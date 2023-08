Przegląd prasy (17.08.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „To koniec 500 plus! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź kogo to dotyczy!”?

Prasówka 17.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź kogo to dotyczy! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 500 plus!

📢 Oto najpiękniejsze rasy psów. Lista najładniejszych psów na świecie. Sprawdź koniecznie jakie rasy znalazły się na liście! 17.08.2023 Oto najpiękniejsze rasy psów na świecie. Zastanawiasz się, która rasa psów jest uznawana za najładniejszą? Przejdź do galerii i sprawdź! Pies jest uznawany za najlepszego przyjaciela, ba nawet za członka rodziny. Wnoszą one do naszego życia dużo uśmiechu, ciepła i miłości. Przy wyborze określonej rasy psa, trzeba kierować się nie tyle co wyglądem, co charakterem zwierzaka. Może się okazać, że będzie on za bardzo żywiołowy jak na nasz styl życia, bądź za leniwy. Sprawdź koniecznie, najpiękniejsze rasy psów!

📢 Oto urządzenia, które pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! 17.08.2023 Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź naszą listę!

Prasówka 17.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, czy masz je w portfelu!

📢 Oto podatek od kota 2023. Kto musi zapłacić i ile to kosztuje? Za brak opłaty grozi wysoka kara! Sprawdź! Podatek od kota w 2023 roku. Oto osoby, które muszą zapłacić opłatę za swojego czworonoga! Za brak wniesienia opłaty grozi wysoka kara. Właściciele, którzy zapomną o tym obowiązku lub przekroczą termin, mogą zostać ukarane przez fiskusa. Kiedy trzeba odprowadzić podatek za kota? Ile wynosi opłata? Sprawdź koniecznie! 📢 Oto produkty, których nie należy zamrażać. Mogą się zepsuć i zagrozić naszemu zdrowiu. Czego nie mrozić w lodówce? Sprawdź! 17.08.2023 Tych produktów nie powinno się zamrażać w lodówce, Jednym z najbardziej popularnych sposobów do przechowywania żywności jest niewątpliwie zamrażanie. Pozwala ono przedłużyć trwałość dużej ilości produktów spożywczych. Nie wszystkie produkty nadają się do zamrożenia. Może to niekorzystnie wpłynąć na ich jakość oraz na nasze zdrowie. Oto produkty spożywcze, które nie powinny być mrożone! Sprawdź koniecznie!

📢 Oto najdroższe psy na świecie. Szczeniaki tych ras mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie! 📢 Oto stare telefony komórkowe, które są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Oto najniższa krajowa w 2024 roku w Polsce. Oto prognozowane wyliczenia płacy minimalnej. Będzie podwyżka? Sprawdź! Najniższa krajowa w Polsce. Wynagrodzenie minimalne w 2024 roku ma wzrosnąć nawet o kilkaset złotych! Eksperci twierdzą, że podwyżka może wynieść nawet 20 procent. Od lipca 2023 roku, płaca minimalna wzrosła i wynosi obecnie 3600 zł złotych brutto. Zastanawiasz się jak to będzie wyglądało w przyszłym roku? Czy najniższa krajowa pójdzie w górę? Jakie zmiany będą w 2024?Sprawdź szczegóły! 📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! 17.08.2023 Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź obowiązkowo!

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Te rzeczy kupisz w okazjonalnych cenach [ZDJĘCIA] Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź koniecznie, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze! 📢 Oto zarobki w Wojsku Polskim w 2023 roku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac w konkretnych stopniach! 17.08.2023 Oto zarobki żołnierzy w 2023 roku. Stawki uzależnione są od posiadanego stopnia. Wynagrodzenie żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale także wiele ulg i premii finansowych. W Polsce ten rok ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. Ogólnie rzecz biorąc, to tylko w 2023 roku wydatki te, mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile pieniędzy będzie przeznaczonych na pensje dla wojskowych? Sprawdź, ile zarabia się w wojsku na określonych stopniach!

📢 Oto lista imion zakazanych w Polsce! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Sprawdź, które imiona są niezalecane! 17.08.2023 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce! 📢 Wielka kasa za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile dziś można za nie dostać? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy. 📢 Przystanki w gminie Kościerzyna pomalowali w kaszubskie wzory. Czekanie na autobus staje się dużo przyjemniejsze ZDJĘCIA Stowarzyszenie Kaszubski Azymut wpadło na świetny pomysł, by przystanki autobusowe w gminie Kościerzyna pomalować w kaszubskie wzory. Projekt i wykonanie powierzono Angelice Szulfer z Galerii i Pracowni Kaszubskiej „Farwa”. Dzięki temu kultura Kaszub widoczna jest także w przestrzeni publicznej.

