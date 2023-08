Przegląd prasy (12.08.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź!”?

Prasówka 12.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź koniecznie!

📢 Oto lista imion zakazanych w Polsce! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Sprawdź, które imiona są niezalecane 12.08.2023 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Te rzeczy kupisz w okazjonalnych cenach [ZDJĘCIA] Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze!

Prasówka 12.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nie tylko 500 plus. Oto dodatki rodzinne, które można uzyskać na dziecko w 2023 roku [LISTA] 500 plus to nie jedyne świadczenie, które możemy uzyskać na dziecko. Dzięki różnym dodatkom, możemy od państwa otrzymać znacznie więcej pieniędzy. Niektóre świadczenia są wypłacane regularnie, dodatki, a inne tylko jednorazowo. Wzorem z lat ubiegłych możemy wymienić np. 500 plus, becikowe czy też kosiniakowe. Zastanawiasz się jakie dodatki przysługują na dziecko w 2023 roku? Kto może je otrzymać? Jakie są niezbędne wymagania? Zasiłek rodzinny to nie wszystko. Sprawdź o jakie świadczenia możesz się ubiegać!

📢 Oto zarobki w Wojsku Polskim w 2023 roku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac w konkretnych stopniach! 12.08.2023 Oto zarobki żołnierzy w 2023 roku. Stawki uzależnione są od posiadanego stopnia. Wynagrodzenie żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale także wiele ulg i premii finansowych. W Polsce ten rok ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. Ogólnie rzecz biorąc, to tylko w 2023 roku wydatki te, mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile pieniędzy będzie przeznaczonych na pensje dla wojskowych? Sprawdź, ile zarabia się w wojsku na określonych stopniach! 📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! 12.08.2023 Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź obowiązkowo!

📢 Te osoby mogą pójść do lekarza bez kolejki. Zobacz, kto ma pierwszeństwo w przychodniach, poradniach i szpitalach! Sprawdź! 12.08.2023 Oto osoby, które nie muszą czekać na wizytę u lekarza. Kolejki do lekarzy specjalistów przyjmujących w ramach NFZ są coraz dłuższe. Zastanawiasz się, kto może skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej po za kolejnością? Sprawdź, kto ma pierwszeństwo w przychodniach, poradniach specjalistycznych, szpitalach i aptekach. Lista osób uprawnionych do tego przywileju jest naprawdę długa. 📢 Oto najniższa krajowa w 2024 roku w Polsce. Oto prognozowane wyliczenia płacy minimalnej. Będzie podwyżka? Sprawdź! Najniższa krajowa w Polsce. Wynagrodzenie minimalne w 2024 roku ma wzrosnąć nawet o kilkaset złotych! Eksperci twierdzą, że podwyżka może wynieść nawet 20 procent. Od lipca 2023 roku, płaca minimalna wzrosła i wynosi obecnie 3600 zł złotych brutto. Zastanawiasz się jak to będzie wyglądało w przyszłym roku? Czy najniższa krajowa pójdzie w górę? Jakie zmiany będą w 2024?Sprawdź szczegóły!

📢 Oto stare telefony komórkowe, które są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy! 📢 Oto najdroższe psy na świecie. Szczeniaki tych ras mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie!

📢 Oto produkty, których nie należy zamrażać. Mogą się zepsuć i zagrozić naszemu zdrowiu. Czego nie mrozić w lodówce? Sprawdź! 12.08.2023 Tych produktów nie powinno się zamrażać w lodówce, Jednym z najbardziej popularnych sposobów do przechowywania żywności jest niewątpliwie zamrażanie. Pozwala ono przedłużyć trwałość dużej ilości produktów spożywczych. Nie wszystkie produkty nadają się do zamrożenia. Może to niekorzystnie wpłynąć na ich jakość oraz na nasze zdrowie. Oto produkty spożywcze, które nie powinny być mrożone! Sprawdź koniecznie! 📢 Oto podatek od kota 2023. Kto musi zapłacić i ile to kosztuje? Za brak opłaty grozi wysoka kara! Sprawdź! Podatek od kota w 2023 roku. Oto osoby, które muszą zapłacić opłatę za swojego czworonoga! Za brak wniesienia opłaty grozi wysoka kara. Właściciele, którzy zapomną o tym obowiązku lub przekroczą termin, mogą zostać ukarane przez fiskusa. Kiedy trzeba odprowadzić podatek za kota? Ile wynosi opłata? Sprawdź koniecznie!

📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, czy masz je w portfelu! 📢 Oto urządzenia, które pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź naszą listę!

