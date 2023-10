Przegląd prasy 13.10.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Emerytury w listopadzie 2023. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Mamy wyliczenia dla seniorów. Sprawdź, ile dostaniesz!”?

Prasówka 13.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Emerytury w listopadzie 2023. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Mamy wyliczenia dla seniorów. Sprawdź, ile dostaniesz! Takie emerytury otrzymają seniorzy w listopadzie 2023. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w listopadzie 2023. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na listopad 2023.

📢 Pod szkołą w Słupsku zatrzymano 17-latka z kilkoma woreczkami marihuany. Zaczepiał uczniów Dzielnicowi z Komisariatu Policji II w Słupsku zatrzymali 17-letniego mieszkańca Słupska, który posiadał przy sobie narkotyki. Mundurowi zwrócili uwagę na podejrzanie zachowującego się młodego mężczyznę, który zaczepiał uczniów jednej ze szkół. Podczas przeszukania nastolatka funkcjonariusze znaleźli w jego saszetce zawiniątka z suszem roślinnym. Za posiadanie narkotyków grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

📢 W Ustce na ulicy Na Wydmie doszczętnie spłonął samochód W nocy ze środy na czwartek w Ustce na ulicy Na Wydmie spłonął volkswagen golf. Policja nie podejrzewa, by doszło do podpalenia pojazdu.

Prasówka 13.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Rozpoczął się remont kościoła św. Jacka w Słupsku. Trwają prace przy wieży świątyni Trwają prace na wieży kościoła św. Jacka w Słupsku. W lipcu zeszłego roku wichura strąciła iglicę znajdującą się na szczycie i uszkodziła dach. Pieniądze na remont pochodzą z ogólnej rezerwy budżetowej państwa.

📢 Ustka wyróżniona za wydatki na inwestycje. Zajęła 9 miejsce w Polsce w swojej kategorii Ustka ma kolejny powód do dumy. Miasto zostało wyróżnione w ogólnopolskim rankingu samorządowym za poniesione wydatki w przeliczeniu na mieszkańca. W ostatnim czasie to kilka sporych inwestycji w mieście.

📢 Groźni przestępcy ze Słupska poszukiwani listami gończymi. Uwaga !!! Mogą być bardzo niebezpieczni (zdjęcia) Słupska policja opublikowała kolejne listy gończe z danymi oraz wizerunkami osób poszukiwanych za różne przestępstwa. Zobacz kogo szuka policja i za jakie przestępstwa oraz wykroczenia. Znasz kogoś? Wskaż miejsce pobytu poszukiwanego dzwoniąc na numer 112 lub 997. 📢 Anna Górska, kandydatka do Senatu RP z Lewicy: pociąg do Bytowa musi dojechać (WIDEO) Wczoraj podczas spotkania z wyborcami w Bytowie kandydatka do Senatu Anna Górska przedstawiła najważniejsze założenia swojego programu. - Z pewnością będę chciała otworzyć biuro senatorskie w Bytowie i być w stałym kontakcie z mieszkańcami powiatu, to oni powierzą mi ten mandat i zasługują na wysłuchanie w ważnych dla nich sprawach w czasie całej kadencji - mówiła.

📢 Najmodniejsze stroiki na cmentarz. Tak pięknie udekorujesz pomniki bliskich na Wszystkich Świętych 2023. Te kompozycje na grób to hit Stroiki na cmentarz warto wybrać już teraz, bo lada chwila przypada jedno z najważniejszych świąt w roku, czyli dzień Wszystkich Świętych. 1 listopada dekorujemy nagrobki kompozycjami na cmentarz i zapalamy znicze, żeby uczyć pamięć bliskich i przyjaciół. Podpowiadamy, jakie wiązanki na Wszystkich Świętych wybrać. Zobacz w galerii, jak pięknie można udekorować rodzinne groby. 📢 Prowadziła życie u boku arabskiego szejka. Zobacz, jak teraz wygląda Małgorzata Teodorska, czyli Irka z „Plebanii”. Czym się zajmuje? Małgorzata Teodorska niegdyś brylowała na salonach, zachwycała urodą i opędzała się od adoratorów. Zrezygnowała jednak z kariery w telewizji i za zakochanym w niej, bogatym przedsiębiorcą wyjechała do... Dubaju. Teraz ponownie żyje w Polsce, ale nie widać jej już w produkcjach telewizyjnych. Jak potoczyło się życie dawnej ulubienicy widzów „Plebanii”?

