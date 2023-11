Przegląd prasy 12.11.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 12.11.2023”?

Prasówka 12.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 12.11.2023 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu?

📢 Najlepsze memy o kotach. Gdzie saszeta? Te memy doprowadzą Was do łez ze śmiechu. Twój kot też tak robi? (MEMY) 12.11.2023 Najnowsze memy o kotach w Internecie. Zobacz najśmieszniejsze obrazki z kotami w Internecie. Każdy, kto ma w domu kota ten wie, że z tymi czworonogami nie można się nudzić. Życie z nimi pod jednym dachem każdego dnia dostarcza całą masę prześmiesznych sytuacji. Dzięki temu internauci tworzą masę śmiesznych obrazków i memów o kotach z życia wziętych. Zobacz najnowsze i najśmieszniejsze memy o kotach w Internecie.

📢 Najbardziej poszukiwane antyki. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 12.11.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

Prasówka 12.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wanda Nara wypuściła zmysłowy utwór na tle choroby – w klipie „Wredna Suka” występują luźne ubrania i nadzy mężczyźni [WIDEO] Modelka i blogerka Wanda Nara zaimponowała swoim kolejnym talentem. Niezrównana żona argentyńskiego napastnika Galatasaray Stambuł Mauro Icardiego zademonstrowała swoje umiejętności wokalne. Ponętna brunetka zaprezentowała na swoim koncie na Instagramie prowokacyjną piosenkę „Bad Bitch” (Wredna Suka) z gorącym klipem. Wanda tańczyła w towarzystwie nagich mężczyzn na śmiałych ujęciach zdjęciach.

📢 Pyszna gęsina na świętego Marcina. Kulinarna impreza w Swołowie przyciągnęła tłumy [ZDJĘCIA] W Swołowie, jak co roku, zorganizowano imprezę plenerową dla największych smakoszy z całej Polski. Jak zawsze, święto gęsiny cieszyło się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców regionu i turystów. 📢 Motocykliści ze słupska uczcili Dzień Niepodległości (zdjęcia) Po uroczystościach miejskich, o godzinie 13:20 słupscy motocykliści zebrali się na Placu Zwycięstwa. Mieli flagi i kotyliony. Złożyli kwiaty pod pomnikiem. Narodowe Święto Niepodległości uczciła "Grupa motocyklowa Słupsk" oraz "Moto grupa Słupsk". 📢 Te bajki lat 90. oglądał każdy. Pamiętasz wszystkie tytuły? Co oglądaliście? Bajka, anime, manga, a może serial? One miały swoich fanów! Sentymentalny powrót do świata telewizyjnych bajek. Długo wyczekiwany weekend i kolejny odcinek filmu, o której i tak myślało się przez cały tydzień? Mama wołająca przez okno, że zbliża się 15:00 i codzienny seans. Obiad po szkole w towarzystwie telewizora?Oto zestawienie najpopularniejszych bajek lat 90. Co oglądaliście? "Reksio", "Dragon Ball", a może "Przygody Bolka i Lolka". Jedno jest pewne, w latach 90 było co oglądać!

📢 Oszałamiający dekolt i idealne nogi: córka legendy Chelsea urzeka odważnym wyglądem [WIDEO, ZDJĘCIA] Jade LeBeouf, córka byłego obrońcy Chelsea Londyn i reprezentacji Francji Franka LeBeoufa oraz i stylistki Beatrice Bodas , wybrała niezapomniany strój. 📢 XI Słupski Bieg Niepodległości. Wyjątkowe zawody w dniu wyjątkowego święta. Biegacze rywalizowali w centrum miasta [ZDJĘCIA] Słupski Bieg Niepodległości to już tradycja. W jedenastej edycji zawodów wystartowało 385 biegaczy, trasa wiodła ulicami w centrum miasta. Uczestnicy imprezy na sportowo uczcili 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

📢 Wędkarstwo to styl życia. Oto najlepsze memy o wędkarzach i ich pasji! 11.11.2023 Wędkarstwo uznawane jest przez wielu ludzi za styl życia. Jeszcze inni uważają, że to hobby najlepsze na świecie. Internauci przygotowali sporą dawkę śmiesznych memów, z których z pewnością uśmiejesz się do łez. W Internecie można natknąć się na liczne zdjęcia, prezentujące bardzo udane połowy. Nie mówimy tutaj tylko o Polsce, ale również wyprawy Polaków na zagraniczne wędkowanie. Wędkarz mają ogromny dystans do siebie i potrafią się śmiać sami z siebie. Zobaczcie najzabawniejsze memy!

