Przegląd prasy 19.03.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wojna na Ukrainie 2024 na żywo. Najnowsze informacje - relacja”?

Prasówka 19.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wojna na Ukrainie 2024 na żywo. Najnowsze informacje - relacja 18 marca 2024 roku jest 754. dniem wojny. Władimir Putin ostrzegł w poniedziałek Zachód, że bezpośredni konflikt zbrojny między Rosją a NATO oznaczałby, że ludzkość stoi o krok od III wojny światowej. Dodał, że prawie nikt nie chciałby takiego scenariusza. W nocy z niedzieli na poniedziałek siły obronne Ukrainy w dziewięciu obwodach strąciły łącznie 17 wrogich dronów.

📢 Tych rzeczy nie wolno robić na działce. Oto lista zakazów, która może zaskoczyć nie jednego działkowicza. Sprawdź koniecznie! Oto lista rzeczy, których nie można robić na działce. Lista zakazów nie jest mała, a potrafi zaskoczyć nie jednego działkowca. Wyjazd na działkę kojarzy się głównie z wypoczynkiem i świeżymi warzywami i owocami. Wiele osób ceni sobie spokój i oderwanie od codziennego życia. Regulamin Ogródków Działkowych jasno określa co możemy, a czego nie możemy na naszym kawałku ziemi. Zastanawiasz się jakich zakazów trzeba przestrzegać? Sprawdź czego nie można robić na działce!

📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, czy masz je w portfelu!

📢 Działki ogrodnicze na sprzedaż w Słupsku i okolicy. Szukasz działki na ROD? Zobacz najciekawsze oferty na OLX (zdjęcia) 18.03.2024 Wielkimi krokami nadchodzi wiosna. Jest to czas, kiedy co raz większa ilość osób szuka ogródków działkowych na sprzedaż a ruch w branży ogrodniczej zaczyna się wzmagać. Działki ogrodnicze cieszą się niesłabnącą popularnością wśród miłośników odpoczynku na świeżym powietrzu, grillowania czy uprawiania własnych warzyw i owoców. Jak wygląda zatem rynek ogródków działkowych w Słupsku i okolicy? Zobaczcie ile kosztuje kupno ogródka działkowego. 📢 Oto domy, które zlicytuje komornik. Ich właściciele popadli w tarapaty finansowe. Można je kupić za bezcen (zdjęcia) 18.03.2024 Kolejne domy trafiły na licytacje komornicze. Ich właściciele popadli w tarapaty finansowe a nieruchomości przejął komornik. Domy te zakupić można w bardzo atrakcyjnych cenach na stronach związanych z licytacjami komorniczymi. Często powodem są kłopoty finansowe ich właścicieli, brak możliwości spłaty zadłużenia czego efektem jest interwencja komornicza i sprzedaż nieruchomości. Jakie domy zostaną zlicytowane w marcu 2024 roku? Zobacz licytacje komornicze domów.

📢 Słupsk, którego już nie ma. Tak wyglądało miasto 12 lat temu. Zdziwisz się, jak dużo się zmieniło od 2012 roku (zdjęcia) 18.03.2024 Samochód Google Street co jakiś czas odwiedza miasta w Polsce i fotografuje ulice tworząc jedyną w swoim rodzaju mapę. Dzięki temu możemy zobaczyć jak na przestrzeni lat zmieniały się ulice, zabudowania czy infrastruktura miejska. Nie inaczej jest ze Słupskiem. Najstarsze zdjęcia jakie możemy znaleźć pochodzą z 2012 roku. Zobaczcie jak wtedy wyglądało nasze miasto i jak wiele się w ciągu 12 lat zmieniło.

📢 Najpiękniejsze palmy i pisanki w gminie Ustka. Wielkanocne spotkanie z tradycją i kulturą Gmina Ustka urządziła dla mieszkańców i gości przedświąteczne spotkanie. Tradycyjnie rozstrzygnięto konkurs na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną i Wesołą Pisankę oraz na najsmaczniejszą potrawę.

📢 Medale zawodników Klubu Karate Goju-Ryu w XIX Mistrzostwach Polski Ogromny sukces 13 zawodników i trenera Krzysztofa Lehmanna z Dębnickiego Klubu Karate Goju-Ryu w XIX Mistrzostwach Polski, które odbyły się w Warszawie.

