Przegląd prasy (17.07.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wojna na Ukrainie 2023 na żywo. Najnowsze informacje - relacja”?

Prasówka 17.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wojna na Ukrainie 2023 na żywo. Najnowsze informacje - relacja 17 lipca 2023 roku jest 509. dniem wojny. Ukraińska armia skorygowała strategię kontrofensywy, by minimalizować straty - pisze w niedzielę w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Gazeta "New York Times" napisała, że według szacunków anonimowych źródeł amerykańskich i europejskich w ciągu pierwszych dwóch tygodni ukraińskiej kontrofensywy rosyjskie wojska zniszczyły i uszkodziły do 20 proc. sprzętu wysłanego przez Kijów na bole bitwy, w tym pewne uzbrojenie przekazane Ukrainie przez zachodnich partnerów.

📢 Kim jest nowy król Hiszpanii? Przed Państwem Carlos Alcaraz Pierwszy Lider rankingu ATP Hiszpan Carlos Alcaraz wygrał drugi turniej wielkoszlemowy w karierze pokonując w finale Wimbledonu broniącego tytułu Serba Novaka Djokovica 1:6, 7:6 (8-6), 6:1, 3:6, 6:4.

📢 Carlos Alcaraz nowym królem Wimbledonu. Djoković przegrał pięciosetową wojnę Hiszpan Carlos Alcaraza po raz drugi w swojej młodej karierze wygrał turniej Wielkiego Szlema. W niedzielę 20-latek pokonał na trawiastych kortach Wimbledonu Novaka Djokovicia 1:6, 7:6 (8-6), 6:1, 3:6, 6:4 po czterech godzinach i 46 minutach gry. Dzięki wygranej Alcaraz utrzymał prowadzenie w rankingu ATP.

Prasówka 17.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te osoby nie powinny pić rano kawy. Będziesz miał przez to problemy ze zdrowiem, nie warto ryzykować 16.07.23 Kubek gorącej kawy - to pierwsze o czym myśli większość z nas zaraz po przebudzeniu. Już pierwszy łyk porannej kawy sprawia, że czujemy powrót energii i pobudzenia do działania. Parzenie porannej kawy to dla wielu z nas najważniejszy poranny rytuał. Jednak picie rano kawy prowadzić może do wielu złych konsekwencji. Picie kawy rano, zwłaszcza na czczo, powodować może różne schorzenia. Kto nie powinien pić kawy zaraz po przebudzeniu? Sprawdziliśmy.

📢 Teściowe o tych imionach są najgorsze. One uwielbiają wtrącać się w życie i wszystko wiedzą najlepiej 16.07.23 Nie ma nic gorszego dla młodych małżeństw niż wścibska teściowa. Nie od dziś krążą na ten temat opowieści wściekłych na swoje teściowe, nie tylko zięciów, ale i synowych. Kto z nas nie zna tego z własnego życia? Trzeba posprzątać w domu bo przyjeżdża mamusia, jak wychowywać dzieci - niezbędnych rad udzieli ci teściowa. Czasem, choć rzadko, teściowa okazuje się być prawdziwym skarbem, jednak najczęściej jest utrapieniem. Teściowe o tych imionach są najgorsze. Sprawdź 📢 Te pieniądze musisz wymienić do końca lipca, bo stracą swoją wartość. Zobacz, które banknoty trzeba wymienić w banku (zdjęcia) 16.07.23 Na ogół banknoty, które posiadamy w swoich portfelach nie wymagają wymiany i nie posiadają terminu ważności. Jednak wśród nich są też takie, które, jeśli nie wymienimy ich w oddziale banku, staną się bezwartościowe. Dotyczy to zwłaszcza takich pieniędzy, które zostały w pewien sposób uszkodzone. Te koniecznie należy wymienić przed końcem lipca ponieważ stracą one swoją wartość i ważność. Które banknoty powinniśmy wymienić jak najszybciej i gdzie można to zrobić? Sprawdź wymianę banknotów w lipcu 2023.

📢 Jarmark na słupskich Bulwarach nad Słupią. Zobacz co można kupić na straganach (zdjęcia) W każdy weekend (sobota i niedziela) lipca i sierpnia ulica Nowobramska i okolice miejskich bulwarów nad Słupią znów tętnią życiem za sprawą domków i straganów wystawienniczych wypełnionych rękodziełem, wyrobami regionalnymi, antykami i książkami. Jarmark potrwa do końca wakacji, czyli 27 sierpnia. 📢 Tragiczny wypadek na granicy powiatu człuchowskiego. Osiem osób rannych, interweniowało 15 zastępów straży pożarnej Groźny wypadek na pograniczu powiatów szczecineckiego oraz człuchowskiego. Do kolizji 3 aut doszło na drodze krajowej nr 25 między miejscowościami Biały Bór i Rzecznica. W wyniku zdarzenia osiem osób potrzebowało interwencji służb medycznych.

