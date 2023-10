Przegląd prasy (18.10.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto limity wypłat pieniędzy z banków - PKO, Pekao, Millennium i inne. W tych sytuacjach bank nie wypłaci pieniędzy [18.10.2023]”?

Prasówka 18.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto limity wypłat pieniędzy z banków - PKO, Pekao, Millennium i inne. W tych sytuacjach bank nie wypłaci pieniędzy [18.10.2023] Planujesz duży zakup lub inwestycję za gotówkę? Może się okazać, że nie wystarczy, że udasz się do najbliższego oddziału swojego banku. Banki mają określone limity wypłat jednorazowych. Różnią się one w poszczególnych bankach i wahają pomiędzy 10 a 20 tys. zł. Jakie limity wypłat obowiązują w PKO, Pekao, Millennium, Alior Bank, Santander i innych popularnych bankach? Sprawdź!

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 18.10.23

📢 Najbardziej szkodliwe śniadania - tego nie jedz na śniadanie. Nie jedz tego na śniadanie. Te posiłki mogą ci zaszkodzić! Pełnowartościowe śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Jednak zdaniem specjalistów, istnieją produkty, których kategorycznie nie można spożywać na czczo. Spożywanie, tych produktów może doprowadzić do problemów. Zobacz, czego nie jeść i nie pić na śniadanie!

📢 Słupsk: Poszukiwani świadkowie wypadku na Hubalczyków. Potrącona została piesza Policjanci z Komisariatu Policji I w Słupsku poszukują świadków wypadku, do którego doszło 4 października około godziny 5.20. Z ustaleń policjantów wynika, że do zdarzenia z udziałem pieszej i kierującego osobowym fordem doszło na oznakowanym przejściu dla pieszych w Słupsku przy ul. Hubalczyków.

Prasówka 18.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Słupskie ulice, które tworzyły historię naszego miasta. Wojska Polskiego, Wolności, Jana Pawła II Aleja Wojska Polskiego to bez wątpienia jedna z najbardziej reprezentacyjnych ulic Słupska. Ale to nie jedyna ulica, która miała charakter miastotwórczy i miała bardzo duży wpływ na życie mieszkańców naszego miasta. Do grona tych ulic zaliczyć można również inne. Które? Zapraszamy do naszego materiału.

📢 Gorący imprezowy weekend w Prywatce w Koszalinie! Tak bawili się mieszkańcy [ZDJĘCIA] Gorący imprezowy weekend w Prywatce za nami. Imprezowiczów - zarówno w piątek, jak i w sobotę - nie brakowało. Zobaczcie, jak bawili się koszalinianie! 📢 Tragiczny wypadek koło Galerii Emka w Koszalinie. Nie żyje rowerzystka [ZDJĘCIA] Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w poniedziałek wieczorem w okolicach Galerii Emka w Koszalinie. 📢 Nowy, a już coś cieknie. Zalany tunel pod torami na PKP w Słupsku Trochę deszczu wystarczyło, aby w nowo otwartym tunelu pod torami na dworcu PKP w Słupsku, zebrała się woda. Nie jest to jeszcze bajoro po kolana, ale suchą stopą nie da się przejść. Na środę zaplanowana jest wizja lokalna z udziałem inwestora i wykonawcy, aby coś zaradzić i zapobiec kolejnym powodziom.

📢 Kuźnia końskich talentów. Borys z tytułem championa (WIDEO) Ogier Borys z hodowli Witolda Świątek Brzezińskiego z Brzeźna Szlacheckiego z tytułem championa w swojej kategorii. Ze stajni pana Witolda wychodzi mnóstwo końskich gwiazd. Dla pana Witolda to duma. 📢 Strzelanina w Brukseli. Są ofiary. Władze wprowadziły najwyższy poziom zagrożenia terrorystycznego W poniedziałkowy wieczór doszło do strzelaniny w stolicy Belgii. Około godziny 19.00 mężczyzna wykrzykujący "Allah akbar" (Allach jest wielki) zastrzelił dwóch Szwedów. Byli to kibice piłkarscy, którzy przyjechali do Brukseli na mecze swojej reprezentacji w eliminacjach ME 2024. Zamachowiec-dżihadysta został postrzelony podczas próby ujęcia, po czym zmarł w szpitalu. Policja nadal poszukuje wspólnika dżihadysty. 📢 Impreza sylwestrowa wraca do Słupska. Będzie płatna zabawa w Gryfii, w rytmach muzyki elektronicznej Duża impreza sylwestrowa powraca do Słupska. Zorganizowana zostanie w hali Gryfia. Bez wielkich gwiazd, za to w rytmach muzyki elektronicznej. Nie będzie hucznej zabawy przed słupskim ratuszem. I darmowego wstępu na zabawę.