📢 Abonament RTV w 2023 roku. Jak zachować się podczas kontroli pracowników Poczty Polskiej. Sprawdź, kto nie musi płacić abonamentu! Abonament RTV w 2023 roku. W Polsce przeprowadzane są kontrole w związku z opłatami abonamentu RTV. Pracownicy Poczty Polskiej odwiedzają mieszkania i domy, w celu sprawdzenia, czy dana osoba opłaciła abonament radiowo telewizyjny. Nie od dziś wiadomo, że wiele osób unika opłacania abonamentu. Zastanawiasz się, czy kontroler ma prawo wejść do naszego mieszkania i sprawdzić czy wywiązaliśmy się z tego obowiązku? Jakie prawa mają pracownicy Poczty Polskiej? Sprawdź obowiązkowo, jakie kary mogą zostać nałożone w przypadku stwierdzenia braku opłaty za abonament RTV. 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Te rzeczy kupisz w niskich cenach [ZDJĘCIA] 11.11.2023 Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź koniecznie, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze!

📢 Oto dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź na co się przygotować! 11.11.2023 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się że trzeba tam spędzić więcej czasu niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami!

📢 Oto imiona, które noszą największe kłamczuchy. Zastanawiasz się kto jest skłonny do kłamstwa? Sprawdź, na kogo lepiej uważać! Oto imiona osób, które noszą największe kłamczuchy. Kłamstwo ma krótkie nogi i długi nos - tak mówi znane Polskie powiedzenie. W życiu łatwo można poznać kłamczucha i nie potrzebny nam wykrywacz kłamstw. Wystarczy, że dowiemy się jak ma na imię. To jakie mamy imię, może wpływać na to, jaki mamy charakter. Prezentowaną przez nas listę kłamczuchów, należy oczywiście traktować z dystansem i przymrużeniem oka. Zobacz koniecznie naszą listę i poznajcie znaczenie imion!

📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! 11.11.2023 Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, czy masz je w portfelu! 📢 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! 11.11.2023 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź!

📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! 11.11.2023 Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź koniecznie listę najbardziej leniwych psów! 📢 Tych pracowników nie będzie można zwolnić z pracy. Te osoby są chronione przez prawo. Oto nowe przepisy od września 2023! 11.11.2023 Tych osób nie można zwolnić z pracy. Od 22 września zmieniają się przepisy prawne, które uniemożliwią zwolnienie z pracy określone grupy pracowników. Zyskają one dodatkową ochronę przed zwolnieniem z zakładu pracy. Wchodzące przepisy mają poskromić proceder piętnowania pracowników szczególnie chronionych. Sprawdź koniecznie listę osób, które mają dodatkowe gwarancje zatrudnienia i są chronione przez prawo.

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! 11.11.2023 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony. 📢 Oto ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź obowiązkowo !

📢 Tyle zarabia się w Wojsku Polskim w 2023 roku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac w konkretnych stopniach! Oto zarobki żołnierzy w 2023 roku. Stawki uzależnione są od posiadanego stopnia. Wynagrodzenie żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale także wiele ulg i premii finansowych. W Polsce ten rok ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. Ogólnie rzecz biorąc, to tylko w 2023 roku wydatki te, mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile pieniędzy będzie przeznaczonych na pensje dla wojskowych? Sprawdź, ile zarabia się w wojsku na określonych stopniach! 📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! 11.11.2023 Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź koniecznie!

📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 11.11.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznieczy masz je w domu!

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 11.11.2023 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Oto najdroższe psy na świecie. Szczeniaki tych ras mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie! 📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! 11.11.2023 Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź koniecznie naszą listę!

📢 Oto najpiękniejsze rasy psów. Lista najładniejszych psów na świecie. Sprawdź koniecznie jakie rasy znalazły się na liście! 11.11.23 Oto najpiękniejsze rasy psów na świecie. Zastanawiasz się, która rasa psów jest uznawana za najładniejszą? Przejdź do galerii i sprawdź! Pies jest uznawany za najlepszego przyjaciela, ba nawet za członka rodziny. Wnoszą one do naszego życia dużo uśmiechu, ciepła i miłości. Przy wyborze określonej rasy psa, trzeba kierować się nie tyle co wyglądem, co charakterem zwierzaka. Może się okazać, że będzie on za bardzo żywiołowy jak na nasz styl życia, bądź za leniwy. Sprawdź, najpiękniejsze rasy psów!

📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź kogo to dotyczy! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 500 plus!

📢 Ustczanie uczcili Niepodległość. Salwa honorowa, marsz z biało-czerwoną i piknik patriotyczny W Narodowe Święto Niepodległości ustczanie złożyli kwiaty przed pomnikami, przemaszerowali z biało-czerwonymi flagami i bawili się na pikniku patriotycznym. 📢 Wybieramy najpiękniejszy wieniec adwentowy. Sprawdź, jaką ma symbolikę. Zobacz zdjęcia wyjątkowych dekoracji w bożonarodzeniowym klimacie Adwentowy wieniec to symboliczna i piękna grudniowa dekoracja, która elegancko przystroi dom już od progu. Taka klimatyczna ozdoba może również być wyjątkowym akcentem w salonie, kuchni czy sypialni. Zobacz na zdjęciach inspiracje na wyjątkowe wianki na drzwi i nie tylko. Sprawdź, kiedy zaczyna się adwent i jaka jest jego symbolika. 📢 Tak mieszka Szymon Hołownia i pilotka myśliwca MiG-29 z dzieciakami. Zobacz, jak wygląda ich przytulny dom przy lesie niedaleko Warszawy Szymon Hołownia wraz z żoną i córeczkami mieszka nieopodal stolicy. Dom położony w wygodnej odległości od jej zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider Trzeciej Drogi, który wcześniej zdobył popularność jako prowadzący program „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni i jego rodziny.

📢 Narodowe Święto Niepodległości w Słupsku. Wspólne świętowanie na placu Zwycięstwa [ZDJĘCIA] Słupsk świętował 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Na placu Zwycięstwa wspólnie odśpiewano hymn państwowy, a delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Żołnierza Polskiego.

📢 Najlepsze ŚLUBNE MEMY! Zobacz, jak internauci śmieją się z żon, mężów i... ślubów! Oto zabawne memy o żonach i mężach! 11.11.2023 Jedni czekają całe swoje życie, aby zawrzeć małżeństwo, a inni - unikają tak długo jak mogą. Jedno jest pewne, ślub i małżeństwo są nieustającym źródłem zabawnych anegdot i sytuacji. Internauci jak zwykle nie zawiedli i z odpowiednią sobie dozą ironii i czarnego humoru zrobili o nich memy. Sami zobaczcie! 📢 Z Pomorza w kierunku gór. Historia rysia Rejenta fascynuje. Kilkaset kilometrów trasy w celu poszukiwania partnerki. Miłosne rysiów wędrówki Z polskiego wybrzeża w góry. Taki cel zdaje się ma kilkuletni ryś o imieniu Rejent, który postanowił opuścić Pomorze i w celu poszukiwania partnerki wybrać się na spacer wzdłuż całej Polski. Kilkaset kilometrów wędrówki, a wszystko to, jak twierdzą zoolodzy, w celu ochrony gatunku.

📢 Biżuteria w PRL-u różniła się od współczesnej. Klipsy, plastikowe naszyjniki i bursztyn. Przypominamy, co się wtedy nosiło! Podobnie jak obecnie, była ozdobą, uzupełniała stylizacje, pokazywała charakter właścicielki, ale też stanowiła wyraz statusu majątkowego. Biżuteria w PRL-u odpowiadała tamtym czasom, możliwościom złotników, nabywców oraz aktualnie panującej modzie. Jeszcze współcześnie wiele osób ją nosi, podczas gdy dla innych stanowi inspirację bądź jedynie wspomnienie dawnych czasów. 📢 Wspominamy wakacje w koszalińskiej Prywatce. Zobacz ZDJĘCIA pięknych imprezowiczek! 11.11.2023 No cóż! Czas wakacyjnych szaleństw już za nami! Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by jeszcze te chwile powspominać. A w lipcu i sierpniu w koszalińskim klubie Prywatka było naprawdę gorąco! Zapraszamy do obejrzenia wybranych zdjęć z wakacyjnych imprez w klubie. 📢 Matki i ojcowie polskiej niepodległości. To dzięki ich działalności nasz kraj odzyskał wolność 11 listopada 1918 roku Polska po 123 latach zaborów odzyskała niepodległość. Za tym, że nasz kraj odzyskał wolność, a granice państwa znów powróciły na mapy, stało wiele osób. Przedstawiamy matki i ojców polskiej niepodległości, którzy swoją działalnością znacząco przyczynili się do odzyskania przez Polskę wolności.

