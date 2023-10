Przegląd prasy 17.10.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oficjalne wyniki wyborów PKW. Taka jest przewaga PiS nad KO”?

Prasówka 17.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oficjalne wyniki wyborów PKW. Taka jest przewaga PiS nad KO W wyborach do Sejmu zwyciężył PiS przed KO, Trzecią Drogą, Lewicą i Konfederacją. Na stronie PKW pojawiają się oficjalne informacje z kolejnych obwodowych komisji wyborczych. Sprawdź, jak zmieniają się wyniki. Nasz artykuł jest aktualizowany na żywo.

📢 Wybory do Senatu. Do PKW spływają wyniki. Kto ma szanse na mandat? PKW na swojej stronie internetowej publikuje od rana szczątkowe wyniki wyborów do Senatu. Sprawdź, którzy z kandydatów w poszczególnych okręgach radzą sobie najlepiej i są faworytami w wyścigu o mandaty. W większości okręgów znamy już zwycięzców. 📢 Najbardziej szkodliwe śniadania - tego nie jedz na śniadanie. Nie jedz tego na śniadanie. Te posiłki mogą ci zaszkodzić! Pełnowartościowe śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Jednak zdaniem specjalistów, istnieją produkty, których kategorycznie nie można spożywać na czczo. Spożywanie, tych produktów może doprowadzić do problemów. Zobacz, czego nie jeść i nie pić na śniadanie!

Prasówka 17.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tragiczny wypadek koło Galerii Emka w Koszalinie. Nie żyje rowerzystka [ZDJĘCIA] Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w poniedziałek wieczorem w okolicach Galerii Emka w Koszalinie.

📢 Wyniki wyborów w Słupsku. Podliczono wszystkie głosy. KO na pierwszym miejscu, za nią PiS i Trzecia Droga W Słupsku podliczono głosy ze wszystkich obwodowych komisji wyborczych. Frekwencja w mieście wyniosła aż 73,48 proc. Kto uzyskał największe poparcie?

📢 Ustczanie i turyści nie zawiedli. Frekwencja w wyborach do Sejmu i Senatu najlepsza w powiecie słupskim 73,24% - taką frekwencją w wyborach do Sejmu RP może pochwalić się Ustka, która na wyborczej mapie powiatu słupskiego osiągnęła najwyższy wynik. Do lokali wyborczych z zaświadczeniami i aplikacjami tłumnie przychodzili turyści i kuracjusze, aby dopisać się do rejestru wyborców. 📢 Najciekawsze pojedynki wyborcze. Wiemy, kto wyszedł zwycięsko z rywalizacji „jedynek” Znane są już sondażowe wyniki wyborów do Sejmu. Cały czas napływają oficjalne, które podaje Państwowa Komisja Wyborcza. Za nami starcia czołowych polityków głównych partii. Zobaczcie, którzy z nich - na ten moment - wygrywają prestiżowe rywalizacje „jedynek”?

📢 “Pociąg Marzeń” zabrał na wycieczkę kolejne dzieci. Akcja charytatywna zakończona sukcesem Aż 8 155 zł przekazali na szczytny cel darczyńcy akcji charytatywnej “Głosu”. Dzięki nim wakacyjny “Pociąg Marzeń” zabrał w podróż podopiecznych Koszalińskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym. - Bez zewnętrznego wsparcia nie mamy szansy na takie wycieczki - przyznała Marta Suproń ze stowarzyszenia. - Ta pomoc wiele dla nas znaczy. 📢 Piękne stroiki na grób z kwiatów sztucznych. Te kompozycje na cmentarz wyglądają jak żywe. Wyjątkowe dekoracje na Wszystkich Świętych Kwiaty sztuczne w formie stroików na grób znowu są modne. Coraz częściej wybieramy rośliny na cmentarz, które wyglądają jak żywe, ale są od nich zdecydowanie trwalsze. Zobacz wyjątkowe kompozycje na cmentarz, którym niestraszny mróz czy śnieg. Sprawdź, jak pięknie możesz udekorować groby bliskich na Wszystkich Świętych.

📢 Przemysław Siwek ze Słupska wicemistrzem świata w martwym ciągu (zdjęcia) W trwających przez tydzień mistrzostwach świata w martwym ciągu w węgierskim Kiskunfelegyhaze wicemistrzem świata został słupszczanin trenujący w Husarzu Team z Gdańska.

