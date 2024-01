Przegląd prasy 17.01.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Utrudnienia w ruchu 17.01.2024 w woj. pomorskim. Gdzie są dzisiaj prowadzone roboty drogowe?”?

Prasówka 17.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Utrudnienia w ruchu 17.01.2024 w woj. pomorskim. Gdzie są dzisiaj prowadzone roboty drogowe? Które drogi w województwie pomorskim 17.01.2024 nie są przejezdne? Roboty drogowe: droga S6, węzeł Barniewice - Rondo (327. km na odc. 0,1 km) Przebudowa ronda na potrzeby dojazdu do parku rozrywki Majaland.

📢 Które auta nie mogą jeździć na nowe paliwo E10? Mamy listę samochodów, które nie mogą tankować nowej benzyny 15.01.2024 Benzyna E10 od stycznia zastąpiła popularną "95". Jednak nie wszystkie auta będą mogły palić E10. Mamy listę aut, które nie są kompatybilne z nowym paliwem. Jak sprawdzić, czy twój samochód może jeździć na E10? 📢 Pod Osowem w gminie Kępice od ponad roku nie działa nowe oświetlenie uliczne. Mieszkańcy tracą cierpliwość Powstały na wniosek i prośby mieszkańców. Choć stoją od ponad roku, jeszcze ani razu nie zaświeciły. W Osowie pod Słupskiem nie działają uliczne latarnie. Mieszkańcy tracą cierpliwość, ale Energa zapewnia, że niedługo podłączy je do sieci.

Prasówka 17.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Biblioteka w Kobylnicy obchodzi jubileusz. Została otwarta 75 lat temu Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylnicy ma 75 lat. Placówka została założona 16 stycznia 1949 roku.

📢 W Świnoujściu powstaje Terminal Instalacyjny morskich farm wiatrowych [WIZUALIZACJE] W Świnoujściu powstaje Terminal Instalacyjny morskich farm wiatrowych. Sprawdziliśmy, jak wygląda jedna z największych polskich inwestycji. Prace przebiegają zgodnie z planem.

📢 Słupsk chce być większy. Trwają konsultacje społeczne w sprawie poszerzenia granic miasta Słupsk chce włączyć w swoje granice Siemianice, Strzelino, część Bierkowa i Włynkówka. 15 stycznia rozpoczęły się konsultacje społeczne w tej sprawie. Władze gminy Redzikowo zapowiadają, że zrobią wszystko, by nie dopuścić do przejęcia tych terenów przez miasto. 📢 Ta pomorska wyspa miała w średniowieczu mosty, które łączyły ją z lądem. Zobaczcie podwodne zdjęcia! Ta pomorska wyspa miała w średniowieczu mosty, które łączyły ją z lądem. Chodzi ląd na jeziorze Bobięcińskim Wielkim, które jest położone na granicy województw: pomorskiego i zachodniopomorskiego. Jezioro współcześnie ma kilka wysp. Obecnie żadna nie jest zasiedlona. Największą wyspę z lądem łączyły mosty. Zobaczcie podwodne zdjęcia.

📢 To był rok! A jaki będzie ten? Rozmowa z Dominikiem Nowakiem, dyrektorem Nowego Teatru w Słupsku Miniony rok w Nowym Teatrze im. Witkacego w Słupsku należał do bardzo udanych. Na placówkę, aktorów i realizatorów spektakli spadł deszcz nagród i pochwalnych recenzji. A co nas czeka w tym sezonie? Posłuchajcie rozmowy z dyrektorem NT Dominikiem Nowakiem. 📢 Biblioteka na miarę XXI wieku. Nowe miejsce w Tuchomiu Kosztowała prawie 3 miliony złotych i z pewności jest najnowocześniejszym tego typu miejsce w powiecie bytowskim. W Tuchomiu wybudowano i już teraz oddana do użytku nową bibliotekę. 📢 Kolizje, korki i zatory. Trudne warunki na drogach w regionie słupskim Wczorajsze intensywne opady śniegu, a do tego wiatr i mróz przyczyniły się do sporych utrudnień na drogach. Wiele tras jest ośnieżonych i oblodzonych. Tylko wczoraj słupska policja pracowała na miejscu 20 kolizji.

