Przegląd prasy 13.03.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tych rzeczy nie wolno robić na działce. Oto lista zakazów, która może zaskoczyć nie jednego działkowicza. Sprawdź koniecznie!”?

Prasówka 13.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tych rzeczy nie wolno robić na działce. Oto lista zakazów, która może zaskoczyć nie jednego działkowicza. Sprawdź koniecznie! Oto lista rzeczy, których nie można robić na działce. Lista zakazów nie jest mała, a potrafi zaskoczyć nie jednego działkowca. Wyjazd na działkę kojarzy się głównie z wypoczynkiem i świeżymi warzywami i owocami. Wiele osób ceni sobie spokój i oderwanie od codziennego życia. Regulamin Ogródków Działkowych jasno określa co możemy, a czego nie możemy na naszym kawałku ziemi. Zastanawiasz się jakich zakazów trzeba przestrzegać? Sprawdź czego nie można robić na działce!

📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, czy masz je w portfelu!

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

Prasówka 13.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 800 plus! 📢 Oto stare telefony komórkowe, które są warte fortunę. Tych modelów szukają kolekcjonerzy. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu! 📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź!

📢 Te psy są najbardziej leniwe. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź listę najbardziej leniwych psów! 📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź !

📢 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź! Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, które poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się, że trzeba tam spędzić więcej czasu, niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej, musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się, jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami! 📢 Wojsko wyprzedaje sprzęt. Te rzeczy kupisz w niskich cenach. Sprawdź! [ZDJĘCIA] Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze!

📢 Waloryzacja emerytur 2024. Ile wyniesie minimalna emerytura? Tyle pieniędzy dostaną seniorzy! Waloryzacja emerytur 2024. Od 1 marca wzrosła wysokość rent i emerytur. Wielu seniorów w Polsce czeka na wypłatę pierwszych świadczeń po waloryzacji. Na jakie kwoty mogą liczyć osoby pobierające świadczenie emerytalne? Przedstawiamy tabelę z wyliczeniami kwot brutto i netto. 📢 Osoby o tym imieniu piją najwięcej alkoholu. Kto znalazł się na liście? Znaczenie imion: dlaczego warto wiedzieć, co oznacza Twoje imię? Nasze imiona odpowiadają za wiele naszych cech charakteru. Zobaczcie zatem, kto pije najwięcej alkoholu. Pamiętajcie, że alkohol szkodzi zdrowiu i jest tylko dla osób pełnoletnich! 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Te znaki zodiaku to najtrudniejsze żony. Mają ciężki charakter [LISTA] Na początku wydają się wspaniałymi partnerkami, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Wtedy pokazują ukochanemu prawdziwy charakter. Co możemy wyczytać w horoskopie o konkretnym znaku zodiaku? Zobacz listę!

📢 Te znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? To będzie wspaniały rok. Co czeka cię w 2024 roku? Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Jaki będzie rok 2024 w sferze zawodowej? Które znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? Sprawdź nasz horoskop na nowy rok i dowiedz się, jakie jest Twoje przeznaczenie.

📢 Oto domy, które zlicytuje komornik. Ich właściciele popadli w tarapaty finansowe. Można je kupić za bezcen (zdjęcia) Kolejne domy trafiły na licytacje komornicze. Ich właściciele popadli w tarapaty finansowe a nieruchomości przejął komornik. Domy te zakupić można w bardzo atrakcyjnych cenach na stronach związanych z licytacjami komorniczymi. Często powodem są kłopoty finansowe ich właścicieli, brak możliwości spłaty zadłużenia czego efektem jest interwencja komornicza i sprzedaż nieruchomości. Jakie domy zostaną zlicytowane w marcu 2024 roku? Zobacz licytacje komornicze domów. 📢 Działki ogrodnicze na sprzedaż w Słupsku i okolicy. Szukasz działki na ROD? Zobacz najciekawsze oferty na OLX (zdjęcia) Wielkimi krokami nadchodzi wiosna. Jest to czas, kiedy co raz większa ilość osób szuka ogródków działkowych na sprzedaż a ruch w branży ogrodniczej zaczyna się wzmagać. Działki ogrodnicze cieszą się niesłabnącą popularnością wśród miłośników odpoczynku na świeżym powietrzu, grillowania czy uprawiania własnych warzyw i owoców. Jak wygląda zatem rynek ogródków działkowych w Słupsku i okolicy? Zobaczcie ile kosztuje kupno ogródka działkowego.

