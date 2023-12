Przegląd prasy 13.12.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „„Lolek” może spać spokojnie. Nie będzie ekstradycji do USA Artura G. z Kobylnicy”?

Prasówka 13.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 „Lolek” może spać spokojnie. Nie będzie ekstradycji do USA Artura G. z Kobylnicy We wtorek Sąd Apelacyjny w Gdańsku odmówił wydania Stanom Zjednoczonym obywatela polskiego Artura G., ściganego przez sąd na Florydzie za przestępstwa komputerowe, telekomunikacyjne i pranie brudnych pieniędzy. Decyzja jest prawomocna. W USA Arturowi G. groziłaby kara do 45 lat więzienia.

📢 Gmina Słupsk wybuduje przedszkole w Głobinie. Obiekt będzie gotowy w 2025 roku Niedługo w Głobinie (gmina Słupsk) rozpocznie się budowa nowego przedszkola. Samorząd podpisał już umowę z wykonawcą obiektu, który służyć będzie najmłodszym. 📢 Grzegorz Braun chwycił za gaśnicę. Szokujący incydent w Sejmie - WIDEO – Stała się rzecz absolutnie skandaliczna. Nie będę tego tolerował – oświadczył marszałek Sejmu Szymon Hołownia. W ten sposób zareagował na incydent z udziałem posła Konfederacji Grzegorza Brauna, który chwycił za gaśnicę i demonstracyjnie zgasił świece chanukowe znajdujące się w Sejmie. Parlamentarzysta został wykluczony z obrad. Prawdopodobnie będzie miał jednak dużo poważniejsze problemy.

Prasówka 13.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Maskotki dla pokrzywdzonych dzieci. Prezent od uczniów SP 9 w Słupsku Słupska policja dziękuje uczniom Szkoły Podstawowej nr 9 za zbiórkę pluszaków. Przekazane maskotki trafią do dzieci, które znalazły się w trudniej sytuacji.

📢 Morski świat w szpitalu. Piękne murale ozdobiły ściany oddziału pediatrycznego w Słupsku Dwanaścioro młodych artystów ze Słupska sprawiło piękny prezent pacjentom oddziału pediatrycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku. Ozdobili ściany szpitalnego holu barwnym malowidłem obrazującym podwodny morski świat pełen kolorowych stworzeń i roślin.

📢 Zobacz dom Szymona Hołowni. Tu żyje na co dzień marszałek sejmu. Tak mieszka Szymon Hołownia z ukochaną żoną, córeczkami i psiakiem Dom Szymona Hołowni zlokalizowany jest nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w wygodnej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który jest nowym marszałkiem Sejmu.

📢 4000 zł dla matki lub ojca w 2024 roku. Na czym polega i komu przysługuje świadczenie „Za życiem”? Świadczenie „Za życiem” to specjalne wsparcie finansowe oferowane rodzicom dzieci niepełnosprawnych i nieuleczalnie chorych. W ramach tej formy pomocy przysługują także udogodnienia takie jak wsparcie asystenta rodziny czy opieka wytchnieniowa. Jakie warunki należy spełnić, by otrzymać świadczenie „Za życiem”? 📢 Pieniądze z programu dla Ziemi Słupskiej przeniesione do wykorzystania na kolejne lata Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie „Rządowego programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019–2026”. Chodzi o przeniesienie środków dotacji z budżetu państwa, które nie zostały wykorzystane w latach 2022-2023, na lata 2024-2026. Rozwiązanie umożliwi realizację wcześniejszych zamierzeń inwestycyjnych w nowych realiach ekonomicznych. 📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy!

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Jedna z najpiękniejszych tenisistek i partnerka Enrique Iglesiasa. Tak zmieniała się Anna Kurnikowa Choć nie wzięli ślubu, od ponad 20 lat tworzą parę i doczekali się trójki dzieci. Anna Kurnikowa zdobyła serce uwielbianego przez kobiety piosenkarza Enrique Iglesiasa. Sama cieszyła się nie tylko sukcesami zawodowymi, ale również popularnością związaną z jej nieprzeciętną urodą. Zobacz, jak piękna sportsmenka zmieniała się na przestrzeni lat i jak wygląda teraz.

