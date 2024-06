Przegląd prasy 14.06.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Osoby o tych imionach są wredne i zawistne. Unikaj ich jak ognia. Mają ciężki charakter i trudno z nimi współpracować (zdjęcia) 14.06.2024”?

Prasówka 14.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Osoby o tych imionach są wredne i zawistne. Unikaj ich jak ognia. Mają ciężki charakter i trudno z nimi współpracować (zdjęcia) 14.06.2024 Od setek lat ezoterycy zajmują się znaczeniem imion. Według wielu z nich imię predysponuje człowieka, który je nosi, do posiadania i eksponowania niektórych cech charakteru. Wierzono, że imię ma wpływ na nasza osobowość, charakter, empatię i inteligencję. Jednią są empatyczni i mili inni podli i zawistni. Czy na nasz charakter i zachowanie wpływa imię, które nosimy? Osoby o tych imionach są najwredniejsze. Sprawdź.

📢 Zmiany w Abonamencie RTV w Polsce. Już nikt nie uniknie opłat za słuchanie radia i oglądanie telewizji? 14.06.2024 Zmiany w abonamencie RTV w Polsce to temat, który budzi zainteresowanie wielu obywateli. Abonament RTV, czyli opłata za użytkowanie odbiorników radiowych i telewizyjnych, jest obowiązkowa dla wszystkich posiadaczy tych urządzeń. W ostatnich latach pojawiły się istotne zmiany w zasadach i wysokości tej opłaty, które warto znać, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

📢 Kobiety o tych imionach są wyjątkowo inteligentne. To prawdziwe bystrzaki. Zobacz czy jesteś na liście (zdjęcia) 14.06.2024 Inteligencja to nie tylko IQ; obejmuje szereg cech i nawyków, które przyczyniają się do ogólnych zdolności poznawczych i społecznych danej osoby. Kultywując ciekawość, adaptacyjność, otwarty umysł, myślenie krytyczne i samodyscyplinę, każdy może zwiększyć swoje zdolności intelektualne. Dodatkowo, przyjęcie nawyków takich jak nauka przez całe życie, refleksyjne myślenie, utrzymywanie zdrowego stylu życia, skuteczna komunikacja i zarządzanie czasem może jeszcze bardziej optymalizować potencjał jednostki do sukcesu.

Prasówka 14.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Przerażające, ostatnie słowa pilotów lotniczych tuż przed katastrofą. Co nagrały czarne skrzynki? 14.06.2024 Katastrofy lotnicze zawsze budzą ogromne emocje i pytania. Co naprawdę wydarzyło się w ostatnich chwilach przed tragedią? Odpowiedzi na te pytania często dostarczają czarne skrzynki - rejestratory danych lotu, które zapisują każdy dźwięk i konwersację w kokpicie. Nagrania z czarnych skrzynek ujawniają ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą, dostarczając nie tylko kluczowych informacji dla śledczych, ale także wstrząsających i poruszających relacji dla opinii publicznej.

📢 Miłosny horoskop na wakacje 2024: Co Cię czeka w Miłości? Sprawdź czy zakochasz się latem (HOROSKOP) 14.06.2024 Wakacje 2024 zapowiadają się niezwykle ekscytująco dla wszystkich znaków zodiaku. To czas, kiedy miłość kwitnie, a relacje nabierają nowego wymiaru. Sprawdź, co gwiazdy przygotowały dla Ciebie na te wyjątkowe miesiące! 📢 Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka, POLOmarket 14.06.2024 Nowe ostrzeżenie GIS, aktualne na dzień 14.06.2024! Oto lista produktów, które zostały wycofanych przez sklepy sieci: Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, POLOmarket, Auchan. Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista została ostatnio powiększona o nowe produkty i przedmioty. Oto szkodliwe rzeczy, które muszą usunąć ze swoich półek sklepy zgodnie z decyzją, które wydał Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Sprawdź listę!

📢 Te polskie banknoty stracą ważność w 2024 roku. Oto pieniądze, którymi nie zapłacisz za zakupy, rachunki czy mandaty! Oto banknoty, które stracą ważność w 2024 roku. Może się okazać, że w portfelu posiadasz banknoty, którymi nie można płacić. Mowa tutaj o pieniądzach zniszczonych i uszkodzonych. Tracą one ważność i żaden sklep ich nie przyjmie. Sprawdź, jakie banknoty stracą ważność w 2024 roku! 📢 Te osoby mogą jechać do sanatorium za darmo. Jakie warunki trzeba spełnić? Sprawdź, kto znalazł się na liście! Oto osoby, które nie zapłacą za pobyt w sanatorium. Warunkiem jest otrzymanie skierowania od lekarza z Narodowego Funduszu Zdrowia. Wystawiony dokument musi zawierać szczegółowe uzasadnienie decyzji, na tej podstawie dobrany będzie odpowiedni rodzaj leczenia oraz miejsce, w którym kuracjusz będzie przebywał. Zobacz w naszej galerii, kto może skorzystać z sanatorium za darmo!