📢 Te aplikacje są niebezpieczne i wyłudzają dane z twojego smartfona. Huawei, Realme,VIVO, Xiaomi, Samsung, usuń te aplikacje Masz telefon Xiaomi, Samsung, Realme, Huawei lub VIVO? Zobacz, które aplikacje ze sklepu Play Google mogą być niebezpieczne i wyłudzać wrażliwe dane z Twojego telefonu. Tych aplikacji mobilnych nie instaluj na swoim smartfonie. Jeśli już je zainstalowałeś natychmiast je usuń. Możesz stracić dane a nawet pieniądze. Sprawdź czarną listę niebezpiecznych aplikacji na telefony.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela podwyżek netto. O ile zostanie podniesiona twoja emerytura? Emerycie, zobacz ile dostaniesz Waloryzacja emerytur 2024. Już w marcu dojdzie do kolejnej waloryzacji obowiązujących stawek emerytur. Jej wysokość określana jest co roku, każdorazowo według wskaźnika waloryzacji. O ile w 2024 roku zostaną podniesione renty i emerytury? Zobaczcie jak prezentować będą się po marcowej waloryzacji renty i emerytury w Polsce. Podajemy zwaloryzowane kwoty brutto i netto dla emerytów. Zobacz tabele emerytur po waloryzacji w 2024 roku.

📢 Kryształy z PRL warte od kilkuset złotych do kilku tysięcy. Masz takie w domu? Możesz zarobić na starociach z PRL (zdjęcia) Kryształy z PRL cieszą się niekończącą popularnością wśród miłośników staroci. Skupują je kolekcjonerzy, muzea zbierające pamiątki z PRL a także miłośnicy gadżetów związanych z tym okresem niedawnej historii. Kryształy z PRL mają w sobie coś wyjątkowego, większość z nas kojarzą się z domami dziadków, wakacjami czy świętami. Kiedyś stanowiły element wystroju w praktycznie każdym domu. Dziś u wielu z nas zalegają na kredensach czy strychach, mało kto wie, że można na nich sporo zarobić. Ile kosztują dziś kryształowe przedmioty z PRL? Sprawdziliśmy. 📢 Zmiany w abonamencie RTV w 2024. Te osoby nie muszą już go płacić. Sprawdź, kogo zwolniono z opłacania abonamentu RTV Najnowsze rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie obowiązku opłacania abonamentu RTV oraz jego wysokości zaktualizowało obowiązujące stawki na 2024 rok. W rozporządzeniu czytamy również o tym kto nie musi już opłacać abonamentu za posiadania radia oraz telewizora. Kto od tego roku nie musi tego robić? Ustawodawca jasno określa osoby, które są zwolnione z tego obowiązku. Sprawdź czy musisz opłacać abonament RTV.

📢 Przegląd piosenki dziecięcej i młodzieżowej w Siemianicach. Trwają zapisy W drugiej połowie marca, na powitanie wiosny, Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Redzikowo oraz Wójt Gminy Redzikowo Barbara Dykier zapraszają na Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Idzie Wiosna”. Uwaga! Zapisy do czwartku, 14 marca. 📢 Śmiertelny wypadek na trasie Wygoda – Zdroje. Policja z Bytowa szuka świadków zdarzenia na DK 20. Masz nagranie? Przyda się mundurowym Bytowscy policjanci szukają świadków śmiertelnego wypadku, do którego doszło na trasie Wygoda – Zdroje. W piątek 8 marca 2024 na drodze krajowej numer 20. - Prosimy o kontakt wszystkich, którzy na swoich rejestratorach mają zapisany moment tego zdarzenia i poprzedzające go chwile - apeluje mł. asp. Damian Chamier Gliszczyński.

📢 Najlepsza inicjatywa sołecka 2023 na Pomorzu powstała w Biesowicach Sołectwo Biesowice w gminie Kępice zwyciężyło w konkursie „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”, które organizuje Samorząd Województwa Pomorskiego.

📢 Sąd Rejonowy w Miastku aresztował pensjonariusza podejrzanego o podpalenie w DPS w Przytocku Sąd Rejonowy w Miastku aresztował na trzy miesiące 24-letniego Marcina W., wieloletniego pensjonariusza Domu Pomocy Społecznej w Przytocku. Mężczyzna jest podejrzany o umyślne podpalenie placówki, w której przebywało ponad 90 niepełnosprawnych osób. 📢 Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka - 12.03.2024 rok Nowe ostrzeżenie GIS, aktualne na dzień 12.03.2024! Oto lista produktów, które zostały wycofanych przez sklepy sieci: Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan. Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista została ostatnio powiększona o nowe produkty i przedmioty. Oto szkodliwe rzeczy, które muszą usunąć ze swoich półek sklepy zgodnie z decyzją, które wydał Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Sprawdź listę!