📢 Księgowa odrestaurowała figurę Matki Boskiej w Ząbinowicach (WIDEO) Księgowa odrestaurowała figurę Matki Boskiej w Ząbinowicach. - To była dla mnie sama przyjemność - mówi Agnieszka Smantek z Ząbinowic. 📢 Posłowie w okręgu słupsko-gdyńskim. Zobacz 14 reprezentantów z naszego okręgu Czternastu posłów z okręgu słupsko-gdyńskiego zasiądzie w sejmowych ławach. To pięć kobiet i dziewięcioro mężczyzn. Sześć mandatów otrzyma Koalicja Obywatelska, cztery Prawo i Sprawiedliwość, dwa Trzecia Droga i po jednym Nowa Lewica i Konfederacja. 📢 Koszykówka. Energa Frages Słupsk wygrał na wyjeździe z zespołem Trefl II Sopot! Kolejne mecze rozegrały drużyny Energa Markos Słupsk i Energa Frages Słupsk. Pierwszy zespół dość wyraźnie przegrał z UKS Basket 8 Wejherowo, a drugi rozgromił Trefl II Sopot 107:42.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Straż Graniczna z Ustki w akcji. Ujawniła papierosy i krajankę tytoniową o szacunkowej wartości blisko 450 tys. zł Papierosy i krajankę tytoniową o szacunkowej wartości blisko 450 tys. zł przejęli funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Ustce i pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej. Nielegalny towar znaleziono u dwóch mieszkańców woj. pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. 📢 Wybory do Senatu. Do PKW spłynęły wszystkie wyniki. Kto zdobył mandat? PKW na swojej stronie internetowej publikuje od rana szczątkowe wyniki wyborów do Senatu. Sprawdź, którzy z kandydatów w poszczególnych okręgach radzą sobie najlepiej i są faworytami w wyścigu o mandaty. W większości okręgów znamy już zwycięzców. 📢 Ineos Grenadier 3.0 Diesel 249 KM. Pierwsza jazda, wrażenia, dane techniczne, ceny i konkurencja Jeśli ktoś szuka ładnie zaprojektowanego, efektownego i modnego SUV-a, z nowoczesnym wnętrzem, pełną elektryką, miłymi w dotyku dywanikami i oświetleniem ambientowym, Ineos Grenadier wyda się prawdziwym dinozaurem. Muszę przyznać, że ten samochód naprawdę przypomina mi dinozaura, ale stworzonego w laboratorium, w którym DNA stworzono z najlepszych cech różnych gatunków. Czym jest Ineos Grenadier i dla kogo został stworzony?

📢 W okręgu 26 (gdyńsko-słupskim) wygrała Barbara Nowacka Barbara Nowacka (KO) zdecydowanie wygrała w okręgu gdyńsko-słupskim uzyskując ponad 139 tys. głosów. Za nią uplasowali się politycy PiS - Piotr Müller z ponad 72 tys. głosów i Marcin Horała z ponad 47 tys. głosów. Na liście KO trzeci wynik uzyskał debiutant w polityce, były piłkarz Arki Gdynia Rafał Siemaszko - ponad 15 tys. głosów.

📢 Pomogą wyleczyć zapalenie zatok, zwalczą katar i ból głowy. Zioła do inhalacji i picia. Które z nich wybrać? Pociągasz nosem lub jest on tak zatkany, że nie możesz oddychać? Zapalenie zatok to częsta dolegliwość pojawiająca się w okresie jesienno-zimowym, ponieważ zmiany temperatury sprzyjają infekcjom. Zanim jednak sięgniesz po leki lub dodatkowo jako naturalny środek wspomagający warto wypróbować zioła na zatoki. Ułatwią one rozrzedzenie i odprowadzenie wydzieliny, złagodzą ból zatok i głowy oraz wspomogą odporność. Wypróbuj te zioła do picia i inhalacji.