📢 Garden Party u Karola. Kompozycje od Fryderyka Chopina do George’a Gershwina [zdjęcia] Dziś (16 lipca) w słupskiej filharmonii miała miejsce trzecia odsłona cyklu "Garden Party u Karola". Koncert wypełniła muzyka klasyków w wykonaniu znakomitego pianisty Filipa Wojciechowskiego.

📢 Prezydenci Polski i Litwy uczcili 90. rocznicę śmierci litewskich lotników w Pszczelniku 90 lat temu w Pszczelniku (pow. myśliborski) doszło do katastrofy lotniczej, w której zginęli Stepanas Darius i Stasys Girenas. Litewscy lotnicy podjęli się ogromnego wyzwania przelotu z Nowego Jorku do Kowna. W rocznicę tych tragicznych wydarzeń w miejscu katastrofy spotkali się prezydenci Polski i Litwy. 📢 Zderzenie czołowe w Bierkowie pod Słupskiem. Dwaj kierowcy w szpitalu, jeden z nich w stanie ciężkim Do dramatycznego zdarzenia drogowego doszło w sobotę późnym popołudniem w podsłupskim Bierkowie. 64-letni kierowca auta, w które wjechał inny pojazd, przebywa na OIOM-ie. 📢 Aleja Multimilionerów Platformy Obywatelskiej w Ustce Słupszczanie pokazują hipokryzję Platformy Obywatelskiej. To odpowiedź na kłamliwą – jak twierdzą – akcję PO „Aleje milionerów”. – Chcemy otworzyć ludziom oczy – podkreślają.

📢 Gwiazda Hollywood i legendy rocka w Dolinie Charlotty Jeden z najsłynniejszych hollywoodzkich aktorów Johnny Depp zawita do Doliny Charlotty. Już w sobotę, 22 lipca, razem z zespołem Hollywood Vampires zagra na kolejnej odsłonie Festiwalu Legend Rocka. 📢 Fortuna za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile dziś są warte? Kolekcjonerzy za cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są wręcz warte majątek. Co wpływa na ich wartość? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest niezwykle cenny? Po ile możemy sprzedać niektóre banknoty?

📢 Kocia grypa zabija koty domowe. Jak uchronić swojego pupila przed zakażeniem śmiertelnym wirusem? 16.07.23 Kocia grypa w Polsce - Główny Inspektorat Weterynarii poinformował w komunikacie, że choroba z powodu której umierają w całej Polsce koty to wynik zakażenia wirusem H5N1 - czyli tak zwana ptasia grypa. Specjaliści w laboratoriach przebadali 11 próbek pobranych od zakażonych kotów. Wśród nich znalazło się 9 z wynikiem pozytywnym. Choć sprawa jest poważna to jednak nie należy panikować - twierdzą specjaliści weterynarii. Jakie są objawy kociej grypy i jak uchronić swojego kota przed infekcją? Sprawdziliśmy.

📢 Kocia grypa 2023. Oto najczęstsze objawy. Twój kot ma takie? Natychmiast powinieneś zgłosić się do weterynarza 16.07.23 Przed kocią grypą ostrzega nie tylko Państwowy Instytut Weterynaryjny ale i sanepid. W całej Polsce zanotowano już kilkanaście przypadków śmierci kotów z powodu zakażenia wirusem H5N1 - odmiany ptasiej grypy na którą chorują także koty. O czym powinni pamiętać właściciele? Czego się wystrzegać i na jakie objawy zwrócić powinni szczególną uwagę? O tym informuje Główna Inspekcja Sanitarna, która wydała zalecenia postępowania w przypadku zakażenia kocią grypą. 📢 Rekordowa waloryzacja emerytur 2023. Takie pieniądze otrzymają emeryci od marca. Sprawdź tabelę wypłat! 16.07.2023 Waloryzacja emerytur. Oto wyliczenia emerytur brutto i netto 2023. Tyle pieniędzy mają dostać seniorzy od pierwszego marca. Stawki emerytur będą rosły w tym roku na innych zasadach niż zazwyczaj. Niektórzy emeryci będą mogli liczyć na waloryzację procentową a inni na kwotową. Waloryzacja od 1 marca będzie rekordowa i wyniesie 14,8 procent. O ile wzrośnie emerytura? Zobacz obowiązkowo!

