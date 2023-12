Przegląd prasy 15.12.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tanie mieszkania i domy od komornika w Zachodniopomorskiem. Sprawdź najnowsze licytacje komornicze [ZDJĘCIA]”?

Prasówka 15.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tanie mieszkania i domy od komornika w Zachodniopomorskiem. Sprawdź najnowsze licytacje komornicze [ZDJĘCIA] Tanie domy i mieszkania w Koszalinie i regionie. Najnowsze ogłoszenia licytacji domów od komornika. Domy nawet za pół ceny. Sprawdź, jakie są oferty. Licytacja komornicza to dobra okazja na zaoszczędzenie pieniędzy. Sprawdź oferty od komornika. Zobacz domy, które będą licytowane w najbliższym czasie przez komorników w Zachodniopomorskiem.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 15.12.23

📢 Przed egzaminem na prawo jazdy zapalił skręta. Teraz grożą mu trzy lata więzienia 29-letni słupszczanin do egzaminu na prawo jazdy podchodził po raz piąty. Zapewne, aby zmniejszyć stres, zapalił skręta. Egzamin oblał, bo uderzył w słupek na placu manewrowym. Miał pecha, bo policja w tym dniu sprawdzała zdających. Tester narkotykowy potwierdził, że niedoszły kierowca palił marihuanę.

📢 Słupski rower miejski powróci na wiosnę. W tym roku cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców Z początkiem grudnia zakończył się sezon słupskiego roweru miejskiego. Mieszkańcy chętnie korzystali w tym roku z usługi. Od lipca przejechali jednośladami ponad 18,5 tys. kilometrów.

Prasówka 15.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Areszt dla mężczyzny, w mieszkaniu którego przebywał poszukiwany 5-latek z Kamienia Pomorskiego Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla mężczyzny, z którym przebywał poszukiwany w Kamieniu Pomorskim małoletni - poinformował PAP w czwartek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Piotr Wieczorkiewicz. Pięciolatek zaginął w poniedziałek na dworcu PKP, był z nietrzeźwą matką.

📢 Nowe zasady urlopów w 2024 roku. Zmiany w kodeksie pracy. Będzie więcej dni wolnych od pracy w 2024 roku? 14.12.2023 Urlopy na nowych zasadach po zmianach w Kodeksie pracy. Dodatkowe dni wolne w pracy? W 2024 roku na 365 dni czeka nas 115 dni wolnych i 251 dni pracujących. Sprawdź, ile dni wolnego będzie przysługiwać pracownikom w 2024 roku.

📢 Wigilia emerytów i rencistów ZNP w Słupsku. Był opłatek, kolędy, wieczerza wigilijna Tradycyjnie już w Twisterze, przy suto zastawionym olbrzymim stole, na wieczerzy wigilijnej spotkali się członkowie Sekcji Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego. Sekcję tworzą byli pracownicy słupskich placówek oświatowych. Jej przewodniczącą w kadencji 2019-2024 jest Gabriela Polkowska. 📢 Komandor Ronel C. Reyes nowym dowódcą Naval Support Facility w Redzikowie W środę, 13 grudnia, w Jednostce Wsparcia Marynarki Wojennej w Redzikowie odbyła się uroczystość przekazania dowództwa. Obowiązki od dotychczasowego dowódcy komandora Johna R. Bartaka przejął komandor Ronel C. Reyes.

📢 Oto powiat pucki z powietrza. Te miejsca koło Dębek, Jastrzębiej Góry, Pucka, Władysławowa to już historia Oto lotnicze zdjęcia m.in. z Pucka, Władysławowa, Jastrzębiej Góry, Jastarni, Rozewia, Dębek, Karwi i gminy Puck. Jest też m.in. port w Jastarni przed rozbudową, Kaczy Winkiel z piaszczystą nawierzchnią, częściowo rozebrane molo w Pucku, niemal wyludniony port we Władysławowie... Dlaczego te zdjęcia są wyjątkowe? Bo pokazują historię ziemi puckiej. 📢 Urbex Pomorze: oto opuszczone budynki na Pomorzu. Zobacz "polski Hogwart". Masz odwagę tam wejść? Zamek w Łapalicach i inne miejsca Pomorza Polski Hogwart straszył, niebawem może być perełką Kaszub i polskie architektury. Dziś niestety to jednak opuszczone miejsce i budowla na Pomorzu. Nie jedyna! Gdzie możemy je znaleźć? Jak się okazuje, jest ich północy Polski dużo. Jednym z najsłynniejszych opuszczonych obiektów na Pomorzu jest zamek w Łapalicach, ale to nie jedyne miejsce warte uwagi miłośników dreszczyku i odkrywania. Sprawdźcie, jakie jeszcze opuszczone budynki znajdują się na Pomorzu.

