Przegląd prasy (16.12.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Utrudnienia w ruchu w woj. pomorskim 16.12.2023. Lista aktualnych remontów dróg i innych zdarzeń”?

Prasówka 16.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Utrudnienia w ruchu w woj. pomorskim 16.12.2023. Lista aktualnych remontów dróg i innych zdarzeń Gdzie w województwie pomorskim należy spodziewać się dzisiaj (16.12.2023) utrudnień? Inne utrudnienie: droga S7i, W.Żuławy Zach. - W.Cedry Małe (17. km na odc. 0,4 km) Brak utrudnień przejazdu. Uszkodzone bariery skrajne i dzieląca na jezdni do Warszawy. Przerwa w usuwaniu uszkodzenych barier na odc. 28mb w km 17+070. dodatkowe oznakowanie skrajni..

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 16.12.23

📢 Tak wyglądają najdroższe rasy psów. Za rasowego psa zapłacisz kilkadziesiąt tysięcy złotych. W te ceny naprawdę ciężko uwierzyć Zastanawiałeś się nad zakupem rasowego psa? Ceny najdroższych psów wahają się od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych, choć cena psa znajdującego się na podium może zaskoczyć. W galerii przedstawiamy ceny najdroższych psów na Pomorzu. Wszystkie pochodzą z portalu OLX z ogłoszeń, które można znaleźć w województwie pomorskim.

📢 Nowe zasady urlopów w 2024 roku. Zmiany w kodeksie pracy. Będzie więcej dni wolnych od pracy w 2024 roku? 15.12.2023 Urlopy na nowych zasadach po zmianach w Kodeksie pracy. Dodatkowe dni wolne w pracy? W 2024 roku na 365 dni czeka nas 115 dni wolnych i 251 dni pracujących. Sprawdź, ile dni wolnego będzie przysługiwać pracownikom w 2024 roku.

Prasówka 16.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Taka była zima stulecia na Pomorzu! Zamarzający Bałtyk, oblodzone miasta. Kiedyś to były zimy! Zobacz archiwalne zdjęcia! Kiedyś to były zimy... Potężne mrozy oznaczały nie tylko bardziej lub mniej zjawiskowe widoki za naszymi oknami. Oznaczały także ograniczenie handlu oraz codziennej aktywności. Wiele lat temu zamarzający Bałtyk i rzeki stanowiły jednak często możliwość do ożywienia transportu. Wystarczały tylko koń i sanie, a te były znacznie szybsze i tańsze od statku. Z kolei w miastach cykl życia zmieniał się - główną rozrywką stawały się łyżwy i ich wszelkie adaptacje, zaś w XIX wieku popularne stały się narty i sanki rekreacyjne.

📢 NAJPIĘKNIEJSZE kobiet z Pomorza! Cudne panie na Instagramie. Zobacz, co podziwiają fani Sylwii Bomby, Marceliny Zawadzkiej... Marcelina Zawadzka, Agnieszka Boryń, Sylwia Bomba, Magdalena Frąckowiak... Z Pomorza pochodzą m.in. aktorki, modelki, prezenterki, aktorki, instruktorki fitness. Wszystkie chwalą się swoimi cudownymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jest co podziwiać! Pomorze bez wątpienia ma piękne twarze. 📢 Tak kiedyś wyglądały wakacje nad morzem. Historia w kolorze prosto z archiwum! Tak wyglądało lato m.in. w Jastarni i na Półwyspie Helskim Tak przed II wojną światową wyglądał odpoczynek nad polskim morzem. Wakacje nad Bałtykiem i Zatoką Pucką w latach 20. i 30. poprzedniego wieku to był czas, gdy nad dla tego rybacko-rolniczego regionu pojawiła się nowa perspektywa. Turystyka zaczęła nabierać kształtów i... za naszym pośrednictwem kolorów. Tak mogłyby wyglądać historyczne wakacje, gdyby sfotografować je na kolorowym filmie.

📢 To są opuszczone budynki na Pomorzu. Zobacz "polski Hogwart". Masz odwagę wejść? Zamek w Łapalicach i inne miejsca Pomorza. Urbex Pomorze Polski Hogwart straszył, niebawem może być perełką Kaszub i polskie architektury. Dziś niestety to jednak opuszczone miejsce i budowla na Pomorzu. Nie jedyna! Gdzie możemy je znaleźć? Jak się okazuje, jest ich północy Polski dużo. Jednym z najsłynniejszych opuszczonych obiektów na Pomorzu jest zamek w Łapalicach, ale to nie jedyne miejsce warte uwagi miłośników dreszczyku i odkrywania. Sprawdźcie, jakie jeszcze opuszczone budynki znajdują się na Pomorzu. 📢 Oni naprawdę to napisali! To są prawdziwe HITY ze szkolnych kartkówek. Takie rzeczy piszą uczniowie na sprawdzianach i w pracach domowych Wojna uczniowie - nauczyciele wznowiona. A jest o co! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Młodzi ludzie uciekali się do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz!

