Przegląd prasy 15.09.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „To ich szuka policja. Nie mają jeszcze 30 lat, a wystosowano za nimi listy gończe. Zobacz aktualną listę poszukiwanych mężczyzn. Kogo?”?

Prasówka 15.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 To ich szuka policja. Nie mają jeszcze 30 lat, a wystosowano za nimi listy gończe. Zobacz aktualną listę poszukiwanych mężczyzn. Kogo? Nie mają jeszcze 30 lat, a szuka ich policja. Zobacz, kogo poszukuje pomorska policja. Rozpoznajesz kogoś ze zdjęcia? Zgłoś to na adres: poszukiwani@policja.gov.pl lub zadzwoń pod numer telefonu 997, lub 112. Za co policja na Pomorzu poszukuje młodych mężczyzn? Lista przestępstw oraz wykroczeń jest długa. Sprawdźcie szczegóły.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 15.09.23

📢 Wspominamy wakacje w koszalińskiej Prywatce. Zobacz ZDJĘCIA pięknych imprezowiczek! No cóż! Czas wakacyjnych szaleństw już za nami! Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by jeszcze te chwile powspominać. A w lipcu i sierpniu w koszalińskim klubie Prywatka było naprawdę gorąco! Zapraszamy do obejrzenia wybranych zdjęć z wakacyjnych imprez w klubie.

📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź listę najbardziej leniwych psów!

Prasówka 15.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tych pracowników nie będzie można zwolnić z pracy. Te osoby są chronione przez prawo. Oto nowe przepisy od 22 września! Tych osób nie można zwolnić z pracy. Od 22 września zmieniają się przepisy prawne, które uniemożliwią zwolnienie z pracy określone grupy pracowników. Zyskają one dodatkową ochronę przed zwolnieniem z zakładu pracy. Wchodzące przepisy mają poskromić proceder piętnowania pracowników szczególnie chronionych. Sprawdź koniecznie listę osób, które mają dodatkowe gwarancje zatrudnienia i są chronione przez prawo.

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony. 📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 15.09.2023 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Oto ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź koniecznie! 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Te rzeczy kupisz w niskich cenach [ZDJĘCIA] Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź koniecznie, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze!

📢 Nie tylko 500 plus. Oto dodatki rodzinne, które można uzyskać na dziecko w 2023 roku [LISTA] 500 plus to nie jedyne świadczenie, które możemy uzyskać na dziecko. Dzięki różnym dodatkom, możemy od państwa otrzymać znacznie więcej pieniędzy. Niektóre świadczenia są wypłacane regularnie, dodatki, a inne tylko jednorazowo. Wzorem z lat ubiegłych możemy wymienić np. 500 plus, becikowe czy też kosiniakowe. Zastanawiasz się jakie dodatki przysługują na dziecko w 2023 roku? Kto może je otrzymać? Jakie są niezbędne wymagania? Zasiłek rodzinny to nie wszystko. Sprawdź o jakie świadczenia możesz się ubiegać! 📢 Tyle zarabia się w Wojsku Polskim w 2023 roku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac w konkretnych stopniach! Oto zarobki żołnierzy w 2023 roku. Stawki uzależnione są od posiadanego stopnia. Wynagrodzenie żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale także wiele ulg i premii finansowych. W Polsce ten rok ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. Ogólnie rzecz biorąc, to tylko w 2023 roku wydatki te, mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile pieniędzy będzie przeznaczonych na pensje dla wojskowych? Sprawdź, ile zarabia się w wojsku na określonych stopniach!

📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź ! 📢 Oto najniższa krajowa w 2024 roku w Polsce. Oto prognozowane wyliczenia płacy minimalnej. Będzie podwyżka? Sprawdź! Najniższa krajowa w Polsce. Wynagrodzenie minimalne w 2024 roku ma wzrosnąć nawet o kilkaset złotych! Eksperci twierdzą, że podwyżka może wynieść nawet 20 procent. Od lipca 2023 roku, płaca minimalna wzrosła i wynosi obecnie 3600 zł złotych brutto. Zastanawiasz się jak to będzie wyglądało w przyszłym roku? Czy najniższa krajowa pójdzie w górę? Jakie zmiany będą w 2024?Sprawdź szczegóły!

📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu! 📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Oto najdroższe psy na świecie. Szczeniaki tych ras mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie!

📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź koniecznie naszą listę!

📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź kogo to dotyczy! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 500 plus! 📢 Trzy miesiące aresztu dla podejrzanego o zabójstwo w Słupsku Na trzy miesiące trafił do aresztu Adam W. ze Słupska, podejrzany o zabójstwo znajomego. Podejrzany sam zadzwonił na policję i przyznał się do dźgnięcia nożem 59-letniego słupszczanina. 📢 Cztery filmy premierowo w słupskim Multikinie! Zobacz, co możesz obejrzeć W piątek, 15 września, w kinach sieci Multikino premierę mają aż cztery filmy: „After 5. Na zawsze”, „Teściowie 2”, „Zielona granica” oraz film familijny „Mru i ja: wielka przygoda na cztery łapy”.

📢 Trwają prace przy budowie drogi S6 Koszalin - Sławno. Zobacz, jak przebiegają [ZDJĘCIA] Trwają prace przy budowie drogi ekspresowej S6 na odcinku z Sianowa do Sławna. Ruszyły już pierwsze roboty mostowe.

📢 Kradzież rozbójnicza w słupskim Lidlu. Podejrzany aresztowany, drugi sprawca poszukiwany Sąd Rejonowy w Słupsku w środę po południu aresztował na dwa miesiące Adama H. podejrzanego o kradzież rozbójniczą. Według prokuratury podejrzany ukradł whisky, ubrania i kosmetyki z Lidla, a następnie przewrócił i pokopał ochroniarza. 📢 Foxy eye to makijaż oka dla dojrzałych kobiet. Zapomnij o opadającej powiece – ten make-up ukryje ten problem Opadająca powieka to problem wielu kobiet, który można ukryć odpowiednim makijażem. Sprawdź, jak się malować i jednocześnie się odmłodzić. Z pomocą przychodzi foxy eye make-up. Podpowiadamy, jak krok po kroku go wykonać.

📢 Co się dzieje z Joanną Racewicz? Dziennikarka postawiła na odważną metamorfozę swojego wizerunku. Zobacz, jak się zmieniła Joanna Racewicz należy do grona tych kobiet, które mogą być inspiracją dla innych. Gwiazda w swoim życiu przeszła wiele, a jej sposobem na pozostawienie problemów za sobą były zmiany wizerunkowe. Tym razem metamorfoza celebrytki miała inny wymiar. Zobacz, jak się dzisiaj prezentuje Joanna Racewicz.

📢 Dramatyczny wypadek z udziałem autobusu i ciężarówki w powiecie drawskim. 18 osób zostało poszkodowanych. Trwa ustalanie przyczyn Czy to naczepa samochodu ciężarowego, która zjechała na przeciwległy pas, była przyczyną dramatycznego wypadku w powiecie drawskim? To oceni biegły i prokurator. Dwie osoby w najcięższym stanie są pod opieką szczecińskich lekarzy. Zatrzymany został kierowca ciężarówki. 📢 Natalia ze Słupska pokonała raka, teraz pomaga innym dzieciom chorym onkologicznie W sobotę, 16 września, w słupskiej hali Gryfia zobaczymy czołowych siatkarzy Plus Ligi - Projekt Warszawa zagra z Treflem Gdańsk. Podczas tego wydarzenia 15-letnia słupszczanka – Natalia – wraz z grupą przyjaciół będzie zbierała pieniądze na rzecz Fundacji Herosi. Zostaną one przeznaczone na leczenie dzieci chorych onkologicznie. 📢 Orlen i Budimex budują terminal dla morskich farm wiatrowych w Świnoujściu Orlen Neptun, spółka z Grupy Orlen, podpisała umowę z Budimex na budowę lądowej części terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych w Świnoujściu. Inwestycja ma być gotowa na przełomie 2024 i 2025 r. i będzie obsługiwać projekt Baltic Power oraz inne planowane projekty offshore wind.

