Przegląd prasy (12.06.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Prasówka 12.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Uwaga !!! Motocykle są wszędzie. Zobacz najlepsze memy o motorach i motocyklistach (NOWE MEMY) 12.06.2024 Motocykle są wszędzie. Nie tylko na drogach - ale także na memach. Zobaczcie najnowszy pakiet najlepszych i najśmieszniejszych memów o motorach i ich właścicielach. Motocykle to styl życia. Zobacz jak internauci śmieją się z właścicieli motocykli. Słoneczna pogoda sprzyja przejażdżkom motorem, a to sprawia, że trzeba mieć oczy dookoła głowy. Motocykliści wyruszyli na drogi a internauci nie próżnują tworząc memy o motocyklistach na pęczki. Zobaczcie najnowsze memy o motocyklistach i ich motorach.

📢 Osoby o tych imionach są wredne i zawistne. Unikaj ich jak ognia. Mają ciężki charakter i trudno z nimi współpracować (zdjęcia) 12.06.2024 Od setek lat ezoterycy zajmują się znaczeniem imion. Według wielu z nich imię predysponuje człowieka, który je nosi, do posiadania i eksponowania niektórych cech charakteru. Wierzono, że imię ma wpływ na nasza osobowość, charakter, empatię i inteligencję. Jednią są empatyczni i mili inni podli i zawistni. Czy na nasz charakter i zachowanie wpływa imię, które nosimy? Osoby o tych imionach są najwredniejsze. Sprawdź.

📢 Zmiany w Abonamencie RTV w Polsce. Już nikt nie uniknie opłat za słuchanie radia i oglądanie telewizji? 12.06.2024 Zmiany w abonamencie RTV w Polsce to temat, który budzi zainteresowanie wielu obywateli. Abonament RTV, czyli opłata za użytkowanie odbiorników radiowych i telewizyjnych, jest obowiązkowa dla wszystkich posiadaczy tych urządzeń. W ostatnich latach pojawiły się istotne zmiany w zasadach i wysokości tej opłaty, które warto znać, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

Prasówka 12.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ślub Krzysztofa Rutkowskiego z Mają Plich. W podwarszawskim Rozalinie Rutkowski ożenił się z Mają Plich ZDJĘCIA Krzysztof Rutkowski wziął ślub z Mają Plich w podwarszawskim Rozalinie. Maja i Krzysztof mieli przygotowane aż po cztery kreacje! Krzysztof Junior niósł rodzicom obrączki! Byliśmy na miejscu, zobaczcie zdjęcia z uroczystości!

📢 45. Słupska Olimpiada Młodzieży Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych. Znamy zwycięzców! W Nowym Teatrze w Słupsku odbyło się uroczyste podsumowanie 45. Słupskiej Olimpiady Młodzieży Szkół Podstawowych i Szkół Ponadpodstawowych. W tegorocznych zmaganiach brało udział 1 500 młodych sportowców ze słupskich szkół. W trakcie bieżącej edycji odbyły się 84 imprezy, rozegrano 350 meczów. Najlepsi uczestnicy SOM trafiają do słupskich klubów sportowych, by dalej reprezentować miasto na arenie ogólnopolskiej. 📢 Matka stanie przed sądem za spowodowanie wypadku, w którym zmarło jej dwuletnie dziecko Prokuratura Rejonowa w Kościerzynie zakończyła postępowanie w sprawie wypadku drogowego, w wyniku którego w następstwie doznanych obrażeń zmarł dwuletni chłopiec. Przed sądem stanie 23-letnia matka dziecka, która kierowała autem. 📢 Zbliżają się 123. urodziny słupskiego ratusza. Z tej okazji wielka impreza i koncert Agnieszki Chylińskiej Urząd Miejski zaprasza wszystkich mieszkańców do wspólnego świętowania urodzin słupskiego ratusza. 30 czerwca na placu Zwycięstwa nie zabraknie atrakcji dla młodszych i starszych, a wydarzeniem wieczoru będzie koncert Agnieszki Chylińskiej.

📢 Zdrowe i pyszne pomidory - proste triki na obfite plony. Sprawdź sekrety plantatorów pomidorów. Co zrobić aby obrodziły? 11.06.2024 Nawożenie pomidorów, jeśli jest przeprowadzone prawidłowo, znacznie zwiększa szanse na uzyskanie obfitych i zdrowych plonów. Pamiętaj o regularności, odpowiednich proporcjach oraz obserwacji roślin, a Twoje pomidory będą rosły zdrowo i obficie owocowały. Oto kilka prostych trików i podpowiedzi - jak sprawić aby nasze pomidory były zdrowe i dawały dużo pysznych pomidorów. 📢 MEMY o nauczycielach na koniec roku szkolnego 2024! Zabawne obrazki na poprawę humoru. Jak widzimy nauczycieli i pedagogów? Oto najlepsze memy o nauczycielach. Pośmiejmy się razem na koniec roku szkolnego 2024, gdy tysiące polskich pedagogów obchodzić będą swoje małe święto - koniec pracy z uczniami. Oto najlepsze MEMY o pedagogach!

