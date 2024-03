Przegląd prasy 16.03.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto domy, które zlicytuje komornik. Ich właściciele popadli w tarapaty finansowe. Można je kupić za bezcen (zdjęcia) 16.03.2024”?

📢 Oto domy, które zlicytuje komornik. Ich właściciele popadli w tarapaty finansowe. Można je kupić za bezcen (zdjęcia) 16.03.2024 Kolejne domy trafiły na licytacje komornicze. Ich właściciele popadli w tarapaty finansowe a nieruchomości przejął komornik. Domy te zakupić można w bardzo atrakcyjnych cenach na stronach związanych z licytacjami komorniczymi. Często powodem są kłopoty finansowe ich właścicieli, brak możliwości spłaty zadłużenia czego efektem jest interwencja komornicza i sprzedaż nieruchomości. Jakie domy zostaną zlicytowane w marcu 2024 roku? Zobacz licytacje komornicze domów.

📢 Horoskop dzienny na jutro (16.03, sobotę). Które znaki zodiaku powinny zostać w domu? Przeczytaj horoskop na sobotę dla wszystkich znaków zodiaku. Jakie są przewidywania gwiazd dla Ciebie oraz Twoich bliskich na jutro? Sprawdź, co zgodnie z horoskopem może się zdarzyć w sobotę 16.03.2024. Czy Cię to ucieszy? Sprawdź horoskop na jutro (sobotę, 16.03.2024) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Zmarł dr n. med. Jacek Balicki, wieloletni ordynator oddziału neurologii w Słupsku W czwartek, 14 marca 2024 r., zmarł dr n. med. Jacek Balicki, wieloletni ordynator oddziału neurologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku. To ogromna strata nie tylko dla rodziny, ale także dla pacjentów. Dr Balicki ceniony był za niezwykłą empatię, zrozumienie i troskę o pacjentów z najcięższymi schorzeniami neurologicznymi. Pogrzeb odbędzie się 19 marca w Skórzewie koło Poznania.

📢 To są NAJPIĘKNIEJSZE kobiety z Pomorza! Cudne panie na Instagramie. Zobacz, co podziwiają fani Sylwii Bomby, Marceliny Zawadzkiej Marcelina Zawadzka, Agnieszka Boryń, Sylwia Bomba, Magdalena Frąckowiak... Z Pomorza pochodzą m.in. aktorki, modelki, prezenterki, aktorki, instruktorki fitness. Wszystkie chwalą się swoimi cudownymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jest co podziwiać! Pomorze bez wątpienia ma piękne twarze.

📢 Tak zmieniała się Julia Wieniawa - młoda i utalentowana aktorka oraz piosenkarka. Zobacz jej metamorfozę Julia Wieniawa na brak zainteresowania fanów nie może narzekać. Ci poznali ją w serialu Rodzinka.pl jako pełną wdzięku Paulinę, dziewczynę Kuby Boskiego. Młoda celebrytka debiutowała jednak nie przed kamerą... a w teatrze. Jak przez 10 lat kariery zmieniała się aktorka i piosenkarka? Zobacz te zdjęcia! 📢 Tak kiedyś wyglądały wakacje nad morzem. Historia w kolorze prosto z archiwum! Tak wyglądało lato m.in. w Jastarni i na Półwyspie Helskim Tak przed II wojną światową wyglądał odpoczynek nad polskim morzem. Wakacje nad Bałtykiem i Zatoką Pucką w latach 20. i 30. poprzedniego wieku to był czas, gdy nad dla tego rybacko-rolniczego regionu pojawiła się nowa perspektywa. Turystyka zaczęła nabierać kształtów i... za naszym pośrednictwem kolorów. Tak mogłyby wyglądać historyczne wakacje, gdyby sfotografować je na kolorowym filmie.

