Przegląd prasy 19.07.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Katastrofa lotnicza pod Warszawą. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z momentu wypadku ”?

Prasówka 19.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Katastrofa lotnicza pod Warszawą. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z momentu wypadku W poniedziałek doszło do wypadku lotniczego w Chrcynnie w pow. nowodworskim (Mazowieckie). Samolot Cessna podczas lądowania w złych warunkach atmosferycznych uderzył w hangar, w którym schroniły się osoby. W mediach społecznościowych ukazało się nagranie z momentu katastrofy.

📢 Fortuna za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile są warte dzisiaj? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

📢 Kompletnie pijany kierowca BMW uderzył w motocyklistów na ulicy Szczecińskiej w Słupsku. Dwie osoby w szpitalu (zdjęcia) Para młodych ludzi jechała motocyklem ulicą Szczecińską w stronę centrum miasta, kiedy uderzył w nich kierowca BMW. Jak się okazało, pijany. Poszkodowani zostali odwiezieni na SOR słupskiego szpitala. Mężczyzna jest w ciężkim stanie, kobieta w lepszym, ale oboje maja wielonarządowe obrażenia.

Prasówka 19.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 To były gorące imprezy nad morzem! Klub Bajka w Mielnie w 2008 roku. Zobacz archiwalne zdjęcia! Archiwalne zdjęcia z mieleńskich dyskotek cieszą się olbrzymim powodzeniem wśród naszych Internautów. Przygotowaliśmy więc kolejną porcję fotek. Tym razem z klubu Bajka, w którym bawiło się mnóstwo turystów z całej Polski, a także oczywiście mieszkańcy naszego regionu. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

📢 Uwaga, wielkie zmiany w Parku Kultury i Wypoczynku. Nie będzie wejścia od ulicy Zamkowej Już w przyszłym tygodniu rozpocznie się pierwszy etap rewitalizacji Parku Kultury i Wypoczynku. Szykują się duże zmiany za – bagatela - 24 mln złotych. Niestety, przez niemal rok nie będzie dostępu do wszystkich stref rekreacyjnych. Wyciętych też zostanie trochę drzew. 📢 Kim jest dziewczyna, która pokazała piersi po swoim pierwszym zwycięstwie w boksie? Trenerka fitness od odchudzania i gwiazda OnlyFans! Hitem sportowego wideo minionego tygodnia był bez wątpienia film z zakończenia walki Brytyjki Danielli Hamsley z Polką Aleksandrą Danielką w turnieju bokserskim Kingpyn High Stakes w Dublinie i obnażenie piersi z radości przez zwyciężczynię. Kto to w ogóle jest? I dlaczego poświęca się jej tyle uwagi? Teraz wyjaśnimy. Tak więc poznaj Daniellę Hemsley!

📢 Teściowe o tych imionach są najgorsze. One uwielbiają wtrącać się w życie i wszystko wiedzą najlepiej 18.07.23 Nie ma nic gorszego dla młodych małżeństw niż wścibska teściowa. Nie od dziś krążą na ten temat opowieści wściekłych na swoje teściowe, nie tylko zięciów, ale i synowych. Kto z nas nie zna tego z własnego życia? Trzeba posprzątać w domu bo przyjeżdża mamusia, jak wychowywać dzieci - niezbędnych rad udzieli ci teściowa. Czasem, choć rzadko, teściowa okazuje się być prawdziwym skarbem, jednak najczęściej jest utrapieniem. Teściowe o tych imionach są najgorsze. Sprawdź 📢 Te pieniądze musisz wymienić do końca lipca, bo stracą swoją wartość. Zobacz, które banknoty trzeba wymienić w banku (zdjęcia) 18.07.23 Na ogół banknoty, które posiadamy w swoich portfelach nie wymagają wymiany i nie posiadają terminu ważności. Jednak wśród nich są też takie, które, jeśli nie wymienimy ich w oddziale banku, staną się bezwartościowe. Dotyczy to zwłaszcza takich pieniędzy, które zostały w pewien sposób uszkodzone. Te koniecznie należy wymienić przed końcem lipca ponieważ stracą one swoją wartość i ważność. Które banknoty powinniśmy wymienić jak najszybciej i gdzie można to zrobić? Sprawdź wymianę banknotów w lipcu 2023.

📢 Wymarzone wakacje nad morzem: 10 najlepszych miejsc w Europie. Gdzie najbardziej warto zaplanować urlop? Nowy ranking według opinii turystów Powstał nowy ranking najlepszych miejsc w Europie na wymarzone wakacje nad morzem. Listę utworzono na podstawie opinii samych turystów. Trafiły na nią zarówno popularne miasta, słynące ze swoich plaż i promenad, jak i mniej znane, ukryte skarby, które warto odwiedzić, nim zaleją je tłumy turystów. Które miasto w Europie jest najlepsze na wakacje nad morzem, a które najgorsze? Jak zawyrokowali turyści? Możecie być zaskoczeni. Zapraszamy do galerii, w której przedstawiamy wyniki rankingu. 📢 Motofolk Kaszuby 2023. Zaplanuj już czas. Motocykle i pierogi z jagodami (WIDEO) Motocykliści zjadą do gminy Parchowo. Tu odbędzie się sztandarowa impreza - Motofolk. Na uczestników czeka mnóstwo atrakcji m.in: konkurs na zjedzenie największej liczby pierogów z jagodami na czas.