📢 Marek Biernacki: Naszym celem są dwa mandaty w okręgu gdyńsko-słupskim i to się może udać To jest dobry wynik dla Trzeciej Drogi. Liczyliśmy na te 12-14 procent - mówi Marek Biernacki, PSL, nr 1 na liście Komitetu Wyborczego Trzecia Droga 2050 w okręgu gdyńsko-słupskim. - Po to powstała Trzecia Droga, aby obywatele mieli wybór. Budująca jest duża frekwencja, zwłaszcza wśród młodych osób. Świadczy to o tym, do jakiego momentu doszliśmy, że ludzie tak masowo szli na wybory. 📢 Wybory w Słupsku. Znane są dane z połowy komisji wyborczych Wybory do Sejmu i Senatu. Podliczono głosy z ponad połowy (51,06 proc.) obwodowych komisji w Słupsku. Jak prezentują się wyniki? Sprawdzamy.

📢 W Duninowie w gminie Ustka w środku nocy spalił się opuszczony budynek Policja ustala, jak doszło do pożaru pustostanu w Duninowie w gminie Ustka. Ogień zauważono w sobotę tuż przed północą. Walczyło z nim 25 strażaków. 📢 Tak mieszkają gwiazdy polskiego sportu! Zobacz apartamenty Małysza, Kubackiego, Radwańskiej, Lewandowskiego, Stocha, Zmarzlika ZDJĘCIA Majątki mają ogromne, więc przy urządzaniu swoich domów i apartamentów nie muszą się liczyć z każdym groszem. Sprawdziliśmy, jak mieszkają najbogatsze gwiazdy polskiego sportu. W naszej GALERII zobaczycie, jak czują się w domowych pieleszach Agnieszka Radwańska, Adam Małysz, Robert Lewandowski (w Monachium i przy Złotej 44 w Warszawie), Dawid Kubacki, Bartosz Zmarzlik, Joanna Jędrzejczyk, Grzegorz Krychowiak, Kamil Stoch oraz inni sławni zawodnicy. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Wybory parlamentarne w powiecie bytowskim. Najwyższa frekwencja w Parchowie Za nami niedzielne wybory parlamentarne. Trwa liczenie głosów. Ze wstępnych danych wynika, że frekwencja częściowa w kraju wyniosła 71,81 proc. W powiecie bytowskim najwięcej osób zagłosowało w gminie Parchowo. 📢 To już pewne. Jarmark Bożonarodzeniowy zawita do Bytowa W grudniu koniecznie przyjedźcie do Bytowa. Do 4 grudnia na odwiedzających bytowski rynek czeka masa atrakcji. W mieście kolejny raz odbędzie się Jarmark Bożonarodzeniowy. 📢 Najlepsze memy dla tych, którym się nie chce pracować. Zrób sobie przerwę na kawę i pośmiej się ze swojego szefa (zdjęcia) 16.10.23 Najtrudniejszy jest zawsze poniedziałek. Po weekendowym odpoczynku powrót do pracy nie należy do najprzyjemniejszych. Tego dnia najtrudniej jest nam odpisać na maile, spotkać się służbowo na telekonferencji czy po prostu być produktywnym. Kto z nas tego nie przeżywał choć jeden raz? Znając Wasze potrzeby przygotowaliśmy coś w sam raz dla tych, którym nie chce się dziś pracować. Zobaczcie najlepsze memy w Internecie o pracy, pracowaniu i szefach.

📢 Te produkty SANEPID nakazał natychmiast wycofać z półek w Biedronce, Lidlu i innych. Parówki, jajka, mięso 16.10.23 Główny Inspektorat Sanitarny nakazał wycofanie ze sklepów kolejnych produktów, których spożycie zagrażać może zdrowi oraz życiu konsumentów. Mowa tu o takich produktach jak parówki, mięso, jajka czy kosmetyki. Wykryto w nich albo niepożądane substancje lub skażenie bakteriami salmonelli. Oznacza to, że produkty te muszą natychmiast zostać wycofane ze sprzedaży. Sprawdź o które produkty i ich partie chodzi. Robisz zakupy w Biedronce, Lidlu, Auchan czy innych popularnych marketach? Sprawdź czy nie kupiłeś rzeczy wycofanych przez Sanepid.