📢 W słupskim ratuszu podsumowano ogólnopolski konkurs „JA” [ZDJĘCIA] W piątek w Urzędzie Miejskim w Słupsku odbyło się zakończenie Ogólnopolskiego Konkursu Plastyczno-Fotograficzno-Filmowego „JA”, którego organizatorem było Liceum Sztuk Plastycznych przy Zespole Szkół Technicznych w Słupsku. 📢 Rozpoczęła się policyjna akcja Prędkość na pomorskich drogach Od piątku do niedzieli na pomorskich drogach policjanci przeprowadzą akcję Prędkość. Ma ona m.in. zwiększyć bezpieczeństwo na drogach – podała pomorska policja. 📢 Piękne i unikatowe nasze bałtyckie wydmy. Trochę wiosennej pustyni nad Morzem Bałtyckim Piesze szlaki turystyczne jako pętle są chętnie wybierane przez turystów. Start i meta znajdują w tym samym miejscu, co ma olbrzymie znaczenie dla zmotoryzowanych. Zapraszamy do odwiedzenia Wydmy Czołpińskiej (gm. Smołdzino), a konkretnie trasy, która jest pętlą. I to właśnie wiosną – na urokliwej trasie nie doświadczymy wtedy tłumu.

📢 W Studzienicach wrze. Biskup nie chce we wsi marketu. Ludzie oburzeni Mieszkańcy Studzienic są wściekli. Od lat czekają na jakikolwiek market w ich wsi. Już było światełko w tunelu, ale okoniem stanął biskup pelpliński. 📢 Piknik strażacki w tę sobotę w Kobylnicy. Będzie pokaz nowych wozów W sobotę, 16 marca, w Kobylnicy odbędzie się piknik strażacki. Będzie można obejrzeć najnowsze wozy bojowe ochotniczych straży pożarnych z powiatu słupskiego. Zaplanowano również animacje i zabawy w strażackim stylu oraz wiele innych atrakcji. 📢 Te aplikacje musisz natychmiast odinstalować! Lista niebezpiecznych aplikacji na Android i iOS – sprawdź, czy masz je u siebie i usuń Aplikacje mobilne na smartfony i urządzenia przenośne cieszą się dużą popularnością, niestety także wśród cyberprzestępców. Sprawdź listę popularnych aplikacji na Android i iOS, które okazały się zawierać wirusy kradnące nasze dane, a nawet podsłuchujące użytkownika i robiące zdjęcia bez naszej wiedzy. Natychmiast je usuń, zanim będzie za późno.

📢 Słupskie Krejzole zapraszają na spektakl „Jare gody/rezurekcja” Grupa teatralna Krejzole, działająca pod opieką artystyczną Wioletty Michalskiej i Przemysława Laskowskiego, zaprasza na spektakl, który inspirowany jest przesileniem zimowo-wiosennym i magicznym czasem Wielkanocy. 📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! 15.03.24 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Pożar strawił ich dobytek życia, straciły dach nad głową. Słupszczanki potrzebują wsparcia 9 marca dom i firmę pani Natalii ze Słupska strawił bezlitosny pożar. Cała rodzina straciła dach nad głową. By odbudować swoje miejsce na Ziemi, potrzebują dużego wsparcia finansowego. Liczy się każda złotówka.

📢 Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka - 15.03.2024 rok Nowe ostrzeżenie GIS, aktualne na dzień 15.03.2024! Oto lista produktów, które zostały wycofanych przez sklepy sieci: Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan. Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista została ostatnio powiększona o nowe produkty i przedmioty. Oto szkodliwe rzeczy, które muszą usunąć ze swoich półek sklepy zgodnie z decyzją, które wydał Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Sprawdź listę! 📢 Abonament RTV. Te osoby nie muszą już go płacić. Sprawdź, kogo zwolniono z opłacania abonamentu RTV. Zmiany w abonamencie RTV 15.03.24 Najnowsze rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie obowiązku opłacania abonamentu RTV oraz jego wysokości zaktualizowało obowiązujące stawki na 2024 rok. W rozporządzeniu czytamy również o tym kto nie musi już opłacać abonamentu za posiadania radia oraz telewizora. Kto od tego roku nie musi tego robić? Ustawodawca jasno określa osoby, które są zwolnione z tego obowiązku. Sprawdź czy musisz opłacać abonament RTV.

📢 Lubisz rozśmieszać ludzi? Zgłoś się na przegląd kabaretów w Kobylnicy Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy oraz Centrum Kultury Powiatu Słupskiego już teraz zapraszają wszystkich entuzjastów humoru i sztuki kabaretowej na niezapomnianą ucztę śmiechu, która odbędzie się 10 kwietnia w Kobylnicy. Zanim do tego wydarzenia jednak dojdzie, organizatorzy czekają na zgłoszenia artystów.

