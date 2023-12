Przegląd prasy 14.12.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Przemek Kossakowski w Miastku. Podróżnik o życiu i śmierci (WIDEO)”?

Prasówka 14.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Przemek Kossakowski w Miastku. Podróżnik o życiu i śmierci (WIDEO) Wyjątkowe spotkanie zorganizowała Miejska Biblioteka w Miastku. Na spotkanie z Przemkiem Kossakowskim przyszło mnóstwo mieszkańców miasta. Opowiadaniami zafascynowani byli nie tylko dorośli, ale też młodzież.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? [14.12.2023] Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Aby święta były radosne. Policyjna pomoc dla potrzebujących mieszkańców regionu słupskiego Przez kilkanaście ostatnich dni funkcjonariusze oraz pracownicy słupskiej policji gromadzili produkty spożywcze, słodycze, kosmetyki i inne potrzebne do prawidłowego funkcjonowania artykuły, które mają pomóc najbardziej potrzebującym rodzinom z regionu. Akcja spotkała się z dużym odzewem, a przekazane rodzinom produkty pomogą im zorganizować święta i sprawią, że na ich twarzach zagości uśmiech.

Prasówka 14.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Horoskop dzienny na 14.12 (jutro, czwartek). Które znaki zodiaku ucieszy horoskop? Zobacz horoskop na czwartek dla wszystkich znaków zodiaku. Co gwiazdy przygotowały dla Ciebie na jutro? Zobacz, co zgodnie z horoskopem może się wydarzyć w czwartek 14.12.2023. Czy dzięki temu zbierzesz się na odwagę? Zobacz horoskop na jutro (czwartek, 14.12.2023) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Zabójstwo czy samobójczy skok? Czy statysta i manekin rozwiążą zagadkową śmierć w Hotelu Słupsk? Nie ma szans, by w najbliższych miesiącach zakończył się proces Piotra Ogrodniczuka, oskarżonego o zabójstwo Jacka B. z użyciem telewizora w Hotelu Słupsk. To już druga rozprawa po uchyleniu wyroku skazującego. Sąd chce zdobyć jeszcze wiele dowodów. Tymczasem najnowsza opinia mówi, że nie było morderstwa, lecz skok samobójczy. Jest też skarga w ETPC przeciwko Polsce. 📢 Duże zmiany dla kierowców w 2024 roku. Nadciąga kolejna rewolucja w przepisach. Oto lista kluczowych zmian Obowiązek rejestracji pojazdów, konfiskata aut czy nowe paliwo na stacjach to tylko niektóre ze zmian zaplanowanych na przyszły rok. Niebawem na ulicach zobaczymy także samochody z pomarańczowymi tablicami, a w niektórych miastach pojawią się strefy czystego transportu. Sprawdź, co zmieni się na polskich drogach w 2024 roku.

📢 Jednorazowe odszkodowanie ZUS - kto może otrzymać pieniądze? Wnioskujący pobierają średnio 8391 złotych. Nowe stawki w 2024 roku Pracownicy, którzy mieli wypadek w pracy lub zmagają się z chorobą zawodową, mogą wnioskować o przyznanie jednorazowego odszkodowania. Obecnie średnia wysokość tego świadczenia wynosi 8391 złotych, zatem warto sprawdzić, kto może z niego skorzystać. Jak dostać odszkodowanie ZUS za wypadek w pracy? 📢 W gminie Kępice remontują drogi. Inwestycje z dofinansowaniem W gminie Kępice trwa remont kilku odcinków dróg. M.in. modernizowana jest droga przebiegająca przez Biesowice, a w Mzdowie droga gruntowa zamienia się w betonową. 📢 Te rzeczy powinnaś wyrzucić z szafy, jeśli nie chcesz dodawać sobie lat. 21 elementów, które postarzą każdego. Sprawdź i zapamiętaj! Moda może być potężnym narzędziem do wyrażania siebie, dodawać pewności i energii, przyciągać uwagę, ale też pomóc wpasować się w tłum. Ubrania potrafią nawet optycznie odjąć lub dodać lat i sprawić, że wydajemy się starsze, niż naprawdę jesteśmy. Trzymamy je z sentymentu lub niewiedzy, jednak jeśli zależy nam na zachowaniu młodzieńczego wyglądu, z pewnych elementów garderoby lepiej zrezygnować. Zobacz, co to takiego.

