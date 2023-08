Przegląd prasy 11.08.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Majątek za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile dziś można za nie dostać?”?

Prasówka 11.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Majątek za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile dziś można za nie dostać? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! 11.08.2023 Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź koniecznie!

📢 Jacht „Polina” z rosyjską załogą na pokładzie odpłynął z Ustki Właścicielowi jachtu „Polina” – polskiemu armatorowi – udało się załatwić wymagane do wyjścia w morze dokumenty. Dwuosobowa rosyjska załoga, która od niedzieli była pilnowana przed funkcjonariuszy Straży Granicznej opuściła ustecki port i płynie do Bałtijska.

Prasówka 11.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tragedia na jeziorze w Kłokowie koło Połczyna-Zdroju. Nie żyje mężczyzna Do tragicznego zdarzenia doszło w osadzie Kłokowo (powiat świdwiński). W wodach pobliskiego jeziora utonął mężczyzna.

📢 Wypadek na drodze S6 niedaleko Kołobrzegu. Porsche zderzyło się z BMW, dwie osoby w szpitalu [ZDJĘCIA] W czwartek w godzinach popołudniowych do zderzenia dwóch samochodów osobowych doszło na drodze ekspresowej S6 w okolicach Kołobrzegu. Dwie osoby przewieziono do szpitala.

📢 Słupsk przestanie być zalewany po ulewach. Do końca roku powstaną dwa zbiorniki retencyjne na osiedlu Zachód Trwa przygotowanie terenu pod budowę zbiornika retencyjnego u zbiegu ulic Zaborowskiej i Legionów Polskich w Słupsku. Zakład Infrastruktury Miejskiej wybrał wykonawcę tej inwestycji, jak i drugiego zbiornika przy ul. Dywizjonu 303. Oba mają być gotowe do końca roku. To ważne inwestycje, które zapobiegną zalewaniu dzielnic położonych niżej.

📢 Kolejna metamorfoza Magdy Narożnej. Wokalistka pożegnała się ze starym wizerunkiem. Zobacz, na jakie zmiany postawiła Magda Narożna to znana wokalistka zespołu disco polo. Jej piosenki nucą wszyscy fani tej muzyki. Artystka jest też aktywna w swoich social mediach, w których relacjonują większość swojego życia. Pod jej ostatnim zdjęciem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Magda pokazała się w nowym wydaniu. Co w sobie zmieniła? Koniecznie zobacz.

📢 11 najpiękniejszych plaż Turcji: to idealne miejsca na urlop i wakacje. Plaże przy kurortach, zakątki blisko natury, atrakcje dla dzieci Turcja ma setki cudownych plaż nad brzegami trzech mórz. Wybraliśmy dla was 11 najpiękniejszych plaż Turcji, idealnych na urlop, wakacje lub krótki weekendowy wypad. Niektóre są idealne na relaks, inne to raje dla imprezowiczów, na jeszcze innych można się zrelaksować w ciszy i spokoju. Są też plaże z dodatkowymi atrakcjami, jak starożytne ruiny, urocze żółwiki, piękne motyle, a nawet płonący od wieków ogień spod ziemi. Zapraszamy do galerii 11 najpiękniejszych i najbardziej wyjątkowych plaż Turcji. 📢 Potańcówka nad jeziorem w Czarnej Dąbrówce. Pogoda zamówiona (WIDEO) Na poprawę pogody czekają wszyscy. Słońce ma się pojawić w najbliższych dniach. Gminny ośrodek kultury w Czarnej Dąbrówce zaprasza na potańcówkę nad jeziorem. Impreza odbędzie się 14 sierpnia.

📢 Fryzura bob to uczesanie z klasą i zawsze na czasie. Zobacz różne warianty boba i dopasuj tego idealnego dla siebie Fryzura bob należy do ponadczasowych uczesań, które nigdy nie wyjdą z mody. Przede wszystkim dlatego, bo to cięcie pasuje wszystkim kobietom niezależnie od wieku, typu urody i kształtu głowy. Potrafi wydobyć piękno, podkreślić to co w każdej z was jest najładniejsze.