📢 Da Vinci w Słupsku. Nie w galerii, a w szpitalu w Słupsku. To dużo większe możliwości operowania Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku podpisał umowę na zakup robota chirurgicznego da Vinci. Jest szansa, że pierwsze operacje z jego użyciem chirurdzy wykonają jeszcze w grudniu tego roku. Robot daje możliwość operowania z większą precyzją, a pacjentowi pozwala na szybszą rekonwalescencję. 📢 Najlepszy pediatra w Słupsku. Zobacz ranking najlepszych lekarzy dziecięcych z portalu znanylekarz.pl (zdjęcia) Który ze słupskich pediatrów posiada najlepsze opinie i oceny? Do kogo warto się wybrać z dzieckiem gdy zachoruje w Słupsku? Sprawdziliśmy opinie i oceny o lekarzach dziecięcych ze Słupska i okolic na portalu znanylekarz.pl. Zobacz kto cieszy się najlepszymi opiniami wśród pacjentów. 📢 Bagno Shreka do wynajęcia. Tylko kilku szczęśliwców będzie miało okazję tam przenocować Bajkowy świat ukazany w filmie animowanym „Shrek” prawdopodobnie zauroczył wszystkich widzów, bez względu na wiek. Choć od premiery minęło już sporo czasu, wciąż pamiętamy przygody zielonego ogra i jego przyjaciół. Mamy dobrą wiadomość dla miłośników kina – bagno Shreka jest teraz... do wynajęcia, jednak tylko kilku szczęśliwców będzie miało okazję tam przenocować. Poznajcie szczegóły tej niesamowitej oferty.

📢 Leszek Orkisz odwołany z funkcji prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Dom nad Słupią We wtorek wieczorem nowa rada nadzorcza odwołała z funkcji prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Dom nad Słupią w Słupsku, któremu wcześniej walne zebranie nie udzieliło absolutorium. 78-letni Leszek Orkisz po 32 latach zarządzania spółdzielnią nie zamierza tracić ani stanowiska, ani pracy. Już złożył pozew w sądzie o uchylenie uchwał walnego zebrania. Teraz chce odwołać radę nadzorczą.

📢 W Kępicach wbito łopatę pod budowę nowych mieszkań. Niskoczynszowe lokale dla mieszkańców mają być gotowe za dwa lata W Kępicach rozpoczęła się budowa budynków wielorodzinnych, w których znajdzie się 48 niskoczynszowych mieszkań. 11 października przekazano plac budowy wykonawcy. 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Dolina Kościeliska: malownicza kraina jaskiń. Co trzeba wiedzieć przed wycieczką? Trasa, parking, cennik i inne porady dla turystów Dolina Kościeliska przyciąga turystów o każdej porze roku. Trudno się dziwić jej wielkiej popularności: jest bardzo malownicza, pełna ciekawostek i pamiątek po dawnych turystach, hutnikach, a nawet zbójnikach, można tu zwiedzać tajemnicze jaskinie i podziwiać zapierające dech w piersiach widoki. Szlak przez Dolinę Kościeliską nie jest zbyt długi ani trudny i każdy turysta może go przejść. Przygotowaliśmy dla was praktyczny przewodnik po Dolinie Kościeliskiej: mapa, trasa, atrakcje, cennik wstępu i noclegu w schronisku PTTK. Dowiesz się też, czy można wejść do Doliny Kościeliskiej z wózkiem oraz z psem. 📢 Niezwykle malownicze Słupsk i Ustka na zdjęciach wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Tak nas widzi DALL-E 3 12.10.23 Sztuczna inteligencja to jeden z najgorętszych tematów ostatnich miesięcy w całym Internecie. Najpierw ogromną popularność zyskał darmowy ChatGPT a obecnie sieć zalewa ogromna ilość grafik wygenerowanych przez Microsoft i DALL-E 3 czyli silnik stworzony przez OpanAI. Generator ten jest całkowicie darmowy i dostępny w Internecie bez ograniczeń. Postanowiliśmy więc sprawdzić co sztuczna inteligencja sądzi o Słupsku i naszym regionie. Zobaczcie jak wygląda Słupsk na zdjęciach wygenerowanych przez sztuczną inteligencję.