📢 „Młode Talenty”. Halowy turniej piłkarski w Kobylnicy W hali sportowej Szkoły Podstawowej w Kobylnicy rozegrano Halowy Turniej Piłki Nożnej „Młode Talenty” Kobylnica 2024. Organizatorem imprezy były UKS BYKI Słupsk w partnerstwie z Powiatem Słupskim i Gminą Kobylnica. 📢 Odkrycie archeologiczne podczas budowy ścieżki rowerowej do Gostkowa Wstrzymano budowę ścieżki pieszo-rowerowej z Dąbia do Gostkowa w powiecie bytowskim. Podczas prac ziemnych natrafiono na cenne znaleziska. Teren badają już archeolodzy. 📢 Zdradzamy sekret młodego wyglądu! Oto najpiękniejsze i najmodniejsze cięcia oraz kolory włosów dla kobiet 40+ Fryzury odmładzające sprawią, że będziesz pewniejsza siebie, atrakcyjniejsza i wizualnie młodsza niż jesteś. Jeśli twoim celem jest odmładzająca metamorfoza, to koniecznie, zobacz nasze propozycje przygotowane dla czterdziestolatek i starszych pań. Te uczesania zadziałają lepiej, niż lifting.

📢 Powiat Słupski nagrodzony w rankingu samorządowym Powiat Słupski zajął drugie miejsce w tegorocznym Ogólnopolskim Rankingu Związku Powiatów Polskich za 2023 rok w kategorii powiatów od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców. 📢 Tak zmieniała się Julia Wieniawa - młoda i utalentowana aktorka oraz piosenkarka. Zobacz jej metamorfozę Julia Wieniawa na brak zainteresowania fanów nie może narzekać. Ci poznali ją w serialu Rodzinka.pl jako pełną wdzięku Paulinę, dziewczynę Kuby Boskiego. Młoda celebrytka debiutowała jednak nie przed kamerą... a w teatrze. Jak przez 10 lat kariery zmieniała się aktorka i piosenkarka? Zobacz te zdjęcia! 📢 Wielkie święto Kaszubów. Do Kolbud na Dzień Jedności zjechało setki osób. Były koncerty, turnieje Kaszubi z całego Pomorza i nie tylko mieli swoje wielkie święto. W Kolbudach w Dzień Jedności Kaszubów spotkali się miłośnicy tej kultury i regionu. Były piękne tradycyjne stroje, turnieje, koncerty, pyszne potrawy i oryginalne rękodzieło. Do tego próba bicia rekordu Polski w jednoczesnej grze na akordeonie i premiera gry Spy Guy Pomorskie. Zobaczcie, co się działo w niedzielę w Kolbudach.

📢 Tak mieszka Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Dom aktorki, która odpadła z „Tańca z gwiazdami” - galeria zdjęć Małgorzata Ostrowska-Królikowska mieszka w przytulnym domu z ogrodem, który sąsiaduje z lasem. Gwiazda tanecznego show Polsatu „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami” żyje na co dzień w malowniczej okolicy. Zobacz, jak mieszka aktorka z „Klanu”, która wystąpi obok Macieja Musiała, Roksany Węgiel czy Maffashion. Tak się urządziła mama Antka Królikowskiego. 📢 Oto Trójmiasto na filmie. Te obrazy kręcono w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Trójmiasto w filmach i serialach było dobrym planem filmowym Trójmiasto - Gdańsk, Gdynia i Sopot wielokrotnie służyły jako plany filmowe. Na Wybrzeżu kręcono m.in. zdjęcia do seriali "Motyw", "Prawo Agaty" i "Diagnoza", a także takich filmów jak "Solid Gold", "Czarny czwartek", "Układ zamknięty", a nawet....bollywoodzkiej produkcji "Mersal".

📢 Ustka i Łeba przypominają rządowi o inwestycjach w portach Burmistrzowie Ustki i Łeby wystosowali list do premiera rządu, w którym wyrazili swoje zaniepokojenie dotyczące brakiem realizacji inwestycji przystosowania portów w Ustce i Łebie do funkcji serwisowych dla morskich farm wiatrowych, ze środków wcześniej zapewnionych w KPO.