📢 Wystartowała kampania wyborcza. Szymon Hołownia spotkał się z mieszkańcami w Słupsku Trzecia Droga, czyli połączenie sił Polski 2050 i PSL rozpoczęła oficjalnie kampanię wyborczą. Celem jest trzecie miejsce i utworzenie koalicyjnego rządu opozycji. Na spotkaniu w Słupsku Szymon Hołownia, lider Polski 2050 przedstawił czworo kandydatów z Pomorza, w tym tylko dwoje z okręgu słupsko-gdyńskiego. 📢 Nowy ranking najbardziej niebezpiecznych krajów. Na liście są niespodzianki! Sprawdźcie, gdzie nie planować urlopu Najnowszy ranking 10 najbardziej niebezpiecznych dla turystów krajów świata opiera się na statystykach przestępczości – włamań, zabójstw – a także poczuciu zagrożenia wśród mieszkańców. Statystyki nie kłamią, ale mogą bardzo zaskakiwać. Na podium znalazły się kraje, o których nie pomyślelibyście, że mogą być tak niebezpieczne. Przekonajcie się, w których krajach lepiej nie planować wakacji ani urlopów.

📢 Najbardziej poszukiwane antyki. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 10.08.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Te bajki oglądali wszyscy. Dzieciństwo lat 90. w pigułce. Pamiętasz wszystkie tytuły? Co oglądaliście? Bajka, anime, serial? 10.08.2023 Te bajki pamięta każdy. Obiad po szkole w towarzystwie telewizora? Długo wyczekiwany weekend i kolejny odcinek bajki, o której i tak myślało się przez cały tydzień? Mama wołająca przez okno, że zbliża się 15:00 i codzienny seans. Zobacz zestawienie najpopularniejszych bajek lat 90. Część z nich oglądały również i starsze pokolenia, może właśnie dzięki temu ich popularność dzisiaj powraca. Co oglądaliście? "Reksio", "Dragon Ball", a może "Przygody Bolka i Lolka". Jedno jest pewne, w latach 90 było co oglądać!

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 10.08.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Nie zapomnij wziąć paragonu ze sklepu po zakupie. Finansowe konsekwencje błędu mogą być ogromne Resort finansów i Krajowa Administracja Skarbowa alarmują w sprawie popełnianych oszustw uderzających w uczciwą konkurencję i system podatkowy. Urzędy wspominają o trwających kontrolach i zbieraniu paragonów. Wskazujemy miejsca, gdzie na pewno nie nie powinniśmy ich zostawiać. 📢 Porcelana z PRL - kolekcjonerski rarytas. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 10.08.2023 Unikalna porcelana z PRL poszukiwana przez kolekcjonerów może zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na niej zarobić fortunę! Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalna porcelana poszukiwana przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie ją sprzedać!

📢 Rosjanie w pułapce. Jacht „Polina” nie może opuścić usteckiego portu Rosyjska załoga, która zawinęła na jachcie "Polina" do Ustki, ma skomplikowaną sytuację. Także służby polskie. Fizycznie Rosjanie są w Polsce, ale tylko na wodzie. Prawnie ich nie ma, bo Straż Graniczna nie wpuściła ich na ląd. Natomiast Kapitanat Portu nie pozwala im na wyjście w morze. 📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy!

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Te rzeczy kupisz w okazjonalnych cenach [ZDJĘCIA] Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze!

📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! 10.08.2023 Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź obowiązkowo! 📢 Oto najniższa krajowa w 2024 roku w Polsce. Oto prognozowane wyliczenia płacy minimalnej. Będzie podwyżka? Sprawdź! Najniższa krajowa w Polsce. Wynagrodzenie minimalne w 2024 roku ma wzrosnąć nawet o kilkaset złotych! Eksperci twierdzą, że podwyżka może wynieść nawet 20 procent. Od lipca 2023 roku, płaca minimalna wzrosła i wynosi obecnie 3600 zł złotych brutto. Zastanawiasz się jak to będzie wyglądało w przyszłym roku? Czy najniższa krajowa pójdzie w górę? Jakie zmiany będą w 2024?Sprawdź szczegóły!

📢 Oto zarobki w Wojsku Polskim w 2023 roku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac w konkretnych stopniach! 10.08.2023 Oto zarobki żołnierzy w 2023 roku. Stawki uzależnione są od posiadanego stopnia. Wynagrodzenie żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale także wiele ulg i premii finansowych. W Polsce ten rok ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. Ogólnie rzecz biorąc, to tylko w 2023 roku wydatki te, mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile pieniędzy będzie przeznaczonych na pensje dla wojskowych? Sprawdź, ile zarabia się w wojsku na określonych stopniach!

📢 Oto stare telefony komórkowe, które są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Oto najdroższe psy na świecie. Szczeniaki tych ras mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie! 📢 Oto podatek od kota 2023. Kto musi zapłacić i ile to kosztuje? Za brak opłaty grozi wysoka kara! Sprawdź! Podatek od kota w 2023 roku. Oto osoby, które muszą zapłacić opłatę za swojego czworonoga! Za brak wniesienia opłaty grozi wysoka kara. Właściciele, którzy zapomną o tym obowiązku lub przekroczą termin, mogą zostać ukarane przez fiskusa. Kiedy trzeba odprowadzić podatek za kota? Ile wynosi opłata? Sprawdź koniecznie!