📢 Te kreacje Stenki, Sochy i innych gwiazd będą idealne na święta oraz sylwestra dla pań po 40. Stylizacje gwiazd z pokazu Macieja Zienia Danuta Stenka oszołomiła prostą, ale mieniącą się suknią, a Małgorzata Socha połączyła modę z klasyką. W poniedziałek (11 grudnia) odbył się pokaz jubileuszowy z okazji 25-lecia marki Zień. Na wydarzeniu pojawiła się cała plejada gwiazd, które zachwyciły stylizacjami. Wiele z nich może stanowić inspirację na święta Bożego Narodzenia, zabawę sylwestrową czy też bal karnawałowy. 📢 Jarmark Bożonarodzeniowy w Bytowie strzałem w dziesiątkę. Tłumy na rynku (WIDEO) Z pewnością można powiedzieć, że Jarmark Bożonarodzeniowy na bytowskim rynku odwiedzili wszyscy mieszkańcy miasta i okolicznych miejscowości. To był strzał w dziesiątkę. Bytowskie Centrum Kultury oraz firma Drutex spisali się na medal.

📢 Premier Donald Tusk wygłosił expose w Sejmie [NA ŻYWO] Wprowadzimy kasowy PIT dla przedsiębiorców, urlop dla przedsiębiorców od składek oraz „babciowe”, czyli świadczenie dla młodych matek wracających do pracy – powiedział we wtorek w Sejmie podczas expose premier Donald Tusk. Zapowiedział też wprowadzenie Rady Fiskalnej, opiniującej wydatki państwa. 📢 Na drodze krajowej nr 6 koło Sąborza spalił się TIR W poniedziałek wieczorem na drodze krajowej nr 6 w okolicy Sąborza w gminie Damnica słupscy strażacy gasili pożar TIR-a. 📢 Urocze koty na Pomorzu do oddania za darmo. Może ty je przygarniesz? Zobacz zdjęcia Te koty czekają na swój nowy dom i są do oddania za darmo w woj. pomorskim. Niektóre mają za sobą ciężką przeszłość, ale wszystkie zasługują na miłość i bezpieczeństwo. Obejrzyj galerię i zobacz, jakie koty są do oddania za darmo! Wszystkie zdjęcia pochodzą z serwisu OLX. Ogłoszenia pochodzą z grudnia 2023 roku.

📢 Cysterna dla bytowskich strażaków. Pierwsza tego typu w regionie (WIDEO) Wyjątkowy pojazd strażacki pojawił się w remizie bytowskich strażaków. To jedyny tego typu sprzęt w województwie pomorskim. 📢 Czesław Lang patronem szkoły podstawowej w Kołczygłowach. Duma rozpiera (WIDEO) Czesław Lang, wybitny sportowiec, twórca Tour de Pologne oficjalnie patronem Szkoły Podstawowej w Kołczygłowach. - Czuję się dziś cudownie, aż chwilami lekko zażenowany - mówi wzruszony kolarz. 📢 Jakie prezent kupić mężowi na Gwiazdkę? Wyjątkowe upominki świąteczne dla chłopaka, męża, brata i dziadka Wybieramy najlepszy prezent dla męża na Gwiazdkę. Święta Bożego Narodzenia już za moment, to więc ostatnia chwila na poszukiwanie najlepszych świątecznych upominków dla ukochanych facetów. W naszej galerii prezentów przedstawiamy wyjątkowe pomysły na podarunki, które idealnie się sprawdzą jako gwiazdkowe prezenty dla męża, chłopaka, taty lub innego bliskiego sercu mężczyzny. Pora na świąteczne zakupy!

📢 NAJPIĘKNIEJSZE kobiet z Pomorza! Cudne panie na Instagramie. Zobacz, co podziwiają fani Sylwii Bomby, Marceliny Zawadzkiej... Marcelina Zawadzka, Agnieszka Boryń, Sylwia Bomba, Magdalena Frąckowiak... Z Pomorza pochodzą m.in. aktorki, modelki, prezenterki, aktorki, instruktorki fitness. Wszystkie chwalą się swoimi cudownymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jest co podziwiać! Pomorze bez wątpienia ma piękne twarze. 📢 Tak kiedyś wyglądały wakacje nad morzem. Historia w kolorze prosto z archiwum! Tak wyglądało lato m.in. w Jastarni i na Półwyspie Helskim Tak przed II wojną światową wyglądał odpoczynek nad polskim morzem. Wakacje nad Bałtykiem i Zatoką Pucką w latach 20. i 30. poprzedniego wieku to był czas, gdy nad dla tego rybacko-rolniczego regionu pojawiła się nowa perspektywa. Turystyka zaczęła nabierać kształtów i... za naszym pośrednictwem kolorów. Tak mogłyby wyglądać historyczne wakacje, gdyby sfotografować je na kolorowym filmie.