📢 Ustecki OSiR ułatwił niepełnosprawnym dostęp do morza Niepełnosprawne osoby na wózkach na usteckiej plaży mogą czuć się bezpieczniej. Po sygnałach czytelników i naszych pytaniach OSiR odpiaszczył i wyrównał zasypane zjazdy i przedłużył je. Wkrótce mają się pojawić dodatkowe gumowe podkłady, by ułatwić drogę prawie do samego brzegu. Są już też dwa wózki kąpielowe. 📢 Oto nowy dom Piotra Żyły. Tak mieszka i żyje skoczek na co dzień z ukochaną Marceliną Ziętek. Będzie się bił ze Sławomirm Peszko? Tak mieszka i żyje na co dzień Piotr Żyła, jeden z naszych najlepszych skoczków w historii i aktualny mistrz świata. Wkrótce może zostać gwiazdą MMA, bo ma propozycję freakfight ze Sławomirem Peszko. Popularny sportowiec urządził się z ukochaną Marceliną Ziętek w Ustroniu. Jasna kuchnia, basen, specjalny pokój na sportowe trofea skoczka - taki jest nowy dom Piotr Żyły - zobaczcie zdjęcia ze środka!

📢 Niedzielna giełda w Koszalinie. Deszcz nie wszystkich odstraszył [zdjęcia] Jak co niedzielę zajrzeliśmy na tereny podożynkowe w Koszalinie, gdzie trwa giełda handlowa. 📢 Wakacyjny dramat nauczycieli. Niektórzy nie mogą się otrząsnąć i nadal publikują nowe hity ze sprawdzianów, kartkówek i klasówek 2023 Hity ze sprawdzianów, kartkówek i klasówek prześladują nauczycieli nawet w wakacje. Niektórzy nadal je publikują. Oto zdjęcia prac, które doprowadziły wielu belfrów do łez. Sprawdzanie ich oraz poprawianie było ich największą udręką. Aby poradzić sobie z tym problemem część nauczycieli zaczęło publikować w Internecie prace swoich podopiecznych jako hity z klasówek. Jednak w rzeczywistości jest to śmiech przez łzy. Zobaczcie sami, jakie kwiatki występują w pracach domowych, wypracowaniach oraz kartkówkach. Pamiętajcie jednak, że czytacie je na własną odpowiedzialność! Tego nie da się odzobaczyć.

📢 Powiat bytowski otrzyma ponad 10 mln zł z rządowego programu na ratowanie zabytków Region bytowski otrzyma ponad 10 mln zł w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. To środki na wsparcie obiektów zabytkowych, które służą celom społecznym w naszym regionie. Wchodzimy w kolejny etap odważnego rozwoju w obszarze kultury, który wzmocni naszą tożsamość i wspólnotę lokalną. 📢 Oto fryzury, który brzydko Cię postarzą. Unikaj ich, jeśli nie chcesz dodać sobie lat 16.07.2023 Nawet naprawdę młoda buzia może zostać łatwo postarzona za pomocą fryzury. A jeśli masz już kilka wiosen na karku, może się okazać, że twoje nietrafione wybory fryzurowe będą wręcz legendarne. Dlatego zapamiętaj kilka zasad, które chcemy ci przekazać. Fryzura, która nie postarza, to przede wszystkim fryzura dobrze dobrana. Ważne jest wszystko - kształt twarzy, rodzaj włosów, styl ubioru. Jesteś jak obraz, który potrzebuje dobrej ramy. Ta odpowiednio dobrana sprawi, że poczujesz się dobrze we własnym ciele. Przedstawiamy zestaw najbardziej postarzających fryzur!

📢 Oto nowy i kultowy "Poldek" w najnowszej odsłonie. Jak Wam się podoba? Oto Polonez FSO! 16.07.2023 Oto niesamowity polonez! Jak wygląda Kultowy "Poldek" w nowej odsłonie? Firma FSO Syrena z Kutna postawiła przed sobą cel przywrócenia kultowych polskich marek samochodów w formie produkcji małoseryjnej. 📢 Jak kupić czołg lub transporter opancerzony? Ciężarówki, terenówki, łodzie i samoloty prosto od wojska. Zobacz zdjęcia Jak kupić czołg, transporter lub ciężarówkę wojskową? Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje pojazdy opancerzone, łodzie, a nawet samoloty. Zobacz jaki militarny sprzęt można kupić od polskiej armii. Przed zakupem trzeba jednak spełnić pewne warunki. Sprawdź jakie!

📢 Szybkie wafle przekładane w 3 smakach. Polecamy przepis na klasyczny deser z dawnych lat. Chrupiące wafelki z orzechami, czekoladą i wanilią Domowe wafelki przekładane w 3 smakach to przekąska, która wielu osobom kojarzy się z błogimi latami dzieciństwa. Zdecydowanie warto sobie o nich przypomnieć, ponieważ są naprawdę wyśmienite: idealnie chrupiące i słodkie. Co ważne, przygotujesz je niemal błyskawicznie. To bardzo proste. Sprawdź i wypróbuj przepis na wafle z orzechami, czekoladą i wanilią.