📢 Oto Trójmiasto na filmie. Te obrazy kręcono w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Trójmiasto w filmach i serialach było dobrym planem filmowym Trójmiasto - Gdańsk, Gdynia i Sopot wielokrotnie służyły jako plany filmowe. Na Wybrzeżu kręcono m.in. zdjęcia do seriali "Motyw", "Prawo Agaty" i "Diagnoza", a także takich filmów jak "Solid Gold", "Czarny czwartek", "Układ zamknięty", a nawet....bollywoodzkiej produkcji "Mersal". 📢 To prawdziwe HITY ze szkolnych kartkówek. Nauczyciel płakał, gdy sprawdzał. Takie rzeczy piszą dzieci na sprawdzianach i w pracach domowych Uczniowie sięgają do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz!

📢 Te znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? To będzie wspaniały rok. Co czeka cię w 2024 roku? 15.03.2024 Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Jaki będzie rok 2024 w sferze zawodowej? Które znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? Sprawdź nasz horoskop na nowy rok i dowiedz się, jakie jest Twoje przeznaczenie. 📢 Te znaki zodiaku to najtrudniejsze żony. Mają ciężki charakter [LISTA] 15.03.2024 Na początku wydają się wspaniałymi partnerkami, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Wtedy pokazują ukochanemu prawdziwy charakter. Co możemy wyczytać w horoskopie o konkretnym znaku zodiaku? Zobacz listę! 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 15.03.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 15.03.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Kobiety na całe życie. Taka żona to marzenie. Lista zalet nie ma końca 15.03.2024 To, jakie imię nosimy, może sporo nam powiedzieć o preferencjach, naszym charakterze, a nawet zawodowe predyspozycjach. Co więcej, imię może również świadczyć o tym, jaką żoną i matką będziemy! Które kobiety są na całe życie? O których marzą mężczyźni? Zobacz listę żeńskich imion. 📢 Osoby o tym imieniu piją najwięcej alkoholu. Kto znalazł się na liście? 15.03.2024 Znaczenie imion: dlaczego warto wiedzieć, co oznacza Twoje imię? Nasze imiona odpowiadają za wiele naszych cech charakteru. Zobaczcie zatem, kto pije najwięcej alkoholu. Pamiętajcie, że alkohol szkodzi zdrowiu i jest tylko dla osób pełnoletnich!

📢 Porcelana z PRL - kolekcjonerski rarytas. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 15.03.2024 Unikalna porcelana z PRL poszukiwana przez kolekcjonerów może zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na niej zarobić fortunę! Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalna porcelana poszukiwana przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie ją sprzedać! 📢 Koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! 15.03.2024 Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 800 plus!

📢 Oto stare telefony komórkowe, które są warte fortunę. Tych modelów szukają kolekcjonerzy. Sprawdź czy masz je w domu! 15.03.2024 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy! 📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 15.03.2024 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu!

📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! 15.03.2024 Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź! 📢 Te psy są najbardziej leniwe. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! 15.03.2024 Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź listę najbardziej leniwych psów!

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! 15.03.2024 Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź ! 📢 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź! 15.03.2024 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, które poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się, że trzeba tam spędzić więcej czasu, niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej, musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się, jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami!

📢 Wojsko wyprzedaje sprzęt. Te rzeczy kupisz w niskich cenach. Sprawdź! [ZDJĘCIA] 15.03.2024 Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze! 📢 Waloryzacja emerytur 2024. Ile wyniesie minimalna emerytura? Tyle pieniędzy dostaną seniorzy! 15.03.2024 Waloryzacja emerytur 2024. Od 1 marca wzrosła wysokość rent i emerytur. Wielu seniorów w Polsce czeka na wypłatę pierwszych świadczeń po waloryzacji. Na jakie kwoty mogą liczyć osoby pobierające świadczenie emerytalne? Przedstawiamy tabelę z wyliczeniami kwot brutto i netto.

📢 Podatek od kota 2024. Kto musi zapłacić i ile to kosztuje? Za brak opłaty grozi wysoka kara! Sprawdź! 15.03.2024 Podatek od kota w 2024 roku. Oto osoby, które muszą zapłacić opłatę za swojego czworonoga! Za brak wniesienia opłaty grozi wysoka kara. Właściciele, którzy zapomną o tym obowiązku lub przekroczą termin, mogą zostać ukarane przez fiskusa. Kiedy trzeba odprowadzić podatek za kota? Ile wynosi opłata? Sprawdź koniecznie!

