Przegląd prasy 19.09.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

📢 Zbierali pieniądze na leczenie Klaudii, Dominika oraz żony policjanta z Miastka (WIDEO) Na bytowskim rynku zorganizowano festyn charytatywny. Zbierano pieniądze dla rodzeństwa, które potrzebuje rehabilitacji po potwornym wypadku samochodowym oraz żony policjanta z Miastka. Kobieta zmaga się z nowotworem.

📢 Te osoby nie dostaną ślubu kościelnego. Ksiądz nie udzieli sakramentu małżeństwa w tych przypadkach! 18.09.2023 Te osoby nie dostaną ślubu kościelnego. Pary, które zdecydują się wziąć ślub kościelny, powinny sprawdzić czy spełniają warunki wymagane przez kościół. Ksiądz odmówi udzielenia ślubu , jeśli stwierdzi, że występują jakiekolwiek okoliczności lub przeszkody małżeńskie. Prawo kanoniczne wyróżnia 12 przeszkód, które uniemożliwią zawarcie związku małżeńskiego. Oto lista przypadków, w których ksiądz nie udzieli sakramentu małżeństwa. Sprawdź koniecznie! 📢 Autostrady w Polsce są bezpłatne z wyjątkiem tego odcinka. Uważaj, jeśli masz zamiar wybrać się nim w podróż Autostrady w Polsce są już bezpłatne – możemy przeczytać w wielu miejscach. Czy faktycznie tak jest? Od 1 lipca 2023 roku wszystkie odcinki autostrad będących pod zarządem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad są darmowe. Są jednak nadal pewne fragmenty dróg, na które trzeba uważać. Co zrobić, żeby nie być rozczarowanym, gdy okaże się, że musimy zapłacić za przejazd? Warto wcześniej dokładnie zaplanować trasę.

📢 84. rocznica agresji sowieckiej na Polskę i Dzień Sybiraka. Miejskie uroczystości pod Krzyżem Katyńskim w Słupsku [ZDJĘCIA] Pod Krzyżem Katyńskim, na Starym Cmentarzu w Słupsku, zorganizowano obchody 84. rocznicy agresji ZSRR na Polskę oraz uczczono Dzień Sybiraka. Oddano hołd ofiarom wojny i Polakom zesłanym na Sybir. 📢 Nostalgiczne lata 90. Jeśli to pamiętasz, to miałeś fajne dzieciństwo. Zobacz kultowe zabawki [ZDJĘCIA] 18.09.2023 Zapraszamy do sentymentalnej podróży. Oto lista kultowych zabawek, przedmiotów, które skradły serca wszystkich dzieci z lat 80. i 90. To były absolutne hity dla młodego pokolenia. Które z nich pamiętasz? Być może masz te przedmioty w domu!

📢 Praca to nie tylko płaca. Na jakie benefity mogą liczyć pracownicy supermarketów? Pani pracująca „na kasie” otrzymuje dodatkowe korzyści Czy warto pracować w supermarkecie? Jak się okazuje, choć praca nie należy do najłatwiejszych, to jednak pracownicy mogą liczyć na szereg benefitów pozapłacowych. Konkretne rozwiązania zależą od pracodawcy, najczęściej jednak polskie sieci handlowe wspierają zdrowie i rodziny swoich pracowników. To także paczki świąteczne, karty sportowe czy możliwość ćwiczenia na siłowni. Na co jeszcze może liczyć pani, która codziennie pracuje na kasie?

📢 Perła Bytowa do remontu. W zamku odnowią elewację i wymienią stolarkę okienną (WIDEO) Zamek krzyżacki w Bytowie to najważniejszy zabytek Bytowa. Historia go nie oszczędzała. Dziś to perła Pomorza oraz Kaszub. Nic więc dziwnego, że jest oczkiem w głowie bytowian. Co chwilę prowadzone są prace mające uchronić zabytek przed niszczeniem. W najbliższym czasie szykują się kolejne prace. 📢 Straż graniczna już w Terminalu LNG. "Gazoport jest twierdzą naszego bezpieczeństwa" Jesteśmy bezpieczni energetycznie. Terminal LNG jest bezpieczny - mówiła w poniedziałek minister Anna Łukaszewska-Trzeciakowska. W świnoujskim gazoporcie już stacjonują strażnicy graniczni. Właśnie oddano ich tymczasową bazę. 📢 Słupscy policjanci zatrzymali złodzieja rowerów. Wpadł podczas rutynowej kontroli Policjanci ze słupskiej drogówki zatrzymali w gminie Potęgowo do kontroli 25-letniego mężczyznę. Okazało się, że mieszkaniec Wrocławia jest poszukiwany za kradzieże rowerów, do których dochodziło w województwie dolnośląskim.