📢 Cukin w Urzędzie Miasta w Kępicach. Wymalował kącik zabaw dla dzieci Kącik zabaw dla dzieci w Urzędzie Miasta w Kępicach zyskał nowe oblicze. Pomieszczenie ozdobił grafikami znany artysta Cukin. 📢 Oto najseksowniejsze stewardesy! GALERIA ZDJĘĆ. Są mądre, śliczne i seksowne. Z nimi poleciałbyś na koniec świata ZDJĘCIA 16.01.2024 Muszą znać wiele języków, potrafią odnaleźć się każdej, nawet ekstremalnej sytuacji. Do tego są piękne, nieraz ładniejsze niż zawodowe modelki. Tak... mowa o stewardesach. Aby zostać jedną z nich, trzeba przejść złożony proces rekrutacyjny. Wybierane są tylko najlepsze. My postanowiliśmy sprawdzić, jak prezentuje się damska obsługa samolotów na liniach lotniczych z całego świata. 📢 Zagłuszony sygnał GPS nad Bałtykiem. Te problemy nie są przypadkowe? To Rosjanie mogą stać za niedawnymi zakłóceniami systemu satelitarnej nawigacji GPS w basenie Morza Bałtyckiego, w tym na Pomorzu - twierdzą analitycy. Tego typu ingerencja w GPS może nieść zagrożenia dla żeglugi morskiej i powietrznej.

📢 Nowa książka Agaty Bartoszek. "Miętówka" objawi się po raz pierwszy w Kobylnicy już w tę sobotę W sobotę, 20 stycznia, o godzinie 16 w Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy odbędzie się promocja najnowszej książki Agaty Bartoszek (poprzednio Marzec), pt. "Miętówka". Spotkanie z autorką poprowadzi prof. Bernadetta Żynis z Uniwersytetu Pomorskiego. 📢 Słupski szpital wznowił szczepienia przeciwko COVID-19 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku znów rozpoczął szczepienia pacjentów przeciwko COVID – 19, wariantowi Kraken. Jednocześnie placówka informuje, że zapotrzebowanie na szczepienia jest tak duże, że w aktualnej puli szczepionek nie wystarczy dla wszystkich chętnych.

📢 Głodny rozrywki? Sprawdź, jakie wydarzenia czekają na ciebie w Słupsku w tym tygodniu Od festiwalu zwierząt egzotycznych przez spotkania o głośnych książkach i premiery spektakli, które dopiero będą głośne, aż do energetycznej muzyki w filharmonii i klubach muzycznych. Sprawdźcie, co, gdzie i kiedy będzie się działo w Słupsku w tym tygodniu.

📢 Karmisz ptaki zimą, ale nie jesteś pewien, jakie cię odwiedzają? Zobacz, kto jest twoim gościem. Poznaj 15 popularnych „karmnikowych” ptaków Zimą często dokarmiamy ptaki, ale choć wiele z nich znamy „z widzenia”, nie zawsze wiemy, jak się nazywają. Spieszymy z krótkim przewodnikiem, w którym pokazujemy gatunki ptaków, jakie najczęściej odwiedzają karmniki. Zobacz, kto jest twoim gościem.

📢 Uniwersytet Pomorski w Słupsku rozpoczyna budowę stacji badawczej Rektor Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku podpisał umowę na budowę Stacji Badawczo-Dydaktycznej. Placówka zajmie się edukacją, promocją, tworzeniem sieci współpracy oraz opracowywaniem i wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w obszarze rolnictwa zrównoważonego oraz ochrony środowiska na obszarach wiejskich Pomorza. 📢 Gdzie mieszka Doda? Zobacz wyjątkowy dom piosenkarki w centrum miasta. Zajrzyj do luksusowego apartamentu Dody w stolicy Doda to popularna polska wokalistka, którą na Instagramie obserwuje ponad 1,6 miliona internautów. Zobacz, gdzie uwiła swoje gniazdko topowa polska piosenkarka. Sprawdź, jaki styl wnętrz podoba się gwieździe. Koniecznie zajrzyj do dwupoziomowego apartamentu Dody i przekonaj się, jak wygląda luksusowy dom wokalistki w Warszawie.