📢 Potrawy z PRL, które jadaliśmy codziennie. Skusicie się teraz na takie dania? [PRZEPISY] Chleb moczony w jajku i mleku smażony na rozgrzanym tłuszczu, kotlety z mortadeli, paprykarz szczeciński, blok czekoladowy, szyszki z ryżu preparowanego, kotlety z jajek, zupa szczawiowa… To niewątpliwie dania z PRL, którymi zajadaliśmy się codziennie. Zapraszamy Was na sentymentalną podróż w czasie. Kliknijcie w galerię i zobaczcie przepisy na dania i potrawy z PRL, które warto zrobić, by przypomnieć sobie czasy dzieciństwa i młodości. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 8 najtańszych miast w Europie na weekend: najnowszy ranking. Tam noclegi i wyżywienie kosztują najmniej. 1. miejsce was zaskoczy Powstał nowy ranking najtańszych miast na świecie na city break, czyli krótkie weekendowe wypady na zwiedzanie i zabawę. To gotowa lista pomysłów na jesienne wycieczki za rozsądne pieniądze. Przekonajcie się, w których miastach Europy zapłacicie najmniej za nocleg, wyżywienie, alkohol czy transport. Na liście nie brakuje niespodzianek – na pewno nie zgadniecie, które miasto zajęło pierwsze miejsce w rankingu!

📢 Trenuj z wojskiem. Zapisz się na darmowe wojskowe szkolenie w Słupsku „Trenuj z wojskiem – sam i w grupie” to już czwarta odsłona ogólnopolskiej, bezpłatnej akcji mundurowych. W praktycznych ośmiogodzinnych ćwiczeniach wziąć udział może każdy w wieku od 15 do 65 lat. W najbliższą sobotę zajęcia odbędą się w 7. Brygadzie Obrony Wybrzeża w Słupsku, a w październiku w Ustce.

📢 Słupsk 70 lat temu. Jak zmieniło się miasto? [zdjęcia] Jak wyglądał Słupsk w latach 50. ubiegłego wieku? W wielu miejscach miasto zmieniło się radykalnie, w innych w niewielkim stopniu. Ale zarówno w jednym, jak i drugim przypadku można rozpoznać, że to Słupsk. Z naszego archiwum wyszukaliśmy stare zdjęcia miasta. 📢 Sondaż wyborczy. PiS i KO w górę, Konfederacja i Trzecia Droga tracą Według nowego sondażu pracowni Social Changes dla portalu wpolityce.pl, Prawo i Sprawiedliwość wygrałoby wybory parlamentarne. Na ekipę rządzącą swój głos oddać chce 39 procent badanych, o 7 punktów procentowych więcej, niż na drugą Koalicję Obywatelską.

📢 Polska prezentacja Mercedesa Klasy E. Nowy, cyfrowy, ale nawiązujący do swoich poprzedników Nowe modele wielu marek premium starają się nadążać za niezwykle dynamicznym rozwojem nowych technologii cyfrowych, gadżetów etc. Nic więc dziwnego, że gdy porównamy obecnie oferowaną generacją jakiegoś modelu z modelem sprzed kilkunastu lat, zobaczymy prawdziwą przepaść, głównie, jeśli chodzi o wyposażenie wnętrza. Podobnie jest z nową Klasą E, która zadebiutowała podczas warszawskiej prezentacji. Sprzedaż już ruszyła, a my mieliśmy okazję rzucić okiem na to auto. 📢 Najlepsze memy o grzybach. Tych memów jeszcze nie widziałeś. Śmieszne obrazki GRZYBOBRANIE 2023 (NOWE MEMY) 14.09.23 Grzybobranie 2023 czas zacząć. Połowa września, jest ciepło a w nocy czasem popaduje deszcz. To idealne warunki do rozwoju grzybni a co za tym idzie nasze lasy pełne są podgrzybków, prawdziwków, koźlaków ale i muchomorów. Grzybiarze to wdzięczny temat do śmiechu. Dlatego też co roku powstają, można powiedzieć jak grzyby po deszczu, kolejne porcje prześmiewczych obrazków o grzybach i grzybobraniu. Z czego śmiejemy się w tym roku? Zobaczcie sami - oto najlepsze memy o grzybiarzach w 2023 roku.