📢 Felieton rowerowy Pojeździć rowerem przed buldożerem W oko i pod koła wpadły dwa kawałki nowych dróg rowerowych w Słupsku. W sumie niewiele, ok. 600 metrów, ale ich spójność z ponad 26-kilometrową siecią słupskich dróg rowerowych łącznie pozostawia jednak wiele do życzenia. Zastanawia też, czy przed rozbudową tej sieci projektant i wykonawca nie powinni pojechać rowerem przed buldożerem.

📢 Wysyp borowików ceglastoporych! Gdzie rosną te grzyby? Sprawdź, jak wyglądają i czy są jadalne. Zobacz, na co koniecznie zwrócić uwagę! Borowik ceglastopory to jeden z ładniejszych grzybów, jakie mogą trafić do koszyka grzybiarza. Jednak nie przez wszystkich jest zbierany i często zastanawiamy się, czy jest jadalny. Sprawdź, jak wyglądają borowiki ceglastopore, gdzie rosną i z czym można je pomylić. 📢 Buty, w których twoja noga będzie wyglądała obłędnie. Kowbojki damskie są znów modne. Sprawdź, jakie gwiazdy je noszą Bohaterami tego artykułu są kowbojki – buty, które wzbudzają wiele kontrowersji. Jest to jeden z tych modeli, które jak raz założysz, to będziesz po nie sięgać zawsze. Powodów jest dużo! Jeśli zastanawiasz się, czy w tym roku będą one na topie. To odpowiadamy, że tak. Widzieliśmy już w nich wiele gwiazd m.in. Kingę Rusin.

📢 Jakie są modne płaszcze na jesień? Te 3 modele zachwycą każdą kobietę 50 plus. Będziesz wyglądała w nich chudo, elegancko i pięknie Płaszcze na jesień to zawsze bardzo pożądany element garderoby o tej porze roku. Musi się znaleźć w szafie każdej eleganckiej kobiety, ale nie tylko. Nawet jeśli preferujesz nieco luźniejszy i mniej zobowiązujący styl mamy coś dla ciebie. Oto 3 modele okryć wierzchnich, które ukryją mankamenty figury! Podpatrzyliśmy je na kontach w mediach społecznościowych fashionistek po 50. roku życia. Rządzą tam okrycia wierzchnie, które spodobają się każdej z was. 📢 Blog 57. FPP. Wieczór 2: 50 twarzy Bogdana K. [ZDJĘCIA] Że byłam zaskoczona, to mało powiedzieć. To nie była lekka zmiana programu. To była rewolucja! A przeprowadził ją w niedzielę, 17 września, podczas drugiego wieczoru 57. Festiwalu Pianistyki Polskiej, Bogdan Kułakowski, profesor, rektor, dyrektor, pedagog. I jego przyjaciele: skrzypaczka Anna Wandtke i klarnecista Andrzej Wojciechowski.

📢 Słupski „Ekonomik” pożegnał lato. Było radośnie, sportowo i ekologicznie [ZDJĘCIA] W niedzielę, 17 września, zorganizowano piknik „Rodzinnie z Eko-nomikiem”. Nie zabrakło sportowej rywalizacji, ekologicznych stoisk i atrakcji dla dzieci. 📢 Najlepsze memy o grzybach. Tych memów jeszcze nie widziałeś. Śmieszne obrazki GRZYBOBRANIE 2023 (NOWE MEMY) 18.09.23 Grzybobranie 2023 czas zacząć. Połowa września, jest ciepło a w nocy czasem popaduje deszcz. To idealne warunki do rozwoju grzybni a co za tym idzie nasze lasy pełne są podgrzybków, prawdziwków, koźlaków ale i muchomorów. Grzybiarze to wdzięczny temat do śmiechu. Dlatego też co roku powstają, można powiedzieć jak grzyby po deszczu, kolejne porcje prześmiewczych obrazków o grzybach i grzybobraniu. Z czego śmiejemy się w tym roku? Zobaczcie sami - oto najlepsze memy o grzybiarzach w 2023 roku.

