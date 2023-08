Przegląd prasy 16.08.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Na imieninach u Borowej Ciotki. Zioła, kwiaty... i placki ziemniaczane”?

Prasówka 16.08: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Na imieninach u Borowej Ciotki. Zioła, kwiaty... i placki ziemniaczane Muzeum Zachodniokaszubskie już kolejny raz zaprosiło do Zagrody Styp-Rekowskich, gdzie odbyły się Imieniny Borowej Ciotki. W programie były m.in.: zajęcia i warsztaty manualne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Można było upleść sobie wianek, czy ulepić garnek.

📢 Wojskowy piknik w Ustce. Armia jest modna. Zostań żołnierzem! Z okazji Święta Wojska Polskiego Garnizon Ustka zorganizował piknik wojskowy. Stoiska były oblegane, a do zwiedzania ORP „Maćko” ustawiła się długa kolejka. 📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź obowiązkowo!

📢 Święto Wojska Polskiego i Święto Ustki. Wspaniała uroczystość w porcie Piękną uroczystość w usteckim porcie mogli podziwiać ustczanie i turyści. We wtorek 15 sierpnia obchodzono tu Święto Wojska Polskiego pod hasłem "Silna Biało-Czerwona" i Święto Ustki. Garnizon Ustka zaprezentował się w uroczystej odsłonie, a miasto przedstawiło morskie, rybackie i marynarskie tradycje. 📢 Wysyp borowików na Kaszubach. Wiemy, gdzie pojechać na grzyby (WIDEO) Wyjątkowo wcześnie, bo w połowie sierpnia wysyp borowików na Kaszubach. Warto ruszyć do lasu, pogoda sprzyja. 📢 Zupa z pokrzywy i dziurawiec na oparzenia słoneczne. W Swołowie Matki Boskiej Zielnej obchodzono na ludowo Zupa z pokrzywy, ziołowe nalewki na wszelkie schorzenia, różdżki z ziół - według słowiańskich wierzeń - oczyszczające przestrzeń ze złej energii, naturalne miody można było kupić na tradycyjnym jarmarku zorganizowanym w Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie. Były też warsztaty zakładania łąk kwietnych i przyrodniczy spacer z botanikiem.

📢 Ulicami Warszawy przeszła wielka defilada Wojska Polskiego. "Dziś pokazujemy naszą siłę i nowoczesność" – Polscy żołnierze zmienili bieg historii. Obronili całą Europę – mówił podczas obchodów Święta Wojska Polskiego prezydent Andrzej Duda. Kulminacją uroczystości była wielka defilada wojskowa zorganizowana pod hasłem "Silna Biało-czerwona". Wzięło w niej udział ok. 2 tys. żołnierzy, ok. 200 sztuk różnego rodzaju sprzętu wojskowego i 92 statki powietrzne. 📢 Odpowiedzą za fałszywy alarm na morzu. Policja z Ustki prowadzi sprawę bezmyślnego wezwania służb Komisariat Policji w Ustce prowadzi sprawę wprowadzenia w błąd służb ratowniczych. Postępowanie dotyczy fałszywego zgłoszenia na numer 112 o osobach potrzebujących pomocy na morzu w okolicy Poddąbia pod Ustką.

📢 Dziś uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Tysiące pielgrzymów jest już na Jasnej Górze Kościół katolicki obchodzi dziś uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. To jedno z najważniejszych świąt maryjnych. Obchodzono je w Kościele od przełomu V i VI wieku pod nazwą Zaśnięcia Bogurodzicy. Na Jasnej Górze doroczne uroczystości gromadzą dziś wielu wiernych, z których wielu przybyło w ostatnich dniach do Częstochowy w pielgrzymkach pieszych.

📢 Koszykarze Grupa Sierleccy Czarni Słupsk na badaniach w szpitalu W związku ze zbliżającym się sezonem, drużyna koszykarzy Grupa Sierleccy Czarni Słupsk podjęła ważne kroki mające na celu sprawdzenie stanu zdrowia i kondycji swoich zawodników. O zdrowie koszykarzy zadbają w tym sezonie medycy we słupskiego szpitala. 📢 Budowa węzła transportowego na ostatniej prostej. Zobacz nowe zdjęcia z perspektywy drona Na zapleczu słupskiego dworca kolejowego kończą się prace budowlane wielofunkcyjnego dworca autobusowego. Nowy węzeł transportowy wkrótce zostanie otwarty.

