Przegląd prasy 11.10.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Prasówka 11.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Te stare meble z PRL są warte fortunę. Sprawdź czy je masz, bo możesz dużo zarobić! [CENY] Te stare meble z PRL są warte fortunę. Trzymasz gdzieś na strychu stare meble z PRL? Zastanów się czy warto dalej pozwolić im się kurzyć, bo ceny mebli retro i vintage, szczególnie z czasów PRL - osiągają całkiem niezłe ceny. Za kilka sztuk takich mebli można zarobić fortunę! Sprawdź, za ile można sprzedać stare meble i co najlepiej się sprzedaje.

📢 Stomatolog za darmo. Sprawdź, które zęby wyleczysz w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia! 11.10.2023 Stomatolog za darmo. Te zęby wyleczysz w gabinecie stomatologicznym bez ponoszenia kosztów. Stomatolog, który ma podpisany kontrakt z NFZ na podstawową opiekę stomatologiczną, ma opłacone swoje usługi w ramach kontraktu. Osoby, które płacą składkę na ubezpieczenie zdrowotne, mogą skorzystać z przysługujących im świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia i mogą leczyć zęby za darmo. Oto usługi stomatologiczne, za które nie zapłacisz!

📢 Waloryzacja emerytur w 2024 roku. Ile seniorzy dostaną na swoje konta? Sprawdź prognozy waloryzacji! Najnowsze wyliczenia waloryzacji emerytur w 2024 roku. Oto ile pieniędzy dostaną seniorzy na swoje konta. Mamy najnowsze informacje na ten temat i oparte o nie szacunkowe wyliczenia emerytur. Jakie zmiany nastąpią w wypłatach? Sprawdź wysokość emerytury netto po planowanej waloryzacji w 2024 roku!

📢 Te osoby nie powinny pić kawy! Jeżeli masz te objawy to lepiej ją odstaw. Kofeina może negatywnie wpływać na nasze zdrowie! Te osoby nie powinny pić kawy. Zastanawiasz się, kto powinien zrezygnować z jej picia? Masz te objawy? Wielu z nas nie wyobraża sobie poranka bez filiżanki kawy. Kofeina to główny składnik, który może negatywnie wpływać na zdrowie osób, które przesadzają z ilością kawy. Są takie osoby, które powinny zmniejszyć lub całkowicie odstawić kawę. Sprawdź, kto powinien odstawić kawę! Jeżeli masz te objawy, to zrezygnuj z jej picia!

📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, czy masz je w portfelu! 📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź listę najbardziej leniwych psów!

📢 Tych pracowników nie będzie można zwolnić z pracy. Te osoby są chronione przez prawo. Oto nowe przepisy od września 2023! Tych osób nie można zwolnić z pracy. Od 22 września zmieniają się przepisy prawne, które uniemożliwią zwolnienie z pracy określone grupy pracowników. Zyskają one dodatkową ochronę przed zwolnieniem z zakładu pracy. Wchodzące przepisy mają poskromić proceder piętnowania pracowników szczególnie chronionych. Sprawdź koniecznie listę osób, które mają dodatkowe gwarancje zatrudnienia i są chronione przez prawo. 📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce! 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Te rzeczy kupisz w niskich cenach [ZDJĘCIA] Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź koniecznie, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze! 📢 Tyle zarabia się w Wojsku Polskim w 2023 roku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac w konkretnych stopniach! Oto zarobki żołnierzy w 2023 roku. Stawki uzależnione są od posiadanego stopnia. Wynagrodzenie żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale także wiele ulg i premii finansowych. W Polsce ten rok ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. Ogólnie rzecz biorąc, to tylko w 2023 roku wydatki te, mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile pieniędzy będzie przeznaczonych na pensje dla wojskowych? Sprawdź, ile zarabia się w wojsku na określonych stopniach!

📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź koniecznie!

📢 Oto najniższa krajowa w 2024 roku w Polsce. Oto prognozowane wyliczenia płacy minimalnej. Będzie podwyżka? Sprawdź! Najniższa krajowa w Polsce. Wynagrodzenie minimalne w 2024 roku ma wzrosnąć nawet o kilkaset złotych! Eksperci twierdzą, że podwyżka może wynieść nawet 20 procent. Od lipca 2023 roku, płaca minimalna wzrosła i wynosi obecnie 3600 zł złotych brutto. Zastanawiasz się jak to będzie wyglądało w przyszłym roku? Czy najniższa krajowa pójdzie w górę? Jakie zmiany będą w 2024?Sprawdź szczegóły!

📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznieczy masz je w domu! 📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Oto najdroższe psy na świecie. Szczeniaki tych ras mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! 11.10.2023 Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie! 📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź koniecznie naszą listę!

