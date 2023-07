Przegląd prasy 18.07.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak żyje Katarzyna Cichopek. Zobacz zdjęcia pięknej prezenterki programu "Pytanie na śniadanie"”?

Prasówka 18.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak żyje Katarzyna Cichopek. Zobacz zdjęcia pięknej prezenterki programu "Pytanie na śniadanie" Katarzyna Cichopek to obecnie jedna z gwiazd prowadzących popularny program śniadaniowy w Telewizji Polskiej. W programie "Pytanie na śniadanie" towarzyszy jej Maciej Kurzajewski. Relacja ta przeniosła się także do ich życia prywatnego. Obecnie są parą i tworzą udany związek. Zobacz, jak żyje Katarzyna Cichopek.

📢 Teściowe o tych imionach są najgorsze. One uwielbiają wtrącać się w życie i wszystko wiedzą najlepiej 17.07.23 Nie ma nic gorszego dla młodych małżeństw niż wścibska teściowa. Nie od dziś krążą na ten temat opowieści wściekłych na swoje teściowe, nie tylko zięciów, ale i synowych. Kto z nas nie zna tego z własnego życia? Trzeba posprzątać w domu bo przyjeżdża mamusia, jak wychowywać dzieci - niezbędnych rad udzieli ci teściowa. Czasem, choć rzadko, teściowa okazuje się być prawdziwym skarbem, jednak najczęściej jest utrapieniem. Teściowe o tych imionach są najgorsze. Sprawdź

📢 Te pieniądze musisz wymienić do końca lipca, bo stracą swoją wartość. Zobacz, które banknoty trzeba wymienić w banku (zdjęcia) 17.07.23 Na ogół banknoty, które posiadamy w swoich portfelach nie wymagają wymiany i nie posiadają terminu ważności. Jednak wśród nich są też takie, które, jeśli nie wymienimy ich w oddziale banku, staną się bezwartościowe. Dotyczy to zwłaszcza takich pieniędzy, które zostały w pewien sposób uszkodzone. Te koniecznie należy wymienić przed końcem lipca ponieważ stracą one swoją wartość i ważność. Które banknoty powinniśmy wymienić jak najszybciej i gdzie można to zrobić? Sprawdź wymianę banknotów w lipcu 2023.

📢 Te osoby nie powinny pić rano kawy. Będziesz miał przez to problemy ze zdrowiem, nie warto ryzykować 17.07.23 Kubek gorącej kawy - to pierwsze o czym myśli większość z nas zaraz po przebudzeniu. Już pierwszy łyk porannej kawy sprawia, że czujemy powrót energii i pobudzenia do działania. Parzenie porannej kawy to dla wielu z nas najważniejszy poranny rytuał. Jednak picie rano kawy prowadzić może do wielu złych konsekwencji. Picie kawy rano, zwłaszcza na czczo, powodować może różne schorzenia. Kto nie powinien pić kawy zaraz po przebudzeniu? Sprawdziliśmy.

📢 Śmiertelny wypadek na drodze pomiędzy Lubuczewem i Siemianicami. Nie żyje motocyklista Śmiertelny wypadek w regionie słupskim. 27-letni kierujący motocyklem stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z jezdni i uderzył w drzewo. W wyniku poniesionych obrażeń zmarł. 📢 Samolot spadł na ludzi pod Nowym Dworem Mazowieckim. Są zabici i ranni Na lotnisku w Chrcynnie koło Nowego Dworu Mazowieckiego samolot spadł na ludzi. Jak informuje policja, w katastrofie zginęło pięć osób, a osiem kolejnych zostało rannych, dwie są w stanie ciężkim. Jak powiedział wieczorem wicewojewoda mazowiecki Sylwester Dąbrowski, w katastrofie ranne zostało też jedno dziecko. 📢 Auto wyrzuciło w pole. Kierowca z powiatu słupskiego stracił panowanie nad samochodem Poważny wypadek w powiecie słupskim. Jadący w stronę Ustki kierowca volvo stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi, uderzył w barierki i zatrzymał się na polu.

📢 Policja, straż pożarna i pomoc medyczna w nowym kompleksie budynków w Łebie | WIDEO, ZDJĘCIA Z udziałem posła na Sejm RP i rzecznika prasowego rządu Piotra Müllera został w Łebie uroczyście otwarty nowoczesny kompleks budynków mieszczących komisariat policji, remizę OSP i punkt medyczny. Kosztował ok. 9,5 mln zł, z czego ok. 5 mln zł wyniosło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 📢 Fortuna za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile dziś są warte? Kolekcjonerzy za cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są wręcz warte majątek. Co wpływa na ich wartość? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest niezwykle cenny? Po ile możemy sprzedać niektóre banknoty? 📢 Ostrzeżenie meteorologiczne. Nad Słupskiem i regionem może zagrzmieć Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Słupsku wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed możliwością wystąpienia burzy w Słupsku i regionie.