📢 Podpalacz samochodów nie będzie odpowiadał przed sądem. Sprawa umorzona. Podejrzany trafi do szpitala Krystian B., 27-letni podpalacz aut, nie będzie sądzony za swoje czyny, bo w chwili ich popełniania był niepoczytalny. Sąd Rejonowy w Słupsku na wniosek prokuratury umorzył postępowanie i zdecydował o umieszczeniu mężczyzny w zamkniętym szpitalu psychiatrycznym. 📢 To są prawdziwe HITY ze szkolnych kartkówek. Takie rzeczy piszą uczniowie na sprawdzianach i w pracach domowych Wojna uczniowie - nauczyciele wznowiona. A jest o co! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Młodzi ludzie uciekali się do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz!

📢 Bytowskie Amazonki: Kobiety! Badajcie się! Z nowotworem można wygrać (WIDEO) Bytowskie Amazonki spotkały się na spotkaniu wigilijnym, aby podsumować miniony rok. Snuły też plany na przyszłość. To już pewne, w Bytowie odbędzie się Marsz Różowej Wstążeczki. 📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Najlepszy jarmark bożonarodzeniowy w Europie wybrany! Gigantyczny sukces Polski – aż 3 nasze miasta w nowym rankingu, w tym zwycięzca Jeśli lubicie odwiedzać jarmarki bożonarodzeniowe w okresie świątecznym (a kto nie lubi?), mamy dla was dobre wieści: Polska jest prawdziwą potęgą jarmarkową. W nowym rankingu najlepszych jarmarków bożonarodzeniowych w całej Europie znalazły się aż 3 polskie miasta, a jedno z nich zajęło pierwsze miejsce! Przekonajcie się, które polskie jarmarki zachwyciły zagranicznych ekspertów, którzy stworzyli ranking, i jakie jeszcze świąteczne festyny Europy najbardziej warto odwiedzić w grudniu. 📢 Problem nadciśnienia tętniczego jest gigantyczny. Na powikłania dziennie umiera tyle osób, jakby co 15 minut spadał na ziemię samolot Występowanie zawałów i udarów u 40-50 letnich pacjentów jest coraz częstszym zjawiskiem. Wiele z tych przypadków spowodowane jest nieleczonym nadciśnieniem tętniczym, które jest najpowszechniejszym czynnikiem ryzyka zgonu na świecie. W rozmowie z kardiologiem dr. n. med. Pawłem Lewandowskim, pierwszym w Słupsku specjalistą hipertensjologiem, zapytaliśmy, jakie są najczęstsze objawy nadciśnienia tętniczego, co powinno nas zaniepokoić i kiedy zgłosić się do lekarza.

📢 Nie żyje nasz redakcyjny Kolega Robert Flasiński. Tak trudno się pogodzić z Jego odejściem... "Stawiał na nogi" zawieszone systemy informatyczne, przypominał o aktualizacjach, zajmował się skomplikowanymi sprawami, o których wielu z nas nie miało pojęcia. Ale też ratował zalane klawiatury, wymieniał szybki w telefonach. Poproszony o pomoc, przychodził po chwili. Zawsze oddzwaniał. Był naszym bohaterem - kilka lat temu toczył walkę z potężnym przeciwnikiem, wtedy choroba na dłużej wyłączyła Go z pracy. Ale wrócił. Dziś żegnamy Roberta Flasińskiego, wciąż nie dowierzając, że kolejnych powrotów nie będzie.

📢 Najpierw koncert, później kiermasz. Świątecznie w Miastku (WIDEO) Już w najbliższy piątek w Miastku odbędzie się koncert bożonarodzeniowy. W sobotę natomiast zaplanowano kiermasz świąteczny. 📢 4000 zł dla ojca lub matki w 2024 roku. Czym jest i komu się należy świadczenie „Za życiem”? Świadczenie „Za życiem” to wsparcie finansowe przyznawane rodzicom dzieci niepełnosprawnych oraz nieuleczalnie chorych. W ramach oferowanej pomocy przysługują również udogodnienia takie jak opieka wytchnieniowa czy wsparcie asystenta rodziny. Jakie warunki trzeba spełnić, by odebrać świadczenie „Za życiem”?