📢 Oto najpiękniejsze rasy psów. Lista najładniejszych psów na świecie. Sprawdź koniecznie jakie rasy znalazły się na liście! Oto najpiękniejsze rasy psów na świecie. Zastanawiasz się, która rasa psów jest uznawana za najładniejszą? Przejdź do galerii i sprawdź! Pies jest uznawany za najlepszego przyjaciela, ba nawet za członka rodziny. Wnoszą one do naszego życia dużo uśmiechu, ciepła i miłości. Przy wyborze określonej rasy psa, trzeba kierować się nie tyle co wyglądem, co charakterem zwierzaka. Może się okazać, że będzie on za bardzo żywiołowy jak na nasz styl życia, bądź za leniwy. Sprawdź, najpiękniejsze rasy psów!

📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź kogo to dotyczy! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 500 plus!

📢 Pani Wanda strzyże na medal. Ustczanka uhonorowana Medalem Senatu RP za długie lata pracy We wtorek w Ustce miała miejsce niecodzienna uroczystość. Pani Wanda Cerkowska została uhonorowana Medalem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. To wyróżnienie przyjęła w swoim zakładzie fryzjerskim, w którym prowadzi działalność nieprzerwanie od 58 lat. Ale to nie jedyny rekord pani Wandy. 📢 Julia Wieniawa - aktorka i piosenkarka. Tak zmieniała się młoda i utalentowana artystka. Zobacz jej metamorfozę Julia Wieniawa na brak zainteresowania fanów nie może narzekać. Ci poznali ją w serialu Rodzinka.pl jako pełną wdzięku Paulinę, dziewczynę Kuby Boskiego. Młoda celebrytka debiutowała jednak nie przed kamerą... a w teatrze. Jak przez 10 lat kariery zmieniała się aktorka i piosenkarka? Zobacz te zdjęcia! 📢 Różowy październik. Konferencja słupskich Amazonek w ratuszu Słupskie Stowarzyszenie Amazonka z okazji „Różowego Października” , miesiąca świadomości raka piersi zorganizowało I Konferencję Edukacyjno-Profilaktyczną „Silne razem. Razem po zdrowie”. To wykłady onkologów, psychoonkologów, specjalistów z dziedziny nowotworów piersi. To także nauka badania piersi i multum wiedzy o zdrowiu.

📢 Złota 100 Pomorza. Przedstawiamy ranking największych pomorskich przedsiębiorstw. To już 27 edycja Tegoroczna edycja zestawienia największych pomorskich firm zapowiadała się wyjątkowo ciekawie i taka jest. Rok 2022 przyniósł wiele zmian związanych m.in. z odbiciem gospodarki po pandemii jak i wynikających z konsolidacji i przejęć. Efektem jest m.in. zmiana na pozycji lidera. Nie jest już nim Grupa Lotos.

📢 Zmiany w Wojsku Polskim. Prezydent mianował nowych dowódców Prezydent Andrzej Duda dokonał we wtorek zmian na najwyższych stanowiskach dowódczych w Siłach Zbrojnych RP. 📢 Miasto pokazuje, jak prawidłowo korzystać z bulwarów. Nad Słupią stanęły tablice informacyjne Trzy pylony informacyjne stanęły na terenie słupskich bulwarów. Oprócz mapy dla turystów, przedstawiają hasła namawiające do wspólnego dbania o miejską przestrzeń. Ratusz przypomina mieszkańcom, żeby nie śmiecić i sprzątać po swoim psie.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy!

📢 W hali sportowej Słupskiego Klubu Bokserskiego Energa Czarni rozegrano 22. Turniej o Srebrne Rękawice Oprócz walk turniejowych podczas sobotniego wydarzenia stoczono kilkanaście pojedynków sparingowych. W zawodach uczestniczyli pięściarze z województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i łódzkiego. O główne trofea walczyło 30 pięściarzy w różnych kategoriach wiekowych i wagowych, którzy stoczyli 15 walk punktowanych.

📢 To już pewne. Od 1 stycznia komunikacja miejska dotrze do Mądrzechowa (WIDEO) To już przesądzone. Już od 1 stycznia byciobusy (autobusy komunikacji miejskiej w Bytowie) pojadą do Mądrzechowa. To ukłon w stronę uczniów, pracowników i osób starszych. 📢 Darmowa komunikacja i dłuższe dyżury COM w Słupsku. Miasto zachęca do udziału w wyborach 15 października do lokali wyborczych mieszkańcy Słupska dojadą darmową komunikacją miejską. Ratusz zdecydował się również przedłużyć czas pracy Centrum Obsługi Mieszkańców wydającego zaświadczenia o prawie do głosowania.