📢 Oto urządzenia, które pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź naszą listę!

📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź kogo to dotyczy! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 500 plus!

📢 Tyle zapłacimy za prąd po przekroczeniu limitu 2000kwh w 2023. Stawki zwalają z nóg. Będzie bardzo drogo 10.08.23 Od 2023 roku zmienione zostaną stawki obowiązujące za zużycie energii elektrycznej. Wprowadzone limity mają na celu zachęcenie Polaków do oszczędzania prądu. W związku z tym przyjęta została ustawa w świetle której każdy kto korzysta z energii elektrycznej po przekroczeniu limitu 2000kwh objęty zostanie podwyżką. Ile zapłacisz za prąd po przekroczeniu ustalonego limitu? Sprawdziliśmy. 📢 Te osoby nie powinny jeść nabiału. Lubisz mleko, twaróg albo jogurty? To może być powód twoich problemów zdrowotnych 10.08.23 Jedzenie nabiału i picie mleka szkodzi - z taką opinią można się spotkać w Internecie. Często słyszymy też, że picie mleka nie jest wskazane dla osób dorosłych i że korzyści ze spożywania go mają tylko dzieci. Ile jest w tym prawdy i co na ten temat sądzą dietetycy? Czy osoby dorosłe mogą i czy powinny spożywać nabiał? Jakie korzyści z jedzenia nabiału mamy a kto nie powinien go jeść - sprawdziliśmy.

📢 Te osoby nie powinny pić rano kawy. Będziesz miał przez to problemy ze zdrowiem, nie warto ryzykować 10.08.23 Kubek gorącej kawy - to pierwsze o czym myśli większość z nas zaraz po przebudzeniu. Już pierwszy łyk porannej kawy sprawia, że czujemy powrót energii i pobudzenia do działania. Parzenie porannej kawy to dla wielu z nas najważniejszy poranny rytuał. Jednak picie rano kawy prowadzić może do wielu złych konsekwencji. Picie kawy rano, zwłaszcza na czczo, powodować może różne schorzenia. Kto nie powinien pić kawy zaraz po przebudzeniu? Sprawdziliśmy.

📢 Uwaga !!! Tych rzeczy nie wolno podgrzewać w mikrofalówce. Mogą stać się toksyczne lub wybuchnąć (zdjęcia) 10.08.23 Czego nie można podgrzewać w mikrofalówce i dlaczego? Wielu z nas nie wyobraża sobie dziś życia i funkcjonowania bez takiego urządzenia jak mikrofalówka. Urządzenie to na stałe zagościło w naszych kuchniach w latach 90 i od tamtej pory dzieli ludzi na zwolenników i przeciwników podgrzewania jedzenia za pomocą mikrofali. Co zatem można a czego nie można podgrzewać w kuchence mikrofalowej? Oto lista rzeczy których pod żadnym pozorem w ten sposób podgrzewać nie wolno.

📢 Ważna informacja dla klientów sklepów Lidl, Biedronka i innych marketów. Te produkty pilnie wycofują ze sklepowych półek 10.08.23 Ważna wiadomość dla klientów największych sieci sklepów w Polsce. Główny Inspektorat Sanitarny opublikował zaktualizowaną listę produktów, które muszą zostać natychmiast wycofane ze sklepowych półek. Chodzi o popularne artykuły spożywcze, które mogą zaszkodzić zdrowiu i życiu. Przed ich konsumpcją ostrzega Sanepid. O jakie produkty chodzi? Sprawdź w naszym materiale. 📢 Te osoby nie powinny pić zielonej herbaty. Ona nie jest dla każdego. Skutki mogą być opłakane 10.08.23 Zieloną herbatę pije chyba każdy z nas. O jej prozdrowotnych właściwościach w zasadzie nie trzeba nikogo przekonywać. Polecają ją lekarze, dietetycy i miłośnicy wszelkiego rodzaju herbat. Bez dwóch zdań, zieloną herbatę można a nawet trzeba pić. Są jednak określone grupy osób, które mimo jej prozdrowotnych właściwości, nie powinny jej pić. Kto nie powinien pic zielonej herbaty i dlaczego?

📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Jakie są warunki aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 10.08.23 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Urządzenia z czasów PRL mogą być sporo warte! Zobacz, ile kosztują dziś suszarki, żelazka i inne gadżety z okresu PRL 10.08.2023 Urządzenia z PRL mogą być sporo warte! Na portalach aukcyjnych można znaleźć wiele rożnych przedmiotów pochodzących z okresu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, czyli właśnie PRL. Wśród tych rzeczy są również przeróżne urządzenia mechaniczne i elektryczne. Zobacz, za ile można sprzedać przedmioty z PRL. Za niektóre kolekcjonerzy są gotowi zapłacić kilkaset złotych.

📢 Tak żyje Katarzyna Cichopek. Zobacz zdjęcia pięknej prezenterki programu "Pytanie na śniadanie" 10.08.2023 Katarzyna Cichopek to obecnie jedna z gwiazd prowadzących popularny program śniadaniowy w Telewizji Polskiej. W programie "Pytanie na śniadanie" towarzyszy jej Maciej Kurzajewski. Relacja ta przeniosła się także do ich życia prywatnego. Obecnie są parą i tworzą udany związek. Zobacz, jak żyje Katarzyna Cichopek. 📢 432 zarzuty, czyli spółdzielnie mieszkaniowe pozostają państwami w państwie Ustawianie przetargów, kupowanie głosów na walnych zgromadzeniach, matactwa w księgowości, nabywanie nieruchomości po zaniżonych cenach, nepotyzm w radach nadzorczych - od lat w polskich spółdzielniach mieszkaniowych mnożą się patologie. Ich swoistym ukoronowaniem jest sprawa z Gdańska. 432 zarzuty ma w akcie oskarżenia były prezes SM Ujeścisko Grzegorz H. 📢 Tych parówek nie należy kupować i jeść. Zobacz co mają w składzie. Nie dawaj ich dzieciom. Masz takie w lodówce? 09.08.23 Parówki goszczą na naszych stołach bardzo często. Są tanie, można je szybko przygotować na śniadanie albo na kolację. Bardzo często podajemy je też mały dzieciom nie zastanawiając się jak wpływa na organizm zbyt częste jedzenie parówek. A mają one wpływ bardzo duży. Niestety parówki nie są zbyt wartościowym posiłkiem a jedzenie ich zbyt często, będzie miało bardzo zgubne skutki. Dlaczego nie warto jeść na śniadanie i kolację parówek?

📢 Złoty chłopak ze Słupska. Marek Zakrzewski podwójnym mistrzem Europy! Niesamowity Marek Zakrzewski zdobył drugi złoty medal podczas mistrzostw Europy U20 w Jerozolimie. Bieg na 200 metrów wygrał z czasem 20.63. 📢 Oto produkty, których nie należy zamrażać. Mogą się zepsuć i zagrozić naszemu zdrowiu. Czego nie mrozić w lodówce? Sprawdź! 10.08.2023 Tych produktów nie powinno się zamrażać w lodówce, Jednym z najbardziej popularnych sposobów do przechowywania żywności jest niewątpliwie zamrażanie. Pozwala ono przedłużyć trwałość dużej ilości produktów spożywczych. Nie wszystkie produkty nadają się do zamrożenia. Może to niekorzystnie wpłynąć na ich jakość oraz na nasze zdrowie. Oto produkty spożywcze, które nie powinny być mrożone! Sprawdź koniecznie! 📢 Oto najpiękniejsze rasy psów. Lista najładniejszych psów na świecie. Sprawdź koniecznie jakie rasy znalazły się na liście! 10.08.2023 Oto najpiękniejsze rasy psów na świecie. Zastanawiasz się, która rasa psów jest uznawana za najładniejszą? Przejdź do galerii i sprawdź! Pies jest uznawany za najlepszego przyjaciela, ba nawet za członka rodziny. Wnoszą one do naszego życia dużo uśmiechu, ciepła i miłości. Przy wyborze określonej rasy psa, trzeba kierować się nie tyle co wyglądem, co charakterem zwierzaka. Może się okazać, że będzie on za bardzo żywiołowy jak na nasz styl życia, bądź za leniwy. Sprawdź koniecznie, najpiękniejsze rasy psów!

📢 Uciekał ulicą Szczecińską w Słupsku przed policją. Wjechał między bloki, a na końcu się rozbił W nocy 25-letni słupszczanin uciekał przed policją. Dwukrotnie uderzył w drogowe barierki, wjechał między bloki. Badanie alkomatem wykazało, że organizmie kierowcy jest blisko 1,5 promila alkoholu.

