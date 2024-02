Przegląd prasy (18.02.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Mamusia przyjechała. Czas iść do garażu. Zobacz najśmieszniejsze memy o teściowej (NOWE MEMY) 17.02.2024”?

Prasówka 18.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Mamusia przyjechała. Czas iść do garażu. Zobacz najśmieszniejsze memy o teściowej (NOWE MEMY) 17.02.2024 Relacje między zięciem a teściową nigdy nie należały do najlżejszych. Odkąd świat światem, między tymi osobami w rodzinie zgody nigdy być nie mogło. Oczywiście zdarzają się wyjątki jednak co do zasady potwierdzają one regułę. Jak wybrnąć z trudnej sytuacji w przypadku konfliktu z teściową? Najlepiej obrócić wszystko w żart. Jak wszystko, również i teściowe są wdzięcznym tematem do żartów oraz memów. Tych w Internecie nie brakuje. Zobaczcie najlepsze memy o teściowych w 2024 roku.

📢 Zmiany w abonamencie RTV w 2024. Te osoby nie muszą już go płacić. Kogo zwolniono z opłacania abonamentu radiowo telewizyjnego 17.02.2024 Najnowsze rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie obowiązku opłacania abonamentu RTV oraz jego wysokości zaktualizowało obowiązujące stawki na 2024 rok. W rozporządzeniu czytamy również o tym kto nie musi już opłacać abonamentu za posiadania radia oraz telewizora. Kto od tego roku nie musi tego robić? Ustawodawca jasno określa osoby, które są zwolnione z tego obowiązku. Sprawdź czy musisz opłacać abonament RTV.

📢 Zwrot podatku 2024. Oto ulgi podatkowe, które można odliczyć w tym roku. Sprawdź wyliczenia! Zwrot podatku 2024. Zastanawiasz się, co można odliczyć od podatku w tym roku? Podatnicy na rozliczenie swoich dochodów za rok 2023 mają czas od 15 lutego do 30 kwietnia 2024 roku. Co będziemy mogli odliczyć, aby skorzystać ze zwrotu podatku? Zapoznaj się z najpopularniejszymi ulgami, które można odliczyć!

Prasówka 18.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kobiety o tych imionach są najlepszymi matkami. Są stworzone do bycia rodzicem. Sprawdź czy jesteś na liście! Oto imiona kobiet, które są najlepszymi matkami. Niektóre kobiety wydają się, że są wręcz stworzone do bycia rodzicem. Wiele osób twierdzi, że zawdzięczają to dzięki cechom osobowości, które odziedziliśmy wraz z nadaniem imienia. Jeszcze inni mówią, że to dzięki gwieździe pod którą się urodziliśmy. Zastanawiasz się czy jesteś doskonałą mamą? Te imiona noszą najlepsze matki! Sprawdź!

📢 Mężczyźni o tych imionach to najlepsi kochankowie. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Oto imiona mężczyzn, które uznawane są za najlepszych kochanków. Gwarantują one męskość, atrakcyjność i umiejętność zadowolenia partnerki. Imiona, które nosimy mogą zdradzić wiele o naszym charakterze, czy też mocnych i słabych stronach. Zastanawiasz się kto znalazł się w naszym zestawieniu? Przejdź do galerii zdjęć i poznaj imiona, które noszą najlepsi kochankowie! 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Oto rzeczy, które kupisz w niskich cenach. Sprawdź! [ZDJĘCIA] Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze! 📢 Oto dodatkowe opłaty w szpitalach. Lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź! Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się że trzeba tam spędzić więcej czasu niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami!

📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, czy masz je w portfelu!

📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź listę najbardziej leniwych psów!

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony. 📢 Oto ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź !

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź!

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu! 📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Oto urządzenia, które pobierają najwięcej prądu. Tyle prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Te urządzenia zużywają najwięcej prądu. Sprawdź naszą listę!

📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 800 plus!