📢 Emerytury w listopadzie 2023. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Mamy wyliczenia dla seniorów. Sprawdź, wyliczenia! Takie emerytury otrzymają seniorzy w listopadzie 2023. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w listopadzie 2023. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na listopad 2023. 📢 Niezwykle malownicze Słupsk i Ustka na zdjęciach wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Tak nas widzi DALL-E 3 czyli openAI (zdjęcia) Sztuczna inteligencja to jeden z najgorętszych tematów ostatnich miesięcy w całym Internecie. Najpierw ogromną popularność zyskał darmowy ChatGPT a obecnie sieć zalewa ogromna ilość grafik wygenerowanych przez Microsoft i DALL-E 3 czyli silnik stworzony przez OpanAI. Generator ten jest całkowicie darmowy i dostępny w Internecie bez ograniczeń. Postanowiliśmy więc sprawdzić co sztuczna inteligencja sądzi o Słupsku i naszym regionie. Zobaczcie jak wygląda Słupsk na zdjęciach wygenerowanych przez sztuczną inteligencję.

📢 Oto najpiękniejsze mieszkanki Pomorza! Cudowne panie na Instagramie. Zobacz, co podziwiają fani Sylwii Bomby, Marceliny Zawadzkiej... Z Pomorza pochodzą m.in. aktorki, modelki, prezenterki, aktorki, instruktorki fitness. Marcelina Zawadzka, Agnieszka Boryń, Sylwia Bomba, Magdalena Frąckowiak... Wszystkie chwalą się swoimi cudownymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jest co podziwiać! Pomorze bez wątpienia ma piękne twarze.

📢 Gustownie bawi się modą. Danuta Stenka stawia na codzienną elegancję. Spójrz, jak zmieniał się styl aktorki Pełna ciepła i optymizmu, wrażliwa, a zarazem silna, potrafiąca zagrać role zarówno dramatyczne, jak i komediowe – Danuta Stenka to jedna z najbardziej lubianych polskich aktorek. Widzowie podziwiają postacie, jakie tworzy na scenie i na ekranie, a obserwując jej fotografie prywatne lub z różnego rodzaju wydarzeń, na których się pojawia, świetnie dobrane stylizacje.

📢 Polska Jest Jedna startuje w wyborach. Konferencja kandydatów w Kobylnicy Kandydaci do Sejmu ruchu politycznego Polska Jest Jedna zorganizowali w poniedziałek, 10 października, konferencję prasową, na której przedstawili główne założenia swojego programu. Ugrupowanie chce namieszać w zbliżających się wyborach. 📢 Te produkty SANEPID nakazał natychmiast wycofać z półek w Biedronce, Lidlu i innych. Parówki, jajka, mięso 10.10.23 Główny Inspektorat Sanitarny nakazał wycofanie ze sklepów kolejnych produktów, których spożycie zagrażać może zdrowi oraz życiu konsumentów. Mowa tu o takich produktach jak parówki, mięso, jajka czy kosmetyki. Wykryto w nich albo niepożądane substancje lub skażenie bakteriami salmonelli. Oznacza to, że produkty te muszą natychmiast zostać wycofane ze sprzedaży. Sprawdź o które produkty i ich partie chodzi. Robisz zakupy w Biedronce, Lidlu, Auchan czy innych popularnych marketach? Sprawdź czy nie kupiłeś rzeczy wycofanych przez Sanepid.

📢 Unikatowe monety z PRL warte po kilka tysięcy zł. Masz takie w domu? Kolekcjonerzy szukają ich na aukcjach w Internecie 10.10.23 Nie od dziś wiadomo, że fanatycy kolekcjonerzy są w stanie zapłacić każde pieniądze aby skompletować swoje kolekcje. Nie inaczej jest z kolekcjonerami monet. Te na rynkach internetowych aukcji osiągają niejednokrotnie kwoty przekraczające nawet 10 czy 20 tysięcy złotych. Kolekcjonerzy szukają głównie monet w dobrym stanie i rzadkich ale również takich, które swoją wartość zyskują dopiero w pewnej kolekcji. Tak też jest z monetami, które wybite zostały w okresie Polski Ludowej. Jakich monet z PRL szukają kolekcjonerzy?

📢 Biżuteria z PRL na której można zarobić. Zobacz czego szukają jubilerzy i kolekcjonerzy. Kolczyki i pierścionki warte fortunę 10.10.23 Moda na biżuterię z PRL powraca. I nie jest to pusty slogan. Wystarczy popatrzeć na ogłoszenia dostępne w Internecie, choćby te na portalu OLX. To właśnie tam znajdziemy całą masę ogłoszeń chętnych nie tylko do sprzedania ale i kupienia pamiątkowej biżuterii po babci, mamie czy cioci. Wiele osób posiada w swoich domowych kolekcjach właśnie taką biżuterię. Okazuje się, że można na niej zarobić całkiem duże pieniądze ponieważ stanowią one dużą wartość dla zbieraczy, jubilerów a przede wszystkim dla kolekcjonerów. Ile zatem można zarobić na pierścionkach czy kolczykach z PRL na OLX? Sprawdziliśmy.