📢 Oto najbardziej pożądane zawody na Pomorzu w 2024 roku. Tych fachowców pracodawcy szukają najbardziej [LISTA] Oto najbardziej pożądane zawody w województwie pomorskim. Sytuację na rynku szczegółowo obrazuje raport Barometr Zawodów. Jest to ogólnie dostępne darmowe opracowanie, które obejmuje cały kraj ze szczegółowym podziałem na województwa oraz powiaty. Zastanawiasz się na jakie zawody jest największy popyt? W galerii prezentujemy jak sytuacja przedstawia się na Pomorzu. 📢 Kobiety o tych imionach to prawdziwe zołzy. One potrafią być naprawdę wredne. Lepiej z nimi nie zadzieraj! Kobiety o tych imionach to prawdziwe zołzy! To popularne stwierdzenie, które krąży w naszej kulturze od lat. Według księgi znaczenia imion razem z nadaniem imienia otrzymujemy wiele cech, które są do niego przypisane. Są to zarówno pozytywne jak i negatywne. Kobiety uznawane za delikatne i subtelne również potrafią pokazać pazurki. Bilans jednak zawsze wychodzi na plus więc nie ma się czym przejmować. Sprawdź koniecznie, które kobiety według znaczenia imion mają przypisane cechy charakterystyczne dla zołz.

📢 Jak pozbyć się mrówek z ogrodu? Oto sprawdzone, domowe sposoby na pozbycie się nieproszonych gości. Sprawdź! Oto sprawdzone, domowe sposoby na pozbycie się mrówek z domu i ogrodu. Mrówki mogą być w tych miejscach bardzo uciążliwe i często szukamy najbardziej skutecznego sposobu aby pozbyć się intruzów. Warto spróbować domowe metody, aby je odstraszyć. Mowa tutaj o produktach, które często używamy w kuchni. Oczywiście nie należy pominąć niektórych roślin, które również sprawdzą się w przepędzeniu nieproszonych gości. Oto sprawdzone metody, które z pewnością odstraszą mrówki. Sprawdź! 📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, bo może masz je w portfelu!

📢 Kobiety mające te imiona to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź koniecznie, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony. 📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Tyle prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Te urządzenia zużywają najwięcej prądu. Sprawdź koniecznie naszą listę! 📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu może zostać odebrane 800 plus!

📢 Rzadkie monety z PRL poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, bo może masz je w domu! 📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź i zapoznaj się z konkretnymi rasami psów!

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź!

📢 Oto dodatkowe opłaty w szpitalach. Za te rzeczy trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź! Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, które poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się, że trzeba tam spędzić więcej czasu, niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej, musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się, jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź koniecznie!

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Oto rzeczy, które kupisz w atrakcyjnych cenach. Sprawdź! [ZDJĘCIA] Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź koniecznie, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze! 📢 Waloryzacja emerytur 2024. Ile wyniesie minimalna emerytura? Tyle pieniędzy dostaną seniorzy Waloryzacja emerytur 2024. Wzrosła wysokość rent i emerytur. Wielu seniorów w Polsce czeka na wypłatę pierwszych świadczeń po waloryzacji. Na jakie kwoty mogą liczyć osoby pobierające świadczenie emerytalne? Przedstawiamy tabelę z wyliczeniami kwot brutto i netto. Sprawdź! 📢 Uwaga !!! Motocykle są wszędzie. Zobacz najlepsze memy o motorach i motocyklistach (NOWE MEMY) 13.06.2024 Motocykle są wszędzie. Nie tylko na drogach - ale także na memach. Zobaczcie najnowszy pakiet najlepszych i najśmieszniejszych memów o motorach i ich właścicielach. Motocykle to styl życia. Zobacz jak internauci śmieją się z właścicieli motocykli. Słoneczna pogoda sprzyja przejażdżkom motorem, a to sprawia, że trzeba mieć oczy dookoła głowy. Motocykliści wyruszyli na drogi a internauci nie próżnują tworząc memy o motocyklistach na pęczki. Zobaczcie najnowsze memy o motocyklistach i ich motorach.

