Przegląd prasy (16.05.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „ Jaca, który pomoże jak może, w czwartek zawita do Słupska. On pomaga, możesz pomóc i Ty ”?

Prasówka 16.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Jaca, który pomoże jak może, w czwartek zawita do Słupska. On pomaga, możesz pomóc i Ty Jacek Szwark na rowerze przemierza Polskę. Wykręca prawie 3000 kilometrów, żeby zachęcić ludzi do pomocy dotkniętej ciężkimi chorobami rodzinie. Wyprawa już zbliża się ku końcowi. Jednym z ostatnich etapów jest Słupsk.

📢 Osoby o tych imionach to egoiści. Oni potrafią myśleć tylko o sobie. Sprawdź, kto ma takie cechy charakteru 15.05.2024 Osoby o tych imionach uważane są za egoistów. Oto lista osób, które potrafią myśleć tylko o sobie. No cóż... To naprawdę trudne cechy charakteru. Czy faktycznie to, jakie nosimy imię może determinować także to, jacy jesteśmy na co dzień? Można to w wierzyć, lub nie, jednak są osoby, które konkretnym imionom przypisują także cechy osobowości, zarówno te dobre, jak i te negatywne. Kto więc może być egoistą? Sprawdź w naszym artykule.

📢 Trwa rekrutacja na dobrego sąsiada. Słupscy seniorzy poszukują wsparcia Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku szuka chętnych do świadczenia usług opiekuńczych, z których skorzystają osoby starsze. Do sąsiedzkiej pomocy seniorom zgłosić się może każdy.

Prasówka 16.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kobiety o tych imionach to prawdziwe zołzy. One potrafią być naprawdę wredne. Lepiej z nimi nie zadzieraj! Kobiety o tych imionach to prawdziwe zołzy! To popularne stwierdzenie, które krąży w naszej kulturze od lat. Według księgi znaczenia imion razem z nadaniem imienia otrzymujemy wiele cech, które są do niego przypisane. Są to zarówno pozytywne jak i negatywne. Kobiety uznawane za delikatne i subtelne również potrafią pokazać pazurki. Bilans jednak zawsze wychodzi na plus więc nie ma się czym przejmować. Zobaczcie, które kobiety według znaczenia imion mają przypisane cechy charakterystyczne dla zołz.

📢 Tydzień Godnego Porodu 2024. W Słupsku ciekawe spotkania dla kobiet ciężarnych i młodych mam Fundacja Rodzić po Ludzku po raz czwarty zorganizowała Tydzień Godnego Porodu. To ogólnopolski cykl wydarzeń lokalnych dla kobiet w ciąży i par oczekujących dziecka. Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku po raz kolejny włączył się w obchody tego wydarzenia, które w tym roku odbywają się pod hasłem „Koktajl hormonów - poznaj przepis na dobry poród i połóg”. 📢 Zwrot w sprawie słupskiej filharmonii. Pismo w obronie dyrektor Do prezydent Słupska Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej trafiło pismo od około połowy pracowników Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica – wyrażające sprzeciw wobec działań związków zawodowych. Zapalnikiem jego powstania była awantura na próbie orkiestry, zakończona interwencją policji. Muzyk, którego mundurowi wyprowadzili ze sceny, w rozmowie z nami uważa, że potraktowano go niesprawiedliwie, a on miał powody i prawo, żeby się temu sprzeciwić.

📢 Oto osoby, któ mogą pójść do lekarza bez kolejki. Zobacz, kto ma pierwszeństwo w przychodniach, poradniach i szpitalach! Sprawdź! Oto osoby, które nie muszą czekać na wizytę u lekarza. Kolejki do lekarzy specjalistów przyjmujących w ramach NFZ są coraz dłuższe. Zastanawiasz się, kto może skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej po za kolejnością? Sprawdź, kto ma pierwszeństwo w przychodniach, poradniach specjalistycznych, szpitalach i aptekach. Lista osób uprawnionych do tego przywileju jest naprawdę długa. 📢 Pierwsza Komunia Święta 2024. Ile pieniędzy włożyć do koperty, aby nie wyjść na sknerę? Sprawdź! Komunia święta 2024. Ile pieniędzy włożyć do koperty, aby nie wyjść na sknerę? To pytanie, które zadajemy sobie bardzo często. Co roku w maju, w kościołach odbywają się pierwsze komunie święte. Nie da się ukryć, że jest to bardzo ważny moment w życiu każdego młodego człowieka. Przyjęło się, że wśród prezentów są również pieniądze. Ile wypada dać? Ile powinien dać ojciec chrzestny, a ile dziadkowie i dalsza rodzina? Sprawdź!