📢 Tak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz. Tu żyje z rodziną minister obrony narodowej. Zajrzyj do domu Władysława Kosiniaka-Kamysza Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z żoną dentystką i ukochanymi córeczkami mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to przytulna przestrzeń dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się nowy minister obrony, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i jak polityk spędza wolny czas. 📢 Odmieniona Edyta Golec zachwyca na najnowszych zdjęciach. Żona popularnego muzyka z roku na rok coraz ładniejsza Edyta Golec stała się rozpoznawalna, kiedy zespół, w którym występuje razem z mężem – Łukaszem Golcem podbił polski show-biznes. Od tego czasu artystka prężnie prowadzi swój profil w mediach społecznościowych. To właśnie tu pokazuje swoje życie i metamorfozy wyglądu, jakim się poddaje. Jest ich kilka i za każdym razem jej fani są zachwyceni. Ostatnia jej zmiana wizerunku poruszyła wszystkich.

📢 Paczka dla Seniora. Wspaniała lekcja wrażliwości w usteckim ZSOiT Już po raz siódmy w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce została zorganizowana świąteczna akcja Paczka dla Seniora. Przygotowania trwały od połowy listopada. Uczniowie zbierali słodycze dla usteckich seniorów, z których stworzyli słodkie niespodzianki. I nie tylko. 📢 Areszt dla mężczyzn podejrzanych o kradzież broni myśliwskiej oraz posiadanie narkotyków Po trzy miesiące tymczasowego aresztu zastosował sąd wobec dwóch mieszkańców Słupska, podejrzanych o włamanie do jednego z domów w powiecie słupskim i kradzież szafy pancernej z bronią myśliwską, pieniędzy i biżuterii o wartości bliskiej 77 tysięcy złotych. 📢 U cioci na imieninach, czyli kultowe przekąski i dania PRL na każdej domówce [PRZEPISY] Sałatka jarzynowa, zimne nóżki, jajka w majonezie, koreczki z kiełbasy i żółtego sera, sos tatarski i obowiązkowo paluszki w szklance – oto kultowe przekąski na każdej domówce w PRL-u. Macie ochotę zorganizować imprezę w stylu „czasów słusznie minionych”? Zobaczcie nasze propozycje na menu rodem z PRL-u. Będzie smacznie i sentymentalnie.

📢 Grupa Sierleccy Czarni z nowym graczem! Donatas Sabeckis zagra w Słupsku Kontrakt z ekipą ze Słupska podpisał litewski rozgrywający Donatas Sabeckis. 📢 Porcelana z PRL - kolekcjonerski rarytas. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 13.12.2023 Unikalna porcelana z PRL poszukiwana przez kolekcjonerów może zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na niej zarobić fortunę! Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalna porcelana poszukiwana przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie ją sprzedać! 📢 Szkoła w Bierkowie w akcji „Z Energą na Księżyc” [zdjęcia] Uczniowie Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Bierkowie uczestniczyli w ekologicznym projekcie „Z Energą na Księżyc”. Jej celem jest zwrócenie uwagi uczniów i mieszkańców regionu na problem spalania śmieci w piecach i wpływu zanieczyszczonego powietrza na nasze zdrowie i środowisko, a także konieczność segregacji odpadów.

📢 Rada Powiatu Słupskiego przyjęła budżet samorządu na przyszły rok Obradowała Rada Powiatu Słupskiego. Radni przyjęli jednogłośnie budżet powiatu na rok 2024. Będą kolejne inwestycje drogowe, więcej przewozów pasażerskich i remonty obiektów zabytkowych i użyteczności publicznej. 📢 Nowe zasady urlopów w 2024 roku. Zmiany w kodeksie pracy. Będzie więcej dni wolnych od pracy w 2024 roku? 13.12.2023 Urlopy na nowych zasadach po zmianach w Kodeksie pracy. Dodatkowe dni wolne w pracy? W 2024 roku na 365 dni czeka nas 115 dni wolnych i 251 dni pracujących. Sprawdź, ile dni wolnego będzie przysługiwać pracownikom w 2024 roku. 📢 To są prawdziwe HITY ze szkolnych kartkówek. Takie rzeczy piszą uczniowie na sprawdzianach i w pracach domowych Wojna uczniowie - nauczyciele wznowiona. A jest o co! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Młodzi ludzie uciekali się do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz!

📢 NAJPIĘKNIEJSZE kobiet z Pomorza! Cudne panie na Instagramie. Zobacz, co podziwiają fani Sylwii Bomby, Marceliny Zawadzkiej... Marcelina Zawadzka, Agnieszka Boryń, Sylwia Bomba, Magdalena Frąckowiak... Z Pomorza pochodzą m.in. aktorki, modelki, prezenterki, aktorki, instruktorki fitness. Wszystkie chwalą się swoimi cudownymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jest co podziwiać! Pomorze bez wątpienia ma piękne twarze. 📢 Tak kiedyś wyglądały wakacje nad morzem. Historia w kolorze prosto z archiwum! Tak wyglądało lato m.in. w Jastarni i na Półwyspie Helskim Tak przed II wojną światową wyglądał odpoczynek nad polskim morzem. Wakacje nad Bałtykiem i Zatoką Pucką w latach 20. i 30. poprzedniego wieku to był czas, gdy nad dla tego rybacko-rolniczego regionu pojawiła się nowa perspektywa. Turystyka zaczęła nabierać kształtów i... za naszym pośrednictwem kolorów. Tak mogłyby wyglądać historyczne wakacje, gdyby sfotografować je na kolorowym filmie.