📢 Wkrótce koniec przebudowy drogi krajowej nr 21 na trasie Słupsk - Ustka Gdański oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada, że nie ma potrzeby kolejnego przedłużania terminu zakończenia prac na DK 21 Słupsk – Ustka. Droga ma być gotowa 6 grudnia. 📢 Trudne lekcje niepodległości, czyli świętujmy mądrze [KOMENTARZ] Pamiętam, jak kiedyś ze zdziwieniem uświadomiłem sobie, że mój dziadek (rocznik 1902) przez 16 lat był poddanym Franciszka Józefa, cesarza Austro-Węgier. Jeszcze wtedy dla mnie zabory czy odzyskanie przez Polskę niepodległości w roku 1918 były sprawami tak samo odległymi w czasie jak Bitwa pod Grunwaldem lub czasy Kazimierza Wielkiego. Ot, kolejny temat na lekcję historii, jak każdy inny do nauczenia i zaliczenia. Moich specjalnych emocji nie budził, bo też nikt publicznie ich nie podsycał, były to schyłkowe lata PRL-u, czyli bez Święta Niepodległości. Komunistyczni włodarze niepodległości nie świętowali, zdając sobie sprawę, że polityczna hipokryzja ma swoje granice i świętowanie odzyskania wolności w kraju, który wolny nie jest, i w którym to oni stoją na straży tego, aby zniewolony pozostał jak najdłużej, jest dla ich połamanego sumienia wyzwaniem, któremu sprostać nawet oni nie dadzą rady.

📢 Porcelana z PRL - kolekcjonerski rarytas. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 10.11.2023 Unikalna porcelana z PRL poszukiwana przez kolekcjonerów może zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na niej zarobić fortunę! Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalna porcelana poszukiwana przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie ją sprzedać! 📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 10.11.2023 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę.

📢 Piękne nastolatki będą walczyć o koronę podczas gali finałowej Polska Miss Nastolatek 2023! Zobacz zdjęcia kandydatek Pod koniec listopada Dolny Śląsk i Wrocław staną się stolicą piękna, a to za sprawą Gali Finałowej Polska Miss Nastolatek 2023! Z grona prawie 300 półfinalistek wyłonionych we wcześniejszych etapach konkursu jury wybrało 38 finalistek do tytułu Polska Miss oraz 36 do tytułu Polska Miss Nastolatek tegorocznej edycji. 📢 Kładka, która połączyła gminę. We Włynkówku otwarto pieszą przeprawę przez Słupię [ZDJĘCIA] Oficjalnie otwarto kładkę pieszo-rowerową nad Słupią we Włynkówku, która połączyła wschodnią i zachodnią część gminy Słupsk. Na imprezę tłumnie przybyli mieszkańcy pobliskich miejscowości. 📢 Kradli złom z budowy, potem chcieli go sprzedać i wpadli Słupscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy usiłowali sprzedać złom wcześniej skradziony przez nich z budowy. Gdy przyjechali do punktu, aby sprzedać kolejną część łupu, czekali tam na nich mundurowi, których o kradzieży powiadomił jeden z pracowników budowy.

📢 Uroczystości, zawody sportowe i przemarsze. Tak nasz region będzie celebrował Święto Niepodległości Święto Niepodległości hucznie będzie obchodzone w całym regionie. 11 listopada dziać się będzie dużo nie tylko w Słupsku. Co konkretnie? Sprawdziliśmy. 📢 29 operacji główki dwuletniego Szymonka, setki nieprzespanych nocy, hektolitry wylanych łez Dzień narodzin Szymka był najpiękniejszym dniem w życiu jego rodziców. Żadne z nich nie przypuszczało wtedy, że najbliższe dwa lata spędzą z synkiem w szpitalu, walcząc o jego życie. Chłopiec ma za sobą 29 ryzykownych operacji główki, wiele godzin w cierpieniu i bólu. A rodzice - setki nieprzespanych godzin i hektolitry wylanych łez. Dziś proszą o pomoc. Bo choć siłę o walkę syna mają, to pieniądze się kończą... 📢 Pierwszy etap hotelu Gołębiewski w Pobierowie jest już gotowy i trwają odbiory. Zwiedziliśmy największy hotel w kraju [ZDJĘCIA] Trwają odbiory i uzgodnienia z urzędami w sprawie inwestycji - twierdzą inwestorzy z hotelu Gołębiewski w Pobierowie. - A każde takie spotkanie z odpowiednimi urzędnikami powoduje, że jesteśmy bliżej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Nam udało się zobaczyć jak wygląda ukończona część hotelu. Zwiedziliśmy cały parter.