📢 Decyzja środowiskowa dla elektrowni jądrowej. Ekolodzy: Badania trzeba powtórzyć Badania dotyczące wpływu na środowisko morskie planowanej elektrowni jądrowej na Pomorzu zostały przygotowane na błędnych założeniach i powinno się je powtórzyć - uważają eksperci ekologicznej organizacji Eko-Unia. Inni wskazują z kolei, że badania były bardzo dokładne. 📢 Monte Karlino z widowiskowym finałem w Koszalinie [ZDJĘCIA, WIDEO] Kolejna, już 49., edycja Rajdu Monte Karlino, za nami. Efektownych przejazdów na otwarcie sezonu nie brakowało. 📢 Panie dały czadu! Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich w Tuchomiu Borowianki - panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Borowego Młyna zgarnęły wszystko. Stanęły na podium w Powiatowym Turnieju KGW. Impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. 📢 Koszykówka. Znakomicie grają i zjawiskowo wyglądają. Zobacz osiem najładniejszych zawodniczek Orlen Basket Ligi Kobiet. GALERIA Tegoroczny sezon Orlen Basket Ligi Kobiet zmierza ku końcowi. W czwartek poznaliśmy nowego mistrza Polski, którym został KGHM BC Polkowice. W finale podopieczne trenera reprezentacji Polski Karola Kowalewskiego pokonały PolskaStrefaInwestycji Enea AJP 2-0. W spotkaniu o brązowy medal VBW Arka Gdynia prowadzi w serii z 1KS Ślęzą Wrocław 1-0. Drugi mecz odbędzie się w stolicy województwa dolnośląskiego. Przez całe rozgrywki panie zachwycały nie tylko wyjątkową grą, ale również piękną urodą. Aby zobaczyć najbardziej urodzie koszykarki prezentujące się na polskich parkietach kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Felieton rowerowy. O dwa mosty za daleko [ZDJĘCIA] Wskutek wyłączenia z użytku dwóch mostów pieszo – rowerowych na Słupi w Słupsku porobiło się jak w tytule. A jak komuś coś się skojarzyło z filmowym dziełem „O jeden most za daleko”, to ten myślowy odjazd w przeszłość ma jednak coś wspólnego z naszą rzeczywistością. 📢 Tramwaj wodny z Głobina pływa po Jeziorze Genewskim Firma Markos z podsłupskiego Głobina skonstruowała tramwaj wodny dla obiorcy w Genewie. Zbudowana z kompozytów jednostka ma napęd elektryczny i wozi pasażerów po Jeziorze Genewskim. 📢 Duże utrudnienia po wypadku na DK 6 w Pogorzelicach. Ranne Dwie osoby Ruch wahadłowy wprowadzono na drodze krajowej nr 6 w Pogorzelicach po zderzeniu dwóch samochodów osobowych. W wypadku zostały ranne dwie osoby - informuje GDDKiA.

📢 Młodzież z gminy Kępice rywalizowała w turnieju wiedzy pożarniczej Na terenie kompleksu leśnego „Kawka” koło Biesowic w gminie Kępice, zorganizowano etap gminny Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Wzięło w nim udział 46 uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 📢 Te mieszkania do wynajęcia szokują! Najdziwniejsze pomysły właścicieli w praktyce. Zobacz zdjęcia Miało chyba być pięknie, a wyszło... przerażająco. Łazienka to ważna część każdego domu. Często mają ograniczony metraż, ale to nie zraża właścicieli przed urządzeniem jej w wyjątkowy sposób. Jak możecie zobaczyć na zdjęciach niektóre pomysły "dekoratorów" mogą przyprawić o gęsią skórkę... 📢 Piękno w stylu topless. Moda na topless, tolerancja nagości, emancypacja czy przyjemność bez ograniczeń? [ZDJĘCIA] Opalanie się topless dawno już wyszło z mody, ale w latach 70. i 80. XX wieku było symbolem wyzwolenia kobiet, oznaką emancypacji i źródłem inspiracji dla wielu pań. Rewolucja plażowa dotarła do Polski, kiedy na ekrany kinowe wszedł film „I Bóg stworzył kobietę” z Brigitte Bardot w roli głównej, francuską seksbombą, która stała się obiektem pożądania milionów mężczyzn i niechęci kobiet na całym świecie.

📢 Targi leśne Forest Show Łobez 2024. Pokaz maszyn i konkursy operatorów (ZDJĘCIA) Drwale, firmy leśne, leśnicy - czyli cała branża leśna z całego Pomorza spotkała się na targach Forest Show Łobez 2024. 📢 Znowu się śmieją! Nowe najgłupsze memy o wsi i rolnikach z Podlasia. Miastowi są bezczelni. Zobacz najlepsze śmieszne obrazki W dzisiejszych czasach trudno uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie. 📢 Miss Wsi Pomorza. Wspomnień dawnych czar. Tak było 20-30 lat temu. Zobaczcie zdjęcia Miss Wsi Pomorza to wydarzenie, które organizowano w podmiasteckiej Łodzierzy w latach 1996-2004. Cieszyła się dużą popularnością. Kandydatki prezentowały nie tylko swoją urodę i wdzięk, a także znajomość realiów wiejskiego życia. Wybory miss miały swój klimat. Zapraszamy do obejrzenia naszej fotogalerii. Zapraszamy do wspomnień.