📢 Waloryzacja emerytur w 2024 roku i w kolejnych latach. Ile dostaną emeryci w 2025 i 2026 roku? Sprawdź! 10.10.2023 Jak będzie wyglądała waloryzacja emerytur w 2024 roku i w kolejnych latach? Już pojawiają się informacje na ten temat. Z danych tych wynika, że w 2024 roku wskaźnik waloryzacii emerytur osiągnie nieco niższy poziom, ale wciąż będzie ponad dziesięcioprocentowy. W kolejnych dwóch latach ma jednak maleć - tak ma zakładać plan rządu. Jak więc będą wyglądały emerytury po tych waloryzacjach? Sprawdź! 📢 Tak żyje Katarzyna Cichopek. Zobacz zdjęcia pięknej prezenterki programu "Pytanie na śniadanie" 10.10.2023 Katarzyna Cichopek to obecnie jedna z gwiazd prowadzących popularny program śniadaniowy w Telewizji Polskiej. W programie "Pytanie na śniadanie" towarzyszy jej Maciej Kurzajewski. Relacja ta przeniosła się także do ich życia prywatnego. Obecnie są parą i tworzą udany związek. Zobacz, jak żyje Katarzyna Cichopek.

📢 Bezpieczeństwo. Na lotnisku unikaj słów granat, bomba, pistolet. Dlaczego ludzie wciąż to robią? Alkohol, stres, frustracja stoją za „żartami” pasażerów linii lotniczych o materiałach wybuchowych w bagażu. Wbrew pozorom, takich przypadków wcale nie jest mało. Dlaczego wciąż zdarzają się na lotniskach żarty „o bombie” lub „pistolecie” w bagażu, choć wiedza o tym, że taki dowcip oznacza poważne konsekwencje wydaje się powszechna? Decydującej roli nie odgrywa w tej sprawie poczucie humoru – wynika z opinii ekspertów. 📢 Plażing w stylu retro. Zobacz, jak kiedyś wypoczywano nad Bałtykiem. Babcie i dziadkowie potrafili się bawić nad morzem! Plażowiczki nosiły czepki, szlafroki, a nawet płaszcze kąpielowe. Wypoczywało się w wiklinowych koszach lub po prostu leżąc na rozgrzanym piachu. Niezależnie, czy mówimy o latach przedwojennych, powojennych, czy siedemdziesiątych ubiegłego wieku, plaża przyciągała. Choć sytuacja polityczna i gospodarcza nie nastrajały pozytywnie, plaże zawsze odwiedzały prawdziwe tłumy.

📢 Tak mieszka Leszek Lichota i Ilona Wrońska. Na wsi aktorzy znaleźli swój raj i pomysł na biznes. Tak zarabia na życie tytułowy „Znachor” Leszek Lichota to nowy profesor Wilczur, który wciela się w tę postać w najnowszej wersji „Znachora”. Wiele osób zastanawia się, jak wypadnie w tej roli lubiany aktor. Nie uniknie przecież porównywania do Jerzego Bińczyckiego, który po mistrzowsku zagrał profesora Wilczura w głośnej ekranizacji powieści z 1982 roku w reżyserii Jerzego Hoffmana. Zobacz, jak żyje na co dzień aktorska para i gdzie znaleźli swoje miejsce na ziemi. Malownicza okolica zachwyca. Zdziwisz się czy zajmuje się Leszek Lichota, gdy nie jest na planie filmowym.

📢 A może jest inna trzecia droga? Debatę wyborczą w TVP komentuje politolog prof. Maciej Drzonek Profesor Maciej Drzonek, politolog z Uniwersytetu Szczecińskiego komentuje dla nas debatę, która w poniedziałek odbyła się na antenach telewizji publicznej. Wzięło w niej udział sześcioro liderów ugrupowań startujących w wyborach.

📢 Debata wyborcza w TVP. Przedstawiciele sześciu komitetów wyborczych o swoich programach [ZAPIS DEBATY] W poniedziałek o godz. 18:30 w studiu Telewizji Polskiej rozpoczęła się debata wyborcza. Do udziału w debacie wyborczej zostało zaproszonych sześć komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy we wszystkich okręgach wyborczych. Przez całą godzinę, w kilku turach, można było zapoznać się z propozycjami poszczególnych kandydatów na najważniejsze kwestie związane z Polską. 📢 Słupscy uczniowie przyozdobili Centrum Informacji Turystycznej. Ścianę wypełniły miejskie legendy Uczniowie z Liceum Sztuk Plastycznych w Słupsku swoimi umiejętnościami mogli popisać się w Centrum Informacji Turystycznej ul. Starzyńskiego. W pomysłowy sposób zagospodarowali jedną ze ścian. Na tapet wzięli słupskie legendy. 📢 Tragiczny wypadek pod Wałczem. Zginęły dwie osoby [ZDJĘCIA] Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w niedzielę na drodze krajowej nr 10 w okolicach Wałcza (woj. zachodniopomorskie). Zginęły w nim dwie osoby. DK10 jest zablokowana.