📢 One kradną twój prąd. Weź kalkulator zużycia prądu i wyłącz urządzenia, które pobierają najwięcej mocy. Tak zmniejsz rachunki za energię Te urządzenia zużywają najwięcej prądu, nawet jeśli z nich nie korzystasz. Chcesz się obronić przed wysokimi rachunkami i nie przekroczyć 2000 kWh? Sprawdź listę urządzeń, które są pożeraczami prądu i kradną go bez twojej wiedzy. Te sprzęty i urządzenia kosztują cię kilkaset złotych rocznie! Tak obliczysz roczne zużycie prądu. Metoda jest prosta. 📢 Donald Tusk premierem. Nowy rząd zaprzysiężony w Pałacu Prezydenckim W środę około godziny 9 w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość zaprzysiężenia premiera Donalda Tuska oraz Rady Ministrów, na której czele stoi lider KO. We wtorek wieczorem gabinet uzyskał wotum zaufania w Sejmie.

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy!

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Te rośliny ozdobią dom na Boże Narodzenie. To nie tylko gwiazda betlejemska i choinka. Wybraliśmy i polecamy najpiękniejsze kwiaty Część roślin doniczkowych jest szczególnie dekoracyjna na Święta Bożego Narodzenia. Dlatego można wykorzystać je do przystrojenia mieszkania. Niewątpliwą „królową” roślin, które kupujemy na Święta, jest gwiazda betlejemska (nie licząc oczywiście choinki). Ale jest znacznie więcej roślin, które ozdobią mieszkanie na Wigilię i Nowy Rok. To choćby piękny grudnik (nazywany kaktusem bożonarodzeniowym) oraz kwitnące i popularne kalanchoe.

📢 Chińska marka BAIC debiutuje w Polsce. Ceny? Bardzo niskie! Czy "pozamiata" rynek? Jako miłośnik nowych technologii i gadżetów doskonale pamiętam czasy, gdy na rynku pojawiały się pierwsze smartfony chińskich marek. Były bardzo tanie, jakościowo w porządku, ale nieco odstawały od konkurencji. Wszyscy patrzyli na te urządzenia z rezerwą i przymrużeniem oka. Podobnie jest z chińskimi markami motoryzacyjnymi, ale w ich przypadku jest nieco inaczej. Wyjaśniam to na przykładzie premiery marki BAIC, która z przytupem wchodzi na polski rynek.

📢 42. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Tego dnia na ulice wyjechały czołgi i wojskowe patrole 13 grudnia 1981 roku wielu Polaków było zaskoczonych, że zamiast popularnego ówcześnie "Teleranka" w telewizji pokazał się Wojciech Jaruzelski. Tego dnia w Polsce wprowadzony został stan wojenny, a na ulice wyjechały czołgi wraz z wojskowymi patrolami. Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

📢 To odliczysz od podatku w 2023 roku. Sprawdź co odliczysz po raz pierwszy i ile zyskasz! 13.12.2023 Te rzeczy można odliczyć od podatku w 2023 roku. Wielkimi krokami przychodzi czas, kiedy musimy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Każdy płatnik będzie musiał dokonać rozliczenia od 15 lutego. Warto zapoznać się z najnowszymi ulgami podatkowymi, aby nie być zmuszony do dopłaty. Sprawdź, co możesz odliczyć od podatku po raz pierwszy w 2023 roku! 📢 Wypadek na krajowej "6" pod Sławnem. Trzy osoby poszkodowane [ZDJĘCIA] O godzinie 21.30 na drodze krajowej nr 6 okolicy miejscowości Malechowo doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych. 📢 Stan wojenny w Słupsku. Zobacz unikatowe zdjęcia sprzed 42 lat Z okazji 42. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego publikujemy unikalne zdjęcia pokazujące ulice Słupska i życie mieszkańców w tamtym okresie.

📢 Stan wojenny - skrupulatny plan zduszenia Solidarności Pamięć masakry grudniowej na Wybrzeżu wpłynęła na późniejsze zachowanie strajkujących robotników. W latach osiemdziesiątych prowadzili strajki okupacyjne, zamykali się w swoich zakładach pracy uniemożliwiając władzy prowokowanie zajść ulicznych i pokazywanie społeczeństwu, że za protestami stoją jacyś „chuligani” - mówi dr Piotr Brzeziński, historyk Instytutu Dziedzictwa Solidarności.