📢 Retro wakacje nad Bałtykiem. Nasi dziadkowie wiedzieli jak się bawić na plaży nad polskim morzem. Archiwalne zdjęcia odkrywają prawdę Wakacje i urlop nad morzem to nie nasz wymysł, bo nad Bałtyk jeździli i bawili się już nasi dziadkowie oraz babcie. Plażowiczki nosiły czepki, szlafroki, a nawet płaszcze kąpielowe. Wypoczywało się w wiklinowych koszach lub po prostu leżąc na rozgrzanym piachu. Jak wyglądał plażing retro? Popatrz na archiwalne zdjęcia, trochę się ubawisz. 📢 Te urządzenia kradną prąd. Weź kalkulator zużycia prądu i wyłącz te, które pobierają najwięcej mocy. Tak zmniejsz duże rachunki za energię Uruchom kalkulator zużycia prądu i sprawdź, co powiększa twój domowy rachunek za energię. Oto lista urządzeń, które zużywają najwięcej prądu, nawet jeśli z nich nie korzystasz. Chcesz się obronić przed wysokimi rachunkami i nie przekroczyć 2000 kWh? Sprawdź listę urządzeń, które są pożeraczami prądu i kradną go bez twojej wiedzy. Te sprzęty i urządzenia kosztują cię kilkaset złotych rocznie! Tak obliczysz roczne zużycie prądu. Metoda jest prosta.

📢 Słupska Karta Mieszkańca. Odkryj swoje miasto na nowo! Dołącz do wyjątkowej społeczności posiadaczy Słupskiej Karty Mieszkańca i ciesz się mnogością korzyści, które Twoje miasto ma do zaoferowania. To nie tylko sposób na oszczędności, ale też szansa na pełniejsze doświadczenie tego, co najlepsze w Słupsku. 📢 Oto najgłupsze i bezczelne odpowiedzi uczniów 2023. Tak odpowiadają nauczycielom, czasami dowcipnie, a czasami... Ręce opadają 12.12.2023 Sprawdzanie klasówek to dla nauczycieli bardzo żmudna i odpowiedzialna praca. Niestety uczniowie często wypisują takie bzdury, że nawet najpoważniejszy belfer nie powstrzyma się od uśmiechu czytając klasówki lub kartkówki. 📢 Urlopy 2024: dla kogo dodatkowe dni wolne? Dla kogo korzystne są zmiany w Kodeksie pracy dotyczące urlopu 12.12.2023 Urlopy na nowych zasadach po zmianach w Kodeksie pracy. Dodatkowe dni wolne w pracy? W 2024 roku na 365 dni czeka nas 115 dni wolnych i 251 dni pracujących. Sprawdź, ile dni wolnego będzie przysługiwać pracownikom w 2024 roku.

📢 To odliczysz od podatku w 2023 roku. Sprawdź co odliczysz po raz pierwszy i ile zyskasz! 12.12.2023 Te rzeczy można odliczyć od podatku w 2023 roku. Wielkimi krokami przychodzi czas, kiedy musimy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Każdy płatnik będzie musiał dokonać rozliczenia od 15 lutego. Warto zapoznać się z najnowszymi ulgami podatkowymi, aby nie być zmuszony do dopłaty. Sprawdź, co możesz odliczyć od podatku po raz pierwszy w 2023 roku! 📢 Są zarzuty, ale końca problemu nie widać. Nie ma funduszy na uprzątnięcie składowiska w Kamieńcu Za nielegalne składowanie odpadów tekstylnych w Kamieńcu odpowie Dariusz Z., przedsiębiorca ze Środy Wielkopolskiej. Prokuratorskie zarzuty nie zmieniają jednak w żaden sposób sytuacji samej gminy ani mieszkańców Kamieńca, którzy żyją obok tykającej bomby ekologicznej.

📢 Żołnierze 7BOW wracają z Iraku do Polski. Byli tam pół roku Po półrocznej służbie XIV zmiana Polskiego Kontyngentu Wojskowego, sformowana na bazie 7 Brygady Obrony Wybrzeża, której dowództwo mieści się w Słupsku, wraca do kraju.