📢 Marcelina Witek-Konofał z AML Słupsk wypełniła minimum na mistrzostwa Europy w Rzymie Udany start podczas Pucharu Europy w rzutach w portugalskim mieście Leiria ma za sobą Marcelina Witek-Konofał. W pierwszym dniu zawodów uzyskała wynik 60,08 m. To nie tylko jej najlepszy rezultat od sezonu 2018, a także wynik zapewniający oszczepniczce ze Słupska prawo startu w czerwcowych mistrzostwa Europy w Rzymie! 📢 W Gminie Ustka rozegrano Halowe Sołeckie Mistrzostwa w Piłce Nożnej W szkole w Objeździe odbyły się Halowe Sołeckie Mistrzostwa w Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gminy Ustka. W rozgrywkach wzięło udział 13 sołectw. Wygrała drużyna z Wodnicy.

📢 Szwedzkie Gripeny po raz pierwszy w służbie NATO. Wspólna akcja myśliwców z Belgii i Niemiec oraz Szwecji nad Bałtykiem Szwedzi, po raz pierwszy jako członek NATO, wzięli udział w akcji państw Sojuszu. W poniedziałek 11 marca 2024 roku w ramach NATO Air Policing w powietrze wzbiły się JAS-39 Gripen, do których dołączyły myśliwce z Niemiec oraz Belgii, które stacjonują w bazie na Litwie. Powód? Nierejestrowany lot rosyjskiego samolotu Tu-134, a chwilę później An-26RŁ.

📢 Autobusy linii 15 i 21 jeżdżą inaczej. Omijają ulicę Piłsudskiego Od dziś, 12 marca, zmianie ulegają trasy linii autobusowych nr 15 i 21. Ma to związek z budową zbiornika retencyjnego na ul. Piłsudskiego. 📢 Rodzice z Widzina skazani na kary bezwzględnego więzienia. Oboje krzywdzili malutkie dzieci Sąd Rejonowy w Słupsku wydał wyrok za znęcanie się nad trojgiem małych dzieci. Ich rodzice – Mariola K. i Łukasz B. z Widzina pójdą na 2 lata oraz 2 lata i trzy miesiące do więzienia. Oboje dostali zakazy kontaktów z dziećmi i muszą zapłacić zadośćuczynienie. To nieprawomocny finał sądowy sprawy, która ujrzała światło dzienne pod koniec 2022 roku. 📢 Przywrócone zdolności okrętu ORP „Orzeł”. Służba na morzu ma być intensywna "Okręt wszedł do normalnej służby i częstym gościem w Porcie Wojennym w Gdyni w najbliższym czasie nie będzie" – mówią o planach wobec ORP „Orzeł” jedynego obecnie polskiego okrętu podwodnego przedstawiciele Marynarki Wojennej.

📢 Trzy słupskie teatry pochwalą się swoimi spektaklami i powalczą o nagrodę W tygodniu 21-27 marca w Słupsku trwać będzie festiwal Trzy Teatry. To przegląd spektakli, które miały premiery w słupskich teatrach w sezonie 2023-2024. Widzowie wybiorą także zwycięzcę Słupskiej Nagrody Teatralnej.

📢 Aerosol Service nawiązał współpracę ze słupskim „Ekonomikiem”. Firma zorganizuje dla uczniów zajęcia praktyczne Podsłupska firma Aerosol Service produkująca kosmetyki i środki czystości zawarła porozumienie z Zespołem Szkół Ekonomicznych w Słupsku. W ramach współpracy firma zaprosi do siebie uczniów na zajęcia praktyczne. 📢 Rytmiczne dźwięki bębnów przywołają wiosnę. Impreza w słupskim Rondzie Słupski Ośrodek Kultury zaprasza w sobotę, 16 marca, na imprezę „Rytmiczne roztopy”. Niektóre zajęcia są płatne, obowiązują zapisy. 📢 Policjanci w ciągu godziny odnaleźli zaginionego 7-letniego Maksymiliana ze Słupska Dzięki słupskim policjantom poszukiwania zaginionego 7-letniego chłopca zakończyły się sukcesem. W wyniku intensywnych poszukiwań, całego i zdrowego Maksymiliana funkcjonariusze odnaleźli niespełna godzinę po zgłoszeniu. Był kilkaset metrów od miejsca, gdzie ostatni raz widziała go mama, z którą był na spacerze.

