Przegląd prasy 12.01.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Które auta nie mogą jeździć na nowe paliwo E10? Mamy listę samochodów, które nie mogą tankować nowej benzyny 11.01.2024”?

Prasówka 12.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Które auta nie mogą jeździć na nowe paliwo E10? Mamy listę samochodów, które nie mogą tankować nowej benzyny 11.01.2024 Benzyna E10 od stycznia zastąpiła popularną "95". Jednak nie wszystkie auta będą mogły palić E10. Mamy listę aut, które nie są kompatybilne z nowym paliwem. Jak sprawdzić, czy twój samochód może jeździć na E10?

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 12.01.24

📢 Droga S6. Trwają prace przy budowie brakującego odcinka obwodnicy Koszalina i Sianowa [ZOBACZ ZDJĘCIA] W naszym regionie trwają intensywne prace przy budowie brakującego odcinka obwodnicy Koszalina i Sianowa. Zobaczcie, jak przebiegały one w ostatnich tygodniach. 📢 Zimy stulecia w PRL-u. Obecny atak zimy przy nich to pestka. Najgorzej było w 1979 roku. Zobaczcie ZDJĘCIA Zimy w PRL-u to były prawdziwe zimy, a wiele z nich zasługiwało na miano "zimy stulecia". Do Polski wróciła zima, który przynosi ochłodzenie i opady śniegu. Poniedziałkowi 8 stycznia 2024 roku daleko jednak do największych załamań pogody w Polsce. Najgorzej było w 1979 roku, kiedy opady śniegu sparaliżowały kraj. Zapraszamy do NASZEJ GALERII.

Prasówka 12.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Już w sobotę wielki koncert dla wszystkich miłośników muzyki. W Jezierzycach odbędzie się finał XXIII Festiwalu Kolęd i Pastorałek Festiwal Kolęd i Pastorałek co roku przyciąga do Jezierzyc artystów i miłośników muzyki z całego regionu. Już w sobotę (13 stycznia) odbędzie się finał 23. edycji świątecznej imprezy. Początek o godz. 17. Wstęp na wydarzenie jest wolny!

📢 Piątek, 12 stycznia dniem wolnym w słupskim szpitalu. Nieczynne poradnie i laboratorium Jeśli na piątek, 12 stycznia, planujesz wizytę w poradni specjalistycznej lub w laboratorium słupskiego szpitala, spotka cię rozczarowanie. Szpital pracuje w tym dniu jak w weekendy i święta. SOR i przychodnia POZ pracują normalnie. 📢 Protest wolnych Polaków NA ŻYWO Manifestacja przeciwko aresztowaniu Kamińskiego i Wąsika oraz przejęciu mediów publicznych 11 stycznia o 16:00 pod Sejmem rozpoczął się Protest wolnych Polaków. To wyraz sprzeciwu przeciw działaniom koalicji rządowej, która bez podstaw prawnych - usprawiedliwiając się próbą "naprawy porządku prawnego" - usiłuje przejąć media publiczne, a także dokonała uwięzienia b. ministrów walczących z korupcją - Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Protest dotyczy także paktu migracyjnego, na który zgodził się rząd Donalda Tuska.

📢 Kultowe przedmioty z PRL-u. Prodiż, maszynka do mielenia mięsa i wiele innych. To właśnie te gadżety ułatwiały życie niemal w każdej kuchni PRL dla wielu gospodyń domowych był okresem zaciskania pasa i kreatywności, szczególnie w zakresie przygotowywania potraw. Ale gdy już udało zdobyć się niezbędne produkty, wówczas gotowanie znacząco ułatwiały domowe sprzęty. Jedne z nich to proste w obsłudze przedmioty, inne były nieco bardziej skomplikowane technologicznie. Dziś wspominamy je z ogromnym sentymentem. Przypominamy kuchenne gadżety z lat 80. 📢 Proces słupskiej adwokat Katarzyny R. Pokrzywdzeni nie pamiętają, kto zadał im ciosy nożem W sprawie oskarżonej słupskiej adwokat Katarzyny R. pokrzywdzony Mariusz K. w ogóle nie czuje się pokrzywdzony, a Marcin K. „nie zna tej pani”. Świadkowie nie pamiętają, bo twierdzą, że w czasie zdarzenia byli pijani. Wszyscy zmieniają zeznania.