📢 Leszek Kułakowski w muzycznym Kosmosie. Światowa premiera utworu słupskiego kompozytora Radosne i refleksyjne improwizacje na fortepianie, rytmy synkopowane i hipnotyczne, uliczny zgiełk Nowego Orleanu, tajemnicze UFO i rozkołysane melodie. W słupskiej filharmonii odbyła się światowa premiera najnowszego utworu Leszka Kułakowskiego. Niedługa sutia okazała się bogata w brzmienia, rytm i obrazy. 📢 XXIII Festiwal Kolęd i Pastorałek w Jezierzycach. Trwają zapisy dla wokalistów! Festiwal Kolęd i Pastorałek co roku przyciąga do Jezierzyc artystów i miłośników muzyki z całego regionu. Już w styczniu odbędzie się 23. edycja świątecznej imprezy. Do 13 grudnia (środa) można jeszcze zgłosić swój występ. 📢 Sejm za wyborem Donalda Tuska na premiera. Kandydaturę wsparło 248 posłów Sejm wybrał w poniedziałek wieczorem w ramach tzw. drugiego kroku konstytucyjnego przewodniczącego PO Donalda Tuska na premiera. Opowiedziało się za tym 248 posłów, 201 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

📢 Kolizja na ulicy Poznańskiej w Słupsku. Kierowca mercedesa uderzył w opla W poniedziałek - 11 grudnia - około godziny 13, w centrum Słupska - na ulicy Poznańskiej - doszło do kolizji dwóch pojazdów. Żadnemu z kierowców nic poważnego się nie stało. 📢 Sejm nie udzielił wotum zaufania rządowi Mateusza Morawieckiego Sejm w poniedziałkowym głosowaniu nie udzielił wotum zaufania rządowi premiera Mateusza Morawieckiego. Teraz inicjatywę w sprawie wyboru premiera i rządu przejmie Sejm. Kandydatem większości, którą mają KO, Trzecia Droga i Lewica, na to stanowisko jest Donald Tusk.

📢 12 najlepszych przepisów na sałatki na Boże Narodzenie i sylwestra. Proste i sprawdzone przepisy. Cała rodzina będzie zachwycona. Przed nami święta Bożego Narodzenia i sylwester. To szczególny czas, który warto uczcić pysznym jedzeniem. Mamy dla ciebie 12 sprawdzonych przepisów na świąteczne sałatki, które z pewnością posmakują każdemu. To m.in. sałatka łabędzi puch, gyros, sałatka królewska czy sałatka śledziowa. Przekonaj się i wypróbuj przepisy na sałatki na święta i sylwestra.

📢 Tak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz. Polityk żyje na wsi z żoną i córeczkami. Zajrzyj do domu Władysława Kosiniaka-Kamysza Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z żoną dentystką i ukochanymi córeczkami mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to przytulna przestrzeń dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider PSL-u, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i jak polityk spędza wolny czas. 📢 Hej, kolęda, kolęda. Klasycznie i jazzowo . Koncert w słupskiej filharmonii W piątek, 15 grudnia, Polska Filharmonia Sinfonia Baltica w Słupsku zaprasza na wieczór kolędowy. Początek o godzinie 19. Bilety w kasie filharmonii i na portalu biletyna.pl. 📢 Potrawy z PRL, które jadaliśmy codziennie. Skusicie się teraz na takie dania? [PRZEPISY] Chleb moczony w jajku i mleku smażony na rozgrzanym tłuszczu, kotlety z mortadeli, paprykarz szczeciński, blok czekoladowy, szyszki z ryżu preparowanego, kotlety z jajek, zupa szczawiowa… To niewątpliwie dania z PRL, którymi zajadaliśmy się codziennie. Zapraszamy Was na sentymentalną podróż w czasie. Kliknijcie w galerię i zobaczcie przepisy na dania i potrawy z PRL, które warto zrobić, by przypomnieć sobie czasy dzieciństwa i młodości. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Zakończenie budowy tarczy antyrakietowej w Redzikowie. 15 grudnia system osiągnie zdolność operacyjną Tarcza antyrakietowa w Redzikowie koło Słupska jest właściwie gotowa. Strona amerykańska podała, że system osiągnie zdolność operacyjną 15 grudnia. 📢 Czwartek z historią i filmem, piątek z muzyką. Na co wybrać się w Słupsku? W czwartek, 14 grudnia, możemy wybrać się w Słupsku na film i wykład historyczny, a w piątek na koncert do filharmonii i wykład o muzyce w Antrakcie. To najbliższe wydarzenia kulturalne w Słupsku. 📢 Kolizja na trasie Słupsk-Ustka. Były utrudnienia w ruchu Na utrudnienia na trasie Słupsk-Ustka napotkali kierowcy, którzy rano jechali tą trasą. Około godziny 8 rano doszło do zdarzenia drogowego, w którym udział wzięły trzy samochody. Funkcjonariusze ustalili wstępnie, że jadący w stronę Ustki 59-letni kierujący skodą zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w będące na tym pasie dwa pojazdy opla i hyundaia.