📢 Tak mieszka Dawid Kubacki z Martą Kubacką. Zobacz wyjątkowy dom skoczka w górach. Jak żyje sportowiec z ukochaną żoną i córkami? Dawid Kubacki to lider tegorocznego Pucharu Świata w skokach narciarskich oraz mąż i ojciec, który z powodu problemów kardiologicznych żony przerwał sezon narciarski, żeby czuwać w szpitalu przy Marcie Kubackiej. Zaglądamy do pięknego domu małżeństwa w górach. Sprawdź, jak mieszka Marta Kubacka i Dawid Kubacki z ukochanymi córkami. Zobacz, góralski dom ulubionego skoczka Polaków na malowniczym Podhalu.

📢 Sklep AMW: Promocje na wojskowe wyposażenie z okazji Święta Wojska Polskiego. Płaszcze, spodnie, buty, bluzy, noże i inne gadżety Sklep AMW: Promocje na wojskowe wyposażenie. Z okazji Święta Wojska Polskiego Agencja Mienia Wojskowego przygotowała akcję promocyjną w swoim sklepie internetowym. Zyski ze sprzedaży powojskowego mienia zostaną przeznaczone na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, wiec zakup wycofanego z wojska asortymentu to możliwość dołożenia swojej cegiełki na modernizację polskiej armii. Od początku swojej działalności AMW odprowadziła na ten cel już blisko 2 mld zł.

📢 Kontrowersyjne nazwiska na listach KO. To ich poparł Donald Tusk. Gawłowski, Wołoszański, Kołodziejczak. Mamy listy kandydatów KO Wiadomo już, jakie nazwiska pojawią się na listach Koalicji Obywatelskiej w wyborach parlamentarnych 2023. Znaleźli się tam m.in. Bogusław Wołoszański, Tomasz Grodzki, a także, największe zaskoczenie, Michał Kołodziejczak z Agrounii. Na łono Platformy wraca też Stanisław Gawłowski, który po oskarżeniach o korupcję wciąż jest senatorem niezależnym. Kim są kandydaci popierani przez Donalda Tuska? 📢 Felieton rowerowy. Na rozdrożu ku morzu (zdjęcia) Dobra wieść jest taka, że da się już przejechać rowerem nowy około 2-kilometrowy kawałek traktu pieszo – rowerowego, ułożonego wzdłuż przebudowywanego obecnie ok. 📢 Referendum 2023. Kiedy się odbędzie? Oto proponowany termin i pytania Na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu Sejm ma zająć się wnioskiem rządu o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego. Proponowany termin to 15 października 2023 r., czyli data wyborów parlamentarnych. Zobacz, czego będą dotyczyć pytania.

📢 Gmina Kobylnica zagospodaruje przestrzeń wokół jeziora w Ścięgnicy. Będą nowe ścieżki i atrakcje dla najmłodszych Teren przy jeziorze w Ścięgnicy stanie się przyjaźniejszy dla mieszkańców i turystów. Znikną pozostałości dawnego ośrodka wypoczynkowego, a pojawią się atrakcje dla dzieci. Gmina Kobylnica podpisała umowę z wykonawcą planowanej od dawna inwestycji.

📢 Osoby o tym imieniu piją najwięcej alkoholu. Kto znalazł się na liście? 16.08.2023 Nasze imiona odpowiadają za wiele naszych cech charakteru. Zobaczcie zatem, kto pije najwięcej alkoholu. Pamiętajcie, że alkohol szkodzi zdrowiu i jest tylko dla osób pełnoletnich! 📢 Osoby o tym imieniu piją najwięcej alkoholu. Kto znalazł się na liście? 16.08.2023 Znaczenie imion: dlaczego warto wiedzieć, co oznacza Twoje imię? Nasze imiona odpowiadają za wiele naszych cech charakteru. Zobaczcie zatem, kto pije najwięcej alkoholu. Pamiętajcie, że alkohol szkodzi zdrowiu i jest tylko dla osób pełnoletnich!

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 16.08.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Porcelana z PRL - kolekcjonerski rarytas. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 16.08.2023 Unikalna porcelana z PRL poszukiwana przez kolekcjonerów może zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na niej zarobić fortunę! Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalna porcelana poszukiwana przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie ją sprzedać!

📢 Przy wypieku nie można się śpieszyć. Święto chleba na Górze Lemana w Piasznie (WIDEO) Jak co roku, w święto Matki Boskiej Zielnej, Klemens Leman z Piaszna rozpala ceglany piec, do którego trafiają bochenki chleba. Teraz było tak samo, do Piaszna zjechało mnóstwo turystów. Była też kaszubska kapela, pokazy garncarstwa, stoisko zielarskie i z wyrobami tradycyjnymi.