📢 Oficjalnie: Znamy datę otwarcia obwodnicy Koszalina na drodze S6 Po godz. 8:30 z rana w sobotę, tuż po krótkim briefingu prasowym, obwodnica Koszalina i Sianowa w ciągu trasy S6 zostanie otwarta dla ruchu. Pierwsze nową estakadą pojadą auta jadące od strony Szczecina w kierunku Trójmiasta, a chwilę później udostępniony będzie już ruch w obie strony.

📢 Poniosło 16-latka! Zabrał kluczyki od motoroweru i pojechał. Miał pecha, bo zatrzymała go policja Policjanci zatrzymali do kontroli drogowej nastolatka, który wyjechał na drogę, pomimo tego, że nie posiada prawa jazdy. Na miejsce przyjechała zaskoczona matka chłopca, która nie wiedziała, że syn pod jej nieobecność zabrał kluczyki od pojazdu. Sprawa znajdzie swój finał w sądzie rodzinnym i nieletnich. 📢 Bory Tucholskie Cudem Polski 2024. Internauci wybrali takie miejsca w każdym z województw | WIDEO Bory Tucholskie najpiękniejszym miejscem w województwie pomorskim. Tak zdecydowali internauci, którzy wzięli udział w plebiscycie „National Geographic Polska”. W każdym województwie w Polsce są zwycięzcy.

📢 Najładniejsze policjantki w Polsce. Oto one! Ich uroda robi wrażenie Z naszego obszernego archiwum zdjęć wybraliśmy fotografie najładniejszych policjantek w Polsce! Zobaczcie ładniejszą stronę polskiej policji! 📢 Firmy w Słupsku i regionie chcą zatrudnić pracowników. Trwa walka o fachowców w tych zawodach! Sprawdź! Jeśli poszukasz pracy w Słupsku bądź okolicznych miejscowościach, to obowiązkowo sprawdź najnowsze oferty, które zostały zgłoszone przez przedsiębiorców do Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku. W ostatnim czasie wpłynęła znaczna ilość ogłoszeń od pracodawców, którzy potrzebują pracowników z różnych branż. Jeśli poszukujesz pracy bądź chcesz ją zmienić, to zapoznaj się z listą w naszej galerii zdjęć! 📢 Groźny wypadek między Leśnicami a Lęborkiem. Krajowa szóstka nieprzejezdna od kilku godzin Do czołowego zderzenia doszło około godziny 6:30 rano w czwartek, 13 czerwca na drodze krajowej nr 6 pomiędzy Lęborkiem a Leśnicami. Droga jest całkowicie zablokowana. Policja kieruje objazdami. Jedna osoba została odwieziona do szpitala.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 13.06.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 13.06.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 Podatek od kota 2024. Kto musi zapłacić i ile to kosztuje? Za brak opłaty grozi wysoka kara! Sprawdź! 13.06.2024 Podatek od kota w 2024 roku. Oto osoby, które muszą zapłacić opłatę za swojego czworonoga! Za brak wniesienia opłaty grozi wysoka kara. Właściciele, którzy zapomną o tym obowiązku lub przekroczą termin, mogą zostać ukarane przez fiskusa. Kiedy trzeba odprowadzić podatek za kota? Ile wynosi opłata? Sprawdź!

📢 25 lat więzienia za zabójstwo w Pobłociu i ukrycie ciała w szambie. Wyrok prawomocny W środę Sąd Apelacyjny w Gdańsku utrzymał w mocy wyrok 25 lat pozbawienia wolności, wydany przez Sąd Okręgowy w Słupsku na 35-letniego A.M. z Pobłocia w gminie Główczyce, który zabił sąsiada.

📢 Ogromne, betonowe konstrukcje w środku lasu nieopodal Kostrzyna. Stoją opuszczone od dziesięcioleci. Co tutaj było?! Rozległy kompleks w lesie na północy Kostrzyna stoi opuszczony. Wejść tam może każdy. Część budynków już zburzono, ale niektóre stoją do dziś. To ogromne, betonowe konstrukcje, na których budowę zużyto setki metrów sześciennych betonu. Leśny kompleks odegrał ważną rolę przed i w czasie II wojny światowej. To tutaj szkolili się żołnierze Hitlera. 📢 Dzień Mieszkańca Gminy Redzikowo już 15 czerwca! Wystąpi zespół Sound’n’Grace Już 15 czerwca o godzinie 14:00, mieszkańcy Gminy Redzikowo spotkają się na terenie Parku Wodnego w Redzikowie, aby wspólnie celebrować Dzień Mieszkańca. To wyjątkowe wydarzenie będzie pełne różnorodnych atrakcji, które z pewnością umilą czas wszystkim uczestnikom. 📢 Słupskie MZK testuje nowy autobus elektryczny. Zobacz zdjęcia Słupskie MZK otrzymało do testów nowy autobus elektryczny. To model Solaris Urbino 12 Electric. Pojazd można spotkać na ulicach Słupska do końca tego tygodnia.

