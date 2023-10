Przegląd prasy 15.10.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najmodniejsze stroiki na cmentarz. Piękne dekoracje pomników na Wszystkich Świętych 2023. Te wyjątkowe kompozycje na grób to hit”?

Prasówka 15.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najmodniejsze stroiki na cmentarz. Piękne dekoracje pomników na Wszystkich Świętych 2023. Te wyjątkowe kompozycje na grób to hit Stroiki na cmentarz warto wybrać już teraz, bo lada chwila przypada jedno z najważniejszych świąt w roku, czyli dzień Wszystkich Świętych. 1 listopada dekorujemy nagrobki kompozycjami na cmentarz i zapalamy znicze, żeby uczyć pamięć bliskich i przyjaciół. Podpowiadamy, jakie wiązanki na Wszystkich Świętych wybrać. Zobacz w galerii, jak pięknie można udekorować rodzinne groby.

📢 Sztubackie życie w powojennej Ustce. Nauczyciele, uczniowie, szkoły [zdjęcia] Droga do szkoły, przerwa w lekcjach, uśmiech pierwszej nauczycielki. Mundurek, kołnierzyk, tarcza, boisko szkolne, klasówki, matura i wakacje! Czas powojennej Ustki zatrzymał się w kadrze Heleny Bieszczad. Może znajdziecie siebie lub swoich bliskich na fotografiach z tamtych lat?

📢 Śpijcie aniołki. Pogrzeb dzieci utraconych na Nowym Cmentarzu w Słupsku W sobotę, 14 października, na Nowym Cmentarzu w Słupsku, pochowano urnę z prochami 127 dzieci nienarodzonych - dzieci utraconych... Zapłonęły znicze, odmówiono modlitwę w intencji rodziców, dla których dzieci utracone w wyniku poronienia to niewyobrażalna tragedia. Uroczystość pogrzebowa odbyła się przy Pomniku Dzieci Utraconych.

Prasówka 15.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zaginieni z Pomorza. Oto aktualna lista. Zobacz kogo poszukuje policja. Widzieliście ich? Rozpoznajecie kogoś? Co roku w Polsce policja odbiera kilkanaście tysięcy zgłoszeń związanych z zaginięciem zarówno osób dorosłych, jak i dzieci. Część z tych osób udaje się odnaleźć, część z kolei niestety również, ale zmarłych, inni zaś nadal poszukiwani są przez policję, rodziny oraz liczne fundacje zajmujące się osobami zaginionymi. Sprawdź listę osób zaginionych, może dzięki Twojej pomocy uda się odnaleźć kolejną z nich!

📢 To są najdroższe rasy psów. Za rasowego psa zapłacisz kilkadziesiąt tysięcy złotych. W te ceny naprawdę ciężko uwierzyć Najdroższe psy w Polsce i na świecie kosztują majątek. Są piękne i... bardzo, bardzo cenne. Jak mówią specjaliści, ceny najdroższych psów zaczynają się kilku tysięcy złotych, a kończą... Na pewno w tej cenie kupisz sobie samochód! Oto zestawienie najdroższych psów na Pomorzu. Wszystkie pochodzą z portalu OLX z ogłoszeń, które można znaleźć w województwie pomorskim. 📢 Sobotni Bazarek Natury w Krępie. Lokalny ryneczek zdrowej żywności W sobotnie przedpołudnie w Krępie koło Słupska zorganizowano kolejny Bazarek Natury. Mieszkańcy regionu mogli nabyć pyszne wyroby od lokalnych przedsiębiorców. 📢 Rolnicy.Podlasie. Tak mieszkają Gienek i Emilka, najsłynniejsi rolnicy w kraju i gwiazdy programu FOKUS TV. Gospodarstwa z lotu ptaka Program Rolnicy. Podlasie, choć emitowany od lat, wciąż cieszy się popularnością wśród telewidzów. Od początku gwiazdami programu są rolnicy z Plutycz i piękna rolniczka z Laszek. Nie raz odwiedzaliśmy ich gospodarstwa w Plutyczach i Laszkach. Zarówno Emilka, jak i Gienek są bardzo naturalni, cechuje ich pogoda ducha i szczerość. Te cechy doceniają widzowie show, emitowanego na kanale Focus TV. Zobaczcie ich domy!