📢 Nowa fryzura Agaty Kornhauser-Dudy. Pierwsza dama zaskoczyła wszystkich swoim nowym wizerunkiem. Zobacz, na jakie uczesanie się zdecydowała Agata Kornhauser-Duda wielokrotnie zaskakiwała nas swoimi stylizacjami. Pierwsza dama nie boi się odważnych kolorów i oryginalnych krojów swoich ubrań. 15 sierpnia 2023 roku w dniu Święta Wojska Polskiego żona Prezydenta zaskoczyła wszystkich. Tym razem swoją nową fryzurą. 📢 Historyczny dzień dla polskiej Marynarki Wojennej. W PGZ Stoczni Wojennej ruszyła budowa pierwszej fregaty Cięcie blach na pierwszą jednostkę klasy fregata dla Marynarki Wojennej RP już za nami. Rozpoczął się nowy etap w realizacji programu Miecznik. - Marynarka Wojenna jest niezbędna do tego, aby zapewnić bezpieczeństwo naszej ojczyźnie. Odgrywa ona ważną rolę, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo całego Sojuszu Północnoatlantyckiego - podkreślał w PGZ Stoczni Wojennej Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej.

📢 Od środy most we Flisowie zamknięty. Mieszkańców czekają objazdy (WIDEO) Most na rzece Łupawie w miejscowości Flisów w gminie Czarna Dąbrówka zamknięty. Trwa remont. 📢 Pijany kierowca spowodował kolizję i próbował uciec. W aucie zostawił 5-letnie dziecko Nawet 5 lat więzienia grozi pijanemu kierowcy z powiatu słupskiego, który we wtorek w okolicach Dobieszewa spowodował kolizję i próbował uciec z miejsca zdarzenia, pozostawiając w samochodzie swojego kilkuletniego syna. 35-latek został zatrzymany przez będącego w czasie wolnym od służby policjanta ze słupskiej Szkoły Policji, który widząc groźne drogowe zdarzenie zatrzymał się, aby udzielić pomocy jego uczestnikom. 📢 Oto jakie emerytury seniorzy otrzymają we wrześniu 2023. Takie są wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Ile wpłynie na konto? Sprawdź Takie emerytury otrzymają seniorzy we wrześniu 2023. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur we wrześniu 2023. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na wrzesień 2023.

📢 Urządzenia z czasów PRL mogą być sporo warte! Zobacz, ile kosztują dziś suszarki, żelazka i inne gadżety z okresu PRL 16.08.2023 Urządzenia z PRL mogą być sporo warte! Na portalach aukcyjnych można znaleźć wiele rożnych przedmiotów pochodzących z okresu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, czyli właśnie PRL. Wśród tych rzeczy są również przeróżne urządzenia mechaniczne i elektryczne. Zobacz, za ile można sprzedać przedmioty z PRL. Za niektóre kolekcjonerzy są gotowi zapłacić kilkaset złotych. 📢 Waloryzacja emerytur w 2024 roku i w kolejnych latach. Ile dostaną emeryci w 2025 i 2026 roku? Sprawdź! 16.08.2023 Jak będzie wyglądała waloryzacja emerytur w 2024 roku i w kolejnych latach? Już pojawiają się informacje na ten temat. Z danych tych wynika, że w 2024 roku wskaźnik waloryzacii emerytur osiągnie nieco niższy poziom, ale wciąż będzie ponad dziesięcioprocentowy. W kolejnych dwóch latach ma jednak maleć - tak ma zakładać plan rządu. Jak więc będą wyglądały emerytury po tych waloryzacjach? Sprawdź!

📢 Tak Marcin Prokop wyglądał w młodości. Miał długie włosy!Tak 30 lat temu wyglądał prowadzący Dzień Dobry TVN 16.08.2023 Marcin Prokop to znana osobowość telewizyjna. Dziennikarz, prezenter, felietonista i pisarz w jednej osobie, znany przede wszystkim z programu śniadaniowego Dzień Dobry TVN chętnie dzieli się swoimi zdjęciami. Nie tylko tymi bieżącymi, ale również archiwalnymi. Stąd możemy się dowiedzieć, jak Marcin Prokop wyglądał 20, a nawet 30 lat temu, kiedy był jeszcze nastolatkiem, bądź studentem. Zobacz te zdjęcia! 📢 Tak żyje Katarzyna Cichopek. Zobacz zdjęcia pięknej prezenterki programu "Pytanie na śniadanie" 16.08.2023 Katarzyna Cichopek to obecnie jedna z gwiazd prowadzących popularny program śniadaniowy w Telewizji Polskiej. W programie "Pytanie na śniadanie" towarzyszy jej Maciej Kurzajewski. Relacja ta przeniosła się także do ich życia prywatnego. Obecnie są parą i tworzą udany związek. Zobacz, jak żyje Katarzyna Cichopek.