📢 Zofia Merle była wybitną polską aktorką, którą pokochali Polacy. Słynna artystka zmarła w wieku 85 lat Zofia Merle niedawno obchodziła swoje 85. urodziny. Niestety dotarła do nas informacja, że aktorka zmarła w szpitalu Wolskim. Merle była wybitną polską aktorką, która zasłynęła głównie dzięki rolom drugoplanowym. Lubiła swój zawód, ale jeszcze bardziej gotowanie. Jej słynne ciasteczka pokochali jej najbliżsi i nazwali je marletkami. Gwiazda doznała w życiu kilku tragedii, co spowodowało jej zakończenie kariery zawodowej. 📢 Owsianka nie dla każdego. Komu szkodzą płatki owsiane? Zobacz, czy jesteś w grupie, która nie powinna ich jeść Płatki owsiane to bardzo dobre źródło błonnika pokarmowego, bogate w przeciwutleniacze i składniki o działaniu prebiotycznym. Na ich jedzeniu skorzysta nasze serce, figura i odporność. Niestety do miski z owsianką często trafiają dodatki, które mogą sprawić, że spożywanie płatków może przynieść więcej szkody niż korzyści. Także same płatki mogą działać antyodżywczo. Zobacz, jak wyeliminować skutki uboczne jedzenia owsianki. Czy jesteś w grupie, która nie powinna ich jeść?

📢 Wiejskie teatrzyki po przeglądzie. Nagrody za występy w Kobylnicy [zdjęcia] W Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy odbył się VIII Powiatowy Przegląd Teatrzyków Wiejskich „Wiejsztuk 2023”. Wystąpiło kilka grup z powiatu słupskiego i w różnych przedziałach wiekowych.

📢 Polska jako gra i polski bohater gier od SI robią wrażenie – sztuczna inteligencja stworzyła kilka gotowych tytułów, a każdy się nadaje Za pomocą sztucznej inteligencji przekształciliśmy Polskę w postać z gry komputerowej. Kreator graficzny pokazał, jak wyglądałaby postać, a ChatGPT opisał produkcje, w których by się pojawiła. W efekcie mamy gotowe projekty na ciekawe gry skoncentrowane na naszym kraju. Sprawdźcie sami. 📢 Tragiczny wypadek na DK 22 w gminie Miłoradz. Zderzyły się cztery samochody, zginęło dwóch kierowców Dwóch kierowców ciężarówek zginęło w wypadku, do którego doszło w czwartkowy poranek (14 grudnia) na drodze krajowej nr 22 w powiecie malborskim. Trasa w miejscu zdarzenia, czyli na wysokości Starej Kościelnicy, jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.

📢 Odwiedziny tej osoby w Wigilię mogą przynieść ze sobą nieszczęście! O tym z pewnością nie wiedziałaś. Poznaj świąteczne przesądy Wigilia i Boże Narodzenie to czas radości, miłości i świętowania. Jest okazją do spotkań w szerszym gronie, wspólnego spędzenia czasu i odpoczynku po intensywnych przygotowaniach. Z tym okresem związanych jest wiele tradycji i zwyczajów, ale istnieją również świąteczne przesądy. Warto potraktować je jako przypomnienie o tym, w co wierzyli nasi przodkowie i wartościowe ciekawostki, a dla osób przesądnych będą to wskazówki na nadchodzące dni. 📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 14.12.2023 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