📢 Te mieszkania do wynajęcia szokują! Najdziwniejsze pomysły właścicieli w praktyce. Zobacz zdjęcia W dzisiejszych czasach szokują nie tylko ceny mieszkań do wynajęcia, ale także ich wygląd. W ogłoszeniach można trafić na prawdziwe miny. Zobaczcie sami jakie pokoje można znaleźć na portalach ogłoszeniowych. 📢 Memy po meczu Polski z Wyspami Owczymi. Debiutanci nową siłą drużyny Michała Probierza Nie mógł się lepiej zakończyć piłkarski czwartek w eliminacjach mistrzostw Europy. Wygrana 2:0 Polaków z Wyspami Owczymi i zwycięstwo 3:0 Albanii z Czechami oznacza, że Biało-Czerwonym do bezpośredniego awansu wystarczy pokonać w dwóch ostatnich meczach Mołdawię i Czechy właśnie. Michał Probierz odniósł pierwszy sukces, wystawiając na boisku kilku debiutantów, w tym dwóch - Patryka Dziczka i Patryka Pedę w wyjściowym składzie. Obejrzyj w galerii najzabawniejsze memy po meczu Polski z Wyspami Owczymi. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Horror w pokoju nauczycielskim. Uczniowie naprawdę przesadzili. Nauczyciele stracili cierpliwość i przygotowali riposty W Dzień Nauczyciela uczniowie dziękują pedagogom za opiekę i przekazaną wiedzę, ale trzeba przyznać, że na co dzień nie mają oni łatwo z podopiecznymi. Rozpoczął się kolejny rok szkolny, a więc i klasówki. Nikt ich nie lubi, a do tego niektórzy uczniowie podczas sprawdzianów zamiast wykazać się wiedzą, wolą napisać lub narysować coś głupiego. Nauczyciele się tym irytują, ale wielu odpowiada uczniom kąśliwą ripostą! Zobaczcie kolejną odsłonę hitów sprawdzianów, w której tym razem koncentrujemy się na ripostach nauczycieli. 📢 Ślubowanie, wyróżnienia, czyli dzień nauczyciela. Dzień Edukacji Narodowej w słupskim „Mechaniku” [ZDJĘCIA] W Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku zorganizowano w piątek, 13 października, obchody Dnia Edukacji Narodowej. Było ślubowanie uczniów i wyróżnienia dla nauczycieli.

📢 Dziś Dzień Edukacji Narodowej. Jak wyglądała szkoła w PRL-u? [zdjęcia] Dziś, 14 października, przypada Dzień Edukacji Narodowej, potocznie nazywany Dniem Nauczyciela. Zapewne każdy pamięta swoją szkołę i swoich nauczycieli z okresu dzieciństwa i dorastania. Dla tych, którzy nie wiedzą, jak wyglądała szkoła w okresie PRL-u przygotowaliśmy archiwalne zdjęcia wyszperane w Narodowym Archiwum Cyfrowym. 📢 Oto najbardziej szkodliwe śniadania - tego nie jedz na śniadanie. Nie jedz tego na śniadanie. Te posiłki mogą ci zaszkodzić! Pełnowartościowe śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Jednak zdaniem specjalistów, istnieją produkty, których kategorycznie nie można spożywać na czczo. Spożywanie, tych produktów może doprowadzić do problemów. Zobacz, czego nie jeść i nie pić na śniadanie! 📢 Te stare meble z PRL są warte fortunę. Sprawdź czy je masz, bo możesz dużo zarobić! [CENY] 14.10.2023 Te stare meble z PRL są warte fortunę. Trzymasz gdzieś na strychu stare meble z PRL? Zastanów się czy warto dalej pozwolić im się kurzyć, bo ceny mebli retro i vintage, szczególnie z czasów PRL - osiągają całkiem niezłe ceny. Za kilka sztuk takich mebli można zarobić fortunę! Sprawdź, za ile można sprzedać stare meble i co najlepiej się sprzedaje.

📢 Te osoby nie powinny pić kawy! Jeżeli masz te objawy to lepiej ją odstaw. Kofeina może negatywnie wpływać na nasze zdrowie! Te osoby nie powinny pić kawy. Zastanawiasz się, kto powinien zrezygnować z jej picia? Masz te objawy? Wielu z nas nie wyobraża sobie poranka bez filiżanki kawy. Kofeina to główny składnik, który może negatywnie wpływać na zdrowie osób, które przesadzają z ilością kawy. Są takie osoby, które powinny zmniejszyć lub całkowicie odstawić kawę. Sprawdź, kto powinien odstawić kawę! Jeżeli masz te objawy, to zrezygnuj z jej picia! 📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, czy masz je w portfelu!

📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź listę najbardziej leniwych psów! 📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Te rzeczy kupisz w niskich cenach [ZDJĘCIA] Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź koniecznie, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze! 📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź koniecznie! 📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznieczy masz je w domu!

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Oto najdroższe psy na świecie. Szczeniaki tych ras mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! 14.10.2023 Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie!

📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź koniecznie naszą listę! 📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Dzień Nauczyciela obchodzony jest w Polsce od kilkudziesięciu lat. Zobacz archiwalne zdjęcia, przedstawiające dawną szkołę! Dzień Nauczyciela obchodzony jest w Polsce już od kilku dekad, bowiem jego początki sięgają lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Co ciekawe, od 1982 roku jego oficjalna nazwa to Dzień Edukacji Narodowej, w związku z czym od tamtej pory święto dotyczy wszystkich pracowników oświaty. Z tej okazji w szkołach nie odbywają się zajęcia, a zamiast nich uczniowie przygotowują uroczyste apele albo organizowane są wspólne wyjścia – na przykład do instytucji kulturalnych. Nauczyciele zarówno dawniej, jak i obecnie odgrywają niezwykle ważną rolę nie tylko w edukacji, ale też w wychowywaniu młodego pokolenia. Chociaż same lekcje przebiegają bardzo podobnie, to zmieniło się podejście uczniów do szkoły oraz osób, prowadzących zajęcia. Wraz z rozwojem technologii pojawiły się również nowoczesne metody nauczania, między innymi z wykorzystaniem ciągle udoskonalanych urządzeń. Dzieci i młodzież, wyposażone w laptopy oraz dostęp do internetu mają bez porównania inne możliwości w pozyskiwaniu wiedzy niż ich rówieśnicy kilkadziesiąt lat temu. Wszelkie multimedialne formy urozmaicają przekaz i rozwijają kreatywność. Niemniej jednak, dawniej nauczyciele byli autorytetami dla uczniów, a ich zawód uchodził za prestiżowy. Mieli też większy wpływ na kształtowanie pozytywnych postaw wśród dzieci oraz młodzieży. W placówkach edukacyjnych panowała dyscyplina, której złamanie wiązało się z poważnymi konsekwencjami. Z okazji Dnia Nauczyciela zobacz archiwalne fotografie, przedstawiające polską szkołę kilkadziesiąt lat temu!

📢 TOP 3 - Pomorskie fotoradary, które zarejestrowały najwięcej naruszeń. W wielu miejscach stanęły już nowoczesne urządzenia W tym roku na wielu pomorskich drogach w miejsce starych fotoradarów pojawiły się nowoczesne. Sprawdziliśmy, które fotoradary na Pomorzu zarejestrowały w 2023 roku najwięcej naruszeń. 📢 Wspominamy wakacje w koszalińskiej Prywatce. Zobacz ZDJĘCIA pięknych imprezowiczek! 14.10.2023 No cóż! Czas wakacyjnych szaleństw już za nami! Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by jeszcze te chwile powspominać. A w lipcu i sierpniu w koszalińskim klubie Prywatka było naprawdę gorąco! Zapraszamy do obejrzenia wybranych zdjęć z wakacyjnych imprez w klubie. 📢 W sobotę kolejny Bazarek Natury w Krępie Słupskiej W sobotę, 14 października w Krępie Słupskiej odbędzie się kolejna edycja Bazarku Natury, który organizowany jest przez Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną Gminy Słupsk.

📢 Komeda zamieszkał w Słupsku na dobre. Słynny jazzman ma swój mural [ZDJĘCIA] Rozpoczął się w Słupsku festiwal Komedy, czyli wielkie wydarzenie dla miłośników muzyki. Od pewnego czasu można w mieście słynnego jazzmana również zobaczyć – mural poświęcony jego postaci powstał przy ul. Grodzkiej. 📢 To nas najbardziej denerwuje w mieszkaniu w bloku. Te zachowania szczególnie nie podobają się mieszkańcom budynków wielorodzinnych! Oto co nas najbardziej denerwuje w mieszkaniu w bloku. Te zachowania szczególnie nie podobają się mieszkańcom budynków wielorodzinnych. Mieszkanie w bloku może być prawdziwym utrapieniem. Mieszkańcom zazwyczaj przeszkadzają wszechobecne odgłosy dochodzące z mieszkań obok, czy też z klatki schodowej. Nie każdy ma szczęście trafić na spokojne, przyjazne i miłe sąsiedztwo. Te rzeczy powodują, że nie można liczyć na dobre stosunki z sąsiadami. Wiele z tych punktów będzie dla Was wielkim zaskoczeniem!