📢 Oficjalne wyniki wyborów PKW. Taka jest przewaga PiS nad KO W wyborach do Sejmu zwyciężył PiS przed KO, Trzecią Drogą, Lewicą i Konfederacją. Na stronie PKW pojawiły się oficjalne informacje z kolejnych obwodowych komisji wyborczych. Mamy 100 proc. okręgów. Nasz artykuł jest aktualizowany na żywo. 📢 Wspominamy wakacje w koszalińskiej Prywatce. Zobacz ZDJĘCIA pięknych imprezowiczek! 17.10.2023 No cóż! Czas wakacyjnych szaleństw już za nami! Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by jeszcze te chwile powspominać. A w lipcu i sierpniu w koszalińskim klubie Prywatka było naprawdę gorąco! Zapraszamy do obejrzenia wybranych zdjęć z wakacyjnych imprez w klubie. 📢 Felieton rowerowy. Czym się spina Poddąbie i Dębina? Mając już niemało przejechanych kilometrów na rowerze ostro się hamuje na sam widok przydrożnego malowidła, ukazującego cyklistę wylatującego z siodełka. Napis głosi: Uwaga !!! Uwaga !!! W małym prostokącie na tym obrazie widnieje kolejne ostrzeżenie: Mokry beton. Taka przestroga trochę śmieszy, ale bardziej cieszy to, że trwa budowa nowego odcinka nadmorskiej rowerostrady Poddąbie – Dębina.

📢 Wyniki wyborów w Słupsku. Podliczono wszystkie głosy. KO na pierwszym miejscu, za nią PiS i Trzecia Droga W Słupsku podliczono głosy ze wszystkich obwodowych komisji wyborczych. Frekwencja w mieście wyniosła aż 73,48 proc. Kto uzyskał największe poparcie?

📢 Ustczanie i turyści nie zawiedli. Frekwencja w wyborach do Sejmu i Senatu najlepsza w powiecie słupskim 73,24% - taką frekwencją w wyborach do Sejmu RP może pochwalić się Ustka, która na wyborczej mapie powiatu słupskiego osiągnęła najwyższy wynik. Do lokali wyborczych z zaświadczeniami i aplikacjami tłumnie przychodzili turyści i kuracjusze, aby dopisać się do rejestru wyborców. 📢 “Pociąg Marzeń” zabrał na wycieczkę kolejne dzieci. Akcja charytatywna zakończona sukcesem Aż 8 155 zł przekazali na szczytny cel darczyńcy akcji charytatywnej “Głosu”. Dzięki nim wakacyjny “Pociąg Marzeń” zabrał w podróż podopiecznych Koszalińskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym. - Bez zewnętrznego wsparcia nie mamy szansy na takie wycieczki - przyznała Marta Suproń ze stowarzyszenia. - Ta pomoc wiele dla nas znaczy.

📢 Piękne stroiki na 1 listopada z kwiatów sztucznych. Te kompozycje na cmentarz wyglądają jak żywe. Wyjątkowe dekoracje na Wszystkich Świętych Kwiaty sztuczne w formie stroików na grób znowu są modne. Coraz częściej wybieramy rośliny na cmentarz, które wyglądają jak żywe, ale są od nich zdecydowanie trwalsze. Zobacz wyjątkowe kompozycje na cmentarz, którym niestraszny mróz czy śnieg. Sprawdź, jak pięknie możesz udekorować groby bliskich na Wszystkich Świętych. 📢 Ceny zniczy 2023 wyższe niż rok wcześniej. Gdzie kupić najtaniej? Wybraliśmy się do najpopularniejszych sklepów [GALERIA] Na chwilę przed Wszystkimi Świętymi każdy z nas zaczyna zastanawiać się, gdzie i za ile kupi w tym roku znicze na groby najbliższych. Producenci już ostrzegają, że ceny zniczy 2023 ponownie będą wyższe i nie tylko inflacja podnosi ceny. Sprawdzamy, co oferują markety i gdzie można kupić tanie znicze za mniej niż 1 zł?