📢 Unikatowe monety z PRL warte po kilka tysięcy zł. Masz takie w domu? Kolekcjonerzy szukają ich na aukcjach w Internecie 16.10.23 Nie od dziś wiadomo, że fanatycy kolekcjonerzy są w stanie zapłacić każde pieniądze aby skompletować swoje kolekcje. Nie inaczej jest z kolekcjonerami monet. Te na rynkach internetowych aukcji osiągają niejednokrotnie kwoty przekraczające nawet 10 czy 20 tysięcy złotych. Kolekcjonerzy szukają głównie monet w dobrym stanie i rzadkich ale również takich, które swoją wartość zyskują dopiero w pewnej kolekcji. Tak też jest z monetami, które wybite zostały w okresie Polski Ludowej. Jakich monet z PRL szukają kolekcjonerzy?

📢 Grand Prix Ustki 2023 w biegach i nordic walking zakończone. Wręczono nagrody dla najlepszych (zdjęcia) Walka nie tylko z własnymi słabościami, ale również niezwykle deszczową i wietrzną pogodą. Warunki mało sprzyjające nie zniechęciły uczestników do udziału w III biegu i zakończeniu całego cyklu Grand Prix Ustki 2023, jednak na starcie biegu i tak stanęło ponad 120 zawodników i zawodniczek. 📢 To są hity z kartkówek. Takie rzeczy piszą uczniowie na sprawdzianach i w pracach domowych. Riposty z kartkówek uczniów z piekła rodem Uczniowie sięgają do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz!

📢 Stare telefony komórkowe za DUŻE pieniądze. To modele cenne dla kolekcjonerów. Masz? Tyle teraz kosztują. Na tych telefonach dobrze zarobisz Stare telefony komórkowe są warte majątek! Wprawdzie nie dorównują smartfonom, ale są niezwykle cenne! Nie zrobisz nimi zdjęcia, nie przejrzysz facebooka, nie sprawdzisz instagrama... Nokia, Motorola czy Siemens to tylko część marek, rządzących rynkiem telefonów jeszcze 20 lat temu. Dziś mają wartość kolekcjonerską, więc są cenne! Masz w domu te aparaty? To trzymaj się - możesz zarobić dużą kasę!

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Late poll: Sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych 2023 Sondaż Ipsos late poll wskazuje PiS jako zwycięzcę wyborów do Sejmu z wynikiem 36,6 proc. Inne komitety otrzymały: KO - 31 proc.; Trzecia Droga - 13,5 proc.; Lewica - 8,6 proc.; Konfederacja - 6,4 proc.; Bezpartyjni Samorządowcy - 2,4 proc. 📢 Najbardziej poszukiwane antyki. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 16.10.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Starszy mężczyzna usiłował łapać „stopa”. Senior trafił na komendę Zaniepokojona kobieta przyjechała do bytowskiej komendy z 84-letnim mężczyzną. Przekazała, że zatrzymał jej pojazd przy jednej z bytowskich ulic i poprosił o podwózkę. Wzbudziło to jednak jej podejrzenia, gdyż wskazana miejscowość była w zupełnie innym kierunku. Okazało się, że senior cierpi na demencję i alzheimera, a swój adres i telefon do żony miał zapisany na kartce w etui dokumentów. Policjanci otoczyli opieką starszego mężczyznę i bezpiecznie przewieźli go do miejsca zamieszkania.

📢 Zobacz opuszczone budynki na Pomorzu. Tak wygląda "polski Hogwart". Masz odwagę tam wejść? Tu straszy! Zamek w Łapalicach oraz inne miejsca Polski Hogwart straszył, niebawem może być perełką Kaszub i polskie architektury. Dziś niestety to jednak opuszczone miejsce i budowla na Pomorzu. Nie jedyna! Gdzie możemy je znaleźć? Jak się okazuje, jest ich północy Polski dużo. Jednym z najsłynniejszych opuszczonych obiektów na Pomorzu jest zamek w Łapalicach, ale to nie jedyne miejsce warte uwagi miłośników dreszczyku i odkrywania. Sprawdźcie, jakie jeszcze opuszczone budynki znajdują się na Pomorzu. 📢 Zbigniew Konwiński, poseł PO: Bardzo cieszymy się z tego wyniku Zbigniew Konwiński: Bardzo cieszymy się z tego wyniku. To była rywalizacja w bardzo niełatwych realiach. To nie były wybory równych szans. Przeciwnik dysponował dużo większą liczbą narzędzi, wykorzystywał instrumenty władzy, którą sprawował od ostatnich 8 lat. W tych realiach udało nam się bardzo dobry wynik osiągnąć. Wspólnie z naszymi partnerami koalicyjnymi – Trzecią Drogą i Lewicą – będziemy mogli stworzyć rząd, stabilny rząd, bo ta większość wydaje się bezpieczna. Oczywiście to jest koniec kampanii, więc wszyscy jesteśmy nieźle zmęczeni.