📢 Lniana sukienka Małgorzaty Kożuchowskiej to hit! Piękna, zwiewna i romantyczna propozycja na upalne, letnie dni Małgorzata Kożuchowska pokazała się w długiej, białej, lnianej sukience i oczarowała wszystkich! Jej wybór nie bez powodu stał się hitem. Len to wprost idealny wybór na upały, a w tej formule to strzał w dziesiątkę. Kreacja jest lekka, modna, a co więcej ukrywa mankamenty figury. Zobacz, jak aktorka w niej wygląda i jakie dodatki dobrała. 📢 Radni PiS oburzeni działaniem prezydent Słupska. Wartość udziałów MZK poszła w dół Słupscy radni z klubu Prawa i Sprawiedliwości zwołali 18 lipca konferencję, na której odnieśli się do bieżącej sytuacji finansowej MZK. Zarzucili prezydent miasta brak konsultowania z radą miejską kluczowych decyzji dotyczących dalszego funkcjonowania spółki.

📢 Kolor biały w salonie, sypialni i kuchni. Zobacz, jak go wykorzystać we wnętrzach. Tak modnie możesz urządzić dom w wakacyjnym klimacie Biel zawsze sprawdzi się we wnętrzu. Wystarczy ją połączyć z kolorami lata, żeby poczuć się w mieszkaniu, jak na włoskich wakacjach. Wykorzystaj triki architektów wnętrz na modną i klimatyczną przestrzeń. Zobacz nowoczesny projekt mieszkania w Warszawie dla czteroosobowej rodziny.

📢 Kościółki w Ugoszczy i Sominach do renowacji. Milion dla Studzienic (WIDEO) Region bytowski otrzyma ponad 10 mln zł w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. To środki na wsparcie obiektów zabytkowych, które służą celom społecznym w regionie. Tylko gmina Studzienica dostanie ponad milion złotych. 📢 Czekasz na 800 plus? Niektórzy rodzice jednorazowo dostaną 1600 zł. NBP podsumowuje: to dobre dla PKB Na 800 plus z niecierpliwością czeka wielu rodziców. Waloryzacja świadczenia wejdzie w życie 1 stycznia i nie wymaga składania żadnych wniosków. Dlaczego zatem jedni dostaną 800, a inni 1600 zł? Takie różnice zauważymy na początku 2024 roku. 📢 Katarzyna Glinka wypoczywa w Hiszpanii. Postawiła na dwa różne bikini. Będą pasować kobietom w każdym wieku Katarzyna Glinka razem z synami wyleciała na urlop do Hiszpanii. Aktorka relacjonuje swój pobyt, dzięki czemu internauci wiedzą gdzie i w jaki sposób się bawi. Korzysta z wolnych chwil oraz pięknej pogody, pluskając się w wodzie. Uwagę przyciągają jej stroje kąpielowe, które wyróżniają się krojem, a jednocześnie zdają się być niezwykle wygodne.

📢 Pracownicy na wahadłach na trasie Słupsk-Ustka ledwo żyją. Skarżą się na fatalne warunki pracy Brak wody, praca w upale po 11 godzin dziennie, brak dostępu do toalety, zastraszanie pracowników – zarzuty pracowników wobec firmy zatrudniającej pracowników obsługujących ruch wahadłowy na Drodze Krajowej nr 21 ze Słupska do Ustki jest długa. Pracownicy dramatycznie proszą o pomoc. Inspekcja Pracy zapowiada kontrolę. A firma milczy od tygodnia.

📢 Pół wieku temu w słupskim „Medyku”. Czepkowanie w blasku Eskulapa [ZDJĘCIA] Z dawnych zwyczajów przetrwało do dziś czepkowanie, ale takie uroczystości już nie obejmują pierwszych roczników nauki pielęgniarstwa. Nie odbywają się już w blasku wielkiego świecznika, zapalanego ku pamięci Eskulapa – mitycznego boga sztuki lekarskiej. Takie są pierwsze wrażenia z konfrontacji naszych wspomnień z niedawnym nadaniem imienia Rondo Pielęgniarek i Położnych na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym słupskich ulic Grunwaldzkiej i Leszczyńskiego.

📢 Fabrycznie nowy Polonez sprzedany na aukcji za rekordową cenę. Na liczniku tylko 33 km Kiedyś te samochody były marzeniem Polaków. Pod koniec produkcji, kupowano je, bo były tanie. W Warszawie właśnie sprzedano fabrycznie nowego Poloneza. 📢 Te osoby nie powinny pić rano kawy. Będziesz miał przez to problemy ze zdrowiem, nie warto ryzykować 18.07.23 Kubek gorącej kawy - to pierwsze o czym myśli większość z nas zaraz po przebudzeniu. Już pierwszy łyk porannej kawy sprawia, że czujemy powrót energii i pobudzenia do działania. Parzenie porannej kawy to dla wielu z nas najważniejszy poranny rytuał. Jednak picie rano kawy prowadzić może do wielu złych konsekwencji. Picie kawy rano, zwłaszcza na czczo, powodować może różne schorzenia. Kto nie powinien pić kawy zaraz po przebudzeniu? Sprawdziliśmy.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. To dopiero były fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 U cioci na imieninach, czyli kultowe przekąski i dania PRL na każdej domówce [PRZEPISY] Sałatka jarzynowa, zimne nóżki, jajka w majonezie, koreczki z kiełbasy i żółtego sera, sos tatarski i obowiązkowo paluszki w szklance – oto kultowe przekąski na każdej domówce w PRL-u. Macie ochotę zorganizować imprezę w stylu „czasów słusznie minionych”? Zobaczcie nasze propozycje na menu rodem z PRL-u. Będzie smacznie i sentymentalnie.