📢 Duże zmiany dla wszystkich kierowców od 2024 roku. Będzie kolejna rewolucja w przepisach. Sprawdź listę najważniejszych zmian Nowe paliwo na stacjach, obowiązek rejestracji pojazdów czy konfiskata samochodów to tylko niektóre z wielu zmian zaplanowanych na nadchodzący rok. Wkrótce na ulicach zobaczymy również auta z pomarańczowymi tablicami, a niektórzy kierowcy będą zagrożeni utratą uprawnień. Oto pełna lista zmian dla kierowców, które zaczną obowiązywać od 2024 roku. 📢 Porcelana z PRL - kolekcjonerski rarytas. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 11.12.2023 Unikalna porcelana z PRL poszukiwana przez kolekcjonerów może zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na niej zarobić fortunę! Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalna porcelana poszukiwana przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie ją sprzedać!

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 11.12.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Pożar maszyny leśnej koło Miastka. Straty to milion złotych W lesie niedaleko Miastka spłonęła maszyna typu Forwarder. Starty są ogromne i wynoszą ponad milion złotych. Na szczęście nikomu nic się nie stało. 📢 Urbex Pomorze: oto opuszczone budynki na Pomorzu. Zobacz "polski Hogwart". Masz odwagę tam wejść? Zamek w Łapalicach i inne miejsca Pomorza Polski Hogwart straszył, niebawem może być perełką Kaszub i polskie architektury. Dziś niestety to jednak opuszczone miejsce i budowla na Pomorzu. Nie jedyna! Gdzie możemy je znaleźć? Jak się okazuje, jest ich północy Polski dużo. Jednym z najsłynniejszych opuszczonych obiektów na Pomorzu jest zamek w Łapalicach, ale to nie jedyne miejsce warte uwagi miłośników dreszczyku i odkrywania. Sprawdźcie, jakie jeszcze opuszczone budynki znajdują się na Pomorzu.

📢 Grudniowa kolacja "Czarni and Friends" w Hotelu Grand Lubicz w Ustce [ZDJĘCIA] Kolejny raz Grupa Sierleccy Czarni Słupsk w uroczysty sposób podziękowała wszystkim, którym zależy na dobru słupskiej koszykówki. 📢 Promocja w sklepie AMW. Wojsko sprzedaje zestawy świąteczne, a w nich rękawiczki, swetry, torby. Skorzystaj z okazji! Chcesz sprawić bliskim oryginalną niespodziankę pod choinkę? Doskonale trafiłeś! Agencja Mienia Wojskowego oferuje unikalne zestawy świąteczne, które z pewnością wzbudzą zainteresowanie. Nasz świąteczny pakiet to autentyczny sznyt wojskowy, który z pewnością przyciągnie uwagę. Zestaw obejmuje praktyczną torbę na wyposażenie z solidnymi szelkami, ciepły wełniany sweter oraz stylową szalokominiarkę w odcieniu khaki. Do tego dodajemy eleganckie, czarne rękawiczki, tworząc kompletną ofertę. Dzięki temu nie tylko zaoszczędzisz, ale przede wszystkim zyskasz bezcenny czas. Nasze prezenty trafią pod choinkę punktualnie, sprawiając, że świąteczne przygotowania staną się jeszcze przyjemniejsze. ZAMÓW już dziś i ciesz się spokojem w okresie świątecznym – z Agencją Mienia Wojskowego podarujesz wyjątkową radość!