📢 Oto najpiękniejsze rasy psów. Lista najładniejszych psów na świecie. Sprawdź koniecznie jakie rasy znalazły się na liście! 12.08.2023 Oto najpiękniejsze rasy psów na świecie. Zastanawiasz się, która rasa psów jest uznawana za najładniejszą? Przejdź do galerii i sprawdź! Pies jest uznawany za najlepszego przyjaciela, ba nawet za członka rodziny. Wnoszą one do naszego życia dużo uśmiechu, ciepła i miłości. Przy wyborze określonej rasy psa, trzeba kierować się nie tyle co wyglądem, co charakterem zwierzaka. Może się okazać, że będzie on za bardzo żywiołowy jak na nasz styl życia, bądź za leniwy. Sprawdź koniecznie, najpiękniejsze rasy psów!

📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź kogo to dotyczy! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 500 plus!

📢 Stare banknoty i monety warte fortunę. Zobacz, czego szukają kolekcjonerzy. Masz takie w domu? Stare monety i banknoty są w cenie. Kolekcjonerzy szukają ich w Polsce i zagranicą na różnych aukcjach i stronach. Niezwykła wartość kolekcjonerska cechuje wiele starych przedmiotów. W szczególności wyróżnia się tu zarówno stare monety, jak i stare banknoty z PRL-u. Choć jeszcze niedawno ich wartość mogła nie robić wrażenia, dla kolekcjonerów są wiele warte. Można na nich zarobić ogromne pieniądze. Sprawdziliśmy w serwisie OLX, jakie banknoty i monety są obecnie w sprzedaży i kosztują spore pieniądze. To nie tylko banknoty i monety z czasów PRL. W naszej galerii zdjęć znajdziesz konkretne ceny, jakich oczekują właściciele. 📢 Nie jedz tego na śniadanie. Te posiłki mogą ci zaszkodzić! Najbardziej szkodliwe śniadania Pełnowartościowe śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Jednak zdaniem specjalistów, istnieją produkty, których kategorycznie nie można spożywać na czczo. Spożywanie, tych produktów może doprowadzić do problemów. Zobacz, czego nie jeść i nie pić na śniadanie!

📢 Zakaz kąpieli w Jeziorze Obłęskim koło Kępic. Oleista substancja w wodzie. Na miejscu pięć zastępów straży W piątek, 11 sierpnia, zamknięto kąpielisko nad Jeziorem Obłęskim w gminie Kępice. Pechowo, bo zapowiada się słoneczny weekend. Niestety, na powierzchni wody unosi się oleista substancja. Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i wyspecjalizowana Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Gdyni ustalają skład i pochodzenie zanieczyszczenia.

📢 Bajecznie kolorowe latawce nad Swołowem. Impreza trwa jeszcze do jutra Zjawiskowe i bajecznie kolorowe latawce unosiły się dzisiaj nad Swołowem. Festiwal Latawców przyciągnął rzesze fanów z całej Polski. Dzieci pod okiem mistrzów mogły wykonać latawce własnoręcznie. Tu ograniczeniem była tylko wyobraźnia. Kto nie był, ma okazję latawce zobaczyć jeszcze w sobotę przed południem. 📢 Chipsy wycofane ze sprzedaży. Najnowsze ostrzeżenia GIS. Zobacz także pozostałe szkodliwe produkty! Chipsy, płatki popularnej firmy, herbata z Biedronki, chipsy z Rossmanna, chipsy z Lidla oraz jajka z Kauflandu zostały wycofane ze sprzedaży. Co jeszcze znika ze sklepowych półek? Oto najnowsze ostrzeżenia GIS z 11.08.2023. W tym artykule znajdziesz informacje o takich szkodliwych produktach jak: hamburgery z bakteriami, zanieczyszczony pyłek kwiatowy, popcorn, czy mięso z bakteriami Salmonella. Całkiem możliwe, że masz niektóre z tych produktów w swojej kuchni. Nie jedz ich! Możesz je oddać do sklepu lub zwyczajnie wyrzucić. Sprawdź terminy ważności wycofywanych produktów oraz numery ich partii. Ten artykuł aktualizujemy na bieżąco, więc znajdziesz w nim najnowsze ostrzeżenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

📢 Straż graniczna od września w Terminalu LNG w Świnoujściu. Jest porozumienie. Wojewoda: W Polsce toczy się wojna Jest znane dokładne miejsce, są podane terminy. Morski Oddział Straży Granicznej będzie miał od września mobilną placówkę na terenie świnoujskiego gazoportu, a docelowo strażnicę, która zostanie wybudowana przy falochronie centralnym. 📢 W Ustce już rozpoczął się Jarmark Dożynkowy. A od soboty do wtorku wielkie święta – Ustki i wojska Na Promenadzie Nadmorskiej w Ustce różne różności. Ze wszystkich stron Polski, regionu i lokalne. Można skosztować kulinarnych atrakcji. Na słodko, na słono i na tłusto. A to dopiero początek. Wielkie świętowanie już od soboty. Fishparada, koncerty, defilada. Zapowiada się wymarzona pogoda!