📢 Czworonożna Bella wpadła do głębokiej studzienki. Uratowali ją strażacy z OSP Kępice Bella wpadła do starej studzienki kanalizacyjnej. kończyłoby się tragicznie, gdyby nie fakt, że ktoś usłyszał jej skomlenie i wezwał na pomoc strażaków z OSP Kepice. 📢 Strażacy z Żabna mają wóz bojowy z... wodą! Przekazanie auta (WIDEO) To dla ochotników z Żabna pod Miastkiem było prawdziwe święto. Ich jednostka wzbogaciła się o samochód pożarniczy. Można by powiedzieć - sami na niego zapracowali. Zbiórka pieniędzy trwała zaledwie miesiąc.

📢 Nie tylko Angelina Jolie. Te gwiazdy również usunęły piersi. Mastektomia ratuje życie, może chronić przed rakiem piersi Angelina Jolie to najbardziej znana kobieta, która poddała się profilaktycznej mastektomii. Piękna aktorka uznawana za symbol kobiecości zszokowała opinię publiczną informacją o usunięciu zdrowych piersi. Jednak operacja nie była tylko fanaberią gwiazdy, a „efekt Angeliny” uratował tysiące kobiet. Dzięki temu wzrasta świadomość kobiet na temat profilaktyki i leczenia raka piersi. Wiele innych celebrytek również poddaje się zabiegowi usunięcia piersi i w ten sposób ratuje swoje życie.

📢 Szpital w Słupsku otworzył koperty. Wpłynęła tylko oferta na dostawę robota chirurgicznego Tylko jedna oferta wpłynęła od dostawcy sprzętu medycznego w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku. Firma Synektik S.A. z Warszawy oferuje robota chirurgicznego DAVINCI za 12 996 697,01 zł. To o 900 tys., zł więcej niż szpital miał zamiast wydać. Decyzja o ewentualnym zakupie zapadnie w ciągu kilkunastu dni. 📢 Pomorze dostanie ponad 1,3 mld zł w ramach 8. edycji Polskiego Ładu. Wojewoda Dariusz Drelich: zrealizowanych zostanie 270 inwestycji Kąpielisko Miejskie nad Jeziorem Klasztornym Dużym w Kartuzach, budowa przedszkola w Borzytuchomiu, przebudowa sali widowiskowo-kinowej w budynku kina w Człuchowie i pomoc przy powstaniu Słupskiego Centrum Wsparcia - to część inwestycji na Pomorzu, które powstaną przy wsparciu pieniędzy z rządowej puli Polskiego Ładu. - Każda z tych inwestycji oświatowych to kwoty wielomilionowe, które pozwolą na zwiększenie komfortu w pracy w edukacji w szkołach i przedszkolach - mówił Dariusz Drelich, wojewoda pomorski.

📢 Cztery gole po przerwie i wygrana Gryfa. Anioły po raz siódmy [ZDJĘCIA] Po pierwszej porażce w sezonie, Gryf Słupsk wrócił na zwycięską ścieżkę w rozgrywkach pomorskiej IV ligi. W regionalnych derbach rozbił 4:0 Spartę Sycewice.

📢 Mieszkańcy powiatu bytowskiego zginęli w tragicznym wypadku. Wypadek na DK 20 Wczoraj przed godziną 2 w nocy policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące wypadku drogowego, do którego doszło na drodze krajowej nr 20 w miejscowości Kłobuczyno. Pracujący na miejscu funkcjonariusze ustalali okoliczności zdarzenia. Samochód marki Skoda Octawia uderzył w drzewo. Kierujący i pasażer zginęli miejscu. Funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności tego wypadku drogowego. 📢 Ci mieszkańcy Pomorza zaginęli! Wyszli z domu i ślad po nich zaginął. Poszukiwania niektórych trwają od wielu lat Policjanci z Pomorza poszukują Ponad 100 osób z województwa pomorskiego. Rozpoznajesz kogoś ze zdjęć? Jeśli masz informacje, które mogą pomóc w ich poszukiwaniach, to poinformuj policję. Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. 📢 Handel na niedzielnej giełdzie w Koszalinie. Zobacz, co znajdziesz na stoiskach [ZDJĘCIA] Na koszalińskiej giełdzie wyraźnie czuć jesień. Na stoiskach z odzieżą przeważają już ciepłe kurtki i bluzy, spodnie, a także buty. Z kolei pojawiające się tu i ówdzie kwiaty, świece i znicze przypominają, że coraz bliżej Święto Zmarłych. Zobacz, co znajdziesz na stoiskach.