📢 Obrzydlistwa na talerzu rodem z PRL? Dziś już nikt tego nie je! A kiedyś tak nam smakowało... Szpinak jak krowi placek, mleko z kożuchem, kotlety z mortadeli, zupa owocowa, ozorki w sosie chrzanowym… Obrzydlistwo! W czasach PRL jedliśmy różne dania, na których wspomnienie aż przechodzą ciarki! Dziś już nikt jego nie je! Poznajcie nas subiektywny ranking dań z PRL, które niekoniecznie były smaczne! Z sentymentem wspominacie paróweczki w sosie chrzanowym? A wiecie, że 100 kg parówek produkowano przede wszystkim z miazgi kostnej, skórek, tłuszczu i białka w proszku? Brzmi smacznie? Chyba nie! 📢 Tak Marcin Prokop wyglądał w młodości. Miał długie włosy!Tak 30 lat temu wyglądał prowadzący Dzień Dobry TVN 18.07.2023 Marcin Prokop to znana osobowość telewizyjna. Dziennikarz, prezenter, felietonista i pisarz w jednej osobie, znany przede wszystkim z programu śniadaniowego Dzień Dobry TVN chętnie dzieli się swoimi zdjęciami. Nie tylko tymi bieżącymi, ale również archiwalnymi. Stąd możemy się dowiedzieć, jak Marcin Prokop wyglądał 20, a nawet 30 lat temu, kiedy był jeszcze nastolatkiem, bądź studentem. Zobacz te zdjęcia!

📢 Pamiętaj, karma wraca. Joga na słupskim stadionie z pomocą dla Przystani W sobotę, 29 lipca, na Stadionie 650-lecia w Słupsku będzie można poćwiczyć jogę, poddać się holistycznym masażom i pysznie, ale i zdrowo sobie podjeść. Początek imprezy o godzinie 19.30. W jej trakcie spotkacie wolontariuszy fundacji Przystań. Wrzucając datek do puszki, pomożecie jej podopiecznym.

📢 Śmierć harcerek na jeziorze Gardno. Katastrofa, która w 1948 roku wstrząsnęła Polską Dziś, 18 lipca, mija 75 lat od tragicznego wydarzenia na jeziorze Gardno. Utonęły 22 harcerki i trzy osoby dorosłe. Był to największy dramat, jaki wydarzył się Polsce na wodach śródlądowych. 📢 Tak żyje Katarzyna Cichopek. Zobacz zdjęcia pięknej prezenterki programu "Pytanie na śniadanie" 18.07.2023 Katarzyna Cichopek to obecnie jedna z gwiazd prowadzących popularny program śniadaniowy w Telewizji Polskiej. W programie "Pytanie na śniadanie" towarzyszy jej Maciej Kurzajewski. Relacja ta przeniosła się także do ich życia prywatnego. Obecnie są parą i tworzą udany związek. Zobacz, jak żyje Katarzyna Cichopek.

📢 Łowy na pedofilów, czyli dopaść i ukarać. Obywatele biorą sprawy w swoje ręce Mapa przestępstw popełnianych w Polsce nie zostawia wątpliwości. To nad Bałtykiem najczęściej dochodzi do przestępstw seksualnych. To też tutaj najwięcej jest tych przestępstw, których ofiarami padają dzieci. Policyjna praca nie zawsze przynosi szybkie rezultaty, prowokacja „łowców” pozwala je przyspieszyć. Ci, których złapią, często stają przed sądem. 📢 Śmiertelny wypadek na drodze pomiędzy Lubuczewem i Siemianicami. Nie żyje motocyklista Śmiertelny wypadek w regionie słupskim. 27-letni kierujący motocyklem stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z jezdni i uderzył w drzewo. W wyniku poniesionych obrażeń zmarł. 📢 Samolot spadł na ludzi pod Nowym Dworem Mazowieckim. Są zabici i ranni Na lotnisku w Chrcynnie koło Nowego Dworu Mazowieckiego samolot spadł na ludzi. Jak informuje policja, w katastrofie zginęło pięć osób, a osiem kolejnych zostało rannych, dwie są w stanie ciężkim. Jak powiedział wieczorem wicewojewoda mazowiecki Sylwester Dąbrowski, w katastrofie ranne zostało też jedno dziecko.