📢 Taniej niż w Chorwacji i chłodniej niż w Hiszpanii. Czesi zachwyceni polskimi kurortami Już nie tylko polski, niemiecki i ukraiński słychać podczas promenadowych przechadzek w nadmorskich miejscowościach turystycznych. Coraz częściej to język czeski wybija się na plan pierwszy. 📢 Spódnica midi to idealny wybór dla każdej pięćdziesięciolatki. Dobrze o tym wie Beata Ścibakówna, która wybrała model z plisami Spódnica midi to jedno z tych ubrań, które są niedocenione. Jednak coraz więcej kobiet przekonuje się, że taka długość potrafi zdziałać z figurą cuda. Świetnie maskuje masywne uda i pośladki, a poza tym wyeksponuje piękne kostki. Zobacz, na jaki krój zdecydowała się Beata Ścibakówna i zainspiruj się innymi modelami spódnicy midi. 📢 Na imieninach u Borowej Ciotki. Zioła, kwiaty... i placki ziemniaczane Muzeum Zachodniokaszubskie już kolejny raz zaprosiło do Zagrody Styp-Rekowskich, gdzie odbyły się Imieniny Borowej Ciotki. W programie były m.in.: zajęcia i warsztaty manualne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Można było upleść sobie wianek, czy ulepić garnek.

📢 Wojskowy piknik w Ustce. Armia jest modna. Zostań żołnierzem! Z okazji Święta Wojska Polskiego Garnizon Ustka zorganizował piknik wojskowy. Stoiska były oblegane, a do zwiedzania ORP „Maćko” ustawiła się długa kolejka. 📢 Święto Wojska Polskiego i Święto Ustki. Wspaniała uroczystość w porcie Piękną uroczystość w usteckim porcie mogli podziwiać ustczanie i turyści. We wtorek 15 sierpnia obchodzono tu Święto Wojska Polskiego pod hasłem "Silna Biało-Czerwona" i Święto Ustki. Garnizon Ustka zaprezentował się w uroczystej odsłonie, a miasto przedstawiło morskie, rybackie i marynarskie tradycje. 📢 HIPOKRATES 2023 Zgłoś kandydatów do nagród dla pracowników roku ochrony zdrowia w wielkim plebiscycie medycznym Znasz dobrego lekarza rodzinnego, pediatrę albo stomatologa, który ma wyjątkowe podejście do pacjentów? Albo fachową i miłą pielęgniarkę lub położną, której chcesz podziękować za świetną opiekę? Korzystasz z porad ginekologa, chirurga, neurologa albo innego lekarza specjalisty, którego warto polecić innym? A może znasz dobrego fizjoterapeutę albo sympatycznego pracownika apteki? Doceń pracę medyka lub placówki ochrony zdrowia zgłoszeniem do nagrody w Plebiscycie Medycznym HIPOKRATES!

📢 Wysyp borowików na Kaszubach. Wiemy, gdzie pojechać na grzyby (WIDEO) Wyjątkowo wcześnie, bo w połowie sierpnia wysyp borowików na Kaszubach. Warto ruszyć do lasu, pogoda sprzyja. 📢 Zupa z pokrzywy i dziurawiec na oparzenia słoneczne. W Swołowie Matki Boskiej Zielnej obchodzono na ludowo Zupa z pokrzywy, ziołowe nalewki na wszelkie schorzenia, różdżki z ziół - według słowiańskich wierzeń - oczyszczające przestrzeń ze złej energii, naturalne miody można było kupić na tradycyjnym jarmarku zorganizowanym w Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie. Były też warsztaty zakładania łąk kwietnych i przyrodniczy spacer z botanikiem. 📢 Odpowiedzą za fałszywy alarm na morzu. Policja z Ustki prowadzi sprawę bezmyślnego wezwania służb Komisariat Policji w Ustce prowadzi sprawę wprowadzenia w błąd służb ratowniczych. Postępowanie dotyczy fałszywego zgłoszenia na numer 112 o osobach potrzebujących pomocy na morzu w okolicy Poddąbia pod Ustką.

📢 Koszykarze Grupa Sierleccy Czarni Słupsk na badaniach w szpitalu W związku ze zbliżającym się sezonem, drużyna koszykarzy Grupa Sierleccy Czarni Słupsk podjęła ważne kroki mające na celu sprawdzenie stanu zdrowia i kondycji swoich zawodników. O zdrowie koszykarzy zadbają w tym sezonie medycy we słupskiego szpitala. 📢 Budowa węzła transportowego na ostatniej prostej. Zobacz nowe zdjęcia z perspektywy drona Na zapleczu słupskiego dworca kolejowego kończą się prace budowlane wielofunkcyjnego dworca autobusowego. Nowy węzeł transportowy wkrótce zostanie otwarty. 📢 Co dalej z cenami mieszkań? Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia dwa lata temu. „Okres szalejących cen" Przewaga popytu nad podażą zwykle skutkuje wzrostem cen mieszkań. W tych trzech metropoliach deweloperzy sprzedali znacznie więcej mieszkań niż ich wprowadzili na rynek. Gdzie nierównowaga rynkowa jest obecnie największa i jak przekłada się to na ceny? – W tym roku średnia cena metra kwadratowego nowych mieszkań najbardziej wzrosła w ofercie krakowskich, trójmiejskich i warszawskich deweloperów. I najpewniej to nie jest przypadek – zauważa Marek Wielgo, GetHome.pl.