📢 Tak sztuczna inteligencja widzi Trójmiasto. Współpraca Binga i DALL-E 3 zalewa internet Już od jakiegoś czasu w internecie możemy napotkać kolejną falę grafik stworzonych przez sztuczną inteligencję. To przez szeroką współpracę Microsoftu z DALL-E 3, czyli silnika stworzonego przez OpenAI - twórców m.in. ChatuGPT. Kooperacja ta rozgrzała internautów głównie z tego powodu, że w przeciwieństwie do konkurencyjnego programu MidJourney, ten jest darmowy. 📢 Pożegnanie sezonu motocyklowego w Kościerzynie. W wydarzeniu brały udział setki motocyklistów | WIDEO Setki motocyklistów przyjechało do Kościerzyny. To właśnie tu wielbiciele jednośladów pożegnali sezon motocyklowy. Mieszkańcy mieli okazję, aby podziwiać te fantastyczne maszyny i porozmawiać o pasji, która jest bliska ich właścicielom. Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia.

📢 Tym osobom przysługuje dodatkowe 500 zł miesięcznie. Sprawdź, jakie warunki należy spełnić, żeby otrzymać dodatkowe 500 plus W minionym roku ponad 388 tys. osób z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji dostawało co miesiąc pieniądze z ZUS. Dodatek przyznawany jest od 1 października 2019 roku. – Przyznany „poza ZUS-em” stopień niepełnosprawności nie uprawnia do otrzymania dodatku, bo o tym, czy go dostaniemy, decyduje lekarz orzecznik ZUS – podkreśla Iwona Kowalska-Matis, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS.

📢 Zderzenie auta z motocyklem. Ranny kierowca trafił do szpitala. W zdarzeniu na drodze brały udział 4 osoby Rany kierowca w szpitalu. Groźne zdarzenie w niedzielne popołudnie na trasie Barzowice - Rusinowo. Doszło tam, jak poinformowali strażacy ze Sławna, do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem. 📢 „Korab” Ustka od obfitości do upadłości. 70 lat pływania i łowienia na Bałtyku Zachodnia strona kanału portu Ustka mało czym przypomina, że pół wieku temu była niedostępna dla osób niezatrudnionych w prosperującym tutaj Przedsiębiorstwie Połowów i Usług Rybackich „Korab”. Wysokie i grube ogrodzenie betonowe na długości ok. 1,5 kilometra, straż przemysłowa przy bramach wjazdowych, a nad wszystkim panował zapach morskich ryb. Dziś to obszar popadającej w ruinę bazy lądowej „Korabia”, który od lat jest w stanie upadłości likwidacyjnej.

📢 Opuszczone budynki na Pomorzu. Tak wygląda "polski Hogwart". Masz odwagę tam wejść? Oto zamek w Łapalicach oraz inne miejsca Znasz te opuszczone miejsca i budowle na Pomorzu? ? Jak się okazuje, tego typu budowli jest na północy Polski całkiem sporo. To świetny teren, by rozpocząć swoją przygodę z urbexem. Jednym z najsłynniejszych opuszczonych obiektów na Pomorzu jest zamek w Łapalicach, ale to nie jedyne miejsce warte uwagi miłośników dreszczyku i odkrywania. Sprawdźcie, jakie jeszcze opuszczone budynki znajdują się na Pomorzu.

📢 Najnowszy sondaż wyborczy. Sprawdź, które partie znalazłyby się w Sejmie Gdyby wybory do Sejmu odbywały się w najbliższą niedzielę, na Zjednoczoną Prawicę zagłosowałoby 36,9 proc. badanych; na KO - 30,5 proc.; na Trzecią Drogę - 9,4 proc.; na Konfederację - 9,3 proc.; a na Nową Lewicę także 9,3 proc. - wynika z sondażu pracowni Estymator dla portalu DoRzeczy.pl.

📢 Wracają do Ustki nie tylko we wspomnieniach. Rezerwiści Marynarki Wojennej są tu sercem W Ustce trwa doroczny zjazd rezerwy Marynarki Wojennej. To już czwarte spotkanie rezerwistów, którzy przed laty przeszli przez bramę Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej. W tym roku nad morze ściągnęło 110 osób – marynarze, którzy zdobywali specjalności w CSSMW i ich rodziny. 📢 Ponad 72 miliony zł dla regionu lęborskiego z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Poseł i rzecznik rządu Piotr Müller spotkał się w ratuszu w Lęborku z samorządowcami, żeby przekazać rozstrzygnięcia naboru Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dla powiatu lęborskiego. Region lęborski otrzymał 72 483 295 zł w ramach tej edycji programu. Z tej kwoty 10 mln zł przyznano na budowę alternatywnej drogi do wysypiska odpadów w Czarnówku czy 8 mln zł na modernizację hali sportowo - widowiskowej przy Szkole Podstawowej w Łebie.