📢 Najbardziej popularne prezenty na pierwszą komunię świętą 2024. Te upominki sprawią radość u dziecka! Oto najpopularniejsze prezenty na pierwszą komunię świętą w 2024 roku. Zastanawiasz się co kupić? Ten artykuł może Ci pomóc! Okres komunijny, to bez wątpienia szczególny moment w życiu wielu dzieci. Po za oficjalną uroczystością jest także rodzinne świętowanie, a w związku z tym wręczanie prezentów. Wybór jest bardzo duży, ale podjęcie decyzji może przyprawić o naprawdę duży ból głowy. Jakie prezenty będą najbardziej odpowiednie dla dziecka, które przystępuje do pierwszej komunii świętej? Sprawdź modne, najciekawsze i najbardziej popularne w 2024 roku propozycje! 📢 Jak pozbyć się mrówek z ogrodu? Oto sprawdzone, domowe sposoby na pozbycie się nieproszonych gości. Sprawdź! Oto sprawdzone, domowe sposoby na pozbycie się mrówek z domu i ogrodu. Mrówki mogą być w tych miejscach bardzo uciążliwe i często szukamy najbardziej skutecznego sposobu aby pozbyć się intruzów. Warto spróbować domowe metody, aby je odstraszyć. Mowa tutaj o produktach, które często używamy w kuchni. Oczywiście nie należy pominąć niektórych roślin, które również sprawdzą się w przepędzeniu nieproszonych gości. Oto sprawdzone metody, które z pewnością odstraszą mrówki. Sprawdź koniecznie!

📢 Oto imiona, które noszą największe kłamczuchy. Zastanawiasz się kto jest skłonny do kłamstwa? Sprawdź, na kogo lepiej uważać! Oto imiona osób, które noszą największe kłamczuchy. Kłamstwo ma krótkie nogi i długi nos - tak mówi znane Polskie powiedzenie. W życiu łatwo można poznać kłamczucha i nie potrzebny nam wykrywacz kłamstw. Wystarczy, że dowiemy się jak ma na imię. To jakie mamy imię, może wpływać na to, jaki mamy charakter. Prezentowaną przez nas listę kłamczuchów, należy oczywiście traktować z dystansem i przymrużeniem oka. Sprawdź naszą listę i poznajcie znaczenie imion!

📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, czy masz je w portfelu!

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony. 📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Tyle prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Te urządzenia zużywają najwięcej prądu. Sprawdź naszą listę!

📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 800 plus!

📢 Monety z PRL poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu! 📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź!

📢 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź! Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, które poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się, że trzeba tam spędzić więcej czasu, niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej, musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się, jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź koniecznie i zapoznaj się ze szczegółami! 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Oto rzeczy, które kupisz w atrakcyjnych cenach. Sprawdź! [ZDJĘCIA] Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze!

📢 Waloryzacja emerytur 2024. Ile wyniesie minimalna emerytura? Tyle pieniędzy dostaną seniorzy! Waloryzacja emerytur 2024. Wzrosła wysokość rent i emerytur. Wielu seniorów w Polsce czeka na wypłatę pierwszych świadczeń po waloryzacji. Na jakie kwoty mogą liczyć osoby pobierające świadczenie emerytalne? Przedstawiamy tabelę z wyliczeniami kwot brutto i netto. Sprawdź! 📢 Finał olimpiady o bezpieczeństwie na Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku. Rywalizowała młodzież z całej Polski W środę na Uniwersytecie Pomorskim i w Szkole Policji w Słupsku rozegrał się finał VII edycji Olimpiady o Bezpieczeństwie i Obronności. Uczniowie klas mundurowych z całej Polski wzięli udział w teście wiedzy, ale musieli się również wykazać sprawnością fizyczną. 📢 Choć sam potrzebuje pomocy, dzieli się z innymi. Sprzęt dla słupskiego szpitala od Jakuba Chmielowca Słupszczanie Jakub Chmielowiec oraz Marcin Pluta przekazali na oddział ginekologiczno-położniczy słupskiego szpitala sprzęt medyczny do badań KTG o wartości 30 tys. złotych. Została zakupiony ze zbiórki pieniędzy na rzecz Jakuba. Ten jednak postanowił podzielić się nadwyżką.

📢 Mieczysław Struk wybrany na marszałka województwa Mieczysław Struk został kolejny raz wybrany na marszałka województwa pomorskiego. Struk pełni tę funkcję od 2010 r. 📢 Podejrzani o brutalne zabójstwo trafili do aresztu. Dwóm mężczyznom grozi dożywocie Brutalnie zamordowali 48-latka, po czym podpalili budynek, aby zatrzeć ślady. Śledczy z Bytowa oraz KWP w Gdańsku zabezpieczyli wiele śladów oraz dowodów, dzięki którym prokurator ogłosił zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem dwóm mężczyznom, a kobiecie zarzut niedzielenia pomocy i zacierania śladów. Sprawcom zabójstwa grozi dożywocie. Cała trójka najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie śledczym. 📢 Tragiczny wypadek w Słupsku na ul. Sienkiewicza. Sprawą zajmuje się prokuratura Do śmiertelnego wypadku doszło wczorajszym popołudniem na ulicy Sienkiewicza w Słupsku. Kierowca ciężarówki śmiertelnie potrąciła 24-letnią kobietę. Sprawę zbada prokuratura.