📢 Wójtowie i burmistrzowie o remoncie i rozbudowie portu w Ustce Podczas odbywającego się w Ustce Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Słupskiego jednym z najważniejszych tematów była rozbudowa usteckiego portu. Na razie jednak na ogromną inwestycję się nie zanosi, bo Urząd Morski w Gdyni rozstrzyga przetarg dotyczący jedynie remontu falochronów i Nabrzeża Pilotowego. Rozbudowa ma nastąpić później. 📢 Rusza Pomorskie dla Działkowców 2024. Do rozdysponowania jest 100 tys. zł Startuje specjalny program wsparcia samorządu województwa pomorskiego dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Środki można przeznaczyć na budowę, rozbudowę czy modernizację ogrodowej infrastruktury. Łącznie do rozdysponowania jest 100 tys. zł. Wnioski należy składać do 20 marca 2024 r. 📢 Światowy Dzień Kota 2024. Zobacz najpiękniejsze kociaki naszych Czytelników [ZDJĘCIA] W sobotę 17 lutego obchodzimy Światowy Dzień Kota. Z tej okazji poprosiliśmy czytelników Głosu Pomorza o zdjęcia ich czworonożnych przyjaciół. Zobaczcie najpiękniejsze koty ze Słupska i regionu!

📢 Najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia w Słupsku i regionie Pierwsza przysięga dobrowolsów w Słupsku. Pierwsza kobieta prezesem Sądu Okręgowego w Słupsku. I pierwsi kandydaci na prezydenta Słupska oraz wójta gminy Ustka. Obchody Światowego Dnia Chorych w hospicjum i szpitalu. Co jeszcze przyniósł miniony tydzień?

📢 Nowe zasady urlopów w 2024 roku. Zmiany w kodeksie pracy. Będzie więcej dni wolnych od pracy w 2024 roku? 17.02.2024 Urlopy na nowych zasadach po zmianach w Kodeksie pracy. Dodatkowe dni wolne w pracy? W 2024 roku na 365 dni czeka nas 115 dni wolnych i 251 dni pracujących. Sprawdź, ile dni wolnego będzie przysługiwać pracownikom w 2024 roku. 📢 Kto kiczem wojuje, ten od kiczu ginie. Recenzja spektaklu "Jesteś szalona" w Nowym Teatrze w Słupsku Będzie, będzie zabawa - mówili. Będzie się działo - zapewniali. A wyszło jak wyszło, bez szaleństwa, które obiecywano w tytule sztuki. Na szczęście nie ma spektaklu bez czarnych charakterów. W tym były też. Dla nich głównie wysiedziałam do końca.

📢 Dzieje Stoczni Ustka. Z wiosłami, silnikami i pod żaglami (część I) Naszym przewodnikiem po dawnej usteckiej stoczni był Mieczysław Motyka (1927 – 1995) - jeden z 21 pierwszych stoczniowców, przyjętych do pracy na początku 1946 roku. Zastał rumowisko i powojenne zgliszcza, które udokumentował w swojej kronice oraz modelarni kutrów rybackich. 📢 Niektóre państwa rynków wschodzących trafiły na listę zagrożonych. Przyglądamy się Europie Środkowo–Wschodniej Czołowi analitycy opracowali listę krajów, które warto obserwować z uwagi na ryzyko znacznej deprecjacji lub dewaluacji ich krajowych walut w 2024 r. Czy są wśród nich państwa polskiego regionu? Jak w najbliższych miesiącach może kształtować się kurs PLN? 📢 Policjanci zatrzymali cztery poszukiwane osoby, w tym dwie listami gończymi Lęborscy policjanci zatrzymali cztery osoby poszukiwane do odbycia kary pozbawienia wolności, w tym dwie, za którymi zostały wystawione listy gończe.