📢 Nowe rondo, nowa droga i ścieżka rowerowa. Dobiega końca przebudowa ulicy Morskiej w Słupsku [ZDJĘCIA] Ulica Morska w Słupsku czeka już tylko na oznakowanie. Asfaltowa droga w końcu połączyła ulicę Bałtycką i Poniatowskiego. Powstało też nowe rondo i ścieżka rowerowa. 📢 Słupska adwokat na ławie oskarżonych. Rozpoczął się proces Katarzyny R. W czwartek przed Sądem Okręgowym, w Słupsku rozpoczął się proces Katarzyny R., 40-letniej adwokat ze Słupska, oskarżonej między innymi o usiłowanie zabójstwa.

📢 Duży zwrot pieniędzy dla emerytów! Czy ZUS wypłaci odsetki po wyrównaniach emerytur? To blisko 4000 zł dla każdego Tysiące emerytów dostaną zwrot odsetek za zaniżone świadczenia? Chodzi o osoby z jednego rocznika, które skorzystały z wcześniejszej emerytury. Okazuje się, że ZUS błędnie przeliczył ich świadczenia, a teraz jest szansa na otrzymanie odsetek od zaniżonych emerytur. Ustawa z Senatu trafiła już do Sejmu.

📢 Pieprznik trąbkowy wygląda niepozornie, ale jest smaczny! Ta nietypowa „kurka” rośnie nawet w listopadzie. Zobacz, co to za grzyb Pieprznik trąbkowy należy do grzybów, które nie są zbyt znane, ale to kuzyn popularnej „kurki”. Rośnie w lasach późną jesienią, nawet w listopadzie. Ten grzyb rzadko go zbieramy, a to błąd. Sprawdź, jak wygląda pieprznik trąbkowy, gdzie rośnie i z czym można go pomylić.

📢 W usteckim porcie pracuje urządzenie, które robi porządki w wodzie. Wielkie wodowanie małego kosza morskiego Firma RWE, która planuje w usteckim porcie budowę bazy serwisowej do obsługi morskich farm wiatrowych, w porozumieniu z Fundacją MARE zainstalowała kosz PortBin do odławiania śmieci. Dzięki urządzeniu, które będzie pracować w porcie co najmniej trzy lata, plastik i inne odpady nie będą zaśmiecać basenów portowych i ujścia Słupi.

📢 Pan Tomasz z gminy Sławno znalazł gigantyczną kanię i pochwalił się nią na zdjęciach Pada deszcz? Można skorzystać z parasolki w postaci... kani! To przenośnia obrazująca, jak wielką kanię znalazł pan Tomasz Bojaryn z Warszkowa w gminie Sławno. Kania jest potężna! Zobaczcie nieprawdopodobne zdjęcia. 📢 Tych tatuaży nie odważyłbyś się nosić. Ich właściciele są szaleni? Zobacz najgorsze tatuaże (zdjęcia) 08.11.2023 Tatuaże damskie i męskie potrafią zaskoczyć wizją artystyczną ale i wykonaniem. Niektóre szokują, inne zachwycają ale dużo jest też takich, na widok których doznajemy szoku i ataku śmiechu. Co tatuują sobie ludzie? Pomysłów jest wiele - symbole, napisy, wizerunki zwierząt albo własnych dzieci. Zobaczcie najdziwniejsze, najgorsze i najśmieszniejsze tatuaże jakie powstały. Te najciekawsze zobaczyć możecie na Facebooku "Janusze Tatuażu" i "Tatuażysta płakał jak tatuował".