📢 13 grudnia 1981 r. wprowadzono w Polsce stan wojenny [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] Stan wojenny został wprowadzony 13 grudnia 1981 r. Tego dnia od rana Polskie Radio i Telewizja Polska nadawały wystąpienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, w którym informował on Polaków o ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON) i wprowadzeniu na mocy dekretu Rady Państwa stanu wojennego na terenie całego kraju. 📢 Sejm udzielił wotum zaufania rządowi premiera Donalda Tuska Sejm we wtorkowym głosowaniu udzielił wotum zaufania rządowi premiera Donalda Tuska. W związku z tym w środę o godz. 9 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się zaprzysiężenie jego rządu przez prezydenta Andrzeja Dudę.

📢 „Lolek” może spać spokojnie. Nie będzie ekstradycji do USA Artura G. z Kobylnicy We wtorek Sąd Apelacyjny w Gdańsku odmówił wydania Stanom Zjednoczonym obywatela polskiego Artura G., ściganego przez sąd na Florydzie za przestępstwa komputerowe, telekomunikacyjne i pranie brudnych pieniędzy. Decyzja jest prawomocna. W USA Arturowi G. groziłaby kara do 45 lat więzienia. 📢 Gmina Słupsk wybuduje przedszkole w Głobinie. Obiekt będzie gotowy w 2025 roku Niedługo w Głobinie (gmina Słupsk) rozpocznie się budowa nowego przedszkola. Samorząd podpisał już umowę z wykonawcą obiektu, który służyć będzie najmłodszym. 📢 Grzegorz Braun chwycił za gaśnicę. Szokujący incydent w Sejmie - WIDEO – Stała się rzecz absolutnie skandaliczna. Nie będę tego tolerował – oświadczył marszałek Sejmu Szymon Hołownia. W ten sposób zareagował na incydent z udziałem posła Konfederacji Grzegorza Brauna, który chwycił za gaśnicę i demonstracyjnie zgasił świece chanukowe znajdujące się w Sejmie. Parlamentarzysta został wykluczony z obrad. Prawdopodobnie będzie miał jednak dużo poważniejsze problemy.

📢 Maskotki dla pokrzywdzonych dzieci. Prezent od uczniów SP 9 w Słupsku Słupska policja dziękuje uczniom Szkoły Podstawowej nr 9 za zbiórkę pluszaków. Przekazane maskotki trafią do dzieci, które znalazły się w trudniej sytuacji. 📢 Morski świat w szpitalu. Piękne murale ozdobiły ściany oddziału pediatrycznego w Słupsku Dwanaścioro młodych artystów ze Słupska sprawiło piękny prezent pacjentom oddziału pediatrycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku. Ozdobili ściany szpitalnego holu barwnym malowidłem obrazującym podwodny morski świat pełen kolorowych stworzeń i roślin. 📢 Zobacz dom Szymona Hołowni. Tu żyje na co dzień marszałek sejmu. Tak mieszka Szymon Hołownia z ukochaną żoną, córeczkami i psiakiem Dom Szymona Hołowni zlokalizowany jest nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w wygodnej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który jest nowym marszałkiem Sejmu.

📢 4000 zł dla matki lub ojca w 2024 roku. Na czym polega i komu przysługuje świadczenie „Za życiem”? Świadczenie „Za życiem” to specjalne wsparcie finansowe oferowane rodzicom dzieci niepełnosprawnych i nieuleczalnie chorych. W ramach tej formy pomocy przysługują także udogodnienia takie jak wsparcie asystenta rodziny czy opieka wytchnieniowa. Jakie warunki należy spełnić, by otrzymać świadczenie „Za życiem”? 📢 Pieniądze z programu dla Ziemi Słupskiej przeniesione do wykorzystania na kolejne lata Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie „Rządowego programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019–2026”. Chodzi o przeniesienie środków dotacji z budżetu państwa, które nie zostały wykorzystane w latach 2022-2023, na lata 2024-2026. Rozwiązanie umożliwi realizację wcześniejszych zamierzeń inwestycyjnych w nowych realiach ekonomicznych.

📢 Te kreacje Stenki, Sochy i innych gwiazd będą idealne na święta oraz sylwestra dla pań po 40. Stylizacje gwiazd z pokazu Macieja Zienia Danuta Stenka oszołomiła prostą, ale mieniącą się suknią, a Małgorzata Socha połączyła modę z klasyką. W poniedziałek (11 grudnia) odbył się pokaz jubileuszowy z okazji 25-lecia marki Zień. Na wydarzeniu pojawiła się cała plejada gwiazd, które zachwyciły stylizacjami. Wiele z nich może stanowić inspirację na święta Bożego Narodzenia, zabawę sylwestrową czy też bal karnawałowy.