📢 Tak mieszka Grażyna Torbicka. Zobacz, jak się pięknie urządziła w stolicy. Sprawdź, czy taki wystrój domu pasuje do ikony stylu Tak mieszka Grażyna Torbicka, gdy rozstaje się z ukochanym mężem. Gwiazda telewizji często ucieka do stolicy. Ikona stylu od dawna żyje na dwa domu. Zobacz, jakie wnętrza pokochała telewizyjna gwiazda. Zajrzyj do domowego zacisza córki Krystyny Loski i sprawdź, jak się urządziła dziennikarka w modnej dzielnicy. 📢 Tak mieszka Leszek Lichota i Ilona Wrońska. Na wsi aktorzy znaleźli swój raj i pomysł na biznes. Tak zarabia na życie tytułowy „Znachor” Leszek Lichota to nowy profesor Wilczur, który wciela się w tę postać w najnowszej wersji „Znachora”. Wiele osób zastanawia się, jak wypadnie w tej roli lubiany aktor. Nie uniknie przecież porównywania do Jerzego Bińczyckiego, który po mistrzowsku zagrał profesora Wilczura w głośnej ekranizacji powieści z 1982 roku w reżyserii Jerzego Hoffmana. Zobacz, jak żyje na co dzień aktorska para i gdzie znaleźli swoje miejsce na ziemi. Malownicza okolica zachwyca. Zdziwisz się czy zajmuje się Leszek Lichota, gdy nie jest na planie filmowym.

📢 Strażacy znowu w akcji. Pożar w domu dwurodzinnym w Damnie w gminie Damnica W piątek późnym popołudniem strażacy Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku i ochotniczych straży pożarnych z Damnicy i Główczyc gasili pożar na poddaszu domu dwurodzinnego w Damnie. 📢 Oto projekty domów bez pozwolenia do 70 mkw. Jaki jest koszt budowy domu bez pozwolenia? Tak może wyglądać dom do 70 mkw Chcesz zbudować dom, ale nie chcesz wydawać tysięcy złotych na projekt? Wiemy, gdzie znaleźć projekty domów za darmo. Nie musisz też ubiegać się o pozwolenie na budowę. Oto gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw. Celem programu budowy domów bez pozwolenia na budowę jest m.in. uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność projektów. Zobacz galerię prac konkursowych.

📢 Dzień Edukacji Narodowej w Ustce. Nauczyciele wyróżnieni Z okazji Dnia Edukacji Narodowej władze Ustki odwiedziły wszystkie placówki oświatowe z życzeniami dla wszystkich pracowników. 📢 W Słupsku świętowali wszyscy nauczyciele. Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej [ZDJĘCIA] Za trudy codziennej pracy, poświęcenie i szerzenie wiedzy podziękowano dziś (13.10) wszystkim słupskim nauczycielom. Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej zorganizowano w sali bankietowej „Aureus”. 📢 Andrzej Góralski z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku najlepszy! Gratulujemy Zakończyły się dwudniowe eliminacje do III Ogólnopolskiego Turnieju Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji. Konkurencje miały za zadanie wyłonić najlepszego funkcjonariusza pełniącego służbę na stanowisku kierowania, który pod koniec listopada 2023 roku będzie reprezentował garnizon pomorski w ogólnopolskich zmaganiach w Szkole Policji w Katowicach. Zwycięzcą został podinsp. Andrzej Góralski z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku.

📢 Są zarzuty dla kierowcy wozu strażackiego ws. tragicznego wypadku w Żukowie Prokuratura przedstawiła zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym kierowcy wozu strażackiego w związku ze zdarzeniem, w którym zginęło dwoje druhów tutejszej jednostki OSP. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. 📢 Niemiecka spółka łamie prawo? Wicewojewoda interweniuje w Warszawie. Ziemia ma trafić do polskich rolników Efekty interwencji dotyczącej jednej ze spółek rolniczych z powiatu słupskiego przedstawił wicewojewoda pomorski na specjalnie zorganizowanym briefingu. Według ustaleń Aleksandra Jankowskiego firma ta „ma dzierżawić nielegalnie ziemię, nie płacąc czynszu ani podatków.” 📢 30 milionów złotych wsparcia dla Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. Uczelnia pozyskała rządowe dofinansowanie Wielomilionowe wsparcie dla słupskiej uczelni zostanie spożytkowane na rozbudowę uniwersyteckiej infrastruktury. Rządowe dofinansowanie pozwoli między innymi na przeprowadzenie niezbędnych remontów.

📢 Najbardziej poszukiwane antyki. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 13.10.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Czy 15 października jest niedziela handlowa? Mamy harmonogram niedziel handlowych do końca roku Kiedy przypada najbliższa niedziela handlowa? Od 2020 roku możemy je policzyć na palcach jednej ręki, a im bliżej gorączki przedświątecznej, tym bardziej będziemy potrzebować zakupów w każdy weekendowy dzień. Czy 31 października jest niedziela handlowa? Do końca roku zostały już tylko dwie. 📢 Akcja ratownicza na morzu na północny zachód od Ustki W środę po północy żeglarz na jachcie „Dunajec” miał poważny wypadek. Na ratunek wyruszyły statek ratowniczy „Orkan” z Ustki i śmigłowiec.