📢 Wysyp grzybów w lasach – rekordowe ilości borowików, kurek, maślaków i koźlarzy. Gdzie ich szukać? Zobacz aktualną mapę grzybów w Polsce Ogromny wysyp grzybów w lasach. Sierpień to dobra pora na zbieranie grzybów. W lasach znajdziemy teraz m.in. kurki, kanie, borowiki i maślaki. Takie grzyby są świetne na domowe przetwory na zimę. Pamiętajmy jednak, by zbierać tylko te okazy, które znamy i co do których mamy pewność, że są jadalne. Zobaczcie, jakich grzybów jest najwięcej i gdzie najlepiej ich teraz szukać.

📢 Dni Amerykańskie powracają do Lądowiska Kultury W dniach 11 i 12 sierpnia w Lądowisku Kultury w Redzikowie odbędzie się kolejna edycja Dni Amerykańskich. Wydarzenie skierowane jest do wszystkich, którzy chcą poznać amerykańską kulturę w najlepszym wydaniu. Współorganizatorem wydarzenia jest NSF (Naval Support Facility) Redzikowo oraz Rada Osiedla Redzikowo. 📢 Łeba: Mężczyzna uderzył samochodem w ostrogę brzegową i zbiegł. Wyciekły substancje ropopochodne Do niecodziennego zdarzenia doszło 11 sierpnia nad ranem na plaży w miejscowości Łeba. Mężczyzna prowadzący samochód osobowy uderzył w ostrogę brzegową, po czym zbiegł z miejsca wypadku. Trwa oczyszczanie plaży i wody z substancji, które wyciekły z auta. 📢 "To były poziome błyskawice". Sześć lat temu przez Pomorze przeszła olbrzymia nawałnica (WIDEO) To już sześć lat, a wydaje się jakby wczoraj. W nocy 11 na 12 sierpnia 2017 rok przez Pomorze przeszła potężna nawałnica. Zebrała śmiertelne żniwo. W jej wyniku śmierć poniosło pięć osób, kilkadziesiąt zostało rannych.

📢 Zderzenie pociągu i ciężarówki. Kilkanaście osób zostało rannych W miejscowości Dalanówek niedaleko Płońska (woj. mazowieckie) doszło do zderzenia pociągu z ciężarówką. PAP podaje, że ranne zostały 22 osoby.

📢 Nawałnica nad Bałtykiem (wakacje 2023). Potęga natury uderza w wejście do portu Darłowo. Zobacz ZDJĘCIA. One robią wrażenie Sztormowy Bałtyk jet groźny. Mieliśmy okazję to zobaczyć podczas sierpniowej nawałnicy. Szkwał uderzył w wejście naszego portu z potężną siłą. Respekt Bałtyk! Pamiętajcie, w czasie burzy nie wchodzimy w takie miejsca, bo... Zobaczcie sami! 📢 Uwaga !!! Tych rzeczy nie wolno podgrzewać w mikrofalówce. Mogą stać się toksyczne lub wybuchnąć (zdjęcia) 11.08.23 Czego nie można podgrzewać w mikrofalówce i dlaczego? Wielu z nas nie wyobraża sobie dziś życia i funkcjonowania bez takiego urządzenia jak mikrofalówka. Urządzenie to na stałe zagościło w naszych kuchniach w latach 90 i od tamtej pory dzieli ludzi na zwolenników i przeciwników podgrzewania jedzenia za pomocą mikrofali. Co zatem można a czego nie można podgrzewać w kuchence mikrofalowej? Oto lista rzeczy których pod żadnym pozorem w ten sposób podgrzewać nie wolno.

📢 Ważna informacja dla klientów sklepów Lidl, Biedronka i innych marketów. Te produkty pilnie wycofują ze sklepowych półek 11.08.23 Ważna wiadomość dla klientów największych sieci sklepów w Polsce. Główny Inspektorat Sanitarny opublikował zaktualizowaną listę produktów, które muszą zostać natychmiast wycofane ze sklepowych półek. Chodzi o popularne artykuły spożywcze, które mogą zaszkodzić zdrowiu i życiu. Przed ich konsumpcją ostrzega Sanepid. O jakie produkty chodzi? Sprawdź w naszym materiale. 📢 Porcelana z PRL - kolekcjonerski rarytas. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 11.08.2023 Unikalna porcelana z PRL poszukiwana przez kolekcjonerów może zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na niej zarobić fortunę! Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalna porcelana poszukiwana przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie ją sprzedać!