📢 To odliczysz od podatku w 2023 roku. Sprawdź co odliczysz po raz pierwszy i ile zyskasz! 14.12.2023 Te rzeczy można odliczyć od podatku w 2023 roku. Wielkimi krokami przychodzi czas, kiedy musimy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Każdy płatnik będzie musiał dokonać rozliczenia od 15 lutego. Warto zapoznać się z najnowszymi ulgami podatkowymi, aby nie być zmuszony do dopłaty. Sprawdź, co możesz odliczyć od podatku po raz pierwszy w 2023 roku! 📢 Amerykańska tarcza antyrakietowa na Pomorzu wesprze polskie bezpieczeństwo Amerykańska baza w Redzikowie, element tarczy antyrakietowej USA, osiągnie jutro zdolność operacyjną. Budowa instalacji trwała od 2016 roku, jej koncepcja zmieniała się co najmniej dwukrotnie. 📢 Przemek Kossakowski w Miastku. Podróżnik o życiu i śmierci (WIDEO) Wyjątkowe spotkanie zorganizowała Miejska Biblioteka w Miastku. Na spotkanie z Przemkiem Kossakowskim przyszło mnóstwo mieszkańców miasta. Opowiadaniami zafascynowani byli nie tylko dorośli, ale też młodzież.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? [14.12.2023] Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Aby święta były radosne. Policyjna pomoc dla potrzebujących mieszkańców regionu słupskiego Przez kilkanaście ostatnich dni funkcjonariusze oraz pracownicy słupskiej policji gromadzili produkty spożywcze, słodycze, kosmetyki i inne potrzebne do prawidłowego funkcjonowania artykuły, które mają pomóc najbardziej potrzebującym rodzinom z regionu. Akcja spotkała się z dużym odzewem, a przekazane rodzinom produkty pomogą im zorganizować święta i sprawią, że na ich twarzach zagości uśmiech.

📢 Zabójstwo czy samobójczy skok? Czy statysta i manekin rozwiążą zagadkową śmierć w Hotelu Słupsk? Nie ma szans, by w najbliższych miesiącach zakończył się proces Piotra Ogrodniczuka, oskarżonego o zabójstwo Jacka B. z użyciem telewizora w Hotelu Słupsk. To już druga rozprawa po uchyleniu wyroku skazującego. Sąd chce zdobyć jeszcze wiele dowodów. Tymczasem najnowsza opinia mówi, że nie było morderstwa, lecz skok samobójczy. Jest też skarga w ETPC przeciwko Polsce.

📢 Duże zmiany dla kierowców w 2024 roku. Nadciąga kolejna rewolucja w przepisach. Oto lista kluczowych zmian Obowiązek rejestracji pojazdów, konfiskata aut czy nowe paliwo na stacjach to tylko niektóre ze zmian zaplanowanych na przyszły rok. Niebawem na ulicach zobaczymy także samochody z pomarańczowymi tablicami, a w niektórych miastach pojawią się strefy czystego transportu. Sprawdź, co zmieni się na polskich drogach w 2024 roku. 📢 Jednorazowe odszkodowanie ZUS - kto może otrzymać pieniądze? Wnioskujący pobierają średnio 8391 złotych. Nowe stawki w 2024 roku Pracownicy, którzy mieli wypadek w pracy lub zmagają się z chorobą zawodową, mogą wnioskować o przyznanie jednorazowego odszkodowania. Obecnie średnia wysokość tego świadczenia wynosi 8391 złotych, zatem warto sprawdzić, kto może z niego skorzystać. Jak dostać odszkodowanie ZUS za wypadek w pracy?

📢 W gminie Kępice remontują drogi. Inwestycje z dofinansowaniem W gminie Kępice trwa remont kilku odcinków dróg. M.in. modernizowana jest droga przebiegająca przez Biesowice, a w Mzdowie droga gruntowa zamienia się w betonową. 📢 Tak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz. Tu żyje z rodziną minister obrony narodowej. Zajrzyj do domu Władysława Kosiniaka-Kamysza Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z żoną dentystką i ukochanymi córeczkami mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to przytulna przestrzeń dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się nowy minister obrony, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i jak polityk spędza wolny czas.

📢 Maja Bohosiewiecz zdradza genialny trik modowy, który stosuje na co dzień zimą. Zamiast czapki jej głowę zdobi inna część garderoby Co nosić zimą zamiast czapki? Zobacz, co wymyśliła Maja Bohosiewicz. Ten modowy trik jest rewelacyjny. Będzie ci nie tylko ciepło w mroźne dni, ale i nie zniszczysz włosów.

📢 Szkoła w Bierkowie w akcji „Z Energą na Księżyc” [zdjęcia] Uczniowie Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Bierkowie uczestniczyli w ekologicznym projekcie „Z Energą na Księżyc”. Jej celem jest zwrócenie uwagi uczniów i mieszkańców regionu na problem spalania śmieci w piecach i wpływu zanieczyszczonego powietrza na nasze zdrowie i środowisko, a także konieczność segregacji odpadów.