📢 Trener karate z Kołobrzegu oskarżony m.in. o próbę zgwałcenia jednej z małoletnich uczennic Akt oskarżenia przeciwko Waldemarowi D. kołobrzeska prokuratura skierowała do sądu. Mężczyzna, będąc trenerem karate, jedną małoletnią uczennicę miał doprowadzać do poddania się czynnościom seksualnym, drugą także próbował zgwałcić – dowiedziała się PAP w Prokuraturze Okręgowej w Koszalinie. 📢 Tak żyje Katarzyna Cichopek. Zobacz zdjęcia pięknej prezenterki programu "Pytanie na śniadanie" 13.10.2023 Katarzyna Cichopek to obecnie jedna z gwiazd prowadzących popularny program śniadaniowy w Telewizji Polskiej. W programie "Pytanie na śniadanie" towarzyszy jej Maciej Kurzajewski. Relacja ta przeniosła się także do ich życia prywatnego. Obecnie są parą i tworzą udany związek. Zobacz, jak żyje Katarzyna Cichopek. 📢 Groźni przestępcy ze Słupska poszukiwani listami gończymi. Uwaga !!! Mogą być bardzo niebezpieczni (zdjęcia) 13.10.23 Słupska policja opublikowała kolejne listy gończe z danymi oraz wizerunkami osób poszukiwanych za różne przestępstwa. Zobacz kogo szuka policja i za jakie przestępstwa oraz wykroczenia. Znasz kogoś? Wskaż miejsce pobytu poszukiwanego dzwoniąc na numer 112 lub 997.

📢 Najlepsze memy dla tych, którym się nie chce pracować. Zrób sobie przerwę na kawę i pośmiej się ze swojego szefa (zdjęcia) 13.10.23 Najtrudniejszy jest zawsze poniedziałek. Po weekendowym odpoczynku powrót do pracy nie należy do najprzyjemniejszych. Tego dnia najtrudniej jest nam odpisać na maile, spotkać się służbowo na telekonferencji czy po prostu być produktywnym. Kto z nas tego nie przeżywał choć jeden raz? Znając Wasze potrzeby przygotowaliśmy coś w sam raz dla tych, którym nie chce się dziś pracować. Zobaczcie najlepsze memy w Internecie o pracy, pracowaniu i szefach.

📢 Najlepszy pediatra w Słupsku. Zobacz ranking najlepszych lekarzy dziecięcych z portalu znanylekarz.pl (zdjęcia) 13.10.23 Który ze słupskich pediatrów posiada najlepsze opinie i oceny? Do kogo warto się wybrać z dzieckiem gdy zachoruje w Słupsku? Sprawdziliśmy opinie i oceny o lekarzach dziecięcych ze Słupska i okolic na portalu znanylekarz.pl. Zobacz kto cieszy się najlepszymi opiniami wśród pacjentów.

📢 Niezwykle malownicze Słupsk i Ustka na zdjęciach wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Tak nas widzi DALL-E 3 13.10.23 Sztuczna inteligencja to jeden z najgorętszych tematów ostatnich miesięcy w całym Internecie. Najpierw ogromną popularność zyskał darmowy ChatGPT a obecnie sieć zalewa ogromna ilość grafik wygenerowanych przez Microsoft i DALL-E 3 czyli silnik stworzony przez OpanAI. Generator ten jest całkowicie darmowy i dostępny w Internecie bez ograniczeń. Postanowiliśmy więc sprawdzić co sztuczna inteligencja sądzi o Słupsku i naszym regionie. Zobaczcie jak wygląda Słupsk na zdjęciach wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. 📢 Te produkty SANEPID nakazał natychmiast wycofać z półek w Biedronce, Lidlu i innych. Parówki, jajka, mięso 13.10.23 Główny Inspektorat Sanitarny nakazał wycofanie ze sklepów kolejnych produktów, których spożycie zagrażać może zdrowi oraz życiu konsumentów. Mowa tu o takich produktach jak parówki, mięso, jajka czy kosmetyki. Wykryto w nich albo niepożądane substancje lub skażenie bakteriami salmonelli. Oznacza to, że produkty te muszą natychmiast zostać wycofane ze sprzedaży. Sprawdź o które produkty i ich partie chodzi. Robisz zakupy w Biedronce, Lidlu, Auchan czy innych popularnych marketach? Sprawdź czy nie kupiłeś rzeczy wycofanych przez Sanepid.