📢 Danuta Martyniuk to muza króla disco polo. Celebrytka ostatnio bardzo się zmieniła. Jak wygląda dzisiaj i z jakich zabiegów korzystała? Danuta Martyniuk wychodzi z cienia swojego męża. Pewności siebie nabrała po tym, jak schudła 30 kg i poddała się zabiegom medycyny estetycznej. Sprawdź, jak wyglądała jej dieta, ćwiczenia i jakim operacjom się poddała. Zobacz zdjęcia żony króla disco-polo w młodości, przed metamorfozą i po. 📢 Puszyste racuchy na jogurcie greckim. Są bardzo delikatne, lekkie i pyszne. Poznaj najlepszy przepis na racuchy na proszku do pieczenia Racuchy na jogurcie greckim są wyjątkowo lekkie, delikatne i mało tłuste. Proponuję sprawdzony przepis na taki smakołyk. Racuchy nie są za słodkie, a podane z dżemem, owocami czy cukrem pudrem smakują wprost obłędnie. Palce lizać! Ich przygotowanie nie sprawi ci trudności. Ciasto zrobisz na proszku do pieczenia. Sprawdzi i wypróbuj niezawodny przepis na racuchy jogurtowe.

📢 Pałac w Mokrzeszowie, czyli jedna z najbardziej mrocznych historii Dolnego Śląska. To właśnie tu miała być "fabryka aryjskich dzieci" Pałac w Mokrzeszowie na Dolnym Śląsku od dekad budzi olbrzymie zainteresowanie. Opuszczony od lat obiekt zachwyca architekturą i intryguje swoją historią. Nic dziwnego, że budynek przykuł również uwagę twórców popularnego programu History Hiking. 📢 Urządzenia z czasów PRL mogą być sporo warte! Zobacz, ile kosztują dziś suszarki, żelazka i inne gadżety z okresu PRL 11.08.2023 Urządzenia z PRL mogą być sporo warte! Na portalach aukcyjnych można znaleźć wiele rożnych przedmiotów pochodzących z okresu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, czyli właśnie PRL. Wśród tych rzeczy są również przeróżne urządzenia mechaniczne i elektryczne. Zobacz, za ile można sprzedać przedmioty z PRL. Za niektóre kolekcjonerzy są gotowi zapłacić kilkaset złotych.

📢 Waloryzacja emerytur w 2024 roku i w kolejnych latach. Ile dostaną emeryci w 2025 i 2026 roku? Sprawdź! 11.08.2023 Jak będzie wyglądała waloryzacja emerytur w 2024 roku i w kolejnych latach? Już pojawiają się informacje na ten temat. Z danych tych wynika, że w 2024 roku wskaźnik waloryzacii emerytur osiągnie nieco niższy poziom, ale wciąż będzie ponad dziesięcioprocentowy. W kolejnych dwóch latach ma jednak maleć - tak ma zakładać plan rządu. Jak więc będą wyglądały emerytury po tych waloryzacjach? Sprawdź! 📢 Tak żyje Katarzyna Cichopek. Zobacz zdjęcia pięknej prezenterki programu "Pytanie na śniadanie" 11.08.2023 Katarzyna Cichopek to obecnie jedna z gwiazd prowadzących popularny program śniadaniowy w Telewizji Polskiej. W programie "Pytanie na śniadanie" towarzyszy jej Maciej Kurzajewski. Relacja ta przeniosła się także do ich życia prywatnego. Obecnie są parą i tworzą udany związek. Zobacz, jak żyje Katarzyna Cichopek.

📢 Śmiertelny wypadek w Głobinie. Prokuratorskie śledztwo zakończone, ale trwa drugie - w sprawie błędu medycznego Prokuratura Rejonowa w Słupsku zakończyła śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku w Głobinie. Sebastian K. odpowie przed sądem za spowodowanie po pijanemu tragedii na drodze i śmierć dwóch młodych osób. Natomiast Prokuratura Regionalna w Gdańsku bada, czy 18-letnia ofiara wypadku była właściwie leczona w słupskim szpitalu. 📢 Huragan stulecia w Polsce zmiótł z powierzchni tysiące hektarów lasów. Zabrał 6 żyć, dobytek setek ludzi. To już 6. rocznica nawałnicy W nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku przez Polskę przeszła potężna nawałnica, która pozbawiła życia harcerki w Suszku, dziesiątki tysięcy ludzi straciło dach nad głową, ponad 130 tys. gospodarstw nie miało prądu. Zniszczeniu uległy tysiące hektarów lasu. W 6. rocznicę nawałnicy wspominamy te wydarzenia.

📢 Thriller w Toronto! Hurkacz prawie pokonał Alcaraza! Rozstawiony z numerem 15. Hubert Hurkacz obronił cztery piłki meczowe, ale przegrał z liderem światowego rankingu tenisistów Hiszpanem Carlosem Alcarazem 6:3, 6:7 (2-7), 6:7 (3-7) w 1/8 finału tenisowego turnieju ATP 1000 na twardych kortach w Toronto.. 📢 Jacht „Polina” z rosyjską załogą na pokładzie odpłynął z Ustki Właścicielowi jachtu „Polina” – polskiemu armatorowi – udało się załatwić wymagane do wyjścia w morze dokumenty. Dwuosobowa rosyjska załoga, która od niedzieli była pilnowana przed funkcjonariuszy Straży Granicznej opuściła ustecki port i płynie do Bałtijska. 📢 Jak wygląda kontrola zwolnień lekarskich? Rola pracodawców w zapobieganiu nadużyciom zwolnień. Jaka jest rola ZUS? W pierwszym półroczu 2023 pomorskie odziały ZUS skontrolowały w zakresie prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego blisko 1,5 tys. osób. W konsekwencji prawa do zasiłku pozbawiono ponad 6 proc. z nich. Kwota wstrzymanych z tego powodu zasiłków to prawie 176 tys. zł. Warto pamiętać, że również pracodawca ma prawo sprawdzić, czy pracownik nie nadużywa zwolnienia lekarskiego.