📢 Kandydaci na burmistrza Ustki. Jeden na jednego? Kto jest chętny zasiąść w fotelu burmistrza Ustki? Na razie pojawiają się dwie potwierdzone kandydatury – burmistrza Jacka Maniszewskiego i Piotra Wszółkowskiego, naczelnika wydziału oświaty usteckiego ratusza. 📢 Półfinał Mistrzostw Polski U 19. Energa MJMS Słupsk pokonała Start Lublin 85:74 W Słupsku rozpoczęły się półfinały Młodzieżowych Mistrzostw Polski U 19. To decydująca faza rozgrywek i ogromne emocje. Drużyna Energa MJMS Słupsk w pierwszym spotkaniu odniosła bezapelacyjne zwycięstwo, pokonując Start Lublin 85:74. 📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 17.02.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

📢 Tego nie wrzucaj do toalety. Możesz spowodować dużą awarię! Zobacz czego nie wolno spłukiwać w WC [LISTA] 17.02.2024 Toaleta obowiązuje w każdej strefie naszego życia. Począwszy od domu po pracę i na podróżach kończąc. Większość osób wie doskonale, że toaleta została stworzona tylko i wyłącznie do załatwiania potrzeb fizjologicznych. Jednak zdarzają się sytuacje, w których ludzie traktują wc jako kosz na śmieci. Wrzucają do niej wszystko co popadnie, a to powoduje m.in zatkanie. Oto lista rzeczy, których nie należy spuszczać w toalecie. Sprawdź koniecznie!

📢 Do Bytowa wrócą pociągi? Jest w końcu światełko w tunelu Jestem przekonana, że już niedługo spotkamy się wysiadając z pociągu na dworcu w Bytowie - mówi Anna Górska, senatorka Lewicy. Sprawą przywrócenia ruchu pasażerskiego na linii kolejowej 212 z Bytowa w kierunku Trójmiasta zajęła się senacka komisja infrastruktury.

📢 Batony Milka Oreo wycofane ze sprzedaży. Mają niebezpieczną substancję. Te produkty znikły ze sklepów - luty 2024! Ostrzeżenia GIS i GIF. Niebezpieczne produkty spożywcze w lutym 2024 roku. Nie kupuj batonów Milka Oreo (37g) ze względu na możliwe zanieczyszczenie produktu fragmentami plastiku! Z kolei sieć Kaufland wycofała ze sprzedaży K-Classic Ciastka z podwójną czekoladą 200 g. - Nie można wykluczyć, że produkt może zawierać drobne, metalowe ciała obce - informuje producent. Są też inne towary, które Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofali ze sklepów i aptek. Kliknij, sprawdź aktualną listę! 📢 Pracownicy policji bez munduru obchodzili swoje święto w Słupsku Nazywani są niewidzialnym sercem Policji dlatego, że bez nich funkcjonowanie tej formacji byłoby praktycznie niemożliwe. Z okazji obchodzonego 17 lutego Dnia Służby Cywilnej Komendant Miejski Policji w Słupsku mł. insp. Mariusz Mejer wraz ze swoimi zastępcami i kadrą kierowniczą wręczyli wyróżnienia pracownikom i złożyli podziękowania za codzienny trud włożony w prawidłowe funkcjonowanie jednostki.

📢 Inwestycje w Słupsku: inwestor chce budować hotel w centrum miasta Inwestor, który miał budować hotel naprzeciwko CH Jantar w Słupsku chce sprzedać działkę i projekt budowlany. Jednak z kolei inny – chce budować hotel koło Galerii Słupsk. Za to nie dzieje się nic w sprawie inwestycji między Grottgera a Krzywoustego. Dobra wiadomość jest taka, że rozwija się budownictwo mieszkaniowe.

📢 Odkryj w sobie mistrza pędzla. Warsztaty w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku zaprasza na cykl spotkań edukacyjnych Etno Młyn. Energia z tradycji, spotkanie IV: Malarstwo na płótnie. 📢 Weekend pod Gdańskiem: 14 niesamowitych atrakcji blisko Trójmiasta, które warto odwiedzić. To najwyżej godzina jazdy! Gdzie wybrać się na weekend z Gdańska, żeby było ciekawie, ale też niedaleko? Wyszukaliśmy dla was 14 atrakcji w zasięgu najwyżej godziny jazdy samochodem od centrum Gdańska, w sam raz na krótkie wycieczki bez noclegu. Sprawdźcie, gdzie warto wybrać się z Trójmiasta, by wypocząć na łonie przyrody, pozwiedzać niesamowite zabytki i zapewnić moc wrażeń dzieciom.