📢 Piękne Polki z PRL-u. W stu procentach naturalne, bez botoxu i operacji plastycznych. Tak wygląda prawdziwy wdzięk i kobieca delikatność Zjawiskowa uroda, pewność siebie i klasa - to po prostu piękne Polki z czasów PRL. Bez botoxu i Phonów. Zobaczcie archiwalne fotografie przedstawiające prawdziwe ślicznotki z tamtych lat, które nie potrzebowały wybiegu, by prezentować swoje wdzięki i klasę. Przejdź do galerii zdjęć i przypomnij sobie urokliwe Panie PRL-u. 📢 Policja na Pomorzu namierzyła domowy arsenał. 38-latek miał broń maszynową w mieszkaniu, a na podwórku kradzione samochody Podwójne trafienie kryminalnych z Chojnic. Policjanci namierzyli domowy arsenał w mieszkaniu 38-latka z Chojnic. Mężczyzna miał kilka sztuk broni, m.in. maszynową, kilkaset sztuk amunicji, a do tego narkotyki. Do tego na terenie posesji policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach znaleźli trzy samochody skradzione na terenie Niemiec.

📢 Przedszkolaki gasiły pożar. Wizyta w OSP w Tuchomiu Remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchomiu odwiedziły przedszkolaki z Zespołu Szkół w Tuchomiu. Maluchy gasiły symulowany pożar makiety domku. 📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 15.05.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL! 📢 To są domy milionerów na Pomorzu. Zobacz luksusowe rezydencje i posiadłości. Ceny - maj 2024 Ekskluzywny dom na Pomorzu to marzenie wielu osób. I choć ofert na pomorskim rynku nieruchomości jest sporo, to jednak niewiele osób może pozwolić sobie na kupno luksusowych rezydencji. Główny powód to finanse, bo aby kupić sobie luksusowy dom nad morzem, musisz mieć minimum 5 milionów złotych. Oto najdroższe wille, rezydencje i posiadłości w regionie z aktualnej oferty otodom.pl.

📢 Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka, POLOmarket 15.05.2024 Nowe ostrzeżenie GIS, aktualne na dzień 15.05.2024! Oto lista produktów, które zostały wycofanych przez sklepy sieci: Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, POLOmarket, Auchan. Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista została ostatnio powiększona o nowe produkty i przedmioty. Oto szkodliwe rzeczy, które muszą usunąć ze swoich półek sklepy zgodnie z decyzją, które wydał Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Sprawdź listę!

📢 Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Rewolwer i różaniec przy łóżku detektywa. Zobacz spiżarnię i meble które zaprojektował Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Najsławniejszy detektyw w Polsce oprowadza nas po swoim domu. Detektyw Rutkowski śpi z rewolwerem i różańcem przy łóżku, a latem relaksuje się w basenie, a w spiżarni ma słoiki z grzybkami od mamy.

📢 Kadeci Zespołu Szkół Mundurowych w Słupsku zakończyli cykl obozów szkoleniowych [ZDJĘCIA] Uczniowie Zespołu Szkół Mundurowych w Słupsku na początku maja zakończyli coroczny cykl obozów szkoleniowych. Podczas trzydniowych ćwiczeń doskonalili umiejętności w zakresie strzelectwa, musztry czy udzielania pierwszej pomocy. 📢 Zostawił nóż w brzuchu ofiary, wezwał służby i czekał na policjantów Przed Sądem Okręgowym w Słupsku rozpoczął się proces Adama W. oskarżonego o zabójstwo. Mężczyzna – jak sam przyznaje – zabił 59-letniego Leszka W., zostawił noż w brzuchu, poszedł spać, a rano zadzwonił na numer 112. 📢 Te znane osoby tak wyglądały gdy były młode! Polskie gwiazdy wiele lat temu. Tak kiedyś wyglądali 15.05.2024 Zobaczcie jak kiedyś wyglądali polscy celebryci, wśród nich aktorzy, prezenterzy, piosenkarki, sportowcy. Kuba Wojewódzki gdy był zaledwie młody chłopakiem. Tak wyglądała Anna Mucha w początkach swojej kariery. A jak wyglądał kiedyś Artur Szpilka lub Mariusz Pudzianowski? Sprawdzamy jak kiedyś wyglądali polscy celebryci.

📢 Jakie koty są najlepsze dla alergików? Te rasy kotów są bezpieczne i nie uczulają 15.05.2024 Masz alergię i niepowstrzymaną miłość do kotów? To można pogodzić! Są rasy kotów, które możesz trzymać w domu i nie przejmować się swoją alergią. Sprawdzamy, które koty nie uczulają. Zobacz w naszej galerii jak wyglądają koty, które mogą być odpowiednie dla ludzi, którzy są uczuleni na koty.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela podwyżek netto. O ile zostanie podniesiona twoja emerytura? Emerycie, zobacz ile dostaniesz 15.05.2024 Waloryzacja emerytur 2024. Już w marcu dojdzie do kolejnej waloryzacji obowiązujących stawek emerytur. Jej wysokość określana jest co roku, każdorazowo według wskaźnika waloryzacji. O ile w 2024 roku zostaną podniesione renty i emerytury? Zobaczcie jak prezentować będą się po marcowej waloryzacji renty i emerytury w Polsce. Podajemy zwaloryzowane kwoty brutto i netto dla emerytów. Zobacz tabele emerytur po waloryzacji w 2024 roku.