📢 Cudowna moc kwietnych bukietów. Matka Boska Zielna chroni przed wszelakim złem (WIDEO) Czy makówki z poświęconych w kościele bukietów mogą ukoić płacz dziecka? Czy zioła zabezpieczały dom przed złymi mocami oraz uderzeniem pioruna? Na Kaszubach wierzą, że tak… 15 sierpnia obchodzimy uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 📢 Zderzenia trzech pojazdów na trasie Słupsk - Ustka: autobusu, motocykla i samochodu osobowego Do zderzenia trzech pojazdów doszło o godzinie 15.30 we Włynkówku na skrzyżowaniu dróg. Kierowca citroena nie ustąpił pierwszeństwa motocykliście. Ten uderzył w osobówkę i autobus. Motocyklista z obrażeniami został odwieziony na SOR w Słupsku. 📢 Święto Matki Boskiej Zielnej w Swołowie - Zielna, zielna. Plecenie wianków, święcenie ziół i warsztaty zielarskie Wydarzenie kulturalne pod nazwą "Zielna, zielna" odbędzie się w Muzeum Kultury Ludowej Pomorza i Zagrodzie Inicjatyw Twórczych w Swołowie we wtorek, 15 sierpnia. Podczas mszy zostaną poświęcone zioła, zaplanowano także plecenie wianków, warsztaty zielarskie i mnóstwo innych atrakcji.

📢 27-latek ze Słupska okradł otwarty samochód. Teraz będzie miał nieprzyjemności Policjanci z Komisariatu Policji I w Słupsku zatrzymali 27-letniego mężczyznę podejrzanego o kradzież i posiadanie środków odurzających. Słupszczanin miał w piątek rano ukraść z zaparkowanego na jednej z posesji, otwartego samochodu, plecak ze sprzętem elektronicznym o wartości kilkuset złotych, a podczas zatrzymania posiadał przy sobie porcję marihuany. Za popełnione przestępstwa grozi mu teraz do 5 lat pozbawienia wolności. 📢 Kolejne Grand Prix Ustki w biegach i nordic walking za nami. Patryk Błaszczyk bezkonkurencyjny (zdjęcia) W niedzielę 13 sierpnia odbyła się kolejna impreza biegowa i nordic walking z cyklu Grand Prix Ustki. W obu konkurencjach na starcie stanęło łącznie około 200 zawodniczek i zawodników z całej Polski.

📢 Poważny wypadek w Pobłociu w gm. Główczyce. Są ranni, w tym dziecko. Lądował śmigłowiec Trzy osoby są poszkodowane w wyniku wypadku, do którego doszło w Pobłociu, w gminie Główczyce. Jedną osobę zabrał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Droga jest całkowicie zablokowana. Ruchem kierują policjanci.

📢 Święto Wojska Polskiego w Słupsku. Uroczyście, a potem piknikowo. Ogromna frajda dla dzieci! Dziś bramy jednostki wojskowej przy ul. Westerplatte w Słupsku były otwarte dla wszystkich. Żołnierze zaprosili na wspólne świętowanie. Podczas części oficjalnej odznaczono wyróżniających się żołnierzy, m.in. tych, którzy strzegą wschodniej granicy kraju. Odśpiewano hymn oraz wystrzelono salwę honorową. Potem był piknik dla mieszkańców - każdy mógł się przymierzyć do strzelania z broni oraz obejrzeć wojskowe pojazdy od wewnątrz. 📢 Święto Wojska Polskiego w Ustce. We wtorek uroczyste obchody w porcie Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce i miasto Ustka zapraszają na obchody Święta Wojska Polskiego. Msza, uroczystość i piknik wojskowy odbędą się porcie. 📢 Sara James na scenie w usteckim porcie. Koncertowe Dożynki Rybne trwają Młoda wokalistka Sara James podbiła serca usteckiej publiczności. W niedzielę późnym wieczorem wystąpiła na scenie w porcie, rozgrzewając i zachwycając swoich fanów.

📢 Zapisz się na darmowy kurs samoobrony w Kobylnicy. Zajęcia są darmowe Bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet odbędzie się w najbliższy weekend w Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Słupsku. Są jeszcze wolne miejsca. Podczas czterogodzinnych zajęć panie poznają techniki samoobrony. Żołnierze – instruktorzy nauczą podstawowych zasad codziennego bezpieczeństwa oraz sposobów wykrywania oraz unikania zagrożeń. 📢 Dni Amerykańskie w Redzikowie. Trochę kultury, trochę sportu, trochę animacji [zdjęcia] W miniony weekend w Redzikowie koło Słupska odbyła się kolejna edycja Dni Amerykańskich. Uczestnicy mogli poznać szczyptę amerykańskiego humoru, wysłuchać koncertu Grażyny Auguścik, a także kibicować w meczu koszykarskim Polacy vs Amerykanie. Były też atrakcje dla dzieci.