📢 Pedofil ze Słupska prawomocnie skazany. 9 lat więzienia, ale i dożywotni zakaz pracy z dziećmi Sąd Okręgowy w Słupsku prawomocnie rozstrzygnął sprawę 47-letniego pedofila Krzysztofa R., ratownika medycznego i rehabilitanta dzieci. Wyrok - 9 lat, ale też uniewinnienie od zgwałcenia. I dożywotni zakaz pracy z dziećmi. Czy sprawa trafi do Sądu Najwyższego? W czwartek uzasadnienie wyroku zostanie wysłane do stron procesu. 📢 Urokliwa Dolina Huczka z zamkiem wodnym. Spacer w sercu parku krajobrazowego Polecamy. Atrakcyjny zimowy spacer w urokliwym sercu Parku Krajobrazowego Dolina Słupi. Na trasie godzinnego spaceru: zabytkowa elektrownia w Gałąźni Małej, zamek wodny oraz leśny rezerwat Dolina Huczka z drewnianymi mostkami i schodami.

📢 Sroga zima w Ustce. 50 lat temu brzeg był skuty lodem [ZDJĘCIA] Dokładnie było to 5 lutego 1972 roku, kiedy jako osobnik spragniony urokliwych obrazów zimy skierowałem obiektyw aparatu fotograficznego na Ustkę.

📢 Wstępna prognoza pogody na Święta Bożego Narodzenia. Może dojść do anomalii Pogoda na święta Bożego Narodzenia to sprawa bardzo ważna dla milionów Polaków. Synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej podała wstępne prognozy. Jakich warunków atmosferycznych możemy spodziewać się w Wigilię oraz w dwa dni Świąt Bożego Narodzenia? 📢 Port Czystej Energii w Gdańsku przygotowuje się do rozruchów. Co to oznacza dla mieszkańców W Porcie Czystej Energii rozpoczyna się kolejny etap prac przygotowawczych do rozruchów instalacji. Za kilka dni rozpocznie się operacja dmuchania parowego. Jej celem jest oczyszczenie rurociągów pomiędzy kotłem parowym a turbiną. W tym czasie z instalacji będzie wydobywać się początkowo rdzawy dym, a później coraz mniej widoczna czysta para wodna, słyszalne będą też świsty i huki. To w pełni bezpieczne i planowane procesy, będące ważnym etapem przygotowania instalacji do rozruchów i późniejszej eksploatacji.

📢 Najlepsze fryzury dla kobiet dojrzałych. Sprawdź cięcia idealne dla 50 i 60-latki. To najmodniejsze trendy na sezon jesienno-zimowy 2023 Najlepsze i modne fryzury dla dojrzałych kobiet na sezon jesienno-zimowy w 2023 roku. Zobacz, jakie są obecnie modne trendy dla kobiet w wieku 50-60 lat. Jakie cięcia są obecnie pożądane? Jaki kolor włosów warto mieć pod koniec 2023 roku? Tego dowiecie się z naszego artykułu. 📢 Horoskop chiński na 2024 rok będzie pomyślny dla niektórych znaków zodiaku. Sprawdź swoją przepowiednię na najbliższy rok Horoskop chiński cieszy się dużym powodzeniem wśród osób, które wierzą, w takie przepowiednie. 2024 to będzie rok Drewnianego Smoka. Co to oznacza? Sprawdź, co cię czeka w nadchodzącym roku. Będzie się działo bardzo dużo.

📢 Najlepsze fryzury dla okrągłej twarzy. Krótkie cięcia wyszczuplające. Zobacz najnowsze trendy Te fryzury Cię wyszczuplą i odejmą kilogramów. Fryzury dla okrągłej twarzy sprawią, by twarz była optycznie wyszczuplona i zbliżyła się do kształtu owalu - czyli tego, który jest najbardziej pożądany. Nie każde cięcie sprawdzi się u osoby o zaokrąglonych rysach twarzy, dlatego przed wizytą u fryzjera warto sprawdzić, jaka fryzura dla okrągłej twarzy będzie odpowiednia, a jaka wprost przeciwnie. Zobacz, jakie są najlepsze fryzury dla twarzy o okrągłym kształcie!