📢 Te aplikacje są niebezpieczne i wyłudzają dane z twojego smartfona. Huawei, Realme,VIVO, Xiaomi, Samsung, usuń te aplikacje 15.05.2024 Masz telefon Xiaomi, Samsung, Realme, Huawei lub VIVO? Zobacz, które aplikacje ze sklepu Play Google mogą być niebezpieczne i wyłudzać wrażliwe dane z Twojego telefonu. Tych aplikacji mobilnych nie instaluj na swoim smartfonie. Jeśli już je zainstalowałeś natychmiast je usuń. Możesz stracić dane a nawet pieniądze. Sprawdź czarną listę niebezpiecznych aplikacji na telefony. 📢 Te fryzury cudownie odmładzają. Jesteś kobietą po czterdziestce? Oto fryzury, które odejmą ci kilkanaście lat (zdjęcia) 15.05.2024 Te fryzury odejmą lat. Jesteś kobietą po czterdziestce i chciałabyś odmłodzić swój wizerunek i wygląd? Oto fryzury, które polecają najlepsi fryzjerzy w 2024 roku. Które fryzury odmładzają najbardziej? Styliści i fryzjerzy mówią jasno i zdecydowanie - lat odejmie ci fryzura ułożona z krótkich włosów. Te fryzury sprawią, że poczujesz się i będziesz wyglądać co najmniej dziesięć lat młodsza.

📢 Memy o kotach. Jesteś miłośnikiem kotów? Wesołe, słodkie i kochane. Czasem śmieszne i wzruszające. Zobacz memy z kotami 15.05.2024 Najśmieszniejsze obrazki z kotami w roli głównej. Jesteś miłośnikiem kotów? Te sytuacje znasz na własnej skórze. Zobacz najweselsze obrazki w sieci z kotami w roli głównej. Wchodzą do szafy, śpią w dziwnych miejscach, domagają się drapania po brzuchu i pieszczot. Kocie życie to jedno wielkie pasmo przyjemności. Zobacz wesołe memy z kotami.

📢 Osoby o tych imionach są najinteligentniejsze. Cechuje je mądrość i bystrość umysłu (zdjęcia) 15.05.2024 Czym jest inteligencja? Naukowcy i badacze od lat badają ludzkie zachowania i zastanawiają się jakie cechy noszą w sobie osoby najbardziej inteligentne. Co wyróżnia je w tłumie innych osób, co sprawia, że w łatwy sposób potrafią przyswajać wiedzę? Od lat wiadomo, że człowiek posiadać może wiele rodzajów inteligencji. Jedni uzdolnieni są w kierunkach humanistycznych a inni to urodzone umysły ścisłe. Inteligencja to także zdolność do rozumienia innych i empatia. Czym jeszcze charakteryzują się osoby inteligentne? Czy noszone imię ma na to wpływ?

📢 Grillowanie czyli narodowy sport majówkowy wszystkich Polaków. Zobacz najśmieszniejsze memy o grillu i grillowaniu (NOWE MEMY) 15.05.2024 Przed nami majówka a jak majówka to i grillowanie. Jak wiadomo wspólny grill to doskonała okazja na spędzenie czasu na świeżym powietrzu w gronie bliskich i przyjaciół. Organizacja grillowania może być doskonałym pomysłem na spędzenie tego czasu. A że Polacy uwielbiają się śmiać i grillować to mamy pewność, że na tę okoliczność powstanie mnóstwo śmiesznych memów. Internauci jak zwykle nie zawodzą i produkują śmieszne memy na pęczki. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o grillowaniu. 📢 Najlepsze MEMY na majówkę 2024. Deszcze nie deszcz, zimno czy ciepło. Polacy śmieją się na potęgę i grillują (NOWE MEMY) 15.05.2024 Majówka to najbardziej oczekiwany długi weekend w roku. Kochają go wszyscy. Przy odrobinie szczęścia i dobrze rozplanowanym urlopie można złapać nawet tydzień wolnego od pracy. Co jeśli ta szuka nam się uda? Oczywiście grill. I nie ważna jest pogoda. Leje deszcz? Grillujemy na tarasie, jest zimno? Grilla zrobimy na balkonie. Zobaczcie najlepsze memy o majówce 2024 w całym Internecie.

📢 UWAGA Salmonella. Tych produktów nie kupuj !!! GIS nakazał je wycofać ze sklepowych półek z Biedronki, Lidla, Auchan czy Żabek 15.05.2024 Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed salmonellą w mięsie i zanieczyszczeniami w produktach. Natychmiast nakazał je usunąć ze sklepów takich jak Lidl, Netto, Biedronka, Kaufland, Żabka czy Auchan. Robisz tam zakupy? Tych produktów nie kupuj pod żadnym pozorem. Sprawdź numery serii i daty ważności. Sprawdź najnowsze nowe ostrzeżenie sanepidu - te produkty nakazał wycofać ze sprzedaży. 📢 Ogródki działkowe w Słupsku na sprzedaż. Zobacz najciekawsze oferty sprzedaży działek na ROD w Słupsku i okolicy (zdjęcia) 15.05.2024 Działki to idealne miejsce do do odpoczynku, w spokoju od miejskiego gwaru i pośpiechu? Świetnym pomysłem mogą okazać się działki rekreacyjne i ogrodnicze. Sprawdź, ile kosztują ogródki działkowe w Słupsku wystawione na sprzedaż w serwisie OLX.