📢 Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, posłanka Nowej Lewicy o wynikach sondażowych Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, posłanka Nowej Lewicy, nr 1 na liście w okręgu gdyńsko-słupskim komentuje wybory. 📢 Blamaż reprezentacji Polski z Mołdawią. Tylko remis w Warszawie, koniec marzeń o bezpośrednim awansie na Euro 2024? Reprezentacja Polski tylko zremisowała z Mołdawią 1:1 w meczu eliminacji Euro 2024 na PGE Narodowym. Ten podział punktów może okazać się brzemienny w kontekście walki o bezpośredni awans na turniej. Drugie w tabeli Czechy mają punkt więcej i o jedno mniej rozegrane spotkanie.

📢 Kolejna porażka Czarnych. Twarde pierniki za twarde Arriva Twarde Pierniki Toruń - Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 83:82 (16:27, 11:20, 24:16, 32:19). 📢 Jacek Szaran, kandydat do Sejmu z listy PiS ze Słupska komentuje wyniki Jacek Szaran, kandydat do Sejmu z listy PiS ze Słupska: Czekamy na oficjalne wyniki wyborów. Przede wszystkim wielkim sukcesem dla Prawa i Sprawiedliwości jest to, że wygraliśmy kolejne wybory. Mam nadzieję, że oficjalne wyniki będą jeszcze lepsze niż exit poll. Kolejnym działaniem będzie zorganizowanie większości w parlamencie. Na obecną chwilę, według exit poll, nie mamy samodzielnej większości.

📢 Wybory parlamentarne i ogólnopolskie referendum. Głosowanie w Bytowie (ZDJĘCIA) Dzisiaj (15 października) wcześnie rano otwarto w Bytowie lokale wyborcze. Mieszkańcy miasta ruszyli do urn, żeby wziąć udział w wyborach parlamentarnych. Głosowanie trwa do wieczora - do godziny 21. Nie odnotowano incydentów wyborczych. 📢 Tym osobom przysługuje dodatkowe 500 zł miesięcznie. Sprawdź, jakie warunki należy spełnić, żeby otrzymać dodatkowe 500 plus W minionym roku ponad 388 tys. osób z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji dostawało co miesiąc pieniądze z ZUS. Dodatek przyznawany jest od 1 października 2019 roku. – Przyznany „poza ZUS-em” stopień niepełnosprawności nie uprawnia do otrzymania dodatku, bo o tym, czy go dostaniemy, decyduje lekarz orzecznik ZUS – podkreśla Iwona Kowalska-Matis, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS.

📢 Młodzi szachiści rywalizowali w pierwszych turniejach w słupskim szpitalu. To była zdrowa rywalizacja Była radość zwycięstwa, łzy porażki, pierwsze punkty i zdobywanie kolejnych kategorii szachowych. Aż 65 uczestników wzięło udział w dwóch turniejach szachowych organizowanych w słupskim szpitalu.

📢 Miastowi są bezczelni. Znowu się śmieją. Zobacz najgłupsze memy o rolnikach 2023 Żniwa, żniwa i po żniwach. Naturalnie rolnicy wciąż jeszcze mają ręce pełne roboty i ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie.

📢 Taki jest sztorm na Bałtyku! Potęga natury uderza w wejście do portu Darłowo. Zobacz ZDJĘCIA. Zrobią na tobie wrażenie Potęga żywiołu! Sztormowy Bałtyk jet groźny. Mieliśmy okazję to zobaczyć podczas sierpniowej nawałnicy. Szkwał uderzył w wejście naszego portu z potężną siłą. Respekt Bałtyk! Pamiętajcie, w czasie burzy nie wchodzimy w takie miejsca, bo... Zobaczcie sami! Sztorm na Bałtyku pokazuje prawdziwą potęgę żywiołu! Niech te zdjęcia będą przestrogą.