📢 Fotel wójta gminy Ustka do wzięcia. Ich troje już zapowiada walkę Kto powalczy o fotel wójta gminy Ustka? Na razie znane są trzy kandydatury. To obecna wójt Anna Sobczuk-Jodłowska, wicestarosta słupski Rafał Konon i radca prawny Michał Olejniczak. Zapowiada się ostra walka. 📢 ORP Wodnik znowu w domu. A wraz z nim podchorążowie V roku Akademii Marynarki Wojennej Po blisko 2 tygodniach podchorążowie V roku powrócili na ORP Wodnik do macierzystego portu w Gdyni. Zakończyła się praktyka zimowa, która była podsumowaniem i weryfikacją zdobytej wiedzy teoretycznej z obowiązkami i służbą na okręcie. 📢 Tak ubiera się żona milionera! Renata Gabryjelska zdradza, w jakich stylizacjach czuje się najlepiej Renata Gabryjelska to aktorka, modelka, miss piękności, której w latach 90. wróżono ogromną karierę. Gwiazda zna się na modzie! W takim razie, jak wygląda jej codzienna garderoba? Ostatnio zdradziła, w czym czuje się najlepiej.

📢 Tak mieszka Aleksandra Kwaśniewska z Kubą Badachem. Zobacz dom Oli Kwaśniewskiej i znanego muzyka Ola Kwaśniewska mieszka w najmodniejszej dzielnicy stolicy. Tu uwiła swoje rodzinne gniazdko ze znanym muzykiem, którego poślubiła w 2012 roku. Koniecznie zajrzyj do domu Kuby Badacha i córki byłego prezydenta. Tak się urządziła Aleksandra Kwaśniewska z mężem i ukochanym psiakiem Lulą. 📢 Icon Sea Czarni Słupsk zaczynają grę w Pekao S.A Puchar Polski Osiem najlepszych drużyn po pierwszej rundzie sezonu zasadniczego powalczy o te trofeum w Sosnowcu. Wśród najlepszych znaleźli się także Icon Sea Czarni Słupsk! 📢 Komitety wyborcze zarejestrowane. Kampania w Słupsku ruszyła z kopyta Słupska delegatura Krajowego Biura Wyborczego zarejestrowała 357 komitetów do wyborów samorządowych. W Słupsku rejestrowano wyłącznie komitety niezwiązane z partiami politycznymi. Teraz mają one czas do 4 marca na zgłoszenie kandydatów na radnych, a do 14 marca muszą podać nazwiska osób kandydujących na wójtów, burmistrzów i prezydentów.

📢 Jak mieszka Borys Budka z rodziną? Tak żyje para polityków w willi z pięknym ogrodem. Dom Borysa Budki i kandydatki na prezydenta – galeria Tu mieszka Borys Budka. Gdzie ma dom polityk, który jest prawą ręką Donalda Tuska? Sprawdzamy, jak prywatnie żyje minister aktywów państwowych, gdy nie spędza czasu w Warszawie. Zobacz, jak mieszka Borys Budka z żoną, córką i ukochanym psiakiem. Koniecznie wpadnij do imponującego ogrodu i domu polityka w zacisznej okolicy. 📢 Dodatkowe 600 zł dla beneficjentów 800 plus? Niektórzy dostaną dodatkowy przelew. ZUS wyśle pieniądze jeszcze w lutym Wiele rodzin w Polsce już przyzwyczaiło się do wypłaty 800 plus zamiast 500 zł. Część beneficjentów nadal otrzymuje jednak przelewy w starej kwocie, a na wyrównanie przyjdzie im jeszcze poczekać. Dla kogo dodatkowe 600 zł od ZUS w lutym? ZUS zapewnia, że dopilnuje wypłaty wyrównań w ciągu dwóch tygodni.