📢 Tych rzeczy nie wolno robić na działce. Oto lista zakazów, która może zaskoczyć nie jednego działkowicza. Sprawdź koniecznie! 15.03.2024 Oto lista rzeczy, których nie można robić na działce. Lista zakazów nie jest mała, a potrafi zaskoczyć nie jednego działkowca. Wyjazd na działkę kojarzy się głównie z wypoczynkiem i świeżymi warzywami i owocami. Wiele osób ceni sobie spokój i oderwanie od codziennego życia. Regulamin Ogródków Działkowych jasno określa co możemy, a czego nie możemy na naszym kawałku ziemi. Zastanawiasz się jakich zakazów trzeba przestrzegać? Sprawdź czego nie można robić na działce! 📢 Słupsk, którego już nie ma. Tak wyglądało miasto 12 lat temu. Zdziwisz się, jak dużo się zmieniło od 2012 roku (zdjęcia) 15.03.24 Samochód Google Street co jakiś czas odwiedza miasta w Polsce i fotografuje ulice tworząc jedyną w swoim rodzaju mapę. Dzięki temu możemy zobaczyć jak na przestrzeni lat zmieniały się ulice, zabudowania czy infrastruktura miejska. Nie inaczej jest ze Słupskiem. Najstarsze zdjęcia jakie możemy znaleźć pochodzą z 2012 roku. Zobaczcie jak wtedy wyglądało nasze miasto i jak wiele się w ciągu 12 lat zmieniło.

📢 Działki ogrodnicze na sprzedaż w Słupsku i okolicy. Szukasz działki na ROD? Zobacz najciekawsze oferty na OLX (zdjęcia) 15.03.2024 Wielkimi krokami nadchodzi wiosna. Jest to czas, kiedy co raz większa ilość osób szuka ogródków działkowych na sprzedaż a ruch w branży ogrodniczej zaczyna się wzmagać. Działki ogrodnicze cieszą się niesłabnącą popularnością wśród miłośników odpoczynku na świeżym powietrzu, grillowania czy uprawiania własnych warzyw i owoców. Jak wygląda zatem rynek ogródków działkowych w Słupsku i okolicy? Zobaczcie ile kosztuje kupno ogródka działkowego.

📢 Te aplikacje są niebezpieczne i wyłudzają dane z twojego smartfona. Huawei, Realme,VIVO, Xiaomi, Samsung, usuń te aplikacje 15.03.2024 Masz telefon Xiaomi, Samsung, Realme, Huawei lub VIVO? Zobacz, które aplikacje ze sklepu Play Google mogą być niebezpieczne i wyłudzać wrażliwe dane z Twojego telefonu. Tych aplikacji mobilnych nie instaluj na swoim smartfonie. Jeśli już je zainstalowałeś natychmiast je usuń. Możesz stracić dane a nawet pieniądze. Sprawdź czarną listę niebezpiecznych aplikacji na telefony.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela podwyżek netto. O ile zostanie podniesiona twoja emerytura? Emerycie, zobacz ile dostaniesz 15.03.24 Waloryzacja emerytur 2024. Już w marcu dojdzie do kolejnej waloryzacji obowiązujących stawek emerytur. Jej wysokość określana jest co roku, każdorazowo według wskaźnika waloryzacji. O ile w 2024 roku zostaną podniesione renty i emerytury? Zobaczcie jak prezentować będą się po marcowej waloryzacji renty i emerytury w Polsce. Podajemy zwaloryzowane kwoty brutto i netto dla emerytów. Zobacz tabele emerytur po waloryzacji w 2024 roku. 📢 Kryształy z PRL warte od kilkuset złotych do kilku tysięcy. Masz takie w domu? Możesz zarobić na starociach z PRL (zdjęcia) 15.03.2024 Kryształy z PRL cieszą się niekończącą popularnością wśród miłośników staroci. Skupują je kolekcjonerzy, muzea zbierające pamiątki z PRL a także miłośnicy gadżetów związanych z tym okresem niedawnej historii. Kryształy z PRL mają w sobie coś wyjątkowego, większość z nas kojarzą się z domami dziadków, wakacjami czy świętami. Kiedyś stanowiły element wystroju w praktycznie każdym domu. Dziś u wielu z nas zalegają na kredensach czy strychach, mało kto wie, że można na nich sporo zarobić. Ile kosztują dziś kryształowe przedmioty z PRL? Sprawdziliśmy.