📢 Radni PiS żądają odwołania Rady Nadzorczej MZK w Słupsku i przeprosin odwołanej prezes Radni PiS ze Słupska żądają od prezydent Słupska odwołania Rady Nadzorczej MZK i przeprosin byłej prezes Anny Szurek, odwołanej przez nią ze stanowiska. Ich zdaniem za kłopoty finansowe miejskiej spółki odpowiada cała Rada Nadzorcza. Uważają też, że przyczyniła się do nich decyzja prezydent o obniżeniu wartości udziałów. W tej sprawie została zwołana specjalna sesja Rady Miejskiej. 📢 Budowa estakady na trasie S6. Już za kilka miesięcy kierowcy pojadą cała obwodnicą Koszalina i Sianowa [zdjęcia] Brakuje jeszcze tylko czterech kilometrów obwodnicy Koszalina na trasie S6 i kierowcy wreszcie nią przejadą. Dobra informacja jest taka, że tą drogą pojedziemy już na przełomie 2023 i 2024 roku.

📢 Jazz nad Słupią już od piątku przez cały weekend. Wszystkie koncerty są darmowe Już w piątek, 11 sierpnia, na słupskich bulwarach nad Słupią rozpocznie się czterodniowy festiwal jazzowy - "Jazz in Sight". Na scenie pojawia się utalentowani artyści, którzy zaprezentują nowe oblicza jazzu. Wszystkie koncerty są bezpłatne. 📢 Bzyczący problem. Czy strażacy boją się pszczół? Codziennie usuwają gniazda os, szerszeni (WIDEO) Nie ma chyba dnia, podczas którego strażacy nie otrzymaliby wezwania do usunięcia gniazd os, pszczół i szerszeni. Pamiętajmy, że o pomoc możemy prosić tylko w wyjątkowych sytuacjach. Takimi są tylko te, które, gdy owady zagrażają zdrowiu i życiu ludzi. 📢 Wakacje w latach 70. na starych zdjęciach. Jak wypoczywano za Gierka? Czar lata, wczasów i kempingów sprzed pół wieku Epoka Edwarda Gierka do dziś kojarzyć się może naszym rodzicom z czasem trochę niespodziewanej prosperity, a przynajmniej wyczuwalnego polepszenia się standardu życia. Postęp widać było nie tylko w pracy, ale i na wakacjach. Jak wypoczywano w latach siedemdziesiątych? Co się zmieniło w ofercie wakacyjnej od pierwszych lat po wojnie i jakie nowości turystyczne pojawiły się w czasach Gierka? Stare zdjęcia ukazują wakacje sprzed pół wieku: tak wypoczywali nasi rodzice i dziadkowie w latach 70.

📢 Wstukujesz hasło na klawiaturze? Oszuści mają sposób, by je przechwycić. „95 procent dokładności” Denerwuje cię, gdy ktoś siedzący obok wali w klawisze klawiatury? Teraz możesz pozbyć się problemu i dodatkowo zrobić dobry uczynek, ostrzegając koleżankę lub kolegę przed zagrożeniem, które wynika ze stukania w klawiaturę. A naprawdę jest się czego obawiać. 📢 Pijany lekarz przyjmował pacjentów w kościerskiej przychodni. Miał prawie 2 promile alkoholu w organizmie We wtorek po południu policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie zatrzymali pijanego lekarza, który przyjmował pacjentów w jednej z przychodni. Lekarz miał prawie 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. O sytuacji policję powiadomiła pacjentka. 📢 Teściowe o tych imionach są najgorsze. One uwielbiają wtrącać się w życie i wszystko wiedzą najlepiej 09.08.23 Nie ma nic gorszego dla młodych małżeństw niż wścibska teściowa. Nie od dziś krążą na ten temat opowieści wściekłych na swoje teściowe, nie tylko zięciów, ale i synowych. Kto z nas nie zna tego z własnego życia? Trzeba posprzątać w domu bo przyjeżdża mamusia, jak wychowywać dzieci - niezbędnych rad udzieli ci teściowa. Czasem, choć rzadko, teściowa okazuje się być prawdziwym skarbem, jednak najczęściej jest utrapieniem. Teściowe o tych imionach są najgorsze. Sprawdź