📢 Waloryzacja emerytur w 2024 roku i w kolejnych latach. Ile dostaną emeryci w 2025 i 2026 roku? Sprawdź! 16.07.2023 Jak będzie wyglądała waloryzacja emerytur w 2024 roku i w kolejnych latach? Już pojawiają się informacje na ten temat. Z danych tych wynika, że w 2024 roku wskaźnik waloryzacii emerytur osiągnie nieco niższy poziom, ale wciąż będzie ponad dziesięcioprocentowy. W kolejnych dwóch latach ma jednak maleć - tak ma zakładać plan rządu. Jak więc będą wyglądały emerytury po tych waloryzacjach? Sprawdź!

📢 Prezydenci Polski i Litwy oddadzą dziś hołd ofiarom katastrofy lotniczej w Pszczelniku 90 lat temu, heroiczna próba, jaką podjęli litewscy piloci, zakończyła się tragicznie. Za marzenia zapłacili życiem. 📢 Takie są ceny nad morzem 2023. Za ile zjemy rybę z frytkami? Sprawdź cenniki z restauracji, bistro i budek w Mielnie [ZDJĘCIA] 16.07.2023 Sezon letni nad morzem już się rozpoczął, a w miejscowościach nadmorskich, takich jak Mielno, już otwierane są punkty gastronomiczne. Czy można tam zjeść rybę z frytkami za nieco ponad 30 złotych? Jakie są ceny różnych dań obiadowych? Ile trzeba zapłacić za hamburgera, zapiekankę czy gofra? Postanowiliśmy sprawdzić najnowsze cenniki w restauracjach, bistro oraz różnych punktach z jedzeniem w nadmorskim Mielnie.

📢 Wyższa kwota wolna od podatku. Zmiany już od lipca 2023 roku. Co to oznacza? Jak jest z darowizną i spadkiem? Już 1 lipca 2023 roku wzrasta kwota wolna od podatku od spadków i darowizn. Jest to pierwszy wzrost od 20 lat. Jest to nawet trzykrotny wzrost - jakie grupy podatkowe na tym skorzystają? Zobacz! 📢 Miłość na tenisowych kortach. Wspólna pasja receptą na udany związek? Stefanos Tsitsipas, Paula Badosa i nie tylko. Zobacz zdjęcia Miłość unosi się w powietrzu na Wimbledonie, gdy gracze łączą się w pary. Stefanos Tsitsipas i Paula Badosa, Elina Switolina czy Geal Monfils.

📢 Zderzenie czołowe w Słupsku. Siedem młodych osób w szpitalach w Słupsku i Lęborku W sobotę po południu 15 lipca w Słupsku w okolicy skrzyżowania al. 3 Maja z ul. Niemena doszło do wypadku. Siedem osób trafiło do szpitali w Słupsku i Lęborku. Wstępnie ustalono, że 19-letni kierowca nie zachował ostrożności.

📢 Premier w Redzikowie: międzynarodowe sojusze i silna polska armia są gwarancją bezpieczeństwa Premier Mateusz Morawiecki odwiedził w sobotę, 15 lipca, Jednostkę Wsparcia Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych w Redzikowie. Podczas wizyty na Środkowym Pomorzu podkreślał, że silna armia jest gwarancją polskiego bezpieczeństwa.

📢 Premier: jesteśmy w przededniu zakończenia tej wielkiej fazy realizacji tarczy antyrakietowej Jesteśmy już właściwie w przededniu zakończenia tej wielkiej fazy realizacji tarczy antyrakietowej - powiedział premier Mateusz Morawiecki w sobotę w Jednostce Wsparcia Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych w Redzikowie. 📢 Tak mieszkają Zenek Martyniuk i Magda Narożna. Wybrali domy na wsi. Który robi większe wrażenie? Zobacz zdjęcia Wokaliści zespołów Akcent i Piękni i Młodzi to obecnie dwie największe gwiazdy muzyki rozrywkowej z Podlasia. Dzięki ciężkiej pracy każde z nich dorobiło się wspaniałych posiadłości. Zobaczcie zdjęcia domów i oceńcie sami, która rezydencja podlaskich celebrytów robi większe wrażenie.