📢 Te znaki zodiaku to najtrudniejsze żony. Mają ciężki charakter [LISTA] 16.02.2024 Na początku wydają się wspaniałymi partnerkami, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Wtedy pokazują ukochanemu prawdziwy charakter. Co możemy wyczytać w horoskopie o konkretnym znaku zodiaku? Zobacz listę! 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 16.02.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Kobiety o tych imionach są najmądrzejsze. Sprawdź, czy jesteś na liście 16.02.2024 Jakie imiona predestynują ludzi do bycia szczególnie inteligentnymi? Każde imię niesie ze sobą określone znaczenie. Poszczególnym imionom przypisuje się rozmaite dyspozycje osobowościowe – takie jak charakter, temperament, zainteresowania, czy inteligencję. Sprawdź inteligencję konkretnych imion według opinii ezoteryków, którzy bazują także na dawnej tzw. wiedzy tajemnej.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 16.02.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Porcelana z PRL - kolekcjonerski rarytas. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 16.02.2024 Unikalna porcelana z PRL poszukiwana przez kolekcjonerów może zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na niej zarobić fortunę! Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalna porcelana poszukiwana przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie ją sprzedać! 📢 Nie ma już Starego Rynku w Słupsku. Prof. Skóra odważnie o mieście w ramach Historycznych czwartków Nie ma już Starego Rynku w naszym mieście. Nazwa jest nieadekwatna do miejsca i klimatu, jaki tutaj panuje. Rynek jest miejscem martwym i ze starym Słupskiem nie ma nic wspólnego. Trzeba pogodzić się z pewnymi realiami i zgasić pewne złudzenia, które prowadzą nas na manowce i uniemożliwiają realizację jakiejś śmiałej koncepcji i ruszenia z kopyta – profesor Wojciech Skóra tak odważnym stwierdzeniem rozpoczął swój wykład w sali słupskiego ratusza, który odbył się w ramach cyklicznych spotkań Historyczne czwartki.

📢 Gdzie saszeta? Najlepsze memy o kotach. Te memy doprowadzą Was do łez. Twój kot też tak robi? (MEMY) 15.02.2024 Najnowsze memy o kotach w Internecie. Zobacz najśmieszniejsze obrazki z kotami w Internecie. Każdy, kto ma w domu kota ten wie, że z tymi czworonogami nie można się nudzić. Życie z nimi pod jednym dachem każdego dnia dostarcza całą masę prześmiesznych sytuacji. Dzięki temu internauci tworzą masę śmiesznych obrazków i memów o kotach z życia wziętych. Zobacz najnowsze i najśmieszniejsze memy o kotach w Internecie. 📢 Szokujące odkrycie na dnie Bałtyku. To struktura mająca ponad 10 tysięcy lat Niesamowitego odkrycia dokonali naukowcy na dnie Morza Bałtyckiego w Zatoce Meklemburskiej. To struktury z epoki kamienia, które mogą pozwolić nam na lepsze zrozumienie życia naszych przodków. Budowla ma najprawdopodobniej ponad 10 tysięcy lat, a o badaniach na niej prowadzonych możemy przeczytać na łamach czasopisma naukowego Proceedings of the National Academy of Sciences.

📢 Słupsk 70 lat temu. Jak zmieniło się miasto? [zdjęcia] Jak wyglądał Słupsk w latach 50. ubiegłego wieku? W wielu miejscach miasto zmieniło się radykalnie, w innych w niewielkim stopniu. Ale zarówno w jednym, jak i drugim przypadku można rozpoznać, że to Słupsk. Z naszego archiwum wyszukaliśmy stare zdjęcia miasta. 📢 Adam Sędziński powalczy o fotel prezydenta Słupska. Doświadczenie samorządowca zdobywał w gminie Redzikowo Komitet Słupsk Wspólnie popierany przez stowarzyszenie Polska 2050 zaprezentował swojego kandydata na prezydenta Słupska – Adama Sędzińskiego, obecnie sekretarza gminy Redzikowo. Ugrupowanie powalczy również o miejsca w Radzie Miasta. 📢 Przedwojenne zdjęcia i pocztówki z gminy Lipnica. To był zupełnie inny świat Obszar obecnej gminy Lipnica (powiat bytowski) był w okresie międzywojennym ziemią przygraniczną, stąd m.in. obecność placówek straży granicznej i celnej. Bezpośrednie sąsiedztwo z Niemcami miało ogromny wpływ na życie mieszkańców.