📢 Unikatowe monety z PRL warte po kilka tysięcy zł. Masz takie w domu? Kolekcjonerzy szukają ich na aukcjach w Internecie 13.10.23 Nie od dziś wiadomo, że fanatycy kolekcjonerzy są w stanie zapłacić każde pieniądze aby skompletować swoje kolekcje. Nie inaczej jest z kolekcjonerami monet. Te na rynkach internetowych aukcji osiągają niejednokrotnie kwoty przekraczające nawet 10 czy 20 tysięcy złotych. Kolekcjonerzy szukają głównie monet w dobrym stanie i rzadkich ale również takich, które swoją wartość zyskują dopiero w pewnej kolekcji. Tak też jest z monetami, które wybite zostały w okresie Polski Ludowej. Jakich monet z PRL szukają kolekcjonerzy?

📢 Uczniowie ze Słupska praktykują w dużych firmach. W Markosie rekordowa liczba praktykantów Łącznie ponad 86 uczniów zdobywa lub zdobędzie w tym roku pierwsze zawodowe szlify pod okiem doświadczonych specjalistów w firmie Markos w Głobinie pod Słupskiem. Część zajęć odbywa się w specjalnie zaaranżowanej sali dydaktycznej w zakładzie, pozostałe już na halach produkcyjnych. Taki system w połączeniu z wiedzą praktyczną zdobywaną w szkołach pozwala odpowiedzialnie i profesjonalnie przygotowywać młode kadry do bycia w przyszłości częścią wielkiej firmy.

📢 Patrzyli, jak Hamas bombarduje ich wakacje. Do Polski przylecieli Herculesem. Tych dni nie zapomną już nigdy [ZDJĘCIA] Widziałem Izrael w ogniu. Oto Ziemia Święta na chwilę przed i 48 godzin po pierwszych atakach rakietowych na Jerozolimę, Tel Awiw, Jaffę. Byliśmy tam jako turyści. 📢 Prawomocnie skazany słupski radny Kamil B. stracił mandat samorządowca Komisarz wyborczy w Słupsku sędzia Marek Lagut wygasił mandat radnego Kamila B., skazanego prawomocnym wyrokiem za płatną protekcję i oszustwa. 📢 Pod szkołą w Słupsku zatrzymano 17-latka z kilkoma woreczkami marihuany. Zaczepiał uczniów Dzielnicowi z Komisariatu Policji II w Słupsku zatrzymali 17-letniego mieszkańca Słupska, który posiadał przy sobie narkotyki. Mundurowi zwrócili uwagę na podejrzanie zachowującego się młodego mężczyznę, który zaczepiał uczniów jednej ze szkół. Podczas przeszukania nastolatka funkcjonariusze znaleźli w jego saszetce zawiniątka z suszem roślinnym. Za posiadanie narkotyków grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

📢 W Ustce na ulicy Na Wydmie doszczętnie spłonął samochód W nocy ze środy na czwartek w Ustce na ulicy Na Wydmie spłonął volkswagen golf. Policja nie podejrzewa, by doszło do podpalenia pojazdu.

📢 Biżuteria z PRL na której można zarobić. Zobacz czego szukają jubilerzy i kolekcjonerzy. Kolczyki i pierścionki warte fortunę 12.10.23 Moda na biżuterię z PRL powraca. I nie jest to pusty slogan. Wystarczy popatrzeć na ogłoszenia dostępne w Internecie, choćby te na portalu OLX. To właśnie tam znajdziemy całą masę ogłoszeń chętnych nie tylko do sprzedania ale i kupienia pamiątkowej biżuterii po babci, mamie czy cioci. Wiele osób posiada w swoich domowych kolekcjach właśnie taką biżuterię. Okazuje się, że można na niej zarobić całkiem duże pieniądze ponieważ stanowią one dużą wartość dla zbieraczy, jubilerów a przede wszystkim dla kolekcjonerów. Ile zatem można zarobić na pierścionkach czy kolczykach z PRL na OLX? Sprawdziliśmy. 📢 Z poligonu w Ustce wystartowała rakieta Perun. To drugi lot testowy. Celem jest kosmos! W poniedziałek, 9 października, z Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce wystrzeliła polska rakieta Perun skonstruowana przez firmę SpaceForest z Gdyni. Był to drugi lot testowy rakiety. Pierwszy miał miejsce 21 czerwca. To niezwykle ważne wydarzenia dla polskiej astronautyki.