📢 Droga Słupsk - Ustka ma być gotowa na świętego Mikołaja. Zaglądamy na budowę, czy patron przewoźników pomaga Do 6 grudnia ma trwać przebudowa drogi krajowej nr 21 ze Słupska do Ustki. Mimo prawie półrocznego opóźnienia wykonawca nie zapłaci kar umownych, bo nie ponosi winy za wydłużenie czasu robót. 📢 Tak mieszka Małgorzata Kożuchowska. Zobacz luksusowe wnętrza domu aktorki. Zajrzyj do willi gwiazdy serialu „M jak miłość" Małgorzata Kożuchowska wraz z mężem Bartkiem Wróblewskim i synem mieszka w luksusowym domu jednorodzinnym nieopodal stolicy. Popularna aktorka wybrała tę lokalizację nieprzypadkowo. Willa Małgosi Kożuchowskiej jest otoczona lasem, co sprzyja relaksowi po intensywnej pracy na planie filmowym i w teatrze. Zobacz, jak wygląda dom gwiazdy, która stała się rozpoznawalna za sprawą roli Hanki Mostowiak w popularnym serialu „M jak miłość".

📢 Trwa walka o nóżkę Filipka ze Słupska. Rodzice zbierają na operację i proszą o wsparcie Filipek ma roczek trzy miesiące. Rośnie, ale jego nóżka niestety nie. Różnica w długości między chorą a zdrową nóżką pogłębia się w przerażającym tempie. W domu nie rozlega się tupot małych stópek. Jest krzyk i płacz chłopca, który próbuje postawić choć jeden, malutki kroczek. Ale niestety nie może. Pilnie potrzebna jest operacja. 📢 Afrodyta skoku wzwyż magnetyzuje mężczyzn. Jest jeden sekret Tanji Lambi, który jej wielbicielom nie daje spokoju Despina Charalambous to 23-letnia lekkoatletka, reprezentująca Cypr. A Cypr to w greckiej mitologii Wyspa Afrodyty, tam bowiem u południowego wybrzeża z morskich kipieli wyłoniła się bogini miłości, piękna, kwiatów, pożądania i płodności. Charalambous jest skoczkinią wzwyż, ale na razie jej wyniki nie idą w parze z urodą.

📢 Mobilna strefa Fundacji Orlen w Słupsku. Promocja konkursu grantowego i atrakcje dla najmłodszych [ZDJĘCIA] Fundacja Orlen odwiedziła Słupsk, by promować konkurs grantowy „Moje miejsce na Ziemi”. Nie zabrakło atrakcji dla młodszych i starszych. 📢 Weekend w Słupsku zapowiada się upalnie. W przyszłym tygodniu temperatura spadnie Słupki rtęci w sobotę sięgną powyżej 30 stopni Celsjusza, a znad południa dotrze do nas ciepły wiatr. W następnych dniach temperatura jednak spadnie, ale chłodno na pewno nie będzie. 📢 Tak mieszka Anna Dereszowska. Wyjątkowa posiadłość gwiazdy serialu „Na wspólnej". Mazury – tutaj uwielbia spędzać czas popularna aktorka Anna Dereszowska uwielbia spędzać wolny czas w swojej klimatycznej posiadłości na Mazurach. Wymarzony dom aktorki jest zlokalizowany w niezwykle malowniczym otoczeniu. Mazurska nieruchomość to idealne miejscem na odpoczynek z partnerem i trójką dzieci, gdy tylko obowiązki zawodowe na to pozwalają. Zobacz, jak się urządziła wśród pięknych jezior i lasów Anna Dereszowska z rodziną. Koniecznie zajrzyj do klimatycznego siedliska aktorki.

📢 Drugie śluby gwiazd to nowy trend? Nie tylko Lewandowscy oraz Omenaa Mensah z Rafałem Brzoską przysięgali dwa razy. Zobacz, kto jeszcze! Anna i Robert Lewandowscy odnowili przysięgę małżeńską, a tuż po nich zrobiła to dziennikarka Omenaa Mensah wraz z mężem Rafałem Brzoską. Drugie śluby, jak nazywane są odnowienia przyrzeczeń wierności, stają się wśród celebrytów coraz modniejsze, choć nie są nowością. Kto jeszcze spośród znanych osób przysięgał dwukrotnie? 📢 Oto postępy prac przy budowie obwodnicy Słupska. Zobacz najnowsze zdjęcia z placu budowy (zdjęcia) Trwają prace związane z rozbudową obwodnicy Słupska. Inwestycja, którą wykonuje firma Strabag, wyceniona została na 128 milionów złotych.