📢 Estakada w ciągu trasy S6 na obwodnicy Koszalina jest już niemal gotowa [ZDJĘCIA] Wszystko wskazuje na to, że termin otwarcia północnej nitki 800-metrowej estakady w ciągu trasy S6 w Koszalinie zostanie dotrzymany. Mowa o końcu marca. Drogowcy uwijają się tam teraz jak w ukropie. 📢 Na os. Zachód obsypał się nowy zbiornik retencyjny. ZIM tłumaczy: to typowe, czekamy na wiosnę Mieszkańcy osiedla Zachód skarżą się, że obsypało się wnętrze zbiornika retencyjnego przy ulicy Legionów Polskich. „Kolejna fuszerka” – mówią zdenerwowani. ZIM tłumaczy, że do takich sytuacji może dochodzić, gdy zbiornika nie porasta jeszcze trawa.

📢 Wielki Bal Sołtysa. To najważniejszy człowiek we wsi (ZDJĘCIA) W sali GCKiB w Czarnej Dąbrówce odbyła się uroczystość z okazji Dnia Sołtysa. To święto obchodzone co roku w celu wyrażenia uznania wszystkim sołtysom oraz przedstawicielom lokalnych społeczności.

📢 Rozpoczyna się rewitalizacja Starego Rynku w Słupsku. Będą utrudnienia dla kierowców i pasażerów Roboty przy rewitalizacji płyty Starego Rynku w Słupsku rozpoczęły się od prac rozbiórkowych. Zniknęły już prowizoryczne ścieżki, ale w przyszłym tygodniu zmian będzie więcej. Ruch samochodowy w tej części miasta zostanie znacznie ograniczony. 📢 Światowy Dzień Chorego w słupskim hospicjum. Wiara, nadzieja i miłość, która wciąż z nami trwają Są takie miejsca, w których Światowy Dzień Chorego nabiera szczególnej wagi. To Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Słupsku, gdzie czas nie jest liczony w godzinach, minutach i sekundach, lecz w wierze, nadziei i miłości. Gdzie czuwanie przy bliskiej osobie ma potężną moc, której nic nie zastąpi w ostatnich chwilach. 📢 Tak odradzało się pomorskie łowiectwo. Knieja jak panna bez wdzięków Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości pomorscy myśliwi zaczęli myśleć o zrzeszeniu się. Taka organizacja powstała jednak dopiero w 1928 roku. Nazywała się Pomorskie Towarzystwo Łowieckie.

📢 Międzynarodowy Zlot Morsów. Miłośnicy zimowych kąpieli opanowali Mielno [ZDJĘCIA, WIDEO] Niedziela była już ostatnim z czterech dni Międzynarodowego Zlotu Morsów w Mielnie. I dopiero tego dnia pogoda dopisała. Choć tak naprawdę uczestnicy zlotu chcieliby mieć śnieg i mróz, a nie 9 stopni Celsjusza powyżej zera. 📢 Zatrzymany czas na zdjęciach i pocztówkach. Przedwojenna gmina Kępice Mleczarnia w Barcinie z 1930 r., budowa mostu w Osiekach w 1935 r., gospoda w Kępicach, przedwojenne pałace, szkoły, sklepy, apteki, ulice, ale także życie codzienne. To zatrzymany czas na zdjęciach i pocztówkach z gminy Kępice.