📢 Święto Matki Boskiej Zielnej w Swołowie - Zielna, zielna. Plecenie wianków, święcenie ziół i warsztaty zielarskie Wydarzenie kulturalne pod nazwą "Zielna, zielna" odbędzie się w Muzeum Kultury Ludowej Pomorza i Zagrodzie Inicjatyw Twórczych w Swołowie we wtorek, 15 sierpnia. Podczas mszy zostaną poświęcone zioła, zaplanowano także plecenie wianków, warsztaty zielarskie i mnóstwo innych atrakcji.

📢 Bitwa Warszawska. Fakty ciekawsze od fikcji 15 czy 16 sierpnia? Kiedy rozegrała się bitwa w obronie stolicy Polski? To był Cud nad Wisłą czy za końcowym sukcesem stała chłodna kalkulacja polskich wojskowych? Ksiądz Skorupko szedł na wroga z krzyżem w pierwszym szeregu? Czy toczono bitwę w powietrzu? Do tego najwięksi dowódcy i cisi bohaterowie bitwy, główne postacie zwycięzców i przegranych oraz jeszcze więcej faktów o tej najważniejszej batalii o wolność Polski po 1918 r.

📢 Kolejne Grand Prix Ustki w biegach i nordic walking za nami. Patryk Błaszczyk bezkonkurencyjny (zdjęcia) W niedzielę 13 sierpnia odbyła się kolejna impreza biegowa i nordic walking z cyklu Grand Prix Ustki. W obu konkurencjach na starcie stanęło łącznie około 200 zawodniczek i zawodników z całej Polski.

📢 Poważny wypadek w Pobłociu w gm. Główczyce. Są ranni, w tym dziecko. Lądował śmigłowiec Trzy osoby są poszkodowane w wyniku wypadku, do którego doszło w Pobłociu, w gminie Główczyce. Jedną osobę zabrał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Droga jest całkowicie zablokowana. Ruchem kierują policjanci. 📢 W gminie Kępice trwają nowe inwestycje drogowe Droga dojazdowa do targowiska i przebudowa ul. 11 Listopada w Kępicach, a także modernizacja drogi w Mzdowcu, to inwestycje, które prowadzi gmina Kępice z ze wsparciem z funduszy zewnętrznych.

📢 Święto Wojska Polskiego w Słupsku. Uroczyście, a potem piknikowo. Ogromna frajda dla dzieci! Dziś bramy jednostki wojskowej przy ul. Westerplatte w Słupsku były otwarte dla wszystkich. Żołnierze zaprosili na wspólne świętowanie. Podczas części oficjalnej odznaczono wyróżniających się żołnierzy, m.in. tych, którzy strzegą wschodniej granicy kraju. Odśpiewano hymn oraz wystrzelono salwę honorową. Potem był piknik dla mieszkańców - każdy mógł się przymierzyć do strzelania z broni oraz obejrzeć wojskowe pojazdy od wewnątrz. 📢 Święto Wojska Polskiego w Ustce. We wtorek uroczyste obchody w porcie Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce i miasto Ustka zapraszają na obchody Święta Wojska Polskiego. Msza, uroczystość i piknik wojskowy odbędą się porcie. 📢 Sara James na scenie w usteckim porcie. Koncertowe Dożynki Rybne trwają Młoda wokalistka Sara James podbiła serca usteckiej publiczności. W niedzielę późnym wieczorem wystąpiła na scenie w porcie, rozgrzewając i zachwycając swoich fanów.

📢 Zapisz się na darmowy kurs samoobrony w Kobylnicy. Zajęcia są darmowe Bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet odbędzie się w najbliższy weekend w Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Słupsku. Są jeszcze wolne miejsca. Podczas czterogodzinnych zajęć panie poznają techniki samoobrony. Żołnierze – instruktorzy nauczą podstawowych zasad codziennego bezpieczeństwa oraz sposobów wykrywania oraz unikania zagrożeń.