📢 Od piątku nie musisz nosić ze sobą plastikowego dowodu. Dokument możesz mieć w telefonie. Startuje mObywatel 2.0. Skąd pobrać? Ile kosztuje? Możesz zapomnieć o plastikowym dowodzie osobistym. W piątek, 14 lipca weszła w życie ustawa o aplikacji mObywatel 2.0, dzięki której zyskaliśmy nowy dokument – mDowód. Za jego pomocą można potwierdzać swoją tożsamość tak samo jak tradycyjnym dowodem osobistym czy paszportem. – Jesteśmy największym krajem w Unii Europejskiej, który wprowadził cyfrowy dokument tożsamości. Każdy z nas będzie mógł wylegitymować się mDowodem na terenie całego kraju – tłumaczył minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. Skąd pobrać aplikację? Ile kosztuje?

📢 Teresa Lipowska kończy 86 lat! Aktorka „M jak Miłość” ma za sobą nieszczęśliwą miłość i śmierć ukochanego męża. Zobacz, jak się zmieniała Teresa Lipowska, aktorka znana głównie z serialu „M jak Miłość” ma swoje święto! 14 lipca (w piątek) obchodzi 86 rocznicę urodzin. Z tej okazji przedstawiamy sylwetkę artystki, która ma za sobą nie tylko niezwykle bogate doświadczenia zawodowe, ale i prywatne. Musiała zmierzyć się z ogromnym zawodem miłosnym, a zaraz potem wyrzuceniem jej z domu. Jaka jest jej historia i jak aktorka zmieniała się na przestrzeni lat? Zobacz! 📢 Blisko 800 Pomorzan rocznie zachorowuje na raka jelita grubego. Kompleksowe leczenie w słupskim szpitalu W województwie pomorskim tylko w ciągu jednego roku raka jelita grubego zdiagnozowano u 757 pacjentów. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku w 2022 roku rozpoznano go u 292 pacjentów, a do końca czerwca tego roku już u 178. Dlatego słupski szpital rozpoczął koordynowaną opiekę nad pacjentami z tym nowotworem.

📢 Po alkohol i papierosy do dyskontu w Smołdzinie Usteccy policjanci zatrzymali sprawców włamania do jednego z dyskontów na terenie gminy Smołdzino. Prokuratur zastosował wobec podejrzanych dozór policji. 📢 Niepełnosprawnym piach pod koła. Na plażę w Ustce dostęp mają ograniczony Do naszej redakcji napływają sygnały, że w Ustce znacznie pogorszyły się warunki dostępu na plażę dla osób na wózkach inwalidzkich. Zjazd przy latarni jest zapiaszczony i urywa się w połowie plaży. Jeszcze kilka lat temu było o wiele łatwiej. 📢 Nazywają się Żuki. Żuki Żukówko. Panowie z Koła Gospodarzy Wiejskich dają czadu (WIDEO) Stają w szranki z paniami. Jedyne Koło Gospodarzy Wiejskich w powiecie bytowskim rozkręca się. Bawią się, gotują i startują w konkursach. Niejedna gospodyni mogłaby się od nich uczyć. Wracają do dawnych przepisów i podają sposób na kiszkę kaszubską, ale taką wyjątkową.

📢 Nie żyje małżeństwo emerytów z Warcina. Śledztwo w sprawie zabójstwa i samobójstwa Prokuratura Rejonowa w Miastku prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa Marii G. oraz nieumyślnego spowodowania śmierci jej męża Stanisława. Zwłoki emerytów znalazła synowa w pomieszczeniu gospodarczym na terenie posesji małżeństwa w Warcinie w gminie Kępice w powiecie słupskim. 📢 Ogródki działkowe w Słupsku na sprzedaż. Zobacz po ile można kupić działkę ogrodniczą w okolicy (zdjęcia) 13.07.23 Jeśli szukacie miejsca gdzie znajdziecie odrobinę intymności i miejsce na rodzinny wypoczynek to działki na rodzinnych ogródkach działkowych zwanych w skrócie ROD to idealne miejsce. Zobaczcie zdjęcia oraz ceny najnowszych ogłoszeń gdzie chętni chcą sprzedać swoje działki w serwisie OLX. Ile kosztuje działka ROD w Słupsku i regionie? Sprawdziliśmy.

📢 Dobytek poszedł z dymem. Potrzebna pomoc dla rodziny z Grabna W sobotę w nocy spłonął dach i poddasze nowego domu w Grabnie pod Ustką. Czteroosobowa rodzina potrzebuje pomocy.