📢 Najlepsze memy dla tych, którym się nie chce pracować. Zrób sobie przerwę na kawę i pośmiej się ze swojego szefa (zdjęcia) 12.10.23 Najtrudniejszy jest zawsze poniedziałek. Po weekendowym odpoczynku powrót do pracy nie należy do najprzyjemniejszych. Tego dnia najtrudniej jest nam odpisać na maile, spotkać się służbowo na telekonferencji czy po prostu być produktywnym. Kto z nas tego nie przeżywał choć jeden raz? Znając Wasze potrzeby przygotowaliśmy coś w sam raz dla tych, którym nie chce się dziś pracować. Zobaczcie najlepsze memy w Internecie o pracy, pracowaniu i szefach. 📢 Te produkty SANEPID nakazał natychmiast wycofać z półek w Biedronce, Lidlu i innych. Parówki, jajka, mięso 12.10.23 Główny Inspektorat Sanitarny nakazał wycofanie ze sklepów kolejnych produktów, których spożycie zagrażać może zdrowi oraz życiu konsumentów. Mowa tu o takich produktach jak parówki, mięso, jajka czy kosmetyki. Wykryto w nich albo niepożądane substancje lub skażenie bakteriami salmonelli. Oznacza to, że produkty te muszą natychmiast zostać wycofane ze sprzedaży. Sprawdź o które produkty i ich partie chodzi. Robisz zakupy w Biedronce, Lidlu, Auchan czy innych popularnych marketach? Sprawdź czy nie kupiłeś rzeczy wycofanych przez Sanepid.

📢 Biżuteria z PRL na której można zarobić. Zobacz czego szukają jubilerzy i kolekcjonerzy. Kolczyki i pierścionki warte fortunę 12.10.23 Moda na biżuterię z PRL powraca. I nie jest to pusty slogan. Wystarczy popatrzeć na ogłoszenia dostępne w Internecie, choćby te na portalu OLX. To właśnie tam znajdziemy całą masę ogłoszeń chętnych nie tylko do sprzedania ale i kupienia pamiątkowej biżuterii po babci, mamie czy cioci. Wiele osób posiada w swoich domowych kolekcjach właśnie taką biżuterię. Okazuje się, że można na niej zarobić całkiem duże pieniądze ponieważ stanowią one dużą wartość dla zbieraczy, jubilerów a przede wszystkim dla kolekcjonerów. Ile zatem można zarobić na pierścionkach czy kolczykach z PRL na OLX? Sprawdziliśmy.

📢 Unikatowe monety z PRL warte po kilka tysięcy zł. Masz takie w domu? Kolekcjonerzy szukają ich na aukcjach w Internecie 12.10.23 Nie od dziś wiadomo, że fanatycy kolekcjonerzy są w stanie zapłacić każde pieniądze aby skompletować swoje kolekcje. Nie inaczej jest z kolekcjonerami monet. Te na rynkach internetowych aukcji osiągają niejednokrotnie kwoty przekraczające nawet 10 czy 20 tysięcy złotych. Kolekcjonerzy szukają głównie monet w dobrym stanie i rzadkich ale również takich, które swoją wartość zyskują dopiero w pewnej kolekcji. Tak też jest z monetami, które wybite zostały w okresie Polski Ludowej. Jakich monet z PRL szukają kolekcjonerzy?

📢 Przedszkolaki odwiedziły redakcję „Głosu Pomorza” i GP24.pl [zdjęcia] W naszej redakcji gościliśmy grupę dzieci z przedszkola „Zielona Dolina” w Słupsku. Dowiedziały się jak powstaje gazeta oraz portal internetowy. 📢 Ostatni taki sondaż przed wyborami: PiS na prowadzeniu, Trzecia Droga w Sejmie Na trzy dni przed wyborami największym poparciem wyborców cieszy się Prawo i Sprawiedliwość. Szanse na wejście do Sejmu ma jeszcze pięć ugrupowań – wynika z sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" i RMF. 📢 Waloryzacja emerytur w 2024 roku i w kolejnych latach. Ile dostaną emeryci w 2025 i 2026 roku? Sprawdź! 12.10.2023 Jak będzie wyglądała waloryzacja emerytur w 2024 roku i w kolejnych latach? Już pojawiają się informacje na ten temat. Z danych tych wynika, że w 2024 roku wskaźnik waloryzacii emerytur osiągnie nieco niższy poziom, ale wciąż będzie ponad dziesięcioprocentowy. W kolejnych dwóch latach ma jednak maleć - tak ma zakładać plan rządu. Jak więc będą wyglądały emerytury po tych waloryzacjach? Sprawdź!