📢 Już wkrótce wakacje! Słupska policja podpowiada dzieciom, jak spędzić je bezpiecznie Dzielnicowi z terenu działania Komendy Miejskiej Policji w Słupsku odwiedzają dzieci i młodzież w różnych placówkach i udzielają dobrych rad, jak bezpiecznie skorzystać z wakacyjnych atrakcji, aby w czasie wypoczynku nikomu nie stała się krzywda.

📢 Nowe tablice rejestracyjne od czerwca. Żółte blachy, czerwone litery. Musi je zmienić tylko części kierowców. I bez badań technicznych Zmiany w rejestracji samochodów wchodzą od czerwca 2024 roku i dotyczyć będą określonej grupy samochodów. Nowe blachy otrzymają właściciele samochodów wyścigowych. Nowe tablice rejestracyjne mają żółty kolor (tło) i czerwoną czcionkę (litery i cyfry). I nieczęsto będziemy mieli okazję zobaczyć je na ulicach, bo samochody z nowymi tablicami nie będą dopuszczone do ruchu drogowego.

📢 Dachowanie między Barwinem a Barcinem. 32-latka trafiła na SOR Do groźnego zdarzenia drogowego doszło w środę rano między miejscowościami Barwino a Barcino w gminie Kępice na drodze wojewódzkiej nr 209. Po dachowaniu opla 32-latka została przewieziona do szpitala.

📢 To są mocne HITY ze szkolnych kartkówek. Nauczyciel płakał, gdy sprawdzał. Takie rzeczy piszą dzieci na sprawdzianach i w pracach domowych Uczniowie naprawdę to napisali! Dzieci i młodzież sięga do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz! 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela podwyżek netto. O ile zostanie podniesiona twoja emerytura? Emerycie, zobacz ile dostaniesz 12.06.2024 Waloryzacja emerytur 2024. Już w marcu dojdzie do kolejnej waloryzacji obowiązujących stawek emerytur. Jej wysokość określana jest co roku, każdorazowo według wskaźnika waloryzacji. O ile w 2024 roku zostaną podniesione renty i emerytury? Zobaczcie jak prezentować będą się po marcowej waloryzacji renty i emerytury w Polsce. Podajemy zwaloryzowane kwoty brutto i netto dla emerytów. Zobacz tabele emerytur po waloryzacji w 2024 roku.

📢 Pijany kierowca ciężarówki wjechał do rowu. O włos od tragedii na DW 210 Pijany kierowca ciężarówki mógł doprowadzić do drogowego dramatu. Mercedes, którym kierował, wpadł do rowu na drodze wojewódzkiej numer 210 w Gminie Dębnica Kaszubska. 📢 Prokurator żąda złagodzenia kar dla trzech małych świadków koronnych. Słupski proces o udział w zbrojnym gangu i zabójstwo Wojciecha N. Przed Sądem Okręgowym w Słupsku w procesie o zabójstwo dilera narkotykowego Wojciecha N. z Lęborka wygłoszono mowy końcowe. Prokurator żąda złagodzenia kar dla trzech oskarżonych, którzy poszli na współpracę z organami ścigania. Dla pozostałych – surowych wyroków. Obrońcy i oskarżeni domagają się uniewinnień lub łagodnych kar.

📢 Wypadek w Słupsku. 24-letnia słupszczanka trafiła do szpitala Wczoraj na skrzyżowaniu ulic Witkacego i Przemysłowej w Słupsku (rondo Zofii Lewenstam) doszło do zderzenia dwóch pojazdów. 24-letnia słupszczanka została przewieziona do szpitala.