📢 Świąteczne dekoracje z PRL-u to hit 2023. Czy pamiętasz zimne ognie i papierowe łańcuchy? Bombki z PRL-u kosztują majątek – zobacz zdjęcia Świąteczne dekoracje z PRL-u to teraz modne ozdoby choinkowe. Kultowe bombki z PRL-u wróciły do łask i są teraz sporo warte. Wprawdzie domy Polaków w tamtych czasach wyglądały bardzo skromnie, a zdobycie podstawowego wyposażenia stanowiło nie lada wyzwanie, ale Boże Narodzenie nie mogło się obyć bez pięknie przystrojonego drzewka. Zobacz, jakie dekoracje choinkowe królowały w polskich domach w latach 60., 70. i 80. Sprawdź, czy kojarzysz te klimatyczne ozdoby świąteczne z PRL-u. 📢 Szczepionek nie ma i nie wiadomo, kiedy będą. Problem nie dotyczy tylko Pomorza Szczepionki przeciw nowemu wariantowi wirusa Covid-19 rozeszły się jak świeże bułeczki. Większość punktów szczepień wstrzymała zapisy, ponieważ szczepionek nie można nawet zamówić. A w przychodniach urywają się telefony. W Słupsku można się zaszczepić w jednej aptece. Problem nie dotyczy tylko Pomorza.

📢 Obrzydlistwa na talerzu rodem z PRL? Dziś już nikt tego nie je! A kiedyś tak nam smakowało... Szpinak jak krowi placek, mleko z kożuchem, kotlety z mortadeli, zupa owocowa, ozorki w sosie chrzanowym… Obrzydlistwo! W czasach PRL jedliśmy różne dania, na których wspomnienie aż przechodzą ciarki! Dziś już nikt jego nie je! Poznajcie nas subiektywny ranking dań z PRL, które niekoniecznie były smaczne! Z sentymentem wspominacie paróweczki w sosie chrzanowym? A wiecie, że 100 kg parówek produkowano przede wszystkim z miazgi kostnej, skórek, tłuszczu i białka w proszku? Brzmi smacznie? Chyba nie!

📢 Duże zmiany dla wszystkich kierowców w 2024 roku. Przed nami kolejna rewolucja w przepisach. Tak prezentuje się lista kluczowych zmian Konfiskata aut, nowe paliwo na stacjach czy obowiązek rejestracji pojazdów to tylko niektóre nowości dla kierowców, które zaczną obowiązywać od 2024 roku. Na ulicach zobaczymy również samochody z pomarańczowymi tablicami, a w niektórych miastach stworzone zostaną strefy czystego transportu. Sprawdź, jakie zmiany dotkną kierowców w 2024 roku.

📢 W jakim stylu powinnaś się ubierać? Przeczytaj swój horoskop modowy, a wszystko stanie się jasne. Zobacz, które ubrania podkreślą osobowość Nasz horoskop modowy podpowie ci, które ubrania pasują do lwa, a które do barana. Znaki zodiaku określają charakter i typ osobowości, dzięki nim można także skomponować swoją garderobę i dowiedzieć się, jaką odzież powinnaś nosić! 📢 Owsianka nie dla każdego. Kto nie powinien jeść płatków owsianych? Sprawdź, czy jesteś w grupie, której mogą zaszkodzić Płatki owsiane to świetne źródło błonnika pokarmowego, są bogate w antyoksydanty i składniki o działaniu prebiotycznym. Na ich jedzeniu skorzystają nasze serce, figura i odporność. Niestety do miski z owsianką często trafiają dodatki, które mogą sprawić, że spożywanie płatków może przynieść więcej szkody niż korzyści. Także same płatki mogą działać antyodżywczo. Sprawdź, jak wyeliminować skutki uboczne jedzenia owsianki. Czy jesteś w grupie, która nie powinna ich jeść?

📢 Świąteczny Bazarek Natury w Krępie Słupskiej już w tę sobotę, 16 grudnia Specjalna, świąteczna edycja Bazarku Natury odbędzie się już 16 grudnia w godzinach 14-18 w Krępie Słupskiej. - To wyjątkowe wydarzenie zapewni niepowtarzalną okazję do skompletowania zdrowych i sezonowych produktów, idealnych na świąteczny stół. Bazarek uzupełni kiermasz rękodzieła, rodzinne warsztaty tworzenia ozdób choinkowych oraz wspólne kolędowanie. Wstęp jest bezpłatny! - zapowiadają organizatorzy.

📢 Najlepsze serniki na Boże Narodzenie. Sprawdź pomysły na ciasta rozpływające się w ustach. Wybierz spośród 9 przepisów do kawy Na spodzie z ciasta kruchego lub z samej masy serowej, z dodatkiem korzennych przypraw lub cukru waniliowego. Ile gospodyń domowych, tyle sposobów na wyjątkowy sernik na Boże Narodzenie. Zebraliśmy 9 przepisów na najlepsze serniki do podania na świątecznym stole, które na długo zapadną w pamięć łasuchów.