📢 Przemysław Siwek ze Słupska wicemistrzem świata w martwym ciągu (zdjęcia) W trwających przez tydzień mistrzostwach świata w martwym ciągu w węgierskim Kiskunfelegyhaze wicemistrzem świata został słupszczanin trenujący w Husarzu Team z Gdańska. 📢 Marek Biernacki: Naszym celem są dwa mandaty w okręgu gdyńsko-słupskim i to się może udać To jest dobry wynik dla Trzeciej Drogi. Liczyliśmy na te 12-14 procent - mówi Marek Biernacki, PSL, nr 1 na liście Komitetu Wyborczego Trzecia Droga 2050 w okręgu gdyńsko-słupskim. - Po to powstała Trzecia Droga, aby obywatele mieli wybór. Budująca jest duża frekwencja, zwłaszcza wśród młodych osób. Świadczy to o tym, do jakiego momentu doszliśmy, że ludzie tak masowo szli na wybory. 📢 Złote i Szmaragdowe Gody w Miastku. Małżonkowie z medalami To wyjątkowa uroczystość. Pary z Miastka obchodziły Złote i Szmaragdowe Gody. Życzymy im wszystkiego najlepszego.

📢 W Duninowie w gminie Ustka w środku nocy spalił się opuszczony budynek Policja ustala, jak doszło do pożaru pustostanu w Duninowie w gminie Ustka. Ogień zauważono w sobotę tuż przed północą. Walczyło z nim 25 strażaków. 📢 Wyniki wyborów w powiecie słupskim. Kto uzyskał najwięcej głosów w regionie? Wybory do Sejmu i Senatu. Wczoraj, mieszkańcy powiatu słupskiego tłumnie wzięli udział w wyborach parlamentarnych. Frekwencja w regionie była rekordowa. Jak przekłada się to na poparcie poszczególnych komitetów? Są oficjalne wyniki. 📢 Nie zatrzymał się do kontroli, miał zakaz prowadzenia pojazdów. Motocyklista zatrzymany przez słupską policję Policjanci ze słupskiej drogówki w sobotę ruszyli w pościg za motocyklistą, który nie zatrzymał się do kontroli. Funkcjonariuszom udało zatrzymać się 46-latka, który miał aktywny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i używał cudzej tablicy rejestracyjnej.

📢 Straż Miejska zyska dodatkowe uprawnienia. Nawet 1500 zł mandatu za jazdę rowerem lub hulajnogą. Będą też kary za niewidoczny numer domu Już 20 października br. wejdą w życie nowe przepisy regulujące uprawnienia strażników miejskich. Oznacza to spore zmiany dla rowerzystów, którym za niektóre wykroczenia grozić będą kary w wysokości nawet 1500 złotych. Za co można dostać mandat od Straży Miejskiej? 📢 Wybory parlamentarne w powiecie bytowskim. Najwyższa frekwencja w Parchowie Za nami niedzielne wybory parlamentarne. Trwa liczenie głosów. Ze wstępnych danych wynika, że frekwencja częściowa w kraju wyniosła 71,81 proc. W powiecie bytowskim najwięcej osób zagłosowało w gminie Parchowo. 📢 To już pewne. Jarmark Bożonarodzeniowy zawita do Bytowa W grudniu koniecznie przyjedźcie do Bytowa. Do 4 grudnia na odwiedzających bytowski rynek czeka masa atrakcji. W mieście kolejny raz odbędzie się Jarmark Bożonarodzeniowy.

📢 Najlepsze memy dla tych, którym się nie chce pracować. Zrób sobie przerwę na kawę i pośmiej się ze swojego szefa (zdjęcia) 16.10.23 Najtrudniejszy jest zawsze poniedziałek. Po weekendowym odpoczynku powrót do pracy nie należy do najprzyjemniejszych. Tego dnia najtrudniej jest nam odpisać na maile, spotkać się służbowo na telekonferencji czy po prostu być produktywnym. Kto z nas tego nie przeżywał choć jeden raz? Znając Wasze potrzeby przygotowaliśmy coś w sam raz dla tych, którym nie chce się dziś pracować. Zobaczcie najlepsze memy w Internecie o pracy, pracowaniu i szefach. 📢 Te produkty SANEPID nakazał natychmiast wycofać z półek w Biedronce, Lidlu i innych. Parówki, jajka, mięso 16.10.23 Główny Inspektorat Sanitarny nakazał wycofanie ze sklepów kolejnych produktów, których spożycie zagrażać może zdrowi oraz życiu konsumentów. Mowa tu o takich produktach jak parówki, mięso, jajka czy kosmetyki. Wykryto w nich albo niepożądane substancje lub skażenie bakteriami salmonelli. Oznacza to, że produkty te muszą natychmiast zostać wycofane ze sprzedaży. Sprawdź o które produkty i ich partie chodzi. Robisz zakupy w Biedronce, Lidlu, Auchan czy innych popularnych marketach? Sprawdź czy nie kupiłeś rzeczy wycofanych przez Sanepid.