📢 Genialny Marek Zakrzewski mistrzem Europy U20 w biegu na 100 metrów Podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy do lat 20 w Jerozolimie, Marek Zakrzewski (AML Słupsk) zdobył złoty medal! W biegu na 100 metrów osiągnął czas 10.25! 📢 Sztorm Zachariasz ustępuje. Siła wiatru słabnie, ale wciąż przechodzą ulewy. Najbardziej ucierpiała Ustka Od poniedziałku od godziny 8 rano do godzin popołudniowych we wtorek Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku odnotowała 20 interwencji związanych z wichurą. Na plaży w Ustce i gminie fale zabierały nawet ciężkie wieże ratownicze. 📢 Julia Nakoneczna - 18-letnia geniuszka ze Słupska! O ludzkim mózgu wie wszystko Julia Nakoneczna w przyszłym roku przystąpi do matury, ale już dziś drzwi wszystkich uczelni medycznych w Polsce stoją przed nią otworem. Jest pierwsza w Polsce, a czwarta na świecie w Międzynarodowym Konkursie Wiedzy o Mózgu - International Brain Bee (IBB). Jednym słowem – geniuszka!

📢 Lato na łące. Koncert w Swołowie. Zagrał Sebastian Riedel & Bartek Miarka Akustycznie 5 sierpnia w Swołowie odbył się kolejny koncert z cyklu Lato na łące. Zagrali znani i lubiani artyści. Usłyszeć można było między Sebastian Riedel & Bartek Miarka Akustycznie, Saqva Blues Band oraz Małgorzatę Burjan & Patryka Skarbek-Tłuchowskiego. 📢 Picasso, Dwurnik, Łempicka w Słupsku! Darmowa wystawa w ratuszu, potem aukcja w Ustce Unikatowa wystawa sztuki współczesnej znajduje się w słupskim ratuszu. Wśród 31 zaprezentowanych obrazów są dzieła mistrzów i mistrzyń malarstwa, m.in. Pabla Picassa, Edwarda Dwurnika, Jana Tarasina czy Tamary Łempickiej. Zwieńczeniem wystawy będzie aukcja obrazów. Cena wywoławcza za maleńką grafikę, która wyszła spod ręki mistrza Picassa to 12 tys. złotych. 📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Zobacz, kto wziął ślub w pierwszy weekend sierpnia [ZDJĘCIA] Śluby 2023 w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Przedstawiamy galerię zdjęć ślubnych par z pierwszego weekendu sierpnia. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia!

📢 Oto rzadkie monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 08.08.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznie czy masz je w domu!

📢 Ciała kobiety i dziecka w Kobylnicy. Śledztwo w sprawie zabójstwa przejęła Prokuratura Okręgowa w Słupsku Prokuratura Okręgowa w Słupsku przejęła śledztwo w sprawie zabójstwa dwóch osób w Kobylnicy. Decyzja była podyktowana skomplikowanym charakterem zdarzenia i okolicznościami. Przypomnijmy, ciała 35-letniej kobiety i 8-letniego chłopca znalazł mężczyzna po powrocie do domu, 25 lipca.

📢 Niż Zachariasz dał o sobie znać w Koszalinie i regionie. Zniszczenia i podtopienia w pasie nadmorskim [ZDJĘCIA] Nad nasz region nadciągnął niż Zachariasz. Od kilkudziesięciu godzin służby w naszym regionie walczą ze skutkami intensywnych opadów deszczu oraz silnego wiatru. W wielu miejscach sytuacja jest naprawdę trudna. Szczególnie mocno wieje nad samym morzem, gdzie porywy wiatru osiągają nawet 100 km/h. 📢 W regionie słupskim wieje silny wiatr. Strażacy mają pełne ręce roboty, morze wdziera się do portu [ZDJĘCIA] Sztorm Zachariasz zaatakował polskie Wybrzeże. W Ustce i gminie przewracają się drzewa. Kanał portowy nabiera coraz więcej wody. 📢 Najbardziej poszukiwani pracownicy. Wysyp ofert pracy w Słupsku i powiecie 07.08.2023 Jeśli poszukasz pracy w Słupsku bądź okolicznych miejscowościach, to obowiązkowo sprawdź najnowsze oferty, które zostały zgłoszone przez przedsiębiorców do Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku. W ostatnim czasie wpłynęła znaczna ilość ogłoszeń od pracodawców, którzy potrzebują pracowników z różnych branż. Jeśli poszukujesz pracy bądź chcesz ją zmienić, to zapoznaj się z listą w naszej galerii zdjęć!

📢 Ekspresowa S6 od Trasy Kaszubskiej do Słupska. Zobacz szóstkę i obwodnicę Lęborka w budowie Odcinek S6 od Bożegopola Wielkiego do Leśnic w budowie. Prace ziemne wyznaczają przebieg ekspresówki, co widać na najnowszych fotografiach. Zobacz galerię zdjęć.