📢 Wypadek w miejscowości Murowaniec. Jedna osoba w szpitalu W sobotę około godziny 20:30 doszło do wypadku na DW 213 w miejscowości Murowaniec (gmina Główczyce). Jedna osoba trafiła do szpitala. 📢 Stomatolog za darmo. Sprawdź, które zęby wyleczysz w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia! 15.10.2023 Stomatolog za darmo. Te zęby wyleczysz w gabinecie stomatologicznym bez ponoszenia kosztów. Stomatolog, który ma podpisany kontrakt z NFZ na podstawową opiekę stomatologiczną, ma opłacone swoje usługi w ramach kontraktu. Osoby, które płacą składkę na ubezpieczenie zdrowotne, mogą skorzystać z przysługujących im świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia i mogą leczyć zęby za darmo. Oto usługi stomatologiczne, za które nie zapłacisz! 📢 To nas najbardziej denerwuje w mieszkaniu w bloku. Te zachowania szczególnie nie podobają się mieszkańcom budynków wielorodzinnych! 15.10.23 Oto co nas najbardziej denerwuje w mieszkaniu w bloku. Te zachowania szczególnie nie podobają się mieszkańcom budynków wielorodzinnych. Mieszkanie w bloku może być prawdziwym utrapieniem. Mieszkańcom zazwyczaj przeszkadzają wszechobecne odgłosy dochodzące z mieszkań obok, czy też z klatki schodowej. Nie każdy ma szczęście trafić na spokojne, przyjazne i miłe sąsiedztwo. Te rzeczy powodują, że nie można liczyć na dobre stosunki z sąsiadami. Wiele z tych punktów będzie dla Was wielkim zaskoczeniem!

📢 Te osoby nie powinny pić kawy! Jeżeli masz te objawy to lepiej ją odstaw. Kofeina może negatywnie wpływać na nasze zdrowie! 15.10.2023 Te osoby nie powinny pić kawy. Zastanawiasz się, kto powinien zrezygnować z jej picia? Masz te objawy? Wielu z nas nie wyobraża sobie poranka bez filiżanki kawy. Kofeina to główny składnik, który może negatywnie wpływać na zdrowie osób, które przesadzają z ilością kawy. Są takie osoby, które powinny zmniejszyć lub całkowicie odstawić kawę. Sprawdź, kto powinien odstawić kawę! Jeżeli masz te objawy, to zrezygnuj z jej picia! 📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! 15.10.2023 Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, czy masz je w portfelu!

📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! 15.10.2023 Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź listę najbardziej leniwych psów! 📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! 15.10.2023 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 15.10.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznieczy masz je w domu!

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 15.10.2023 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Oto najdroższe psy na świecie. Szczeniaki tych ras mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie! 📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! 15.10.2023 Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź koniecznie naszą listę!

📢 Oto najpiękniejsze rasy psów. Lista najładniejszych psów na świecie. Sprawdź koniecznie jakie rasy znalazły się na liście! 15.10.23 Oto najpiękniejsze rasy psów na świecie. Zastanawiasz się, która rasa psów jest uznawana za najładniejszą? Przejdź do galerii i sprawdź! Pies jest uznawany za najlepszego przyjaciela, ba nawet za członka rodziny. Wnoszą one do naszego życia dużo uśmiechu, ciepła i miłości. Przy wyborze określonej rasy psa, trzeba kierować się nie tyle co wyglądem, co charakterem zwierzaka. Może się okazać, że będzie on za bardzo żywiołowy jak na nasz styl życia, bądź za leniwy. Sprawdź, najpiękniejsze rasy psów!

📢 Wybory parlamentarne 2023 i referendum w Słupsku i regionie. Relacja na żywo Wybory parlamentarne 2023 w Słupsku i regionie. W tym artykule znajdziesz informacje na temat frekwencji, a po zakończeniu ciszy wyborczej pierwsze sondażowe wyniki. Bądź z nami na bieżąco!