📢 Prezydent Słupska zawiadamia prokuraturę w sprawie nieprawidłowości finansowych w MZK Prezydent Słupska skierowała do prokuratury doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Słupsku. To efekt kontroli finansowej przeprowadzonej w spółce. Konsekwencją było odwołanie ze stanowiska prezes Anny Szurek. Ta nie zgadza z zarzutami i żąda przeprosin.

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! 13.08.2023 Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź koniecznie! 📢 Fishparada w Ustce. Wielkie świętowanie uroczyście rozpoczęte Święto Ustki rozpoczęło się na dobre. Doroczne Dożynki Rybne tradycyjnie rozpoczęła Fishparada, którą poprowadziła niezawodna Ustecka Orkiestra Dęta pod kierownictwem Zbigniewa Maciąga w otoczeniu dam z Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Żyj kolorowo”. Turyści byli zachwyceni.

📢 Bakterie w Bałtyku! Wakacje nad morzem z problemami. Sanepid zakazuje wchodzić do Bałtyku ze względu na zagrożenie zdrowia Zdecydowany zakaz kąpieli w Bałtyku w wakacje (sierpień 2023)! Zakaz wchodzenia do wody wydał sanepid, bo w polskim morzu wykryto groźne bakterie. Zamknięto aż dziewięć morskich kąpielisk! 📢 Historia słupskiego Zatorza. Ulica Jana Sobieskiego na starych fotografiach Trudno wyobrazić sobie taki Słupsk, w którym Zatorze to tylko potoczna nazwa podmiejskiego obszaru budownictwa indywidualnego. Że to nie dzielnica wielotysięcznych osiedli z blokowiskami, tworzących drugie miasto za kolejowymi torami. Zatorze pewnie pozostałoby jako peryferie Słupska, gdyby nie kilka korekt planów rozwoju przestrzennego miasta, dokonanych na przełomie lat 50. i 60. minionego stulecia. Przypominamy więc, dlaczego zmieniano te plany i jakie były pierwsze tego rezultaty, które pół wieku temu widziała ówczesna młodzież. Jak ulica Sobieskiego, niczym gruba kreska, oddzieliła Zatorze od starszej części Słupska.

📢 To nas najbardziej denerwuje w mieszkaniu w bloku. Te zachowania szczególnie nie podobają się mieszkańcom budynków wielorodzinnych! 12.08.23 Oto co nas najbardziej denerwuje w mieszkaniu w bloku. Te zachowania szczególnie nie podobają się mieszkańcom budynków wielorodzinnych. Mieszkanie w bloku może być prawdziwym utrapieniem. Mieszkańcom zazwyczaj przeszkadzają wszechobecne odgłosy dochodzące z mieszkań obok, czy też z klatki schodowej. Nie każdy ma szczęście trafić na spokojne, przyjazne i miłe sąsiedztwo. Te rzeczy powodują, że nie można liczyć na dobre stosunki z sąsiadami. Wiele z tych punktów będzie dla Was wielkim zaskoczeniem! 📢 Wypadek w Słupsku. Motocyklista trafił do szpitala W piątek późnym wieczorem na skrzyżowaniu ulic Kołłątaja i Tuwima w Słupsku kierowca volkswagena wjechał w motocyklistę. Pokrzywdzony trafił do szpitala. Policja ustala dokładne okoliczności zdarzenia.

📢 Te piramidy przyciągają tłumy. Dobrze się w nich śpi (WIDEO) W podbytowskich Osiekach trochę jest jak w Egipcie i Stonehenge. Na drzewami królują piramidy, a w lesie kamienny kręgi. To projekty Czesław Zarzyckiego. Niezwykłe budowle powstała w wyniku zainteresowania gospodarza niekonwencjonalnymi metodami leczenia oraz chęcią przyciągnięcia turystów. 📢 Świetna zabawa, nauka i dużo słońca. Nasza akcja na usteckiej plaży „Bezpiecznie nad wodą” Wiele atrakcji, muzyki, tańca, prezentów, pokazów, a przede wszystkim zabawy i nauki, jak bezpiecznie spędzić urlop. Naszej akcji „Bezpiecznie nad wodą” na usteckiej plaży towarzyszyły uśmiechy, świetne humory i wymarzona pogoda. 📢 Zderzenie pociągu i ciężarówki. Kilkanaście osób zostało rannych W miejscowości Dalanówek niedaleko Płońska (woj. mazowieckie) doszło do zderzenia pociągu z ciężarówką. PAP podaje, że ranne zostały 22 osoby.