📢 Grzybobranie 2023. W lasach coraz więcej grzybów. Z pustym koszykiem nie wrócisz. Czytelnicy GP24 ślą zdjęcia swoich zbiorów 06.08.2023 Grzybobranie 2023 w Słupsku i regionie. W regionie słupskim grzyby pojawiły się w wielu miejscach. Sezon trwa w najlepsze, więc postanowiliśmy poprosić naszych czytelników o nadesłanie zdjęć zebranych przez siebie grzybów. W odpowiedzi, w komentarzach na naszym profilu na facebooku otrzymaliśmy dużą ilość fotografii przedstawiających ich zbiory. Przejdź do galerii zdjęć! 📢 Abonament RTV w 2023 roku. Jak zachować się podczas kontroli pracowników Poczty Polskiej. Sprawdź, kto nie musi płacić abonamentu! 06.08.23 Abonament RTV w 2023 roku. W Polsce przeprowadzane są kontrole w związku z opłatami abonamentu RTV. Pracownicy Poczty Polskiej odwiedzają mieszkania i domy, w celu sprawdzenia, czy dana osoba opłaciła abonament radiowo telewizyjny. Nie od dziś wiadomo, że wiele osób unika opłacania abonamentu. Zastanawiasz się, czy kontroler ma prawo wejść do naszego mieszkania i sprawdzić czy wywiązaliśmy się z tego obowiązku? Jakie prawa mają pracownicy Poczty Polskiej? Sprawdź obowiązkowo, jakie kary mogą zostać nałożone w przypadku stwierdzenia braku opłaty za abonament RTV.

📢 40 lat od napadu na magazyn broni w CSSMW w Ustce i zabójstwa milicjanta w Sławnie 3 sierpnia 1984 roku w Areszcie Śledczym w Gdańsku została wykonana kara śmierci. Skazańcem był 25-letni Janusz Magierski. Wyrok miał stanowić jasny przekaz, że na władzę ludową nikt ręki nie podniesie. Został wydany zanim sprawa trafiła do sądu. 📢 Bёtowsczi Chillout. VTB Vag Team Bytów i piękne auta (WIDEO) Miłośnicy tuningów zjechali na bytowski rynek. Och! Było na czym oko zawiesić. Stowarzyszenie VTB Vag Team Bytów po raz pierwszy w Bytowie zorganizowało Bёtowsczi Chillout. I był chillout.

📢 Rolnicy.Podlasie. Gospodarstwa z lotu ptaka. Tak mieszkają Gienek i Emilka, najsłynniejsi rolnicy w kraju i gwiazdy programu FOKUS TV Program Rolnicy. Podlasie, choć emitowany od lat, wciąż cieszy się popularnością wśród telewidzów. Od początku gwiazdami programu są rolnicy z Plutycz i piękna rolniczka z Laszek. Jakiś czas temu odwiedziliśmy ich gospodarstwa w Plutyczach i Laszkach. Zarówno Emilka, jak i Gienek są bardzo naturalni, cechuje ich pogoda ducha i szczerość. Te cechy doceniają widzowie show, emitowanego na kanale Focus TV. Zobaczcie ich domy!

📢 Natalia Szroeder w usteckim porcie. Wspaniały koncert o zachodzie słońca (zdjęcia) W sobotę 5.08.23 w usteckim porcie odbyło się niezwykłe wydarzenie muzyczne. Po raz pierwszy, nie na promenadzie nadmorskiej a w porcie zaśpiewała Natalia Szroeder. 📢 Seniorzy z Parchowie, wiedzą jak się dobrze bawić. Projekt SenioRITA (WIDEO) Na nowym placu rekreacyjnym w Parchowie odbył się piknik podsumowujący projekt SenioRITA. Były tańce, śpiewy i animacje. 📢 Te osoby dostaną 500 plus dla seniora. Jakie trzeba spełniać warunki i kryteria? Zobacz komu należy się 500 plus dla emerytów 05.08.23 500 plus dla seniora to dodatek dla emerytów, którzy otrzymują najniższe emerytury. Są to dodatkowe pieniądze, które mogą otrzymać starsze osoby, które mają problemy z samodzielną egzystencją. Dodatek ten umownie nazywany jest 500 plus dla seniorów. Dodatek ten wypłacany jest co miesiąc jednorazowo. 500 plus jest tu nazwą umowną gdyż ilość wypłacanych pieniędzy zależy od uzyskiwanych dochodów. Co trzeba zrobić aby dostać 500 plus dla emerytów? Jest kilka warunków.