📢 Po ujawnieniu ciał noworodków w Czernikach jest decyzja w sprawie tymczasowego aresztu dla ojca i jego córki Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla 54-letniego mężczyzny i jego 20-letniej córki po tym jak w Czernikach w gm. Stara Kiszewa znaleziono trzy ciała noworodków. Ojciec i córka usłyszeli zarzuty zabójstwa i kazirodztwa. 📢 III Memoriał im. Przemysława Gawina, prezesa Bytovii. Mecze i zabawa z Wilczkiem (WIDEO) Na na stadionie przy ul. Mickiewicza odbył się III Memoriał im. Przemysława Gawina, poprzedniego prezesa klubu Bytovia Bytów. Mężczyzna zmarł w 2021 roku w wieku 24-lat. Działacz sportowy, dziennikarz, społecznik przegrał walkę z nowotworem. 📢 Co szykuje Tęcza? O nowej premierze mówią reżyserka i dyrektor słupskiego teatru "Niekończąca się opowieść" wg powieści Michaela Endego to najnowsza premiera Teatru Lalki Tęcza w Słupsku. Po raz pierwszy wystawiona będzie w piątek, 22 września. Jak realizatorzy zmierzą się z legendarnym filmem o tym tytule? Co zobaczymy na scenie? Mówią o tym reżyserka Joanna Zdrada (wcześniej w Tęczy widzieliśmy jej "Szwejka") i Michał Tramer, dyrektor Tęczy. Zapraszamy do posłuchania.

📢 Akcja strażaków w Kobylnicy. Palił się budynek gospodarczy [ZDJĘCIA] 18 września, wczesnym rankiem, słupscy strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze budynku gospodarczego w Kobylnicy. Na szczęście nikt nie ucierpiał. 📢 W tych dresach damskich będziesz wyglądała elegancko, stylowo i modnie. Zobacz ulubione modele Magdy Gessler i Agaty Młynarskiej Dresy damskie to ubranie, które jest modne i stylowe. Nosić je można nie tylko po domu, ale także jest to rewelacyjna stylówka na spacer, spotkanie ze znajomymi, a nawet do knajpy. Zobacz, jakie modele sprawdzą się dla dojrzałych kobiet i w jakie dresy noszą gwiazdy – Młynarska, Gessler, Kasprzyk. 📢 Rekordowy wysyp grzybów w lasach we wrześniu – ogromne ilości borowików, maślaków, kani i kurek. Gdzie ich szukać? Zobacz mapę grzybów Rekordowy wysyp grzybów w lasach. Wrzesień to dobra pora na zbieranie grzybów. W lasach znajdziemy teraz m.in. kurki, kanie, borowiki i maślaki. Takie grzyby są świetne na domowe przetwory na zimę. Pamiętajmy jednak, by zbierać tylko te okazy, które znamy i co do których mamy pewność, że są jadalne. Zobaczcie, jakich grzybów jest najwięcej i gdzie najlepiej ich teraz szukać.

📢 Kościół budowany podczas I wojny światowej w Borowym Młynie przejdzie renowację (WIDEO) Ponad 400 tysięcy złotych rządowych pieniędzy trafi do Borowego Młyna na remont zabytkowego kościoła Ducha Świętego. 📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy!

📢 Urządzenia z czasów PRL mogą być sporo warte! Zobacz, ile kosztują dziś suszarki, żelazka i inne gadżety z okresu PRL 18.09.2023 Urządzenia z PRL mogą być sporo warte! Na portalach aukcyjnych można znaleźć wiele rożnych przedmiotów pochodzących z okresu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, czyli właśnie PRL. Wśród tych rzeczy są również przeróżne urządzenia mechaniczne i elektryczne. Zobacz, za ile można sprzedać przedmioty z PRL. Za niektóre kolekcjonerzy są gotowi zapłacić kilkaset złotych.

📢 Tak Marcin Prokop wyglądał w młodości. Miał długie włosy! Tak 30 lat temu wyglądał prowadzący Dzień Dobry TVN 18.09.2023 Marcin Prokop to znana osobowość telewizyjna. Dziennikarz, prezenter, felietonista i pisarz w jednej osobie, znany przede wszystkim z programu śniadaniowego Dzień Dobry TVN chętnie dzieli się swoimi zdjęciami. Nie tylko tymi bieżącymi, ale również archiwalnymi. Stąd możemy się dowiedzieć, jak Marcin Prokop wyglądał 20, a nawet 30 lat temu, kiedy był jeszcze nastolatkiem, bądź studentem. Zobacz te zdjęcia! 📢 14. emerytura na stałe. Zmiany w wypłatach czternastki. Jest odpowiedź rządu. Tyle pieniędzy dostaną emeryci w 2023 roku 18.09.2023 Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Co to oznacza? Wiemy ile pieniędzy dostana emeryci. Kiedy będą wypłaty czternastki? Rekordowe podwyżki dla emerytów. Zobacz wyliczenia i terminy wypłat czternastki w 2023 roku Sprawdź szczegóły!