📢 Wiesław Piotrzkowski odwołany z funkcji dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni. Kto zastąpi szefa morskiej administracji? Wiesław Piotrzkowski został odwołany z funkcji dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni. Powody tej decyzji nie są na razie znane. 📢 Dom Władysława Kosiniaka-Kamysza. Tak żyje z rodziną wiceminister – galeria zdjęć. Tu szykuje pokój dziecięcy Paulina Kosiniak-Kamysz Władysław Kosiniak-Kamysz z rodziną mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to idealna przestrzeń do rodzinnego życia. Może dlatego jeszcze w tym roku Paulina Kosiniak-Kamysz urodzi politykowi trzecie dziecko. Zobacz, jak urządził dom minister obrony, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i gdzie powita z żoną kolejnego maluszka. 📢 Pijany 29-latek uderzył w ścianę budynku. Słupszczaninowi grożą trzy lata więzienia To niemal cud, że nikomu nic się nie stało. Pijany 29-latek stracił panowanie nad autem i z całym impetem uderzył w ścianę budynku. Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulic Gdyńskiej i Racławickiej Słupsku.

📢 Takiej afery bankowej na Kociewiu jeszcze nie było. Łatwowierność, manipulacja, ludzkie dramaty Takiej afery bankowej na Kociewiu jeszcze nie było. Ponad 50 pokrzywdzonych, szkoda w łącznej wysokości około 5 mln zł, zarzuty dla pięciorga byłych pracowników banków. To jednak nie wszystko. Pokrzywdzonych może być nawet 100 osób, szkoda też urośnie. Zarzuty może usłyszeć kolejnych kilka osób. 📢 Zamieszkaj w Kępicach Chcesz zamieszkać w nowych budynkach w Kępicach? Dowiedz się więcej i złóż wniosek. 📢 Zadała partnerowi cios nożem. Ukrainka z Ustki wyszła na wolność Dozór policji, zakaz opuszczania Polski i nakaz wyprowadzenia się od pokrzywdzonego partnera – to środki zapobiegawcze, które zastosowała Prokuratura Rejonowa w Słupsku wobec 39-letniej Ukrainki, podejrzanej o zranienie nożem swojego konkubenta. Rana okazała się niegroźna.

📢 Dariusz Michalczewski gościem specjalnym "Pierwszego kroku z Energą" [ZDJĘCIA] Na sali SKB Czarni Słupsk przy ulicy Ogrodowej w Słupsku, odbył się turniej dla młodych adeptów boksu (rocznik 2010 i młodsi) - ,,Pierwszy krok z Energą” . 📢 Technikum Weterynaryjne ze Złotą Tarczą! Najlepsze licea i technika w Słupsku według rankingu Perspektywy 2024 Miesięcznik "Perspektywy" przedstawił wyniki rankingu najlepszych liceów ogólnokształcących oraz techników w Polsce. Ogromną niespodziankę sprawiło Technikum Weterynaryjne ZSI w Słupsku, które – jako jedyna szkoła w Słupsku – zostało wyróżnione Złotą Tarczą, zajmując drugą lokatę w województwie, a 46. w kraju. Pozostałych słupskich placówek nie ma w pierwszej setce. Siedem szkół zostało jednak wyróżnionych, otrzymując srebrne i brązowe tarcze – to cztery licea i trzy technika.

📢 Unikatowe fotografie starego Miastka. To podróż w czasie. Zobaczcie zdjęcia Pokazujemy zdjęcia Miastka, którego już nie ma. To fotograficzna podróż w czasie. Dokumentacja życia codziennego, większych i mniejszych lokalnych wydarzeń. Są radości, ale i smutki. Obejrzycie zdjęcia.