📢 Ścigali się przez Czarną Dąbrówkę. Efekt? Mandaty, punkty karne i zatrzymane prawa jazdy W Czarnej Dąbrówce w powiecie bytowskim dwóch młodych kierowców urządziło sobie nielegalny wyścig. W obszarze zabudowanym pędzili z prędkością 108 km/h. Nie wiedzieli, że tuż za nimi jedzie nieoznakowany radiowóz. Zarobili wysokie mandaty, a ich prawo jazdy zostało zatrzymane na najbliższe trzy miesiące. 📢 Przepiękny dom Krzysztofa Mirucia zachwyca. Tak mieszka w lesie znany architekt. Krzysztof Miruć mieszka w domu Jerzego Połomskiego Dom Krzysztofa Mirucia jest wyjątkowy, jak przystało na specjalistę od aranżacji wnętrz. Zaglądamy do zacisza ulubionego projektanta wielu Polaków. Tak mieszka Krzysztof Miruć w przepięknej okolicy za miastem. Zobacz, jaki znany artysta był poprzednim właścicielem domu Krzysztofa Mirucia. 📢 Drogi w powiecie słupskim zostaną wyremontowane. Zawarto umowy z wykonawcami prac W starostwie powiatowym w Słupsku podpisano umowy na przebudowę blisko pięciu kilometrów dróg powiatowych. To jedne z najbardziej zaniedbanych odcinków, które wymagają pilnego remontu.

📢 Piotr Müller zasiądzie w Parlamencie Europejskim: Będę dążył do wycofania się UE z pakietu migracyjnego Piotr Müller (PiS) obok Magdaleny Adamowicz (KO) i Janusza Lewandowskiego (KO) zdobył w województwie pomorskim mandat do Parlamentu Europejskiego. - Będę dążył m.in. do tego by Unia Europejska wspierała budowę elektrowni jądrowych oraz wycofała się z pakietu migracyjnego i dyrektywy budynkowej- mówi Piotr Müller (PiS) 📢 Turniej piłkarski dla miejscowych firm i zakładów pracy. Trwają zapisy MKSports oraz Miasto Słupsk zapraszają reprezentacje słupskich i okolicznych firm na piłkarski turniej o puchar miasta Słupska. 📢 Pościg, strzał w koło i kolczatka zastawiona na złodzieja samochodów. W efekcie trzy odzyskane mercedesy za milion złotych Słupscy policjanci udali się w pościg za kierowcą kradzionego mercedesa, który nie zatrzymał się do kontroli. Ten próbował zepchnąć z drogi jadące za nim radiowozy, funkcjonariusze Straży Granicznej oddali strzały w jedno z kół, co znacznie utrudniło jego dalszą ucieczkę. Policyjne patrole, które wyjechały naprzeciw z Lęborka rozłożyły kolczatkę. Po najechaniu na nią kierowca mercedesa stracił panowanie nad pojazdem i po kilkudziesięciu metrach wjechał do przydrożnego rowu. W efekcie odzyskano trzy skradzione dostawcze mercedesy.

📢 Te osoby mogą jechać do sanatorium za darmo. Jakie warunki trzeba spełnić? Sprawdź, kto znalazł się na liście! 11.06.2024 Oto osoby, które nie zapłacą za pobyt w sanatorium. Warunkiem jest otrzymanie skierowania od lekarza z Narodowego Funduszu Zdrowia. Wystawiony dokument musi zawierać szczegółowe uzasadnienie decyzji, na tej podstawie dobrany będzie odpowiedni rodzaj leczenia oraz miejsce, w którym kuracjusz będzie przebywał. Zobacz w naszej galerii, kto może skorzystać z sanatorium za darmo! 📢 Oto najbardziej pożądane zawody na Pomorzu w 2024 roku. Tych fachowców pracodawcy szukają najbardziej [LISTA] 11.06.2024 Oto najbardziej pożądane zawody w województwie pomorskim. Sytuację na rynku szczegółowo obrazuje raport Barometr Zawodów. Jest to ogólnie dostępne darmowe opracowanie, które obejmuje cały kraj ze szczegółowym podziałem na województwa oraz powiaty. Zastanawiasz się na jakie zawody jest największy popyt? W galerii prezentujemy jak sytuacja przedstawia się na Pomorzu.

📢 W tych zawodach przechodzi się najszybciej na emeryturę. Dla kogo wcześniejsze świadczenie? Sprawdź! 11.06.2024 Wcześniejsza emerytura w 2024 roku. W których zawodach przechodzi się najszybciej na emeryturę? Są osoby, które mogą to zrobić zdecydowanie szybciej. Zgodnie z obowiązującym polskim prawem, kobiety przechodzą na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni 65. Niektórzy jednak mogą zrobić to wcześniej. Sprawdź koniecznie! Wszystkie informacje w naszej galerii! 📢 Wędkarstwo to styl życia. Oto najlepsze memy o wędkarzach i ich pasji! 11.06.2024 Wędkarstwo uznawane jest przez wielu ludzi za styl życia. Jeszcze inni uważają, że to hobby najlepsze na świecie. Internauci przygotowali sporą dawkę śmiesznych memów, z których z pewnością uśmiejesz się do łez. W Internecie można natknąć się na liczne zdjęcia, prezentujące bardzo udane połowy. Nie mówimy tutaj tylko o Polsce, ale również wyprawy Polaków na zagraniczne wędkowanie. Wędkarz mają ogromny dystans do siebie i potrafią się śmiać sami z siebie. Zobaczcie najzabawniejsze memy!