📢 Unikatowe monety z PRL warte po kilka tysięcy zł. Masz takie w domu? Kolekcjonerzy szukają ich na aukcjach w Internecie 16.10.23 Nie od dziś wiadomo, że fanatycy kolekcjonerzy są w stanie zapłacić każde pieniądze aby skompletować swoje kolekcje. Nie inaczej jest z kolekcjonerami monet. Te na rynkach internetowych aukcji osiągają niejednokrotnie kwoty przekraczające nawet 10 czy 20 tysięcy złotych. Kolekcjonerzy szukają głównie monet w dobrym stanie i rzadkich ale również takich, które swoją wartość zyskują dopiero w pewnej kolekcji. Tak też jest z monetami, które wybite zostały w okresie Polski Ludowej. Jakich monet z PRL szukają kolekcjonerzy? 📢 Grand Prix Ustki 2023 w biegach i nordic walking zakończone. Wręczono nagrody dla najlepszych (zdjęcia) Walka nie tylko z własnymi słabościami, ale również niezwykle deszczową i wietrzną pogodą. Warunki mało sprzyjające nie zniechęciły uczestników do udziału w III biegu i zakończeniu całego cyklu Grand Prix Ustki 2023, jednak na starcie biegu i tak stanęło ponad 120 zawodników i zawodniczek.

📢 To są hity z kartkówek. Takie rzeczy piszą uczniowie na sprawdzianach i w pracach domowych. Riposty z kartkówek uczniów z piekła rodem Uczniowie sięgają do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz! 📢 Stare telefony komórkowe za DUŻE pieniądze. To modele cenne dla kolekcjonerów. Masz? Tyle teraz kosztują. Na tych telefonach dobrze zarobisz Stare telefony komórkowe są warte majątek! Wprawdzie nie dorównują smartfonom, ale są niezwykle cenne! Nie zrobisz nimi zdjęcia, nie przejrzysz facebooka, nie sprawdzisz instagrama... Nokia, Motorola czy Siemens to tylko część marek, rządzących rynkiem telefonów jeszcze 20 lat temu. Dziś mają wartość kolekcjonerską, więc są cenne! Masz w domu te aparaty? To trzymaj się - możesz zarobić dużą kasę!

📢 Najbardziej poszukiwane antyki. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 16.10.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Zobacz opuszczone budynki na Pomorzu. Tak wygląda "polski Hogwart". Masz odwagę tam wejść? Tu straszy! Zamek w Łapalicach oraz inne miejsca Polski Hogwart straszył, niebawem może być perełką Kaszub i polskie architektury. Dziś niestety to jednak opuszczone miejsce i budowla na Pomorzu. Nie jedyna! Gdzie możemy je znaleźć? Jak się okazuje, jest ich północy Polski dużo. Jednym z najsłynniejszych opuszczonych obiektów na Pomorzu jest zamek w Łapalicach, ale to nie jedyne miejsce warte uwagi miłośników dreszczyku i odkrywania. Sprawdźcie, jakie jeszcze opuszczone budynki znajdują się na Pomorzu.

📢 Ustka z najlepszą frekwencją w powiecie w wyborach do Sejmu i Senatu. Mieszkańcy i turyści głosują (Zdjęcia) Do godziny 12 Ustka w wyborach do Sejmu i Senatu miała najwyższą frekwencję w powiecie słupskim. Podnieśli ją skutecznie kuracjusze i turyści, którzy licznie dopisywali się do list wyborczych.