📢 Niedzielna giełda handlowa w Koszalinie. Zobacz co można znaleźć na stoiskach [ZDJĘCIA] W niedzielne przedpołudnie odwiedziliśmy koszalińską giełdę na terenach podożynkowych. Wietrzna i pochmurna pogoda nie zniechęciła mieszkańców do zakupów. Co można znaleźć na stoiskach?

📢 Zamarznięty Bałtyk, porty odcięte od świata, Ustka w tafli lodu. Tak wyglądała zima w 1947 roku [ZDJĘCIA] Podobno zdarzały się zimy, w czasie których Bałtyk był całkowicie zamarznięty. Ostatnia taka była w 1947 roku. Jeśli nawet nie jest do końca prawdą, że do Szwecji można było dojechać saniami, to na pewno skuty lodem Bałtyk stał się niedostępny dla żeglugi. Życie w portach zamarło.

📢 Słupsk Paryżem Północy. Historia miasta na unikatowych zdjęciach! Słupsk na starych fotografiach potrafi zachwycić, tym bardziej jeśli są to zdjęcia, które są niezwykle rzadko publikowane. Z biegiem lat charakterystyczne miejsca w mieście bardzo się zmieniły. Zapraszamy do obejrzenia unikatowych zdjęć w naszej galerii! 📢 Przedwojenne zdjęcia Miastka jego byłego mieszkańca. To prawdziwe unikaty Prezentujemy zdjęcia i pocztówki przedstawiające dawne Miastko. To kolekcja Hansa-Jürgena Knaacka, który urodził się w Miastku (ówczesnym Rummelsburgu) 20 lipca 1937 r. – mieszkał w domu przy obecnej ulicy Młodzieżowej 2. Najstarsze fotografie i pocztówki mają ponad 100 lat. Wszystkie są opisane.

📢 Zabójstwo Wojciecha N. Proces w Słupsku zamknięty, ale mów końcowych nie wygłoszono Mimo zapowiedzi w procesie o zabójstwo Wojciecha N. z Lęborka przed Sądem Okręgowym w Słupsku nie zostały wygłoszone mowy końcowe. Rozprawę przedłużyły wyjaśnienia jednego z oskarżonych i rozpatrywanie kilkudziesięciu wniosków złożonych przez obrońców. 📢 Restauracje i domy zdrojowe w przedwojennej Ustce. Piękny kurort Ostseebad Stolpmünde. Zobacz stare fotografie i pocztówki Ażurowe kurhausy, eleganckie pawilony, muzyczna rotunda przy Strandpromenade. Wille z podwieszanymi wieżyczkami i zielone werandy. Dziś na hotelowej i restauracyjnej mapie Ustki wielu obiektów już nie ma, ale swój niepowtarzalny ślad pozostawiły na przedwojennych fotografiach i pocztówkach. 📢 Studniówki 2024. Bal uczniów słupskiego "Mechanika" [ZDJĘCIA] W piątek uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku bawili się na uroczystym balu studniówkowym. Impreza odbyła się w restauracji Stara Pralnia. Zobacz fotorelację!

📢 Studniówki 2024. Bal uczniów słupskiego "Drzewniaka" [ZDJĘCIA] W czwartek uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku bawili się na uroczystym balu studniówkowym. Impreza odbyła się w restauracji Aureus.

📢 Nowe mieszkania dla słupszczan gotowe. Zakończyła się inwestycja przy ulicy Płowieckiej W ciągu kilku najbliższych dni, do dwóch nowo wybudowanych budynków wprowadzić się mają pierwsi lokatorzy. Przy ulicy Płowieckiej powstało kilkadziesiąt mieszkań komunalnych. 📢 Tak bawiliście się na ostatnich imprezach w Crystal Club w Słupsku [ZDJĘCIA] Za nami pierwszy imprezowy weekend 2024 roku w Crystal Club w Słupsku. Imprezowiczów nie brakowało! Zobaczcie, jak bawili się słupszczanie na ostatnich imprezach. 📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Co zrobić aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 09.01.2024 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2024 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 09.01.2024 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu?