📢 To odliczysz od podatku w 2023 roku. Sprawdź co odliczysz po raz pierwszy i ile zyskasz! 15.12.2023 Te rzeczy można odliczyć od podatku w 2023 roku. Wielkimi krokami przychodzi czas, kiedy musimy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Każdy płatnik będzie musiał dokonać rozliczenia od 15 lutego. Warto zapoznać się z najnowszymi ulgami podatkowymi, aby nie być zmuszony do dopłaty. Sprawdź, co możesz odliczyć od podatku po raz pierwszy w 2023 roku! 📢 Tanie mieszkania i domy od komornika w Zachodniopomorskiem. Sprawdź najnowsze licytacje komornicze [ZDJĘCIA] 15.12.2023 Tanie domy i mieszkania w Koszalinie i regionie. Najnowsze ogłoszenia licytacji domów od komornika. Domy nawet za pół ceny. Sprawdź, jakie są oferty. Licytacja komornicza to dobra okazja na zaoszczędzenie pieniędzy. Sprawdź oferty od komornika. Zobacz domy, które będą licytowane w najbliższym czasie przez komorników w Zachodniopomorskiem.

📢 W Słupsku rozpoczęły się testy systemu biletowego FALA. To nowość dla pasażerów komunikacji miejskiej Pasażerowie komunikacji miejskiej w Słupsku mogą już testować wdrażany na całym Pomorzu system biletów elektronicznych FALA. W pierwszej kolejności udostępniono możliwość zakupu biletów okresowych. I to w atrakcyjnej cenie.

📢 Karuzela nazwisk wokół stanowiska wojewody pomorskiego Spora lista osób typowana jest na stanowisko wojewody pomorskiego. W Koalicji Obywatelskiej trwa ostra dyskusja, ponieważ wciąż premier nie zdecydował się odwołać Dariusza Drelicha - wojewodę mianowanego przez Prawo i Sprawiedliwość. 📢 Przed egzaminem na prawo jazdy zapalił skręta. Teraz grożą mu trzy lata więzienia 29-letni słupszczanin do egzaminu na prawo jazdy podchodził po raz piąty. Zapewne, aby zmniejszyć stres, zapalił skręta. Egzamin oblał, bo uderzył w słupek na placu manewrowym. Miał pecha, bo policja w tym dniu sprawdzała zdających. Tester narkotykowy potwierdził, że niedoszły kierowca palił marihuanę.

📢 Złote Gody w Damnicy. Medale dla jubilatów od Prezydenta RP W Urzędzie Gminy w Damnicy odbyła się uroczystość przyznania Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Udekorowano dziesięć par małżeńskich.

📢 Nowy pomysł na Stary Rynek w Słupsku. Budynek po kinie Milenium ma przejść do historii [ZDJĘCIA] 14 grudnia na specjalnym spotkaniu w słupskim ratuszu został zaprezentowany pomysł prywatnego inwestora na przebudowę kwartału zajmowanego przez obiekt po kinie Milenium. W jego miejscu powstać ma kompleks budynków usługowych wraz z podziemnym parkingiem. 📢 Wojskowe prezenty w sklepie AMW. Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje zestawy świąteczne, a w nich rękawiczki, swetry, torby! Chcesz sprawić bliskim oryginalną niespodziankę pod choinkę? Doskonale trafiłeś! Agencja Mienia Wojskowego oferuje unikalne zestawy świąteczne, które z pewnością wzbudzą zainteresowanie. Nasz świąteczny pakiet to autentyczny sznyt wojskowy, który z pewnością przyciągnie uwagę. Zestaw obejmuje praktyczną torbę na wyposażenie z solidnymi szelkami, ciepły wełniany sweter oraz stylową szalokominiarkę w odcieniu khaki. Do tego dodajemy eleganckie, czarne rękawiczki, tworząc kompletną ofertę. Dzięki temu nie tylko zaoszczędzisz, ale przede wszystkim zyskasz bezcenny czas. Nasze prezenty trafią pod choinkę punktualnie, sprawiając, że świąteczne przygotowania staną się jeszcze przyjemniejsze. ZAMÓW już dziś i ciesz się spokojem w okresie świątecznym – z Agencją Mienia Wojskowego podarujesz wyjątkową radość!