📢 Po Przyborzyckiej śmigają samochody. Zupełnie nowa droga otwarta (WIDEO) Na ten dzień czekało wielu kierowców. Zupełnie nowa ulica Przyborzycka otwarta. Koszt prac to około 18 milionów złotych. 📢 Słupsk przestanie być zalewany po ulewach. Do końca roku powstaną dwa zbiorniki retencyjne na osiedlu Zachód Trwa przygotowanie terenu pod budowę zbiornika retencyjnego u zbiegu ulic Zaborowskiej i Legionów Polskich w Słupsku. Zarząd Infrastruktury Miejskiej wybrał wykonawcę tej inwestycji, jak i drugiego zbiornika przy ul. Dywizjonu 303. Oba mają być gotowe do końca roku. To ważne inwestycje, które zapobiegną zalewaniu dzielnic położonych niżej. 📢 11 najpiękniejszych plaż Turcji: to idealne miejsca na urlop i wakacje. Plaże przy kurortach, zakątki blisko natury, atrakcje dla dzieci Turcja ma setki cudownych plaż nad brzegami trzech mórz. Wybraliśmy dla was 11 najpiękniejszych plaż Turcji, idealnych na urlop, wakacje lub krótki weekendowy wypad. Niektóre są idealne na relaks, inne to raje dla imprezowiczów, na jeszcze innych można się zrelaksować w ciszy i spokoju. Są też plaże z dodatkowymi atrakcjami, jak starożytne ruiny, urocze żółwiki, piękne motyle, a nawet płonący od wieków ogień spod ziemi. Zapraszamy do galerii 11 najpiękniejszych i najbardziej wyjątkowych plaż Turcji.

📢 Potańcówka nad jeziorem w Czarnej Dąbrówce. Pogoda zamówiona (WIDEO) Na poprawę pogody czekają wszyscy. Słońce ma się pojawić w najbliższych dniach. Gminny ośrodek kultury w Czarnej Dąbrówce zaprasza na potańcówkę nad jeziorem. Impreza odbędzie się 14 sierpnia. 📢 Wystartowała kampania wyborcza. Szymon Hołownia spotkał się z mieszkańcami w Słupsku Trzecia Droga, czyli połączenie sił Polski 2050 i PSL rozpoczęła oficjalnie kampanię wyborczą. Celem jest trzecie miejsce i utworzenie koalicyjnego rządu opozycji. Na spotkaniu w Słupsku Szymon Hołownia, lider Polski 2050 przedstawił czworo kandydatów z Pomorza, w tym tylko dwoje z okręgu słupsko-gdyńskiego.

📢 Najbardziej poszukiwane antyki. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 10.08.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 10.08.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Nie zapomnij wziąć paragonu ze sklepu po zakupie. Finansowe konsekwencje błędu mogą być ogromne Resort finansów i Krajowa Administracja Skarbowa alarmują w sprawie popełnianych oszustw uderzających w uczciwą konkurencję i system podatkowy. Urzędy wspominają o trwających kontrolach i zbieraniu paragonów. Wskazujemy miejsca, gdzie na pewno nie nie powinniśmy ich zostawiać. 📢 Rosjanie w pułapce. Jacht „Polina” nie może opuścić usteckiego portu Rosyjska załoga, która zawinęła na jachcie "Polina" do Ustki, ma skomplikowaną sytuację. Także służby polskie. Fizycznie Rosjanie są w Polsce, ale tylko na wodzie. Prawnie ich nie ma, bo Straż Graniczna nie wpuściła ich na ląd. Natomiast Kapitanat Portu nie pozwala im na wyjście w morze.

📢 Tyle zapłacimy za prąd po przekroczeniu limitu 2000kwh w 2023. Stawki zwalają z nóg. Będzie bardzo drogo 10.08.23 Od 2023 roku zmienione zostaną stawki obowiązujące za zużycie energii elektrycznej. Wprowadzone limity mają na celu zachęcenie Polaków do oszczędzania prądu. W związku z tym przyjęta została ustawa w świetle której każdy kto korzysta z energii elektrycznej po przekroczeniu limitu 2000kwh objęty zostanie podwyżką. Ile zapłacisz za prąd po przekroczeniu ustalonego limitu? Sprawdziliśmy.