📢 Opuszczone budynki na Pomorzu. Tak wygląda "polski Hogwart". Masz odwagę tam wejść? Oto zamek w Łapalicach oraz inne miejsca Znasz te opuszczone miejsca i budowle na Pomorzu? ? Jak się okazuje, tego typu budowli jest na północy Polski całkiem sporo. To świetny teren, by rozpocząć swoją przygodę z urbexem. Jednym z najsłynniejszych opuszczonych obiektów na Pomorzu jest zamek w Łapalicach, ale to nie jedyne miejsce warte uwagi miłośników dreszczyku i odkrywania. Sprawdźcie, jakie jeszcze opuszczone budynki znajdują się na Pomorzu.

📢 Wojewoda Pomorski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację dla drogi S6 ze Słupska do Bobrownik. To ważna inwestycja dla Pomorza! Wojewoda Pomorski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla drogi ekspresowej S6 od końca obwodnicy Słupska do Bobrownik. To ostatni odcinek S6 między Słupskiem a Bożepolem Wielkim z decyzją umożliwiającą wykonawcom prowadzenie prac budowlanych - podała GDDKiA.

📢 Najseksowniejsza piłkarka świata Alisha Lehmann ujawnia: Drake prosił o koszulkę, a światowa gwiazda oferowała sto tysięcy funtów za noc Gwiazda kobiecej piłki nożnej Alisha Lehmann przyznała w osobistej korespondencji, o co poprosił ją słynny raper Drake. Lehmann, która gra w Aston Villi Brimingham, ma ponad 15 milionów obserwujących na Instagramie. Plotki mówią, że 24-latka ma otrzymywać 245 000 funtów za reklamy w mediach społecznościowych. Często nazywana jest najseksowniejszą piłkarką świata. 📢 Nawiedzone miejsca w Europie na wycieczkę z dreszczykiem. Mroczne sekrety Wenecji, zamek skrywający potwora, miasto umarłych pod Paryżem Nawiedzone miejsca, zamki owiane mrocznymi legendami, niepokojące, stare cmentarzyska, paranormalne hot-spoty… Tego rodzaju lokacje powinny budzić grozę, tymczasem przyciągają tłumy turystów. Ostatecznie – kto nie lubi dobrej historii z dreszczykiem? Nawiedzone zamki, domy, pałace i cmentarze spotkać można w każdym kraju, a w Europie aż się od nich roi. Zebraliśmy dla was 20 najciekawszych miejsc na kontynencie, w których można spotkać duchy, demony i inne niezwykłe zjawiska. Niektóre z nich są w Polsce lub blisko Polski. Zapraszamy do lektury – o ile się odważycie.

📢 Do 15 października zagłosujesz w Słupskim Budżecie Obywatelskim. Wybierz do realizacji projekty społeczne, szkolne i infrastrukturalne Jeszcze do końca tego tygodnia (15 październik) można oddać swoje głosy w Słupskim Budżecie Obywatelskim na projekty, które realizowane będą w 2024 roku. Wybierać można spośród 30 pomysłów.

📢 Stomatolog za darmo. Sprawdź, które zęby wyleczysz w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia! Stomatolog za darmo. Te zęby wyleczysz w gabinecie stomatologicznym bez ponoszenia kosztów. Stomatolog, który ma podpisany kontrakt z NFZ na podstawową opiekę stomatologiczną, ma opłacone swoje usługi w ramach kontraktu. Osoby, które płacą składkę na ubezpieczenie zdrowotne, mogą skorzystać z przysługujących im świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia i mogą leczyć zęby za darmo. Oto usługi stomatologiczne, za które nie zapłacisz! 📢 Te osoby nie powinny pić kawy! Jeżeli masz te objawy to lepiej ją odstaw. Kofeina może negatywnie wpływać na nasze zdrowie! 12.10.2023 Te osoby nie powinny pić kawy. Zastanawiasz się, kto powinien zrezygnować z jej picia? Masz te objawy? Wielu z nas nie wyobraża sobie poranka bez filiżanki kawy. Kofeina to główny składnik, który może negatywnie wpływać na zdrowie osób, które przesadzają z ilością kawy. Są takie osoby, które powinny zmniejszyć lub całkowicie odstawić kawę. Sprawdź, kto powinien odstawić kawę! Jeżeli masz te objawy, to zrezygnuj z jej picia!

📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! 12.10.2023 Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź listę najbardziej leniwych psów! 📢 Tych pracowników nie będzie można zwolnić z pracy. Te osoby są chronione przez prawo. Oto nowe przepisy od września 2023! 12.10.2023 Tych osób nie można zwolnić z pracy. Od 22 września zmieniają się przepisy prawne, które uniemożliwią zwolnienie z pracy określone grupy pracowników. Zyskają one dodatkową ochronę przed zwolnieniem z zakładu pracy. Wchodzące przepisy mają poskromić proceder piętnowania pracowników szczególnie chronionych. Sprawdź koniecznie listę osób, które mają dodatkowe gwarancje zatrudnienia i są chronione przez prawo.

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! 12.10.2023 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony. 📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! 12.10.2023 Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź koniecznie!

📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 12.10.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznieczy masz je w domu! 📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 12.10.2023 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 12.10.2023 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce! 📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! 12.10.2023 Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, czy masz je w portfelu!

📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! 12.10.2023 Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź koniecznie naszą listę! 📢 Oto najpiękniejsze rasy psów. Lista najładniejszych psów na świecie. Sprawdź koniecznie jakie rasy znalazły się na liście! 12.10.2023 Oto najpiękniejsze rasy psów na świecie. Zastanawiasz się, która rasa psów jest uznawana za najładniejszą? Przejdź do galerii i sprawdź! Pies jest uznawany za najlepszego przyjaciela, ba nawet za członka rodziny. Wnoszą one do naszego życia dużo uśmiechu, ciepła i miłości. Przy wyborze określonej rasy psa, trzeba kierować się nie tyle co wyglądem, co charakterem zwierzaka. Może się okazać, że będzie on za bardzo żywiołowy jak na nasz styl życia, bądź za leniwy. Sprawdź, najpiękniejsze rasy psów!

📢 Riposty z kartkówek uczniów z piekła rodem. PRAWDZIE hity ze sprawdzianów i prac domowych Wojna uczniowie - nauczyciele wznowiona. A jest o co! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Młodzi ludzie uciekali się do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz! 📢 Dyniowy zawrót głowy. Tiramisu, gołąbki, a może leczo? (WIDEO) Ponad 30 potraw zgłoszono do kulinarnego konkursu w Tuchomiu. Oczywiście dyniowego. Panie, a także jeden pan stanęli na wysokości zadania. Było na słodko i wytrawnie. A wiecie, że z dyni można zrobić tiramisu lub guacamole? 📢 Zapisz się na darmowy spacer Doliną Słupi. Malowniczą trasą z przewodnikiem Pracownicy Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi" zapraszają na czterokilometrowy spacer malowniczą trasą. Dojazd specjalnym autokarem. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

📢 Tu mieszkają niepełnosprawne kobiety i dziewczęta. Pałac będzie remontowany (WIDEO) W Domu Pomocy Społecznej w Parchowie mieszkają niepełnosprawne kobiety i dziewczęta. Pałac będzie remontowany. 📢 Pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej nr 3 w Słupsku. Wielkie wydarzenie dla wszystkich „pierwszaków” [ZDJĘCIA] 11 października zorganizowano w Szkole Podstawowej nr 3 w Słupsku uroczystość pasowania na ucznia. W wydarzeniu wzięli udział „pierwszaki”, ich rodzice i nauczyciele. 📢 Tak mieszka Leszek Lichota i Ilona Wrońska. Na wsi aktorzy znaleźli swój raj i pomysł na biznes. Tak zarabia na życie tytułowy „Znachor” Leszek Lichota to nowy profesor Wilczur, który wciela się w tę postać w najnowszej wersji „Znachora”. Wiele osób zastanawia się, jak wypadnie w tej roli lubiany aktor. Nie uniknie przecież porównywania do Jerzego Bińczyckiego, który po mistrzowsku zagrał profesora Wilczura w głośnej ekranizacji powieści z 1982 roku w reżyserii Jerzego Hoffmana. Zobacz, jak żyje na co dzień aktorska para i gdzie znaleźli swoje miejsce na ziemi. Malownicza okolica zachwyca. Zdziwisz się czy zajmuje się Leszek Lichota, gdy nie jest na planie filmowym.

