Przegląd prasy (17.03.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gorąca modelka łączona z Neymarem zdradziła sekret swojego idealnego tyłka. Będziecie wstrząśnięci i zmieszani [ZDJĘCIA]”?

Prasówka 17.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości.

📢 Piknik Strażacki przy GCKiP w Kobylnicy [ZDJĘCIA] W sobotę 16 marca teren przy Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy zamienił się w prawdziwy strażacki plac zabaw. Za nami Piknik Strażacki. Zobacz fotorelację. 📢 Ustczanie przeszli ulicami miasta. Droga krzyżowa w rocznicę śmierci biskupa W piątek wieczorem ustczanie przeszli ulicami miasta, niosąc krzyż. W tym roku droga krzyżowa odbywała się 15 marca, w 28. rocznicę śmierci 2. biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego bp. Czesława Domina.

Prasówka 17.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników.

📢 Słupska Ekstremalna Droga Krzyżowa. Zobacz zdjęcia z trasy W piątek 15 marca spod kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku po raz kolejny wyruszyła Ekstremalna Droga Krzyżowa. Najdłuższa trasa, to szlak wzdłuż nadmorskich klifów, która przekracza 50 km! Zobacz zdjęcia naszego fotoreportera Łukasza Capara, który wziął udział w wyjątkowym wydarzeniu.

📢 Plaża w Ustce wciąga jak bagno. Spacery brzegiem morza w czasie refulacji kończą się źle Straż pożarna z Ustki na świeżo zrefulowanej plaży uwalniała kobietę, której nogi ugrzęzły w mule naniesionym z dna Bałtyku. To jednak nie jest pierwsza taka sytuacja. Do tej pory uwięzionym w mokrym piasku spacerowiczom pomagali inni turyści. Tym razem bez pomocy służb się nie obeszło. Potrzebna była łopata i drabina.

📢 Kronika tygodnia „Głosu Pomorza”. Sprawdź, co ważnego wydarzyło się w regionie słupskim Pożar w domu pomocy społecznej, trwająca kampania do wyborów samorządowych, wzmocnienie oferty edukacyjnej w Słupsk, podsumowanie ciekawego konkursu. Podsumowujemy wydarzenia tygodnia w regionie.

📢 Uwaga! Masowe kontrole pracowników przebywających na „L4”. ZUS wstrzymuje wypłatę zasiłków. „Liczba kontroli wciąż niewystarczająca" Proceder pobierania nieuczciwych zwolnień chorobowych L4 wśród pracowników nie zwalnia. Remont domu, własny ślub, wczasy za granicą, dodatkowa praca – to tylko niektóre powody sięgania po lewe L4, które w 2023 roku wykrył ZUS. – Dostrzegamy coraz większe zainteresowanie kontrolami zwolnień chorobowych. Chodzi zarówno o weryfikację, czy chorzy prawidłowo korzystali ze zwolnień, jak i sprawdzenie, czy wystawione zaświadczenia lekarskie były zasadne – zauważa Mikołaj Zając, ekspert rynku pracy. ZUS opublikował raport na temat zwolnień lekarskich w 2023 roku. 📢 W Słupsku walczyli o tytuł Mistrza Nawigacji Województwa Pomorskiego W siedzibie Pomorskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku odbył się rejonowy etap IX Konkursu o Tytuł Mistrza Nawigacji Województwa Pomorskiego. Turniej nawigacyjny organizowany jest przez Pomorski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku w ścisłej współpracy z Fundacją Wspierania Inicjatyw Niekonwencjonalnych „Sub ventum” ze Słupska oraz Pomorskim Związkiem Żeglarskim w Gdyni.

📢 Słupsk, którego już nie ma. Tak wyglądało miasto 12 lat temu. Zdziwisz się, jak dużo się zmieniło od 2012 roku (zdjęcia) 16.03.2024 Samochód Google Street co jakiś czas odwiedza miasta w Polsce i fotografuje ulice tworząc jedyną w swoim rodzaju mapę. Dzięki temu możemy zobaczyć jak na przestrzeni lat zmieniały się ulice, zabudowania czy infrastruktura miejska. Nie inaczej jest ze Słupskiem. Najstarsze zdjęcia jakie możemy znaleźć pochodzą z 2012 roku. Zobaczcie jak wtedy wyglądało nasze miasto i jak wiele się w ciągu 12 lat zmieniło.