📢 Te osoby nie powinny jeść nabiału. Lubisz mleko, twaróg albo jogurty? To może być powód twoich problemów zdrowotnych 10.08.23 Jedzenie nabiału i picie mleka szkodzi - z taką opinią można się spotkać w Internecie. Często słyszymy też, że picie mleka nie jest wskazane dla osób dorosłych i że korzyści ze spożywania go mają tylko dzieci. Ile jest w tym prawdy i co na ten temat sądzą dietetycy? Czy osoby dorosłe mogą i czy powinny spożywać nabiał? Jakie korzyści z jedzenia nabiału mamy a kto nie powinien go jeść - sprawdziliśmy.

📢 Te osoby nie powinny pić rano kawy. Będziesz miał przez to problemy ze zdrowiem, nie warto ryzykować 10.08.23 Kubek gorącej kawy - to pierwsze o czym myśli większość z nas zaraz po przebudzeniu. Już pierwszy łyk porannej kawy sprawia, że czujemy powrót energii i pobudzenia do działania. Parzenie porannej kawy to dla wielu z nas najważniejszy poranny rytuał. Jednak picie rano kawy prowadzić może do wielu złych konsekwencji. Picie kawy rano, zwłaszcza na czczo, powodować może różne schorzenia. Kto nie powinien pić kawy zaraz po przebudzeniu? Sprawdziliśmy. 📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Jakie są warunki aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 10.08.23 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Osoby o tym imieniu piją najwięcej alkoholu. Kto znalazł się na liście? 09.08.2023 Nasze imiona odpowiadają za wiele naszych cech charakteru. Zobaczcie zatem, kto pije najwięcej alkoholu. Pamiętajcie, że alkohol szkodzi zdrowiu i jest tylko dla osób pełnoletnich! 📢 Gorące imprezy w klubie Senso w Mielnie w 2008 roku. Zobacz nowe archiwalne zdjęcia! W wakacje 2008 roku w klubie Senso w Mielnie było wyjątkowo gorąco! 📢 Teściowe o tych imionach są najgorsze. One uwielbiają wtrącać się w życie i wszystko wiedzą najlepiej 09.08.23 Nie ma nic gorszego dla młodych małżeństw niż wścibska teściowa. Nie od dziś krążą na ten temat opowieści wściekłych na swoje teściowe, nie tylko zięciów, ale i synowych. Kto z nas nie zna tego z własnego życia? Trzeba posprzątać w domu bo przyjeżdża mamusia, jak wychowywać dzieci - niezbędnych rad udzieli ci teściowa. Czasem, choć rzadko, teściowa okazuje się być prawdziwym skarbem, jednak najczęściej jest utrapieniem. Teściowe o tych imionach są najgorsze. Sprawdź

📢 Gorące imprezy w klubie Bajka w Mielnie. Tak bawiliście się nad morzem 15 lat temu [ZDJĘCIA] Archiwalne zdjęcia z mieleńskich dyskotek cieszą się dużym powodzeniem wśród Internautów. Przygotowaliśmy kolejną porcję fotek z klubu Bajka z 2008 roku, w którym bawiło się mnóstwo turystów z całej Polski, a także oczywiście mieszkańcy naszego regionu. Zapraszamy do obejrzenia drugiej części zdjęć z tych imprez. 📢 Sztorm Zachariasz ustępuje. Siła wiatru słabnie, ale wciąż przechodzą ulewy. Najbardziej ucierpiała Ustka Od poniedziałku od godziny 8 rano do godzin popołudniowych we wtorek Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku odnotowała 20 interwencji związanych z wichurą. Na plaży w Ustce i gminie fale zabierały nawet ciężkie wieże ratownicze. 📢 Julia Nakoneczna - 18-letnia geniuszka ze Słupska! O ludzkim mózgu wie wszystko Julia Nakoneczna w przyszłym roku przystąpi do matury, ale już dziś drzwi wszystkich uczelni medycznych w Polsce stoją przed nią otworem. Jest pierwsza w Polsce, a czwarta na świecie w Międzynarodowym Konkursie Wiedzy o Mózgu - International Brain Bee (IBB). Jednym słowem – geniuszka!

📢 Dożynki Rybne i Święto Wojska Polskiego w Ustce. Parady, defilady i Sara James. Zapowiedź wydarzeń W długi sierpniowy weekend w Ustce obowiązuje zakaz nudy. Miasto i wojsko celebrują swoje święta. Zapowiadają się salwy, defilady, fishparady, jarmarki, koncerty i kulinarne atrakcje. 📢 Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 11 w Boninie koło Koszalina. Nie żyje trzech młodych mężczyzn [ZDJĘCIA] Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek w godzinach popołudniowych na drodze krajowej nr 11 w Boninie koło Koszalina. Trzy osoby nie żyją.