📢 Strefa Imprez. Tak bawiliście się na otwarciu nowego lokalu Crystal Club w Słupsku Gorący imprezowy weekend w Crystal Club za nami. Imprezowiczów - zarówno w piątek, jak i w sobotę - nie brakowało. Zobaczcie, jak bawili się słupszczanie na otwarciu nowego klubu!

📢 Te stare meble z PRL są warte fortunę. Sprawdź czy je masz, bo możesz dużo zarobić! [CENY] Te stare meble z PRL są warte fortunę. Trzymasz gdzieś na strychu stare meble z PRL? Zastanów się czy warto dalej pozwolić im się kurzyć, bo ceny mebli retro i vintage, szczególnie z czasów PRL - osiągają całkiem niezłe ceny. Za kilka sztuk takich mebli można zarobić fortunę! Sprawdź, za ile można sprzedać stare meble i co najlepiej się sprzedaje. 📢 Tak się bawiono nad rzeką w Słupsku. Zobacz archiwalne zdjęcia Niemłodzi już słupszczanie, którzy swą pamięcią sięgają lat powojennych, wspominają nadrzeczne tereny pomiędzy obecnymi mostami czołgowym i zamkowym jako składowiska drewna, miejsca lokalizacji wielkich zbiorników gazowych oraz duże obozowiska cygańskich taborów zaprzężonych w konie. To wszystko się skupiało w lewobrzeżnej części Słupi, równolegle do obecnej ul. Rybackiej. Jak kiedyś wypoczywano i bawiono się nad Słupią. Zobaczcie archiwalne zdjęcia.

📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 14.06.23 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać.

📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 Ta porcelana z PRL osiąga rekordowe ceny. Zestawy po kilkaset złotych na aukcjach i w sklepach z antykami. Szukają jej łowcy okazji 02.03.23 Moda na przedmioty z PRL wraca w wielu aspektach. Mowa tu nie tylko o trendach w modzie ale także w przedmiotach z tego co tu nie mówić, specyficznego okresu. Wśród przedmiotów cieszących się uznaniem kolekcjonerów i łowców okazji oprócz kryształów czy biżuterii znalazła się ostatnio także porcelana. Przedmioty wykonane z porcelany na aukcjach internetowych osiągają astronomiczne ceny. Które zestawy są najbardziej pożądane przez miłośników PRL? 📢 Niedzielna giełda w Koszalinie w zimowej szacie. Zobacz, co na stoiskach [ZDJĘCIA] Choć w niedzielę znacznie się rozpogodziło, to silny wiatr oraz opady śniegu, które wieczorem pokryły miasto białym puchem, mogły zniechęcać mieszkańców do odwiedzin niedzielnej giełdy na terenach podożynkowych. Mimo to, chętnych do zakupów nie brakowało.

📢 Dzień kota 2023. Najśmieszniejsze memy z kociakami w roli głównej. Kochasz zwierzęta? Uśmiejesz się do łez Dzień kota w 2023 roku obchodzimy 17 lutego. To święto nie tylko dla czworonogów ale także ich właścicieli. Zobaczcie śmieszne obrazki z kotami w roli głównej. Małe i duże, kudłate, z ogonem i bez ogona. Kochamy je wszystkie tak samo. Koty co dziennie dostarczają nam mnóstwo powodów do uśmiechu. Zobaczcie najśmieszniejsze memy i obrazki z korami.

📢 Dzień Kota. W Internecie koty rządzą nie od dziś. Zobaczcie najlepsze memy z kotami 2022 Dzień kota to wyjątkowe święto w całym roku. 19 lutego w Polsce obchodzimy święto najbardziej lubianych czworonogów (miłośnicy psów z pewnością się nie zgodzą) w domu. Zobaczcie najzabawniejsze memy internetowe na temat kotów i ich święta.

📢 Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku. Życie codzienne - część 2 [ZDJĘCIA] Druga część archiwalnych zdjęć z życia słupskiej uczelni. Dziś pokazujemy, jak wyglądało życie codzienne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku.