📢 Jakie prezent kupić mężowi na Gwiazdkę? Wyjątkowe upominki świąteczne dla chłopaka, męża, brata i dziadka Wybieramy najlepszy prezent dla męża na Gwiazdkę. Święta Bożego Narodzenia już za moment, to więc ostatnia chwila na poszukiwanie najlepszych świątecznych upominków dla ukochanych facetów. W naszej galerii prezentów przedstawiamy wyjątkowe pomysły na podarunki, które idealnie się sprawdzą jako gwiazdkowe prezenty dla męża, chłopaka, taty lub innego bliskiego sercu mężczyzny. Pora na świąteczne zakupy! 📢 Wigilia emerytów i rencistów ZNP w Słupsku. Był opłatek, kolędy, wieczerza wigilijna Tradycyjnie już w Twisterze, przy suto zastawionym olbrzymim stole, na wieczerzy wigilijnej spotkali się członkowie Sekcji Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego. Sekcję tworzą byli pracownicy słupskich placówek oświatowych. Jej przewodniczącą w kadencji 2019-2024 jest Gabriela Polkowska.

📢 Komandor Ronel C. Reyes nowym dowódcą Naval Support Facility w Redzikowie W środę, 13 grudnia, w Jednostce Wsparcia Marynarki Wojennej w Redzikowie odbyła się uroczystość przekazania dowództwa. Obowiązki od dotychczasowego dowódcy komandora Johna R. Bartaka przejął komandor Ronel C. Reyes.

📢 Podpalacz samochodów nie będzie odpowiadał przed sądem. Sprawa umorzona. Podejrzany trafi do szpitala Krystian B., 27-letni podpalacz aut, nie będzie sądzony za swoje czyny, bo w chwili ich popełniania był niepoczytalny. Sąd Rejonowy w Słupsku na wniosek prokuratury umorzył postępowanie i zdecydował o umieszczeniu mężczyzny w zamkniętym szpitalu psychiatrycznym. 📢 Bytowskie Amazonki: Kobiety! Badajcie się! Z nowotworem można wygrać (WIDEO) Bytowskie Amazonki spotkały się na spotkaniu wigilijnym, aby podsumować miniony rok. Snuły też plany na przyszłość. To już pewne, w Bytowie odbędzie się Marsz Różowej Wstążeczki. 📢 Najlepszy jarmark bożonarodzeniowy w Europie wybrany! Gigantyczny sukces Polski – aż 3 nasze miasta w nowym rankingu, w tym zwycięzca Jeśli lubicie odwiedzać jarmarki bożonarodzeniowe w okresie świątecznym (a kto nie lubi?), mamy dla was dobre wieści: Polska jest prawdziwą potęgą jarmarkową. W nowym rankingu najlepszych jarmarków bożonarodzeniowych w całej Europie znalazły się aż 3 polskie miasta, a jedno z nich zajęło pierwsze miejsce! Przekonajcie się, które polskie jarmarki zachwyciły zagranicznych ekspertów, którzy stworzyli ranking, i jakie jeszcze świąteczne festyny Europy najbardziej warto odwiedzić w grudniu.

📢 Problem nadciśnienia tętniczego jest gigantyczny. Na powikłania dziennie umiera tyle osób, jakby co 15 minut spadał na ziemię samolot Występowanie zawałów i udarów u 40-50 letnich pacjentów jest coraz częstszym zjawiskiem. Wiele z tych przypadków spowodowane jest nieleczonym nadciśnieniem tętniczym, które jest najpowszechniejszym czynnikiem ryzyka zgonu na świecie. W rozmowie z kardiologiem dr. n. med. Pawłem Lewandowskim, pierwszym w Słupsku specjalistą hipertensjologiem, zapytaliśmy, jakie są najczęstsze objawy nadciśnienia tętniczego, co powinno nas zaniepokoić i kiedy zgłosić się do lekarza.

📢 Nie żyje nasz redakcyjny Kolega Robert Flasiński. Tak trudno się pogodzić z Jego odejściem... "Stawiał na nogi" zawieszone systemy informatyczne, przypominał o aktualizacjach, zajmował się skomplikowanymi sprawami, o których wielu z nas nie miało pojęcia. Ale też ratował zalane klawiatury, wymieniał szybki w telefonach. Poproszony o pomoc, przychodził po chwili. Zawsze oddzwaniał. Był naszym bohaterem - kilka lat temu toczył walkę z potężnym przeciwnikiem, wtedy choroba na dłużej wyłączyła Go z pracy. Ale wrócił. Dziś żegnamy Roberta Flasińskiego, wciąż nie dowierzając, że kolejnych powrotów nie będzie.