📢 Będzie scena z prawdziwego zdarzenia i duży plac zabaw. Park Kultury i Wypoczynku w nowej odsłonie Inwestycja za 24 mln złotych właśnie zaczyna się w Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku. Na teren wszedł już wykonawca - firma Sorted, która zabezpieczyła barierkami teren fontanny. Zmiany będą duże. Efekt końcowy zobaczymy wiosną 2024 roku.

📢 Lato na łące. Koncert w Swołowie. Zagrał Sebastian Riedel & Bartek Miarka Akustycznie 5 sierpnia w Swołowie odbył się kolejny koncert z cyklu Lato na łące. Zagrali znani i lubiani artyści. Usłyszeć można było między Sebastian Riedel & Bartek Miarka Akustycznie, Saqva Blues Band oraz Małgorzatę Burjan & Patryka Skarbek-Tłuchowskiego. 📢 Picasso, Dwurnik, Łempicka w Słupsku! Darmowa wystawa w ratuszu, potem aukcja w Ustce Unikatowa wystawa sztuki współczesnej znajduje się w słupskim ratuszu. Wśród 31 zaprezentowanych obrazów są dzieła mistrzów i mistrzyń malarstwa, m.in. Pabla Picassa, Edwarda Dwurnika, Jana Tarasina czy Tamary Łempickiej. Zwieńczeniem wystawy będzie aukcja obrazów. Cena wywoławcza za maleńką grafikę, która wyszła spod ręki mistrza Picassa to 12 tys. złotych. 📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Zobacz, kto wziął ślub w pierwszy weekend sierpnia [ZDJĘCIA] Śluby 2023 w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Przedstawiamy galerię zdjęć ślubnych par z pierwszego weekendu sierpnia. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia!

📢 Ciała kobiety i dziecka w Kobylnicy. Śledztwo w sprawie zabójstwa przejęła Prokuratura Okręgowa w Słupsku Prokuratura Okręgowa w Słupsku przejęła śledztwo w sprawie zabójstwa dwóch osób w Kobylnicy. Decyzja była podyktowana skomplikowanym charakterem zdarzenia i okolicznościami. Przypomnijmy, ciała 35-letniej kobiety i 8-letniego chłopca znalazł mężczyzna po powrocie do domu, 25 lipca.

📢 Najbardziej poszukiwani pracownicy. Wysyp ofert pracy w Słupsku i powiecie 07.08.2023 Jeśli poszukasz pracy w Słupsku bądź okolicznych miejscowościach, to obowiązkowo sprawdź najnowsze oferty, które zostały zgłoszone przez przedsiębiorców do Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku. W ostatnim czasie wpłynęła znaczna ilość ogłoszeń od pracodawców, którzy potrzebują pracowników z różnych branż. Jeśli poszukujesz pracy bądź chcesz ją zmienić, to zapoznaj się z listą w naszej galerii zdjęć! 📢 Ekspresowa S6 od Trasy Kaszubskiej do Słupska. Zobacz szóstkę i obwodnicę Lęborka w budowie Odcinek S6 od Bożegopola Wielkiego do Leśnic w budowie. Prace ziemne wyznaczają przebieg ekspresówki, co widać na najnowszych fotografiach. Zobacz galerię zdjęć.

📢 Te osoby dostaną 500 plus dla seniora. Jakie trzeba spełniać warunki i kryteria? Zobacz komu należy się 500 plus dla emerytów 05.08.23 500 plus dla seniora to dodatek dla emerytów, którzy otrzymują najniższe emerytury. Są to dodatkowe pieniądze, które mogą otrzymać starsze osoby, które mają problemy z samodzielną egzystencją. Dodatek ten umownie nazywany jest 500 plus dla seniorów. Dodatek ten wypłacany jest co miesiąc jednorazowo. 500 plus jest tu nazwą umowną gdyż ilość wypłacanych pieniędzy zależy od uzyskiwanych dochodów. Co trzeba zrobić aby dostać 500 plus dla emerytów? Jest kilka warunków. 📢 Diamentowe lata usteckiego portu. Międzynarodowy kurort węglowy Latem 76 lat temu ustecki port handlowy działał pełną parą. Zaledwie kilka dni po otwarciu znany był w całym kraju. Po czarne diamenty zawijały tu skandynawskie węglowce. Ustka stała się międzynarodowym portem i modnym nadbałtyckim kurortem.