📢 Bóg opiekuje się każdym dzieckiem od poczęcia. Pogrzeby dzieci utraconych - w Słupsku, Koszalinie i Szczecinku Przed nami Dzień Dziecka Utraconego, który na całym świecie obchodzony jest 15 października. W kilku miastach diecezji koszalińsko- kołobrzeskiej - w Słupsku, Koszalinie i w Szczecinku - w sobotę, 14 października, odbędą się kolejne zbiorowe pogrzeby dzieci utraconych. Pochowane zostaną prochy dzieci zmarłych w wyniku poronienia bądź martwego urodzenia, pozostawione z różnych powodów przez ich rodziców w szpitalach. 📢 Tak mieszka Grażyna Torbicka. Zobacz, jak się pięknie urządziła w stolicy. Sprawdź, czy taki wystrój domu pasuje do ikony stylu Tak mieszka Grażyna Torbicka, gdy rozstaje się z ukochanym mężem. Gwiazda telewizji często ucieka do stolicy. Ikona stylu od dawna żyje na dwa domu. Zobacz, jakie wnętrza pokochała telewizyjna gwiazda. Zajrzyj do domowego zacisza córki Krystyny Loski i sprawdź, jak się urządziła dziennikarka w modnej dzielnicy.

📢 Mała Narew i POPRAD na poligonie w Ustce. Nocne strzelanie nad Bałtykiem We wtorek wieczorem na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce żołnierze 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego ćwiczyli strzelanie z wykorzystaniem systemu obrony przeciwlotniczej Mała Narew. Nad Bałtyk poszybował też pocisk zestawu rakietowego POPRAD. W obu przypadkach cele zostały unicestwione. 📢 Nowy sondaż United Surveys: w Sejmie pięć ugrupowań. Spadła liczba niezdecydowanych Nowy sondaż pracowni United Surveys, przygotowany w środę dla Wirtualnej Polski, daje obecnie rządzącej partii prowadzenie, jeśli chodzi o procentowe poparcie wśród ankietowanych. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska. Podium zamyka Lewica. Tuż za nią plasuje się Trzecia Droga, a ostatnim ugrupowaniem, które wchodzi do Sejmu, jest Konfederacja.

📢 Szkoła w Parchowie będzie rozbudowana. Ogromne wsparcie dla gminy (WIDEO) Z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych gmina Parchowo dostała ponad 7 milionów złotych. Ponad 4 miliony pochłonie rozbudowa szkoły.

📢 Biżuteria PRL i w stylu vintage. Zobacz, na czym można zarobić. Sprawdź, czego szukają jubilerzy i kolekcjonerzy. Biżuteria warta majątek! Biżuteria w stylu vintage, albo jak to lubi, retro. Co nosiło się przed laty, a dzisiaj jest obiektem westchnień i poszukiwań kolekcjonerów i jubilerów? Sprawdź, może akurat w twojej domowej kolekcji znajduje się coś, co jest naprawdę kosztowne. Kolczyki babci, naszyjnik mamy, a może wyjątkowy pierścionek, który udało ci się zdobyć na pchlim targu. Biżuteria w stylu vintage może być naprawdę dużo warta. Zobacz, czego w internecie szukają inni! Ta biżuteria może kosztować krocie! 📢 Pomnik Światowida w Bytowie do wyburzenia. To już pewne? (WIDEO) Pomnik Światowida w Bytowie popada w coraz większą ruinę. Co z nim będzie? Temat wraca co jakiś czas.

📢 Najbardziej poszukiwane antyki. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 11.10.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 11.10.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Waloryzacja emerytur w 2024 roku. Ile seniorzy dostaną na swoje konta? Sprawdź prognozy waloryzacji! Najnowsze wyliczenia waloryzacji emerytur w 2024 roku. Oto ile pieniędzy dostaną seniorzy na swoje konta. Mamy najnowsze informacje na ten temat i oparte o nie szacunkowe wyliczenia emerytur. Jakie zmiany nastąpią w wypłatach? Sprawdź wysokość emerytury netto po planowanej waloryzacji w 2024 roku! 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Te rzeczy kupisz w niskich cenach [ZDJĘCIA] Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź koniecznie, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze! 📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź kogo to dotyczy! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 500 plus!