📢 Apartament Tomasza Kammela jest wyjątkowy. Tak się urządził prezenter w stolicy. Zobacz luksusowe mieszkanie gwiazdy „Pytania na śniadanie” Dom Tomasza Kammela robi na fanach prezentera ogromne wrażenie. Widać, że gwiazda „Pytania na śniadanie” ma wyczucie smaku i niezły gust. Zobacz, jak prezentują się luksusowe wnętrza warszawskiego apartamentu Tomasza Kammela. 📢 Akcja ratunkowa na Zatoce Gdańskiej. Śmigłowiec przetransportował członka załogi ORP Kaszub Do akcji ratunkowej na Zatoce Gdańskiej doszło w środę, 10 stycznia. W interwencji udział wzięła załoga dyżurna 43. Bazy Lotnictwa Morskiego, która przetransportowała członka załogi ORP Kaszub na ląd. Była to pierwsza akcja poszukiwawczo-ratownicza tej jednostki w tym roku. 📢 Uzdrowiska w Polsce: mapa wszystkich miejscowości uzdrowiskowych na wypoczynek zimą. Gdzie znajduje się największe uzdrowisko? Nie wszyscy wiedzą, że są w naszym kraju miejscowości, w których piękne krajobrazy i bogactwo atrakcji to tylko miły dodatek do prawdziwej regeneracji organizmu. Okres jesienno-zimowy to najlepszy czas na wypoczynek w uzdrowisku, ale które wybrać? Dla wszystkich tych, którzy czują się zmęczeni, przygotowaliśmy mapę uzdrowisk w Polsce. Gdzie znajduje się największe z nich? W tym artykule zawarliśmy wszystkie najważniejsze informacje.

📢 Kanał Młyński w zimowej scenerii. O tym jak zima skuwała rzekę Słupię 50 lat temu [ZDJĘCIA] Zarys kartograficzny słupskiej Wyspy Młyńskiej przypomina obecnie ludzką stopę otoczoną rzecznymi wodami. Wygląda na to, że tutaj się spełnia popularne życzenie o stopie wody, chociaż kilu czy czegoś podobnego wcale nie ma. Są za to dna głównego nurtu rzeki Słupi i jej odnogi - Kanału Młyńskiego, które mróz skuwał niemal całkowicie.

📢 Tych parówek nie można kupować ani jeść! Nie dawaj też dzieciom. Co szkodzi? Oto, czego MUSISZ unikać Śniadanie bez parówek? Kolacja bez ciepłych frankfurterek? Kochają je dzieci, smakują dorosłym. Parówki wydają się idealnym dopełnieniem posiłku dla wielu z nas. I moglibyśmy je jeść często. Plusem jest szybkość i łatwość ich przyrządzenia. Jakie są minusy jedzenia parówek? Nie zawsze są dobrym wyborem na posiłek - zwłaszcza dla dzieci. Dlaczego nie powinieneś często jeść parówek? Sprawdź, co mówią o tym dietetycy i specjaliści od żywienia.

📢 Aneta Glam-Kurp na archiwalnych zdjęciach. Jako dziecko była przesłodką dziewczynką. Dzisiaj to kobieta wamp Aneta Glam to bohaterka popularnych reality show. Dała się poznać szerszej publiczności jako kobieta, która prowadzi luksusowe życie w Miami, a teraz walczy o przetrwanie w dżungli. Kim jest piękna blondynka, która nie stroni od zabiegów medycyny estetycznej? Poznajcie Anetę Glam-Kurp. 📢 Sala w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim już nie im. Lecha Kaczyńskiego. Jest decyzja o zmianie patrona. Kim będzie nowy? „Szukamy” Beata Rutkiewicz, nowa wojewoda pomorska, uznała, że pilną sprawą jest zmiana patrona reprezentacyjnej sali swojego urzędu. Nie nosi już ona imienia Lecha Kaczyńskiego, przy wejściu do niej nie ma już okolicznościowej tablicy. 📢 Zły to czas, gdy bezprawie na swoim sztandarze niesie naprawę Ojczyzny [KOMENTARZ] Nie ma w słowniku ludzi kulturalnych słów, które mogłoby dostatecznie obelżywie określić Pańskie postępowanie. Pan się nie kwalifikuje nawet do sądu dla ludożerców. Buszmenie. W moich oczach jest Pan nędznym gadem - powiedział kapitan Wagner do Oberleutnanta Ernsta von Nogaya. Przyznać trzeba, że i Zbigniew Zapasiewicz i Wojciech Pokora w tej scenie z „CK Dezerterów” wypadają brawurowo. Szczególnie ten pierwszy bawi się frazami z wielką gracją.