📢 Kobiety o tych imionach to prawdziwe zołzy. One potrafią być naprawdę wredne. Lepiej z nimi nie zadzieraj! 11.06.2024 Kobiety o tych imionach to prawdziwe zołzy! To popularne stwierdzenie, które krąży w naszej kulturze od lat. Według księgi znaczenia imion razem z nadaniem imienia otrzymujemy wiele cech, które są do niego przypisane. Są to zarówno pozytywne jak i negatywne. Kobiety uznawane za delikatne i subtelne również potrafią pokazać pazurki. Bilans jednak zawsze wychodzi na plus więc nie ma się czym przejmować. Sprawdź koniecznie, które kobiety według znaczenia imion mają przypisane cechy charakterystyczne dla zołz. 📢 Jak pozbyć się mrówek z ogrodu? Oto sprawdzone, domowe sposoby na pozbycie się nieproszonych gości. Sprawdź! 11.06.2024 Oto sprawdzone, domowe sposoby na pozbycie się mrówek z domu i ogrodu. Mrówki mogą być w tych miejscach bardzo uciążliwe i często szukamy najbardziej skutecznego sposobu aby pozbyć się intruzów. Warto spróbować domowe metody, aby je odstraszyć. Mowa tutaj o produktach, które często używamy w kuchni. Oczywiście nie należy pominąć niektórych roślin, które również sprawdzą się w przepędzeniu nieproszonych gości. Oto sprawdzone metody, które z pewnością odstraszą mrówki. Sprawdź!

📢 Tego nie wolno robić na działce. Oto lista zakazów, która może zaskoczyć nie jednego działkowicza. Sprawdź koniecznie! 11.06.2024 Oto lista rzeczy, których nie można robić na działce. Lista zakazów nie jest mała, a potrafi zaskoczyć nie jednego działkowca. Wyjazd na działkę kojarzy się głównie z wypoczynkiem i świeżymi warzywami i owocami. Wiele osób ceni sobie spokój i oderwanie od codziennego życia. Regulamin Ogródków Działkowych jasno określa co możemy, a czego nie możemy na naszym kawałku ziemi. Zastanawiasz się jakich zakazów trzeba przestrzegać? Sprawdź koniecznie czego nie można robić na działce! Możesz się zaskoczyć!

📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! 11.06.2024 Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, bo może masz je w portfelu!

📢 Kobiety mające te imiona to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! 11.06.2024 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź koniecznie, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony. 📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 11.06.2024 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! 11.06.2024 Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu może zostać odebrane 800 plus!

📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! 11.06.2024 Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź i zapoznaj się z konkretnymi rasami psów!

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! 11.06.2024 Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź! 📢 Rzadkie monety z PRL poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 11.06.2024 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, bo może masz je w domu!

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 11.06.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 11.06.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje ubrania w letniej promocji. Wojskowa jakość za rozsądną cenę. To się nazywa wietrzenie magazynów! Sklep Agencji Mienia Wojskowego wyprzedaje ubrania podczas letniej wyprzedaży. Choć AMW kojarzy się przede wszystkim ze sprzedażą wojskowego sprzętu takiego jak pojazdy, czy narzędzia, to można w niej kupić także wojskową odzież. Ubrania od wojska cechuje przede wszystkim duża wytrzymałość. Do kupienia są m.in. buty, koszule, kurtki, bluzy, czapki, spodnie, płaszcze, noże i wiele innych przedmiotów. 📢 Oto najseksowniejsze stewardesy świata! GALERIA ZDJĘĆ. Są mądre, śliczne i seksowne. Z nimi poleciałbyś na koniec świata ZDJĘCIA 11.06.2024 Muszą znać wiele języków, potrafią odnaleźć się każdej, nawet ekstremalnej sytuacji. Do tego są piękne, nieraz ładniejsze niż zawodowe modelki. Tak... mowa o stewardesach. Aby zostać jedną z nich, trzeba przejść złożony proces rekrutacyjny. Wybierane są tylko najlepsze. My postanowiliśmy sprawdzić, jak prezentuje się damska obsługa samolotów na liniach lotniczych z całego świata.

📢 Działki pod lasem. Marzysz o domu? Oto tanie działki budowlane na Pomorzu. Sprawdź, ile kosztują Dom pod lasem to marzenie wielu osób. Tanie działki budowlane tuż przy lesie można znaleźć w różnych rejonach województwa pomorskiego. Sprawdziliśmy, gdzie i za ile można taką kupić. Zobacz zdjęcia i ceny tanich działek na Pomorzu w naszej Galerii. 📢 Odchudzająca kawa? Dodajesz to do kawy i chudniesz w oczach. Ta przyprawa spala tłuszcz, ułatwia robienie kupy i obniża poziom cukru we krwi Kawa z cukrem czy mlekiem to już zbyt oklepane? Do małej czarnej można dodać też pieprz, kurkumę czy nawet olej. Tym razem proponuję jeszcze inny dodatek do kawy, który ciekawie smakuje i skutecznie odchudza. Kawa i rozmaryn to spalacz tłuszczu i pogromca oponki. Wypróbuj ten przepis i pożegnaj zbędne kilogramy.