📢 Spieszyli się, teraz pójdą piechotą. Policjanci z Bytowa zatrzymali prawo jazdy piratom drogowym Policjanci każdego dnia weryfikują zgłoszenia w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. W sobotę w związku ze zgłoszeniami nadzorowali drogę wojewódzką w gminie Parchowo. Mundurowi w związku z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym zatrzymali dwa prawa jazdy. Na kierujących nałożone zostały mandaty karne i 15 punktów karnych. Policjanci zachęcają do korzystania z KMZB i apelują o rozwagę oraz ostrożność na drogach. 📢 Tak mieszka Szymon Hołownia. Tu żyje na co dzień marszałek Sejmu z żoną i córkami. Zajrzyj do ogromnego domu Szymona Hołowni – galeria zdjęć Szymon Hołownia mieszka nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w wygodnej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do prywatnego domu Szymona Hołowni.

📢 Adam Treder, kandydat PiS na prezydenta miasta: sto złotych na każde dziecko dla klubu sportowego w Słupsku Bon w wysokości 100 złotych dla słupskich klubów sportowych na każde dziecko będące mieszkańcem Słupska to obietnica wyborcza Adama Tredera, kandydata na prezydenta Słupska z ramienia PiS. Ma to zaktywizować dzieci i młodzież oraz odciążyć rodzinne budżety. 📢 11 najtańszych wysp Grecji na wakacje 2024. Ile kosztuje all inclusive na Krecie, Rodos czy Santorini? Możecie się bardzo zdziwić! Błogie wakacje all inclusive w Grecji to marzenie każdego turysty. Marzenia warto spełniać, tym bardziej, że urlop w Grecji wcale nie musi być drogi. Stworzyliśmy ranking 11 najtańszych greckich wysp na wakacje all inclusive latem 2024 r. To zestawienie może was bardzo zaskoczyć! Sprawdźcie, gdzie warto zaplanować urlop w Grecji, by świetnie wypocząć i nie zrujnować domowego budżetu.

📢 Najniebezpieczniejsze kraje Europy – tam lepiej nie podróżować w 2024 roku. Miłośnicy ciepłych miejsc będą niezadowoleni Bezpieczeństwo to podstawa podczas podróży. Niestety, nawet na Starym Kontynencie trzeba mieć oczy dookoła głowy – najnowszy ranking najniebezpieczniejszych krajów Europy udowadnia, że nawet ukochane przez turystów państwa mają swoje ciemne strony. Dokąd lepiej nie wybierać się na urlop i wakacje w 2024 roku? 📢 Tragiczny wypadek na DK krajowej nr 25 w pobliżu Ględowa w gminie Człuchów - policjanci ustalają przebieg zdarzenia Policjanci ustalają przebieg tragicznego wypadku, do którego doszło wczoraj w okolicy Ględowa na drodze krajowej nr 25. Według dotychczasowych ustaleń do zderzenia czołowego doszło podczas wykonywania manewru wyprzedzania przez jednego z kierowców. W wyniku wypadku zginął 16-letni pasażer prawidłowo jadącego z naprzeciwka opla. Kolejne cztery osoby z obrażeniami zostały przetransportowane do szpitali w Chojnicach i Bydgoszczy.

📢 Kompletnie pijany 44-letni słupszczanin zataczał się na poboczu krajowej drogi Słupsk-Lębork Pijany 44-letni słupszczanin o mało nie wpadł pod samochód, gdy zataczał się na poboczu krajowej drogi ze Słupska do Lęborka. Kierowcy powiadomili policję, która zgarnęła wędrownika z drogi. Jak się okazało, dobrze się złożyło, bo był poszukiwany do odbycia kary więzienia za oszustwa. Trafił więc od razu do zakładu karnego. 📢 Rozpędzone BMW wjechało w ludzi! Poważny wypadek w Białogardzie [zdjęcia] W poniedziałek kilka minut przed godz 9 na ul. Mickiewicza w Białogardzie doszło do poważnego w skutkach wypadku drogowego. Rozpędzone BMW wjechało na chodnik i uderzyło w ludzi. 📢 Projekt „Aktywność IV” w Słupsku. Szansa dla osób wykluczonych społecznie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku wraz ze Stowarzyszeniem Horyzont, AJ Fabryką Mebli, Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku rozpoczęły realizację projekt partnerski pn. „Aktywność IV”. Projektem zostanie objętych ponad trzysta osób, które otrzymają wsparcie w powrocie na rynek pracy.