📢 Tragiczny wypadek w Kłobuczynie w gm. Kościerzyna. Zginęły dwie osoby 31-letni kierowca i 23-letni pasażer zginęli na miejscu w wypadku drogowym, do którego doszło w Kłobuczynie, na drodze krajowej nr 20. Samochód uderzył w drzewo podczas manewru wyprzedzania. 📢 II Bieg Przełajowy z "Siódemką" w Słupsku. Wydarzenie połączone z akcją ekologiczną W sobotę, 7 października, Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 7 oraz Stowarzyszenie jako organ prowadzący szkołę, zorganizowali II Bieg Przełajowy z Siódemką. Start i meta miał miejsce na Stadionie 650-lecia w Słupsku. Zapraszamy do galerii zdjęć!

📢 Minął tydzień. Najważniejsze wydarzenia w Słupsku i regionie Tragedia na drodze, pieniądze dla samorządów, proces i areszty, marsz uczniów, wydarzenia na Uniwersytecie Pomorskim. Co jeszcze wydarzyło się w Słupsku i regionie w minionym tygodniu?

📢 Otwarcie hotelu Gołębiewski w Pobierowie nad morzem coraz bliżej. Kiedy przyjadą pierwsi goście? [GALERIA ZDJĘĆ] Pięciogwiazdkowy Hotel Gołębiewski powstaje w Pobierowie (gmina Rewal) właściwie od początku 2018 roku. Zakończenie inwestycji planowano wtedy na sezon 2020, ale pandemia i kłopoty z pracownikami spowodowały, że inwestycja jest opóźniona. 📢 Wojskowy dzień otwarty na Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku. Uczelnia zainaugurowała ważny projekt [ZDJĘCIA] Podczas wojskowego dnia otwartego na kampusie Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku zainaugurowano program „Akademia Cyber.Mil”. Były prezentacje sprzętu Wojska Polskiego, pokazy i rozmowy na temat służby w wojsku.

📢 Wielkie emocje w hali Gryfia w Słupsku. Grupa Sierleccy Czarni wygrała z Legią Warszawa 82:80 [ZDJĘCIA, WIDEO] W ramach trzeciej kolejki Orlen Basket Ligi, Grupa Sierleccy Czarni Słupsk podejmowała na swoim parkiecie zespół Legii Warszawa. Po bardzo wyrównanym i emocjonującym do końca meczu, lepsi okazali się Czarni, którzy wygrali 82:80.

📢 W Poddąbiu w gminie Ustka powstaje baśniowy mural „Legenda o dziewczynie stąd” – pod taką nazwą powstaje w Poddąbiu mural autorstwa malarki Ewy Grużewskiej. Wkrótce też narodzi się baśń o muralowej bohaterce. 📢 Uczniowie przemaszerowali ulicami Ustki protestując przeciwko przemocy W piątek uczniowie wszystkich usteckich szkół przemaszerowali ulicami miasta w IX Marszu Stop Przemocy. Akcję zorganizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z okazji Międzynarodowego Dnia bez Przemocy. 📢 Honorowy Dawca Krwi, na jakie przywileje i benefity może liczyć? Niektórzy dostaną dodatkowe 1000 zł ekwiwalentu za pobraną krew! 06.10.2023 Oto na jakie przywileje i benefity mogą liczyć dawcy krwi. Krwiodawstwo jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi. Jednak niektóre osoby mogą liczyć na 1000 zł ekwiwalentu. Państwo lub podmioty prawne, aby docenić poświęcenie osób, które oddają krew, udzielają różnego rodzaju przywileje. Sprawdź na co mogą liczyć osoby, które regularnie oddają krew!

📢 Miesiąc aresztu za brutalne pobicie słupskiego lekarza. Podejrzani wyrazili skruchę Sąd Rejonowy w Słupsku aresztował na miesiąc dwóch podejrzanych o pobicie słupskiego ortopedy. Prokuratura domagała się trzymiesięcznego aresztowania. Obrońca – zastosowania środków wolnościowych. 📢 Zielony Ogród w Ustce otwarty. Pierwsi kuracjusze w nowym sanatorium We wtorek uroczyście zainaugurowano działalność Sanatorium Uzdrowiskowego Zielony Ogród w Ustce, w którym już korzysta z zabiegów 120 kuracjuszy. Obiekt został wyremontowany i wyposażony za 15 milionów złotych.

📢 Śmiertelny wypadek pod Reblinem koło Słupska. Nie żyje kobieta kierująca seatem (zdjęcia) Do śmiertelnego wypadku doszło na Drodze Krajowej nr 6 w rejonie miejscowości Reblino. Nie żyje 37-letnia kobieta kierująca seatem. W szpitalu jest m.in. kobieta w siódmym miesiącu ciąży i 9-letnia dziewczynka. 📢 W Słupsku wręczono uczniom z regionu stypendia marszałka województwa pomorskiego. Młodzież nagrodzono za sukcesy w nauce [ZDJĘCIA] 92 uczniów ze Słupska i powiatu słupskiego otrzymało stypendia marszałka województwa pomorskiego. Młodzież z regionu wyróżniono na uroczystej gali w Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku.