📢 Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Rewolwer i różaniec przy łóżku detektywa. Zobacz spiżarnię i meble które zaprojektował Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Najsławniejszy detektyw w Polsce oprowadza nas po swoim domu. Detektyw Rutkowski śpi z rewolwerem i różańcem przy łóżku, a latem relaksuje się w basenie, a w spiżarni ma słoiki z grzybkami od mamy. 📢 Wypłacanie pieniędzy z bankomatu - takie wypłacanie to błąd. W ten sposób można stracić pieniądze To jeden z najgroźniejszych rodzajów oszustwa! Banki ostrzegają klientów przed groźnym rodzajem sposobów na kradzież gotówki z bankomatu. Ważne, by zwracać uwagę na bankomat, w którym wypłacamy pieniądze. Oszuści stosują bowiem tzw. cash trapping, czyli dodatkową listwę w maszynie. W taki sposób można stracić pieniądze! O co chodzi? Sprawdź koniecznie!

📢 Osoby o tych imionach to egoiści. Oni potrafią myśleć tylko o sobie. Sprawdź, kto ma takie cechy charakteru 11.06.2024 Osoby o tych imionach uważane są za egoistów. Oto lista osób, które potrafią myśleć tylko o sobie. No cóż... To naprawdę trudne cechy charakteru. Czy faktycznie to, jakie nosimy imię może determinować także to, jacy jesteśmy na co dzień? Można to w wierzyć, lub nie, jednak są osoby, które konkretnym imionom przypisują także cechy osobowości, zarówno te dobre, jak i te negatywne. Kto więc może być egoistą? Sprawdź w naszym artykule.

📢 Naukowcy i ludzie kultury podążyli powojennymi śladami literatów w Słupsku „Literacki Słupsk – śladami pisarzy i poetów” - taki tytuł nosiła konferencja naukowa, która odbyła się w słupskim ratuszu. Dyskutowano na temat obecności Słupska i słupszczan w literaturze w latach powojennych.

📢 Wybory do Parlamentu Europejskiego w Słupsku i regionie. Na kogo głosowali mieszkańcy? Znamy szczegółowe wyniki głosowania do Parlamentu Europejskiego. Największe poparcie w Słupsku uzyskała Koalicja Obywatelska z wynikiem 54,41 proc. Na drugim miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem na poziomie 30,40 proc. Na jakich kandydatów głosowali mieszkańcy w regionie? 📢 140 osób rozpoczęło "Wakacje z wojskiem" w 7. BOW w Słupsku 140 osób zostało dziś wcielonych do 7. Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, inaugurując projekt „Wakacje z wojskiem”. Przez najbliższe 27 dni będą poznawać podstawy żołnierskiego rzemiosła, a szkolenie zakończy uroczysta przysięga.

📢 Powstaje kolejny odcinek drogi ekspresowej S6 między Trójmiastem a Szczecinem. Zobaczcie postępy prac W województwie pomorskim powstaje odcinek trasy S6 pomiędzy Słupskiem a Bobrownikami. Całość powstaje w ramach drogi ekspresowej S6 pomiędzy Słupskiem a Bożepolem Wielkim, która jest jedną z najważniejszych inwestycji na Pomorzu. 📢 Policjanci zatrzymali agresywnego słupszczanina. Wbiegł na ulicę, wyjął nóż i uszkodził samochód Policjanci zatrzymali 44-letniego mężczyznę, który wbiegł przed jadący samochód, wyciągnął nóż i wbił go w karoserię, znacznie uszkadzając lakier pojazdu. Mundurowi ustalili, że słupszczanin ma również związek ze zdemolowaniem sklepu, do którego doszło w Słupsku kilka dni wcześniej. Mężczyzna usłyszał łącznie 5 zarzutów w związku z popełnionymi przestępstwami, a sąd zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie na okres miesiąca. 📢 Urządzili sobie nielegalne wyścigi w terenie zabudowanym i jechali ponad 100 na godzinę. A tuż za nimi nieoznakowany radiowóz Dwóch młodych kierowców urządziło sobie nielegalny wyścig pędząc w obszarze zabudowanym 108 km/h. Nie wiedzieli, że tuż za nimi jedzie nieoznakowany radiowóz. Zostali ukarani wysokimi mandatami, a ich prawo jazdy zostało zatrzymane na najbliższe trzy miesiące.