📢 Kryształy z PRL warte od kilkuset złotych do kilku tysięcy. Masz takie w domu? Możesz zarobić na starociach z PRL (zdjęcia) 16.03.2024 Kryształy z PRL cieszą się niekończącą popularnością wśród miłośników staroci. Skupują je kolekcjonerzy, muzea zbierające pamiątki z PRL a także miłośnicy gadżetów związanych z tym okresem niedawnej historii. Kryształy z PRL mają w sobie coś wyjątkowego, większość z nas kojarzą się z domami dziadków, wakacjami czy świętami. Kiedyś stanowiły element wystroju w praktycznie każdym domu. Dziś u wielu z nas zalegają na kredensach czy strychach, mało kto wie, że można na nich sporo zarobić. Ile kosztują dziś kryształowe przedmioty z PRL? Sprawdziliśmy. 📢 Kierował przeładowanym pojazdem, który był niesprawny i do tego bez badań technicznych Słupscy policjanci zatrzymali kierowcę, który prowadził przeładowany samochód dostawczy. Ponadto pojazd był niesprawny i nie miał ważnych badań technicznych. Natomiast kierowca nie miał zapiętych pasów. Został ukarany wysokim mandatem.

📢 Oto domy, które zlicytuje komornik. Ich właściciele popadli w tarapaty finansowe. Można je kupić za bezcen (zdjęcia) 16.03.2024 Kolejne domy trafiły na licytacje komornicze. Ich właściciele popadli w tarapaty finansowe a nieruchomości przejął komornik. Domy te zakupić można w bardzo atrakcyjnych cenach na stronach związanych z licytacjami komorniczymi. Często powodem są kłopoty finansowe ich właścicieli, brak możliwości spłaty zadłużenia czego efektem jest interwencja komornicza i sprzedaż nieruchomości. Jakie domy zostaną zlicytowane w marcu 2024 roku? Zobacz licytacje komornicze domów.

📢 U cioci na imieninach, czyli kultowe przekąski i dania PRL na każdej domówce [PRZEPISY] Sałatka jarzynowa, zimne nóżki, jajka w majonezie, koreczki z kiełbasy i żółtego sera, sos tatarski i obowiązkowo paluszki w szklance – oto kultowe przekąski na każdej domówce w PRL-u. Macie ochotę zorganizować imprezę w stylu „czasów słusznie minionych”? Zobaczcie nasze propozycje na menu rodem z PRL-u. Będzie smacznie i sentymentalnie. 📢 Matki, córki, boginie mają głos. Spektakl w słupskim Klubie Kwadrat Ida Bocian i Magdalena Płaneta zapraszają na spektakl teatralny „Głos Persefony”. Pokaz przedpremierowy odbędzie się 27 marca o godzinie 19 w Klubie Kwadrat przy ul. Witosa 8 w Słupsku. Wstęp wolny. 📢 Słupskie Milenium: zostawić czy wyburzyć? Debata swoje, życie swoje Temperatura dyskusji była gorąca. Pomysły na budynek kina Milenium świetne. Miały tylko jedną wadę - pieniądze albo raczej ich brak. Na Uniwersytecie Pomorskim z inicjatywy prof. Wojciecha Skóry, dyrektora Instutytu Historii, odbyła się debata nad budowlą, która, mimo iż budzi sentymenty słupszczan, prawdopodobnie zniknie z centrum Starego Rynku w Słupsku.

📢 Zmarł dr n. med. Jacek Balicki, wieloletni ordynator oddziału neurologii w Słupsku W czwartek, 14 marca 2024 r., zmarł dr n. med. Jacek Balicki, wieloletni ordynator oddziału neurologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku. To ogromna strata nie tylko dla rodziny, ale także dla pacjentów. Dr Balicki ceniony był za niezwykłą empatię, zrozumienie i troskę o pacjentów z najcięższymi schorzeniami neurologicznymi. Pogrzeb odbędzie się 19 marca w Skórzewie koło Poznania. 📢 To są NAJPIĘKNIEJSZE kobiety z Pomorza! Cudne panie na Instagramie. Zobacz, co podziwiają fani Sylwii Bomby, Marceliny Zawadzkiej Marcelina Zawadzka, Agnieszka Boryń, Sylwia Bomba, Magdalena Frąckowiak... Z Pomorza pochodzą m.in. aktorki, modelki, prezenterki, aktorki, instruktorki fitness. Wszystkie chwalą się swoimi cudownymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jest co podziwiać! Pomorze bez wątpienia ma piękne twarze.