📢 Te stare bombki z PRL są warte fortunę! W tamtych czasach posiadał je każdy. Masz je w domu? 10.12.2023 Te bombki rodem z PRL są warte dużo pieniędzy. Niektóre sztuki są warte znacznie więcej niż nam się wydaje. Kolekcjonerzy poszukują stare bombki, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Nachodzi Cię myśl, które są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre bombki kosztują naprawdę duże pieniądze. Sprawdź koniecznie, czy masz w domu te drogocenne przedmioty z PRL-u! 📢 To prawdziwy skarb. Najstarsza moneta w Polsce. Warta jest każde pieniądze To jedyny taki skarb. Najstarsza moneta w Polsce. Wybity przez Bolesława Chrobrego srebrny denar z lat 992-997, będący w posiadaniu Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, jest najstarszą polską monetą. Zachowały się tylko dwa takie denary. Drugi jest w Kaliszu, ale w gorszym stanie i znaleziony później. Kolekcjonerzy zapłaciliby za nie każde pieniądze.

📢 Te imiona noszą największe kłamczuchy. Zastanawiasz się kto jest skłonny do kłamstwa? Sprawdź, na kogo lepiej uważać! 10.12.2023 Oto imiona osób, które noszą największe kłamczuchy. Kłamstwo ma krótkie nogi i długi nos - tak mówi znane Polskie powiedzenie. W życiu łatwo można poznać kłamczucha i nie potrzebny nam wykrywacz kłamstw. Wystarczy, że dowiemy się jak ma na imię. To jakie mamy imię, może wpływać na to, jaki mamy charakter. Prezentowaną przez nas listę kłamczuchów, należy oczywiście traktować z dystansem i przymrużeniem oka. Zobacz naszą listę i poznajcie znaczenie imion! 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Oto rzeczy, które kupisz w niskich cenach [ZDJĘCIA] 10.12.2023 Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź koniecznie, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze!

📢 Te psy są najbardziej leniwe. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! 10.12.2023 Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź koniecznie listę najbardziej leniwych psów! 📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! 10.12.2023 Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź obowiązkowo !

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane!- 10.12.2023 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce! 📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! 10.12.2023 Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź koniecznie!

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 10.12.2023 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy! 📢 Najdroższe psy na świecie. Oto szczeniaki, które mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź, najdroższe psy na świecie!

📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! 10.12.2023 Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 500 plus! 📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 10.12.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, czy masz je w portfelu! 📢 Bezlitosne riposty nauczycieli. Najgłupsze odpowiedzi uczniów trafiły na kontrę. To lepsze niż memy! Każdy, kto mówi, że praca nauczyciela jest łatwa, a do tego mają dwa miesiące wakacji, powinien się dwa razy zastanowić. Do dziwnych odpowiedzi czy po prostu głupot wypisywanych przez uczniów na sprawdzianach zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Coraz częściej jednak bywa, że nauczyciel po sprawdzeniu pracy zostawia nie tylko ocenę, ale też komentarz. Bywa, że bardzo dowcipny! Zobaczcie najciekawsze odpowiedzi nauczycieli na zaczepki uczniów.

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony. 📢 Te psy są najładniejsze. Oto lista najładniejszych psów na świecie. Sprawdź koniecznie jakie rasy znalazły się na liście! Oto najpiękniejsze rasy psów na świecie. Zastanawiasz się, która rasa psów jest uznawana za najładniejszą? Przejdź do galerii i sprawdź! Pies jest uznawany za najlepszego przyjaciela, ba nawet za członka rodziny. Wnoszą one do naszego życia dużo uśmiechu, ciepła i miłości. Przy wyborze określonej rasy psa, trzeba kierować się nie tyle co wyglądem, co charakterem zwierzaka. Może się okazać, że będzie on za bardzo żywiołowy jak na nasz styl życia, bądź za leniwy. Sprawdź, najpiękniejsze rasy psów!

📢 Tragedia w Słupsku. Martwa para młodych ludzi znaleziona w łóżku Prokuratura Rejonowa w Słupsku wyjaśnia okoliczności tajemniczej śmierci dwóch młodych osób, które zostały znalezione martwe w łóżku. Przeprowadzona w piątek sekcja zwłok nie dała jeszcze odpowiedzi na pytanie, co mogło być przyczyną śmierci 19-letniej kobiety i 20-letniego mężczyzny. 📢 Zderzenie pociągu z samochodem osobowym. 25-latek wjechał na niestrzeżony przejazd kolejowy w Charnowie 25-letni kierowca wjechał na niestrzeżony przejazd kolejowy w Charnowie w gminie Ustka. W tym samym momencie uderzył w niego pociąg jadący z Przemyśla do Ustki. To cud, że kierowca żyje. Zwłaszcza, że uderzenie musiało być silne. Samochód był pchany przez pociąg jeszcze kilkaset metrów, zanim zdołał wyhamować.