📢 Ostatnie pożegnanie śp. Leszka Kulińskiego odbędzie się w piątek, 14 czerwca na Starym Cmentarzu w Słupsku Wójt Gminy Kobylnica Leszek Kuliński zmarł nagle w sobotę, 8 czerwca. Ostatnie pożegnanie odbędzie się w piątek, 14 czerwca. W Urzędzie Gminy Kobylnica wyłożona jest księga kondolencyjna. W całej gminie odwołano wszystkie imprezy. W żałobie jest nie tylko gmina Kobylnica, ale całe Pomorze... 📢 Groźne zdarzenie na ulicy Lutosławskiego w Słupsku. Pijany kierowca uderzył w budynek Do groźnego zdarzenia drogowego doszło wczoraj, 9 czerwca, na ul. Lutosławskiego w Słupsku. Kierowca stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w budynek. Okazało się, że w jego organizmie znajduje się blisko 1,5 promila alkoholu. 📢 Ostateczna lista zwycięzców. To oni zdobyli mandaty europosłów i zasiądą w Parlamencie Europejskim Mimo że przewaga Koalicji Obywatelskiej nad Prawem i Sprawiedliwością jest mniejsza niż wydawało się w wieczór wyborczy, wybory do europarlamentu wygrało ugrupowanie premiera Donalda Tuska. Dostała o jeden mandat więcej niż PiS. Poniżej prezentujemy listy polityków, którzy zasiądą w Parlamencie Europejskim.

📢 Daniel Olbrychski, wielki aktor, wystąpi w Słupsku Daniel Olbrychski, ikona polskiego kina i teatru, wystąpi na spektaklu w Słupsku. Przedstawienie „One Man Show” odbędzie się 18 czerwca w Nowym Teatrze w Słupsku. 📢 Jak mieszka Szymon Hołownia? Tak się urządził z żoną i córkami marszałek Sejmu. Zobacz imponujący dom Szymona Hołowni – galeria zdjęć Szymon Hołownia mieszka z dala od miejskiego zgiełku. Nowoczesny dom polityka położony jest w niewielkiej odległości od Warszawy. Tu marszałek sejmu stworzył komfortową przestrzeń do rodzinnego życia. Zobacz, jak się urządził lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do prywatnego domu Szymona Hołowni, gdzie mieszka z żoną i córkami.

📢 Znamy ostateczne wyniki wyborów do PE. Podliczono wszystkie głosy! PKW podliczyła już głosy ze wszystkich 31 tys. okręgów wyborczych. Wybory do Parlamentu Europejskiego wygrała Koalicja Obywatelska, która zdobyła 37,06 proc. Drugie miejsce zajął PiS z niecałym 1 proc. straty do lidera. Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja.

📢 KO nieznacznie przed PiS w eurowyborach. Na Pomorzu pewni mandatu są Magdalena Adamowicz i Janusz Lewandowski z KO oraz Piotr Müller z PiS Magdalena Adamowicz z Koalicji Obywatelskiej oraz Piotr Müller z Prawa i Sprawiedliwości. Według danych z Państwowej Komisji Wyborczej to oni będą reprezentować Pomorze w nadchodzącej kadencji Parlamentu Europejskiego. Na decyzję wyborców najdłużej czekać musiał jeden z liderów KO Janusz Lewandowski, który również uzyskał mandat. Do Parlamentu Europejskiego nie dostała się natomiast Anna Fotyga, „jedynka” z listy PiS na Pomorzu. 📢 Gala boksu w Karlinie. Mateusz Polski zrewanżował się Janowi Lodzikowi [ZDJĘCIA] W sobotę w hali Homanit Arena w Karlinie odbyła się gala boksu Rocky Boxing Night 19 Karlino. W walce wieczoru zwycięstwo odniósł miejscowy zawodnik, Mateusz Polski.

📢 Grand Prix Ustki w biegach. Na starcie stanęło ponad 100 biegaczy i miłośników Nordic Walking (zdjęcia) To pierwsza impreza z cyklu tegorocznych biegów oraz marszów Nordic Walking, imprezy, którą co roku organizuje ustecki Ośrodek Sportu i Rozwoju. Na starcie stanęło ponad 100 zawodników nie tylko z regionu słupskiego ale i całej Polski. 📢 Puchar Polski w Cheerleadingu Sportowym 2024 w Kobylnicy pod Słupskiem. Co to były za pokazy! Puchar Polski w Cheerleadingu Sportowym 2024 w Kobylnicy za nami. Kilkaset dziewcząt na parkiecie, mnóstwo emocji, wzruszeń i łez. Sobota, 8 czerwca 2024 roku, na długo zostanie w pamięci i sercach – zarówno mieszkańców Kobylnicy, jak i wszystkich, którzy przybyli, aby w tym dniu obchodzić 30-lecie zespołu Cheerleaders Maxi Słupsk. Niestety, w tym dniu odszedł gospodarz tej imprezy – Leszek Kuliński, wójt gminy, co zmieniło plany organizatorów.