📢 Pani Wanda strzyże na medal. Ustczanka uhonorowana Medalem Senatu RP za długie lata pracy We wtorek w Ustce miała miejsce niecodzienna uroczystość. Pani Wanda Cerkowska została uhonorowana Medalem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. To wyróżnienie przyjęła w swoim zakładzie fryzjerskim, w którym prowadzi działalność nieprzerwanie od 58 lat. Ale to nie jedyny rekord pani Wandy. 📢 Julia Wieniawa - aktorka i piosenkarka. Tak zmieniała się młoda i utalentowana artystka. Zobacz jej metamorfozę Julia Wieniawa na brak zainteresowania fanów nie może narzekać. Ci poznali ją w serialu Rodzinka.pl jako pełną wdzięku Paulinę, dziewczynę Kuby Boskiego. Młoda celebrytka debiutowała jednak nie przed kamerą... a w teatrze. Jak przez 10 lat kariery zmieniała się aktorka i piosenkarka? Zobacz te zdjęcia!

📢 Różowy październik. Konferencja słupskich Amazonek w ratuszu Słupskie Stowarzyszenie Amazonka z okazji „Różowego Października” , miesiąca świadomości raka piersi zorganizowało I Konferencję Edukacyjno-Profilaktyczną „Silne razem. Razem po zdrowie”. To wykłady onkologów, psychoonkologów, specjalistów z dziedziny nowotworów piersi. To także nauka badania piersi i multum wiedzy o zdrowiu.

📢 Oto najpiękniejsze mieszkanki Pomorza! Cudowne panie na Instagramie. Zobacz, co podziwiają fani Sylwii Bomby, Marceliny Zawadzkiej... Z Pomorza pochodzą m.in. aktorki, modelki, prezenterki, aktorki, instruktorki fitness. Marcelina Zawadzka, Agnieszka Boryń, Sylwia Bomba, Magdalena Frąckowiak... Wszystkie chwalą się swoimi cudownymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jest co podziwiać! Pomorze bez wątpienia ma piękne twarze. 📢 Strażacy z Żabna mają wóz bojowy z... wodą! Przekazanie auta (WIDEO) To dla ochotników z Żabna pod Miastkiem było prawdziwe święto. Ich jednostka wzbogaciła się o samochód pożarniczy. Można by powiedzieć - sami na niego zapracowali. Zbiórka pieniędzy trwała zaledwie miesiąc.

📢 Cztery gole po przerwie i wygrana Gryfa. Anioły po raz siódmy [ZDJĘCIA] Po pierwszej porażce w sezonie, Gryf Słupsk wrócił na zwycięską ścieżkę w rozgrywkach pomorskiej IV ligi. W regionalnych derbach rozbił 4:0 Spartę Sycewice.

📢 Handel na niedzielnej giełdzie w Koszalinie. Zobacz, co znajdziesz na stoiskach [ZDJĘCIA] Na koszalińskiej giełdzie wyraźnie czuć jesień. Na stoiskach z odzieżą przeważają już ciepłe kurtki i bluzy, spodnie, a także buty. Z kolei pojawiające się tu i ówdzie kwiaty, świece i znicze przypominają, że coraz bliżej Święto Zmarłych. Zobacz, co znajdziesz na stoiskach.

📢 Tym osobom przysługuje dodatkowe 500 zł miesięcznie. Sprawdź, jakie warunki należy spełnić, żeby otrzymać dodatkowe 500 plus W minionym roku ponad 388 tys. osób z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji dostawało co miesiąc pieniądze z ZUS. Dodatek przyznawany jest od 1 października 2019 roku. – Przyznany „poza ZUS-em” stopień niepełnosprawności nie uprawnia do otrzymania dodatku, bo o tym, czy go dostaniemy, decyduje lekarz orzecznik ZUS – podkreśla Iwona Kowalska-Matis, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS.

📢 „Korab” Ustka od obfitości do upadłości. 70 lat pływania i łowienia na Bałtyku Zachodnia strona kanału portu Ustka mało czym przypomina, że pół wieku temu była niedostępna dla osób niezatrudnionych w prosperującym tutaj Przedsiębiorstwie Połowów i Usług Rybackich „Korab”. Wysokie i grube ogrodzenie betonowe na długości ok. 1,5 kilometra, straż przemysłowa przy bramach wjazdowych, a nad wszystkim panował zapach morskich ryb. Dziś to obszar popadającej w ruinę bazy lądowej „Korabia”, który od lat jest w stanie upadłości likwidacyjnej. 📢 Historia słupskiego Zatorza. Ulica Jana Sobieskiego na starych fotografiach [ZDJĘCIA] Trudno wyobrazić sobie taki Słupsk, w którym Zatorze to tylko potoczna nazwa podmiejskiego obszaru budownictwa indywidualnego. Że to nie dzielnica wielotysięcznych osiedli z blokowiskami, tworzących drugie miasto za kolejowymi torami. Zatorze pewnie pozostałoby jako peryferie Słupska, gdyby nie kilka korekt planów rozwoju przestrzennego miasta, dokonanych na przełomie lat 50. i 60. minionego stulecia. Przypominamy więc, dlaczego zmieniano te plany i jakie były pierwsze tego rezultaty, które pół wieku temu widziała ówczesna młodzież. Jak ulica Sobieskiego, niczym gruba kreska, oddzieliła Zatorze od starszej części Słupska.