📢 Tak żyje Katarzyna Cichopek. Zobacz zdjęcia pięknej prezenterki programu "Pytanie na śniadanie" 18.09.2023 Katarzyna Cichopek to obecnie jedna z gwiazd prowadzących popularny program śniadaniowy w Telewizji Polskiej. W programie "Pytanie na śniadanie" towarzyszy jej Maciej Kurzajewski. Relacja ta przeniosła się także do ich życia prywatnego. Obecnie są parą i tworzą udany związek. Zobacz, jak żyje Katarzyna Cichopek.

📢 Ceny u dentystów grożą zawałem. Ale boli, to płacimy. Nawet prywatnie czeka się długo Tak wysokich cen za usługi stomatologiczne jeszcze nigdy nie było. Mimo to kolejki do gabinetów są na kilka tygodni czekania. Tych prywatnych, bo do tych na Narodowy Fundusz Zdrowia w ogóle trudno się dostać. I choć pacjenci zgrzytają zębami, płacą. Bo lepiej płakać nad wydanymi pieniędzmi niż z powodu bólu zęba. Kwitnie za to turystyka medyczna, bo dla pacjentów z Niemiec czy Skandynawii wciąż jest u nas taniej.

📢 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! 18.09.2023 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź! 📢 Legenda polskiego rolnictwa. Kultowy Ursus c-45 w rękach pana Rafała (WIDEO) Legenda polskiego rolnictwa. Kultowy Ursus C-45 w rękach pana Rafała. Posłuchajcie dźwięku tej wyjątkowej maszyny. 📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź listę najbardziej leniwych psów!

📢 Tych pracowników nie będzie można zwolnić z pracy. Te osoby są chronione przez prawo. Oto nowe przepisy od 22 września! Tych osób nie można zwolnić z pracy. Od 22 września zmieniają się przepisy prawne, które uniemożliwią zwolnienie z pracy określone grupy pracowników. Zyskają one dodatkową ochronę przed zwolnieniem z zakładu pracy. Wchodzące przepisy mają poskromić proceder piętnowania pracowników szczególnie chronionych. Sprawdź koniecznie listę osób, które mają dodatkowe gwarancje zatrudnienia i są chronione przez prawo. 📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 17.09.2023 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce! 📢 Oto ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź koniecznie!

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Te rzeczy kupisz w niskich cenach [ZDJĘCIA] Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź koniecznie, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze! 📢 Tyle zarabia się w Wojsku Polskim w 2023 roku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac w konkretnych stopniach! Oto zarobki żołnierzy w 2023 roku. Stawki uzależnione są od posiadanego stopnia. Wynagrodzenie żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale także wiele ulg i premii finansowych. W Polsce ten rok ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. Ogólnie rzecz biorąc, to tylko w 2023 roku wydatki te, mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile pieniędzy będzie przeznaczonych na pensje dla wojskowych? Sprawdź, ile zarabia się w wojsku na określonych stopniach!

📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź ! 📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Oto najdroższe psy na świecie. Szczeniaki tych ras mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie! 📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź koniecznie naszą listę!

📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź kogo to dotyczy! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 500 plus! 📢 Sylwia Mike z honorowym tytułem Ustczanki Roku. Dzień Mieszkańca w Ustce W sobotę na usteckim OSiR-ze zgromadziły się tłumy. Było sportowo i rozrywkowo. Atrakcji nie zabrakło dla nikogo. Mieszkańcy poznali też nominowanych do tytułu Ustczanina Roku i zwyciężczynię tej edycji – Sylwię Mike.

📢 Akcja czytelnicza w szpitalu w Słupsku. Regał z książkami podarowało Stowarzyszenie Polacy nie gęsi Duży regał z książkami trafił na oddział ginekologiczno-położniczy i patologii ciąży w słupskim szpitalu. To podarunek od Stowarzyszenia Polacy nie gęsi. A wszystko po to, aby kobiety mogły zapomnieć o stresującym pobycie w szpitalu i jednocześnie czytam dzieciom już wtedy, gdy przebywają w ich brzuchu.