📢 Amerykańska tarcza antyrakietowa na Pomorzu wesprze polskie bezpieczeństwo Amerykańska baza w Redzikowie, element tarczy antyrakietowej USA, osiągnie jutro zdolność operacyjną. Budowa instalacji trwała od 2016 roku, jej koncepcja zmieniała się co najmniej dwukrotnie. 📢 Przemek Kossakowski w Miastku. Podróżnik o życiu i śmierci (WIDEO) Wyjątkowe spotkanie zorganizowała Miejska Biblioteka w Miastku. Na spotkanie z Przemkiem Kossakowskim przyszło mnóstwo mieszkańców miasta. Opowiadaniami zafascynowani byli nie tylko dorośli, ale też młodzież. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? [14.12.2023] Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Zabójstwo czy samobójczy skok? Czy statysta i manekin rozwiążą zagadkową śmierć w Hotelu Słupsk? Nie ma szans, by w najbliższych miesiącach zakończył się proces Piotra Ogrodniczuka, oskarżonego o zabójstwo Jacka B. z użyciem telewizora w Hotelu Słupsk. To już druga rozprawa po uchyleniu wyroku skazującego. Sąd chce zdobyć jeszcze wiele dowodów. Tymczasem najnowsza opinia mówi, że nie było morderstwa, lecz skok samobójczy. Jest też skarga w ETPC przeciwko Polsce. 📢 Jednorazowe odszkodowanie ZUS - kto może otrzymać pieniądze? Wnioskujący pobierają średnio 8391 złotych. Nowe stawki w 2024 roku Pracownicy, którzy mieli wypadek w pracy lub zmagają się z chorobą zawodową, mogą wnioskować o przyznanie jednorazowego odszkodowania. Obecnie średnia wysokość tego świadczenia wynosi 8391 złotych, zatem warto sprawdzić, kto może z niego skorzystać. Jak dostać odszkodowanie ZUS za wypadek w pracy?

📢 Paczka dla Seniora. Wspaniała lekcja wrażliwości w usteckim ZSOiT Już po raz siódmy w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce została zorganizowana świąteczna akcja Paczka dla Seniora. Przygotowania trwały od połowy listopada. Uczniowie zbierali słodycze dla usteckich seniorów, z których stworzyli słodkie niespodzianki. I nie tylko. 📢 Porcelana z PRL - kolekcjonerski rarytas. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 13.12.2023 Unikalna porcelana z PRL poszukiwana przez kolekcjonerów może zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na niej zarobić fortunę! Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalna porcelana poszukiwana przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie ją sprzedać! 📢 Szkoła w Bierkowie w akcji „Z Energą na Księżyc” [zdjęcia] Uczniowie Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Bierkowie uczestniczyli w ekologicznym projekcie „Z Energą na Księżyc”. Jej celem jest zwrócenie uwagi uczniów i mieszkańców regionu na problem spalania śmieci w piecach i wpływu zanieczyszczonego powietrza na nasze zdrowie i środowisko, a także konieczność segregacji odpadów.

📢 Chińska marka BAIC debiutuje w Polsce. Ceny? Bardzo niskie! Czy "pozamiata" rynek? Jako miłośnik nowych technologii i gadżetów doskonale pamiętam czasy, gdy na rynku pojawiały się pierwsze smartfony chińskich marek. Były bardzo tanie, jakościowo w porządku, ale nieco odstawały od konkurencji. Wszyscy patrzyli na te urządzenia z rezerwą i przymrużeniem oka. Podobnie jest z chińskimi markami motoryzacyjnymi, ale w ich przypadku jest nieco inaczej. Wyjaśniam to na przykładzie premiery marki BAIC, która z przytupem wchodzi na polski rynek.

📢 Wypadek na krajowej "6" pod Sławnem. Trzy osoby poszkodowane [ZDJĘCIA] O godzinie 21.30 na drodze krajowej nr 6 okolicy miejscowości Malechowo doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych. 📢 Stan wojenny w Słupsku. Zobacz unikatowe zdjęcia sprzed 42 lat Z okazji 42. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego publikujemy unikalne zdjęcia pokazujące ulice Słupska i życie mieszkańców w tamtym okresie.

📢 „Lolek” może spać spokojnie. Nie będzie ekstradycji do USA Artura G. z Kobylnicy We wtorek Sąd Apelacyjny w Gdańsku odmówił wydania Stanom Zjednoczonym obywatela polskiego Artura G., ściganego przez sąd na Florydzie za przestępstwa komputerowe, telekomunikacyjne i pranie brudnych pieniędzy. Decyzja jest prawomocna. W USA Arturowi G. groziłaby kara do 45 lat więzienia. 📢 Morski świat w szpitalu. Piękne murale ozdobiły ściany oddziału pediatrycznego w Słupsku Dwanaścioro młodych artystów ze Słupska sprawiło piękny prezent pacjentom oddziału pediatrycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku. Ozdobili ściany szpitalnego holu barwnym malowidłem obrazującym podwodny morski świat pełen kolorowych stworzeń i roślin. 📢 Jarmark Bożonarodzeniowy w Bytowie strzałem w dziesiątkę. Tłumy na rynku (WIDEO) Z pewnością można powiedzieć, że Jarmark Bożonarodzeniowy na bytowskim rynku odwiedzili wszyscy mieszkańcy miasta i okolicznych miejscowości. To był strzał w dziesiątkę. Bytowskie Centrum Kultury oraz firma Drutex spisali się na medal.