📢 Nowe miejsce rekreacji w Potęgowie. Gmina otrzymała dofinansowanie W Potęgowie powstanie nowe miejsce rekreacji i spotkań mieszkańców. Gmina otrzymała właśnie dofinansowanie na ten cel. 📢 Prezydent Słupska zawiadamia prokuraturę w sprawie nieprawidłowości finansowych w MZK Prezydent Słupska skierowała do prokuratury doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Słupsku. To efekt kontroli finansowej przeprowadzonej w spółce. Konsekwencją było odwołanie ze stanowiska prezes Anny Szurek. Ta nie zgadza z zarzutami i żąda przeprosin. 📢 Święto Wojska Polskiego w Słupsku świętuj razem z żołnierzami w poniedziałek. Po części oficjalnej będzie festyn z grochówką Żołnierze z 7. Pomorskiej Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku zapraszają mieszkańców na uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego, które odbędą się w poniedziałek, 14 sierpnia na terenie jednostki przy ul. Westerplatte w Słupsku. Będzie uroczysty apel, msza oraz piknik dla mieszkańców.

📢 „Korab” Ustka od obfitości do upadłości. 70 lat pływania i łowienia na Bałtyku [ZDJĘCIA] Zachodnia strona kanału portu Ustka mało czym przypomina, że pół wieku temu była niedostępna dla osób niezatrudnionych w prosperującym tutaj Przedsiębiorstwie Połowów i Usług Rybackich „Korab”. Wysokie i grube ogrodzenie betonowe na długości ok. 1,5 kilometra, straż przemysłowa przy bramach wjazdowych, a nad wszystkim panował zapach morskich ryb. Dziś to obszar popadającej w ruinę bazy lądowej „Korabia”, który od lat jest w stanie upadłości likwidacyjnej. 📢 Nawałnica nad Bałtykiem. Potęga natury uderza w wejście do portu Darłowo. Zobacz ZDJĘCIA. One robią wrażenie Sztormowy Bałtyk jet groźny. Mieliśmy okazję to zobaczyć podczas sierpniowej nawałnicy. Szkwał uderzył w wejście naszego portu z potężną siłą. Respekt Bałtyk! Pamiętajcie, w czasie burzy nie wchodzimy w takie miejsca, bo... Zobaczcie sami!

📢 Zakaz kąpieli w Jeziorze Obłęskim koło Kępic. Oleista substancja w wodzie. Na miejscu pięć zastępów straży W piątek, 11 sierpnia, zamknięto kąpielisko nad Jeziorem Obłęskim w gminie Kępice. Pechowo, bo zapowiada się słoneczny weekend. Niestety, na powierzchni wody unosi się oleista substancja. Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i wyspecjalizowana Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Gdyni ustalają skład i pochodzenie zanieczyszczenia. 📢 Bajecznie kolorowe latawce nad Swołowem. Impreza trwa jeszcze do jutra Zjawiskowe i bajecznie kolorowe latawce unosiły się dzisiaj nad Swołowem. Festiwal Latawców przyciągnął rzesze fanów z całej Polski. Dzieci pod okiem mistrzów mogły wykonać latawce własnoręcznie. Tu ograniczeniem była tylko wyobraźnia. Kto nie był, ma okazję latawce zobaczyć jeszcze w sobotę przed południem.

📢 SI przeniosła postacie z Wiedźmina do Cyberpunk 2077 — Triss, Yennefer, Geralt i inni wyglądają znakomicie w tej wersji Jak postacie z Wiedźmina prezentowałyby się w Cyberpunku 2077? Postanowiliśmy to sprawdzić i połączyliśmy uniwersa najsłynniejszych produkcji polskiego studia CD Projekt RED. Pomogła nam w tym sztuczna inteligencja i efekt jest znakomity. Przekonajcie się sami.

📢 Śmiertelny wypadek w Głobinie. Prokuratorskie śledztwo zakończone, ale trwa drugie - w sprawie błędu medycznego Prokuratura Rejonowa w Słupsku zakończyła śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku w Głobinie. Sebastian K. odpowie przed sądem za spowodowanie po pijanemu tragedii na drodze i śmierć dwóch młodych osób. Natomiast Prokuratura Regionalna w Gdańsku bada, czy 18-letnia ofiara wypadku była właściwie leczona w słupskim szpitalu. 📢 Słupsk przestanie być zalewany po ulewach. Do końca roku powstaną dwa zbiorniki retencyjne na osiedlu Zachód Trwa przygotowanie terenu pod budowę zbiornika retencyjnego u zbiegu ulic Zaborowskiej i Legionów Polskich w Słupsku. Zarząd Infrastruktury Miejskiej wybrał wykonawcę tej inwestycji, jak i drugiego zbiornika przy ul. Dywizjonu 303. Oba mają być gotowe do końca roku. To ważne inwestycje, które zapobiegną zalewaniu dzielnic położonych niżej.

📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Zobacz, kto wziął ślub w pierwszy weekend sierpnia [ZDJĘCIA] Śluby 2023 w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Przedstawiamy galerię zdjęć ślubnych par z pierwszego weekendu sierpnia. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia!

📢 Prezes MZK odwołana za złe decyzje finansowe. Nową prezes Anna Szabłowińska Anna Szabłowińska została nową prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Słupsku. Poprzednia prezes – Anna Szurek – została odwołana ze stanowiska za szkodliwe dla spółki decyzje finansowe. Związki zawodowe cieszą się z tej decyzji, ale podkreślają, że przed nową szefową stają poważne wyzwania, ale i problemy, z którymi musi się zmierzyć.

📢 Strefa Imprez. Wybory Miss Łeby, koncerty i dobra zabawa! [ZDJĘCIA] Zobacz fotorelację z ostatnich imprez nad morzem. W klubie Euphoria odbyły się również coroczne wybory Miss Łeby. 📢 Budowa węzła transportowego na finiszu. Zobacz, jak wygląda nowe centrum komunikacyjne Słupska [ZDJĘCIA,VIDEO] Dobiegają końca prace związane z budową węzła transportowego zlokalizowanego za dworcem PKP w Słupsku. Obiekt ma być gotowy po wakacjach. Odjeżdżać będą stąd autobusy komunikacji regionalnej. 📢 Tak się bawiono nad rzeką w Słupsku. Zobacz archiwalne zdjęcia Niemłodzi już słupszczanie, którzy swą pamięcią sięgają lat powojennych, wspominają nadrzeczne tereny pomiędzy obecnymi mostami czołgowym i zamkowym jako składowiska drewna, miejsca lokalizacji wielkich zbiorników gazowych oraz duże obozowiska cygańskich taborów zaprzężonych w konie. To wszystko się skupiało w lewobrzeżnej części Słupi, równolegle do obecnej ul. Rybackiej. Jak kiedyś wypoczywano i bawiono się nad Słupią. Zobaczcie archiwalne zdjęcia.

📢 Te osoby ze Słupska i okolic nie chcą płacić na swoje dzieci. Ukrywają się w naszym regionie. Znasz kogoś? (zdjęcia) Oto lista poszukiwanych przez pomorską policję osób z regionu słupskiego, które uporczywie uchylają się od płacenia alimentów na swoje dzieci. Znasz kogoś? Wiesz gdzie przebywa - powiadom o tym policję. Niezwłocznie daj znać, jeśli wiesz, gdzie się ukrywają!

📢 Ustka zaplanowała sezon. Sara James, Festiwal Światła i FURA. Co będzie się działo w kurorcie? Ustecki ratusz przedstawił mieszkańcom propozycje wydarzeń przygotowane z myślą o turystach, mieszkańcach Ustki i okolic. Imprezy rozpoczną się już wiosną, a zakończą we wrześniu. 📢 Stare zdjęcia z miasteckiego liceum. Trzecia część wspomnień Prezentujemy trzecią część zdjęć z życia dawnego miasteckiego liceum. W większości są to fotografie z lat 90. i młodsze. Dokumentują szkolne wydarzenia - oficjalne i te mniej oficjalne.

📢 Stare fotografie Jana Maziejuka z Miastka i okolic (ZDJĘCIA) Jan Maziejuk przez lata był związany z gminą Miastko. Był jej kronikarzem, dokumentalistą. We współpracy z gminą Miastko wydano kilka albumów z jego fotografiami. Prezentujemy około 90 zdjęć Jana Maziejuka sprzed kilkudziesięciu lat. 📢 Agata Chrośniak Bursztynową Miss Polski 2017 (wideo, zdjecia) Na scenie przy usteckiej promenadzie odbyły się wybory Bursztynowej Miss Polski 2017. W Finale tegorocznego konkursu swoje wdzięki prezentowało 12 uczestniczek z całej Polski. Zwyciężyła Agata Chrośniak.

Piknik Wojskowy Silna Biało-Czerwona w Ciechocinku