📢 Te osoby nie powinny jeść bananów. Zobacz, jaki wpływ na nasze zdrowie mają banany. Nie każdy może je jeść 15.05.2024 Banany to jedne z najbardziej popularnych owoców w Polsce. Choć nie rosną w naszym kraju to jednak ich spożycie jest na bardzo wysokim poziomie. Nic dziwnego, albowiem banany to bardzo wartościowe źródło węglowodanów a także bardzo ważnego do prawidłowej pracy serca, potasu. Okazuje się jednak, że banany, choć zdrowe, nie są wskazane dla każdego. Komu mogą one zaszkodzić? Kto zatem nie powinien jeść bananów? Sprawdziliśmy. 📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 15.05.2024 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać.

📢 Te osoby nie powinny jeść nabiału. Lubisz mleko, twaróg albo jogurty? To może być powód twoich problemów zdrowotnych 15.05.2024 Jedzenie nabiału i picie mleka szkodzi - z taką opinią można się spotkać w Internecie. Często słyszymy też, że picie mleka nie jest wskazane dla osób dorosłych i że korzyści ze spożywania go mają tylko dzieci. Ile jest w tym prawdy i co na ten temat sądzą dietetycy? Czy osoby dorosłe mogą i czy powinny spożywać nabiał? Jakie korzyści z jedzenia nabiału mamy a kto nie powinien go jeść - sprawdziliśmy. 📢 Unikatowe monety z PRL warte po kilka tysięcy zł. Masz takie w domu? Kolekcjonerzy szukają ich na aukcjach w Internecie 15.05.2024 Nie od dziś wiadomo, że fanatycy kolekcjonerzy są w stanie zapłacić każde pieniądze aby skompletować swoje kolekcje. Nie inaczej jest z kolekcjonerami monet. Te na rynkach internetowych aukcji osiągają niejednokrotnie kwoty przekraczające nawet 10 czy 20 tysięcy złotych. Kolekcjonerzy szukają głównie monet w dobrym stanie i rzadkich ale również takich, które swoją wartość zyskują dopiero w pewnej kolekcji. Tak też jest z monetami, które wybite zostały w okresie Polski Ludowej. Jakich monet z PRL szukają kolekcjonerzy?

📢 Te osoby nie muszą czekać w kolejce do lekarza. Wielkie zmiany w przepisach. Zobacz kogo kolejka nie obowiązuje 15.05.2024 Kolejki do lekarza pierwszego kontaktu czy specjalisty wybranej dziedziny medycyny powodują u nas najczęściej niechęć do skorzystania z bezpłatnych usług medycznych czy porady lekarskiej. Mało kto wie jednak, że istnieje lista pacjentów i przypadków w których nie trzeba stać długich godzin w kolejce w przychodni po poradę lekarską. Kto i dlaczego nie musi stać w kolejce do lekarza? Sprawdziliśmy.

📢 Jak przyciągnąć bogactwo i dobrobyt? Zobacz, jakie rzeczy warto mieć w swoim portfelu [LISTA] 15.05.2024 Kto z nas nie wierzy w przesądy. Szczególnie te, które dotyczą sfery finansowej. W zapewnieniu sobie finansowej pomyślności olbrzymią pomocą będą przedmioty przyciągające pieniądze - talizmany i amulety stworzone w odpowiedni sposób z odpowiednich materiałów, zawierające w sobie symbole bogactwa. Zobacz listę!

📢 Te znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? To będzie wspaniały rok. Co czeka cię w 2024 roku? 15.05.2024 Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Jaki będzie rok 2024 w sferze zawodowej? Które znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? Sprawdź nasz horoskop na nowy rok i dowiedz się, jakie jest Twoje przeznaczenie. 📢 Te znaki zodiaku to najtrudniejsze żony. Mają ciężki charakter [LISTA] 15.05.2024 Na początku wydają się wspaniałymi partnerkami, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Wtedy pokazują ukochanemu prawdziwy charakter. Co możemy wyczytać w horoskopie o konkretnym znaku zodiaku? Zobacz listę! 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 15.05.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Kobiety na całe życie. Taka żona to marzenie. Lista zalet nie ma końca 15.05.2024 To, jakie imię nosimy, może sporo nam powiedzieć o preferencjach, naszym charakterze, a nawet zawodowe predyspozycjach. Co więcej, imię może również świadczyć o tym, jaką żoną i matką będziemy! Które kobiety są na całe życie? O których marzą mężczyźni? Zobacz listę żeńskich imion.

📢 Katarzyna Bonda odwiedziła Koszalin. Tłumy na spotkaniu z popularną pisarką [ZDJĘCIA, WIDEO] We wtorek Koszalin i Kołobrzeg odwiedziła Katarzyna Bonda. To jedna z najpopularniejszych autorek kryminałów w Polsce. W naszym regionie autorka opowiadała m.in. o swojej najnowszej książce, która jest mocno inspirowana historią kołobrzeskiego seryjnego zabójcy. 📢 Jubileusz 35-lecia Towarzystwa Wilna i Grodna w słupskiej filharmonii W poniedziałkowe popołudnie w słupskiej filharmonii uroczyście obchodzono jubileusz 35-lecia Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Grodna w Słupsku. Były koncerty, podziękowania, a ze sceny padło wiele życzliwych słów.