📢 Po pożarze w DPS w Przytocku. Wszyscy podopieczni są bezpieczni, będzie remont dachu Po pożarze Domu Pomocy Społecznej w Przytocku w gminie Kępice wszyscy ewakuowani podopieczni są bezpieczni. Znaleźli schronienie w zastępczych pokojach. Wciąż nie jest znana przyczyna pożaru. 📢 To były buty, które odebrali ludziom. Na terenie dawnego KL Stutthof wciąż można znaleźć ślady jego dawnej działalności Buty znalezione w lasach w okolicach Muzeum Stutthof staną się częścią nowej, muzealnej wystawy. Będą też instrukcje dla wszystkich, którzy natrafią w sąsiedztwie dawnego, niemieckiego obozu koncentracyjnego na historyczne artefakty, lub ich tzw. destrukty. Zaznaczmy, w 2015 roku wydobyto około 400 kg pozostałości butów – odebranych więźniom niemieckich obozów. Takie znaleziska nadal się pojawiają.

📢 "Śledziowe żniwa" na Zalewie Wiślanym. Sezon zaczął się nieco szybciej! W 2024 roku na Bałtyku będzie można złowić 40 tys. ton śledzi Miesiąc wcześniej niż w poprzednich latach zaczęły się na Zalewie Wiślanym połowy śledzi. Czas ten jest nazywany przez rybaków "śledziowymi żniwami", bo łowią wówczas najwięcej. W tym roku rybacy sprzedają rybę za podobną cenę jak rok temu - kilogram kosztuje 2,5-2,70 zł.

📢 Mamusia przyjechała. Czas iść do garażu. Zobacz najśmieszniejsze memy o teściowej (NOWE MEMY) 11.03.24 Relacje między zięciem a teściową nigdy nie należały do najlżejszych. Odkąd świat światem, między tymi osobami w rodzinie zgody nigdy być nie mogło. Oczywiście zdarzają się wyjątki jednak co do zasady potwierdzają one regułę. Jak wybrnąć z trudnej sytuacji w przypadku konfliktu z teściową? Najlepiej obrócić wszystko w żart. Jak wszystko, również i teściowe są wdzięcznym tematem do żartów oraz memów. Tych w Internecie nie brakuje. Zobaczcie najlepsze memy o teściowych w 2024 roku. 📢 Mężczyźni o tych imionach nigdy nie zdradzają swoich żon. Są wierni i oddani w swoich związkach (zdjęcia) 11.03.24 Mężczyzna stały w uczuciach, kochający i romantyczny a do tego będący wierny i oddany swojej wybrance to ideał każdej marzącej o zamążpójściu kobiety. Jak takiego znaleźć wszak ideałów nie ma. Z pomocą przychodzą nam gwiazdy. Co na ten temat uważają ezoterycy i ludzie zajmujący się odkrywaniem znaczenia imion? Sprawdź w naszym materiale.

📢 11 najlepszych atrakcji turystycznych Europy. Te miejsca najbardziej warto zobaczyć w czasie wakacji czy urlopu Powstał ranking najlepszych atrakcji turystycznych na świecie. W zestawieniu króluje Europa. Jej najlepsze atrakcje wcale nie są oczywiste, a zdobywca pierwszego miejsca może was zupełnie zaskoczyć. Przekonajcie się, które atrakcje w Europie najbardziej warto odwiedzić w czasie weekendowych wycieczek, urlopów czy wakacji 2024.

📢 Koncert pełen zadumy i muzyka z bajek Disneya. Zaprasza słupska filharmonia Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara w Słupsku w ten piątek, 15 marca, zaprasza na koncert oratoryjny, na którym usłyszymy requiem, czyli mszę żałobną. W niedzielę, 17 marca, ma natomiast propozycję dla najmłodszych melomanów. W ramach koncertu familijnego "Bajeczny Broadway" usłyszymy najbardziej znane utwory z filmów Walta Disneya. 📢 Słupsk Fight Night. Sportowe emocje w hali Gryfia [ZDJĘCIA, WIDEO] Znakomity pojedynek Wojtka Duszyńskiego z Yaroslavem Keibalo w formule K1. Porażka Miłosza Melcherta w walce wieczoru. Za nami gala sportów walki - Słupsk Fight Night!

📢 Ulicą Bosmańską w koszarach po bruku. Na remont trzeba jeszcze poczekać Nie, to na razie nie remont. Dziury w asfalcie na ulicy Bosmańskiej w Lędowie-Osiedlu były tak wielkie, że nawierzchnię zdarto do starego bruku. Po generalnej przebudowie ulice Koszarowa i Bosmańska będą gotowe dopiero na koniec 2025 roku. 📢 Kto dusił burmistrza? I tajemniczy pakt z diabłem. Bytowskie legendy Kto dusił burmistrza Bytowa? Jak uniknął śmierci? Każde miasto, małe czy duże ma swoje legendy i ciekawostki. Ma je także Bytów. 📢 W Ustce zaczęła się refulacja plaży. 200 tysięcy kubików z morskiego dna na brzeg W Ustce rozpoczęło się pogłębianie toru wodnego i jednocześnie refulacja plaży. Przed wejściem do portu pracuje nowoczesna, zbudowana w 2023 roku pogłębiarka Hegemann V. Na plaży wschodniej pojawił się ciężki sprzęt.