📢 Sztubackie życie w powojennej Ustce. Nauczyciele, uczniowie, szkoły [zdjęcia] Droga do szkoły, przerwa w lekcjach, uśmiech pierwszej nauczycielki. Mundurek, kołnierzyk, tarcza, boisko szkolne, klasówki, matura i wakacje! Czas powojennej Ustki zatrzymał się w kadrze Heleny Bieszczad. Może znajdziecie siebie lub swoich bliskich na fotografiach z tamtych lat? 📢 Śpijcie aniołki. Pogrzeb dzieci utraconych na Nowym Cmentarzu w Słupsku W sobotę, 14 października, na Nowym Cmentarzu w Słupsku, pochowano urnę z prochami 127 dzieci nienarodzonych - dzieci utraconych... Zapłonęły znicze, odmówiono modlitwę w intencji rodziców, dla których dzieci utracone w wyniku poronienia to niewyobrażalna tragedia. Uroczystość pogrzebowa odbyła się przy Pomniku Dzieci Utraconych. 📢 To są najdroższe rasy psów. Za rasowego psa zapłacisz kilkadziesiąt tysięcy złotych. W te ceny naprawdę ciężko uwierzyć Najdroższe psy w Polsce i na świecie kosztują majątek. Są piękne i... bardzo, bardzo cenne. Jak mówią specjaliści, ceny najdroższych psów zaczynają się kilku tysięcy złotych, a kończą... Na pewno w tej cenie kupisz sobie samochód! Oto zestawienie najdroższych psów na Pomorzu. Wszystkie pochodzą z portalu OLX z ogłoszeń, które można znaleźć w województwie pomorskim.

📢 Sobotni Bazarek Natury w Krępie. Lokalny ryneczek zdrowej żywności W sobotnie przedpołudnie w Krępie koło Słupska zorganizowano kolejny Bazarek Natury. Mieszkańcy regionu mogli nabyć pyszne wyroby od lokalnych przedsiębiorców.

📢 Komeda zamieszkał w Słupsku na dobre. Słynny jazzman ma swój mural [ZDJĘCIA] Rozpoczął się w Słupsku festiwal Komedy, czyli wielkie wydarzenie dla miłośników muzyki. Od pewnego czasu można w mieście słynnego jazzmana również zobaczyć – mural poświęcony jego postaci powstał przy ul. Grodzkiej. 📢 Oto projekty domów bez pozwolenia do 70 mkw. Jaki jest koszt budowy domu bez pozwolenia? Tak może wyglądać dom do 70 mkw Chcesz zbudować dom, ale nie chcesz wydawać tysięcy złotych na projekt? Wiemy, gdzie znaleźć projekty domów za darmo. Nie musisz też ubiegać się o pozwolenie na budowę. Oto gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw. Celem programu budowy domów bez pozwolenia na budowę jest m.in. uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność projektów. Zobacz galerię prac konkursowych.

📢 Najlepszy pediatra w Słupsku. Zobacz ranking najlepszych lekarzy dziecięcych z portalu znanylekarz.pl (zdjęcia) 13.10.23 Który ze słupskich pediatrów posiada najlepsze opinie i oceny? Do kogo warto się wybrać z dzieckiem gdy zachoruje w Słupsku? Sprawdziliśmy opinie i oceny o lekarzach dziecięcych ze Słupska i okolic na portalu znanylekarz.pl. Zobacz kto cieszy się najlepszymi opiniami wśród pacjentów. 📢 Niezwykle malownicze Słupsk i Ustka na zdjęciach wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Tak nas widzi DALL-E 3 13.10.23 Sztuczna inteligencja to jeden z najgorętszych tematów ostatnich miesięcy w całym Internecie. Najpierw ogromną popularność zyskał darmowy ChatGPT a obecnie sieć zalewa ogromna ilość grafik wygenerowanych przez Microsoft i DALL-E 3 czyli silnik stworzony przez OpanAI. Generator ten jest całkowicie darmowy i dostępny w Internecie bez ograniczeń. Postanowiliśmy więc sprawdzić co sztuczna inteligencja sądzi o Słupsku i naszym regionie. Zobaczcie jak wygląda Słupsk na zdjęciach wygenerowanych przez sztuczną inteligencję.