📢 13 lat po zaginięciu Iwony Wieczorek. 4:12, Jelitkowo, wejście na plażę nr 63. Trop urywa się nadal w tym miejscu 13 lat temu, 17 lipca 2010 roku, było już jasne, że Iwona Wieczorek nie wróciła po nocnym clubbingu w Sopocie do domu w Gdańsku. Niewyjaśnioną sprawą zaginięcia 19-latki żył cały kraj, dotąd budzi ona wielkie emocje. Szczególnie po wznowieniu śledztwa przez zespół śledczych z drugiego końca Polski. 📢 Auto wyrzuciło w pole. Kierowca z powiatu słupskiego stracił panowanie nad samochodem Poważny wypadek w powiecie słupskim. Jadący w stronę Ustki kierowca volvo stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi, uderzył w barierki i zatrzymał się na polu. 📢 Policja, straż pożarna i pomoc medyczna w nowym kompleksie budynków w Łebie | WIDEO, ZDJĘCIA Z udziałem posła na Sejm RP i rzecznika prasowego rządu Piotra Müllera został w Łebie uroczyście otwarty nowoczesny kompleks budynków mieszczących komisariat policji, remizę OSP i punkt medyczny. Kosztował ok. 9,5 mln zł, z czego ok. 5 mln zł wyniosło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

📢 Piotr Müller o referendum: na ten moment jest decyzja co do jednego pytania Na ten moment jest decyzja co do jednego pytania; naszym celem jest, aby referendum odbyło się w dniu wyborów, ale sam dzień wyborów wskazuje prezydent - mówił w poniedziałek rzecznik rządu Piotr Müller w Łebie. 📢 Ostrzeżenie meteorologiczne. Nad Słupskiem i regionem może zagrzmieć Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Słupsku wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed możliwością wystąpienia burzy w Słupsku i regionie.

📢 Motorower w rowie. Kolejna kolizja na remontowanej drodze krajowej 21 Słupsk-Ustka Do zdarzenia doszło w Zimowiskach w gminie Ustka na przebudowywanej drodze krajowej nr 21. Po tym, gdy motorower wpadł do rowu, pasażerka trafiła do szpitala. 📢 Fotoradary na Pomorzu w 2023 roku. Gdzie są ustawione kontrole prędkości? Oto aktualne miejsca gdzie się znajdują [LISTA] Fotoradary na Pomorzu w 2023 roku. Przy obecnych stawkach za przekroczenie prędkości, nikt nie chce otrzymać zdjęcia czy też niechcianej pamiątki z wakacji. Zdecydowanie lepiej mieć się na baczności i jechać zgodnie z obowiązującymi przepisami i limitami prędkości. Oto aktualna lista miejsc gdzie znajdują się fotoradary. Sprawdź koniecznie w naszej galerii, na których drogach i miejscowościach się znajdują. Dane pochodzą z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym.

📢 Wojewódzkie Święto Policji na bytowskim zamku (ZDJĘCIA) Prawie 6 tysięczny garnizon pomorski obchodził swoje święto. Święto Policji to wyjątkowy dzień dla każdego funkcjonariusza. W Bytowie, w przepięknej scenerii XIV-wiecznego zamku krzyżackiego odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń resortowych oraz nominacji na wyższe stopnie służbowe. Uroczystość objął honorowym patronatem komendant główny policji gen. insp. Jarosław Szymczyk. Oprawę muzyczną ceremonii zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Policji. Obchodom towarzyszył pełen atrakcji festyn policyjny. 📢 Noga z gazu na krajowej drodze nr 20 koło Bytowa. Porażająca liczba zdjęć z fotoradaru (WIDEO) Fotoradar w Półcznie na drodze nr 20 jest najmłodszym urządzeniem sprawdzającym prędkość w powiecie bytowskim. Zbiera porażające żniwo - zwłaszcza w wakacje. Przez pół roku pstryka przynajmniej 500 zdjęć kierowcom, którzy mają zbyt ciężką nogę.

📢 Zeppeliny w Cepelinie. Dzień sterowców w Słupsku. Wykład, film, wycieczka rowerowa Czy wiecie, że w naszym regionie stacjonowały kiedyś statki powietrzne w formie cygara, czyli zeppeliny? I że gościł w Słupsku włoski generał Umberto Nobile, który doleciał takim zeppelinem aż na Biegun Północny? W sobotę, 22 lipca, będziemy obchodzić w Słupsku dzień tych sterowców. Poświęcony im będzie wykład pasjonata historii Tomasza Urbaniaka, film w Rejsie i wycieczka rowerowa. 📢 Tak mieszka Izabela Macudzińska-Borowiak. Zobacz, w jakich luksusach pławi się gwiazda programu „Królowe życia”. Zajrzyj do jej posiadłości Izabela Macudzińska-Borowiak to jedna z najbardziej rozpoznawalnych uczestniczek hitowej produkcji TTV „Królowe życia”. Pogodne usposobienie celebrytki sprawiło, że szybko stała się ulubienicą telewidzów i zdobyła rzeszę fanów. Zobacz, jak mieszka gwiazda reality show. Koniecznie zajrzyj do luksusowego domu Izabeli Macudzińskiej-Borowiak.