📢 Te osoby dostaną dodatkowe pieniądze od ZUS. Nawet do 550 zł miesięcznie dla każdego. Jakie trzeba spełnić warunki? 14.09.23 Zasiłki od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przyznawane są od wielu lat z różnych powodów. Jakie świadczenia można otrzymać w 2023 roku? Sprawdziliśmy ile i jakie pieniądze można dostać od ZUS w 2023 roku. Okazuje się, że wielu z nas nie wie, że przysługują mu dodatkowe pieniądze wypłacane co miesiąc od ZUS. To całkiem spore kwoty. Pieniądze należą się nie tylko rencistom, osobom chorym czy z niepełnosprawnościami. Kto jeszcze może dostać pieniądze od ZUS i o jakich kwotach mowa? Sprawdź. 📢 Waloryzacja emerytur w 2024 roku i w kolejnych latach. Ile dostaną emeryci w 2025 i 2026 roku? Sprawdź! 14.09.2023 Jak będzie wyglądała waloryzacja emerytur w 2024 roku i w kolejnych latach? Już pojawiają się informacje na ten temat. Z danych tych wynika, że w 2024 roku wskaźnik waloryzacii emerytur osiągnie nieco niższy poziom, ale wciąż będzie ponad dziesięcioprocentowy. W kolejnych dwóch latach ma jednak maleć - tak ma zakładać plan rządu. Jak więc będą wyglądały emerytury po tych waloryzacjach? Sprawdź!

📢 Urządzenia z czasów PRL mogą być sporo warte! Zobacz, ile kosztują dziś suszarki, żelazka i inne gadżety z okresu PRL 14.09.2023 Urządzenia z PRL mogą być sporo warte! Na portalach aukcyjnych można znaleźć wiele rożnych przedmiotów pochodzących z okresu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, czyli właśnie PRL. Wśród tych rzeczy są również przeróżne urządzenia mechaniczne i elektryczne. Zobacz, za ile można sprzedać przedmioty z PRL. Za niektóre kolekcjonerzy są gotowi zapłacić kilkaset złotych.

📢 Tak Marcin Prokop wyglądał w młodości. Miał długie włosy! Tak 30 lat temu wyglądał prowadzący Dzień Dobry TVN 14.09.2023 Marcin Prokop to znana osobowość telewizyjna. Dziennikarz, prezenter, felietonista i pisarz w jednej osobie, znany przede wszystkim z programu śniadaniowego Dzień Dobry TVN chętnie dzieli się swoimi zdjęciami. Nie tylko tymi bieżącymi, ale również archiwalnymi. Stąd możemy się dowiedzieć, jak Marcin Prokop wyglądał 20, a nawet 30 lat temu, kiedy był jeszcze nastolatkiem, bądź studentem. Zobacz te zdjęcia!

📢 U cioci na imieninach, czyli kultowe przekąski i dania PRL na każdej domówce [PRZEPISY] Sałatka jarzynowa, zimne nóżki, jajka w majonezie, koreczki z kiełbasy i żółtego sera, sos tatarski i obowiązkowo paluszki w szklance – oto kultowe przekąski na każdej domówce w PRL-u. Macie ochotę zorganizować imprezę w stylu „czasów słusznie minionych”? Zobaczcie nasze propozycje na menu rodem z PRL-u. Będzie smacznie i sentymentalnie. 📢 Taka będzie najniższa krajowa w 2024 roku! Oto wyliczenia prognozowanej podwyżki. Zobacz, o ile więcej będziesz zarabiał 14.09.2023 Ile wyniesie płaca minimalna w 2024 roku? Sprawdź, o ile więcej będziesz zarabiał. Jaki wzrost najniższej krajowej przewidują eksperci? Tyle zarobisz „na rękę” w 2024. W 2023 roku płaca minimalna wzrośnie w dwóch etapach. W styczniu wzrosła do 3490 zł brutto. Kolejne zmiany nastąpią 1 lipca 2023 roku i najniższa krajowa wyniesie 3600 zł brutto. Jakie zmiany będą w 2024? Sprawdź szczegóły!