📢 Koncert dla pań w Potęgowie. Muzyka dobrana pod kątem płci pięknej Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie zorganizował koncert z okazji Dnia Kobiet. Poza ucztą muzyczna był pyszny poczęstunek i kwiatek dla każdej z pań.

📢 Dzieje Stoczni Ustka. Wypływanie poza Bałtyk (część IV) Nowo zbudowane w usteckiej stoczni statki i kutry zaczęły odpływać do armatorów mających swoje macierzyste porty na morzach poza Bałtykiem. Przepływały nawet oceany. Tym się zapisywał początek dekady lat osiemdziesiątych minionego stulecia, ale stocznia o międzynarodowej pozycji jakoś nie mogła poradzić sobie z wdrażanymi w kraju reformami gospodarczymi. 📢 Jezioro Herta koło Osiek w gminie Borzytuchom wzbudza strach. Straszne historie krążą po wsi O tym jeziorze to tyle historii krąży po wsi, że aż trudno zliczyć – mówi pan Jan z Osiek. – Wszystkie straszne, że włos na głowie się jeży. Trudno powiedzieć, która z nich prawdziwa, która wymyślona, pewne jest jednak to, że gdy już mrok zapada, nad Hertę nikt nie chodzi…

📢 Ustka jako plener filmowy. Jakie filmy nakręcono w tym mieście? [zdjęcia] Ustka przyciąga nie tylko turystów. Przyjeżdżali tu również filmowców, którzy poszukiwali plenerów do nakręcanie filmów. W jakich znanych filmach wykorzystano usteckie widoki? 📢 [Icon Sea Czarni Słupsk przegrali z GTK Gliwice 72:81 ZDJĘCIA, WIDEO) W 23 kolejce Orlen Basket Ligi, Icon Sea Czarni Słupsk rozegrali mecz z GTK Gliwice. Niestety gospodarze musieli uznać wyższość zawodników z Gliwic i ostatecznie przegrali 72:81. 📢 Groźna kolizja w Słupsku. Dwa pojazdy poważnie uszkodzone W piątek późnym wieczorem w Słupsku doszło do groźnego zdarzenia drogowego, w którym uczestniczyły volkswagen i BMW. Jedna osoba trafiła do szpitala. 📢 "Najpiękniejsze meble przyniosłam ze śmietnika". Mirella i jej pracownia (ZDJĘCIA) Nigdy nie przyszłoby jej do głowy, aby wyrzucić starą komodę, skrzynię, czy krzesło. - Każdy mebel ma swoją duszę, trzeba ją tylko odkryć - mówi Mirella Pyszny z Grąsina koło Słupska. - Wystarczy kilka śrubek, młotek, pędzle, farby kredowe i powstaje prawdziwe dzieło sztuki.

📢 Pożar na cmentarzu w Ustce. Prawdopodobnie ktoś wrzucił do śmietnika zapalony znicz W sobotę przed godziną 10 przechodnie zauważyli potężny dym unoszący się nad usteckim cmentarzem. Okazało się, że w nowej części nekropolii doszczętnie spłonęły trzy plastikowe śmietniki do segregacji odpadów. 📢 Poznajesz ten most? Zgadnij w jakim mieście jest. Aż dech zapiera! To chluba Bytowa i obowiązkowy punkt spacerów nie tylko zakochanych. Most przez wiele lat popadał w ruinę, ale kilka lat temu został odremontowany. Teraz to perełka miasta na Kaszubach. Warto wybrać się wieczorem - wówczas budowla jest przepięknie oświetlona.

📢 Jeszcze kilka tygodni do zakończenia prac na DK 21 na trasie Słupsk - Ustka Kończą się prace na odcinku drogi krajowej nr 21 Słupsk-Ustka. Według najnowszego kontraktu inwestora - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i wykonawcy – firmy COLAS Polska droga ma być gotowa w połowie kwietnia. Inwestycja trwa już dwa i pół roku.