📢 Ustka: 18 najbardziej niezwykłych atrakcji dla dzieci i dorosłych. 2-metrowy miś, nawiedzona latarnia morska i inne cuda na weekend i urlop Ustka to jeden z najpopularniejszych kurortów na polskim wybrzeżu Bałtyku. Na turystów czeka tu o wiele więcej atrakcji niż tylko szeroka plaża i jod. Czy wiecie, gdzie w Ustce można spotkać 2-metrowego misia, w którym muzeum zobaczycie zabytkowe gofrownice, gdzie można zobaczyć hologram żołnierza albo jakie niepokojące historie wiążą się ze Stawem Upiorów? Zapraszamy do galerii 18 najciekawszych atrakcji Ustki dla dzieci i dorosłych, w sam raz na weekend, urlop i wakacje nad morzem. 📢 Fisz Emade Tworzywo przyciągnęli do Swołowa wielu fanów (zdjęcia) Lato na łące to cykl koncertów, podczas których artyści występują z dala od zgiełku miasta. W otoczeniu traw i zachodzącego słońca, uczestnicy mogą wysłuchać repertuaru czołowych wykonawców polskiej muzyki. Jest to jedyna taka okazja aby móc zobaczyć wykonawców z tak bliska jak i poznać ich z innej strony nawiązując przy tym bliższą relację.

📢 Dziki w Gdyni zjadły kawałki pizzy na plaży! Rodzinka z lochą przemierzała Kolibki! Rodzina około dziesięciu dzików pojawiła się w minioną niedzielę na plaży w Kolibkach. Nietypowi plażowicze od razu zabrali się do poszukiwania jedzenia, przetrzebione zostały okoliczne śmietniki oraz... pudełko z pizzą, jej kawałki zostały natychmiast skonsumowane. Zobacz nagranie! 📢 Policjanci z Bytowa uratowali krwawiącego mężczyznę. Szybka reakcja mundurowych Szybka reakcja bytowskich dzielnicowych zapobiegła wykrwawieniu się mężczyzny, który podczas zabawy z synem niefortunnie uderzył ręką w szybę w drzwiach, doznając obrażeń przedramienia. Gdyby nie pomoc policjantów, mogłoby dojść do tragedii. Poszkodowanemu funkcjonariusze udzielili pierwszej pomocy i przekazali ratownikom medycznym. 📢 Lębork zaprasza na XXI Bieg Uliczny św. Jakuba To już niedługo, bo w najbliższą sobotę (22 lipca) odbędzie się XXI Bieg Uliczny św. Jakuba. To jedna z największych i najciekawszych imprez biegowych w Lęborku, gdzie od wielu lat przyjeżdżają krajowi i zagraniczni biegacze wyczynowi i amatorzy. Trasa biegu znajduje się w centrum miasta i wiedzie między innymi przez malowniczą ulicę Staromiejską, pełną zabytków i niepowtarzalnej atmosfery. Dystans wynosi 10 kilometrów.

📢 Puchar wójta Studzienic trafił do Skwieraw. Turniej sołectw (WIDEO) Jak daleko można dorzucić kaloszem? Czy mieszkanki gminy celnie strzelają do bramki? Turniej sołectw gminy Studzienice za nami. Zabawa była świetna. 📢 Najlepsze gry z ery MS-DOS. Pamiętasz je? 7 produkcji, w które z pewnością grałeś, jeśli miałeś stary komputer Komputery z systemem MS-DOS były dla wielu osób pierwszą stycznością z sprzętem klasy PC. Na polskich bazarach, po czasie królowania urządzeń Amiga i Atari, zaczęły pojawiać się pierwsze komputery przypominające formułą swojego działania współczesne sprzęty. Zanim jednak powstał Windows, flagowym systemem Microsoftu był MS-DOS, a w jego bibliotece znajdywała się masa fantastycznych gier. Zobacz, czy pamiętasz te 7 najlepszych z nich.

📢 Kępice obchodziły swoje święto. Impreza z rozmachem [zdjęcia] W miniony weekend Kępice świętowały dni miasta. Przez trzy dni odbyło się szereg imprez, pokazów, animacji dla dzieci oraz koncertów.

📢 Dramat nauczycieli trwa nawet w wakacje. Niektórzy nadal publikują nowe hity ze sprawdzianów, kartkówek i klasówek 2023 Hity ze sprawdzianów, kartkówek i klasówek prześladują nauczycieli nawet w wakacje. Niektórzy nadal je publikują. Oto zdjęcia prac, które doprowadziły wielu belfrów do łez. Sprawdzanie ich oraz poprawianie było ich największą udręką. Aby poradzić sobie z tym problemem część nauczycieli zaczęło publikować w Internecie prace swoich podopiecznych jako hity z klasówek. Jednak w rzeczywistości jest to śmiech przez łzy. Zobaczcie sami, jakie kwiatki występują w pracach domowych, wypracowaniach oraz kartkówkach. Pamiętajcie jednak, że czytacie je na własną odpowiedzialność! Tego nie da się odzobaczyć. 📢 Jarmark na słupskich Bulwarach nad Słupią. Zobacz co można kupić na straganach (zdjęcia) W każdy weekend (sobota i niedziela) lipca i sierpnia ulica Nowobramska i okolice miejskich bulwarów nad Słupią znów tętnią życiem za sprawą domków i straganów wystawienniczych wypełnionych rękodziełem, wyrobami regionalnymi, antykami i książkami. Jarmark potrwa do końca wakacji, czyli 27 sierpnia.