📢 Rada Powiatu Słupskiego przyjęła budżet samorządu na przyszły rok Obradowała Rada Powiatu Słupskiego. Radni przyjęli jednogłośnie budżet powiatu na rok 2024. Będą kolejne inwestycje drogowe, więcej przewozów pasażerskich i remonty obiektów zabytkowych i użyteczności publicznej. 📢 NAJPIĘKNIEJSZE kobiet z Pomorza! Cudne panie na Instagramie. Zobacz, co podziwiają fani Sylwii Bomby, Marceliny Zawadzkiej... Marcelina Zawadzka, Agnieszka Boryń, Sylwia Bomba, Magdalena Frąckowiak... Z Pomorza pochodzą m.in. aktorki, modelki, prezenterki, aktorki, instruktorki fitness. Wszystkie chwalą się swoimi cudownymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jest co podziwiać! Pomorze bez wątpienia ma piękne twarze.

📢 Tak kiedyś wyglądały wakacje nad morzem. Historia w kolorze prosto z archiwum! Tak wyglądało lato m.in. w Jastarni i na Półwyspie Helskim Tak przed II wojną światową wyglądał odpoczynek nad polskim morzem. Wakacje nad Bałtykiem i Zatoką Pucką w latach 20. i 30. poprzedniego wieku to był czas, gdy nad dla tego rybacko-rolniczego regionu pojawiła się nowa perspektywa. Turystyka zaczęła nabierać kształtów i... za naszym pośrednictwem kolorów. Tak mogłyby wyglądać historyczne wakacje, gdyby sfotografować je na kolorowym filmie. 📢 Chińska marka BAIC debiutuje w Polsce. Ceny? Bardzo niskie! Czy "pozamiata" rynek? Jako miłośnik nowych technologii i gadżetów doskonale pamiętam czasy, gdy na rynku pojawiały się pierwsze smartfony chińskich marek. Były bardzo tanie, jakościowo w porządku, ale nieco odstawały od konkurencji. Wszyscy patrzyli na te urządzenia z rezerwą i przymrużeniem oka. Podobnie jest z chińskimi markami motoryzacyjnymi, ale w ich przypadku jest nieco inaczej. Wyjaśniam to na przykładzie premiery marki BAIC, która z przytupem wchodzi na polski rynek.

📢 Jarmark Bożonarodzeniowy w Bytowie strzałem w dziesiątkę. Tłumy na rynku (WIDEO) Z pewnością można powiedzieć, że Jarmark Bożonarodzeniowy na bytowskim rynku odwiedzili wszyscy mieszkańcy miasta i okolicznych miejscowości. To był strzał w dziesiątkę. Bytowskie Centrum Kultury oraz firma Drutex spisali się na medal. 📢 Na drodze krajowej nr 6 koło Sąborza spalił się TIR W poniedziałek wieczorem na drodze krajowej nr 6 w okolicy Sąborza w gminie Damnica słupscy strażacy gasili pożar TIR-a. 📢 Urocze koty na Pomorzu do oddania za darmo. Może ty je przygarniesz? Zobacz zdjęcia Te koty czekają na swój nowy dom i są do oddania za darmo w woj. pomorskim. Niektóre mają za sobą ciężką przeszłość, ale wszystkie zasługują na miłość i bezpieczeństwo. Obejrzyj galerię i zobacz, jakie koty są do oddania za darmo! Wszystkie zdjęcia pochodzą z serwisu OLX. Ogłoszenia pochodzą z grudnia 2023 roku.

📢 Te stare bombki z PRL są warte fortunę! W tamtych czasach posiadał je każdy. Masz je w domu? 10.12.2023 Te bombki rodem z PRL są warte dużo pieniędzy. Niektóre sztuki są warte znacznie więcej niż nam się wydaje. Kolekcjonerzy poszukują stare bombki, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Nachodzi Cię myśl, które są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre bombki kosztują naprawdę duże pieniądze. Sprawdź koniecznie, czy masz w domu te drogocenne przedmioty z PRL-u!

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Oto rzeczy, które kupisz w niskich cenach [ZDJĘCIA] 10.12.2023 Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź koniecznie, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze! 📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! 10.12.2023 Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź obowiązkowo !