📢 Nietrzeźwa 34-latka zablokowała numer alarmowy w Bytowie, bo pokłóciła się z dyspozytorem. Ten powiedział jej, że jest pijana 34-letnia nietrzeźwa zablokowała ratunkowy numer 112 w Bytowie. Kobieta wykonała prawie 20 połączeń do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Bytowie blokując linię i obrażając operatorów. Teraz ma spore kłopoty z prawem, bo grozi jej grzywna do 1500 zł, a nawet ograniczenie wolności. 📢 Akcja słupskiej drogówki. Na drogach wzmożone kontrole lawet W czwartek policjanci słupskiej drogówki szczególnie uważnie przyglądają się lawetom. Akcja trwa już od rana. 📢 W kiosku Ruchu nie kupisz już gazety? Sieć wycofuje się z dystrybucji prasy Kioski Ruchu nie będą już samodzielnie dystrybuować gazet. Od samego początku działalności, czyli od 1918 r. oferowały prasę, tytoń i inne drobne artykuły. W 2024 r., po 106 latach działalności ma się to zmienić. Władze spółki podjęły decyzję. Czy od maja w kioskach nie kupimy już papierowej gazety?

📢 Tak zbudujesz dom bez pozwolenia. Projekt masz za darmo - wystarczy wybrać. Z tą budową możesz wystartować od zaraz, bez uzgodnień Chcesz zbudować dom, ale nie chcesz wydawać tysięcy złotych na projekt? Wiemy, gdzie znaleźć projekty domów za darmo. Nie musisz też ubiegać się o pozwolenie na budowę. Oto gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw. Celem programu budowy domów bez pozwolenia na budowę jest m.in. uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność projektów. Zobacz galerię prac konkursowych.

📢 Obrzydlistwa na talerzu rodem z PRL? Dziś już nikt tego nie je! A kiedyś tak nam smakowało... Szpinak jak krowi placek, mleko z kożuchem, kotlety z mortadeli, zupa owocowa, ozorki w sosie chrzanowym… Obrzydlistwo! W czasach PRL jedliśmy różne dania, na których wspomnienie aż przechodzą ciarki! Dziś już nikt jego nie je! Poznajcie nas subiektywny ranking dań z PRL, które niekoniecznie były smaczne! Z sentymentem wspominacie paróweczki w sosie chrzanowym? A wiecie, że 100 kg parówek produkowano przede wszystkim z miazgi kostnej, skórek, tłuszczu i białka w proszku? Brzmi smacznie? Chyba nie!

📢 Za tyle dzisiaj ubiera się polska młodzież. Ceny zwalają z nóg! Czy możliwe jest chodzenie w stylizacji droższej niż porządna kawalerka? Okazuje się, że tak. TikToker przeprowadził ankietę w odcinku, w której pytał przechodniów o cenę ich ubrań. Spotkani w Warszawie nastolatkowie szokują cały internet! 📢 Trzeba to w końcu napisać otwarcie: to bitwa o Polskę! [KOMENTARZ] Wszystko, co ma obecnie miejsce w polskiej polityce, nie jest dziełem przypadku ani nawet błędów taktycznych ze strony „rządu 13 grudnia”. Nawet po latach powinniśmy to czytać w kategoriach poważnego zagrożenia dla suwerenności Polski. To nie jest zwykły konflikt między partiami ani nawet spór o wizję kraju. To jest bitwa o Polskę, jaką ją znamy, a która ma zostać przekształcona w coś, co też już znamy, ale będzie inaczej.

📢 Bałtyckie plaże, mola i moda. Przedwojenne lato zimą. Zobaczcie zdjęcia Zimą też lubimy lato, bo za nim tęsknimy. Mamy dla was zdjęcia z przedwojennych plaż i kurortów nad Morzem Bałtyckim. Zobaczcie, jak wyglądał przedwojenny plażing, mola, pomosty, ścieżki spacerowe. I nie tylko. Najstarsze zdjęcia są z około 1920, a najmłodsze z 1938. Przedstawiają m.in. Jastrzębią Górę, Karwię, Wielką Wieś, Rozewie, Hel, Dębki, Juratę, Kamienną Górę, Gdynię, Orłowo.

Miłego oglądania w oczekiwaniu na lato.

📢 PESEL pod specjalnym nadzorem. Jak Polacy strzegą swoich danych Polacy masowo zastrzegają numer PESEL. W ten sposób chcą się zabezpieczyć przed działaniami oszustów, którzy m.in. zaciągają pożyczki na cudze konto. Pamiętajmy jednak, że kij ma dwa końce i że - choć zastrzeżenie w każdej chwili można odwiesić - może to nam utrudnić życie.