📢 Cudowne psy do oddania za darmo na Pomorzu. Może ty je przygarniesz? Zobacz zdjęcia Te zwierzaki czekają na swój nowy dom i są do oddania za darmo w woj. pomorskim. Niektóre mają za sobą ciężką przeszłość, ale wszystkie zasługują na miłość i bezpieczeństwo. Obejrzyj galerię i zobacz, jakie zwierzaki są do oddania za darmo! Wszystkie zdjęcia pochodzą z serwisu OLX. Ogłoszenia pochodzą z grudnia 2023 roku.

📢 Wsie na dnie jeziora. Pochłonęła je woda. Zniknęły domy i pensjonaty. Tylko część obiektów uratowano W Pieninach przed laty zatopiono wsie, podobnie jak i w Bieszczadach. W obu regionach kilka miejscowości zniknęło pod wodą w związku z budową dużych zapór z jeziorami-zbiornikami wodnymi. W Pieninach chodzi o Jezioro Czorsztyńskie. Na jego dnie znalazły się Stare Maniowy, Kluszkowce i część starego Czorsztyna. Zbiornik w Czorsztynie napełniono wodą w 1997 r. 📢 Tajemnicza budowla. Nie ma żadnych oznaczeń, ale można tu dotrzeć. Obiekt robi wrażenie Tajemniczy obiekt to dawna niemiecka fabryka kruszywa (szutru) w Dalimierzu, niewielkiej miejscowości w gminie Polanów (województwo zachodniopomorskie), Ze szczątkowo dostępnych informacji wynika, że powstała w latach 20. albo 30. XX wieku. To co widać na współczesnych zdjęciach, to tylko jej część.

📢 Świąteczne iluminacje w Słupsku już świecą! Działa też koło widokowe [ZDJĘCIA, WIDEO] Punktualnie o godz. 17. w Słupsku zostały uruchomione świąteczne iluminacje. Ruszyło też koło widokowe, które stanęło przed miejskim ratuszem. 📢 French illusion to połączenie francuskiego manicure’u z ombre. Ta stylizacja paznokci jest efektowna i pełna kolorów French illusion to stylizacja, która jest modna i efektowna. To zdobienie jest połączeniem dwóch technik malowania paznokci - frencha i ombre w taki sposób, aby uzyskać na pazurkach efekt iluzji.

📢 Koniec z 500 plus na każde dziecko. Pieniądze będą przelewane tylko do końca 2023 roku. Co dalej ze wsparciem rodzin? 26.11.2023 To już pewne. Koniec 500 plus na każde dziecko. 800 plus zastąpi program Rodzina 500 plus, to już pewne. Wiemy kto i na jakich zasadach otrzyma dodatkowe 800 zł co miesiąc na wychowanie dziecka. Rząd Prawa i Sprawiedliwości ogłosił podczas swojej konwencji programowej waloryzację programu 500 plus. Według informacji rządowych od nowego roku polskie rodziny otrzymają nie po 500 a po 800 zł plus na każde dziecko. Jakie są zasady i kto dostanie pieniądze na dzieci? Sprawdziliśmy.

📢 Strefa Imprez. Tak bawiliście się na otwarciu nowego lokalu Crystal Club w Słupsku Gorący imprezowy weekend w Crystal Club za nami. Imprezowiczów - zarówno w piątek, jak i w sobotę - nie brakowało. Zobaczcie, jak bawili się słupszczanie na otwarciu nowego klubu! 📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Jakie są warunki aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 17.11.2023 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Potęga obuwnicza, po której zostały tylko wspomnienia Mija 20 lat od początku stanu upadłości, w którym znalazł się potentat przemysłowy Pomorza Środkowego, a zarazem jeden z największych w Polsce producentów obuwia – Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Takiego końca nie zapowiadało wcześniejsze półwiecze działalności tej firmy. W szczytowym okresie swego prosperowania wy-produkowała ponad 6 milionów par obuwia na rynek krajowy i zagraniczny, zatrudniając około 4,2 tysiąca osób. Pełniła też rolę miastotwórczą. Kalendarium wzlotu i upadku tego sztandarowego w peerelu przedsiębiorstwa odtwarzamy tekstami i zdjęciami, a także niepublikowanymi wspomnieniami o tym, gdzie dziś nie ma już nic.