📢 Jarmark Bożonarodzeniowy w Bytowie strzałem w dziesiątkę. Tłumy na rynku (WIDEO) Z pewnością można powiedzieć, że Jarmark Bożonarodzeniowy na bytowskim rynku odwiedzili wszyscy mieszkańcy miasta i okolicznych miejscowości. To był strzał w dziesiątkę. Bytowskie Centrum Kultury oraz firma Drutex spisali się na medal. 📢 Na drodze krajowej nr 6 koło Sąborza spalił się TIR W poniedziałek wieczorem na drodze krajowej nr 6 w okolicy Sąborza w gminie Damnica słupscy strażacy gasili pożar TIR-a. 📢 Urocze koty na Pomorzu do oddania za darmo. Może ty je przygarniesz? Zobacz zdjęcia Te koty czekają na swój nowy dom i są do oddania za darmo w woj. pomorskim. Niektóre mają za sobą ciężką przeszłość, ale wszystkie zasługują na miłość i bezpieczeństwo. Obejrzyj galerię i zobacz, jakie koty są do oddania za darmo! Wszystkie zdjęcia pochodzą z serwisu OLX. Ogłoszenia pochodzą z grudnia 2023 roku.

📢 Cysterna dla bytowskich strażaków. Pierwsza tego typu w regionie (WIDEO) Wyjątkowy pojazd strażacki pojawił się w remizie bytowskich strażaków. To jedyny tego typu sprzęt w województwie pomorskim.

📢 Czesław Lang patronem szkoły podstawowej w Kołczygłowach. Duma rozpiera (WIDEO) Czesław Lang, wybitny sportowiec, twórca Tour de Pologne oficjalnie patronem Szkoły Podstawowej w Kołczygłowach. - Czuję się dziś cudownie, aż chwilami lekko zażenowany - mówi wzruszony kolarz. 📢 Słupska Karta Mieszkańca. Odkryj swoje miasto na nowo! Dołącz do wyjątkowej społeczności posiadaczy Słupskiej Karty Mieszkańca i ciesz się mnogością korzyści, które Twoje miasto ma do zaoferowania. To nie tylko sposób na oszczędności, ale też szansa na pełniejsze doświadczenie tego, co najlepsze w Słupsku. 📢 Oto najgłupsze i bezczelne odpowiedzi uczniów 2023. Tak odpowiadają nauczycielom, czasami dowcipnie, a czasami... Ręce opadają 12.12.2023 Sprawdzanie klasówek to dla nauczycieli bardzo żmudna i odpowiedzialna praca. Niestety uczniowie często wypisują takie bzdury, że nawet najpoważniejszy belfer nie powstrzyma się od uśmiechu czytając klasówki lub kartkówki.

📢 Żołnierze 7BOW wracają z Iraku do Polski. Byli tam pół roku Po półrocznej służbie XIV zmiana Polskiego Kontyngentu Wojskowego, sformowana na bazie 7 Brygady Obrony Wybrzeża, której dowództwo mieści się w Słupsku, wraca do kraju. 📢 Leszek Kułakowski w muzycznym Kosmosie. Światowa premiera utworu słupskiego kompozytora Radosne i refleksyjne improwizacje na fortepianie, rytmy synkopowane i hipnotyczne, uliczny zgiełk Nowego Orleanu, tajemnicze UFO i rozkołysane melodie. W słupskiej filharmonii odbyła się światowa premiera najnowszego utworu Leszka Kułakowskiego. Niedługa sutia okazała się bogata w brzmienia, rytm i obrazy. 📢 Kolizja na ulicy Poznańskiej w Słupsku. Kierowca mercedesa uderzył w opla W poniedziałek - 11 grudnia - około godziny 13, w centrum Słupska - na ulicy Poznańskiej - doszło do kolizji dwóch pojazdów. Żadnemu z kierowców nic poważnego się nie stało.

📢 Urbex Pomorze: oto opuszczone budynki na Pomorzu. Zobacz "polski Hogwart". Masz odwagę tam wejść? Zamek w Łapalicach i inne miejsca Pomorza Polski Hogwart straszył, niebawem może być perełką Kaszub i polskie architektury. Dziś niestety to jednak opuszczone miejsce i budowla na Pomorzu. Nie jedyna! Gdzie możemy je znaleźć? Jak się okazuje, jest ich północy Polski dużo. Jednym z najsłynniejszych opuszczonych obiektów na Pomorzu jest zamek w Łapalicach, ale to nie jedyne miejsce warte uwagi miłośników dreszczyku i odkrywania. Sprawdźcie, jakie jeszcze opuszczone budynki znajdują się na Pomorzu. 📢 Grudniowa kolacja "Czarni and Friends" w Hotelu Grand Lubicz w Ustce [ZDJĘCIA] Kolejny raz Grupa Sierleccy Czarni Słupsk w uroczysty sposób podziękowała wszystkim, którym zależy na dobru słupskiej koszykówki.