📢 W oparach śmierci i gąszczu prawa. Cztery lata temu Nikolę zabił czad Nikola miała 13 lat. Była iskierką i pociechą rodziców. Cztery lata temu zabił ją czad. Dlaczego tak się stało, wyjaśni proces. Jednak zanim sprawa trafiła do sądu, kilka lat błądziła w labiryncie kodeksu. 📢 Piknik Strażacki przy GCKiP w Kobylnicy [ZDJĘCIA] W sobotę 16 marca teren przy Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy zamienił się w prawdziwy strażacki plac zabaw. Za nami Piknik Strażacki. Zobacz fotorelację.

📢 Ustczanie przeszli ulicami miasta. Droga krzyżowa w rocznicę śmierci biskupa W piątek wieczorem ustczanie przeszli ulicami miasta, niosąc krzyż. W tym roku droga krzyżowa odbywała się 15 marca, w 28. rocznicę śmierci 2. biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego bp. Czesława Domina. 📢 Słupska Ekstremalna Droga Krzyżowa. Zobacz zdjęcia z trasy W piątek 15 marca spod kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku po raz kolejny wyruszyła Ekstremalna Droga Krzyżowa. Najdłuższa trasa, to szlak wzdłuż nadmorskich klifów, która przekracza 50 km! Zobacz zdjęcia naszego fotoreportera Łukasza Capara, który wziął udział w wyjątkowym wydarzeniu. 📢 Komitet Słupsk Wspólnie przedstawił kandydatów na radnych W sobotę Komitet Wyborczy Wyborców „Słupsk Wspólnie” przedstawił swoich kandydatów do Rady Miasta Słupska. Komitet chce zdobyć mandaty we wszystkich okręgach wyborczych w mieście.

📢 Plaża w Ustce wciąga jak bagno. Spacery brzegiem morza w czasie refulacji kończą się źle Straż pożarna z Ustki na świeżo zrefulowanej plaży uwalniała kobietę, której nogi ugrzęzły w mule naniesionym z dna Bałtyku. To jednak nie jest pierwsza taka sytuacja. Do tej pory uwięzionym w mokrym piasku spacerowiczom pomagali inni turyści. Tym razem bez pomocy służb się nie obeszło. Potrzebna była łopata i drabina. 📢 W Słupsku walczyli o tytuł Mistrza Nawigacji Województwa Pomorskiego W siedzibie Pomorskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku odbył się rejonowy etap IX Konkursu o Tytuł Mistrza Nawigacji Województwa Pomorskiego. Turniej nawigacyjny organizowany jest przez Pomorski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku w ścisłej współpracy z Fundacją Wspierania Inicjatyw Niekonwencjonalnych „Sub ventum” ze Słupska oraz Pomorskim Związkiem Żeglarskim w Gdyni.

📢 Zenek Martyniuk i Magda Narożna wybrali domy na wsi. Zobacz, jak mieszkają największe podlaskie gwiazdy disco polo Dzięki ciężkiej pracy każde z nich dorobiło się wspaniałych posiadłości. Jednak ani Zenek Martyniuk z zespołu Akcent ani Magda Narożna z zespołu "Piękni i młodzi" nie zdecydowali się na zakup nieruchomości w dużym mieście. Postanowili wybudować się na wsi. Zobaczcie zdjęcia domów i oceńcie sami, która rezydencja podlaskich celebrytów robi większe wrażenie. 📢 Słupskie Milenium: zostawić czy wyburzyć? Debata swoje, życie swoje Temperatura dyskusji była gorąca. Pomysły na budynek kina Milenium świetne. Miały tylko jedną wadę - pieniądze albo raczej ich brak. Na Uniwersytecie Pomorskim z inicjatywy prof. Wojciecha Skóry, dyrektora Instutytu Historii, odbyła się debata nad budowlą, która, mimo iż budzi sentymenty słupszczan, prawdopodobnie zniknie z centrum Starego Rynku w Słupsku.