📢 Demonstrowali pod domem premiera Donalda Tuska w proteście przeciw wydarzeniom z Pałacu Prezydenckiego. "To wydarzenie bez precedensu" Demonstranci znów pojawili się pod domem premiera Donalda Tuska. Zgromadzenie kilkudziesięciu osób o 20:00 w Sopocie było reakcją na wczorajsze zatrzymanie dwóch posłów Prawa i Sprawiedliwości, ministrów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. 📢 Przemku, pamiętamy! 26 lat temu w Słupsku policjant zabił trzynastoletniego chłopca Kibice ze Słupska i z zaprzyjaźnionych klubów sportowych z całej Polski zebrali się w środę 10 stycznia, aby uczcić 26. rocznicę śmierci Przemka Czai. Chłopiec - wówczas trzynastolatek - zginął od uderzenia policyjną pałką. Od tamtej pory, co roku w dniu i miejscu jego śmierci, kibice tłumnie zbierają się, zapalają znicze, odpalają race, aby pokazać, że nie zapomnieli... 📢 Pożar w budynku mieszkalnym w Kusowie w gminie Redzikowo. Zagrożenie było duże Sześć zastępów straży Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej pojechało do pożaru w Kusowie w gminie Redzikowo. Pożar wybuchł na balkonie w bloku wielorodzinnym. Zagrożenie było ogromne, bo ogień mógł przedostać się wnętrza mieszkań, w których przebywali ludzie.

📢 5 europejskich miast, do których warto pojechać pociągiem w styczniu 2024. Dokąd PKP zawiezie was najtaniej? Sprawdźcie w naszym rankingu Miasta Europy zimą są piękne, klimatyczne i pełne atrakcji. Sprawdziliśmy, do których europejskich stolic najbardziej warto pojechać z Polski pociągiem w styczniu 2024. Sprawdziliśmy ceny bezpośrednich połączeń PKP i stworzyliśmy ranking 5 miast, do których przejazd koleją kosztuje najmniej. To gotowe pomysły na weekend na początku ferii zimowych!

📢 Co, gdzie, kiedy? Wydarzenia kulturalne i imprezy w Słupsku na ten tydzień Zabawy dla dzieci, wernisaż wystawy, dobry film w DKF Projekcja, spektakl teatru tańca i mantra, a także muzealny wykład o sztuce i spektakl dla dzieci. Sprawdź, na co możesz się wybrać w najbliższych dniach w Słupsku. 📢 Konstytucjonalista: Interwencja w Pałacu Prezydenckim to złamanie ustawy zasadniczej. Ucierpi na tym nasze państwo Mocne słowa prawnika w audycji Radia Szczecin. Wkroczenie policji do Pałacu Prezydenckiego profesor Ryszard Piotrowski z Uniwersytetu Warszawskiego określa jako „eksces bez jakiejkolwiek podstawy konstytucyjnej”.

📢 Co zrobić z choinką po świętach? Niekoniecznie musi lądować na śmietniku Święta, święta i po świętach – początek nowego roku to czas, kiedy pozbywamy się choinek. Wyrzucamy je w całości lub tniemy na kawałki. W wielu samorządach organizowane są akcje odbioru świątecznych drzewek od mieszkańców – również w Słupsku. 📢 Bytów z dawnych lat. Takich obrazków już nie ma. Zobaczcie zdjęcia Jaki był Bytów dwadzieścia lat temu? Możecie się przekonać oglądając zdjęcia w naszej fotogalerii. Niemal wszystko inaczej teraz wygląda. Inny rynek, inne ulicy, inne władze, częściowo inne problemy. Zapraszamy w fotograficzną przeszłość w niedaleką przeszłość. 📢 Koniec inwestycji w Biesowicach. Mieszkańcy mają nową drogę Zakończyła się modernizacja drogi gminnej w Biesowicach. Jest nowa nawierzchnia i chodnik dla mieszkańców.

📢 Wielki remont starych falochronów w Ustce. Zostaną rozebrane. Nowy port instalacyjno-serwisowy wciąż w planach Urząd Morski w Gdyni planuje remont falochronów w Ustce. Choć inwestycja nazwana jest remontem, szykuje się duży zakres przebudowy, bo oba falochrony zostaną rozebrane do podstaw. To jednak nie oznacza rezygnacji z planów rozbudowy portu o zachodnią część zewnętrzną. 📢 Tragiczny wypadek w gm. Darłowo. BMW uderzyło w drzewo. 19-latek zginął, dwóch innych rannych Tragiczny w skutkach wypadek drogowy na terenie gminy Darłowo w powiecie sławieńskim (woj. zachodniopomorskie). W wyniku uderzenia BMW w drzewo śmierć poniósł 19-latek, a dwaj jego koledzy zostali ranni, a w tym - jak informuje policja ze Sławna - jeden ciężko. Obaj poszkodowani trafili do szpitali. 📢 Pędzili ponad 100 km/h w terenie zabudowanym. Słupska policja zatrzymała prawo jazdy czterem kierowcom Mandatami w wysokości od 1,5 tysiąca złotych do 4 tysięcy złotych zakończyły się kontrole kierowców, którzy przekroczyli prędkość w obszarze zabudowanym o więcej niż 51 km/h. Policjanci z grupy Speed ze słupskiej drogówki na drodze pomiędzy Słupskiem i Bytowem zatrzymali czterech kierowców, którzy zdecydowanie za mocno nacisnęli na pedał gazu w obszarze zabudowanym. Pędzili z prędkością 104 km/h, 109 km/h i 113 km/h i 114 km/h w miejscu, gdzie dopuszczalne jest 50 km/h. Wszyscy stracili prawa jazdy na 3 miesiące.