📢 Bytów bez e-hulajnóg. Operator wycofuje jednoślady z miasta Elektryczne hulajnogi, które można było wypożyczać w Bytowie, znikają z miasta. Operator tłumaczy, że to z powodu braku podwykonawcy. 📢 45. Słupska Olimpiada Młodzieży Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych. Znamy zwycięzców! W Nowym Teatrze w Słupsku odbyło się uroczyste podsumowanie 45. Słupskiej Olimpiady Młodzieży Szkół Podstawowych i Szkół Ponadpodstawowych. W tegorocznych zmaganiach brało udział 1 500 młodych sportowców ze słupskich szkół. W trakcie bieżącej edycji odbyły się 84 imprezy, rozegrano 350 meczów. Najlepsi uczestnicy SOM trafiają do słupskich klubów sportowych, by dalej reprezentować miasto na arenie ogólnopolskiej. 📢 Zbliżają się 123. urodziny słupskiego ratusza. Z tej okazji wielka impreza i koncert Agnieszki Chylińskiej Urząd Miejski zaprasza wszystkich mieszkańców do wspólnego świętowania urodzin słupskiego ratusza. 30 czerwca na placu Zwycięstwa nie zabraknie atrakcji dla młodszych i starszych, a wydarzeniem wieczoru będzie koncert Agnieszki Chylińskiej.

📢 MEMY o nauczycielach na koniec roku szkolnego 2024! Zabawne obrazki na poprawę humoru. Jak widzimy nauczycieli i pedagogów? Oto najlepsze memy o nauczycielach. Pośmiejmy się razem na koniec roku szkolnego 2024, gdy tysiące polskich pedagogów obchodzić będą swoje małe święto - koniec pracy z uczniami. Oto najlepsze MEMY o pedagogach! 📢 Ścigali się przez Czarną Dąbrówkę. Efekt? Mandaty, punkty karne i zatrzymane prawa jazdy W Czarnej Dąbrówce w powiecie bytowskim dwóch młodych kierowców urządziło sobie nielegalny wyścig. W obszarze zabudowanym pędzili z prędkością 108 km/h. Nie wiedzieli, że tuż za nimi jedzie nieoznakowany radiowóz. Zarobili wysokie mandaty, a ich prawo jazdy zostało zatrzymane na najbliższe trzy miesiące.

📢 Drogi w powiecie słupskim zostaną wyremontowane. Zawarto umowy z wykonawcami prac W starostwie powiatowym w Słupsku podpisano umowy na przebudowę blisko pięciu kilometrów dróg powiatowych. To jedne z najbardziej zaniedbanych odcinków, które wymagają pilnego remontu.

📢 Pościg, strzał w koło i kolczatka zastawiona na złodzieja samochodów. W efekcie trzy odzyskane mercedesy za milion złotych Słupscy policjanci udali się w pościg za kierowcą kradzionego mercedesa, który nie zatrzymał się do kontroli. Ten próbował zepchnąć z drogi jadące za nim radiowozy, funkcjonariusze Straży Granicznej oddali strzały w jedno z kół, co znacznie utrudniło jego dalszą ucieczkę. Policyjne patrole, które wyjechały naprzeciw z Lęborka rozłożyły kolczatkę. Po najechaniu na nią kierowca mercedesa stracił panowanie nad pojazdem i po kilkudziesięciu metrach wjechał do przydrożnego rowu. W efekcie odzyskano trzy skradzione dostawcze mercedesy. 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje ubrania w letniej promocji. Wojskowa jakość za rozsądną cenę. To się nazywa wietrzenie magazynów! Sklep Agencji Mienia Wojskowego wyprzedaje ubrania podczas letniej wyprzedaży. Choć AMW kojarzy się przede wszystkim ze sprzedażą wojskowego sprzętu takiego jak pojazdy, czy narzędzia, to można w niej kupić także wojskową odzież. Ubrania od wojska cechuje przede wszystkim duża wytrzymałość. Do kupienia są m.in. buty, koszule, kurtki, bluzy, czapki, spodnie, płaszcze, noże i wiele innych przedmiotów.

📢 Działki pod lasem. Marzysz o domu? Oto tanie działki budowlane na Pomorzu. Sprawdź, ile kosztują Dom pod lasem to marzenie wielu osób. Tanie działki budowlane tuż przy lesie można znaleźć w różnych rejonach województwa pomorskiego. Sprawdziliśmy, gdzie i za ile można taką kupić. Zobacz zdjęcia i ceny tanich działek na Pomorzu w naszej Galerii.