📢 CuDowna wiosna, cudowna Wielkanoc ze słupską fundacją Przystań i nie tylko Wielkanocne ceramiczne zwierzaczki już czekają na chętnych w sklepie charytatywnym Fundacji Przystań w Słupsku. Będą do kupienia także na jarmarku w Swołowie. Z wielkanocną ofertą wychodzą również Warsztaty Terapii Zajęciowej. Do rozstawienia świątecznych kiermaszy szykuje się też miasto Słupsk. Zanim jednak nastaną święta, przywitamy wiosnę. I najlepiej będzie zrobić to z Przystanią i Stowarzyszeniem Seniorów Ziemi Słupskiej Alternatywa. 📢 Tak "wyzwalała" Armia Czerwona. Sowieci zostawili Polakom Gdańsk ogołocony i zrujnowany W 1945 roku Gdańsk był dla Sowietów miastem niemieckim, wrogim. Dopiero gdy został zdobyty, propaganda zmieniła narrację. Odtąd była mowa o jego „wyzwoleniu” i przekazaniu Polakom - mówi dr Tomasz Gliniecki, historyk, autor najnowszego opracowania poświęconego walkom o Gdańsk na początku 1945 roku. Praca ma dwa tomy, jeden poświęcony jest aspektom militarnym tej batalii, drugi propagandowym.

📢 Gigantyczny rachunek za prąd. Dostawca energii twierdzi, że licznik działał prawidłowo Grzegorz Tuszyński z Rzuskiego Lasu w gminie Główczyce od roku nie może porozumieć się z Energą. Chodzi, jak twierdzi czytelnik, o zawyżony rachunek za prąd. Np. w kwietniu 2023 roku płatność opiewała aż na 5600 zł. Doszło do tego, że spółka wyłączyła prąd. Energa odpowiada, że wszystko jest zgodne ze wskazaniem licznika, którego prawidłowość działania została potwierdzona. 📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy!

📢 Emocjonujący mecz we Wrocławiu. Śląsk - Czarni 67:65 Po bardzo wyrównanym meczu we Wrocławiu Czarni bez punktów wracają do Słupsk. W meczu 24 kolejki EBL podopieczni Mantasa Cesnauskisa przegrali ze Śląskiem. 📢 Policjanci ze słupskiej grupy speed zatrzymali trzech włamywaczy Od roku do 10 lat pozbawienia wolności grozi trzem mieszkańcom powiatu słupskiego, których kontrolowali wczoraj policjanci słupskiej drogówki pełniący służbę w ramach grupy „speed”. Mundurowi zauważyli pojazd, który mógł być wykorzystywany do popełniania przestępstw, zatrzymali go do kontroli, a podczas interwencji ustalili, że kierowca oraz dwóch pasażerów mogą mieć związek z kilkoma kradzieżami i włamaniami, do których w ostatnim czasie doszło na terenie Słupska, powiatu słupskiego oraz innych powiatów. 23, 30 i 40 latek zostali zatrzymani. Dzisiaj policjanci będą wykonywać z nimi czynności procesowe.

📢 Metoda na „bon z NFZ do apteki”. Nie dajmy się oszukać W internecie, w tym w popularnych serwisach społecznościowych, pojawiają się informacje o bonach lekowych lub kartach podarunkowych dla pacjentów do aptek, które rzekomo wydaje NFZ. To oszustwo oraz próba wyłudzenia danych i pieniędzy - ostrzega NFZ. 📢 Czwarty Ogólnopolski Konkurs „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej” w Ustce 13 marca 2024 r. w Hotelu Grand Lubicz – Uzdrowisko Ustka w Ustce odbył się po raz czwarty Ogólnopolski Konkurs „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej”. Konkurs bazuje na XII – letnim doświadczeniu szkoły w organizacji międzyszkolnego konkursu, o tej samej tematyce. Młodym Mistrzem Hotelarstwa 2024 została Julianna z Gdyni. 📢 Radni PiS chcą obniżenia opłat cmentarnych w Słupsku Słupscy radni z klubu Prawa i Sprawiedliwości domagają się obniżenia przez miasto opłat za usługi cmentarne. Ich zdaniem obecne stawki godzą w osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej. Ratusz odpowiada, że wyższe ceny są konieczne, by pokryć koszty utrzymania cmentarzy.