📢 Magdalena Pałasz to nowa gwiazda TV. Taka prywatnie jest ekspertka od skoków z TVN i Eurosportu. Góralka z Podhala zachwyca 10.01.2024 Bystra, elokwentna, odważna, urodziwa - taka właśnie jest Magdalena Pałasz, która w ostatnich latach zgrabnie przeskoczyła ze skoczni do studia i stała się jedną z najciekawszych telewizyjnych postaci zimowego sezonu. Zawodniczka z Nowego Targu towarzyszy kibicom oglądającym transmisje telewizyjne z konkursów skoków narciarskich w TVN i Eurosporcie, spotykając się z ich przychylnymi komentarzami. Jeden z fanów nazwał ją w mediach społecznościowych "Najpiękniejszym Aniołem w skokach narciarskich". Poznajcie Magdalenę Pałasz. W sezonie Pucharu Świata 2023/2024 nic się nie zmieniło i Magdalena Pałasz wciąż opowiada widzom o skokach w studiu TVN. 📢 Tragiczny wypadek w powiecie sławieńskim. Jedna osoba nie żyje [ZDJĘCIA] Do tragicznego wypadku doszło we wtorek w godzinach popołudniowych w okolicach miejscowości Sęczkowo w powiecie sławieńskim. Niestety, jedna osoba zginęła.

📢 Wystawa w słupskim ratuszu, która wyraża więcej niż słowa - "Niewypowiedziane" „Niewypowiedziane” to niezwykła wystawa malarstwa, którą możemy podziwiać w słupskim ratuszu. Autorami prac są podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupsku, zmagający się z różnymi niepełnosprawnościami. Sztuka to dla nich sposób na wyrażenie siebie, swojego postrzegania świata i odskocznia od codziennych trudności. 📢 W Słupsku można jeździć z FALĄ. Nowy sposób na zakup biletów komunikacji miejskiej już dostępny Mieszkańcy Słupska mogą już w pełnym zakresie testować system biletów elektronicznych FALA. Pasażerowie za przejazd mogą zapłacić kartą płatniczą w autobusie. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 09.01.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Mroźna zima na Kaszubach. Zobaczcie zachwycające zdjęcia zimowych krajobrazów Na Kaszubach mroźna zima. Kierowcy i piesi narzekają na trudne warunki, ale wystarczy wybrać się na spacer, żeby zobaczyć bajkowe krajobrazy zimy. 📢 Jakich specjalistów brakuje na rynku pracy? Znamy najnowsze dane Cieśle, dekarze, kucharze, spawacze, czyli specjaliści z fachem w ręku, podobnie jak rok temu, są najbardziej poszukiwani przez pracodawców – wynika z „Barometru zawodów”. Deficyty dotyczą też lekarzy, pielęgniarek, psychologów, nauczycieli, kierowców i pracowników służb mundurowych. Łącznie 29 zawodów zostało zdefiniowanych jako deficytowe, o dwa więcej niż rok wcześniej. 📢 Czołowe zderzenie samochodów na drodze krajowej nr 6 w Darżynie [ZDJĘCIA] Do groźnego zdarzenia drogowego doszło 9 stycznia rano w Darżynie (gm. Potęgowo) na drodze krajowej nr 6. Zderzyły się dwa auta osobowe.

📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Co zrobić aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 09.01.2024 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie? 📢 Tych tatuaży nie odważyłbyś się nosić. Ich właściciele są szaleni? Zobacz najgorsze tatuaże 2024 (zdjęcia) 09.01.2024 Tatuaże damskie i męskie potrafią zaskoczyć wizją artystyczną ale i wykonaniem. Niektóre szokują, inne zachwycają ale dużo jest też takich, na widok których doznajemy szoku i ataku śmiechu. Co tatuują sobie ludzie? Pomysłów jest wiele - symbole, napisy, wizerunki zwierząt albo własnych dzieci. Zobaczcie najdziwniejsze, najgorsze i najśmieszniejsze tatuaże jakie powstały. Te najciekawsze zobaczyć możecie na Facebooku "Janusze Tatuażu" i "Tatuażysta płakał jak tatuował".