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane!- 10.12.2023 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Oto zarobki w Wojsku Polskim w 2023 roku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac w konkretnych stopniach! 10.12.2023 Oto zarobki żołnierzy w 2023 roku. Stawki uzależnione są od posiadanego stopnia. Wynagrodzenie żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale także wiele ulg i premii finansowych. W Polsce ten rok ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. Ogólnie rzecz biorąc, to tylko w 2023 roku wydatki te, mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile pieniędzy będzie przeznaczonych na pensje dla wojskowych? Sprawdź, ile zarabia się w wojsku na określonych stopniach!

📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! 10.12.2023 Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź koniecznie! 📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 10.12.2023 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! 10.12.2023 Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 500 plus!

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 10.12.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

📢 Wsie na dnie jeziora. Pochłonęła je woda. Zniknęły domy i pensjonaty. Tylko część obiektów uratowano W Pieninach przed laty zatopiono wsie, podobnie jak i w Bieszczadach. W obu regionach kilka miejscowości zniknęło pod wodą w związku z budową dużych zapór z jeziorami-zbiornikami wodnymi. W Pieninach chodzi o Jezioro Czorsztyńskie. Na jego dnie znalazły się Stare Maniowy, Kluszkowce i część starego Czorsztyna. Zbiornik w Czorsztynie napełniono wodą w 1997 r. 📢 Tajemnicza budowla. Nie ma żadnych oznaczeń, ale można tu dotrzeć. Obiekt robi wrażenie Tajemniczy obiekt to dawna niemiecka fabryka kruszywa (szutru) w Dalimierzu, niewielkiej miejscowości w gminie Polanów (województwo zachodniopomorskie), Ze szczątkowo dostępnych informacji wynika, że powstała w latach 20. albo 30. XX wieku. To co widać na współczesnych zdjęciach, to tylko jej część.

📢 Świąteczne iluminacje w Słupsku już świecą! Działa też koło widokowe [ZDJĘCIA, WIDEO] Punktualnie o godz. 17. w Słupsku zostały uruchomione świąteczne iluminacje. Ruszyło też koło widokowe, które stanęło przed miejskim ratuszem. 📢 W Ustce rozpoczęło się wyburzanie dawnego PPiUR Korab Idzie nowe. We wtorek ekipa budowlana weszła na plac po byłym Przedsiębiorstwie Połowów i Usług Rybackich Korab w Ustce. Dawne zabudowania całkowicie znikną z powierzchni ziemi w kwietniu 2024. W tym miejscu ma powstać baza serwisowa PGE Baltica przeznaczona do obsługi morskich farm wiatrowych. 📢 Najlepsze memy o kotach. Gdzie saszeta? Te memy doprowadzą Was do łez ze śmiechu. Twój kot też tak robi? (MEMY) 24.11.2023 Najnowsze memy o kotach w Internecie. Zobacz najśmieszniejsze obrazki z kotami w Internecie. Każdy, kto ma w domu kota ten wie, że z tymi czworonogami nie można się nudzić. Życie z nimi pod jednym dachem każdego dnia dostarcza całą masę prześmiesznych sytuacji. Dzięki temu internauci tworzą masę śmiesznych obrazków i memów o kotach z życia wziętych. Zobacz najnowsze i najśmieszniejsze memy o kotach w Internecie.

📢 Strefa Imprez. Tak bawiliście się na otwarciu nowego lokalu Crystal Club w Słupsku Gorący imprezowy weekend w Crystal Club za nami. Imprezowiczów - zarówno w piątek, jak i w sobotę - nie brakowało. Zobaczcie, jak bawili się słupszczanie na otwarciu nowego klubu! 📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Jakie są warunki aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 17.11.2023 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 PLEBISCYT SPORTOWY 2023 Głosowanie trwa! Finał powiatowy coraz bliżej. Oddaj swój głos na najlepszych sportowców, trenerów i drużyny Rozpoczęliśmy kolejną edycję Plebiscytu Sportowego. Jak w ubiegłych latach nagrody zostaną przyznane w regionie słupskim. Partnerem Plebiscytu Sportowego 2023 jest ORLEN - największy sponsor polskiego sportu zawodowego i amatorskiego. 📢 Te stare meble z PRL są warte fortunę. Sprawdź czy je masz, bo możesz dużo zarobić! [CENY] Te stare meble z PRL są warte fortunę. Trzymasz gdzieś na strychu stare meble z PRL? Zastanów się czy warto dalej pozwolić im się kurzyć, bo ceny mebli retro i vintage, szczególnie z czasów PRL - osiągają całkiem niezłe ceny. Za kilka sztuk takich mebli można zarobić fortunę! Sprawdź, za ile można sprzedać stare meble i co najlepiej się sprzedaje.