📢 Odchudzająca kawa? Dodajesz to do kawy i chudniesz w oczach. Ta przyprawa spala tłuszcz, ułatwia robienie kupy i obniża poziom cukru we krwi Kawa z cukrem czy mlekiem to już zbyt oklepane? Do małej czarnej można dodać też pieprz, kurkumę czy nawet olej. Tym razem proponuję jeszcze inny dodatek do kawy, który ciekawie smakuje i skutecznie odchudza. Kawa i rozmaryn to spalacz tłuszczu i pogromca oponki. Wypróbuj ten przepis i pożegnaj zbędne kilogramy.

📢 Obwodnica Koszalina na drodze S6 z lotu ptaka. Lada dzień ominiemy miasto [ZDJĘCIA] Prace przy budowie brakującego odcinka obwodnicy Koszalina są już na finiszu. Lada chwila pojedziemy wreszcie całą obwodnicą, omijając Koszalin. 📢 140 osób rozpoczęło "Wakacje z wojskiem" w 7. BOW w Słupsku 140 osób zostało dziś wcielonych do 7. Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, inaugurując projekt „Wakacje z wojskiem”. Przez najbliższe 27 dni będą poznawać podstawy żołnierskiego rzemiosła, a szkolenie zakończy uroczysta przysięga.

📢 Powstaje kolejny odcinek drogi ekspresowej S6 między Trójmiastem a Szczecinem. Zobaczcie postępy prac W województwie pomorskim powstaje odcinek trasy S6 pomiędzy Słupskiem a Bobrownikami. Całość powstaje w ramach drogi ekspresowej S6 pomiędzy Słupskiem a Bożepolem Wielkim, która jest jedną z najważniejszych inwestycji na Pomorzu.

📢 Ostatnie pożegnanie śp. Leszka Kulińskiego odbędzie się w piątek, 14 czerwca na Starym Cmentarzu w Słupsku Wójt Gminy Kobylnica Leszek Kuliński zmarł nagle w sobotę, 8 czerwca. Ostatnie pożegnanie odbędzie się w piątek, 14 czerwca. W Urzędzie Gminy Kobylnica wyłożona jest księga kondolencyjna. W całej gminie odwołano wszystkie imprezy. W żałobie jest nie tylko gmina Kobylnica, ale całe Pomorze... 📢 Grand Prix Ustki w biegach. Na starcie stanęło ponad 100 biegaczy i miłośników Nordic Walking (zdjęcia) To pierwsza impreza z cyklu tegorocznych biegów oraz marszów Nordic Walking, imprezy, którą co roku organizuje ustecki Ośrodek Sportu i Rozwoju. Na starcie stanęło ponad 100 zawodników nie tylko z regionu słupskiego ale i całej Polski. 📢 Puchar Polski w Cheerleadingu Sportowym 2024 w Kobylnicy pod Słupskiem. Co to były za pokazy! Puchar Polski w Cheerleadingu Sportowym 2024 w Kobylnicy za nami. Kilkaset dziewcząt na parkiecie, mnóstwo emocji, wzruszeń i łez. Sobota, 8 czerwca 2024 roku, na długo zostanie w pamięci i sercach – zarówno mieszkańców Kobylnicy, jak i wszystkich, którzy przybyli, aby w tym dniu obchodzić 30-lecie zespołu Cheerleaders Maxi Słupsk. Niestety, w tym dniu odszedł gospodarz tej imprezy – Leszek Kuliński, wójt gminy, co zmieniło plany organizatorów.

📢 Zlot Pojazdów Polskiej produkcji w Borsku przyciągnął fanów motoryzacji z różnych zakątków regionu W Borsku zorganizowano X Zlot Samochodów Polskiej Produkcji. Można tu było zobaczyć maluchy, polonezy, duże fiaty i inne auta, które jeszcze do niedawna królowały na drogach. 📢 Deskorolkowy Puchar Polski 2024 w Słupsku. Fenomenalne popisy zawodników! Słupsk to trzeci z dwunastu przystanków deskorolkowego Pucharu Polski 2024. Zawodnicy zbierają punkty, żeby dostać się na mistrzostwa kraju, które zaplanowane są na wrzesień w Chrzanowie. Słupskie pokazy zapierały dech w piersiach! 📢 Oto najlepsze memy o mechanikach samochodowych. Jeśli masz auto, to na pewno zrozumiesz te teksty 08.06.2024 Oto najlepsze memy o mechanikach samochodowych. Nie lubimy do nich chodzić i zdarza się, że podejrzewamy ich o najgorsze. Dopóki mamy auto, to niektóre usterki muszą zostać wykonane w warsztacie. Mechanicy samochodowi są grupą zawodową, wokół której powstało dużo mitów i dowcipów. Memy o mechanikach idealnie punktują wszystko to, co przeciętnemu Kowalskiemu kojarzy się z oddaniem samochodu do warsztatu. Internauci stworzyli śmieszne obrazki z których śmieją się nawet sami zainteresowani. Sprawdź!