📢 Najlepsze memy o kotach. Gdzie saszeta? Te memy doprowadzą Was do łez ze śmiechu. Twój kot też tak robi? (MEMY) 09.01.2024 Najnowsze memy o kotach w Internecie. Zobacz najśmieszniejsze obrazki z kotami w Internecie. Każdy, kto ma w domu kota ten wie, że z tymi czworonogami nie można się nudzić. Życie z nimi pod jednym dachem każdego dnia dostarcza całą masę prześmiesznych sytuacji. Dzięki temu internauci tworzą masę śmiesznych obrazków i memów o kotach z życia wziętych. Zobacz najnowsze i najśmieszniejsze memy o kotach w Internecie. 📢 Pamiętasz PRL i lata 90.? Te rzeczy kojarzą nam się z młodością i dzieciństwem (zdjęcia) 09.01.2024 To były czasy. Dla dzisiejszych czterdziestolatków okres przełomu PRL i lat 90. ubiegłego stulecia to okres dzieciństwa, młodości i dorastania. Każdy kto miał wówczas kilka lat wspomina ten okres z nostalgią i tęsknotą. Wówczas w sklepach brakowało wielu rzeczy do których dziś dostęp mamy w zasadzie nieograniczony to jednak samo wspomnienie tamtego okresu budzi w nas tęsknotę.

📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2024 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 09.01.2024 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu? 📢 Opuszczone budynki na Pomorzu. Zobacz "polski Hogwart". Masz odwagę wejść? Zamek w Łapalicach i inne miejsca. Oto urbex Pomorze Polski Hogwart straszył, niebawem może być perełką Kaszub i polskie architektury. Dziś niestety to jednak opuszczone miejsce i budowla na Pomorzu. Nie jedyna! Gdzie możemy je znaleźć? Jak się okazuje, jest ich północy Polski dużo. Jednym z najsłynniejszych opuszczonych obiektów na Pomorzu jest zamek w Łapalicach, ale to nie jedyne miejsce warte uwagi miłośników dreszczyku i odkrywania. Sprawdźcie, jakie jeszcze opuszczone budynki znajdują się na Pomorzu.

📢 Teściowe o tych imionach to najgorszy koszmar. One uwielbiają wtrącać się w życie i wszystko wiedzą najlepiej 08.01.2024 Nie ma nic gorszego dla młodych małżeństw niż wścibska teściowa. Nie od dziś krążą na ten temat opowieści wściekłych na swoje teściowe, nie tylko zięciów, ale i synowych. Kto z nas nie zna tego z własnego życia? Trzeba posprzątać w domu bo przyjeżdża mamusia, jak wychowywać dzieci - niezbędnych rad udzieli ci teściowa. Czasem, choć rzadko, teściowa okazuje się być prawdziwym skarbem, jednak najczęściej jest utrapieniem. Teściowe o tych imionach są najgorsze. Sprawdź 📢 Sanatorium za darmo - komu przysługuje. Te osoby mogą pojechać do uzdrowiska całkowicie za darmo (LISTA) 08.01.2024 Pobyt w sanatorium kojarzy nam się z możliwością wypoczynku i podreperowania swojego zdrowia w uzdrowisku. Do sanatorium można pojechać w Polsce w wiele miejsc. Są uzdrowiska nadmorskie takie jak Ustka czy Kołobrzeg, są uzdrowiska górskie ale i takie jak choć by Ciechocinek znany z ogromnej ilości sanatoriów i leczniczych tężni. Jak często można do takiego sanatorium pojechać? Kto może odwiedzić uzdrowisko i skorzystać z darmowych zabiegów sanatoryjnych? Sprawdziliśmy.

📢 Nie tylko zamek w Łapalicach. Inny wielki i tajemniczy projekt słynnego inwestora z Gdańska Cała Polska słyszała o niedokończonej budowie zamku w Łapalicach. Ten sam inwestor, rzeźbiarz i przedsiębiorca z Gdańska, dwadzieścia lat temu zaczął budowę wielkiej posiadłości z basenami i grobowymi wnękami w Postołowie (gm. Trąbki Wielkie). Inwestycji nie skończył. Od lat niszczeje i do dzisiaj owiana jest tajemnicą. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Duży pożar zakładu stolarskiego przy ul. Piłsudskiego w Słupsku AKTUALIZACJA (zdjęcia) Pięć zastępów straży pożarnej gasiło pożar przy ulicy Piłsudskiego w Słupsku. Akcja trwała pięć godzin. Działania były utrudnione ponieważ pożar wybuchł późnym wieczorem, gdy było już całkowicie ciemno.