📢 Miłka Raulin, himalaistka o kaszubskich korzeniach opowiada w Słupsku o sile marzeń i wyprawach na szczyty Siła Marzeń to hasło przewodnie i jednocześnie motto życiowe Miłki Raulin, najmłodszej Polskiej zdobywczyni Korony Ziemi, czyli najwyższych szczytów wszystkich kontynentów. Himalaistka o kaszubskich korzeniach i rodem z Gdyni była gościem spotkania w słupskim ratuszu, na którym opowiadała o swoich podróżach, trudach, historiach zabawnych, a chwilami przerażających. Jednocześnie przekonując, że każdy może zdobyć Mount Everest. 📢 Prawo i Sprawiedliwość przeciwko podwyżkom cen energii. Rozpoczęła się akcja zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy Politycy i działacze PiS rozpoczęli akcję zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy dotyczącym zatrzymania wzrostu cen prądu i gazu od 1 lipca. Zdaniem Piotra Müller, posła PiS ze Słupska, podwyżka uderzy we wszystkich odbiorców energii – zwykłych mieszkańców, ale również instytucje samorządowe.

📢 Tragiczny wypadek na ul. Sienkiewicza w Słupsku. Ciężarówka śmiertelnie potrąciła młodą kobietę Do śmiertelnego wypadku doszło we wtorek po południu na ulicy Sienkiewicza w Słupsku. Zginęła 24-letnia kobieta, którą na przejściu dla pieszych potrącił kierujący ciężarowym DAF-em. Policja ustala dokładne okoliczności zdarzenia.

📢 Schwytany przez łowców pedofilów na wolności. Sąd Okręgowy w Słupsku nie uwzględnił zażalenia prokuratury Sąd Okręgowy w Słupsku nie uwzględnił zażalenia prokuratury na niezastosowanie aresztu wobec Krzysztofa C., którego schwytali łowcy pedofilów. Mężczyzna pozostanie na wolności. Jest pod dozorem policji. 📢 To prawdziwy skarb. Nie ma starszej monety w Polsce. Warta jest każde pieniądze To najstarsza moneta w Polsce. Jest unikalna. Wybity przez Bolesława Chrobrego srebrny denar z lat 992-997, będący w posiadaniu Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, jest bezcenny. Zachowały się tylko dwa takie denary. Drugi jest w Kaliszu, ale w gorszym stanie i znaleziony później. Kolekcjonerzy zapłaciliby za nie każde pieniądze.

📢 Pożar w Rokicinach. To mogło być zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem! Kulisy niedzielnego pożaru w Rokicinach w gm. Czarna Dąbrówka przerażają. Okazuje się, że podłożenie ognia miało być sposobem na zatuszowanie potwornej zbrodni. Dwie osoby usłyszały już zarzut zabójstwa popełnionego ze szczególnym okrucieństwem. 📢 Juwenalia Słupsk 2024. Wiemy, kto wystąpi w tym roku na scenie W dniach 7-8 czerwca na terenie kampusu Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku odbędzie się pierwsza od awansu uczelni do rangi uniwersytetu edycja kultowych Juwenaliów. Poznaliśmy program i artystów. 📢 Zagubiony przez WOT karabin BOR znalazł się! Odnaleźli go pasjonaci ASG z Tczewa Karabin snajperski BOR należący do Wojsk Obrony Terytorialnej zagubiony po ćwiczeniach 12 maja pod Tczewem, odnalazł się - dowiedział się portal i.pl. Broń jest cała, spoczywała w pokrowcu. Znaleźli go pasjonaci strzelanek ASG. Odwożą go teraz na policję. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Żandarmeria Wojskowa i Służba Kontrwywiadu Wojskowego.

📢 50. Zawody rowerkowe dla dzieci w Słupsku! Zapraszamy! Już w sobotę, 1 czerwca, od godziny 9 Stadion 650- lecia stanie się areną niezwykłych zawodów dla najmłodszych. Już po raz 50 dla wszystkich maluchów w wieku od 3 do 9 lat przygotowaliśmy niezapomnianą przygodę pełną zdrowej rywalizacji, radości i wielu atrakcji! 📢 Trzymamy kciuki za ósmoklasistów! Dzisiaj zdają egzamin z języka polskiego Punktualnie o godzinie 9 rozpoczął się egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. W Słupsku przystąpiło do niego 391 uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk. Wyniki poznamy 3 lipca. Egzaminu nie można nie zdać, ale wyniki mają wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. 📢 Icon Sea Czarni Słupsk podsumowali sezon. Uroczystość w hotelu Grand Lubicz w Ustce [ZDJĘCIA, WIDEO] Icon Sea Czarni Słupsk zakończyli sezon w Orlen Basket Lidze na 11 miejscu. Teraz przyszedł czas na podsumowanie, które odbyło się w hotelu Grand Lubicz w Ustce.

📢 Kolejowych utrudnień w Słupsku ciąg dalszy. Zbliża się wstrzymanie ruchu pociągów Już nie tylko rozbiórka wiaduktu kolejowego i dworzec tymczasowy są utrudnieniem dla mieszkańców Słupska. Za niespełna miesiąc wstrzymany zostanie ruch kolejowy na odcinku Słupsk – Lębork. A to jeszcze nie koniec. 📢 Mistrzowie Handlu 2024. Poznaliśmy najlepsze sklepy i najlepszych sprzedawców Marek Krzysiak z Bydgoszczy otrzymał tytuł Sprzedawcy Roku 2024. Do laureata ogólnopolskiego plebiscytu trafiła nagroda główna – samochód Peugeot 208. Podczas gali, która odbyła się w Warszawie, nagrodzeni zostali także przedstawiciele najpopularniejszych sklepów. 📢 Darmowe wystawy, warsztaty, gra terenowa. Noc Muzeów w zamku i galeriach w Słupsku i Ustce W tę sobotę, 18 maja, do darmowego zwiedzania i korzystania z innych atrakcji, w ramach Europejskiej Nocy Muzeów, zapraszają Muzeum Pomorza Środkowego oraz Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku.