📢 Tak żyje Katarzyna Cichopek. Zobacz zdjęcia pięknej prezenterki programu "Pytanie na śniadanie" 14.09.2023 Katarzyna Cichopek to obecnie jedna z gwiazd prowadzących popularny program śniadaniowy w Telewizji Polskiej. W programie "Pytanie na śniadanie" towarzyszy jej Maciej Kurzajewski. Relacja ta przeniosła się także do ich życia prywatnego. Obecnie są parą i tworzą udany związek. Zobacz, jak żyje Katarzyna Cichopek.

📢 "Energetyki" jak alkohol - tylko dla dorosłych. Nowe przepisy wchodzą w życie. Popierasz takie rozwiązanie? Długo oczekiwana zmiana Dzieci i nastolatki tych napojów już nie kupią. W znowelizowanej i podpisanej przez prezydenta pod koniec sierpnia ustawie o zdrowiu publicznym znalazł się zapis zakazujący sprzedaży napojów z dodatkiem tauryny i kofeiny (w ilości większej niż 150 miligramów na litr) osobom poniżej 18. roku życia.

📢 Jest przetarg na przebudowę kluczowej drogi powiatowej w gminach Damnica i Potęgowo W powiecie słupskim przebudowana zostanie droga powiatowa, która jest dojazdem do węzłów drogowych S6 w gminach Damnica i Potęgowo. Starostwo Powiatowe w Słupsku właśnie ogłosiło przetarg na przebudowę drogi. Inwestycja możliwa jest dzięki środkom z rządowego Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026.

📢 Słupskie ulice, które tworzyły historię naszego miasta. Wojska Polskiego, Wolności, Jana Pawła II i rynek [ZDJĘCIA] Aleja Wojska Polskiego to bez wątpienia jedna z najbardziej reprezentacyjnych ulic Słupska. Ale to nie jedyna ulica, która miała charakter miastotwórczy i miała bardzo duży wpływ na życie mieszkańców naszego miasta. Do grona tych ulic zaliczyć można również inne. Które? Zapraszamy do naszego materiału.

📢 Kampania wyborcza w pełni. Lewica na bytowskim dworcu Wczoraj (12 września) w Bytowie odbyła się konferencja prasowa Lewicy w ramach trasy kampanijnej #SerceMamPoLewej. Dotyczyła ona głównie reaktywacji linii kolejowej. 📢 Ustecki port ma odpowiedni sprzęt przeciwolejowy i monitoring Spółka komunalna Zarząd Portu Morskiego w Ustce została wyposażona w nowy sprzęt przeciwolejowy. Zainstalowano monitoring na wschodnich nabrzeżach, który już się przydał w ustaleniu sprawców odcumowania kutra. Poprawiła się też infrastruktura portowa. 📢 Bytowianie śmigają hulajnogami. Młodzi są za, starszym przeszkadza, że rzucane są byle gdzie (WIDEO) Wiosną tego roku w Bytowie pojawiły się e-hulajnogi. Zainteresowanie jest ogromne szczególnie wśród młodych mieszkańców miasta. Większych wpadek nie było. Mieszkańcy w zasadzie stosują się do regulaminu. Starszym nie podoba się to, że hulajnogi pozostawiane są byle gdzie.

📢 Lata 20., lata 30. Sentymentalny powrót do międzywojennej Polski. Koncert w Słupsku już w sobotę Musical "Lata 20, lata 30. Powróćmy jak za dawnych lat" to idealna propozycja dla wszystkich spragnionych nie tylko przebojów dwudziestolecia międzywojennego, ale także dla tych, którzy po prostu chcą spędzić miły wieczór - nacieszyć oko i ucho! A będzie się działo! Aktorzy i tancerki z Teatru Variete Muza w Koszalinie oraz Mapi Art Show w Słupsku zaprezentują przepiękne widowisko muzyczne.