📢 Motorower w rowie. Kolejna kolizja na remontowanej drodze krajowej 21 Słupsk-Ustka Do zdarzenia doszło w Zimowiskach w gminie Ustka na przebudowywanej drodze krajowej nr 21. Po tym, gdy motorower wpadł do rowu, pasażerka trafiła do szpitala. 📢 Fotoradary na Pomorzu w 2023 roku. Gdzie są ustawione kontrole prędkości? Oto aktualne miejsca gdzie się znajdują [LISTA] Fotoradary na Pomorzu w 2023 roku. Przy obecnych stawkach za przekroczenie prędkości, nikt nie chce otrzymać zdjęcia czy też niechcianej pamiątki z wakacji. Zdecydowanie lepiej mieć się na baczności i jechać zgodnie z obowiązującymi przepisami i limitami prędkości. Oto aktualna lista miejsc gdzie znajdują się fotoradary. Sprawdź koniecznie w naszej galerii, na których drogach i miejscowościach się znajdują. Dane pochodzą z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym.

📢 Wojewódzkie Święto Policji na bytowskim zamku (ZDJĘCIA) Prawie 6 tysięczny garnizon pomorski obchodził swoje święto. Święto Policji to wyjątkowy dzień dla każdego funkcjonariusza. W Bytowie, w przepięknej scenerii XIV-wiecznego zamku krzyżackiego odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń resortowych oraz nominacji na wyższe stopnie służbowe. Uroczystość objął honorowym patronatem komendant główny policji gen. insp. Jarosław Szymczyk. Oprawę muzyczną ceremonii zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Policji. Obchodom towarzyszył pełen atrakcji festyn policyjny. 📢 Noga z gazu na krajowej drodze nr 20 koło Bytowa. Porażająca liczba zdjęć z fotoradaru (WIDEO) Fotoradar w Półcznie na drodze nr 20 jest najmłodszym urządzeniem sprawdzającym prędkość w powiecie bytowskim. Zbiera porażające żniwo - zwłaszcza w wakacje. Przez pół roku pstryka przynajmniej 500 zdjęć kierowcom, którzy mają zbyt ciężką nogę.

📢 Zeppeliny w Cepelinie. Dzień sterowców w Słupsku. Wykład, film, wycieczka rowerowa Czy wiecie, że w naszym regionie stacjonowały kiedyś statki powietrzne w formie cygara, czyli zeppeliny? I że gościł w Słupsku włoski generał Umberto Nobile, który doleciał takim zeppelinem aż na Biegun Północny? W sobotę, 22 lipca, będziemy obchodzić w Słupsku dzień tych sterowców. Poświęcony im będzie wykład pasjonata historii Tomasza Urbaniaka, film w Rejsie i wycieczka rowerowa. 📢 Wymarzone wakacje nad morzem: 10 najlepszych miejsc w Europie. Gdzie najbardziej warto zaplanować urlop? Nowy ranking według opinii turystów Powstał nowy ranking najlepszych miejsc w Europie na wymarzone wakacje nad morzem. Listę utworzono na podstawie opinii samych turystów. Trafiły na nią zarówno popularne miasta, słynące ze swoich plaż i promenad, jak i mniej znane, ukryte skarby, które warto odwiedzić, nim zaleją je tłumy turystów. Które miasto w Europie jest najlepsze na wakacje nad morzem, a które najgorsze? Jak zawyrokowali turyści? Możecie być zaskoczeni. Zapraszamy do galerii, w której przedstawiamy wyniki rankingu.

📢 Tak mieszka Izabela Macudzińska-Borowiak. Zobacz, w jakich luksusach pławi się gwiazda programu „Królowe życia”. Zajrzyj do jej posiadłości Izabela Macudzińska-Borowiak to jedna z najbardziej rozpoznawalnych uczestniczek hitowej produkcji TTV „Królowe życia”. Pogodne usposobienie celebrytki sprawiło, że szybko stała się ulubienicą telewidzów i zdobyła rzeszę fanów. Zobacz, jak mieszka gwiazda reality show. Koniecznie zajrzyj do luksusowego domu Izabeli Macudzińskiej-Borowiak. 📢 Ustka: 18 najbardziej niezwykłych atrakcji dla dzieci i dorosłych. 2-metrowy miś, nawiedzona latarnia morska i inne cuda na weekend i urlop Ustka to jeden z najpopularniejszych kurortów na polskim wybrzeżu Bałtyku. Na turystów czeka tu o wiele więcej atrakcji niż tylko szeroka plaża i jod. Czy wiecie, gdzie w Ustce można spotkać 2-metrowego misia, w którym muzeum zobaczycie zabytkowe gofrownice, gdzie można zobaczyć hologram żołnierza albo jakie niepokojące historie wiążą się ze Stawem Upiorów? Zapraszamy do galerii 18 najciekawszych atrakcji Ustki dla dzieci i dorosłych, w sam raz na weekend, urlop i wakacje nad morzem.