📢 Diamentowe lata usteckiego portu. Międzynarodowy kurort węglowy Latem 76 lat temu ustecki port handlowy działał pełną parą. Zaledwie kilka dni po otwarciu znany był w całym kraju. Po czarne diamenty zawijały tu skandynawskie węglowce. Ustka stała się międzynarodowym portem i modnym nadbałtyckim kurortem.

📢 Śluby w Słupsku. Zobacz, kto wziął ślub w ostatni weekend lipca [ZDJĘCIA] Śluby 2023 w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Prezentujemy galerię zdjęć ślubnych z ostatniego weekendu lipca. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia! 📢 Legendy rocka i gwiazda Hollywood w Dolinie Charlotty [ZDJĘCIA] Jeden z najbardziej znanych hollywoodzkich aktorów Johnny Depp zawitał do Doliny Charlotty. W sobotni wieczór, razem z zespołem Hollywood Vampires zagrał w kolejnej odsłonie Festiwalu Legend Rocka. 📢 Mateusz Morawiecki z wizytą w Kępicach. Premier wziął udział w pikniku rodzinnym [ZDJĘCIA] Po swojej wizycie w Redzikowie, premier Mateusz Morawiecki udał się do Kępic, gdzie spotkał się z mieszkańcami. Obiecał dalsze wspieranie małych gmin i obszarów wiejskich oraz uczestniczył w pikniku promującym program 800 plus.

📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego w lipcu 2023. Zobacz, kto wziął ślub [ZDJĘCIA] Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego z pierwszego weekendu lipca. Zobaczcie zdjęcia par małżeńskich, ze ślubów w Słupsku. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia!

📢 Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Potęga obuwnicza, po której zostały tylko wspomnienia Mija 20 lat od początku stanu upadłości, w którym znalazł się potentat przemysłowy Pomorza Środkowego, a zarazem jeden z największych w Polsce producentów obuwia – Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Takiego końca nie zapowiadało wcześniejsze półwiecze działalności tej firmy. W szczytowym okresie swego prosperowania wy-produkowała ponad 6 milionów par obuwia na rynek krajowy i zagraniczny, zatrudniając około 4,2 tysiąca osób. Pełniła też rolę miastotwórczą. Kalendarium wzlotu i upadku tego sztandarowego w peerelu przedsiębiorstwa odtwarzamy tekstami i zdjęciami, a także niepublikowanymi wspomnieniami o tym, gdzie dziś nie ma już nic

📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte. 📢 W tych zawodach zarabia się najwięcej. Kto zarabia ponad 10 000 zł miesięcznie? Jesteście zaskoczeni? 02.03.23 Ile zarabia w Polsce górnik, policjant czy lekarz? GUS opublikował dane dotyczące zarobków w poszczególnych zarobkach w Polsce. Ponad połowa pracowników zarabiała w 2022 roku 4702,66 brutto czyli około 3400 zł netto. Dziś, z powodu inflacji i podwyżek zarobki wzrosły i to znacznie. Zobaczcie kto w Polsce zarabia powyżej 10 tysięcy złotych. W których zawodach w Polsce zarabia się najlepiej?

📢 Tej biżuterii z PRL szukają jubilerzy i kolekcjonerzy. Płacą tysiące złotych za pierścionki, perły i brosze (zdjęcia) 02.03.23 Biżuteria, z resztą jak wszystko, podlegała modzie. Ta z okresu PRL była specyficzna - z jednej strony toporna i masywna jak wszystko co było wówczas produkowane a z drugiej strony posiadała swój charakter i była na swój sposób wyjątkowa. Gdy czasu Polski Ludowej odeszły na zasłużone miejsce, razem z nią odeszły pierścionki po babci czy cioci i zastąpiły ją nowe rzeczy. Dziś moda na przedmioty z okresu PRL wraca i nie inaczej jest z biżuterią z dawnych lat. Na zlotach kolekcjonerów, aukcjach czy w Internecie jubilerzy płacą za biżuterię z PRL po kilka lub nawet kilkanaście tysięcy złotych.

📢 Takiego Bytowa już nie ma. Życie (nie)codzienne sprzed ponad 20 lat (ZDJĘCIA) Na początku 2000 roku bytowski rynek był zielony, a nie betonowy. W mieście rządził burmistrz Jerzy Barzowski, a w powiecie starosta Leszek Pałasz. Inaczej wyglądał dworzec PKS i stacja PKP. Miastem i powiatem wstrząsały protesty bezrobotnych i głodówki pielęgniarek.

ZOBACZ KONIECZNIE Segregujesz śmieci? Tego nie rób

Jabłoński o konfederacji i perspektywach na wybory