📢 Wyrównania pensji nauczycieli za styczeń i luty. Kolejne wypłaty na dniach. Nauczyciele mówią, ile dostali Większość nauczycieli otrzymała już 30- i 33-procentowe podwyżki. Ich pensje zasadnicze wzrastają o 1218-1365 zł brutto w zależności od stopnia awansu. Pedagodzy informują, że na konta trafiają także wyrównania za styczeń i luty, jednak – jak się okazuje – nie wszędzie się one pojawiły. Co z wyrównaniem dla reszty nauczycieli? Zaległych pieniędzy za styczeń i luty można się spodziewać mniej więcej w połowie marca.

📢 W Słupsku znacznie wzrosła liczba osób bezdomnych. Schronienia szukają w pustostanach i na klatkach schodowych Pracownicy socjalni, funkcjonariusze policji i straży miejskiej zajrzeli do ogrzewalni, schronisk i pustostanów, by policzyć osoby w kryzysie bezdomności. W Słupsku przebywa ich teraz ponad 300. To znaczny wzrost względem ostatniego badania.

📢 Kandydaci KWW Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej Łączy nas Słupsk prezentują swoje pomysły na miasto Kampania wyborcza nabiera tempa. Niektóre komitety zintensyfikowały działania, inne milczą. Na pewno jednym z aktywniejszych jest KWW Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej Łączy nas Słupsk. Pani prezydent podczas kolejnych konferencji prasowych przedstawia radnych z poszczególnych okręgów i ich plan działania w Radzie Miejskiej. 📢 W Światowy Dzień Wody zobacz ustecką stację jej uzdatniania W piątek 22 marca w Światowy Dzień Wody usteckie Wodociągi organizują zwiedzanie stacji uzdatniania wody przy ulicy Rybackiej. To jedyna okazja, by sprawdzić, co się dzieje, zanim woda trafi do naszych kranów. 📢 Stary Rynek w Słupsku rozkopany. Trwają prace archeologiczne Kilka tygodni temu rozpoczęły się prace modernizacyjne płyty głównej Starego Rynku w Słupsku. Aktualnie teren jest mocno rozkopany. Trwają tam prace archeologiczne.

📢 Czarni grają we Wrocławiu. Drużyna stoi pod murem, realne widmo braku play-off Icon Sea Czarni Słupsk o dwa ligowe punkty powalczą tym razem w stolicy Dolnego Śląska, gdzie zmierzą się z miejscowym Śląskiem.

Po niespodziewanej porażce na własnym parkiecie z gliwickim GTK Czarni stanęli pod murem. Każda kolejna porażka bardzo oddala ich od play - off, które przecież było celem słupskiej ekipy na ten sezon. 📢 Kierowca BMW wjechał w volkswagena. Sprawca ukarany wysokim mandatem Kierowca BMW wjechał w volkswagena. Do zdarzenia doszło wczoraj (środa) na drodze nr 213 w Choćmirówku. Sprawca ukarany wysokim mandatem.

📢 IX Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Bytowskiego w Tuchomiu Tym razem rywalizacja pań z kół gospodyń wiejskich odbędzie się w Tuchomiu. Szykuje się zacięta rywalizacja.

📢 Miejsce na cmentarzu też ma swoją cenę. Całkiem przyziemna sprawa, obok krzyża wezwanie do zapłaty Miejsca na cmentarzu kosztują, a opłaty trzeba ponawiać. Można jednak o tym zapomnieć, biorąc pod uwagę fakt, że pierwsza opłata obowiązuje najczęściej przez 20 lat. W tym czasie mogą też wyjechać lub umrzeć wszyscy, którzy tymi grobami się opiekowali. Co dzieje się z takimi opuszczonymi grobami? Sprawdziliśmy. 📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, czy masz je w portfelu!