📢 Tym osobom przysługuje dodatkowe 500 zł miesięcznie. Sprawdź, jakie warunki należy spełnić, żeby otrzymać dodatkowe 500 plus W minionym roku ponad 388 tys. osób z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji dostawało co miesiąc pieniądze z ZUS. Dodatek przyznawany jest od 1 października 2019 roku. – Przyznany „poza ZUS-em” stopień niepełnosprawności nie uprawnia do otrzymania dodatku, bo o tym, czy go dostaniemy, decyduje lekarz orzecznik ZUS – podkreśla Iwona Kowalska-Matis, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS. 📢 Młodzi szachiści rywalizowali w pierwszych turniejach w słupskim szpitalu. To była zdrowa rywalizacja Była radość zwycięstwa, łzy porażki, pierwsze punkty i zdobywanie kolejnych kategorii szachowych. Aż 65 uczestników wzięło udział w dwóch turniejach szachowych organizowanych w słupskim szpitalu. 📢 Wybory parlamentarne i ogólnokrajowe referendum. Głosowanie w Słupsku [ZDJĘCIA] 15 października o godz. 7 otwarto w Słupsku lokale wyborcze. Mieszkańcy ruszyli do urn, żeby wziąć udział w wyborach parlamentarnych. Głosować można przez cały dzień, do godz. 21.

📢 Młodociani przestępcy, których poszukuje policja! Nie mają jeszcze 30 lat, a wystosowano za nimi listy gończe. Kogo szuka policja? Sprawdź! Nie mają jeszcze 30 lat, a szuka ich policja. Zobacz, kogo poszukuje pomorska policja. Rozpoznajesz kogoś ze zdjęcia? Zgłoś to na adres: [email protected] lub zadzwoń pod numer telefonu 997, lub 112. Za co policja na Pomorzu poszukuje młodych mężczyzn? Lista przestępstw oraz wykroczeń jest długa. Sprawdźcie szczegóły.

📢 Taki jest sztorm na Bałtyku! Potęga natury uderza w wejście do portu Darłowo. Zobacz ZDJĘCIA. Zrobią na tobie wrażenie Potęga żywiołu! Sztormowy Bałtyk jet groźny. Mieliśmy okazję to zobaczyć podczas sierpniowej nawałnicy. Szkwał uderzył w wejście naszego portu z potężną siłą. Respekt Bałtyk! Pamiętajcie, w czasie burzy nie wchodzimy w takie miejsca, bo... Zobaczcie sami! Sztorm na Bałtyku pokazuje prawdziwą potęgę żywiołu! Niech te zdjęcia będą przestrogą.

📢 To nas najbardziej denerwuje w mieszkaniu w bloku. Te zachowania szczególnie nie podobają się mieszkańcom budynków wielorodzinnych! 15.10.23 Oto co nas najbardziej denerwuje w mieszkaniu w bloku. Te zachowania szczególnie nie podobają się mieszkańcom budynków wielorodzinnych. Mieszkanie w bloku może być prawdziwym utrapieniem. Mieszkańcom zazwyczaj przeszkadzają wszechobecne odgłosy dochodzące z mieszkań obok, czy też z klatki schodowej. Nie każdy ma szczęście trafić na spokojne, przyjazne i miłe sąsiedztwo. Te rzeczy powodują, że nie można liczyć na dobre stosunki z sąsiadami. Wiele z tych punktów będzie dla Was wielkim zaskoczeniem! 📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! 15.10.2023 Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź listę najbardziej leniwych psów!

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! 15.10.2023 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 15.10.2023 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Te rzeczy kupisz w niskich cenach [ZDJĘCIA] 15.10.2023 Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź koniecznie, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze! 📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! 15.10.2023 Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź koniecznie! 📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 15.10.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznieczy masz je w domu!

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 15.10.2023 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy! 📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! 15.10.2023 Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź koniecznie naszą listę!

📢 Wybory parlamentarne 2023 i referendum w Słupsku i regionie. Relacja na żywo Wybory parlamentarne 2023 w Słupsku i regionie. W tym artykule znajdziesz informacje na temat frekwencji, a po zakończeniu ciszy wyborczej pierwsze sondażowe wyniki. Bądź z nami na bieżąco! 📢 Sztubackie życie w powojennej Ustce. Nauczyciele, uczniowie, szkoły [zdjęcia] Droga do szkoły, przerwa w lekcjach, uśmiech pierwszej nauczycielki. Mundurek, kołnierzyk, tarcza, boisko szkolne, klasówki, matura i wakacje! Czas powojennej Ustki zatrzymał się w kadrze Heleny Bieszczad. Może znajdziecie siebie lub swoich bliskich na fotografiach z tamtych lat? 📢 Sobotni Bazarek Natury w Krępie. Lokalny ryneczek zdrowej żywności W sobotnie przedpołudnie w Krępie koło Słupska zorganizowano kolejny Bazarek Natury. Mieszkańcy regionu mogli nabyć pyszne wyroby od lokalnych przedsiębiorców.