📢 Martwa młoda foczka znaleziona na plaży wschodniej w Ustce W Ustce na plaży wschodniej znaleziono martwą fokę. To młode zwierzę nie miało tyle szczęścia, co foczy przybysz, który odpoczywa na slipie przy falochronie zachodnim. 📢 Barierki i zakaz to nie przeszkoda. Słupscy pasażerowie wciąż tłumnie korzystają z niedozwolonego przejścia przy poczcie Nawet barierki, które wstawiono w miejscu szlabanu nie są przeszkodą dla podróżnych korzystających ze słupskiej stacji kolejowej. Pasażerowie wciąż chętnie przekraczają torowisko w niedozwolonym miejscu w pobliżu poczty. 📢 Kobylnica pełna imprez. Majowe atrakcje z kulminacją w Dni Kobylnicy. Znajdź coś dla siebie Od koncertów po spotkania artystyczne i aktywne dni spędzone na świeżym powietrzu - Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy zaprasza mieszkańców gminy i regionu do udziału w majowych wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych. Ich kulminacją będą Dni Kobylnicy z Turniejem Sołectw i spływem kajakowym, na który już teraz można się zapisać.

📢 XXI Bieg Olimpijski Kwakowo 2024 za nami [ZDJĘCIA] W sobotę odbył się XXI Bieg Olimpijski Kwakowo 2024, któremu patronuje Polski Komitet Olimpijski.

📢 Majówka ze schroniskiem w Słupsku. Cały dochód zostanie przeznaczony na leczenie zwierząt Przejażdżki konne, dmuchańce, kolorowe bezalkoholowe drinki, masaże i całe mnóstwo pysznego jedzenia - to tylko niektóre z atrakcji festynu rodzinnego przygotowanego przez Schronisko dla Zwierząt w Słupsku. Dochód z akcji zostanie przeznaczony na leczenie zwierząt przebywających w schronisku i wyposażenie gabinetu weterynaryjnego. A potrzebujących czworonogów jest bardzo dużo. 📢 Nowy mural w Słupsku. Zdobi ścianę budynku przy ulicy Mostnika [zdjęcia] Od dziś jedną ze szczytowych ścian bloku przy ul. Mostnika 3 w Słupsku zdobi mural. Obraz przedstawia artystyczną wizję Triny Papisten, kobietę, którą w XVIII wieku w Słupsku posądzono czary i stracono.

📢 Zmęczona i wychudzona foka szara odpoczywa na plaży w Ustce W niedzielę w Ustce w pobliżu zachodniego falochronu spacerowicze zauważyli fokę. Specjaliści ocenili, że jest to samiec. Zmęczony i bardzo wychudzony. Może być stary, ale nie jest wykluczone, że ma jakieś obrażenia wewnętrzne spowodowane ćwiczeniami na poligonie.

📢 Prawie tysiąc motocyklistów na otwarciu sezonu w Kołczygłowach (ZDJĘCIA) Blisko tysiąc motocyklistów zjechało do Kołczygłów na otwarcie sezonu. Impreza trwa w najlepsze. 📢 Ogólnopolski turniej saunamistrzów w Słupsku. W ten weekend atmosfera na Trzech Falach sięgnęła zenitu! Najlepsi saunamistrzowie z całej Polski przez dwa dni rywalizują w turnieju saunamistrzów Polskiego Towarzystwa Saunowego Classic, który odbywa się w Parku Wodnym Trzy Fale w Słupsku. Wśród nich jest słupszczanka Paulina Reszke, za którą trzymamy kciuki! 📢 Zorza polarna widziana nad Bałtykiem. Zachwycający taniec kolorów na niebie Natura wynagrodziła cierpliwych, którzy czekali do późnej nocy na zorzę polarną. Zdjęcia są zachwycające. Widzimy na nich niezwykle widowiskowe i fascynujące zjawisko świetlne na niebie spowodowane przez Słońce. Mimo, że zorza najczęściej występuje w okolicach bieguna północnego i południowego, to przy sprzyjających warunkach można ją ujrzeć również u nas - m.in. z terenu Słowińskiego Parku Narodowego. Czy warto? Powoduje ono ciarki, emocje i po prostu zachwyca - mówi Magda Jędro, przyrodniczka z zawodu i zamiłowania.

📢 Dzieje Stoczni Ustka. Rejs do ślepego portu (część VII) Przełom roku 1989 – 1990, ujęty w poprzednim VI odcinku opisywanych przez nas dziejów usteckiej stoczni, jeszcze nie zapowiadał upadku tej firmy w nadchodzącej dekadzie lat 90. minionego stulecia. Najgorsze nastąpiło w połowie roku 2002, gdy podjęto decyzje za-przestaniu działalności gospodarczej i sąd ogłosił upadłość tej firmy. Przedtem jeszcze nieraz próbowano zawrócić ją z tego rejsu do ślepego portu.