📢 Tłumy na niedzielnej giełdzie w Koszalinie. Nie brakuje świątecznych akcentów [ZDJĘCIA] W niedzielne przedpołudnie odwiedziliśmy koszalińską giełdę na terenach podożynkowych. Mimo pochmurnej aury i opadów mokrego śniegu, na giełdzie spotkaliśmy tłumy mieszkańców. Zobaczcie, co można znaleźć na stoiskach.

📢 Pójdźcie wszyscy do Bytowa. Ostatni dzień Magicznych Świąt z Druteksem (WIDEO) Dziś (niedziela) ostatni dzień Jarmarku Bożonarodzeniowego w Bytowie. Na wszystkich czeka mnóstwo atrakcji. Są stoiska twórców ludowych, Mikołaj z reniferem Rudolfem oraz darmowe koło widokowe. 📢 Te stare bombki z PRL są warte fortunę! W tamtych czasach posiadał je każdy. Masz je w domu? 10.12.2023 Te bombki rodem z PRL są warte dużo pieniędzy. Niektóre sztuki są warte znacznie więcej niż nam się wydaje. Kolekcjonerzy poszukują stare bombki, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Nachodzi Cię myśl, które są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre bombki kosztują naprawdę duże pieniądze. Sprawdź koniecznie, czy masz w domu te drogocenne przedmioty z PRL-u! 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Oto rzeczy, które kupisz w niskich cenach [ZDJĘCIA] 10.12.2023 Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź koniecznie, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze!

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! 10.12.2023 Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź obowiązkowo !

📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! 10.12.2023 Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź koniecznie!

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 10.12.2023 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy! 📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! 10.12.2023 Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 500 plus!

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 10.12.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

📢 Przysięga żołnierzy w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce [ZDJĘCIA] W sobotę w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce przysięgę złożyli żołnierze dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Do przysięgi stanęło 94 nowych ochotników.

📢 Początek grudnia na budowie drogi S6 Koszalin - Słupsk. Tak przebiegają prace [ZDJĘCIA] W naszym regionie trwają prace przy budowie drogi ekspresowej S6 na odcinku z Sianowa do Słupska. Przyjrzeliśmy się, jak przebiegały one w ostatnich tygodniach. 📢 Ustecki PSZOK znowu pełen elektrośmieci, a ustczanie nagrodzeni choinkami Ustecki Zakład Gospodarki Komunalnej nieustannie zachęca ustczan do segregacji odpadów i pozbywania się starych i zużytych elektrośmieci. Podczas sobotniej akcji mieszkańcy Ustki w zamian za sprzęt i przeterminowane leki dostali choinkę. 📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Tragedia w Słupsku. Martwa para młodych ludzi znaleziona w łóżku Prokuratura Rejonowa w Słupsku wyjaśnia okoliczności tajemniczej śmierci dwóch młodych osób, które zostały znalezione martwe w łóżku. Przeprowadzona w piątek sekcja zwłok nie dała jeszcze odpowiedzi na pytanie, co mogło być przyczyną śmierci 19-letniej kobiety i 20-letniego mężczyzny.

📢 Zderzenie pociągu z samochodem osobowym. 25-latek wjechał na niestrzeżony przejazd kolejowy w Charnowie 25-letni kierowca wjechał na niestrzeżony przejazd kolejowy w Charnowie w gminie Ustka. W tym samym momencie uderzył w niego pociąg jadący z Przemyśla do Ustki. To cud, że kierowca żyje. Zwłaszcza, że uderzenie musiało być silne. Samochód był pchany przez pociąg jeszcze kilkaset metrów, zanim zdołał wyhamować. 📢 Cudowne psy do oddania za darmo na Pomorzu. Może ty je przygarniesz? Zobacz zdjęcia Te zwierzaki czekają na swój nowy dom i są do oddania za darmo w woj. pomorskim. Niektóre mają za sobą ciężką przeszłość, ale wszystkie zasługują na miłość i bezpieczeństwo. Obejrzyj galerię i zobacz, jakie zwierzaki są do oddania za darmo! Wszystkie zdjęcia pochodzą z serwisu OLX. Ogłoszenia pochodzą z grudnia 2023 roku.