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce! 📢 Całkiem udany zaczytany rok. Najlepsi czytelnicy biblioteki w Objeździe w roku 2023 Gminna Biblioteka Publiczna w Objeździe z punktami we wschodniej części gmina Ustka podsumowała bogaty w wydarzenia rok 2023 i nagrodziła najlepszych czytelników.

📢 Słupski urząd szuka najładniejszych elewacji. Wspólnoty mieszkaniowe mogą zgarnąć kilka tysięcy złotych w konkursie Miasto ogłosiło piątą edycję konkursu „Metamorfozy” skierowanego do właścicieli budynków wielorodzinnych. Szansę na główną wygraną mają wspólnoty mieszkaniowe, które wyremontowały swoje kamienice w ubiegłym roku.

📢 Walka o Bytów. W wyborach wystartuje 7. kandydatów na burmistrza (ZDJĘCIA) Kampania wyborcza w Bytowie nabiera tempa. Mieszkańcy Bytowa będą mieli twardy orzech do zgryzienia, bo aż 7 osób ubiega się o fotel burmistrza. W tym gronie są przedsiębiorcy, sportowiec a nawet były komendant policji. 📢 Słupsk Paryżem Północy. Historia miasta na unikatowych zdjęciach! Słupsk na starych fotografiach potrafi zachwycić, tym bardziej jeśli są to zdjęcia, które są niezwykle rzadko publikowane. Z biegiem lat charakterystyczne miejsca w mieście bardzo się zmieniły. Zapraszamy do obejrzenia unikatowych zdjęć w naszej galerii! 📢 To najważniejsze osoby we wsi. Dzień Sołtysa w Parchowie Sołtys to najważniejsza osoba we wsi. Często to do niej mieszkańcy kierują swoje kroki w poszukiwaniu pomocy. Dbają o realizację inwestycji i wspierają ludzi.

📢 Kolizja na skrzyżowaniu ulic Gdańskiej i Lawendowej w Słupsku We wtorek po południu na skrzyżowaniu ulic Gdańskiej i Lawendowej w Słupsku doszło do kolizji. Kierowca samochodu marki Kia uderzył w dostawczego nissana. 📢 10 nowych pociągów dzięki KPO. Kolej na Pomorzu rozwija się tylko tam, gdzie jest zelektryfikowana. Lokalne linie bez większych szans Do floty już blisko 20 jeżdżących w regionie i Trójmieście pociągów elektrycznych urzędu marszałkowskiego i ponad 20 zakontraktowanych dołączy kolejne 10. Tymczasem na zakupach dla w większości niezelektryfikowanych regionalnych linii województwo ostatni raz było już niemal 10 lat temu. Pomorskie nie planuje też inwestycji w rewitalizację lokalnych torów. Pieniądze zjadły ostatnie inwestycje w tabor, tymczasem jedna trzecia województwa jest kolejową pustynią. 📢 Firma ze Słupska zatrudniała obcokrajowców na czarno Strażnicy graniczni z Ustki skontrolowali jedną ze słupskich firm, która zatrudnia obcokrajowców. Funkcjonariusze dopatrzyli się nieprawidłowości aż w 112 przypadkach.

📢 Druga część starych fotografii z życia Szkoły Podstawowej nr 1 w Miastku Prezentujemy kolejne archiwalne zdjęcia z życia Szkoły Podstawowej nr 1 w Miastku. Fotografie pochodzą z lat 1989-1993 i przedstawiają najważniejsze wydarzenia z życia placówki. 📢 Rodzice z Widzina skazani na kary bezwzględnego więzienia. Oboje krzywdzili malutkie dzieci Sąd Rejonowy w Słupsku wydał wyrok za znęcanie się nad trojgiem małych dzieci. Ich rodzice – Mariola K. i Łukasz B. z Widzina pójdą na 2 lata oraz 2 lata i trzy miesiące do więzienia. Oboje dostali zakazy kontaktów z dziećmi i muszą zapłacić zadośćuczynienie. To nieprawomocny finał sądowy sprawy, która ujrzała światło dzienne pod koniec 2022 roku.