📢 Potrawy z PRL, które jadaliśmy codziennie. Skusicie się teraz na takie dania? [PRZEPISY] Chleb moczony w jajku i mleku smażony na rozgrzanym tłuszczu, kotlety z mortadeli, paprykarz szczeciński, blok czekoladowy, szyszki z ryżu preparowanego, kotlety z jajek, zupa szczawiowa… To niewątpliwie dania z PRL, którymi zajadaliśmy się codziennie. Zapraszamy Was na sentymentalną podróż w czasie. Kliknijcie w galerię i zobaczcie przepisy na dania i potrawy z PRL, które warto zrobić, by przypomnieć sobie czasy dzieciństwa i młodości. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Waloryzacja emerytur i rent w 2024. Rząd pracuje nad podwyżkami o co najmniej 20 procent! Waloryzacji emerytur i rent w 2024 r. sięgnie co najmniej 20 proc. To efekt realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2023 roku. Posłowie na najbliższym posiedzeniu Sejmu zajmą się wprowadzeniem tych zmian. O ile złotych wyższe będą emerytury w 2024 roku?

📢 Fisz Emade Tworzywo przyciągnęli do Swołowa wielu fanów (zdjęcia) Lato na łące to cykl koncertów, podczas których artyści występują z dala od zgiełku miasta. W otoczeniu traw i zachodzącego słońca, uczestnicy mogą wysłuchać repertuaru czołowych wykonawców polskiej muzyki. Jest to jedyna taka okazja aby móc zobaczyć wykonawców z tak bliska jak i poznać ich z innej strony nawiązując przy tym bliższą relację. 📢 Dziki w Gdyni zjadły kawałki pizzy na plaży! Rodzinka z lochą przemierzała Kolibki! Rodzina około dziesięciu dzików pojawiła się w minioną niedzielę na plaży w Kolibkach. Nietypowi plażowicze od razu zabrali się do poszukiwania jedzenia, przetrzebione zostały okoliczne śmietniki oraz... pudełko z pizzą, jej kawałki zostały natychmiast skonsumowane. Zobacz nagranie!

📢 Policjanci z Bytowa uratowali krwawiącego mężczyznę. Szybka reakcja mundurowych Szybka reakcja bytowskich dzielnicowych zapobiegła wykrwawieniu się mężczyzny, który podczas zabawy z synem niefortunnie uderzył ręką w szybę w drzwiach, doznając obrażeń przedramienia. Gdyby nie pomoc policjantów, mogłoby dojść do tragedii. Poszkodowanemu funkcjonariusze udzielili pierwszej pomocy i przekazali ratownikom medycznym.

📢 Najdziwniejsze fobie gwiazd. Czego boją się celebryci? Lęk wywołują nawet wieszaki, suchy papier i... jajka Większość z nich potrafi występować przed tłumami, grać w filmach oraz serialach, na deskach teatru czy współpracować z innymi ludźmi, jednak strach wywołują przed nimi rzeczy, które dla innych są zupełnie zwyczajne. Przedstawiamy celebrytów, którzy zmagali bądź wciąż zmagają się z dziwnymi fobiami. Wśród nich pojawiają się też polskie gwiazdy, jak aktorka bojąca się dźwięku wydawanego przez wieszaki na ubrania. 📢 Lębork zaprasza na XXI Bieg Uliczny św. Jakuba To już niedługo, bo w najbliższą sobotę (22 lipca) odbędzie się XXI Bieg Uliczny św. Jakuba. To jedna z największych i najciekawszych imprez biegowych w Lęborku, gdzie od wielu lat przyjeżdżają krajowi i zagraniczni biegacze wyczynowi i amatorzy. Trasa biegu znajduje się w centrum miasta i wiedzie między innymi przez malowniczą ulicę Staromiejską, pełną zabytków i niepowtarzalnej atmosfery. Dystans wynosi 10 kilometrów.

📢 Puchar wójta Studzienic trafił do Skwieraw. Turniej sołectw (WIDEO) Jak daleko można dorzucić kaloszem? Czy mieszkanki gminy celnie strzelają do bramki? Turniej sołectw gminy Studzienice za nami. Zabawa była świetna. 📢 Najlepsze gry z ery MS-DOS. Pamiętasz je? 7 produkcji, w które z pewnością grałeś, jeśli miałeś stary komputer Komputery z systemem MS-DOS były dla wielu osób pierwszą stycznością z sprzętem klasy PC. Na polskich bazarach, po czasie królowania urządzeń Amiga i Atari, zaczęły pojawiać się pierwsze komputery przypominające formułą swojego działania współczesne sprzęty. Zanim jednak powstał Windows, flagowym systemem Microsoftu był MS-DOS, a w jego bibliotece znajdywała się masa fantastycznych gier. Zobacz, czy pamiętasz te 7 najlepszych z nich.