📢 Garden Party u Karola. Kompozycje od Fryderyka Chopina do George’a Gershwina [zdjęcia] Dziś (16 lipca) w słupskiej filharmonii miała miejsce trzecia odsłona cyklu "Garden Party u Karola". Koncert wypełniła muzyka klasyków w wykonaniu znakomitego pianisty Filipa Wojciechowskiego. 📢 Zderzenie czołowe w Bierkowie pod Słupskiem. Dwaj kierowcy w szpitalu, jeden z nich w stanie ciężkim Do dramatycznego zdarzenia drogowego doszło w sobotę późnym popołudniem w podsłupskim Bierkowie. 64-letni kierowca auta, w które wjechał inny pojazd, przebywa na OIOM-ie.

📢 Gwiazda Hollywood i legendy rocka w Dolinie Charlotty Jeden z najsłynniejszych hollywoodzkich aktorów Johnny Depp zawita do Doliny Charlotty. Już w sobotę, 22 lipca, razem z zespołem Hollywood Vampires zagra na kolejnej odsłonie Festiwalu Legend Rocka. 📢 Kocia grypa zabija koty domowe. Jak uchronić swojego pupila przed zakażeniem śmiertelnym wirusem? 16.07.23 Kocia grypa w Polsce - Główny Inspektorat Weterynarii poinformował w komunikacie, że choroba z powodu której umierają w całej Polsce koty to wynik zakażenia wirusem H5N1 - czyli tak zwana ptasia grypa. Specjaliści w laboratoriach przebadali 11 próbek pobranych od zakażonych kotów. Wśród nich znalazło się 9 z wynikiem pozytywnym. Choć sprawa jest poważna to jednak nie należy panikować - twierdzą specjaliści weterynarii. Jakie są objawy kociej grypy i jak uchronić swojego kota przed infekcją? Sprawdziliśmy.

📢 Kocia grypa 2023. Oto najczęstsze objawy. Twój kot ma takie? Natychmiast powinieneś zgłosić się do weterynarza 16.07.23 Przed kocią grypą ostrzega nie tylko Państwowy Instytut Weterynaryjny ale i sanepid. W całej Polsce zanotowano już kilkanaście przypadków śmierci kotów z powodu zakażenia wirusem H5N1 - odmiany ptasiej grypy na którą chorują także koty. O czym powinni pamiętać właściciele? Czego się wystrzegać i na jakie objawy zwrócić powinni szczególną uwagę? O tym informuje Główna Inspekcja Sanitarna, która wydała zalecenia postępowania w przypadku zakażenia kocią grypą. 📢 Rekordowa waloryzacja emerytur 2023. Takie pieniądze otrzymają emeryci od marca. Sprawdź tabelę wypłat! 16.07.2023 Waloryzacja emerytur. Oto wyliczenia emerytur brutto i netto 2023. Tyle pieniędzy mają dostać seniorzy od pierwszego marca. Stawki emerytur będą rosły w tym roku na innych zasadach niż zazwyczaj. Niektórzy emeryci będą mogli liczyć na waloryzację procentową a inni na kwotową. Waloryzacja od 1 marca będzie rekordowa i wyniesie 14,8 procent. O ile wzrośnie emerytura? Zobacz obowiązkowo!

📢 Ustecki OSiR ułatwił niepełnosprawnym dostęp do morza Niepełnosprawne osoby na wózkach na usteckiej plaży mogą czuć się bezpieczniej. Po sygnałach czytelników i naszych pytaniach OSiR odpiaszczył i wyrównał zasypane zjazdy i przedłużył je. Wkrótce mają się pojawić dodatkowe gumowe podkłady, by ułatwić drogę prawie do samego brzegu. Są już też dwa wózki kąpielowe. 📢 Niedzielna giełda w Koszalinie. Deszcz nie wszystkich odstraszył [zdjęcia] Jak co niedzielę zajrzeliśmy na tereny podożynkowe w Koszalinie, gdzie trwa giełda handlowa. 📢 Powiat bytowski otrzyma ponad 10 mln zł z rządowego programu na ratowanie zabytków Region bytowski otrzyma ponad 10 mln zł w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. To środki na wsparcie obiektów zabytkowych, które służą celom społecznym w naszym regionie. Wchodzimy w kolejny etap odważnego rozwoju w obszarze kultury, który wzmocni naszą tożsamość i wspólnotę lokalną.

📢 Pracownicy słupskiej Scanii podpisali porozumienia z pracodawcą. Każdy zatrudniony zna już datę rozwiązania swojej umowy Scania poinformowała, że porozumienie ze spółką podpisało blisko 550 pracowników. Zaakceptowali oni warunki, na jakich rozstaną się z firmą, a także poznali daty rozwiązania swoich umów. 📢 Śmierć w Łebie. 39-letni turysta z Radomia utonął w Bałtyku. Mężczyznę ratował SAR, OSP Łeba i straż z Lęborka. Wezwano śmigłowiec LPR Tragedia w najgorętszy weekend wakacji 2023 r. W Łebie utonął 39-letni mężczyzna. Turystę z Radomia z Bałtyku wyciągali ratownicy SAR, strażacy z OPS Łeba i JRG Lębork. Na plaży w Łebie lądował też śmigłowiec LPR. Mimo prowadzonej akcji reanimacyjnej, 39-latka nie udało się uratować.