📢 Tak bawiliście się na ostatnich imprezach w Crystal Club w Słupsku [ZDJĘCIA] Za nami pierwszy imprezowy weekend 2024 roku w Crystal Club w Słupsku. Imprezowiczów nie brakowało! Zobaczcie, jak bawili się słupszczanie na ostatnich imprezach. 📢 Słupsk ponad 50 lat temu. Jak zmieniło się miasto? [ZDJĘCIA] Jak wyglądał Słupsk w latach 70. ubiegłego wieku? W wielu miejscach miasto zmieniło się radykalnie, z kolei w innych w niewielkim stopniu. Jednak zarówno w jednym, jak i drugim przypadku można rozpoznać, że to Słupsk. Z naszego archiwum wyszukaliśmy stare zdjęcia miasta.

📢 Skarb znaleziony na boisku. Dzieci podzieliły go między siebie. Zobaczcie zdjęcia Skarb znaleziony na boisku to kilkaset srebrnych monet. Do jego przypadkowego znalezienia, w czasie gry w piłkę nożną, doszło prawie 60 lat temu w ówczesnym powiecie miasteckim, a konkretnie w Białym Borze. O znalezisku rozpisywały się wszystkie ogólnopolskie gazety. Oto historia skarbu.

📢 Najpiękniejsze dziewczyny na imprezach w Prywatce! Tak bawią się koszalinianki [ZDJĘCIA] Prywatka to jeden z najpopularniejszych klubów w Koszalinie. Nic więc dziwnego, że w każdy imprezowy weekend na parkiecie klubu bawią się tłumy.

📢 Niedzielne morsowanie w Ustce. Idealna pogoda na zimowy spacer [ZDJĘCIA] Sezon na morsowanie w zimnym Bałtyku w pełni. Podobnie było w niedzielę. "Morsy w Ustce" to grupa zrzeszająca osoby, które spotykają się co tydzień, aby zażyć rześkiej kąpieli. Nie brakował również miłośników nadmorskich spacerów. 📢 Fantastyczna Wielka Integracja Morsów w Ustce. Świąteczny orszak i kąpiel w Bałtyku Tego jeszcze w Ustce nie było. W sobotę 6 stycznia prawie 300 amatorów zimowych kąpieli w Bałtyku przemaszerowało promenadą, wskoczyło do wody i biesiadowało przy ognisku. To pierwsze wspólne morsowanie w Ustce, które ściągnęło nad morze 13 klubów z różnych zakątków Polski. 📢 Tłumy na ulicach Słupska. Przez miasto przeszedł Orszak Trzech Króli [ZDJĘCIA] 6 stycznia, tradycyjnie, przez Słupsk przeszedł Orszak Trzech Króli. Jak zawsze, w wydarzeniu tłumnie wzięli udział mieszkańcy miasta i regionu.

📢 Słupszczanie przywitali nowy, 2024 rok. Zobacz zdjęcia z imprezy sylwestrowej w Słupsku (zdjęcia) Impreza sylwestrowa powróciła do Słupska. Zorganizowana została w hali Gryfia. Bez wielkich gwiazd, za to w rytmach muzyki elektronicznej. Zobaczcie jak słupszczanie przywitali nowy, 2024 rok w hali Gryfia. 📢 Wybierz z nami Mistrzów Handlu. Głosowanie rozpoczęte! Znasz sympatycznego sprzedawcę, który z uśmiechem doradza kupującym? Albo florystę, który tworzy piękne bukiety i miło obsługuje klientów kwiaciarni? Masz swój ulubiony sklep albo kwiaciarnię, którą możesz polecić innym? Zgłoś kandydatów do nagród w plebiscycie Mistrzowie Handlu. Na laureatów czekają nagrody, a wśród nich samochód Peugeot 208.