📢 Kolejny mural przyozdobił Słupsk. Portret Wisławy Szymborskiej powstał na ścianie kamienicy przy ul. Kołłątaja [ZDJĘCIA] Nowy mural zwracał na siebie uwagę już od kilku dni, szczególnie kierowców nadjeżdżających ulicą Szczecińską w kierunku centrum miasta. Dziś nastąpiło jego oficjalne odsłonięcie. Znajduje się na nim portret poetki Wisławy Szymborskiej oraz tekst jej wiersza pt. „Dłoń”. 📢 Ewakuacja klientów i personelu z Biedronki w Ustce Do nietypowej akcji strażaków doszło we wtorek po południu w jednej z Biedronek w Ustce. W sklepie pojawił się dziwny zapach, a przebywające tam osoby zaczęły się dusić. 📢 Szokująca interwencja w Kołczewie. Pies przez rok był zamknięty w opuszczonym domu [ZDJĘCIA] Przeżył długie miesiące brodząc we własnych odchodach, bez możliwości wyjścia poza niewielkie pomieszczenie. Przetrwał, bo przez szparę dokarmiała go jedna z mieszkanek wsi. Teraz pies Bandzio szuka nowego domu.

📢 Świetna wiadomość. Pielęgniarki i ratownicy medyczni będą uczyć się w Bytowie (WIDEO) Powiślańska Szkoła Wyższa we współpracy z Szpitalem Powiatu Bytowskiego otworzyła wczoraj Grupę Kliniczną dla studentów kierunków: pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Dzięki niej studenci bez problemu mogą się rozwijać i dokształcać nie tracąc czasu na dojazdy do innych miast. 📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego w lipcu 2023. Zobacz, kto wziął ślub w lipcu [ZDJĘCIA] Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego z pierwszego weekendu lipca. Zobaczcie zdjęcia par małżeńskich, ze ślubów w Słupsku. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia!

📢 Budowa węzła transportowego na finiszu. Zobacz, jak wygląda nowe centrum komunikacyjne Słupska [ZDJĘCIA,VIDEO] Dobiegają końca prace związane z budową węzła transportowego zlokalizowanego za dworcem PKP w Słupsku. Obiekt ma być gotowy po wakacjach. Odjeżdżać będą stąd autobusy komunikacji regionalnej.

📢 Tak wyglądają dilerzy i handlarze narkotyków ze Słupska i regionu. Poznajesz kogoś? Zgłoś na policję (zdjęcia) Tak wyglądają osoby poszukiwane przez pomorską policję w związku z rozprowadzaniem, produkcją i handlem narkotykami w Słupsku i regionie słupskim. Poszukuje ich pomorska policja. Poznajesz kogoś? Możesz pomóc policji ustalić ich miejsce pobytu zgłaszając to odpowiednim służbom. W tym gronie są zarówno osoby, które nielegalnie posiadały zakazane substancje, oraz ci, którzy mieli je na własny użytek. Kojarzysz twarz któregoś z nich? 📢 Beata Kozidrak z zespołem Bajm. Bytów świętuje 677 urodziny (WIDEO) Bytów hucznie obchodzi 677 urodziny miasta. Przez trzy dni koncerty, zabawa. Wisienką na torcie była Beata Kozidrak z zespołem Bajm. 📢 Przysięga dobrowolsów. Uroczystość w 7. Brygadzie Obrony Wybrzeża w Słupsku [zdjęcia] W koszarach 7. Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku przysięgę złożyli żołnierze dobrowolnej służby wojskowej. Na placu apelowym jednostki stanęło 257 nowych wojskowych.

📢 Stare zdjęcia Słupska w kolorze. Zobacz jak wyglądał Słupsk 50 lat temu na pokolorowanych przez sztuczną inteligencję zdjęciach (zdjęcia) Co jakiś czas na naszym portalu prezentujemy materiały ze starymi, czarno-białymi zdjęciami Słupska i regionu słupskiego. Zobaczcie jak wyglądał Słupsku w latach 70,80 i 90-tych na pokolorowanych przez sztuczną inteligencję zdjęciach. Zobacz ulicę Wojska Polskiego sprzed kilkudziesięciu lat na kolorowych fotografiach.

📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego w lipcu 2023. Zobacz, kto wziął ślub [ZDJĘCIA] Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego z pierwszego weekendu lipca. Zobaczcie zdjęcia par małżeńskich, ze ślubów w Słupsku. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia! 📢 Koncert Bajm na zakończenie 122. urodzin słupskiego ratusza. Tłumy mieszkańców na Placu Zwycięstwa (zdjęcia) W niedzielę 2.07 na Placu Zwycięstwa w Słupsku odbyły się obchody z okazji 122. urodzin miejskiego ratusza. Imprezę zwieńczył koncert zespołu Bajm z gwiazdą, Beatą Kozidrak. Atrakcji dla słupszczan nie brakowało przez cały dzień.

📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Jakie są warunki aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 01.07.23 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie? 📢 To ich szuka policja. Nie mają jeszcze 30 lat, a wystosowano za nimi listy gończe. Zobacz aktualną listę poszukiwanych mężczyzn. Kogo? Nie mają jeszcze 30 lat, a szuka ich policja. Zobacz, kogo poszukuje pomorska policja. Rozpoznajesz kogoś ze zdjęcia? Zgłoś to na adres: poszukiwani@policja.gov.pl lub zadzwoń pod numer telefonu 997, lub 112. Za co policja na Pomorzu poszukuje młodych mężczyzn? Lista przestępstw oraz wykroczeń jest długa. Sprawdźcie szczegóły.

📢 Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Potęga obuwnicza, po której zostały tylko wspomnienia Mija 20 lat od początku stanu upadłości, w którym znalazł się potentat przemysłowy Pomorza Środkowego, a zarazem jeden z największych w Polsce producentów obuwia – Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Takiego końca nie zapowiadało wcześniejsze półwiecze działalności tej firmy. W szczytowym okresie swego prosperowania wy-produkowała ponad 6 milionów par obuwia na rynek krajowy i zagraniczny, zatrudniając około 4,2 tysiąca osób. Pełniła też rolę miastotwórczą. Kalendarium wzlotu i upadku tego sztandarowego w peerelu przedsiębiorstwa odtwarzamy tekstami i zdjęciami, a także niepublikowanymi wspomnieniami o tym, gdzie dziś nie ma już nic 📢 Skansen w Sanoku. Atrakcje, ceny biletów, godziny otwarcia. Niedługo giełda staroci [ZDJĘCIA] Przemierzając szlaki w Bieszczadach czy Górach Sanocko-Turczańskich, warto zrobić sobie małą przerwę w wędrówce i odwiedzić skansen w Sanoku, a w zasadzie Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny. Ile kosztują bilety wstępu? Jakie są zasady zwiedzania? Dni i godziny otwarcia skansenu.

📢 Lista imion zakazanych w Polsce? Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! To nie są imiona zalecane 29.03.2023 Czy istnieje w Polsce lista imion zakazanych? Na pewno istnieje lista imion niezalecanych przez Radę Języka Polskiego. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych - bo tak dziecka lepiej nie nazywać. W każdym razie urzędnik stanu cywilnego może odmówić nadania takiego imienia. 📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 W tych zawodach zarabia się najwięcej. Kto zarabia ponad 10 000 zł miesięcznie? Jesteście zaskoczeni? 02.03.23 Ile zarabia w Polsce górnik, policjant czy lekarz? GUS opublikował dane dotyczące zarobków w poszczególnych zarobkach w Polsce. Ponad połowa pracowników zarabiała w 2022 roku 4702,66 brutto czyli około 3400 zł netto. Dziś, z powodu inflacji i podwyżek zarobki wzrosły i to znacznie. Zobaczcie kto w Polsce zarabia powyżej 10 tysięcy złotych. W których zawodach w Polsce zarabia się najlepiej? 📢 Ta porcelana z PRL osiąga rekordowe ceny. Zestawy po kilkaset złotych na aukcjach i w sklepach z antykami. Szukają jej łowcy okazji 02.03.23 Moda na przedmioty z PRL wraca w wielu aspektach. Mowa tu nie tylko o trendach w modzie ale także w przedmiotach z tego co tu nie mówić, specyficznego okresu. Wśród przedmiotów cieszących się uznaniem kolekcjonerów i łowców okazji oprócz kryształów czy biżuterii znalazła się ostatnio także porcelana. Przedmioty wykonane z porcelany na aukcjach internetowych osiągają astronomiczne ceny. Które zestawy są najbardziej pożądane przez miłośników PRL?

📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 12.02.23 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu?

📢 Zdjęcia par ślubnych ze słupskiego Urzędu Stanu Cywilnego. Sto lat w szczęściu (zdjęcia) Galeria zdjęć ślubnych par z 23 i 24 września w słupskim USC. Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia! 📢 Tylko u nas. Fotografie z liceum w Miastku z lat 1980-1989. Życie szkoły oficjalne i mniej oficjalne (ZDJĘCIA) Mamy dla was kolejną porcję zdjęć z miasteckiego liceum. Tym razem z lat 1980-1989. To około 180 fotografii, które przedstawiają życie szkoły w różnym wymiarze: lekcje, wycieczki, biwaki, wykopki, andrzejki, studniówki, matury, zakończenia roku, mniej lub bardziej oficjalne uroczystości. I wiele innych.

📢 Wypadek z udziałem karetki koło Bydlina. Nie żyją dwie osoby W czwartek (7 maja) doszło do tragicznego wypadku na drodze krajowej numer 21 w pobliżu miejscowości Bydlino. Zginęły dwie osoby.