📢 W Ustce na Placu Wolności powstaną domy z trawnikami na dachach Usteckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego kupiło od miasta niezabudowaną działkę na Placu Wolności za za 1,8 mln zł brutto. To miejsce po dawnym targowisku. Jednak okazuje się, że inwestycja jest nieopłacalna, bo miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje niską zabudowę i proporcjonalnie dużo zieleni. Radni zdecydowali więc, że trzeba zmienić plan, by można było postawić tu wyższe domy, a trawniki, czyli powierzchnię biologicznie czynną – przenieść na dachy.

📢 Sprowadzał używane auta, które nie nadawały się do eksploatacji Przedsiębiorca spod Człuchowa został ukarany przez inspektorów ochrony środowiska, którzy uznali, że używane auta sprowadzane przez niego z Niemiec są odpadami, w części także niebezpiecznymi. 📢 Gala Bokserska Białych Kołnierzyków już w najbliższą sobotę. Zobacz kartę walk VI Gala Bokserska Białych Kołnierzyków odbędzie się 11 listopada w Hali Gryfia. W walce wieczoru o pas Mistrza GBBK walczyć będzie Roman Grzonka i Lech Zamorski.

📢 Gala finałowa konkursu Polska Miss 2023. Już wkrótce najpiękniejsze Polki powalczą o koronę i tytuł Miss Już 24-25 listopada we Wrocławiu odbędzie się wielka gala finałowa konkursu Polska Miss 2023, podczas której poznamy najpiękniejszą Polkę! W półfinale jury wybrało 38 finalistek do tytułu Polska Miss oraz 36 do tytułu Polska Miss Nastolatek. Wśród kandydatek są też piękne mieszkanki Pomorza. 📢 Dziś wyjątkowy dzień. Dzień kotleta schabowego. Zobacz najlepsze memy z kotletem narodowym wszystkich Polaków 7 listopada obchodzimy Dzień Kotleta Schabowego. Ten wyjątkowy dzień powinniśmy obchodzić w odpowiedni sposób. Co dziś na obiad? Nie ma innej możliwości - ziemniaczki, kapustka i nasz ulubiony - narodowy kotlet schabowy. 📢 Pyszna gęsina na świętego Marcina. Swołowo zaprasza na prawdziwą ucztę 10, 11 i 12 listopada odbędzie się plenerowa impreza „Na św. Marcina najlepsza pomorska gęsina”. Jak co roku, Swołowo przyciągnie do siebie smakoszy z całej Polski.

📢 146 milionów dolarów na kontach hakerów! Ale Sąd Okręgowy w Słupsku nie wydał Amerykanom „Lolka” z Kobylnicy Stany Zjednoczone Ameryki żądają ekstradycji Artura G., mieszkańca podsłupskiej Kobylnicy. Oskarżają go o przestępstwa internetowe, które wyrządziły szkody aktualnie wyceniane na 146 milionów dolarów. W USA ściganemu grozi kara do 45 lat więzienia. Jednak Sąd Okręgowy w Słupsku nie zgodził się na wydanie Polaka amerykańskiemu wymiarowi sprawiedliwości. Zabrania tego Konstytucja RP, bo miejscem popełnienia przestępstw była Kobylnica. Globalna wioska. 📢 Słupsk Paryżem Północy. Historia miasta na unikatowych zdjęciach! Słupsk na starych fotografiach potrafi zachwycić, tym bardziej jeśli są to zdjęcia, które są niezwykle rzadko publikowane. Z biegiem lat charakterystyczne miejsca w mieście bardzo się zmieniły. Zapraszamy do obejrzenia unikatowych zdjęć w naszej galerii!

📢 Ćwierć wieku więzienia za zabójstwo w Pobłociu i ukrycie ciała w szambie W piątek Sąd Okręgowy w Słupsku skazał na 25 lat pozbawienia wolności 34-letniego Artura M. z Pobłocia w gminie Główczyce. Oskarżony recydywista odpowiadał za zabójstwo Mariana M., ukrycie jego ciała w zbiorniku z nieczystościami i grożenie swojej partnerce, która była naocznym świadkiem zbrodni. 📢 ŚWIĄTECZNE GWIAZDECZKI 2023 - prześlij do konkursu zdjęcie swojego dziecka, może znaleźć się na okładce! Nagroda główna: 50 000 zł! Tradycyjnie, jak co roku, tworzymy wielką świąteczną galerię zdjęć dzieci z naszego województwa. Spośród maluszków i starszaków nasi Czytelnicy wybiorą dzieci, które trafią na okładki świątecznego wydania gazety. Wszystkie przesłane do 17 listopada zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku, który zostanie wydany w czwartek, 23 listopada. Na dzieci czekają wspaniałe nagrody - wśród nich rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, a w finale wyjazdy do Energylandii, vouchery do biura podróży oraz dwie nagrody główne - 50 000 zł!