📢 Na drodze krajowej nr 6 koło Sąborza spalił się TIR W poniedziałek wieczorem na drodze krajowej nr 6 w okolicy Sąborza w gminie Damnica słupscy strażacy gasili pożar TIR-a. 📢 Cysterna dla bytowskich strażaków. Pierwsza tego typu w regionie (WIDEO) Wyjątkowy pojazd strażacki pojawił się w remizie bytowskich strażaków. To jedyny tego typu sprzęt w województwie pomorskim.

📢 Czesław Lang patronem szkoły podstawowej w Kołczygłowach. Duma rozpiera (WIDEO) Czesław Lang, wybitny sportowiec, twórca Tour de Pologne oficjalnie patronem Szkoły Podstawowej w Kołczygłowach. - Czuję się dziś cudownie, aż chwilami lekko zażenowany - mówi wzruszony kolarz. 📢 Najpiękniejsze dziewczyny na imprezach w Prywatce! Tak bawią się koszalinianki [ZDJĘCIA] Prywatka to jeden z najpopularniejszych klubów w Koszalinie. Nic więc dziwnego, że w każdy imprezowy weekend na parkiecie klubu bawią się tłumy.

📢 Te stare bombki z PRL są warte fortunę! W tamtych czasach posiadał je każdy. Masz je w domu? 10.12.2023 Te bombki rodem z PRL są warte dużo pieniędzy. Niektóre sztuki są warte znacznie więcej niż nam się wydaje. Kolekcjonerzy poszukują stare bombki, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Nachodzi Cię myśl, które są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre bombki kosztują naprawdę duże pieniądze. Sprawdź koniecznie, czy masz w domu te drogocenne przedmioty z PRL-u!

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Oto rzeczy, które kupisz w niskich cenach [ZDJĘCIA] 10.12.2023 Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź koniecznie, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze!

📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! 10.12.2023 Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź koniecznie! 📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 10.12.2023 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! 10.12.2023 Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 500 plus!

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 10.12.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

📢 Zima 30 lat temu. Białe szaleństwo w Słupsku i regionie [ZDJĘCIA] Zima była normalna, zgodna z kalendarzem i astronomią, nikogo niczym nie dziwiła, a raczej zachwycała swymi objawami. 📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony. 📢 Wsie na dnie jeziora. Pochłonęła je woda. Zniknęły domy i pensjonaty. Tylko część obiektów uratowano W Pieninach przed laty zatopiono wsie, podobnie jak i w Bieszczadach. W obu regionach kilka miejscowości zniknęło pod wodą w związku z budową dużych zapór z jeziorami-zbiornikami wodnymi. W Pieninach chodzi o Jezioro Czorsztyńskie. Na jego dnie znalazły się Stare Maniowy, Kluszkowce i część starego Czorsztyna. Zbiornik w Czorsztynie napełniono wodą w 1997 r.

📢 Świąteczne iluminacje w Słupsku już świecą! Działa też koło widokowe [ZDJĘCIA, WIDEO] Punktualnie o godz. 17. w Słupsku zostały uruchomione świąteczne iluminacje. Ruszyło też koło widokowe, które stanęło przed miejskim ratuszem. 📢 Czerwony most na Pomorzu. To atrakcja. Skąd taka nazwa? Ma ponad 120 metrów długości i góruje nad doliną rzeki Grabowej w Polanowie. To most zbudowany w 1916 r. Dzisiaj znacznie nadszarpnięty zębem czasu, do 1945 r. stanowił część linii kolejowej Korzybie-Polanów-Bobolice-Grzmiąca. A dlaczego czerwony? Odpowiedź jest prosta. 📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Jakie są warunki aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 17.11.2023 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 VI Gala Białych Kołnierzyków w Słupsku. Sportowe emocje w hali Gryfia Za nami kolejna udana Gala Bokserska Białych Kołnierzyków w Słupsku. 11 listopada po raz szósty zmierzyli się pięściarze amatorzy. Emocji nie brakowało! 📢 PLEBISCYT SPORTOWY 2023 Głosowanie trwa! Finał powiatowy coraz bliżej. Oddaj swój głos na najlepszych sportowców, trenerów i drużyny Rozpoczęliśmy kolejną edycję Plebiscytu Sportowego. Jak w ubiegłych latach nagrody zostaną przyznane w regionie słupskim. Partnerem Plebiscytu Sportowego 2023 jest ORLEN - największy sponsor polskiego sportu zawodowego i amatorskiego.