📢 Uwaga !!! Tych rzeczy nie wolno podgrzewać w mikrofalówce. Mogą stać się toksyczne lub wybuchnąć (zdjęcia) 11.08.23 Czego nie można podgrzewać w mikrofalówce i dlaczego? Wielu z nas nie wyobraża sobie dziś życia i funkcjonowania bez takiego urządzenia jak mikrofalówka. Urządzenie to na stałe zagościło w naszych kuchniach w latach 90 i od tamtej pory dzieli ludzi na zwolenników i przeciwników podgrzewania jedzenia za pomocą mikrofali. Co zatem można a czego nie można podgrzewać w kuchence mikrofalowej? Oto lista rzeczy których pod żadnym pozorem w ten sposób podgrzewać nie wolno. 📢 Ważna informacja dla klientów sklepów Lidl, Biedronka i innych marketów. Te produkty pilnie wycofują ze sklepowych półek 11.08.23 Ważna wiadomość dla klientów największych sieci sklepów w Polsce. Główny Inspektorat Sanitarny opublikował zaktualizowaną listę produktów, które muszą zostać natychmiast wycofane ze sklepowych półek. Chodzi o popularne artykuły spożywcze, które mogą zaszkodzić zdrowiu i życiu. Przed ich konsumpcją ostrzega Sanepid. O jakie produkty chodzi? Sprawdź w naszym materiale.

📢 Najbardziej poszukiwane antyki. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 10.08.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Jakie są warunki aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 10.08.23 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Ekspresowa S6 od Trasy Kaszubskiej do Słupska. Zobacz szóstkę i obwodnicę Lęborka w budowie Odcinek S6 od Bożegopola Wielkiego do Leśnic w budowie. Prace ziemne wyznaczają przebieg ekspresówki, co widać na najnowszych fotografiach. Zobacz galerię zdjęć. 📢 Te osoby dostaną 500 plus dla seniora. Jakie trzeba spełniać warunki i kryteria? Zobacz komu należy się 500 plus dla emerytów 05.08.23 500 plus dla seniora to dodatek dla emerytów, którzy otrzymują najniższe emerytury. Są to dodatkowe pieniądze, które mogą otrzymać starsze osoby, które mają problemy z samodzielną egzystencją. Dodatek ten umownie nazywany jest 500 plus dla seniorów. Dodatek ten wypłacany jest co miesiąc jednorazowo. 500 plus jest tu nazwą umowną gdyż ilość wypłacanych pieniędzy zależy od uzyskiwanych dochodów. Co trzeba zrobić aby dostać 500 plus dla emerytów? Jest kilka warunków.

📢 Prezes MZK odwołana za złe decyzje finansowe. Nową prezes Anna Szabłowińska Anna Szabłowińska została nową prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Słupsku. Poprzednia prezes – Anna Szurek – została odwołana ze stanowiska za szkodliwe dla spółki decyzje finansowe. Związki zawodowe cieszą się z tej decyzji, ale podkreślają, że przed nową szefową stają poważne wyzwania, ale i problemy, z którymi musi się zmierzyć. 📢 Te pieniądze musisz wymienić do końca lipca, bo stracą swoją wartość. Zobacz, które banknoty trzeba wymienić w banku (zdjęcia) 03.08.23 Na ogół banknoty, które posiadamy w swoich portfelach nie wymagają wymiany i nie posiadają terminu ważności. Jednak wśród nich są też takie, które, jeśli nie wymienimy ich w oddziale banku, staną się bezwartościowe. Dotyczy to zwłaszcza takich pieniędzy, które zostały w pewien sposób uszkodzone. Te koniecznie należy wymienić przed końcem lipca ponieważ stracą one swoją wartość i ważność. Które banknoty powinniśmy wymienić jak najszybciej i gdzie można to zrobić? Sprawdź wymianę banknotów w lipcu 2023.

📢 Legendy rocka i gwiazda Hollywood w Dolinie Charlotty [ZDJĘCIA] Jeden z najbardziej znanych hollywoodzkich aktorów Johnny Depp zawitał do Doliny Charlotty. W sobotni wieczór, razem z zespołem Hollywood Vampires zagrał w kolejnej odsłonie Festiwalu Legend Rocka. 📢 Śmierć harcerek na jeziorze Gardno. Katastrofa, która w 1948 roku wstrząsnęła Polską Dziś, 18 lipca, mija 75 lat od tragicznego wydarzenia na jeziorze Gardno. Utonęły 22 harcerki i trzy osoby dorosłe. Był to największy dramat, jaki wydarzył się Polsce na wodach śródlądowych. 📢 Budowa węzła transportowego na finiszu. Zobacz, jak wygląda nowe centrum komunikacyjne Słupska [ZDJĘCIA,VIDEO] Dobiegają końca prace związane z budową węzła transportowego zlokalizowanego za dworcem PKP w Słupsku. Obiekt ma być gotowy po wakacjach. Odjeżdżać będą stąd autobusy komunikacji regionalnej.

📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego w lipcu 2023. Zobacz, kto wziął ślub [ZDJĘCIA] Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego z pierwszego weekendu lipca. Zobaczcie zdjęcia par małżeńskich, ze ślubów w Słupsku. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia!