📢 Tajemnica zatopionych dzwonów. Gdzie się podziały? Czy nadal leżą na dnie jeziora? Każde miasto, a nawet małe miejscowości mają swoje mity i opowieści o duchach, nawiedzonych miejscach, strasznych historiach i ciekawych wydarzeniach. Ileż to razy czytaliśmy o ukrytych skarbach? A dziś przypomnimy legendę o zatopionych dzwonach.

Czy historie przekazywane z pokolenia na pokolenie wydarzyły się naprawdę? Trudno powiedzieć. W każdym podaniu jest podobno ziarno prawdy. Traktujmy je jednak z przymrużeniem oka. Ciekawe historie zebrał Marek Miler w "Bytowskich bajaniach i innych opowieściach". 📢 Na poligonie w Ustce ćwiczyli żołnierze z wojsk obrony przeciwlotniczej Na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce odbyło się zgrupowanie pododdziałów artyleryjsko-rakietowych Wojsk Obrony Przeciwlotniczej. 📢 Niebezpieczny gangster sprowadzony do Polski. Będzie świadkiem w słupskim procesie o zabójstwo Wojciecha N. W czwartek przed Sądem Okręgowym w Słupsku przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym nie doszło do wygłoszenia mów końcowych. Proces został wznowiony głównie na wniosek prokuratora. Dlatego, że w środę Polsce został przekazany ścigany europejskim nakazem aresztowania Marcin K., który brał udział w uprowadzeniu Wojciecha N. Na następnej rozprawie zostanie on przesłuchany jako świadek.

📢 Życie Szkoły Podstawowej nr 1 w Miastku na starych fotografiach. To najstarsza placówka Szkoła Podstawowa nr 1 w Miastku to najstarsza placówka oświatowa w Miastku. W tym roku obchodzi swoje 79-lecie. Zapraszamy do obejrzenia archiwalnych zdjęć. To część pierwsza tej unikalnej fotograficznej kroniki. Poszukajcie się na zdjęciach sprzed lat.

📢 Disney Plus – premiery marca dla fanów gier komputerowych, sportu, tajemniczych morderstw i fantastycznych przygód. Coś dla każdego W marcu na platformie Disney Plus debiutują nowe, wciągające produkcje, które zachwycą fanów różnych gatunków. Od ekscytujących przygód, przez niebezpieczne zagadki kryminalne, aż po temat gier komputerowych, serwis przygotował coś dla każdego. Nie przegap okazji i sprawdź, co wśród marcowych premier na Disney Plus jest dla ciebie. 📢 Śmiertelny wypadek na DK 20. Nie żyje 47-letni kierujący fiatem Tragiczny wypadek koło Bytowa. 47-letni kierujący samochodem marki Fiat Ducato najprawdopodobniej w wyniku niezachowania szczególnej ostrożności w trakcie wyprzedzania doprowadził do zderzenia czołowego z samochodem marki Mercedes. Nie udało się uratować kierującego fiatem.

📢 Tych parówek nie można kupować ani jeść! Nie dawaj też dzieciom. Co szkodzi? Oto, czego MUSISZ unikać Śniadanie bez parówek? Kolacja bez ciepłych frankfurterek? Kochają je dzieci, smakują dorosłym. Parówki wydają się idealnym dopełnieniem posiłku dla wielu z nas. I moglibyśmy je jeść często. Plusem jest szybkość i łatwość ich przyrządzenia. Jakie są minusy jedzenia parówek? Nie zawsze są dobrym wyborem na posiłek - zwłaszcza dla dzieci. Dlaczego nie powinieneś często jeść parówek? Sprawdź, co mówią o tym dietetycy i specjaliści od żywienia. 📢 Żeglowali na wysokiej fali. Dzieje Stoczni Ustka [ZDJĘCIA] Nowy rozdział dziejów usteckiej stoczni, zapowiadany w poprzednim odcinku, zapisał się szczególnie w drugiej połowie lat 70. minionego stulecia. Wtedy to państwowe przedsiębiorstwo pożeglowało na wysokiej fali i zanosiło się na to, że długo będzie na takim kursie.

📢 Gruzin porażony prądem przy wiadukcie w Ustce. Jego stan jest ciężki. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku W sobotę wieczorem w Ustce doszło do nieszczęśliwego wypadku. 42-letni Gruzin został porażony prądem. Na razie nie są znane okoliczności zdarzenia.

📢 Poznaliśmy kandydatów na radnych Komitetu „Łączy nas Słupsk”. Krystyna Danilecka-Wojewódzka rozpoczyna kampanię wyborczą Na spotkaniu w Nowym Teatrze, Krystyna Danilecka-Wojewódzka – prezydent Słupska ubiegająca się o reelekcję - zaprezentowała kandydatów na radnych swojego komitetu wyborczego „Łączy nas Słupsk”. 📢 Studniówki 2024. Bal uczniów słupskiego "Drzewniaka" [ZDJĘCIA] W czwartek uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku bawili się na uroczystym balu studniówkowym. Impreza odbyła się w restauracji Aureus. 📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Co zrobić aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 09.01.2024 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2024 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 09.01.2024 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu?