📢 Zlot Pojazdów Polskiej produkcji w Borsku przyciągnął fanów motoryzacji z różnych zakątków regionu W Borsku zorganizowano X Zlot Samochodów Polskiej Produkcji. Można tu było zobaczyć maluchy, polonezy, duże fiaty i inne auta, które jeszcze do niedawna królowały na drogach. 📢 Niedzielna giełda handlowa w Koszalinie. Co znajdziesz na stoiskach? [ZDJĘCIA] W niedzielne przedpołudnie odwiedziliśmy koszalińską giełdę na terenach podożynkowych. Jesteście ciekawi, co można znaleźć na stoiskach? Zobaczcie! 📢 Taekwondziści z regionu z workiem medali Mistrzostw Polski Członkowie sekcje taekwon-do ze Słupska i Ustki wzięli udział w Mistrzostwach Polski Ogólnopolskiej Organizacji Taekwon-do ITF. Zawody rozgrywane były w pobliskim Kołobrzegu więc tym razem silna grupa reprezentowała region słupski. Podopieczni trenerów Karola Winiszewskiego oraz Tomasza Albina zdobyli łącznie 21 medali, w tym aż 3 tytuły Mistrzów Polski!

📢 Słupskie Juwenalia. Drugi dzień zabawy i koncertów dla studentów Uniwersytetu Pomorskiego (zdjęcia) W piątek 7 czerwca ruszył pierwsze po awansie słupskiej uczelni do rangi uniwersytetu Juwenalia. Z tej okazji odbywa się szereg imprez, wydarzeń oraz koncertów. W piątek wystąpili Blacha 2115, Tymek oraz Tede. w sobotę zaś na scenie zobaczyć mogliśmy Jamala, Young Leosia oraz dj’skim Skytech. 📢 Mistral Ustka i bliskie "Spotkanie ze sztuką". Obraz trzeba "dotknąć nosem". Nie wystarczy na ekranie laptopa Po raz kolejny goście tłumnie odwiedzili Hotel Rejs, w którym Mistral Ustka zorganizował wystawę prac z pleneru "Spotkanie ze sztuką". Tym razem można było podziwiać dzieła siedmiorga cenionych w Polsce i zagranicą artystów, a Ustka stała się ważnym dla malarzy miejscem. 📢 Mój jest ten kawałek podłogi! Śpiewali słupszczanie razem z Mr Zoob Na słupskich bulwarach dziś było bardzo muzycznie. Setki słupszczan śpiewało razem z zespołem Mr Zoob. Bo kto nie zna tego kawałka?! Mój jest ten kawałek podłogi... Koncert odbył się z okazji 20-lecia Polski w Unii Europejskiej.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela podwyżek netto. O ile zostanie podniesiona twoja emerytura? Emerycie, zobacz ile dostaniesz 08.06.2024 Waloryzacja emerytur 2024. Już w marcu dojdzie do kolejnej waloryzacji obowiązujących stawek emerytur. Jej wysokość określana jest co roku, każdorazowo według wskaźnika waloryzacji. O ile w 2024 roku zostaną podniesione renty i emerytury? Zobaczcie jak prezentować będą się po marcowej waloryzacji renty i emerytury w Polsce. Podajemy zwaloryzowane kwoty brutto i netto dla emerytów. Zobacz tabele emerytur po waloryzacji w 2024 roku. 📢 Najlepsze suchary Karola Strasburgera z Familiady. Zobacz najlepsze memy z legendarnym prowadzącym teleturniej Familiada 08.06.2024 Karol Strasburger to znany aktor i legendarny prowadzący Familiadę, który każdy odcinek popularnego teleturnieju rozpoczynał od opowiedzenia dowcipu. Od kilkunastu lat, w każde niedzielne popołudnie siadaliśmy do telewizorów aby obejrzeć kolejny odcinek teleturnieju. Każdy z nas czekał także na kolejny dowcip prowadzącego - Karola Strasburgera. Zobaczcie - oto najlepsze dowcipy Karola Strasburgera z Familiady.

📢 Słupskie Juwenalia 2024. W piątek wystąpili Blacha 2115, Tymek oraz Tede (zdjęcia) W piątek 7 czerwca ruszył pierwsze po awansie słupskiej uczelni do rangi uniwersytetu Juwenalia. Z tej okazji odbywa się szereg imprez, wydarzeń oraz koncertów. W piątek wystąpili Blacha 2115, Tymek oraz Tede. Dziś kolejne z nich. 📢 Finał literackiego konkursu witkacowskiego w Słupsku. Zjawiła się młodzież z całej Polski W Bialym Spichlerzu w Słupsku w piątek, 7 czerwca, odbył się finał V Międzynarodowego Konkursu Literackiej Twórczości Młodzieży. Witkacy. Napisane dzisiaj. Nagrodzono laureatów i wyróżnionych, którzy zjechali na tę uroczystość z całej Polski. 📢 Ustka na starych zdjęciach. Jak kiedyś wypoczywało się w popularnym kurorcie nad Bałtykiem? Gorące lato, piasek parzący w stopy i plażowanie od rana do wieczora – oto jak wyglądały kiedyś wczasy w jednym z najpopularniejszych kurortów nad polskim morzem. Zobacz, jak wczasowicze wypoczywali dawniej nad brzegiem Bałtyku w przepięknej Ustce. Dużo się zmieniło?