📢 Wracają do Ustki nie tylko we wspomnieniach. Rezerwiści Marynarki Wojennej są tu sercem W Ustce trwa doroczny zjazd rezerwy Marynarki Wojennej. To już czwarte spotkanie rezerwistów, którzy przed laty przeszli przez bramę Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej. W tym roku nad morze ściągnęło 110 osób – marynarze, którzy zdobywali specjalności w CSSMW i ich rodziny. 📢 Wielkie emocje w hali Gryfia w Słupsku. Grupa Sierleccy Czarni wygrała z Legią Warszawa 82:80 [ZDJĘCIA, WIDEO] W ramach trzeciej kolejki Orlen Basket Ligi, Grupa Sierleccy Czarni Słupsk podejmowała na swoim parkiecie zespół Legii Warszawa. Po bardzo wyrównanym i emocjonującym do końca meczu, lepsi okazali się Czarni, którzy wygrali 82:80. 📢 Zielony Ogród w Ustce otwarty. Pierwsi kuracjusze w nowym sanatorium We wtorek uroczyście zainaugurowano działalność Sanatorium Uzdrowiskowego Zielony Ogród w Ustce, w którym już korzysta z zabiegów 120 kuracjuszy. Obiekt został wyremontowany i wyposażony za 15 milionów złotych.

📢 Słupsk Paryżem Północy. Unikatowe zdjęcia Słupska, które przenoszą w czasie Słupsk na starych fotografiach potrafi zachwycić, tym bardziej jeśli są to zdjęcia, które są niezwykle rzadko publikowane. Z biegiem lat charakterystyczne miejsca w mieście bardzo się zmieniły. Zapraszamy do obejrzenia unikatowych zdjęć w naszej galerii! 📢 Trwa budowa drogi S6. W okolicy Pomiłowa zobaczyć można potężne maszyny. Zobaczcie co zrobiono! [ZDJĘCIA] W okolicy Sławna i Pomiłowa (gm. Sławno) trwa wielki front robót ziemnych. To wyrasta ekspresowa droga S6! Zobaczcie najnowsze zdjęcia z okolicy Pomiłowa. Tu wyzwanie jest bardzo trudne, gdyż drogę S6 trzeba przeprowadzić m.in. przez Kanał Miejski wpływający do rzeki Wieprzy. A okoliczne tereny są bardzo podmokłe. 📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Zobacz, kto wziął ślub w pierwszy weekend sierpnia [ZDJĘCIA] Śluby 2023 w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Przedstawiamy galerię zdjęć ślubnych par z pierwszego weekendu sierpnia. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia!

📢 Budowa drogi ekspresowej S6. Odcinek Bożepole Wielkie - Obwodnica Trójmiasta na zdjęciach z drona Na najnowszych zdjęciach opublikowanych przez GDDKiA możemy zobaczyć, jak prezentuje się ekspresowa szóstka na odcinku Bożepole Wielkie - Obwodnica Trójmiasta. Jak wygląda postęp prac na innych budowanych odcinkach s6? 📢 Ta porcelana z PRL osiąga rekordowe ceny. Zestawy po kilkaset złotych na aukcjach i w sklepach z antykami. Szukają jej łowcy okazji 02.03.23 Moda na przedmioty z PRL wraca w wielu aspektach. Mowa tu nie tylko o trendach w modzie ale także w przedmiotach z tego co tu nie mówić, specyficznego okresu. Wśród przedmiotów cieszących się uznaniem kolekcjonerów i łowców okazji oprócz kryształów czy biżuterii znalazła się ostatnio także porcelana. Przedmioty wykonane z porcelany na aukcjach internetowych osiągają astronomiczne ceny. Które zestawy są najbardziej pożądane przez miłośników PRL?

ZOBACZ KONIECZNIE Segregujesz śmieci? Tego nie rób

Jarosław Kaczyński o ewakuacji Polaków z Palestyny