📢 Odczarowany dom Wampira z Bytowa. Pani Sonia w głowie ma plan (WIDEO) To miejsce jest już odczarowane, z pierwszym dniem, kiedy tu weszłam - śmieje się Sonia Burandt, która kupiła dom w podbytowskich Osiekach. W nim mieszkał Wampir z Bytowa. 📢 Te pieniądze musisz wymienić do końca lipca, bo stracą swoją wartość. Zobacz, które banknoty trzeba wymienić w banku (zdjęcia) 03.08.23 Na ogół banknoty, które posiadamy w swoich portfelach nie wymagają wymiany i nie posiadają terminu ważności. Jednak wśród nich są też takie, które, jeśli nie wymienimy ich w oddziale banku, staną się bezwartościowe. Dotyczy to zwłaszcza takich pieniędzy, które zostały w pewien sposób uszkodzone. Te koniecznie należy wymienić przed końcem lipca ponieważ stracą one swoją wartość i ważność. Które banknoty powinniśmy wymienić jak najszybciej i gdzie można to zrobić? Sprawdź wymianę banknotów w lipcu 2023.

📢 Wybory Bursztynowej Miss w ostatnich latach. Zobacz zdjęcia! Wybory Bursztynowej Miss Polski to cykliczna impreza odbywająca się nad polskim morzem. Dotychczasowe edycje odbyły się między innymi w: Darłowie, Helu, Jantrze, Jarosławcu, Jastrzębiej Górze, Kołobrzegu, Krynicy Morskiej, Łebie, Mielnie, Pucku, Stegnie, Świnoujściu, Ustce. Zobacz, jak wyglądały finały wyborów organizowane w Ustce na przestrzeni ostatnich lat. 📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego w lipcu 2023. Zobacz, kto wziął ślub [ZDJĘCIA] Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego z pierwszego weekendu lipca. Zobaczcie zdjęcia par małżeńskich, ze ślubów w Słupsku. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia!

📢 Budowa drogi ekspresowej S6. Odcinek Bożepole Wielkie - Obwodnica Trójmiasta na zdjęciach z drona Na najnowszych zdjęciach opublikowanych przez GDDKiA możemy zobaczyć, jak prezentuje się ekspresowa szóstka na odcinku Bożepole Wielkie - Obwodnica Trójmiasta. Jak wygląda postęp prac na innych budowanych odcinkach s6?

📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego w maju 2023. Zobacz, kto wziął ślub w ostatni weekend Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego z pierwszego i drugiego weekendu maja 2023. Zobaczcie zdjęcia par małżeńskich, ze ślubów w Słupsku. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia! 📢 Stare fotografie Walentego Demiro-Saulskiego. Kronikarz Miastka [ZDJĘCIA] Walenty Demiro-Saulski przez lata dokumentował fotograficznie Miastko. Przemierzał ulice miasta, nieco przygarbiony, z nieodłączną torbą fotograficzną i aparatem. Miastecki kronikarz zmarł w 1996 r. Pośmiertnie został Honorowym Obywatelem Miastka. 📢 W tych zawodach zarabia się najwięcej. Kto zarabia ponad 10 000 zł miesięcznie? Jesteście zaskoczeni? 02.03.23 Ile zarabia w Polsce górnik, policjant czy lekarz? GUS opublikował dane dotyczące zarobków w poszczególnych zarobkach w Polsce. Ponad połowa pracowników zarabiała w 2022 roku 4702,66 brutto czyli około 3400 zł netto. Dziś, z powodu inflacji i podwyżek zarobki wzrosły i to znacznie. Zobaczcie kto w Polsce zarabia powyżej 10 tysięcy złotych. W których zawodach w Polsce zarabia się najlepiej?

📢 Polska Miss i Polska Miss Nastolatek 2022. Zobacz zdjęcia ze zgrupowania Za nami zgrupowanie finalistek konkursu Polska Miss i Polska Miss Nastolatek 2022. Dziewczyny odwiedziły Dolny Śląsk. Gale finałowe odbędą się 17 i 18. grudnia w Warszawie.

📢 W Redzikowie odsłonięto kolejny samolot –pomnik. Jubileusz pułku, który już nie istnieje W Redzikowie odbyły się uroczystości związane z 70-leciem powstania 28. Słupskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego. Do ekspozycji czterech samolotów myśliwskich, które stoją jako pomniki w Redzikowie dołączył piąty – Iskra. 📢 75 lat Szkoły Podstawowej nr 1 w Miastku (ARCHIWALNE ZDJĘCIA – CZĘŚĆ PIERWSZA) Szkoła Podstawowa nr 1 w Miastku obchodzi swoje 75-lecie. Dzisiejszy artykuł z archiwalnymi zdjęciami jest pierwszy w cyklu poświęcony tej placówce (wszystkie zdjęcia są podpisane). W kolejnych publikacjach zamieścimy nowe archiwalne fotografie. Cykl zakończy wywiad z dyrektorem szkoły Jerzym Wójtowiczem.

📢 Międzynarodowy Zlot Historycznych Pojazdów Wojskowych w Darłowie [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] W poniedziałek w Darłowie rozpoczął się XXI Międzynarodowy Zlot Historycznych Pojazdów Wojskowych. Jak zlot wyglądał w poprzednich latach? Zobaczcie naszą wyjątkową fotogalerię z archiwalnych zdjęć! Sprawdźcie koniecznie!