📢 Kępice obchodziły swoje święto. Impreza z rozmachem [zdjęcia] W miniony weekend Kępice świętowały dni miasta. Przez trzy dni odbyło się szereg imprez, pokazów, animacji dla dzieci oraz koncertów.

📢 Jak powstaje morska farma wiatrowa? Zobacz cały wieloletni proces w nieco ponad minutę Energetyka offshore będzie w najbliższych latach rozwija się na polskim morzu bardzo dynamicznie. Budowa morskich siłownie to ogromne wyzwanie logistyczne, badawcze i inżynieryjne. 📢 Dramat nauczycieli trwa nawet w wakacje. Niektórzy nadal publikują nowe hity ze sprawdzianów, kartkówek i klasówek 2023 Hity ze sprawdzianów, kartkówek i klasówek prześladują nauczycieli nawet w wakacje. Niektórzy nadal je publikują. Oto zdjęcia prac, które doprowadziły wielu belfrów do łez. Sprawdzanie ich oraz poprawianie było ich największą udręką. Aby poradzić sobie z tym problemem część nauczycieli zaczęło publikować w Internecie prace swoich podopiecznych jako hity z klasówek. Jednak w rzeczywistości jest to śmiech przez łzy. Zobaczcie sami, jakie kwiatki występują w pracach domowych, wypracowaniach oraz kartkówkach. Pamiętajcie jednak, że czytacie je na własną odpowiedzialność! Tego nie da się odzobaczyć.

📢 Ponad 14 mln zł dla regionu słupskiego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Region słupski otrzyma ponad 14 mln zł w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. To pieniądze na wsparcie obiektów zabytkowych, które służą celom społecznym. Dzięki dofinansowaniu zabytki odzyskają dawny blask. Na liście znalazły się 22 obiekty, które zostaną poddane renowacji. 📢 Urządzenia z czasów PRL mogą być sporo warte! Zobacz, ile kosztują dziś suszarki, żelazka i inne gadżety z okresu PRL 17.07.2023 Urządzenia z PRL mogą być sporo warte! Na portalach aukcyjnych można znaleźć wiele rożnych przedmiotów pochodzących z okresu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, czyli właśnie PRL. Wśród tych rzeczy są również przeróżne urządzenia mechaniczne i elektryczne. Zobacz, za ile można sprzedać przedmioty z PRL. Za niektóre kolekcjonerzy są gotowi zapłacić kilkaset złotych.

📢 Waloryzacja emerytur w 2024 roku i w kolejnych latach. Ile dostaną emeryci w 2025 i 2026 roku? Sprawdź! 17.07.2023 Jak będzie wyglądała waloryzacja emerytur w 2024 roku i w kolejnych latach? Już pojawiają się informacje na ten temat. Z danych tych wynika, że w 2024 roku wskaźnik waloryzacii emerytur osiągnie nieco niższy poziom, ale wciąż będzie ponad dziesięcioprocentowy. W kolejnych dwóch latach ma jednak maleć - tak ma zakładać plan rządu. Jak więc będą wyglądały emerytury po tych waloryzacjach? Sprawdź!

📢 Tak Marcin Prokop wyglądał w młodości. Miał długie włosy!Tak 30 lat temu wyglądał prowadzący Dzień Dobry TVN 17.07.2023 Marcin Prokop to znana osobowość telewizyjna. Dziennikarz, prezenter, felietonista i pisarz w jednej osobie, znany przede wszystkim z programu śniadaniowego Dzień Dobry TVN chętnie dzieli się swoimi zdjęciami. Nie tylko tymi bieżącymi, ale również archiwalnymi. Stąd możemy się dowiedzieć, jak Marcin Prokop wyglądał 20, a nawet 30 lat temu, kiedy był jeszcze nastolatkiem, bądź studentem. Zobacz te zdjęcia! 📢 Takie są ceny nad morzem 2023. Za ile zjemy rybę z frytkami? Sprawdź cenniki z restauracji, bistro i budek w Mielnie [ZDJĘCIA] 17.07.2023 Sezon letni nad morzem już się rozpoczął, a w miejscowościach nadmorskich, takich jak Mielno, już otwierane są punkty gastronomiczne. Czy można tam zjeść rybę z frytkami za nieco ponad 30 złotych? Jakie są ceny różnych dań obiadowych? Ile trzeba zapłacić za hamburgera, zapiekankę czy gofra? Postanowiliśmy sprawdzić najnowsze cenniki w restauracjach, bistro oraz różnych punktach z jedzeniem w nadmorskim Mielnie.

📢 W aptekach brakuje leków. Gorzej będzie jesienią. Antybiotyki raz są, to znowu ich nie ma W aptekach brakuje niektórych leków. Problem jest m.in. z antybiotykami dla dzieci oraz z lekami dla cukrzyków, które wykupują osoby odchudzające się. Sprawę monitoruje Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Rzecznik Praw Obywatelskich interweniował w tej sprawie u ministra zdrowia.