📢 Wielka zbiórka elektrogratów w Ustce. Ekologiczny festyn w PSZOK-u Ustczanie pozbyli się 6 ton elektroodpadów, 3 i pół tony makulatury i 210 kilogramów leków. Tyle zwieźli do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w czasie sobotniej zbiórki zużytego sprzętu w zamian za kwiatki i różne atrakcje. 📢 Maturzystę z Łęgowa na maturę do Pruszcza Gdańskiego dowieźli strażnicy gminni Pierwszy dzień matur dla maturzysty z Łęgowa, który jadąc do Pruszcza Gdańskiego na egzamin dojrzałości autobusem, utknął w nim z powodu wypadku na drodze, nie zaczął się dobrze. Z pewnością nie tak go sobie wyobrażał. Tym bardziej, że mógł nie zdążyć na maturę. Kłopotem Jakuba przejął się kierowca autobusu, który o pomoc poprosił Straż Gminną. Ci przyjechali i pomogli maturzyście dotrzeć na egzamin maturalny!

📢 Te pieniądze uczniowie podzielili między siebie. Przypadkowe odkrycie skarbu Skarb znaleziony na boisku to kilkaset srebrnych monet. Do jego przypadkowego znalezienia, w czasie gry w piłkę nożną, doszło prawie 60 lat temu w ówczesnym powiecie miasteckim, a konkretnie w Białym Borze. O znalezisku rozpisywały się wszystkie ogólnopolskie gazety. Oto historia skarbu. 📢 Alimenciarze ze Słupska i regionu poszukiwani przez policję. Nie chcą płacić na swoje dzieci i ukrywają się przed ich matkami (zdjęcia) Pomorska policja publikuje zdjęcia osób, które notorycznie uchylają się od obowiązku opłacania alimentów na swoje dzieci. Osoby te podlegają karze. Widziałeś kogoś z nich lub znasz ich miejsce pobytu? Daj znać policji dzwoniąc na numer 112 lub 997. Zobacz listę osób, które nie płacą alimentów na swoje dzieci.

📢 Ogólnopolska Karta Seniora 2024. Oto lista miejsc, w których możesz liczyć na zniżki. Sprawdź, gdzie zaoszczędzisz sporo pieniędzy! Ogólnopolska Karta Seniora. Oto lista miejsc, w których na zniżki może liczyć osoba posiadająca taką kartę. Każdy senior, który ukończył 60 lat, może wyrobić taki dokument. Karta upoważnia do ulg, w wielu punktach na terenie całej Polski. Jakie zniżki przysługują posiadaczowi Ogólnopolskiej Karty Seniora? Gdzie można skorzystać z takiej karty? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami ! 📢 Jak to z dworcami i koleją w Słupsku bywało [zdjęcia] W Słupsku rozpoczęto prace związane z budową nowego dworca kolejowego. Ale najpierw zostanie wyburzony ten dotychczasowy. Nowy dworzec ma być ukończony do 2026 roku. Przypominamy, ile już dworców Słupsk miał do tej pory i jakie były dzieje kolei w mieście.

📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte. 📢 Śmieszne memy o zwierzakach. Wesołe obrazki z życia Waszych czworonogów (zdjęcia) 21.07.2022 Śmieszne memy o zwierzętach domowych. Zobacz galerię wesołych zdjęć z życia domowych czworonogów. Słodkie psiaki, cwane koty - te zwierzęta mamy w domu najczęściej. Życie z czworonogiem pod jednym dachem często jest okazją do śmiesznych sytuacji. Kto ma w domu zwierzaka wie o tym doskonale. Zobacz śmieszne memy o zwierzakach domoych.

📢 Jak Czesław Lang uratował XVIII-wieczny pałac w Poborowie (ZDJĘCIA) Zespół pałacowo-parkowy w Poborowie (gm. Trzebielino) miał szczęście, że zainteresował się nim Czesław Lang. Znany kolarz kupił go przed laty i systematycznie remontuje. Gdyby tak się nie stało, dzisiaj pewnie pałacu by nie było (tak jak w sąsiednim Cetyniu) albo podzieliłby los dawnych dworów w Trzebielinie czy Łubnie, które są w złym stanie (znajdują się w nim mieszkania). Wszystkie obiekty łączy jedno. Ich dawni właściciele to Puttkamerowie. 📢 Tylko u nas. Fotografie z liceum w Miastku z lat 1980-1989. Życie szkoły oficjalne i mniej oficjalne (ZDJĘCIA) Mamy dla was kolejną porcję zdjęć z miasteckiego liceum. Tym razem z lat 1980-1989. To około 180 fotografii, które przedstawiają życie szkoły w różnym wymiarze: lekcje, wycieczki, biwaki, wykopki, andrzejki, studniówki, matury, zakończenia roku, mniej lub bardziej oficjalne uroczystości. I wiele innych.

📢 Studniówki 2020. Bal maturzystów I LO w Słupsku [zdjęcia] Studniówkowe szaleństwo trwa. Zobacz fotorelację ze studniówki I Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku. Bal odbył się w słupskim Aureusie.

ZOBACZ KONIECZNIE Tu jest najwięcej wypadków w Polsce. W tych miejscach uważaj