📢 Ryś upodobał sobie plażę nad Bałtykiem w miejscowości Wicie! Ryś w miejscowości Wicie (gm. Darłowo - woj. zachodniopomorskie) spacerował ponownie plażą nad Bałtykiem. Wielki kot został wypuszczony przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze zajmujące się odbudową populacji tych zwierząt. Prezentujemy zdjęcia, które nam wysłała pani Małgorzata Sokalska - emerytowany nauczyciel biologii. 📢 Najlepsze suchary Karola Strasburgera z Familiady. Zobacz najlepsze memy z legendarnym prowadzącym teleturniej Familiada 08.06.2024 Karol Strasburger to znany aktor i legendarny prowadzący Familiadę, który każdy odcinek popularnego teleturnieju rozpoczynał od opowiedzenia dowcipu. Od kilkunastu lat, w każde niedzielne popołudnie siadaliśmy do telewizorów aby obejrzeć kolejny odcinek teleturnieju. Każdy z nas czekał także na kolejny dowcip prowadzącego - Karola Strasburgera. Zobaczcie - oto najlepsze dowcipy Karola Strasburgera z Familiady.

📢 Finalistki Miss Polski 2024 relaksują się przed zgrupowaniem. Zobacz, jak prezentują się te piękne kobiety! Która kandydatka będzie się cieszyć koroną Miss Polski 2024? Tego jeszcze nie wiadomo. Póki co, finalistki konkursu Miss Polski relaksują się przed zgrupowaniem, które rozpocznie się 10 czerwca w Małopolsce. Przed nimi wiele pracy i przygotowań, ponieważ finałowa gala zapowiada się wyjątkowo spektakularnie! Wszyscy z niecierpliwością czekają na 5 lipca, kiedy to odbędzie się długo oczekiwane wydarzenie. Jak relaksują się piękne panie? Zobacz naszą galerię zdjęć.

📢 9 najpiękniejszych miast w Polsce według naszych czytelników. Które miejsca w Polsce musisz odwiedzić tego lata? To, że w granicach naszego państwa jest mnóstwo atrakcyjnych lokalizacji do odwiedzenia, nie zaskakuje raczej nikogo – w końcu rodzime parki narodowe, góry i morze od lat zachwycają turystów ze wszystkich stron świata. Inne zakątki także nie zawodzą – oto 9 najpiękniejszych miast w Polsce według naszych czytelników. Które miejsca na mapie kraju wyróżnia szczególna uroda? Są świetne na urlop i city break, bez obaw można je polecić także zagranicznym podróżnikom. 📢 Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Potęga obuwnicza, po której zostały tylko wspomnienia Mija 20 lat od początku stanu upadłości, w którym znalazł się potentat przemysłowy Pomorza Środkowego, a zarazem jeden z największych w Polsce producentów obuwia – Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Takiego końca nie zapowiadało wcześniejsze półwiecze działalności tej firmy. W szczytowym okresie swego prosperowania wy-produkowała ponad 6 milionów par obuwia na rynek krajowy i zagraniczny, zatrudniając około 4,2 tysiąca osób. Pełniła też rolę miastotwórczą. Kalendarium wzlotu i upadku tego sztandarowego w peerelu przedsiębiorstwa odtwarzamy tekstami i zdjęciami, a także niepublikowanymi wspomnieniami o tym, gdzie dziś nie ma już nic.

📢 Piękne finalistki konkursu Polska Miss 30 plus w strojach kąpielowych. Zobacz ich wyjątkową sesję zdjęciową Tym razem możemy zobaczyć laureatki konkursu Polska Miss 30+ w strojach kąpielowych. Mamy nowe zdjęcia najpiękniejszych trzydziestolatek w kraju. Zaprezentowały się także w kolekcji sukni od Elizabeth Collection. 📢 Gorące imprezy w klubie Bajka w Mielnie. Tak bawiliście się nad morzem 15 lat temu [ZDJĘCIA] Archiwalne zdjęcia z mieleńskich dyskotek cieszą się dużym powodzeniem wśród Internautów. Przygotowaliśmy kolejną porcję fotek z klubu Bajka z 2008 roku, w którym bawiło się mnóstwo turystów z całej Polski, a także oczywiście mieszkańcy naszego regionu. Zapraszamy do obejrzenia drugiej części zdjęć z tych imprez. 📢 Ze Słupska do Ustki rowerem. Nową ścieżką wzdłuż drogi czy lasem wzdłuż rzeki? Nowa ścieżka rowerowa, która powstała wzdłuż drogi krajowej nr 21, to długo oczekiwana przez rowerzystów inwestycja. Dzięki temu szybko i sprawnie pokonamy rowerem 20-kilometrowy dystans ze Słupska do Ustki. Nie ma jednak co liczyć na malownicze widoki, ćwierkanie ptaków po drodze, czy nawet na odrobinę cienia. Jeśli chcemy trasy urozmaiconej z pięknymi widokami, jedźmy starą trasą – lasami, wzdłuż Słupi, przez urokliwe wioski.