📢 Kim jest nowy król Hiszpanii? Przed Państwem Carlos Alcaraz Pierwszy Lider rankingu ATP Hiszpan Carlos Alcaraz wygrał drugi turniej wielkoszlemowy w karierze pokonując w finale Wimbledonu broniącego tytułu Serba Novaka Djokovica 1:6, 7:6 (8-6), 6:1, 3:6, 6:4. 📢 Carlos Alcaraz nowym królem Wimbledonu. Djoković przegrał pięciosetową wojnę Hiszpan Carlos Alcaraza po raz drugi w swojej młodej karierze wygrał turniej Wielkiego Szlema. W niedzielę 20-latek pokonał na trawiastych kortach Wimbledonu Novaka Djokovicia 1:6, 7:6 (8-6), 6:1, 3:6, 6:4 po czterech godzinach i 46 minutach gry. Dzięki wygranej Alcaraz utrzymał prowadzenie w rankingu ATP.

📢 Jarmark na słupskich Bulwarach nad Słupią. Zobacz co można kupić na straganach (zdjęcia) W każdy weekend (sobota i niedziela) lipca i sierpnia ulica Nowobramska i okolice miejskich bulwarów nad Słupią znów tętnią życiem za sprawą domków i straganów wystawienniczych wypełnionych rękodziełem, wyrobami regionalnymi, antykami i książkami. Jarmark potrwa do końca wakacji, czyli 27 sierpnia. 📢 Tragiczny wypadek na granicy powiatu człuchowskiego. Osiem osób rannych, interweniowało 15 zastępów straży pożarnej Groźny wypadek na pograniczu powiatów szczecineckiego oraz człuchowskiego. Do kolizji 3 aut doszło na drodze krajowej nr 25 między miejscowościami Biały Bór i Rzecznica. W wyniku zdarzenia osiem osób potrzebowało interwencji służb medycznych. 📢 Garden Party u Karola. Kompozycje od Fryderyka Chopina do George’a Gershwina [zdjęcia] Dziś (16 lipca) w słupskiej filharmonii miała miejsce trzecia odsłona cyklu "Garden Party u Karola". Koncert wypełniła muzyka klasyków w wykonaniu znakomitego pianisty Filipa Wojciechowskiego.

📢 Prezydenci Polski i Litwy uczcili 90. rocznicę śmierci litewskich lotników w Pszczelniku 90 lat temu w Pszczelniku (pow. myśliborski) doszło do katastrofy lotniczej, w której zginęli Stepanas Darius i Stasys Girenas. Litewscy lotnicy podjęli się ogromnego wyzwania przelotu z Nowego Jorku do Kowna. W rocznicę tych tragicznych wydarzeń w miejscu katastrofy spotkali się prezydenci Polski i Litwy.

📢 Zderzenie czołowe w Bierkowie pod Słupskiem. Dwaj kierowcy w szpitalu, jeden z nich w stanie ciężkim Do dramatycznego zdarzenia drogowego doszło w sobotę późnym popołudniem w podsłupskim Bierkowie. 64-letni kierowca auta, w które wjechał inny pojazd, przebywa na OIOM-ie. 📢 Aleja Multimilionerów Platformy Obywatelskiej w Ustce Słupszczanie pokazują hipokryzję Platformy Obywatelskiej. To odpowiedź na kłamliwą – jak twierdzą – akcję PO „Aleje milionerów”. – Chcemy otworzyć ludziom oczy – podkreślają.

📢 Gwiazda Hollywood i legendy rocka w Dolinie Charlotty Jeden z najsłynniejszych hollywoodzkich aktorów Johnny Depp zawita do Doliny Charlotty. Już w sobotę, 22 lipca, razem z zespołem Hollywood Vampires zagra na kolejnej odsłonie Festiwalu Legend Rocka. 📢 Kocia grypa zabija koty domowe. Jak uchronić swojego pupila przed zakażeniem śmiertelnym wirusem? 16.07.23 Kocia grypa w Polsce - Główny Inspektorat Weterynarii poinformował w komunikacie, że choroba z powodu której umierają w całej Polsce koty to wynik zakażenia wirusem H5N1 - czyli tak zwana ptasia grypa. Specjaliści w laboratoriach przebadali 11 próbek pobranych od zakażonych kotów. Wśród nich znalazło się 9 z wynikiem pozytywnym. Choć sprawa jest poważna to jednak nie należy panikować - twierdzą specjaliści weterynarii. Jakie są objawy kociej grypy i jak uchronić swojego kota przed infekcją? Sprawdziliśmy.