📢 Tak kiedyś wyglądały wakacje nad morzem. Historia w kolorze prosto z archiwum! Tak wyglądało lato m.in. w Jastarni i na Półwyspie Helskim Tak przed II wojną światową wyglądał odpoczynek nad polskim morzem. Wakacje nad Bałtykiem i Zatoką Pucką w latach 20. i 30. poprzedniego wieku to był czas, gdy nad dla tego rybacko-rolniczego regionu pojawiła się nowa perspektywa. Turystyka zaczęła nabierać kształtów i... za naszym pośrednictwem kolorów. Tak mogłyby wyglądać historyczne wakacje, gdyby sfotografować je na kolorowym filmie. 📢 W słupskim ratuszu podsumowano ogólnopolski konkurs „JA” [ZDJĘCIA] W piątek w Urzędzie Miejskim w Słupsku odbyło się zakończenie Ogólnopolskiego Konkursu Plastyczno-Fotograficzno-Filmowego „JA”, którego organizatorem było Liceum Sztuk Plastycznych przy Zespole Szkół Technicznych w Słupsku. 📢 Rozpoczęła się policyjna akcja Prędkość na pomorskich drogach Od piątku do niedzieli na pomorskich drogach policjanci przeprowadzą akcję Prędkość. Ma ona m.in. zwiększyć bezpieczeństwo na drogach – podała pomorska policja.

📢 W Studzienicach wrze. Biskup nie chce we wsi marketu. Ludzie oburzeni Mieszkańcy Studzienic są wściekli. Od lat czekają na jakikolwiek market w ich wsi. Już było światełko w tunelu, ale okoniem stanął biskup pelpliński. 📢 Piknik strażacki w tę sobotę w Kobylnicy. Będzie pokaz nowych wozów W sobotę, 16 marca, w Kobylnicy odbędzie się piknik strażacki. Będzie można obejrzeć najnowsze wozy bojowe ochotniczych straży pożarnych z powiatu słupskiego. Zaplanowano również animacje i zabawy w strażackim stylu oraz wiele innych atrakcji. 📢 Te aplikacje musisz natychmiast odinstalować! Lista niebezpiecznych aplikacji na Android i iOS – sprawdź, czy masz je u siebie i usuń Aplikacje mobilne na smartfony i urządzenia przenośne cieszą się dużą popularnością, niestety także wśród cyberprzestępców. Sprawdź listę popularnych aplikacji na Android i iOS, które okazały się zawierać wirusy kradnące nasze dane, a nawet podsłuchujące użytkownika i robiące zdjęcia bez naszej wiedzy. Natychmiast je usuń, zanim będzie za późno.

📢 Słupskie Krejzole zapraszają na spektakl „Jare gody/rezurekcja” Grupa teatralna Krejzole, działająca pod opieką artystyczną Wioletty Michalskiej i Przemysława Laskowskiego, zaprasza na spektakl, który inspirowany jest przesileniem zimowo-wiosennym i magicznym czasem Wielkanocy. 📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! 15.03.24 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony. 📢 Pożar strawił ich dobytek życia, straciły dach nad głową. Słupszczanki potrzebują wsparcia 9 marca dom i firmę pani Natalii ze Słupska strawił bezlitosny pożar. Cała rodzina straciła dach nad głową. By odbudować swoje miejsce na Ziemi, potrzebują dużego wsparcia finansowego. Liczy się każda złotówka.

📢 CuDowna wiosna, cudowna Wielkanoc ze słupską fundacją Przystań i nie tylko Wielkanocne ceramiczne zwierzaczki już czekają na chętnych w sklepie charytatywnym Fundacji Przystań w Słupsku. Będą do kupienia także na jarmarku w Swołowie. Z wielkanocną ofertą wychodzą również Warsztaty Terapii Zajęciowej. Do rozstawienia świątecznych kiermaszy szykuje się też miasto Słupsk. Zanim jednak nastaną święta, przywitamy wiosnę. I najlepiej będzie zrobić to z Przystanią i Stowarzyszeniem Seniorów Ziemi Słupskiej Alternatywa.