📢 Wsie na dnie jeziora. Pochłonęła je woda. Zniknęły domy i pensjonaty. Tylko część obiektów uratowano W Pieninach przed laty zatopiono wsie, podobnie jak i w Bieszczadach. W obu regionach kilka miejscowości zniknęło pod wodą w związku z budową dużych zapór z jeziorami-zbiornikami wodnymi. W Pieninach chodzi o Jezioro Czorsztyńskie. Na jego dnie znalazły się Stare Maniowy, Kluszkowce i część starego Czorsztyna. Zbiornik w Czorsztynie napełniono wodą w 1997 r. 📢 Tajemnicza budowla. Nie ma żadnych oznaczeń, ale można tu dotrzeć. Obiekt robi wrażenie Tajemniczy obiekt to dawna niemiecka fabryka kruszywa (szutru) w Dalimierzu, niewielkiej miejscowości w gminie Polanów (województwo zachodniopomorskie), Ze szczątkowo dostępnych informacji wynika, że powstała w latach 20. albo 30. XX wieku. To co widać na współczesnych zdjęciach, to tylko jej część.

📢 Koniec z 500 plus na każde dziecko. Pieniądze będą przelewane tylko do końca 2023 roku. Co dalej ze wsparciem rodzin? 26.11.2023 To już pewne. Koniec 500 plus na każde dziecko. 800 plus zastąpi program Rodzina 500 plus, to już pewne. Wiemy kto i na jakich zasadach otrzyma dodatkowe 800 zł co miesiąc na wychowanie dziecka. Rząd Prawa i Sprawiedliwości ogłosił podczas swojej konwencji programowej waloryzację programu 500 plus. Według informacji rządowych od nowego roku polskie rodziny otrzymają nie po 500 a po 800 zł plus na każde dziecko. Jakie są zasady i kto dostanie pieniądze na dzieci? Sprawdziliśmy. 📢 Najlepsze memy o kotach. Gdzie saszeta? Te memy doprowadzą Was do łez ze śmiechu. Twój kot też tak robi? (MEMY) 24.11.2023 Najnowsze memy o kotach w Internecie. Zobacz najśmieszniejsze obrazki z kotami w Internecie. Każdy, kto ma w domu kota ten wie, że z tymi czworonogami nie można się nudzić. Życie z nimi pod jednym dachem każdego dnia dostarcza całą masę prześmiesznych sytuacji. Dzięki temu internauci tworzą masę śmiesznych obrazków i memów o kotach z życia wziętych. Zobacz najnowsze i najśmieszniejsze memy o kotach w Internecie.

📢 Strefa Imprez. Tak bawiliście się na otwarciu nowego lokalu Crystal Club w Słupsku Gorący imprezowy weekend w Crystal Club za nami. Imprezowiczów - zarówno w piątek, jak i w sobotę - nie brakowało. Zobaczcie, jak bawili się słupszczanie na otwarciu nowego klubu! 📢 Jak to z dworcami i koleją w Słupsku bywało [zdjęcia] W Słupsku rozpoczęto prace związane z budową nowego dworca kolejowego. Ale najpierw zostanie wyburzony ten dotychczasowy. Nowy dworzec ma być ukończony do 2026 roku. Przypominamy, ile już dworców Słupsk miał do tej pory i jakie były dzieje kolei w mieście.

📢 PLEBISCYT SPORTOWY 2023 Głosowanie trwa! Finał powiatowy coraz bliżej. Oddaj swój głos na najlepszych sportowców, trenerów i drużyny Rozpoczęliśmy kolejną edycję Plebiscytu Sportowego. Jak w ubiegłych latach nagrody zostaną przyznane w regionie słupskim. Partnerem Plebiscytu Sportowego 2023 jest ORLEN - największy sponsor polskiego sportu zawodowego i amatorskiego.

📢 Te stare meble z PRL są warte fortunę. Sprawdź czy je masz, bo możesz dużo zarobić! [CENY] Te stare meble z PRL są warte fortunę. Trzymasz gdzieś na strychu stare meble z PRL? Zastanów się czy warto dalej pozwolić im się kurzyć, bo ceny mebli retro i vintage, szczególnie z czasów PRL - osiągają całkiem niezłe ceny. Za kilka sztuk takich mebli można zarobić fortunę! Sprawdź, za ile można sprzedać stare meble i co najlepiej się sprzedaje. 📢 Słupskie zakłady pracy na przestrzeni dziesięcioleci. Tak pracowało się w Sezamorze, Pomorzance i Słupskiej Fabryce Mebli (zdjęcia) 28.09.23 Tak wyglądały słupskie zakłady pracy na przestrzeni minionych dziesięcioleci. Zobacz jak wyglądała praca między innymi w Słupskiej Fabryce Mebli, Sezamorze czy Pomorzance. Z tych zakładów pracy pozostało już niewiele. Żyją głównie w naszych wspomnieniach i na starych fotografiach między innymi archiwum Głosu Pomorza. Zapraszamy do lektury i sentymentalnej galerii zdjęć.