📢 Kocia grypa 2023. Oto najczęstsze objawy. Twój kot ma takie? Natychmiast powinieneś zgłosić się do weterynarza 16.07.23 Przed kocią grypą ostrzega nie tylko Państwowy Instytut Weterynaryjny ale i sanepid. W całej Polsce zanotowano już kilkanaście przypadków śmierci kotów z powodu zakażenia wirusem H5N1 - odmiany ptasiej grypy na którą chorują także koty. O czym powinni pamiętać właściciele? Czego się wystrzegać i na jakie objawy zwrócić powinni szczególną uwagę? O tym informuje Główna Inspekcja Sanitarna, która wydała zalecenia postępowania w przypadku zakażenia kocią grypą.

📢 Rekordowa waloryzacja emerytur 2023. Takie pieniądze otrzymają emeryci od marca. Sprawdź tabelę wypłat! 16.07.2023 Waloryzacja emerytur. Oto wyliczenia emerytur brutto i netto 2023. Tyle pieniędzy mają dostać seniorzy od pierwszego marca. Stawki emerytur będą rosły w tym roku na innych zasadach niż zazwyczaj. Niektórzy emeryci będą mogli liczyć na waloryzację procentową a inni na kwotową. Waloryzacja od 1 marca będzie rekordowa i wyniesie 14,8 procent. O ile wzrośnie emerytura? Zobacz obowiązkowo!

📢 Ustecki OSiR ułatwił niepełnosprawnym dostęp do morza Niepełnosprawne osoby na wózkach na usteckiej plaży mogą czuć się bezpieczniej. Po sygnałach czytelników i naszych pytaniach OSiR odpiaszczył i wyrównał zasypane zjazdy i przedłużył je. Wkrótce mają się pojawić dodatkowe gumowe podkłady, by ułatwić drogę prawie do samego brzegu. Są już też dwa wózki kąpielowe. 📢 Oto nowy dom Piotra Żyły. Tak mieszka i żyje skoczek na co dzień z ukochaną Marceliną Ziętek. Będzie się bił ze Sławomirm Peszko? Tak mieszka i żyje na co dzień Piotr Żyła, jeden z naszych najlepszych skoczków w historii i aktualny mistrz świata. Wkrótce może zostać gwiazdą MMA, bo ma propozycję freakfight ze Sławomirem Peszko. Popularny sportowiec urządził się z ukochaną Marceliną Ziętek w Ustroniu. Jasna kuchnia, basen, specjalny pokój na sportowe trofea skoczka - taki jest nowy dom Piotr Żyły - zobaczcie zdjęcia ze środka!

📢 Niedzielna giełda w Koszalinie. Deszcz nie wszystkich odstraszył [zdjęcia] Jak co niedzielę zajrzeliśmy na tereny podożynkowe w Koszalinie, gdzie trwa giełda handlowa. 📢 Powiat bytowski otrzyma ponad 10 mln zł z rządowego programu na ratowanie zabytków Region bytowski otrzyma ponad 10 mln zł w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. To środki na wsparcie obiektów zabytkowych, które służą celom społecznym w naszym regionie. Wchodzimy w kolejny etap odważnego rozwoju w obszarze kultury, który wzmocni naszą tożsamość i wspólnotę lokalną.

📢 Oto nowy i kultowy "Poldek" w najnowszej odsłonie. Jak Wam się podoba? Oto Polonez FSO! 16.07.2023 Oto niesamowity polonez! Jak wygląda Kultowy "Poldek" w nowej odsłonie? Firma FSO Syrena z Kutna postawiła przed sobą cel przywrócenia kultowych polskich marek samochodów w formie produkcji małoseryjnej.

📢 Wypadek na ulicy Darłowskiej w Ustce. Rowerzystka w szpitalu Do potrącenia rowerzystki w Ustce na ulicy Darłowskiej doszło w sobotę 15 lipca. To już kolejny wypadek na tej drodze i kolejny w tym samym miejscu.

📢 Mateusz Morawiecki z wizytą w Kępicach. Premier wziął udział w pikniku rodzinnym [ZDJĘCIA] Po swojej wizycie w Redzikowie, premier Mateusz Morawiecki udał się do Kępic, gdzie spotkał się z mieszkańcami. Obiecał dalsze wspieranie małych gmin i obszarów wiejskich oraz uczestniczył w pikniku promującym program 800 plus. 📢 Premier w Redzikowie: międzynarodowe sojusze i silna polska armia są gwarancją bezpieczeństwa Premier Mateusz Morawiecki odwiedził w sobotę, 15 lipca, Jednostkę Wsparcia Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych w Redzikowie. Podczas wizyty na Środkowym Pomorzu podkreślał, że silna armia jest gwarancją polskiego bezpieczeństwa. 📢 Tak wyglądają postępy prac przy budowie drogi S6 Słupsk - Sławno. Zobacz zdjęcia lotnicze z budowy (zdjęcia) 15.07.23 Trwają prace związane z budową drogi S6 na odcinku między Słupskiem a Sławnem. Gdańska Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała zdjęcia lotnicze z postępów prac jakie można dostrzec na placu budowy drogi. Trwają prace ziemne, powstają pierwsze wykopy. Prace sukcesywnie startują na kolejnych sekcjach odcinka o długości blisko 23 km.