📢 Oto ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! 12.10.2023 Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź koniecznie! 📢 Dyniowy zawrót głowy. Tiramisu, gołąbki, a może leczo? (WIDEO) Ponad 30 potraw zgłoszono do kulinarnego konkursu w Tuchomiu. Oczywiście dyniowego. Panie, a także jeden pan stanęli na wysokości zadania. Było na słodko i wytrawnie. A wiecie, że z dyni można zrobić tiramisu lub guacamole?

📢 Biżuteria PRL i w stylu vintage. Zobacz, na czym można zarobić. Sprawdź, czego szukają jubilerzy i kolekcjonerzy. Biżuteria warta majątek! Biżuteria w stylu vintage, albo jak to lubi, retro. Co nosiło się przed laty, a dzisiaj jest obiektem westchnień i poszukiwań kolekcjonerów i jubilerów? Sprawdź, może akurat w twojej domowej kolekcji znajduje się coś, co jest naprawdę kosztowne. Kolczyki babci, naszyjnik mamy, a może wyjątkowy pierścionek, który udało ci się zdobyć na pchlim targu. Biżuteria w stylu vintage może być naprawdę dużo warta. Zobacz, czego w internecie szukają inni! Ta biżuteria może kosztować krocie! 📢 Tyle zarabia się w Wojsku Polskim w 2023 roku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac w konkretnych stopniach! Oto zarobki żołnierzy w 2023 roku. Stawki uzależnione są od posiadanego stopnia. Wynagrodzenie żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale także wiele ulg i premii finansowych. W Polsce ten rok ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. Ogólnie rzecz biorąc, to tylko w 2023 roku wydatki te, mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile pieniędzy będzie przeznaczonych na pensje dla wojskowych? Sprawdź, ile zarabia się w wojsku na określonych stopniach!

📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź kogo to dotyczy! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 500 plus!

📢 Zmiany w spadkach i dziedziczeniu - zmiany od listopada. Czy też zostaniesz wyłączony z dziedziczenia ustawowego? Spadki od listopada 2023 r. będą miały nieco inne zasady. Pewne osoby nie będą już dziedziczyć ustawowo. Kto to? Czy dzieci, wnuki, rodzice i dziadkowie nadal będą mogli otrzymać spadek na zasadach ustawowych i kiedy dokładnie zmiany zaczną obowiązywać?

📢 Strażacy z Żabna mają wóz bojowy z... wodą! Przekazanie auta (WIDEO) To dla ochotników z Żabna pod Miastkiem było prawdziwe święto. Ich jednostka wzbogaciła się o samochód pożarniczy. Można by powiedzieć - sami na niego zapracowali. Zbiórka pieniędzy trwała zaledwie miesiąc. 📢 S6 od Trasy Kaszubskiej do Słupska. Co nowego na budowie? Zobacz zdjęcia Odcinek S6 od Bożegopola Wielkiego do Leśnic jest w budowie. Prace ziemne wyznaczają przebieg ekspresówki, co widać na najnowszych fotografiach. Zobacz! 📢 Gdańsk, Gdynia, Sopot: miejsca związane z Nikodemem Skotarczakiem, słynnym gangsterem. Oto Nikoś i jego Trójmiasto. Znasz te miejsca? Każdy wie, kim był Nikodem Skotarczak, znany jako Nikoś, bohater produkcji Netflixa pt. "Jak pokochałam gangstera", ale nie każdy kojarzy, gdzie mieszkał i działał. Całe życie Nikosia związane było z Trójmiastem. Tu zaczynał karierę na bramkach w klubach, tu prowadził interesy, sponsorował Lechię Gdańsk, tu także zginął. Jakie miejsca są najbardziej związane z Nikosiem w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Zobacz w naszej galerii zdjęć.

📢 Tym osobom przysługuje dodatkowe 500 zł miesięcznie. Sprawdź, jakie warunki należy spełnić, żeby otrzymać dodatkowe 500 plus W minionym roku ponad 388 tys. osób z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji dostawało co miesiąc pieniądze z ZUS. Dodatek przyznawany jest od 1 października 2019 roku. – Przyznany „poza ZUS-em” stopień niepełnosprawności nie uprawnia do otrzymania dodatku, bo o tym, czy go dostaniemy, decyduje lekarz orzecznik ZUS – podkreśla Iwona Kowalska-Matis, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS.

📢 Wracają do Ustki nie tylko we wspomnieniach. Rezerwiści Marynarki Wojennej są tu sercem W Ustce trwa doroczny zjazd rezerwy Marynarki Wojennej. To już czwarte spotkanie rezerwistów, którzy przed laty przeszli przez bramę Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej. W tym roku nad morze ściągnęło 110 osób – marynarze, którzy zdobywali specjalności w CSSMW i ich rodziny.