📢 Historia usteckiego sportu na unikatowych, starych zdjęciach. Zobacz jak wykluwał się ustecki sport Dzięki uprzejmości MKS Jantar Ustka udało nam się dotrzeć do archiwalnych zdjęć związanych z usteckim sportem. Są wśród nich fotografie sprzed 50 czy 60 lat a także te z lat 80 czy 90 ubiegłego stulecia ludzi związanych z Ustką i sportem.

📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 20.05.2024 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać. 📢 Duże zmiany dla pasażerów kolei w Słupsku. Zaczął funkcjonować dworzec tymczasowy Od poniedziałku (25 marca) podróżni w Słupsku korzystają z tymczasowego dworca kolejowego. Dotychczasowy dworzec PKP zamknięto dla pasażerów. Niedługo ruszy jego rozbiórka.

📢 Stare fotografie z miasteckiego liceum. Wspomnień dawnych czar W kwietniu 2014 r. miasteckie liceum przy ulicy Mickiewicza opuścił ostatni rocznik. I to był koniec samodzielnego ogólniaka w Miastku. Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z archiwalnymi zdjęciami z życia szkoły od lat 80. Są w niej także fotografie z protestu uczniów i nauczycieli z 2011 r. oraz pożegnanie ostatniego rocznika (2014 r.).

📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Co zrobić aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 09.01.2024 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Sanatorium za darmo - komu przysługuje. Te osoby mogą pojechać do uzdrowiska całkowicie za darmo (LISTA) 08.01.2024 Pobyt w sanatorium kojarzy nam się z możliwością wypoczynku i podreperowania swojego zdrowia w uzdrowisku. Do sanatorium można pojechać w Polsce w wiele miejsc. Są uzdrowiska nadmorskie takie jak Ustka czy Kołobrzeg, są uzdrowiska górskie ale i takie jak choć by Ciechocinek znany z ogromnej ilości sanatoriów i leczniczych tężni. Jak często można do takiego sanatorium pojechać? Kto może odwiedzić uzdrowisko i skorzystać z darmowych zabiegów sanatoryjnych? Sprawdziliśmy. 📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 Historia miasteckiego liceum z archiwalnymi zdjęciami. Oficjalnie i mniej oficjalnie (część pierwsza) Dziewięć lat temu (2014 r.) w Miastku zlikwidowano samodzielne liceum. W dawnym szkolnym budynku przy ul. Mickiewicza są teraz mieszkania. Przybliżamy historię placówki i prezentujemy wiele ciekawych archiwalnych zdjęć (część pierwsza). 📢 Miastko. Mistrzostwa leśników RDLP w Szczecinku w tenisie stołowym (ZDJĘCIA) Czy leśnicy grają w tenisa stołowego? Oczywiście. I to nieźle. W Miastku odbyły się eliminacje do Mistrzostw Polski Pracowników Lasów Państwowych w tenisie stołowym z rejonu RDLP w Szczecinku. Ich organizatorami byli: Nadleśnictwo Miastko, UKS Junior Miastko. 📢 Jak Czesław Lang uratował XVIII-wieczny pałac w Poborowie (ZDJĘCIA) Zespół pałacowo-parkowy w Poborowie (gm. Trzebielino) miał szczęście, że zainteresował się nim Czesław Lang. Znany kolarz kupił go przed laty i systematycznie remontuje. Gdyby tak się nie stało, dzisiaj pewnie pałacu by nie było (tak jak w sąsiednim Cetyniu) albo podzieliłby los dawnych dworów w Trzebielinie czy Łubnie, które są w złym stanie (znajdują się w nim mieszkania). Wszystkie obiekty łączy jedno. Ich dawni właściciele to Puttkamerowie.