📢 Mamusia przyjechała. Czas iść do garażu. Zobacz najśmieszniejsze memy o teściowej (NOWE MEMY) 11.03.24 Relacje między zięciem a teściową nigdy nie należały do najlżejszych. Odkąd świat światem, między tymi osobami w rodzinie zgody nigdy być nie mogło. Oczywiście zdarzają się wyjątki jednak co do zasady potwierdzają one regułę. Jak wybrnąć z trudnej sytuacji w przypadku konfliktu z teściową? Najlepiej obrócić wszystko w żart. Jak wszystko, również i teściowe są wdzięcznym tematem do żartów oraz memów. Tych w Internecie nie brakuje. Zobaczcie najlepsze memy o teściowych w 2024 roku.

📢 Gdzie saszeta? Najlepsze memy o kotach. Te memy doprowadzą Was do łez. Twój kot też tak robi? (MEMY) 15.02.2024 Najnowsze memy o kotach w Internecie. Zobacz najśmieszniejsze obrazki z kotami w Internecie. Każdy, kto ma w domu kota ten wie, że z tymi czworonogami nie można się nudzić. Życie z nimi pod jednym dachem każdego dnia dostarcza całą masę prześmiesznych sytuacji. Dzięki temu internauci tworzą masę śmiesznych obrazków i memów o kotach z życia wziętych. Zobacz najnowsze i najśmieszniejsze memy o kotach w Internecie. 📢 Gala Sportu 2024 "Głosu Pomorza" i "Dziennika Bałtyckiego". Brawa dla zwycięzców! Panowie zamienili dresy na garnitury, a panie na wieczorowe suknie. W sobotę w Dolinie Charlotty pod Słupskiem odbyła się 64. Gala Sportu podsumowująca Plebiscyt Sportowy „Głosu Pomorza” i „Dziennika Bałtyckiego”. Nagrodzono i wyróżniono sportowców z całego Pomorza.

📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Co zrobić aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 09.01.2024 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie? 📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2024 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 09.01.2024 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu?

📢 Sanatorium za darmo - komu przysługuje. Te osoby mogą pojechać do uzdrowiska całkowicie za darmo (LISTA) 08.01.2024 Pobyt w sanatorium kojarzy nam się z możliwością wypoczynku i podreperowania swojego zdrowia w uzdrowisku. Do sanatorium można pojechać w Polsce w wiele miejsc. Są uzdrowiska nadmorskie takie jak Ustka czy Kołobrzeg, są uzdrowiska górskie ale i takie jak choć by Ciechocinek znany z ogromnej ilości sanatoriów i leczniczych tężni. Jak często można do takiego sanatorium pojechać? Kto może odwiedzić uzdrowisko i skorzystać z darmowych zabiegów sanatoryjnych? Sprawdziliśmy.

📢 Ogólnopolska Karta Seniora 2024. Oto lista miejsc, w których możesz liczyć na zniżki. Sprawdź, gdzie zaoszczędzisz sporo pieniędzy! Ogólnopolska Karta Seniora. Oto lista miejsc, w których na zniżki może liczyć osoba posiadająca taką kartę. Każdy senior, który ukończył 60 lat, może wyrobić taki dokument. Karta upoważnia do ulg, w wielu punktach na terenie całej Polski. Jakie zniżki przysługują posiadaczowi Ogólnopolskiej Karty Seniora? Gdzie można skorzystać z takiej karty? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami !

📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 14.06.23 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać. 📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 Studniówki 2023. Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku bawili się w "Starej Pralni" [ZDJĘCIA] W piątek (17 lutego) w "Starej Pralni", odbył się bal studniówkowy uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku. Zobacz fotorelację.

📢 Słupski Famarol. Historia jednego z największych producentów maszyn rolniczych [ZDJĘCIA] Kalendarium Fabryki Maszyn Rolniczych Agromet – Famarol w Słupsku, jednego z największych w tym mieście przedsiębiorstw oraz najnowocześniejszych w kraju producentów wyrobów niezbędnych rolnictwu, zawiera wiele okrągłych rocznic funkcjonowania tej firmy. 📢 Te osoby nie muszą się martwić opłatami za abonament RTV. Oto długa lista zwolnionych z opłaty W 2022 roku stawki za abonament RTV pozostają na tym samym poziomie co w 2021 r. Niektórzy są jednak zwolnieni z tego obowiązku - podajemy długą listę osób zwolnionych z tej opłaty.

📢 Studniówka drzewniaka w Felixie (zdjęcia) Studniówka drzewniaka w Felixie (zdjęcia)