📢 Zmarł dr n. med. Jacek Balicki, wieloletni ordynator oddziału neurologii w Słupsku W czwartek, 14 marca 2024 r., zmarł dr n. med. Jacek Balicki, wieloletni ordynator oddziału neurologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku. To ogromna strata nie tylko dla rodziny, ale także dla pacjentów. Dr Balicki ceniony był za niezwykłą empatię, zrozumienie i troskę o pacjentów z najcięższymi schorzeniami neurologicznymi. Pogrzeb odbędzie się 19 marca w Skórzewie koło Poznania. 📢 W słupskim ratuszu podsumowano ogólnopolski konkurs „JA” [ZDJĘCIA] W piątek w Urzędzie Miejskim w Słupsku odbyło się zakończenie Ogólnopolskiego Konkursu Plastyczno-Fotograficzno-Filmowego „JA”, którego organizatorem było Liceum Sztuk Plastycznych przy Zespole Szkół Technicznych w Słupsku. 📢 Piękne i unikatowe nasze bałtyckie wydmy. Trochę wiosennej pustyni nad Morzem Bałtyckim Piesze szlaki turystyczne jako pętle są chętnie wybierane przez turystów. Start i meta znajdują w tym samym miejscu, co ma olbrzymie znaczenie dla zmotoryzowanych. Zapraszamy do odwiedzenia Wydmy Czołpińskiej (gm. Smołdzino), a konkretnie trasy, która jest pętlą. I to właśnie wiosną – na urokliwej trasie nie doświadczymy wtedy tłumu.

📢 Kandydaci KWW Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej Łączy nas Słupsk prezentują swoje pomysły na miasto Kampania wyborcza nabiera tempa. Niektóre komitety zintensyfikowały działania, inne milczą. Na pewno jednym z aktywniejszych jest KWW Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej Łączy nas Słupsk. Pani prezydent podczas kolejnych konferencji prasowych przedstawia radnych z poszczególnych okręgów i ich plan działania w Radzie Miejskiej. 📢 Stary Rynek w Słupsku rozkopany. Trwają prace archeologiczne Kilka tygodni temu rozpoczęły się prace modernizacyjne płyty głównej Starego Rynku w Słupsku. Aktualnie teren jest mocno rozkopany. Trwają tam prace archeologiczne.

📢 Walka o Bytów. W wyborach wystartuje 7. kandydatów na burmistrza (ZDJĘCIA) Kampania wyborcza w Bytowie nabiera tempa. Mieszkańcy Bytowa będą mieli twardy orzech do zgryzienia, bo aż 7 osób ubiega się o fotel burmistrza. W tym gronie są przedsiębiorcy, sportowiec a nawet były komendant policji. 📢 Druga część starych fotografii z życia Szkoły Podstawowej nr 1 w Miastku Prezentujemy kolejne archiwalne zdjęcia z życia Szkoły Podstawowej nr 1 w Miastku. Fotografie pochodzą z lat 1989-1993 i przedstawiają najważniejsze wydarzenia z życia placówki. 📢 Rodzice z Widzina skazani na kary bezwzględnego więzienia. Oboje krzywdzili malutkie dzieci Sąd Rejonowy w Słupsku wydał wyrok za znęcanie się nad trojgiem małych dzieci. Ich rodzice – Mariola K. i Łukasz B. z Widzina pójdą na 2 lata oraz 2 lata i trzy miesiące do więzienia. Oboje dostali zakazy kontaktów z dziećmi i muszą zapłacić zadośćuczynienie. To nieprawomocny finał sądowy sprawy, która ujrzała światło dzienne pod koniec 2022 roku.

📢 Słupsk Fight Night. Sportowe emocje w hali Gryfia [ZDJĘCIA, WIDEO] Znakomity pojedynek Wojtka Duszyńskiego z Yaroslavem Keibalo w formule K1. Porażka Miłosza Melcherta w walce wieczoru. Za nami gala sportów walki - Słupsk Fight Night!

📢 Potomkowie pastora Georga Wernicke po latach odnajdują grób dziadków w maleńkich Jeziorkach pod Słupskiem Był 7 marca 1945 roku, kiedy ewangelicki pastor wraz z żoną i córką ucieka ze Słupska do maleńkich Jeziorek w gminie Damnica w powiecie słupskim. Cztery dni później wszyscy popełniają samobójstwo. Wnukowie pastora od ośmiu lat szukają grobu dziadków. Jego znalezienie wydaje się niemożliwe… Aż do teraz.

📢 Wybory Bursztynowej Miss Polski 2019 w Ustce [zdjęcia] W sobotę (10 sierpnia) na usteckiej promenadzie odbył się finał wyborów Bursztynowej Miss Polski 2019. Do Ustki przyjechały najpiękniejsze kobiety z kraju. Zobacz fotogalerię!