📢 Słupska uczelnia świętuje 55-lecie istnienia. Z tej okazji uroczystości, medale i koncert Choć sam Uniwersytet Pomorski w Słupsku istnieje od roku, słupska uczelnia obchodzi 55-lecie istnienia. Z tej okazji – w piątek 7 czerwca - na uniwersyteckiej auli odbyły się uroczystości z udziałem parlamentarzystów, władz samorządowych, rektorów zaprzyjaźnionych uczelni oraz gości z kraju i zagranicy. 📢 Szykują się zmiany na Placu Wolności w Ustce. Nie wszyscy ustczanie je akceptują Ustka zmienia miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części Placu Wolności. Mają tam powstać bloki mieszkalno-usługowe. Jednak nie wszystkim ustczanom podoba się ten pomysł. Jego przeciwnicy twierdzą, że historyczna przestrzeń miasta powinna służyć mieszkańcom, a nie deweloperce. Nawet jeśli inwestorem jest spółka miejska.

📢 Zapomnij o tym produkcie i pożegnaj nadwagę! Ta niewielka zmiana sprawi, że oszczędzisz setki kalorii i zwiększysz spalanie tłuszczu Czy jedna zmiana może mieć decydujący wpływ na wagę? Tak jest często przy odstawieniu pieczywa. Wystarczy, że zrezygnujesz z niego na jakiś czas, a już zobaczysz efekty. To działa nie tylko na diecie keto, paleo czy low carb! Mowa o pieczywie. Zobacz, jak wiele pysznych zamienników masz do wyboru.

📢 Finalistki Miss Polski 2024 relaksują się przed zgrupowaniem. Zobacz, jak prezentują się te piękne kobiety! Która kandydatka będzie się cieszyć koroną Miss Polski 2024? Tego jeszcze nie wiadomo. Póki co, finalistki konkursu Miss Polski relaksują się przed zgrupowaniem, które rozpocznie się 10 czerwca w Małopolsce. Przed nimi wiele pracy i przygotowań, ponieważ finałowa gala zapowiada się wyjątkowo spektakularnie! Wszyscy z niecierpliwością czekają na 5 lipca, kiedy to odbędzie się długo oczekiwane wydarzenie. Jak relaksują się piękne panie? Zobacz naszą galerię zdjęć. 📢 Sezon wczasowy w Ustce 50 lat temu. Sprawdź jak wypoczywano latem w okresie PRL-u! [ZDJĘCIA] Ustka 50 lat temu. Archiwalnymi fotografiami, z których wiele publikujemy, przypominamy Ustkę w latach 1972 i 1973 podczas sezonu wczasowego nad morzem.

📢 Parada studentów przeszła ulicami Słupska. To początek juwenaliów w mieście Tradycyjna parada studencka przeszła ulicami Słupska. To początek dwudniowego studenckiego święta. Żacy odebrali symboliczne klucze do bram miasta oraz powiatu. Juwenalia to czas wspólnej zabawy i świętowania, na które studenci zapraszają także mieszkańców miasta. 📢 Trwa budowa drogi S6 Koszalin - Słupsk. Rozpoczęły się pierwsze prace bitumiczne [ZDJĘCIA] W naszym regionie trwają intensywne prace przy budowie drogi ekspresowej S6 na odcinku z Sianowa do Słupska. Przyjrzeliśmy się, jak przebiegały w ostatnich tygodniach.

📢 Ofiara w Rokicinach spłonęła żywcem. Sąd wypuścił z aresztu podejrzaną o zacieranie śladów. Wolność za cenę 100 tysięcy złotych We wtorek przerażająca zbrodnia w Rokicinach miała kolejna odsłonę sądową. Sąd Okręgowy w Słupsku rozpatrywał zażalenia na aresztowanie małżeństwa. Podejrzany o zabójstwo Adam C. pozostanie w areszcie. Sandra C., podejrzana o zacieranie śladów i nieudzielenie pomocy ofierze potwornej zbrodni, wyszła na wolność za poręczeniem 100 tysięcy złotych.

📢 Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Potęga obuwnicza, po której zostały tylko wspomnienia Mija 20 lat od początku stanu upadłości, w którym znalazł się potentat przemysłowy Pomorza Środkowego, a zarazem jeden z największych w Polsce producentów obuwia – Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Takiego końca nie zapowiadało wcześniejsze półwiecze działalności tej firmy. W szczytowym okresie swego prosperowania wy-produkowała ponad 6 milionów par obuwia na rynek krajowy i zagraniczny, zatrudniając około 4,2 tysiąca osób. Pełniła też rolę miastotwórczą. Kalendarium wzlotu i upadku tego sztandarowego w peerelu przedsiębiorstwa odtwarzamy tekstami i zdjęciami, a także niepublikowanymi wspomnieniami o tym, gdzie dziś nie ma już nic. 📢 Kaszubskie truskawki w kryzysie. Smak tradycji może być zagrożony Na straganach pojawiły się kaszubskie truskawki - jedne z najbardziej uwielbianych owoców sezonowych. Niestety, lokalni producenci borykają się z poważnym zagrożeniem, które napływa z Egiptu i krajów bałkańskich.