📢 Wybory Bursztynowej Miss w ostatnich latach. Zobacz zdjęcia! Wybory Bursztynowej Miss Polski to cykliczna impreza odbywająca się nad polskim morzem. Dotychczasowe edycje odbyły się między innymi w: Darłowie, Helu, Jantrze, Jarosławcu, Jastrzębiej Górze, Kołobrzegu, Krynicy Morskiej, Łebie, Mielnie, Pucku, Stegnie, Świnoujściu, Ustce. Zobacz, jak wyglądały finały wyborów organizowane w Ustce na przestrzeni ostatnich lat. 📢 Ósmoklasiści z SP8 w Słupsku odebrali świadectwa szkolne [ZDJĘCIA] W czwartkowe popołudnie (22 czerwca) w Szkole Podstawowej numer 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku pożegnano oficjalnie ósmoklasistów i ósmoklasistki. Podczas uroczystości otrzymali świadectwa szkolne. Najzdolniejsi spośród nich zostali nagrodzenie. Nie zabrakło łez. 📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 14.06.23 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać.

📢 Nowe sanatorium w Ustce czeka na poszerzenie strefy uzdrowiska W poszpitalnym budynku w Ustce przy ulicy Mickiewicza powstaje sanatorium. Pokoje i sprzęt rehabilitacyjny czekają na przyjęcie pierwszych kuracjuszy. Jednak problemem są lokalne przepisy uzdrowiskowe, które trzeba zmienić, by obiekt ruszył. 📢 Rulony pełne starych cennych monet. Dzieci podzieliły skarb między siebie [ZDJĘCIA] To było kilkaset srebrnych monet. W 1966 roku chłopcy grający w piłkę w Białym Borze znaleźli prawdziwy skarb. Na stałe znajduje się on w słupskim muzeum. Część monet prezentowana jest obecnie w muzeum w Człuchowie. Oto historia skarbu. 📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 Zamarznięty Bałtyk, porty odcięte od świata, Ustka w tafli lodu. Tak wyglądała zima w 1947 roku [ZDJĘCIA] Podobno zdarzały się zimy, w czasie których Bałtyk był całkowicie zamarznięty. Ostatnia taka była w 1947 roku. Jeśli nawet nie jest do końca prawdą, że do Szwecji można było dojechać saniami, to na pewno skuty lodem Bałtyk stał się niedostępny dla żeglugi. Życie w portach zamarło.

📢 Kibice podczas meczu Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - Start Lublin. Znajdziesz siebie lub znajomych? [GALERIA] Grupa Sierleccy Czarni Słupsk pokonali w czwartek (9 września) Start Lublin. Po dwóch kolejkach słupska drużyna zgromadziła komplet punktów. Kibice zgromadzeni w Hali Gryfia oglądali bardzo zacięte spotkanie, a ich doping uskrzydlił miejscową drużynę i pomógł w odniesieniu zwycięstwa. Zobacz co się działo na trybunach. Zapraszamy do galerii. 📢 Najlepsze memy o wigilii firmowej. Prezenty, życzenia i dużo jedzenia. „Weź nie pytaj, weź się najedz”. Też to znasz? Zobacz Pandemia koronawirusa nie daje za wygraną. Wprowadzane są nowe obostrzenia, zamykane galerie i hotele. W związku z obowiązującym reżimem sanitarnym, w tym roku wieku pracodawców zdecydowało się odwołać wigilie firmowe, ale nie wszyscy. Dla tych, którzy świętują w pracy i dla tych, którzy mogą tylko powspominać, przedstawiamy najlepsze memy o wigilii firmowej. Internauci jak zwykle nie zawiedli. Olbrzymia dawka śmiechu gwarantowana. Zobacz memy >>>

📢 Wybory Bursztynowej Miss Polski 2019 w Ustce [zdjęcia] W sobotę (10 sierpnia) na usteckiej promenadzie odbył się finał wyborów Bursztynowej Miss Polski 2019. Do Ustki przyjechały najpiękniejsze kobiety z kraju. Zobacz fotogalerię!