📢 Trojanowska, Celińska, Olszówka i wiele innych. Zobacz, które polskie gwiazdy miały problem z alkoholem! Wiele gwiazd show-biznesu mierzyło się lub mierzy z problemem częstego sięgania po alkohol czy wręcz alkoholizmu. Wśród nich są między innymi aktorzy, piosenkarze i dziennikarze. W naszym zestawieniu pojawiają się także kobiety, między innymi Izabela Trojanowska, Stanisława Celińska czy Edyta Olszówka. Kto walczył z nałogiem? Sprawdź! 📢 Oto postępy prac przy budowie obwodnicy Słupska. Zobacz najnowsze zdjęcia z placu budowy (zdjęcia) Trwają prace związane z rozbudową obwodnicy Słupska. Inwestycja, którą wykonuje firma Strabag, wyceniona została na 128 milionów złotych.

📢 Blisko 800 Pomorzan rocznie zachorowuje na raka jelita grubego. Kompleksowe leczenie w słupskim szpitalu W województwie pomorskim tylko w ciągu jednego roku raka jelita grubego zdiagnozowano u 757 pacjentów. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku w 2022 roku rozpoznano go u 292 pacjentów, a do końca czerwca tego roku już u 178. Dlatego słupski szpital rozpoczął koordynowaną opiekę nad pacjentami z tym nowotworem.

📢 Niepełnosprawnym piach pod koła. Na plażę w Ustce dostęp mają ograniczony Do naszej redakcji napływają sygnały, że w Ustce znacznie pogorszyły się warunki dostępu na plażę dla osób na wózkach inwalidzkich. Zjazd przy latarni jest zapiaszczony i urywa się w połowie plaży. Jeszcze kilka lat temu było o wiele łatwiej. 📢 Nazywają się Żuki. Żuki Żukówko. Panowie z Koła Gospodarzy Wiejskich dają czadu (WIDEO) Stają w szranki z paniami. Jedyne Koło Gospodarzy Wiejskich w powiecie bytowskim rozkręca się. Bawią się, gotują i startują w konkursach. Niejedna gospodyni mogłaby się od nich uczyć. Wracają do dawnych przepisów i podają sposób na kiszkę kaszubską, ale taką wyjątkową. 📢 Ogródki działkowe w Słupsku na sprzedaż. Zobacz po ile można kupić działkę ogrodniczą w okolicy (zdjęcia) 13.07.23 Jeśli szukacie miejsca gdzie znajdziecie odrobinę intymności i miejsce na rodzinny wypoczynek to działki na rodzinnych ogródkach działkowych zwanych w skrócie ROD to idealne miejsce. Zobaczcie zdjęcia oraz ceny najnowszych ogłoszeń gdzie chętni chcą sprzedać swoje działki w serwisie OLX. Ile kosztuje działka ROD w Słupsku i regionie? Sprawdziliśmy.

📢 Dobytek poszedł z dymem. Potrzebna pomoc dla rodziny z Grabna W sobotę w nocy spłonął dach i poddasze nowego domu w Grabnie pod Ustką. Czteroosobowa rodzina potrzebuje pomocy.

📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego w lipcu 2023. Zobacz, kto wziął ślub w lipcu [ZDJĘCIA] Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego z pierwszego weekendu lipca. Zobaczcie zdjęcia par małżeńskich, ze ślubów w Słupsku. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia! 📢 Budowa węzła transportowego na finiszu. Zobacz, jak wygląda nowe centrum komunikacyjne Słupska [ZDJĘCIA,VIDEO] Dobiegają końca prace związane z budową węzła transportowego zlokalizowanego za dworcem PKP w Słupsku. Obiekt ma być gotowy po wakacjach. Odjeżdżać będą stąd autobusy komunikacji regionalnej. 📢 Tak wyglądają dilerzy i handlarze narkotyków ze Słupska i regionu. Poznajesz kogoś? Zgłoś na policję (zdjęcia) Tak wyglądają osoby poszukiwane przez pomorską policję w związku z rozprowadzaniem, produkcją i handlem narkotykami w Słupsku i regionie słupskim. Poszukuje ich pomorska policja. Poznajesz kogoś? Możesz pomóc policji ustalić ich miejsce pobytu zgłaszając to odpowiednim służbom. W tym gronie są zarówno osoby, które nielegalnie posiadały zakazane substancje, oraz ci, którzy mieli je na własny użytek. Kojarzysz twarz któregoś z nich?

📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego w lipcu 2023. Zobacz, kto wziął ślub [ZDJĘCIA] Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego z pierwszego weekendu lipca. Zobaczcie zdjęcia par małżeńskich, ze ślubów w Słupsku. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia! 📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Jakie są warunki aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 01.07.23 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 To szaleństwo! Ściana ognia i kobieta na masce. Extrem Cascaders Team w Miastku (ZDJĘCIA) Pokaz driftu, kontrolowane wypadki, przejazdy przez ścianę ognia z człowiekiem na masce, przebijanie głową płonącej ściany będąc jednocześnie na masce samochodu - można było zobaczyć w Miastku. Aż dech zapierało. 📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź!

📢 MISTRZOWIE URODY Głosowanie rozpoczęte! Wybierz laureatów nagród w branży Beauty oraz Zdrowie i Fitness. Możesz zgłosić swoich kandydatów Znasz dobrego fryzjera lub barbera, kosmetyczkę albo stylistkę paznokci? Korzystasz z usług linergistki, stylistki rzęs czy make-up artist, którą warto polecić innym? A może wiesz, który trener personalny, masażysta lub dietetyk jest najlepszy w naszym regionie? Głosuj i wybierz najlepszych fachowców zdaniem klientów lub zgłoś swoich kandydatów do nagród w plebiscycie Mistrzowie Urody! 📢 Czerwcowe śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Najlepszego na nowej drodze życia !!! Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego z pierwszego i drugiego weekendu czerwca 2023. Zobaczcie zdjęcia par małżeńskich, ze ślubów w Słupsku. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia! 📢 Śluby i jubileusze w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Zobacz, kto wziął ślub w pierwszy weekend czerwca Śluby 2023 w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Przedstawiamy galerię zdjęć ślubnych par z pierwszego weekendu czerwca. W tym czasie 4 pary powiedziały sobie sakramentalne tak. Trzeba wspomnieć o tym, że odbyły się również dwa jubileusze z okazji 50 rocznicy zawarcia związku małżeńskiego. Życzymy wszystkiego najlepszego!

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! 15.05.2023 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Stare zdjęcia z miasteckiego liceum. Trzecia część wspomnień Prezentujemy trzecią część zdjęć z życia dawnego miasteckiego liceum. W większości są to fotografie z lat 90. i młodsze. Dokumentują szkolne wydarzenia - oficjalne i te mniej oficjalne.

📢 Lista imion zakazanych w Polsce? Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! To nie są imiona zalecane 29.03.2023 Czy istnieje w Polsce lista imion zakazanych? Na pewno istnieje lista imion niezalecanych przez Radę Języka Polskiego. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych - bo tak dziecka lepiej nie nazywać. W każdym razie urzędnik stanu cywilnego może odmówić nadania takiego imienia. 📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 Liceum w Miastku w starych fotografiach. Wielkie i małe wydarzenia [ZDJĘCIA] W kwietniu 2014 r. miasteckie liceum przy ulicy Mickiewicza opuścił ostatni rocznik. I to był koniec samodzielnego ogólniaka w Miastku. Zapraszamy do obejrzenia drugiej fotogalerii z archiwalnymi zdjęciami z życia szkoły od lat 80. Są w niej także fotografie z protestu uczniów i nauczycieli z 2011 r. oraz pożegnanie ostatniego rocznika (2014 r.). 📢 Historia miasteckiego liceum z archiwalnymi zdjęciami. Oficjalnie i mniej oficjalnie (część pierwsza) Dziewięć lat temu (2014 r.) w Miastku zlikwidowano samodzielne liceum. W dawnym szkolnym budynku przy ul. Mickiewicza są teraz mieszkania. Przybliżamy historię placówki i prezentujemy wiele ciekawych archiwalnych zdjęć (część pierwsza).

📢 Ta porcelana z PRL osiąga rekordowe ceny. Zestawy po kilkaset złotych na aukcjach i w sklepach z antykami. Szukają jej łowcy okazji 02.03.23 Moda na przedmioty z PRL wraca w wielu aspektach. Mowa tu nie tylko o trendach w modzie ale także w przedmiotach z tego co tu nie mówić, specyficznego okresu. Wśród przedmiotów cieszących się uznaniem kolekcjonerów i łowców okazji oprócz kryształów czy biżuterii znalazła się ostatnio także porcelana. Przedmioty wykonane z porcelany na aukcjach internetowych osiągają astronomiczne ceny. Które zestawy są najbardziej pożądane przez miłośników PRL?

📢 Te kobiety złamały prawo i mogą być niebezpieczne. Widziałeś je? (zdjęcia, rysopisy, popełnione przestępstwa) 18.12.2020 Te kobiety złamały prawo. Są poszukiwane przez policję. Widziałeś je? Zobacz jakie popełnimy przestępstwa lub jakich zbrodni się dopuściły. Jak pokazują statystyki, kobiety popełniają nieporównywalnie mniej przestępstw niż mężczyźni. Jednak z roku na rok liczba kobiet dopuszczających się przestępstw i wykroczeń rośnie. Policja publikuje wizerunki oraz nazwiska kobiet poszukiwanych na Pomorzu.