📢 Droga Słupsk - Ustka ma być gotowa na świętego Mikołaja. Zaglądamy na budowę, czy patron przewoźników pomaga Do 6 grudnia ma trwać przebudowa drogi krajowej nr 21 ze Słupska do Ustki. Mimo prawie półrocznego opóźnienia wykonawca nie zapłaci kar umownych, bo nie ponosi winy za wydłużenie czasu robót. 📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 14.06.23 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać.

📢 Restauracje i domy zdrojowe w przedwojennej Ustce. Piękny kurort Ostseebad Stolpmünde. Zobacz stare fotografie i pocztówki Ażurowe kurhausy, eleganckie pawilony, muzyczna rotunda przy Strandpromenade. Wille z podwieszanymi wieżyczkami i zielone werandy. Dziś na hotelowej i restauracyjnej mapie Ustki wielu obiektów już nie ma, ale swój niepowtarzalny ślad pozostawiły na przedwojennych fotografiach i pocztówkach. 📢 V Gala Białych Kołnierzyków w Słupsku. Wielkie emocje w wypełnionej po brzegi hali Gryfia [ZDJĘCIA] Sukcesem zakończyła się V Gala Białych Kołnierzyków organizowana przez Mazur Boxing Gym Słupsk. W wypełnionej po brzegi hali Gryfia rywalizowali pięściarze amatorzy. Emocji nie brakowało! 📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 Rozliczenie PIT za 2022 rok. Te osoby będą musiały dopłacić do podatku! Sprawdź! Dopłata do podatku za rok 2022. Rozliczyć się z Urzędem Skarbowym będziemy mogli od 15 lutego. Dla jednych osób oznaczać to będzie dopłatę do podatku, a dla drugich zwrot. Kiedy można liczyć na zwrot podatku? W jakiej sytuacji będziemy musieli zrobić dopłatę? Zapoznaj się z listą osób, które będą musiały dopłacić do podatku w 2023 roku. Zobacz szczegóły w naszej galerii! 📢 Seniorzy ze Słupska świętowali niepodległość w strojach z epoki [ZDJĘCIA] Koło historyczne Belle Epoque działające w Stowarzyszeniu Seniorów Ziemi Słupskiej „Alternatywa” świętowało niepodległość. 📢 11 listopada w Kępicach z marszałkiem Piłsudskim [zdjęcia] Narodowe Święto Niepodległości w Kępicach połączono w jubileuszem powstania miasta. Chętni mogli sobie zrobić zdjęcie z marszałkiem Józefem Piłsudskim.

📢 Ustczanie świętowali Niepodległą. Marsz Niepodległości w Ustce [ZDJĘCIA] W czwartek 11 listopada w Ustce odbyły się uroczystości związane obchodami Narodowego Święta Niepodległości. 📢 IX. Słupski Bieg Niepodległości. 373 osoby ukończyły bieg [ZDJĘCIA] IX Słupski Bieg Niepodległości zakończył się zwycięstwem Piotra Drwala z Ustki w kategorii open oraz Barbary Klauz ze Słupska w kategorii kobiet. Zwycięzca przebiegł 10 kilometrów w czasie 34 minut i dwóch sekund, zwyciężczyni w 46 minut i 12 sekund. Ale zwycięzcą okazała się też Bogumiła Stefanowska, która jako ostatnia ze 373 uczestników, minęła linię mety z czasem 1.21:28. 📢 Osiedle Moderna firmy Nowe Domy Rafał Sierlecki. Nabywcy mieszkań żałują ich kupna Osiedle Moderna, znajdujące się w zachodniej części Słupska przy ulicy Wojciecha Korfantego, to nowoczesne budynki o niskiej zabudowie – podziemne garaże, parter oraz dwa piętra. Odbierane rok temu w stanie deweloperskim mieszkania dzisiaj stały się koszmarem dla ich nabywców.