📢 Nowy dworzec autobusowy w Słupsku w wakacje. Prace na ostatniej prostej Koniec prac brukarskich i przygotowania układania nawierzchni asfaltowych. Budowa nowego dworca autobusowego w Słupsku powinna zakończyć się w przeciągu dwóch lub trzech miesięcy. 📢 Rezerwat "Dolina Huczka" poleca się na spacer. To tylko 40 km od Słupska Nie masz pomysłu na wielkanocny spacer. Rezerwat "Dolina Huczka" to doskonała propozycja na spacer z rodziną. Zamek wodny, malownicze zakola rzeki Słupi, drewniane mostki i elektrownia wodna - to wszystko znajdziemy na trasie ścieżki edukacyjnej "Gałąźnia Mała", która prowadzi przez Rezerwat "Dolina Huczka" znajdujący się na terenie Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi". Trasa wynosi 4 kilometry. 📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 Unikatowe zdjęcia i pocztówki starego Miastka z kolekcji Hansa-Jurgena Knaacka. Najstarsze mają ponad 100 lat Hans-Jürgen Knaack urodził się w Miastku (ówczesnym Rummelsburgu) 20 lipca 1937 r. – mieszkał w domu przy obecnej ulicy Młodzieżowej 2. Prezentujemy zdjęcia i pocztówki z jego kolekcji przedstawiające dawne Miastko. Najstarsze fotografie i pocztówki mają ponad 100 lat.

📢 Ta porcelana z PRL osiąga rekordowe ceny. Zestawy po kilkaset złotych na aukcjach i w sklepach z antykami. Szukają jej łowcy okazji 02.03.23 Moda na przedmioty z PRL wraca w wielu aspektach. Mowa tu nie tylko o trendach w modzie ale także w przedmiotach z tego co tu nie mówić, specyficznego okresu. Wśród przedmiotów cieszących się uznaniem kolekcjonerów i łowców okazji oprócz kryształów czy biżuterii znalazła się ostatnio także porcelana. Przedmioty wykonane z porcelany na aukcjach internetowych osiągają astronomiczne ceny. Które zestawy są najbardziej pożądane przez miłośników PRL?

📢 SKOLIM w Łebie. Tak bawiliście się podczas koncertu [ZDJĘCIA] Półmetek wakacji za nami. Turyści wypoczywający w Łebie chętnie bawią się na nadmorskich imprezach. Zobacz fotorelację z ostatniego koncertu w Dyskotece Wesele. 📢 Godzina drogi od Słupska. Oto ciekawe pomysły na krótkie wycieczki w regionie Nie masz pomysłu na weekend? Gdzieś byś pojechał, ale nie wiesz gdzie? Znowu do Ustki? Pomysłów na krótkie wycieczki w regionie jest mnóstwo. I nie wymagają ani dużo czasu, ani pieniędzy. Wybraliśmy 10, podczas których zobaczysz niesamowite pejzaże, średniowieczne zamki i dziką przyrodę. Wszędzie dotrzesz w godzinę od Słupska. 📢 Przystań w Słupsku. Sklep charytatywny oficjalnie otwarty. Zobacz co można w nim kupić, by pomóc niepełnosprawnym intelektualnie Dzisiaj (piątek) oficjalnie otwarto sklep charytatywny prowadzony przez Fundację Przystań w Słupsku na ulicy Wojska Polskiego 50. Pierwszą klientką była prezydent Krystyna Danilecka-Wojewódzka, która wyszła ze sklepu z lnianą bluzką.

📢 Strefa Imprez. Najpiękniejsze dziewczyny z klubów w regionie [zdjęcia] Zobacz galerię najpiękniejszych dziewczyn z imprez w klubach: Euphoria w Łebie, Centrala w Słupsku, Sferique Beach Bar w Ustce.

📢 Jak tu pięknie! Ogrody urzekające paletą barw oraz labirynt, z którego wyjście graniczy z cudem W cyklu atrakcje turystyczne Pomorza, zapraszamy do przepięknych ogrodów kwiatowych w Dobrzycy, w powiecie koszalińskim. Mnie urzekła kompozycja w stylu Gaudiego, gdzie można poczuć się, jak w Barcelonie oraz obłędnie pięknie kwitnące - niemal we wszystkich kolorach - rododendrony. Za to niemal do szału doprowadził mnie labirynt z grabów, z którego wydostać się samodzielne to cud! Polecam na jednodniowy wypad za miasto - czy to z dziećmi, czy z rodzicami. Wrażeń estetycznych nie zabraknie. 📢 12 wież widokowych na Pomorzu, na które możesz wejść. Fantastyczne widoki (zdjęcia) Najlepszy moment na oglądanie krajobrazów z wież widokowych wypada wczesną wiosną, gdy powietrze jest już cieplejsze, a widoku nie przesłaniają liście z zazielenionych drzew. Gdzie na Pomorzu można takie znaleźć?