📢 Ślubowanie, wyróżnienia, czyli dzień nauczyciela. Dzień Edukacji Narodowej w słupskim „Mechaniku” [ZDJĘCIA] W Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku zorganizowano w piątek, 13 października, obchody Dnia Edukacji Narodowej. Było ślubowanie uczniów i wyróżnienia dla nauczycieli.

📢 Dzień Nauczyciela obchodzony jest w Polsce od kilkudziesięciu lat. Zobacz archiwalne zdjęcia, przedstawiające dawną szkołę! Dzień Nauczyciela obchodzony jest w Polsce już od kilku dekad, bowiem jego początki sięgają lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Co ciekawe, od 1982 roku jego oficjalna nazwa to Dzień Edukacji Narodowej, w związku z czym od tamtej pory święto dotyczy wszystkich pracowników oświaty. Z tej okazji w szkołach nie odbywają się zajęcia, a zamiast nich uczniowie przygotowują uroczyste apele albo organizowane są wspólne wyjścia – na przykład do instytucji kulturalnych. Nauczyciele zarówno dawniej, jak i obecnie odgrywają niezwykle ważną rolę nie tylko w edukacji, ale też w wychowywaniu młodego pokolenia. Chociaż same lekcje przebiegają bardzo podobnie, to zmieniło się podejście uczniów do szkoły oraz osób, prowadzących zajęcia. Wraz z rozwojem technologii pojawiły się również nowoczesne metody nauczania, między innymi z wykorzystaniem ciągle udoskonalanych urządzeń. Dzieci i młodzież, wyposażone w laptopy oraz dostęp do internetu mają bez porównania inne możliwości w pozyskiwaniu wiedzy niż ich rówieśnicy kilkadziesiąt lat temu. Wszelkie multimedialne formy urozmaicają przekaz i rozwijają kreatywność. Niemniej jednak, dawniej nauczyciele byli autorytetami dla uczniów, a ich zawód uchodził za prestiżowy. Mieli też większy wpływ na kształtowanie pozytywnych postaw wśród dzieci oraz młodzieży. W placówkach edukacyjnych panowała dyscyplina, której złamanie wiązało się z poważnymi konsekwencjami. Z okazji Dnia Nauczyciela zobacz archiwalne fotografie, przedstawiające polską szkołę kilkadziesiąt lat temu!

📢 Dzień Edukacji Narodowej w Ustce. Nauczyciele wyróżnieni Z okazji Dnia Edukacji Narodowej władze Ustki odwiedziły wszystkie placówki oświatowe z życzeniami dla wszystkich pracowników. 📢 W Słupsku świętowali wszyscy nauczyciele. Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej [ZDJĘCIA] Za trudy codziennej pracy, poświęcenie i szerzenie wiedzy podziękowano dziś (13.10) wszystkim słupskim nauczycielom. Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej zorganizowano w sali bankietowej „Aureus”. 📢 Najlepszy pediatra w Słupsku. Zobacz ranking najlepszych lekarzy dziecięcych z portalu znanylekarz.pl (zdjęcia) 13.10.23 Który ze słupskich pediatrów posiada najlepsze opinie i oceny? Do kogo warto się wybrać z dzieckiem gdy zachoruje w Słupsku? Sprawdziliśmy opinie i oceny o lekarzach dziecięcych ze Słupska i okolic na portalu znanylekarz.pl. Zobacz kto cieszy się najlepszymi opiniami wśród pacjentów.

📢 Uroczysta inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku [ZDJĘCIA,WIDEO] Słupska uczelnia po raz 55. zainaugurowała kolejny rok akademicki. Po raz pierwszy uroczystość zorganizowana została pod szyldem Uniwersytetu.