📢 Węzeł transportowy gotowy! Zobacz, jak prezentuje się nowe centrum komunikacyjne Słupska tuż przed wielkim otwarciem [WIDEO,ZDJĘCIA] Dobiegła końca budowa słupskiego węzła transportowego. Obiekt, którzy powstał za stacją kolejową przejmie rolę dworca autobusowego i docelowo, wraz z dworcem PKP, stanie się centrum komunikacyjnym miasta. 📢 Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Potęga obuwnicza, po której zostały tylko wspomnienia Mija 20 lat od początku stanu upadłości, w którym znalazł się potentat przemysłowy Pomorza Środkowego, a zarazem jeden z największych w Polsce producentów obuwia – Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Takiego końca nie zapowiadało wcześniejsze półwiecze działalności tej firmy. W szczytowym okresie swego prosperowania wy-produkowała ponad 6 milionów par obuwia na rynek krajowy i zagraniczny, zatrudniając około 4,2 tysiąca osób. Pełniła też rolę miastotwórczą. Kalendarium wzlotu i upadku tego sztandarowego w peerelu przedsiębiorstwa odtwarzamy tekstami i zdjęciami, a także niepublikowanymi wspomnieniami o tym, gdzie dziś nie ma już nic.

📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Jakie są warunki aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 10.08.23 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego w lipcu 2023. Zobacz, kto wziął ślub [ZDJĘCIA] Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego z pierwszego weekendu lipca. Zobaczcie zdjęcia par małżeńskich, ze ślubów w Słupsku. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia!

📢 Budowa drogi ekspresowej S6. Odcinek Bożepole Wielkie - Obwodnica Trójmiasta na zdjęciach z drona Na najnowszych zdjęciach opublikowanych przez GDDKiA możemy zobaczyć, jak prezentuje się ekspresowa szóstka na odcinku Bożepole Wielkie - Obwodnica Trójmiasta. Jak wygląda postęp prac na innych budowanych odcinkach s6? 📢 Zaginieni z Pomorza. Oto aktualna lista. Zobacz kogo poszukuje policja. Widzieliście ich? Rozpoznajecie kogoś? Co roku w Polsce policja odbiera kilkanaście tysięcy zgłoszeń związanych z zaginięciem zarówno osób dorosłych, jak i dzieci. Część z tych osób udaje się odnaleźć, część z kolei niestety również, ale zmarłych, inni zaś nadal poszukiwani są przez policję, rodziny oraz liczne fundacje zajmujące się osobami zaginionymi. Sprawdź listę osób zaginionych, może dzięki Twojej pomocy uda się odnaleźć kolejną z nich! 📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 Ta porcelana z PRL osiąga rekordowe ceny. Zestawy po kilkaset złotych na aukcjach i w sklepach z antykami. Szukają jej łowcy okazji 02.03.23 Moda na przedmioty z PRL wraca w wielu aspektach. Mowa tu nie tylko o trendach w modzie ale także w przedmiotach z tego co tu nie mówić, specyficznego okresu. Wśród przedmiotów cieszących się uznaniem kolekcjonerów i łowców okazji oprócz kryształów czy biżuterii znalazła się ostatnio także porcelana. Przedmioty wykonane z porcelany na aukcjach internetowych osiągają astronomiczne ceny. Które zestawy są najbardziej pożądane przez miłośników PRL?

📢 Dzień Edukacji Narodowej w Słupsku. Zostały wręczone nagrody dla nauczycieli Z okazji Dnia Edukacji Narodowej uhonorowano nauczycieli i pracowników słupskiej oświaty. Nagrody wręczyła Krystyna Danilecka-Wojewódzka, prezydent Słupska. 📢 Miastotwórcza aleja Wojska Polskiego kiedyś i dziś [zdjęcia] Ta droga przywiodła Słupsk z pozostałości epoki średniowiecza do okna na świat, którym półtora wieku temu stała się kolej żelazna. Dotarła do Słupska od zachodu, ale pomiędzy stacją kolejową a ówczesnymi granicami miasta rozpościerały się mokradła.

📢 Bitwa pod Grunwaldem - dziś 610. rocznica. Zobacz archiwalne zdjęcia z rekonstrukcji starcia Bitwa pod Grunwaldem była jedną z największych bitew w historii średniowiecznej Europy. 15 lipca 2020 obchodzimy w Polsce 610. rocznicę Bitwy pod Grunwaldem - jednej z największych bitew w historii średniowiecznej Polski i Europy. W tym roku z powodu pandemii koronawirusa nie odbędzie się jednak tradycyjna inscenizacja. Zapraszamy do obejrzenia archwalnej fotogalerii zdjęć z inscenizacji, która odbyła się w 2010 roku.

Paweł Rakowski - Izrael zaskoczony atakiem Hamasu.