📢 Wypadek na ulicy Darłowskiej w Ustce. Rowerzystka w szpitalu Do potrącenia rowerzystki w Ustce na ulicy Darłowskiej doszło w sobotę 15 lipca. To już kolejny wypadek na tej drodze i kolejny w tym samym miejscu.

📢 Zderzenie czołowe w Słupsku. Siedem młodych osób w szpitalach w Słupsku i Lęborku W sobotę po południu 15 lipca w Słupsku w okolicy skrzyżowania al. 3 Maja z ul. Niemena doszło do wypadku. Siedem osób trafiło do szpitali w Słupsku i Lęborku. Wstępnie ustalono, że 19-letni kierowca nie zachował ostrożności. 📢 Mateusz Morawiecki z wizytą w Kępicach. Premier wziął udział w pikniku rodzinnym [ZDJĘCIA] Po swojej wizycie w Redzikowie, premier Mateusz Morawiecki udał się do Kępic, gdzie spotkał się z mieszkańcami. Obiecał dalsze wspieranie małych gmin i obszarów wiejskich oraz uczestniczył w pikniku promującym program 800 plus. 📢 Premier w Redzikowie: międzynarodowe sojusze i silna polska armia są gwarancją bezpieczeństwa Premier Mateusz Morawiecki odwiedził w sobotę, 15 lipca, Jednostkę Wsparcia Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych w Redzikowie. Podczas wizyty na Środkowym Pomorzu podkreślał, że silna armia jest gwarancją polskiego bezpieczeństwa.

📢 Tak wyglądają postępy prac przy budowie drogi S6 Słupsk - Sławno. Zobacz zdjęcia lotnicze z budowy (zdjęcia) 15.07.23 Trwają prace związane z budową drogi S6 na odcinku między Słupskiem a Sławnem. Gdańska Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała zdjęcia lotnicze z postępów prac jakie można dostrzec na placu budowy drogi. Trwają prace ziemne, powstają pierwsze wykopy. Prace sukcesywnie startują na kolejnych sekcjach odcinka o długości blisko 23 km.

📢 Droga Słupsk - Ustka ma być gotowa na świętego Mikołaja. Zaglądamy na budowę, czy patron przewoźników pomaga Do 6 grudnia ma trwać przebudowa drogi krajowej nr 21 ze Słupska do Ustki. Mimo prawie półrocznego opóźnienia wykonawca nie zapłaci kar umownych, bo nie ponosi winy za wydłużenie czasu robót. 📢 Trwa walka o nóżkę Filipka ze Słupska. Rodzice zbierają na operację i proszą o wsparcie Filipek ma roczek trzy miesiące. Rośnie, ale jego nóżka niestety nie. Różnica w długości między chorą a zdrową nóżką pogłębia się w przerażającym tempie. W domu nie rozlega się tupot małych stópek. Jest krzyk i płacz chłopca, który próbuje postawić choć jeden, malutki kroczek. Ale niestety nie może. Pilnie potrzebna jest operacja.

📢 Tak wyglądają dilerzy i handlarze narkotyków ze Słupska i regionu. Poznajesz kogoś? Zgłoś na policję (zdjęcia) Tak wyglądają osoby poszukiwane przez pomorską policję w związku z rozprowadzaniem, produkcją i handlem narkotykami w Słupsku i regionie słupskim. Poszukuje ich pomorska policja. Poznajesz kogoś? Możesz pomóc policji ustalić ich miejsce pobytu zgłaszając to odpowiednim służbom. W tym gronie są zarówno osoby, które nielegalnie posiadały zakazane substancje, oraz ci, którzy mieli je na własny użytek. Kojarzysz twarz któregoś z nich? 📢 Oto najdroższe psy na świecie. Szczeniaki tych ras mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie!

📢 Oto podatek od kota 2023. Kto musi zapłacić i ile to kosztuje? Za brak opłaty grozi wysoka kara! Sprawdź! Podatek od kota w 2023 roku. Oto osoby, które muszą zapłacić opłatę za swojego czworonoga! Za brak wniesienia opłaty grozi wysoka kara. Właściciele, którzy zapomną o tym obowiązku lub przekroczą termin, mogą zostać ukarane przez fiskusa. Kiedy trzeba odprowadzić podatek za kota? Ile wynosi opłata? Sprawdź! 📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź koniecznie, czy masz je w portfelu!

📢 Tym rodzicom zostanie odebrane 500 plus. Kiedy nie dostaniesz tego świadczenia na dziecko? Sprawdź kogo to dotyczy! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce, rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 500 plus. 📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego w lipcu 2023. Zobacz, kto wziął ślub [ZDJĘCIA] Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego z pierwszego weekendu lipca. Zobaczcie zdjęcia par małżeńskich, ze ślubów w Słupsku. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia!

📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Jakie są warunki aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 01.07.23 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź! 📢 Oto rzadkie monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 19.06.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznie czy masz je w domu!

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! 15.05.2023 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony. 📢 Stare zdjęcia z miasteckiego liceum. Trzecia część wspomnień Prezentujemy trzecią część zdjęć z życia dawnego miasteckiego liceum. W większości są to fotografie z lat 90. i młodsze. Dokumentują szkolne wydarzenia - oficjalne i te mniej oficjalne.