📢 Tak "wyzwalała" Armia Czerwona. Sowieci zostawili Polakom Gdańsk ogołocony i zrujnowany W 1945 roku Gdańsk był dla Sowietów miastem niemieckim, wrogim. Dopiero gdy został zdobyty, propaganda zmieniła narrację. Odtąd była mowa o jego „wyzwoleniu” i przekazaniu Polakom - mówi dr Tomasz Gliniecki, historyk, autor najnowszego opracowania poświęconego walkom o Gdańsk na początku 1945 roku. Praca ma dwa tomy, jeden poświęcony jest aspektom militarnym tej batalii, drugi propagandowym. 📢 Gigantyczny rachunek za prąd. Dostawca energii twierdzi, że licznik działał prawidłowo Grzegorz Tuszyński z Rzuskiego Lasu w gminie Główczyce od roku nie może porozumieć się z Energą. Chodzi, jak twierdzi czytelnik, o zawyżony rachunek za prąd. Np. w kwietniu 2023 roku płatność opiewała aż na 5600 zł. Doszło do tego, że spółka wyłączyła prąd. Energa odpowiada, że wszystko jest zgodne ze wskazaniem licznika, którego prawidłowość działania została potwierdzona.

📢 Czwarty Ogólnopolski Konkurs „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej” w Ustce 13 marca 2024 r. w Hotelu Grand Lubicz – Uzdrowisko Ustka w Ustce odbył się po raz czwarty Ogólnopolski Konkurs „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej”. Konkurs bazuje na XII – letnim doświadczeniu szkoły w organizacji międzyszkolnego konkursu, o tej samej tematyce. Młodym Mistrzem Hotelarstwa 2024 została Julianna z Gdyni.

📢 Zajst, Wójtowicz, czy Zabrocki. Kogo 7 kwietnia wybiorą miastczanie? O fotel burmistrza Miastka walczy trzech kandydatów: Witold Zajst, Dariusz Zabrocki oraz Jerzy Wójtowicz. Kampania trwa - ale głównie internetowa. 📢 Żegnamy „Dar Młodzieży”. Fregata szkolna Uniwersytetu Morskiego w Gdyni wypłynęła na dwumiesięczny rejs „Dar Młodzieży” rozpoczął kolejny sezon na morzu. Fregata szkolna Uniwersytetu Morskiego w Gdyni wypłynęła z Nabrzeża Pomorskiego w ponad dwumiesięczny rejs. A na jej pokładzie znaleźli się m.in. uczniowie z Gdańska.

📢 Zabawa z liczbą Pi w Słupsku. Promocja matematyki i sportu wśród uczniów [zdjęcia] „Baw się dobrze z liczbą Pi w Słupsku”, jakie hasło miała impreza zorganizowana w Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku. Impreza miała charakter konkursu, podczas którego rywalizowano w różny sposób. 📢 Kandydaci KWW Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej Łączy nas Słupsk prezentują swoje pomysły na miasto Kampania wyborcza nabiera tempa. Niektóre komitety zintensyfikowały działania, inne milczą. Na pewno jednym z aktywniejszych jest KWW Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej Łączy nas Słupsk. Pani prezydent podczas kolejnych konferencji prasowych przedstawia radnych z poszczególnych okręgów i ich plan działania w Radzie Miejskiej. 📢 Stary Rynek w Słupsku rozkopany. Trwają prace archeologiczne Kilka tygodni temu rozpoczęły się prace modernizacyjne płyty głównej Starego Rynku w Słupsku. Aktualnie teren jest mocno rozkopany. Trwają tam prace archeologiczne.

📢 IX Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Bytowskiego w Tuchomiu Tym razem rywalizacja pań z kół gospodyń wiejskich odbędzie się w Tuchomiu. Szykuje się zacięta rywalizacja. 📢 Miejsce na cmentarzu też ma swoją cenę. Całkiem przyziemna sprawa, obok krzyża wezwanie do zapłaty Miejsca na cmentarzu kosztują, a opłaty trzeba ponawiać. Można jednak o tym zapomnieć, biorąc pod uwagę fakt, że pierwsza opłata obowiązuje najczęściej przez 20 lat. W tym czasie mogą też wyjechać lub umrzeć wszyscy, którzy tymi grobami się opiekowali. Co dzieje się z takimi opuszczonymi grobami? Sprawdziliśmy.

📢 To najważniejsze osoby we wsi. Dzień Sołtysa w Parchowie Sołtys to najważniejsza osoba we wsi. Często to do niej mieszkańcy kierują swoje kroki w poszukiwaniu pomocy. Dbają o realizację inwestycji i wspierają ludzi.