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Oto rzeczy, które kupisz w niskich cenach [ZDJĘCIA] 08.01.2024 Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź koniecznie, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze!

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 08.01.2024 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu! 📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! 08.01.2024 Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 800 plus!

📢 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź koniecznie! 08.01.2024 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się że trzeba tam spędzić więcej czasu niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź koniecznie i zapoznaj się ze szczegółami!

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 08.01.2024 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Te psy są najbardziej leniwe. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź koniecznie listę najbardziej leniwych psów!

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce! 📢 Złoto Bałtyku. Wspaniałe bursztyny budzą podziw poszukiwaczy. Zobacz jakie olbrzymy znajdowane są na plażach Bałtyku. Niesamowite ZDJĘCIA Zobaczcie bursztyn ważący ponad 3 kg oraz wspaniałą kolejną bryłę - zwaną Królową Bałtyku. Jarosławiec - polski Dubaj nad Bałtykiem i jego skarby! Takimi eksponatami może poszczycić się Muzeum Bursztynu w Jarosławcu. Zobaczcie też, jak łowcy skarbów z Bałtyku je odnajdują. Robią to w nocy i za dnia.

📢 Niedzielne morsowanie w Ustce. Idealna pogoda na zimowy spacer [ZDJĘCIA] Sezon na morsowanie w zimnym Bałtyku w pełni. Podobnie było w niedzielę. "Morsy w Ustce" to grupa zrzeszająca osoby, które spotykają się co tydzień, aby zażyć rześkiej kąpieli. Nie brakował również miłośników nadmorskich spacerów.

📢 Tłumy na ulicach Słupska. Przez miasto przeszedł Orszak Trzech Króli [ZDJĘCIA] 6 stycznia, tradycyjnie, przez Słupsk przeszedł Orszak Trzech Króli. Jak zawsze, w wydarzeniu tłumnie wzięli udział mieszkańcy miasta i regionu. 📢 Tłumy na plaży w Ustce. Bałtyk wyszumiał się przed Sylwestrem, ale efekty widać do dziś Choć Bałtyk wyszumiał się przed Sylwestrem, efekty obserwujemy do dziś. W pierwszych dniach nowego roku na ustecką plaże wybrały się tłumy spacerowiczów. Na tych, którzy wybrali się w stronę Orzechowa, czekała niespodzianka. Morze zabrało plażę i przejście suchą stopą, nie było możliwe.

📢 Słupsk Paryżem Północy. Historia miasta na unikatowych zdjęciach! Słupsk na starych fotografiach potrafi zachwycić, tym bardziej jeśli są to zdjęcia, które są niezwykle rzadko publikowane. Z biegiem lat charakterystyczne miejsca w mieście bardzo się zmieniły. Zapraszamy do obejrzenia unikatowych zdjęć w naszej galerii! 📢 Psy do adopcji ze schroniska w Słupsku. Wszystkie zwierzaki czekają na nowego i kochającego właściciela [ZDJĘCIA] W słupskim schronisku dla zwierząt, na nowy i kochający dom czeka wiele zwierzaków. Wiele osób chciałoby adoptować szczeniaka, jednak warto zastanowić się też nad przygarnięciem starszego psa. Dorosłe bezdomniaki mają statystycznie mniejsze szanse na znalezienie nowego domu. Dziś to właśnie one chcą się państwu przedstawić. 📢 40 lat od napadu na magazyn broni w CSSMW w Ustce i zabójstwa milicjanta w Sławnie 3 sierpnia 1984 roku w Areszcie Śledczym w Gdańsku została wykonana kara śmierci. Skazańcem był 25-letni Janusz Magierski. Wyrok miał stanowić jasny przekaz, że na władzę ludową nikt ręki nie podniesie. Został wydany zanim sprawa trafiła do sądu.

📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 14.06.23 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać. 📢 Stare fotografie z życia Szkoły Podstawowej nr 1 w Miastku (część druga) Prezentujemy kolejne archiwalne zdjęcia z życia Szkoły Podstawowej nr 1 w Miastku. Fotografie pochodzą z lat 1989-1993 i przedstawiają najważniejsze wydarzenia z życia placówki.

📢 Stare zdjęcia z miasteckiego liceum. Trzecia część wspomnień Prezentujemy trzecią część zdjęć z życia dawnego miasteckiego liceum. W większości są to fotografie z lat 90. i młodsze. Dokumentują szkolne wydarzenia - oficjalne i te mniej oficjalne. 📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 Liceum w Miastku w starych fotografiach. Wielkie i małe wydarzenia [ZDJĘCIA] W kwietniu 2014 r. miasteckie liceum przy ulicy Mickiewicza opuścił ostatni rocznik. I to był koniec samodzielnego ogólniaka w Miastku. Zapraszamy do obejrzenia drugiej fotogalerii z archiwalnymi zdjęciami z życia szkoły od lat 80. Są w niej także fotografie z protestu uczniów i nauczycieli z 2011 r. oraz pożegnanie ostatniego rocznika (2014 r.).