📢 Lista imion zakazanych w Polsce? Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! To nie są imiona zalecane 29.03.2023 Czy istnieje w Polsce lista imion zakazanych? Na pewno istnieje lista imion niezalecanych przez Radę Języka Polskiego. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych - bo tak dziecka lepiej nie nazywać. W każdym razie urzędnik stanu cywilnego może odmówić nadania takiego imienia. 📢 Tych tatuaży nie odważyłbyś się nosić. Ich właściciele są szaleni? Zobacz najgorsze tatuaże (zdjęcia) 22.03.23 Tatuaże damskie i męskie potrafią zaskoczyć wizją artystyczną ale i wykonaniem. Niektóre szokują, inne zachwycają ale dużo jest też takich, na widok których doznajemy szoku i ataku śmiechu. Co tatuują sobie ludzie? Pomysłów jest wiele - symbole, napisy, wizerunki zwierząt albo własnych dzieci. Zobaczcie najdziwniejsze, najgorsze i najśmieszniejsze tatuaże jakie powstały. Te najciekawsze zobaczyć możecie na Facebooku "Janusze Tatuażu" i "Tatuażysta płakał jak tatuował".

📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte. 📢 Liceum w Miastku w starych fotografiach. Wielkie i małe wydarzenia [ZDJĘCIA] W kwietniu 2014 r. miasteckie liceum przy ulicy Mickiewicza opuścił ostatni rocznik. I to był koniec samodzielnego ogólniaka w Miastku. Zapraszamy do obejrzenia drugiej fotogalerii z archiwalnymi zdjęciami z życia szkoły od lat 80. Są w niej także fotografie z protestu uczniów i nauczycieli z 2011 r. oraz pożegnanie ostatniego rocznika (2014 r.).

📢 W tych zawodach zarabia się najwięcej. Kto zarabia ponad 10 000 zł miesięcznie? Jesteście zaskoczeni? 02.03.23 Ile zarabia w Polsce górnik, policjant czy lekarz? GUS opublikował dane dotyczące zarobków w poszczególnych zarobkach w Polsce. Ponad połowa pracowników zarabiała w 2022 roku 4702,66 brutto czyli około 3400 zł netto. Dziś, z powodu inflacji i podwyżek zarobki wzrosły i to znacznie. Zobaczcie kto w Polsce zarabia powyżej 10 tysięcy złotych. W których zawodach w Polsce zarabia się najlepiej? 📢 Historia miasteckiego liceum z archiwalnymi zdjęciami. Oficjalnie i mniej oficjalnie (część pierwsza) Dziewięć lat temu (2014 r.) w Miastku zlikwidowano samodzielne liceum. W dawnym szkolnym budynku przy ul. Mickiewicza są teraz mieszkania. Przybliżamy historię placówki i prezentujemy wiele ciekawych archiwalnych zdjęć (część pierwsza).

📢 Ta porcelana z PRL osiąga rekordowe ceny. Zestawy po kilkaset złotych na aukcjach i w sklepach z antykami. Szukają jej łowcy okazji 02.03.23 Moda na przedmioty z PRL wraca w wielu aspektach. Mowa tu nie tylko o trendach w modzie ale także w przedmiotach z tego co tu nie mówić, specyficznego okresu. Wśród przedmiotów cieszących się uznaniem kolekcjonerów i łowców okazji oprócz kryształów czy biżuterii znalazła się ostatnio także porcelana. Przedmioty wykonane z porcelany na aukcjach internetowych osiągają astronomiczne ceny. Które zestawy są najbardziej pożądane przez miłośników PRL? 📢 Mecz Bokserski w Ustce. SKB Energa Czarni Słupsk pokonali reprezentację Brandenburgii [ZDJĘCIA] W sobotę w hali sportowej usteckiego liceum ogólnokształcącego odbyła się gala bokserska. Na przeciw siebie stanęły drużyny SKB Energii Czarnych Słupsk i reprezentacja Brandenburgii. Licznie zgromadzona publiczność mogła zobaczyć 8 pojedynków pięściarskich. Lepsi okazali się słupszczanie.

📢 Zażywał dopalacze, a później bił, kopał i wyzywał matkę. Trafił do aresztu [ZDJĘCIA] Na dwa miesiące do aresztu trafił słupszczanin, podejrzany o znęcanie się nad matką. Młody mężczyzna przyznał, że robił to po zażyciu dopalaczy i innych środków. 📢 Jeden z największych Parków Dmuchańców jest w Dolinie Charlotty (zdjęcia) W Dolinie Charlotty powstał jeden z największych Parków Dmuchańców w Polsce. Atrakcja działa od 4 lipca do 31 sierpnia w godzinach od 10:00 do 19:00. Na terenie parku dostępnych jest 20 dmuchanych atrakcji a także basen z łódkami. Koszt wstępu do parku to kwota 35 zł (dzieci w wieku od lat 4 do 17). Z opłat zwolnieni są opiekunowie oraz dzieci do lat 3. W przypadku deszczu atrakcja będzie nieczynna.

ZOBACZ KONIECZNIE Miejsca, które Google Maps przed nami ukrywa

iPolitycznie - dwugłos w sprawie Wołynia polskiego i ukraińskiego IPN