📢 Węzeł transportowy gotowy! Zobacz, jak prezentuje się nowe centrum komunikacyjne Słupska tuż przed wielkim otwarciem [WIDEO,ZDJĘCIA] Dobiegła końca budowa słupskiego węzła transportowego. Obiekt, którzy powstał za stacją kolejową przejmie rolę dworca autobusowego i docelowo, wraz z dworcem PKP, stanie się centrum komunikacyjnym miasta. 📢 IV liga. Niesamowite emocje w Słupsku. Gryf Słupsk - Pogoń Lębork 2:1 [zdjęcia, skrót meczu] W hicie piątej kolejki pomorskiej IV ligi Gryf Słupsk pokonał na własnym stadionie Pogoń Lębork 2:1. Gol dający zwycięstwo padł w ostatniej akcji spotkania!

📢 Wybory Miss Łeby. Piękne dziewczyny w klubie Euphoria [ZDJĘCIA] W klubie Euphoria w Łebie odbyły się wybory Miss. To jedno z wielu wydarzeń przygotowanych na wakacyjny sezon nad morzem. Zobacz fotorelację. 📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 14.06.23 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać.

📢 Rulony pełne starych cennych monet. Dzieci podzieliły skarb między siebie [ZDJĘCIA] To było kilkaset srebrnych monet. W 1966 roku chłopcy grający w piłkę w Białym Borze znaleźli prawdziwy skarb. Na stałe znajduje się on w słupskim muzeum. Część monet prezentowana jest obecnie w muzeum w Człuchowie. Oto historia skarbu. 📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 Ta porcelana z PRL osiąga rekordowe ceny. Zestawy po kilkaset złotych na aukcjach i w sklepach z antykami. Szukają jej łowcy okazji 02.03.23 Moda na przedmioty z PRL wraca w wielu aspektach. Mowa tu nie tylko o trendach w modzie ale także w przedmiotach z tego co tu nie mówić, specyficznego okresu. Wśród przedmiotów cieszących się uznaniem kolekcjonerów i łowców okazji oprócz kryształów czy biżuterii znalazła się ostatnio także porcelana. Przedmioty wykonane z porcelany na aukcjach internetowych osiągają astronomiczne ceny. Które zestawy są najbardziej pożądane przez miłośników PRL? 📢 To był inny Bytów. Zobaczcie stare zdjęcia. Druga część fotograficznych wspomnień (ZDJĘCIA) Prezentacje miast (Bytów, Kartuzy, Kościerzyna) z 2000 r., ale także zjazd byłych pracowników PGR, czy otwarcie SP nr 2 w Bytowie w 2001 r. oraz wielu inwestycji. To nie wszystko. Zapraszamy do drugiej części wspomnień sprzed ponad 20 lat (lata 2000-2002). Zobaczcie stare fotografie.

📢 Internowani w Słupsku podczas stanu wojennego (lista) W dawnym województwie słupskim operacja wprowadzenia stanu wojennego rozpoczęła się - tak jak w całym kraju - o północy 13 grudnia 1981 roku. Wówczas władzę w kraju przejęła Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Pełnomocnikiem WRON na województwo słupskie został gen. Henryk Rzepkowski. W całym kraju rozpoczęły się integrowania. Prezentujemy listę osób, które zostały internowane w Słupsku. 📢 Zamarznięty Bałtyk, porty odcięte od świata, Ustka w tafli lodu. Tak wyglądała zima w 1947 roku [ZDJĘCIA] Podobno zdarzały się zimy, w czasie których Bałtyk był całkowicie zamarznięty. Ostatnia taka była w 1947 roku. Jeśli nawet nie jest do końca prawdą, że do Szwecji można było dojechać saniami, to na pewno skuty lodem Bałtyk stał się niedostępny dla żeglugi. Życie w portach zamarło.

📢 Słupsk w 1981 roku na krótko przed stanem wojennym [zdjęcia] Co poruszało i wpadło w oko 40 lat temu, gdy obserwowaliśmy i fotografowaliśmy Słupsk w przededniu wprowadzenia stanu wojennego? Przełom listopada i grudnia 1981 r. zapisał się licznymi odezwami w formie plakatów i ulotek, odnoszących się do napiętej sytuacji społeczno - politycznej i gospodarczej w kraju. Nastroje społeczne pogarszały codzienne problemy rynkowe, których zauważyliśmy też wiele i sami ich doświadczyliśmy jako zwykli klienci oraz autorzy i wydawcy prasy codziennej. 📢 Studniówka I Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku. Maturzyści bawili się w Aureusie [ZDJĘCIA] Kolejna studniówka w październiku za nami. Zobacz, jak bawili się maturzyści I Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku. Zapraszamy na fotorelację z tego wydarzenia, które odbyło się w słupskim Aureusie. 📢 Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku. Życie codzienne - część 2 [ZDJĘCIA] Druga część archiwalnych zdjęć z życia słupskiej uczelni. Dziś pokazujemy, jak wyglądało życie codzienne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku.