📢 Uroczysta inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku [ZDJĘCIA,WIDEO] Słupska uczelnia po raz 55. zainaugurowała kolejny rok akademicki. Po raz pierwszy uroczystość zorganizowana została pod szyldem Uniwersytetu. 📢 Biżuteria z PRL na której można zarobić. Zobacz czego szukają jubilerzy i kolekcjonerzy. Kolczyki i pierścionki warte fortunę 12.10.23 Moda na biżuterię z PRL powraca. I nie jest to pusty slogan. Wystarczy popatrzeć na ogłoszenia dostępne w Internecie, choćby te na portalu OLX. To właśnie tam znajdziemy całą masę ogłoszeń chętnych nie tylko do sprzedania ale i kupienia pamiątkowej biżuterii po babci, mamie czy cioci. Wiele osób posiada w swoich domowych kolekcjach właśnie taką biżuterię. Okazuje się, że można na niej zarobić całkiem duże pieniądze ponieważ stanowią one dużą wartość dla zbieraczy, jubilerów a przede wszystkim dla kolekcjonerów. Ile zatem można zarobić na pierścionkach czy kolczykach z PRL na OLX? Sprawdziliśmy.

📢 Pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej nr 3 w Słupsku. Wielkie wydarzenie dla wszystkich „pierwszaków” [ZDJĘCIA] 11 października zorganizowano w Szkole Podstawowej nr 3 w Słupsku uroczystość pasowania na ucznia. W wydarzeniu wzięli udział „pierwszaki”, ich rodzice i nauczyciele. 📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź kogo to dotyczy! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 500 plus!

📢 Zmiany w spadkach i dziedziczeniu - zmiany od listopada. Czy też zostaniesz wyłączony z dziedziczenia ustawowego? Spadki od listopada 2023 r. będą miały nieco inne zasady. Pewne osoby nie będą już dziedziczyć ustawowo. Kto to? Czy dzieci, wnuki, rodzice i dziadkowie nadal będą mogli otrzymać spadek na zasadach ustawowych i kiedy dokładnie zmiany zaczną obowiązywać?

📢 „Korab” Ustka od obfitości do upadłości. 70 lat pływania i łowienia na Bałtyku Zachodnia strona kanału portu Ustka mało czym przypomina, że pół wieku temu była niedostępna dla osób niezatrudnionych w prosperującym tutaj Przedsiębiorstwie Połowów i Usług Rybackich „Korab”. Wysokie i grube ogrodzenie betonowe na długości ok. 1,5 kilometra, straż przemysłowa przy bramach wjazdowych, a nad wszystkim panował zapach morskich ryb. Dziś to obszar popadającej w ruinę bazy lądowej „Korabia”, który od lat jest w stanie upadłości likwidacyjnej. 📢 Zielony Ogród w Ustce otwarty. Pierwsi kuracjusze w nowym sanatorium We wtorek uroczyście zainaugurowano działalność Sanatorium Uzdrowiskowego Zielony Ogród w Ustce, w którym już korzysta z zabiegów 120 kuracjuszy. Obiekt został wyremontowany i wyposażony za 15 milionów złotych. 📢 Usteckie domy o cztery tony elektrośmieci lżejsze. Super akcja ZGK w Ustce! Sukcesem zakończyła się sobotnia akcja Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ustce. Jesienna zbiórka elektroodpadów zmobilizowała mieszkańców do pożegnania się z rupieciami. Powodzeniem cieszyła się też wyprzedaż garażowa.

📢 Węzeł transportowy gotowy! Zobacz, jak prezentuje się nowe centrum komunikacyjne Słupska tuż przed wielkim otwarciem [WIDEO,ZDJĘCIA] Dobiegła końca budowa słupskiego węzła transportowego. Obiekt, którzy powstał za stacją kolejową przejmie rolę dworca autobusowego i docelowo, wraz z dworcem PKP, stanie się centrum komunikacyjnym miasta.

📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego w lipcu 2023. Zobacz, kto wziął ślub [ZDJĘCIA] Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego z pierwszego weekendu lipca. Zobaczcie zdjęcia par małżeńskich, ze ślubów w Słupsku. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia! 📢 Słupski Famarol. Historia jednego z największych producentów maszyn rolniczych [ZDJĘCIA] Kalendarium Fabryki Maszyn Rolniczych Agromet – Famarol w Słupsku, jednego z największych w tym mieście przedsiębiorstw oraz najnowocześniejszych w kraju producentów wyrobów niezbędnych rolnictwu, zawiera wiele okrągłych rocznic funkcjonowania tej firmy.

Lucyna Nenow - powyborcza Konferencja PiS