📢 Wsie na dnie jeziora. Pochłonęła je woda. Zniknęły domy i pensjonaty. Tylko część obiektów uratowano W Pieninach przed laty zatopiono wsie, podobnie jak i w Bieszczadach. W obu regionach kilka miejscowości zniknęło pod wodą w związku z budową dużych zapór z jeziorami-zbiornikami wodnymi. W Pieninach chodzi o Jezioro Czorsztyńskie. Na jego dnie znalazły się Stare Maniowy, Kluszkowce i część starego Czorsztyna. Zbiornik w Czorsztynie napełniono wodą w 1997 r.

📢 Wspominamy wakacje w koszalińskiej Prywatce. Zobacz ZDJĘCIA pięknych imprezowiczek! 5.12.2023 No cóż! Czas wakacyjnych szaleństw już za nami! Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by jeszcze te chwile powspominać. A w lipcu i sierpniu w koszalińskim klubie Prywatka było naprawdę gorąco! Zapraszamy do obejrzenia wybranych zdjęć z wakacyjnych imprez w klubie. 📢 Te stare meble z PRL są warte fortunę. Sprawdź czy je masz, bo możesz dużo zarobić! [CENY] Te stare meble z PRL są warte fortunę. Trzymasz gdzieś na strychu stare meble z PRL? Zastanów się czy warto dalej pozwolić im się kurzyć, bo ceny mebli retro i vintage, szczególnie z czasów PRL - osiągają całkiem niezłe ceny. Za kilka sztuk takich mebli można zarobić fortunę! Sprawdź, za ile można sprzedać stare meble i co najlepiej się sprzedaje.

📢 Sztubackie życie w powojennej Ustce. Nauczyciele, uczniowie, szkoły [zdjęcia] Droga do szkoły, przerwa w lekcjach, uśmiech pierwszej nauczycielki. Mundurek, kołnierzyk, tarcza, boisko szkolne, klasówki, matura i wakacje! Czas powojennej Ustki zatrzymał się w kadrze Heleny Bieszczad. Może znajdziecie siebie lub swoich bliskich na fotografiach z tamtych lat?

📢 Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Potęga obuwnicza, po której zostały tylko wspomnienia Mija 20 lat od początku stanu upadłości, w którym znalazł się potentat przemysłowy Pomorza Środkowego, a zarazem jeden z największych w Polsce producentów obuwia – Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Takiego końca nie zapowiadało wcześniejsze półwiecze działalności tej firmy. W szczytowym okresie swego prosperowania wy-produkowała ponad 6 milionów par obuwia na rynek krajowy i zagraniczny, zatrudniając około 4,2 tysiąca osób. Pełniła też rolę miastotwórczą. Kalendarium wzlotu i upadku tego sztandarowego w peerelu przedsiębiorstwa odtwarzamy tekstami i zdjęciami, a także niepublikowanymi wspomnieniami o tym, gdzie dziś nie ma już nic.

📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 14.06.23 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać. 📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 Pomorscy myśliwi po pierwszej wojnie światowej. Królik - proletariat kniei (ZDJĘCIA) Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości pomorscy myśliwi zaczęli myśleć o zrzeszeniu się. Taka organizacja powstała jednak dopiero w 1928 roku. Nazywała się Pomorskie Towarzystwo Łowieckie. 📢 Zobacz wnętrza Złotej Kamienicy, czyli dawnego Domu Towarowego w Słupsku [ZDJĘCIA] Poniedziałkowa konferencja władz Słupska odbyła się gościnne w Złotej Kamienicy, czyli dawnym Domu Towarowym Słowiniec, gdyż obecne wnętrza tak urzekły prezydent Słupska.

📢 Szmitek w Euphoria Club Łeba (zdjęcia) Szmitek w Euphoria Club Łeba. Zapraszamy do galerii zdjęć. 📢 Mistrzostwa Polski Urzędów Marszałkowskich w Ustce. Lubuskie Mistrzem Polski 2018 W miniony weekend w Ustce odbyły się VI Mistrzostwa Polski Urzędów Marszałkowskich. Gospodarzem imprezy był Urząd Marszałkowski woj. Pomorskiego oraz Ustka. Organizatorem MKS Jantar Ustka. W wielkim finale tutuł Mistrza Polski wywalczyła reprezentacja województwa lubuskiego.