📢 Tragedia w gminie Darłowo. W wypadku zginął 19-latek Tragiczny w skutkach wypadek drogowy w miejscowości Gleźnowo (gmina Darłowo). Policja ze Sławna informuje, że w jego wyniku zginął 19-latek kierujący Volkswagenem Polo. 📢 Najgorsze męskie zachowania. Te nawyki i zwyczaje denerwują kobiety najbardziej. Sprawdź! 13.09.2023 Oto najgorsze męskie nawyki i zachowania. Zastanawiasz się o czym mowa? Niektóre zachowania mężczyzn mogą być naprawdę denerwujące. Można próbować je zmienić, zignorować lub po prostu zaakceptować. Wiele kobiet na samą myśl o nich dostaje "białej gorączki". Te nawyki i zwyczaje denerwują najbardziej! Sprawdź 10 zachowań mężczyzn, których nie znoszą kobiety!!

📢 Razem dla Stasia i Frania po śmierci mamy. Zbiórka po tragicznej śmierci pani Natalii 24-letnia pani Natalia z Tuchomia koło Bytowa zmarła w słupskim szpitalu dwa tygodnie po urodzeniu dwójki chłopców. Prokuratura Okręgowa w Słupsku prowadzi postępowanie dotyczące narażenia młodej matki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Przyjaciele założyli zbiórkę. Chcą zebrać pieniądze dla Stasia i Frania. 📢 Sondaż wyborczy. Jak Polacy zagłosowaliby w wyborach parlamentarnych? Według najnowszego sondażu pracowni United Surveys dla Wirtualnej Polski, rządzące Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na głosy co trzeciego wyborcy w Polsce. Na drugim miejscu jest Koalicja Obywatelska z 28-procentowym poparciem. 📢 18-latek jeszcze nie zdążył odebrać prawa jazdy, a już je stracił. Jechał po narkotykach Funkcjonariusze zatrzymali młodego kierowcę, który wsiadł za kółko po marihuanie. Kontrola drogowa wykazała, że 18-latek prawo jazdy zdał w ubiegłym miesiącu i nie zdążył jeszcze nawet odebrać blankietu prawa jazdy. Za kierowanie pojazdem pod wpływem środka odurzającego grozi kara pozbawienia wolności oraz zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów.

📢 Słupska Fabryka Mebli. Historia jednego z największych zakładów produkcyjnych w historii Słupska (zdjęcia) Słupski przemysł meblarski w trzech wiekach. Zaistniał w latach 1840 – 1893, rozwijał się dynamicznie, a na rynku mebli bywał nawet przebojowy. Przed wojnami światowymi i po nich przetrwał okresy wzlotów i upadków. Za peerelu był drugim w Słupsku - po fabryce butów „Alka”- zakładem o największym potencjale przemysłowym. Swoimi wyrobami, reklamowanymi w prestiżowych katalogach oraz sprzedawanymi za dolary, zdobywał zachodnioeuropejskie rynki. Przetrwał nawet początkowy okres transformacji ustrojowej, ale upadł podczas restrukturyzacji, która przypominała przemeblowanie na ścianie. Dziś jest przemysłowym odłogiem Słupska. 📢 Zabójstwo w mieszkaniu przy ul. Poniatowskiego w Słupsku. Zginął mężczyzna zraniony nożem We wtorek o godzinie 6.30 słupska policja otrzymała informację, że w mieszkaniu w budynku przy ulicy Poniatowskiego w Słupsku leży martwy mężczyzna, który zginął od rany zadanej nożem. Najprawdopodobniej policję wezwał sam sprawca. To jednak jest jeszcze ustalane.