📢 Zielony Ogród w Ustce otwarty. Pierwsi kuracjusze w nowym sanatorium We wtorek uroczyście zainaugurowano działalność Sanatorium Uzdrowiskowego Zielony Ogród w Ustce, w którym już korzysta z zabiegów 120 kuracjuszy. Obiekt został wyremontowany i wyposażony za 15 milionów złotych.

📢 Psy do adopcji ze schroniska w Słupsku. Wszystkie zwierzaki czekają na nowego i kochającego właściciela [ZDJĘCIA] W słupskim schronisku dla zwierząt, na nowy i kochający dom czeka wiele zwierzaków. Wiele osób chciałoby adoptować szczeniaka, jednak warto zastanowić się też nad przygarnięciem starszego psa. Dorosłe bezdomniaki mają statystycznie mniejsze szanse na znalezienie nowego domu. Dziś to właśnie one chcą się państwu przedstawić. 📢 Jest pozwolenie na przebudowę Starego Rynku w Słupsku. Powstanie w ciągu dwóch lat W ciągu dwóch lat Stary Rynek w Słupsku zmieni się nie do poznania. Zniknie uciążliwy żwirek oraz samochody parkujące dookoła. Pojawią się ogródki gastronomiczne. Jest już pozwolenie na przebudowę Starego Rynku w Słupsku. 📢 Święto Wojska Polskiego w Słupsku. Uroczyście, a potem piknikowo. Ogromna frajda dla dzieci! Dziś bramy jednostki wojskowej przy ul. Westerplatte w Słupsku były otwarte dla wszystkich. Żołnierze zaprosili na wspólne świętowanie. Podczas części oficjalnej odznaczono wyróżniających się żołnierzy, m.in. tych, którzy strzegą wschodniej granicy kraju. Odśpiewano hymn oraz wystrzelono salwę honorową. Potem był piknik dla mieszkańców - każdy mógł się przymierzyć do strzelania z broni oraz obejrzeć wojskowe pojazdy od wewnątrz.

📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Zobacz, kto wziął ślub w pierwszy weekend sierpnia [ZDJĘCIA] Śluby 2023 w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Przedstawiamy galerię zdjęć ślubnych par z pierwszego weekendu sierpnia. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia!

📢 Ósmoklasiści z SP8 w Słupsku odebrali świadectwa szkolne [ZDJĘCIA] W czwartkowe popołudnie (22 czerwca) w Szkole Podstawowej numer 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku pożegnano oficjalnie ósmoklasistów i ósmoklasistki. Podczas uroczystości otrzymali świadectwa szkolne. Najzdolniejsi spośród nich zostali nagrodzenie. Nie zabrakło łez. 📢 Rulony pełne starych cennych monet. Dzieci podzieliły skarb między siebie [ZDJĘCIA] To było kilkaset srebrnych monet. W 1966 roku chłopcy grający w piłkę w Białym Borze znaleźli prawdziwy skarb. Na stałe znajduje się on w słupskim muzeum. Część monet prezentowana jest obecnie w muzeum w Człuchowie. Oto historia skarbu.

📢 Najlepsze memy o wigilii firmowej. Prezenty, życzenia i dużo jedzenia. „Weź nie pytaj, weź się najedz”. Też to znasz? Zobacz Pandemia koronawirusa nie daje za wygraną. Wprowadzane są nowe obostrzenia, zamykane galerie i hotele. W związku z obowiązującym reżimem sanitarnym, w tym roku wieku pracodawców zdecydowało się odwołać wigilie firmowe, ale nie wszyscy. Dla tych, którzy świętują w pracy i dla tych, którzy mogą tylko powspominać, przedstawiamy najlepsze memy o wigilii firmowej. Internauci jak zwykle nie zawiedli. Olbrzymia dawka śmiechu gwarantowana. Zobacz memy >>>

📢 Bal maturalny ZSI na koniec sezonu studniówkowego [zdjęcia] Chociaż w kalendarzu juz marzec, to w Słupsku odbyła się jeszcze jedna zabawa studniówkowa. W Aureusie bawili się uczniowie ZSI. 📢 Wypadek na ul. Tuwima w Słupsku. Nie żyje 27-letni pasażer(zdjęcia, wideo) W piątek, około godz. 22.20, doszło do groźnego wypadku na ul. Tuwima w Słupsku. Nie żyje 27-letni pasażer opla tigry.

ZOBACZ KONIECZNIE Za te choroby zawodowe dostaniesz odszkodowanie

Wideo Sachajko o pracy Hołowni. Jest jak u Barei