📢 IV liga. Niesamowite emocje w Słupsku. Gryf Słupsk - Pogoń Lębork 2:1 [zdjęcia, skrót meczu] W hicie piątej kolejki pomorskiej IV ligi Gryf Słupsk pokonał na własnym stadionie Pogoń Lębork 2:1. Gol dający zwycięstwo padł w ostatniej akcji spotkania! 📢 Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Potęga obuwnicza, po której zostały tylko wspomnienia Mija 20 lat od początku stanu upadłości, w którym znalazł się potentat przemysłowy Pomorza Środkowego, a zarazem jeden z największych w Polsce producentów obuwia – Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Takiego końca nie zapowiadało wcześniejsze półwiecze działalności tej firmy. W szczytowym okresie swego prosperowania wy-produkowała ponad 6 milionów par obuwia na rynek krajowy i zagraniczny, zatrudniając około 4,2 tysiąca osób. Pełniła też rolę miastotwórczą. Kalendarium wzlotu i upadku tego sztandarowego w peerelu przedsiębiorstwa odtwarzamy tekstami i zdjęciami, a także niepublikowanymi wspomnieniami o tym, gdzie dziś nie ma już nic.

📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Zobacz, kto wziął ślub w pierwszy weekend sierpnia [ZDJĘCIA] Śluby 2023 w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Przedstawiamy galerię zdjęć ślubnych par z pierwszego weekendu sierpnia. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia! 📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 14.06.23 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać.

📢 Nowy dworzec autobusowy w Słupsku w wakacje. Prace na ostatniej prostej Koniec prac brukarskich i przygotowania układania nawierzchni asfaltowych. Budowa nowego dworca autobusowego w Słupsku powinna zakończyć się w przeciągu dwóch lub trzech miesięcy. 📢 Nowe sanatorium w Ustce czeka na poszerzenie strefy uzdrowiska W poszpitalnym budynku w Ustce przy ulicy Mickiewicza powstaje sanatorium. Pokoje i sprzęt rehabilitacyjny czekają na przyjęcie pierwszych kuracjuszy. Jednak problemem są lokalne przepisy uzdrowiskowe, które trzeba zmienić, by obiekt ruszył. 📢 Rulony pełne starych cennych monet. Dzieci podzieliły skarb między siebie [ZDJĘCIA] To było kilkaset srebrnych monet. W 1966 roku chłopcy grający w piłkę w Białym Borze znaleźli prawdziwy skarb. Na stałe znajduje się on w słupskim muzeum. Część monet prezentowana jest obecnie w muzeum w Człuchowie. Oto historia skarbu.

📢 Karolina Szostak schudła ponad 30 kg. Dzisiaj kobieta zachwyca swoją nienaganną sylwetką. Zobacz, jak się prezentuje Karolina Szostak na oczach widzów, czyli nas wszystkich przeszła spektakularną metamorfozę. Wszyscy byliśmy świadkami, jak kobieta chudła i tyła. Dzisiaj może pochwalić się przepiękną figurą i spadkiem masy ciała o 30 kg. Na swoim profilu w mediach społecznościowych opublikowała zdjęcia przed zmianą i po. 📢 Te domy zlicytuje komornik. Właściciele popadli w długi. Ich domy przejął komornik i chce je sprzedać na licytacji (zdjęcia) 10.02.23 W najbliższym czasie odbędą się licytacje komornicze domów, które zajęte zostały przez komornika. Domy takie kupić można po mocno zaniżonej cenie co sprawia, że można trafić na prawdziwą okazję. Niestety domy trafiają na licytację nie bez przyczyny. Często powodem są kłopoty finansowe ich właścicieli, brak możliwości spłaty zadłużenia czego efektem jest interwencja komornicza i sprzedaż nieruchomości. Jakie domy zostaną zlicytowane w lutym? Zobacz licytacje komornicze domów.

Wideo Sachajko o pracy Hołowni. Jest jak u Barei