📢 Urszula Wyrwa patronką ronda w Słupsku. Miasto uhonorowało zasłużoną założycielkę Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku [ZDJĘCIA] 12 września Urszula Wyrwa oficjalnie objęła patronat nad rondem u zbiegu ulic Kaszubskiej i Kilińskiego w Słupsku. Miasto uhonorowało w ten sposób słupską działaczkę społeczną, założycielkę SUTW. 📢 8 najtańszych kierunków na all inclusive w październiku 2023. Nawet niecałe 1100 zł za tydzień wypoczynku Jesień to świetna pora na wycieczki all inclusive. Koniec morderczych upałów na południu Europy oznacza, że właśnie wtedy można tam najlepiej wypocząć i pozwiedzać miejsca, o których zawsze marzyliśmy. Ile kosztują wycieczki all inclusive w październiku 2023? Wyszukaliśmy dla was 8 najtańszych kierunków, w których możecie wypocząć po sezonie. Zapoznajcie się z rankingiem i zarezerwujecie wycieczki jak najprędzej.

📢 Tak mieszka Magda Gessler. Sławna restauratorka żyje po królewsku. Zobacz, jak spędza czas gwiazda „Kuchennych rewolucji” Magda Gessler to topowa restauratorka, która ma rzesze fanów. Jej profil na Instagramie śledzi ponad milion followersów. Gwiazda rodzimej gastronomii ma dwa domy i dzieli życie między Polską i Kanadą. Zobacz, jaki styl kocha Magda Gessler. Tak się urządziła w domu z ogrodem za miastem gwiazda „Kuchennych rewolucji”.

📢 PUPIL ROKU Twój zwierzak może trafić na strony albumu, zostać gwiazdą Facebooka, a Ty możesz zdobyć super nagrody. Prześlij zdjęcie! Masz psa, kota albo inne zwierzątko domowe? Twój pupil może trafić na strony pięknego albumu prezentującego najpiękniejsze zwierzaki z całej Polski! Ty możesz zdobyć atrakcyjne nagrody i zaproszenie na sesję zdjęciową - oczywiście z ukochanym pupilem. W ramach naszej akcji posiadacze zwierząt domowych wybiorą także najlepszych weterynarzy i groomerów oraz sklepy zoologiczne. 📢 Psy do adopcji ze schroniska w Słupsku. Wszystkie zwierzaki czekają na nowego i kochającego właściciela [ZDJĘCIA] W słupskim schronisku dla zwierząt, na nowy i kochający dom czeka wiele zwierzaków. Wiele osób chciałoby adoptować szczeniaka, jednak warto zastanowić się też nad przygarnięciem starszego psa. Dorosłe bezdomniaki mają statystycznie mniejsze szanse na znalezienie nowego domu. Dziś to właśnie one chcą się państwu przedstawić.

📢 Jedyna wygrana to Milenka! Turniej piłkarski w Słupsku na rzecz 7-miesięcznej słupszczanki Szesnaście drużyn walczyło w charytatywnym piłkarskim turnieju na rzecz chorej siedmiomiesięcznej Milenki ze Słupska. Turniej zorganizowano w niedzielę na Stadionie 650-lecia w Słupsku. Była to przede wszystkim świetna zabawa i zdrowa rywalizacja, a jedyną wygraną była Milenka.

📢 W Słupsku pobiegli, aby uczcić pamięć o Agnieszce i pomóc Sandrze i Filipkowi. Piękna akcja w szczytnym celu W niedzielnym Biegu Charytatywnym im. Agnieszki Słomińskiej, który odbył się w Lasku Północnym w Słupsku, pobiegło około 160 osób. To piękna akcja zorganizowana przez słupszczankę Annę Dyrmo w dniu urodzin jej przyjaciółki Agnieszki, która zmarła w kwietniu tego roku. Pieniądze zebrane podczas akcji przekazane zostały leczenie dwóch osób - Sandry i Filipka.

📢 Narodowe Czytanie „Nad Niemnem” w Ustce. Nastrojowo, zagadkowo i słodko z orzeszkami W sobotę w Ustce – jak w całej Polsce i za jej granicami – publiczność w Parku Stoczniowców przy tężni przeniosła się w odległe lata nad piękną rzekę Niemen.