📢 10 nowych pociągów dzięki KPO. Kolej na Pomorzu rozwija się tylko tam, gdzie jest zelektryfikowana. Lokalne linie bez większych szans Do floty już blisko 20 jeżdżących w regionie i Trójmieście pociągów elektrycznych urzędu marszałkowskiego i ponad 20 zakontraktowanych dołączy kolejne 10. Tymczasem na zakupach dla w większości niezelektryfikowanych regionalnych linii województwo ostatni raz było już niemal 10 lat temu. Pomorskie nie planuje też inwestycji w rewitalizację lokalnych torów. Pieniądze zjadły ostatnie inwestycje w tabor, tymczasem jedna trzecia województwa jest kolejową pustynią. 📢 Firma ze Słupska zatrudniała obcokrajowców na czarno Strażnicy graniczni z Ustki skontrolowali jedną ze słupskich firm, która zatrudnia obcokrajowców. Funkcjonariusze dopatrzyli się nieprawidłowości aż w 112 przypadkach.

📢 Rodzice z Widzina skazani na kary bezwzględnego więzienia. Oboje krzywdzili malutkie dzieci Sąd Rejonowy w Słupsku wydał wyrok za znęcanie się nad trojgiem małych dzieci. Ich rodzice – Mariola K. i Łukasz B. z Widzina pójdą na 2 lata oraz 2 lata i trzy miesiące do więzienia. Oboje dostali zakazy kontaktów z dziećmi i muszą zapłacić zadośćuczynienie. To nieprawomocny finał sądowy sprawy, która ujrzała światło dzienne pod koniec 2022 roku. 📢 Słupsk Fight Night. Sportowe emocje w hali Gryfia [ZDJĘCIA, WIDEO] Znakomity pojedynek Wojtka Duszyńskiego z Yaroslavem Keibalo w formule K1. Porażka Miłosza Melcherta w walce wieczoru. Za nami gala sportów walki - Słupsk Fight Night! 📢 W Ustce zaczęła się refulacja plaży. 200 tysięcy kubików z morskiego dna na brzeg W Ustce rozpoczęło się pogłębianie toru wodnego i jednocześnie refulacja plaży. Przed wejściem do portu pracuje nowoczesna, zbudowana w 2023 roku pogłębiarka Hegemann V. Na plaży wschodniej pojawił się ciężki sprzęt.

📢 Psy do adopcji ze schroniska w Słupsku. Wszystkie zwierzaki czekają na nowego i kochającego właściciela [ZDJĘCIA] W słupskim schronisku dla zwierząt, na nowy i kochający dom czeka wiele zwierzaków. Wiele osób chciałoby adoptować szczeniaka, jednak warto zastanowić się też nad przygarnięciem starszego psa. Dorosłe bezdomniaki mają statystycznie mniejsze szanse na znalezienie nowego domu. Dziś to właśnie one chcą się państwu przedstawić. 📢 Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Potęga obuwnicza, po której zostały tylko wspomnienia Mija 20 lat od początku stanu upadłości, w którym znalazł się potentat przemysłowy Pomorza Środkowego, a zarazem jeden z największych w Polsce producentów obuwia – Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Takiego końca nie zapowiadało wcześniejsze półwiecze działalności tej firmy. W szczytowym okresie swego prosperowania wy-produkowała ponad 6 milionów par obuwia na rynek krajowy i zagraniczny, zatrudniając około 4,2 tysiąca osób. Pełniła też rolę miastotwórczą. Kalendarium wzlotu i upadku tego sztandarowego w peerelu przedsiębiorstwa odtwarzamy tekstami i zdjęciami, a także niepublikowanymi wspomnieniami o tym, gdzie dziś nie ma już nic.

📢 Uroczystość Bożego Ciała w parafii Najświętszego Zbawiciela w Ustce Setki ustczan i turystów przeszły ulicami Ustki, podążając za Chrystusem. Procesja Bożego Ciała z kościoła Najświętszego Zbawiciela, najstarszej usteckiej świątyni, tradycyjnie przeszła ulicami starego miasta.

📢 Wielkie morsowanie w Ustce. Integracyjna kąpiel z Syrenkami. Ponad 100 osób kapało się w lodowatym Bałtyku w Ustce (zdjęcia) W niedzielne południe na usteckiej plaży wschodniej, ponad setka osób z różnych części Pomorza, kąpało się w lodowatych wodach Bałtyku. To kolejna impreza organizowana przez ustecki klub morsów Syrenka oraz OSiR. Impreza cieszy się co raz większą popularnością, aby wziąć w niej udział zjeżdżają się miłośnicy morsowania z wielu części Pomorza.