📢 Zielony Ogród w Ustce otwarty. Pierwsi kuracjusze w nowym sanatorium We wtorek uroczyście zainaugurowano działalność Sanatorium Uzdrowiskowego Zielony Ogród w Ustce, w którym już korzysta z zabiegów 120 kuracjuszy. Obiekt został wyremontowany i wyposażony za 15 milionów złotych. 📢 Śmiertelny wypadek pod Reblinem koło Słupska. Nie żyje kobieta kierująca seatem (zdjęcia) Do śmiertelnego wypadku doszło na Drodze Krajowej nr 6 w rejonie miejscowości Reblino. Nie żyje 37-letnia kobieta kierująca seatem. W szpitalu jest m.in. kobieta w siódmym miesiącu ciąży i 9-letnia dziewczynka. 📢 Koszmar nauczycieli. Znów nie mogą spać po nocach. Najlepsze hity ze sprawdzianów, kartkówek i klasówek 2023 Koszmar nauczycieli. Znów nie mogą spać po nocach. Rok szkolny 2023/2024 niesie belfrom ze sobą wiele nieprzespanych nocy. Dlaczego? Cóż, będą musieli sprawdzać prace swoich uczniów, którzy nie zawsze grzeszą bystrością. Hity ze sprawdzianów, kartkówek i klasówek to zdjęcia prac, które doprowadziły wielu nauczycieli do łez. Poprawianie ich to prawdziwa udręka. Jak sobie z tym radzą? Publikują w Internecie prace swoich podopiecznych jako hity z klasówek. Jest to jednak śmiech przez łzy. Zobaczcie jakie kwiatki występują w pracach domowych, wypracowaniach oraz kartkówkach.

📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Zobacz, kto wziął ślub w pierwszy weekend sierpnia [ZDJĘCIA] Śluby 2023 w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Przedstawiamy galerię zdjęć ślubnych par z pierwszego weekendu sierpnia. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia!

📢 To jeden z najbardziej wpływowych mafiosów Trójmiasta. Kim był Nikoś czyli Nikodem Skotarczak. Mija 25 lat od śmierci ojca chrzestnego mafii Nikodem Skotarczak był ojcem chrzestnym trójmiejskiego podziemia i jednym z najbardziej wpływowych członków mafii w Polsce. Jak przebiegła jego kariera w świecie przestępczym? 24 kwietnia 2023 roku minęło 25 lat od jego śmierci. Sprawcy jego zabójstwa nadal pozostają nieznani. 📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 Przebudowa drogi krajowej Słupsk-Ustka ma zakończyć się w grudniu Do końca 2023 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje oddać do użytku drogę między Słupskiem a Ustką. To półroczne opóźnienie. Wzrosły też koszty inwestycji. Sprawdziliśmy, co dzieje się na budowie. 📢 Te przedmioty z PRL to prawdziwe skarby. Rupiecie na których można zarobić. Tych rzeczy szukają kolekcjonerzy staroci 02.03.23 Przedmioty z okresu PRL w naszych domach często zbierają kurz i wydają się zbędnymi bibelotami. Wszystko wówczas było inne, bardziej toporne i bezpłciowe. Dziś wiele z tych przedmiotów wraca do łask. Dzięki upływowi czasu rzeczy takie jak kryształy, biżuteria czy antyki z PRL nabierają realnej wartości. Dla jednych sentymentalna a dla innych materialna, przeliczalna na gotówkę. Tych rzeczy, z pozoru rupieci, szukają kolekcjonerzy i zbieracze przedmiotów z PRL. Można na nich sporo zarobić.

📢 Ta porcelana z PRL osiąga rekordowe ceny. Zestawy po kilkaset złotych na aukcjach i w sklepach z antykami. Szukają jej łowcy okazji 02.03.23 Moda na przedmioty z PRL wraca w wielu aspektach. Mowa tu nie tylko o trendach w modzie ale także w przedmiotach z tego co tu nie mówić, specyficznego okresu. Wśród przedmiotów cieszących się uznaniem kolekcjonerów i łowców okazji oprócz kryształów czy biżuterii znalazła się ostatnio także porcelana. Przedmioty wykonane z porcelany na aukcjach internetowych osiągają astronomiczne ceny. Które zestawy są najbardziej pożądane przez miłośników PRL? 📢 25 lat od śmierci Przemka Czai. Archiwalne zdjęcia z zamieszek w Słupsku w 1998 roku Przemek Czaja i śmierć, która wstrząsnęła Polską. 10 stycznia mija 25 lat od tragicznej śmierci kibica Czarnych Słupsk.