📢 Gorące imprezy w klubie Bajka w Mielnie. Tak bawiliście się nad morzem 15 lat temu [ZDJĘCIA] Archiwalne zdjęcia z mieleńskich dyskotek cieszą się dużym powodzeniem wśród Internautów. Przygotowaliśmy kolejną porcję fotek z klubu Bajka z 2008 roku, w którym bawiło się mnóstwo turystów z całej Polski, a także oczywiście mieszkańcy naszego regionu. Zapraszamy do obejrzenia drugiej części zdjęć z tych imprez.

📢 Wielki kiermasz na Promenadzie Nadmorskiej w Ustce Na Promenadzie Nadmorskiej w Ustce pojawili się handlowcy z całej Polski. Na Kiermaszu Sztuki i Rękodzieła można kupić różności. To pierwszy w tym sezonie jarmark. Wystawcy odwiedzą Ustkę także latem. 📢 Ze Słupska do Ustki rowerem. Nową ścieżką wzdłuż drogi czy lasem wzdłuż rzeki? Nowa ścieżka rowerowa, która powstała wzdłuż drogi krajowej nr 21, to długo oczekiwana przez rowerzystów inwestycja. Dzięki temu szybko i sprawnie pokonamy rowerem 20-kilometrowy dystans ze Słupska do Ustki. Nie ma jednak co liczyć na malownicze widoki, ćwierkanie ptaków po drodze, czy nawet na odrobinę cienia. Jeśli chcemy trasy urozmaiconej z pięknymi widokami, jedźmy starą trasą – lasami, wzdłuż Słupi, przez urokliwe wioski.

📢 W Boże Ciało ulicami Ustki przeszły setki wiernych [ZDJĘCIA] W uroczystościach Bożego Ciała w Ustce ulicami miasta przeszły trzy procesje. Najstarsza z nich – parafii pw. Najświętszego Zbawiciela - podążała tradycyjną trasą ulicami starej Ustki do czterech ołtarzy. 📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 20.05.2024 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać.

📢 Duże zmiany dla pasażerów kolei w Słupsku. Zaczął funkcjonować dworzec tymczasowy Od poniedziałku (25 marca) podróżni w Słupsku korzystają z tymczasowego dworca kolejowego. Dotychczasowy dworzec PKP zamknięto dla pasażerów. Niedługo ruszy jego rozbiórka. 📢 Rodzice z Widzina skazani na kary bezwzględnego więzienia. Oboje krzywdzili malutkie dzieci Sąd Rejonowy w Słupsku wydał wyrok za znęcanie się nad trojgiem małych dzieci. Ich rodzice – Mariola K. i Łukasz B. z Widzina pójdą na 2 lata oraz 2 lata i trzy miesiące do więzienia. Oboje dostali zakazy kontaktów z dziećmi i muszą zapłacić zadośćuczynienie. To nieprawomocny finał sądowy sprawy, która ujrzała światło dzienne pod koniec 2022 roku. 📢 Stare fotografie z miasteckiego liceum. Wspomnień dawnych czar W kwietniu 2014 r. miasteckie liceum przy ulicy Mickiewicza opuścił ostatni rocznik. I to był koniec samodzielnego ogólniaka w Miastku. Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z archiwalnymi zdjęciami z życia szkoły od lat 80. Są w niej także fotografie z protestu uczniów i nauczycieli z 2011 r. oraz pożegnanie ostatniego rocznika (2014 r.).

📢 Sanatorium za darmo - komu przysługuje. Te osoby mogą pojechać do uzdrowiska całkowicie za darmo (LISTA) 08.01.2024 Pobyt w sanatorium kojarzy nam się z możliwością wypoczynku i podreperowania swojego zdrowia w uzdrowisku. Do sanatorium można pojechać w Polsce w wiele miejsc. Są uzdrowiska nadmorskie takie jak Ustka czy Kołobrzeg, są uzdrowiska górskie ale i takie jak choć by Ciechocinek znany z ogromnej ilości sanatoriów i leczniczych tężni. Jak często można do takiego sanatorium pojechać? Kto może odwiedzić uzdrowisko i skorzystać z darmowych zabiegów sanatoryjnych? Sprawdziliśmy.

📢 XI Słupski Bieg Niepodległości. Wyjątkowe zawody w dniu wyjątkowego święta. Biegacze rywalizowali w centrum miasta [ZDJĘCIA] Słupski Bieg Niepodległości to już tradycja. W jedenastej edycji zawodów wystartowało 385 biegaczy, trasa wiodła ulicami w centrum miasta. Uczestnicy imprezy na sportowo uczcili 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

📢 Jak to z dworcami i koleją w Słupsku bywało [zdjęcia] W Słupsku rozpoczęto prace związane z budową nowego dworca kolejowego. Ale najpierw zostanie wyburzony ten dotychczasowy. Nowy dworzec ma być ukończony do 2026 roku. Przypominamy, ile już dworców Słupsk miał do tej pory i jakie były dzieje kolei w mieście. 📢 Stare zdjęcia z miasteckiego liceum. Trzecia część wspomnień Prezentujemy trzecią część zdjęć z życia dawnego miasteckiego liceum. W większości są to fotografie z lat 90. i młodsze. Dokumentują szkolne wydarzenia - oficjalne i te mniej oficjalne.