📢 Turniej o Puchar Prezydenta. Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - Suzuki Arka Gdynia 77-64 Zawodnicy Mantasa Cesnauskisa wygrali z Arką Gdynia 77-64. Mecz został rozegrany w ramach Turnieju o Puchar Prezydenta Słupska. Czarni są na ostatniej prostej przed zbliżającym się sezonem Orlen Basket Ligi. 📢 Słupsk Paryżem Północy. Unikatowe zdjęcia Słupska, które przenoszą w czasie Słupsk na starych fotografiach potrafi zachwycić, tym bardziej jeśli są to zdjęcia, które są niezwykle rzadko publikowane. Z biegiem lat charakterystyczne miejsca w mieście bardzo się zmieniły. Zapraszamy do obejrzenia unikatowych zdjęć w naszej galerii!

📢 Powiatowe Święto Plonów 2023. Tak wyglądały dożynki w Kobylnicy Tegoroczne Powiatowe Święto Plonów odbyło się 9 września na terenie przy Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy. Tradycyjne uroczystości dożynkowe są symbolicznym zakończeniem żniw oraz formą podziękowania rolnikom za ich ciężką pracę. 📢 Na plaży w Ustce tonął pijany mężczyzna W sobotę na niestrzeżonej plaży wschodniej w Ustce tonął pijany mężczyzna. Z wody wyciągnęli go plażowicze. Jednak miał jeszcze tyle sił, by być agresywnym wobec służb. Szpital określa jego stan jako średni. 📢 Wypadek siedmioletniej Amelki w Ustce. Dziewczynka po operacji jest w stanie dobrym Siedmioletnia Amelka, która nadziała się na hak słupka, w piątek wieczorem przeszła zabieg w słupskim szpitalu. Czuje się dobrze. Nic nie zagraża jej życiu. Wszystko skończyło się szczęśliwie dzięki mądrej akcji ratunkowej. Tymczasem policja prowadzi czynności w kierunku artykuły dotyczącego narażenia zdrowia i życia.

📢 Słupsk w latach 80. Jak zmieniło się miasto? [ZDJĘCIA] Jak wyglądał Słupsk w latach 80. ubiegłego wieku? Niektóre miejsca zmieniły się całkowicie, inne w niewielkim stopniu. Z naszego archiwum wyszukaliśmy stare zdjęcia miasta.

📢 Słupsk i region 20 lat temu. Zobacz, co się zmieniło [zdjęcia] 20 lat to niedużo, ale w tym czasie nasz region mocno się zmienił. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z 2002 roku. 📢 Koszmarny wypadek w Ustce. Siedmiolatka nadziała się na hak osiedlowego słupka. Dramatyczny ratunek sąsiadki i strażaków W piątek po południu na ulicy Bałtyckiej w Ustce siedmioletnia dziewczynka miała wypadek. Jadąc rowerem, wpadła na jeden z metalowych słupków oddzielających chodnik od trawnika i nadziała się udem w okolicy pachwiny na hak. Do czasu przyjazdu strażaków dziewczynkę podtrzymywała sąsiadka. W taki sposób, by nie doszło do krwotoku.

📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Jakie są warunki aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 10.08.23 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Zobacz, kto wziął ślub w pierwszy weekend sierpnia [ZDJĘCIA] Śluby 2023 w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Przedstawiamy galerię zdjęć ślubnych par z pierwszego weekendu sierpnia. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia!

📢 Stare fotografie z życia Szkoły Podstawowej nr 1 w Miastku (część druga) Prezentujemy kolejne archiwalne zdjęcia z życia Szkoły Podstawowej nr 1 w Miastku. Fotografie pochodzą z lat 1989-1993 i przedstawiają najważniejsze wydarzenia z życia placówki. 📢 Kobiety o tych imionach to najlepsze przyjaciółki. Sprawdź, kto jest na liście 29.03.2023 Wiadomo, że najlepsza przyjaciółka ma specjalne miejsce w naszym życiu. Ale czy jej imię jest ważne? Według ezoteryków tak: najlepszymi przyjaciółkami mogą zostać kobiety o pewnych imionach. Sprawdźcie co to za imiona.

📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

iPolitycznie - B. Kownacki o filmie Holland