📢 Historia miasteckiego liceum z archiwalnymi zdjęciami. Oficjalnie i mniej oficjalnie (część pierwsza) Dziewięć lat temu (2014 r.) w Miastku zlikwidowano samodzielne liceum. W dawnym szkolnym budynku przy ul. Mickiewicza są teraz mieszkania. Przybliżamy historię placówki i prezentujemy wiele ciekawych archiwalnych zdjęć (część pierwsza). 📢 Ta porcelana z PRL osiąga rekordowe ceny. Zestawy po kilkaset złotych na aukcjach i w sklepach z antykami. Szukają jej łowcy okazji 02.03.23 Moda na przedmioty z PRL wraca w wielu aspektach. Mowa tu nie tylko o trendach w modzie ale także w przedmiotach z tego co tu nie mówić, specyficznego okresu. Wśród przedmiotów cieszących się uznaniem kolekcjonerów i łowców okazji oprócz kryształów czy biżuterii znalazła się ostatnio także porcelana. Przedmioty wykonane z porcelany na aukcjach internetowych osiągają astronomiczne ceny. Które zestawy są najbardziej pożądane przez miłośników PRL?

📢 63. Gala Sportu Głosu Pomorza w Dolinie Charlotty. Poznaliśmy laureatów! [ZDJĘCIA] W sobotę (11 lutego) podczas uroczystej Gali Sportu "Głosu Pomorza" poznaliśmy najpopularniejszych sportowców, trenerów oraz drużyny roku 2022. 📢 To był inny Bytów. Zobaczcie stare zdjęcia. Druga część fotograficznych wspomnień (ZDJĘCIA) Prezentacje miast (Bytów, Kartuzy, Kościerzyna) z 2000 r., ale także zjazd byłych pracowników PGR, czy otwarcie SP nr 2 w Bytowie w 2001 r. oraz wielu inwestycji. To nie wszystko. Zapraszamy do drugiej części wspomnień sprzed ponad 20 lat (lata 2000-2002). Zobaczcie stare fotografie.

📢 Policjant wyskoczył z radiowozu. Zaczął okładać chłopca pałką. 26 lat temu zginął Przemek Czaja. Miał tylko 13 lat Przy grobie Przemka Czai na Starym Cmentarzu w Słupsku jest dziś pusto, ale w wazonie stoją świeże białe chryzantemy, na płycie leży wiązanka świeżych kwiatów i czerwona róża. Płoną znicze. Na jednym z nich widnieje napis „Dla kochanego brata”.

📢 Budynki po szpitalu na ul. Kopernika mają nowych właścicieli. Wiemy, co tam powstanie! Opuszczone budynki po szpitalu przy ul. Kopernika w Słupsku od 10 lat czekały na nowego właściciela. Wielu się przymierzało, ale wcześniej nikt nie podjął się tego wyzwania. Przyczyny były dwie - zaporowa cena i stan budynków. Gołym okiem widać było, że aby przerobić szpitalne sale na mieszkania, potrzeba milionów. Chętni się w końcu znaleźli. Obiekty i działki kupiły dwie firmy. Już wiemy, jakie będzie przeznaczenie budynków.

📢 Imprezy w słupskim klubie Centrala. Tego naprawdę nam brakowało (zdjęcia) To już ponad rok od kiedy światowa pandemia koronawirusa sprawiła, że musieliśmy pożegnać się z możliwością imprezowania w klubach do białego rana. 📢 Takiego Miastka już nie ma. Stare fotografie Walentego Demiro-Saulskiego (ZDJĘCIA) Walenty Demiro-Saulski to postać kultowa dla mieszkańców Miastka - prawdziwa historia miasteckiej fotografii. Starsi mieszkańcy pamiętają go jako osobę skromną, z nieodłączną torbą fotograficzną i aparatem.

📢 Druga strona krat. Zobacz, jak wygląda Areszt Śledczy w Słupsku [zdjęcia, wideo] Kilka pięter, kraty i zasieki na murze okalającym spacerniak. Na rogach wieżyczki strażnicze, broń i drzwi na klucz lub elektromagnes. Areszt Śledczy w Słupsku może pomieścić nawet 201 osadzonych.

ZOBACZ KONIECZNIE Ile kosztuje roczne utrzymanie samochodu?