📢 Biżuteria z PRL na której można zarobić. Zobacz czego szukają jubilerzy i kolekcjonerzy. Kolczyki i pierścionki warte fortunę 12.10.23 Moda na biżuterię z PRL powraca. I nie jest to pusty slogan. Wystarczy popatrzeć na ogłoszenia dostępne w Internecie, choćby te na portalu OLX. To właśnie tam znajdziemy całą masę ogłoszeń chętnych nie tylko do sprzedania ale i kupienia pamiątkowej biżuterii po babci, mamie czy cioci. Wiele osób posiada w swoich domowych kolekcjach właśnie taką biżuterię. Okazuje się, że można na niej zarobić całkiem duże pieniądze ponieważ stanowią one dużą wartość dla zbieraczy, jubilerów a przede wszystkim dla kolekcjonerów. Ile zatem można zarobić na pierścionkach czy kolczykach z PRL na OLX? Sprawdziliśmy. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 11.10.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Tyle zarabia się w Wojsku Polskim w 2023 roku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac w konkretnych stopniach! Oto zarobki żołnierzy w 2023 roku. Stawki uzależnione są od posiadanego stopnia. Wynagrodzenie żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale także wiele ulg i premii finansowych. W Polsce ten rok ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. Ogólnie rzecz biorąc, to tylko w 2023 roku wydatki te, mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile pieniędzy będzie przeznaczonych na pensje dla wojskowych? Sprawdź, ile zarabia się w wojsku na określonych stopniach!

📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź kogo to dotyczy! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 500 plus!

📢 Psy do adopcji ze schroniska w Słupsku. Wszystkie zwierzaki czekają na nowego i kochającego właściciela [ZDJĘCIA] W słupskim schronisku dla zwierząt, na nowy i kochający dom czeka wiele zwierzaków. Wiele osób chciałoby adoptować szczeniaka, jednak warto zastanowić się też nad przygarnięciem starszego psa. Dorosłe bezdomniaki mają statystycznie mniejsze szanse na znalezienie nowego domu. Dziś to właśnie one chcą się państwu przedstawić.

📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Jakie są warunki aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 10.08.23 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Nowe sanatorium w Ustce czeka na poszerzenie strefy uzdrowiska W poszpitalnym budynku w Ustce przy ulicy Mickiewicza powstaje sanatorium. Pokoje i sprzęt rehabilitacyjny czekają na przyjęcie pierwszych kuracjuszy. Jednak problemem są lokalne przepisy uzdrowiskowe, które trzeba zmienić, by obiekt ruszył. 📢 Przepiękne patio i klimatyczna kawiarnia w przyszłym sanatorium Zielone Ogrody w Ustce Już nie szpital, a jeszcze nie sanatorium. W obiekcie przy ulicy Mickiewicza w Ustce działa stylowa kawiarnia i trwają ostatnie aranżacje klimatycznej palmiarni. Jednak na pierwszych kuracjuszy trzeba poczekać. 📢 Słupski Famarol. Historia jednego z największych producentów maszyn rolniczych [ZDJĘCIA] Kalendarium Fabryki Maszyn Rolniczych Agromet – Famarol w Słupsku, jednego z największych w tym mieście przedsiębiorstw oraz najnowocześniejszych w kraju producentów wyrobów niezbędnych rolnictwu, zawiera wiele okrągłych rocznic funkcjonowania tej firmy.

📢 Kuchenne rewolucje Magdy Gessler w restauracji Mikołajek w Słupsku. Zobacz, jak zmienił się lokal [ZDJĘCIA] "Złoty Pikling" tak nazywa się nowa restauracja, która zajęła miejsca "Mikołajka", przez lata funkcjonującego w hotelu PTTK przy ul. Szarych Szeregów 1 w Słupsku. Tę metamorfozę w ciągu czterech dni przeprowadziła Magda Gessler podczas nagrania programu "Kuchenne rewolucje" dla TVN. Od wtorku zainteresowani będą mogli spróbować menu w tym lokalu.

📢 W Słupsku trwają przygotowania do kolejnych "Kuchennych rewolucji" Magdy Gessler Magda Gessler ponownie pojawi się w Słupsku, aby przeprowadzić swoje "Kuchenne rewolucje". Jak się dowiedzieliśmy, tym razem pojawi się w mieście na zaproszenie Jolanty Rozkosz, która jest najemcą restauracji "Mikołajek" w hotelu PTTK przy ul. Szarych Szeregów i szuka pomysłu na ten lokal.

Luiza Lizut - nagrody za frekwencję