📢 Ogólnopolska Karta Seniora 2024. Oto lista miejsc, w których możesz liczyć na zniżki. Sprawdź, gdzie zaoszczędzisz sporo pieniędzy! Ogólnopolska Karta Seniora. Oto lista miejsc, w których na zniżki może liczyć osoba posiadająca taką kartę. Każdy senior, który ukończył 60 lat, może wyrobić taki dokument. Karta upoważnia do ulg, w wielu punktach na terenie całej Polski. Jakie zniżki przysługują posiadaczowi Ogólnopolskiej Karty Seniora? Gdzie można skorzystać z takiej karty? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami !

📢 Nowe warunki i ceny wykonywania przeglądów kominiarskich Właściciele i zarządcy budynków muszą teraz potwierdzać protokołem elektronicznym wykonanie przeglądów kominowych. Przeglądów nadal dokonują kominiarze, ale przy okazji muszą zebrać masę informacji. Dlatego płacimy za nie znacznie więcej niż dotychczas. 📢 Te stare meble z PRL są warte fortunę. Sprawdź czy je masz, bo możesz dużo zarobić! [CENY] Te stare meble z PRL są warte fortunę. Trzymasz gdzieś na strychu stare meble z PRL? Zastanów się czy warto dalej pozwolić im się kurzyć, bo ceny mebli retro i vintage, szczególnie z czasów PRL - osiągają całkiem niezłe ceny. Za kilka sztuk takich mebli można zarobić fortunę! Sprawdź, za ile można sprzedać stare meble i co najlepiej się sprzedaje. 📢 Zielony Ogród w Ustce otwarty. Pierwsi kuracjusze w nowym sanatorium We wtorek uroczyście zainaugurowano działalność Sanatorium Uzdrowiskowego Zielony Ogród w Ustce, w którym już korzysta z zabiegów 120 kuracjuszy. Obiekt został wyremontowany i wyposażony za 15 milionów złotych.

📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 14.06.23 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać.

📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 Dożynki Gminy Bytów z przytupem. "Czy zostaniesz moją żoną?" Tak udanych dożynek mogłaby pozazdrościć Grzmiącej koło Bytowa niemal każda wieś w Polsce. Sołtys wraz z mieszkańcami spisali się na medal. 📢 Studniówka uczniów Zespołu Szkół "Elektryk" w Słupsku. Zobacz, jak bawili się maturzyści [ZDJĘCIA] W sobotę 23 października odbyła się studniówka uczniów Zespołu Szkół "Elektryk" w Słupsku. Przyszłoroczni maturzyści bawili się doskonale podczas imprezy zorganizowanej w słupskiej restauracji Aureus. 📢 Sentymentalny spacer po Gminie Smołdzino. Wyjątkowe archiwalne zdjęcia Sentymentalny spacer po Gminie Smołdzino. W przygotowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Smołdzinie galerii zdjęć obejrzeć możemy zarówno zdjęcia przedwojenne, jak i te wykonane po 1945 roku przedstawiające dawne życie lokalnej społeczności, budynki które już nie istnieją lub mają w tej chwili inne przeznaczenie oraz ujęcia mieszkańców sprzed lat podczas wykonywania codziennych prac. Autorami fotografii są mieszkańcy Gminy, którzy udostępnili je nieodpłatnie lub pozyskali na potrzeby Wystawy organizowanej przez Stowarzyszenie „Słowiniec” kilka lat temu w ramach projektu „Spotkania z historią”.

📢 75 lat SP nr 1 w Miastku (część druga). Archiwalne zdjęcia z lat 1987-89 Kontynuujemy nasz cykl związany z 75-leciem Szkoły Podstawowej nr 1 w Miastku. Dzisiaj kolejna, już druga odsłona, historii tej placówki, tym razem z lat 1987-89.

📢 75 lat słupskiego "Ekonomika". Powstała rewelacyjna kronika szkoły z duszą Piękny jubileusz świętuje Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Słupsku, w którym 75 lat temu rodziły się pierwsze szkoły kupieckie i handlowo-administracyjne. Mimo że w czasie pandemii obchody są skromne i ciche, powstała piękna, wzruszająca i solidnie udokumentowana monografia szkoły. Jej autorką jest Agata Marzec.