📢 Prokuratura złożyła wnioski o areszt dla ojca i córki po ujawnieniu szczątków trzech noworodków na Kaszubach Prokuratura złożyła wnioski o tymczasowe aresztowanie 54-letniego Piotra G. i jego 20-letniej córki Pauliny - poinformował PAP w niedzielę prokurator Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. 54-latek usłyszał zarzuty trzech zabójstw i kazirodztwa, a kobieta dwóch zabójstw i kazirodztwa. Sąd zgodził się z argumentacją śledczych. 📢 Słupsk włączył muzykę. Inauguracja 57. Festiwalu Pianistyki Polskiej Wyłączcie świat, włączcie muzykę - tymi słowami prezydent Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka otworzyła 57. Festiwal Pianistyki Polskiej. Początek imprezy, która potrwa do 20 września, był imponujący: pięciu pianistów, orkiestra, trzy utwory w różnych stylistykach. 📢 Orlen kupił pierwszą w Polsce lokomotywę wodorową. Historyczny testowy przejazd odbył się na trasie z Gdyni do Helu Orlen konsekwentnie rozwija technologię wodorową w transporcie. Koncern zakupił od spółki PESA Bydgoszcz nowoczesną lokomotywę, która jest pierwszym w Polsce pojazdem szynowym, wykorzystującym napęd wodorowy. Równolegle rozpoczęły się jej testy, w których uczestniczył również "Dziennik Bałtycki".

📢 Wielkie wpadki budowlańców. Bubel, fuszerki i wstyd. Zobacz największe pomyłki fachowców polskiego internetu! Miał być szybki remont, a skończyło się na wielkiej wpadce, bublu i wstydzie. Prawdziwy koszmar budowlańców bez talentu, którzy mówili, że wszystko będzie dobrze. Stracone pieniądze, materiały i czas. Kilka razy solidnie złapiesz się za głowę, niedowierzając, że można było to aż tak zepsuć. Zobacz zbiór śmiesznych zdjęć, które stały się legendarne.

📢 Najlepsze patrole w Polsce rywalizowały ze sobą w Szkole Policji w Słupsku W Szkole Policji w Słupsku zakończył się 27. finał ogólnopolskich mistrzostw policjantów prewencji - Turniej Par Patrolowych "Patrol roku". O miano najlepszego patrolu rywalizowały reprezentacje wszystkich garnizonów w Polsce. 📢 Co zrobić z nielegalnymi migrantami, którzy dotarli do Europy? Prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński zabrał głos W najnowszym wywiadzie Prezes Prawa i Sprawiedliwości, wicepremier Jarosław Kaczyński powiedział, że należy powstrzymać nielegalną migrację, a migrantów, którzy dotarli – odsyłać.

📢 Muzyczny powrót do lat międzywojennych. Na scenie piękne tancerki ze Słupska i Teatr Variete Muza Rewia„Lata 20., lata 30. Powróćmy jak za dawnych lat” to przepiękne widowisko wokalno-taneczne artystów Teatru Variete Muza z Koszalina, wśród których są cztery czarujące tancerki z grupy Mapi Art Shows ze Słupska. To rewia musicalowa z tancerzami i muzyką na żywo pod batutą słynnego dyrygenta z Royal Orkiestra i kompozytora Jarosława Barowa. 📢 Setka chętnych pojawiła się w Słupsku na zajęciach "Trenuj z wojskiem". Dostali wyciski, ale nie żałowali! „Trenuj z wojskiem – sam i w grupie” to już czwarta odsłona ogólnopolskiej, bezpłatnej akcji mundurowych. W praktycznych ośmiogodzinnych ćwiczeniach udział wzięło sto osób w wieku od 15 do 65 lat. Zajęcia odbyły się w sobotę, 16 września, w 7. Brygadzie Obrony Wybrzeża w Słupsku.

📢 Najgorętsza fanka Meksyku rzuca wyzwanie Miss Chorwacji [ZDJĘCIA] Najsławniejsza piłkarska fanka ostatnich mistrzostw świata w Katarze, miss Chorwacji Ivana Knoll ma poważną konkurentkę – Yanet Garcię, nazywaną najseksowniejszą fanką piłkarskiej reprezentacji Meksyku.

📢 Psy do adopcji ze schroniska w Słupsku. Wszystkie zwierzaki czekają na nowego i kochającego właściciela [ZDJĘCIA] W słupskim schronisku dla zwierząt, na nowy i kochający dom czeka wiele zwierzaków. Wiele osób chciałoby adoptować szczeniaka, jednak warto zastanowić się też nad przygarnięciem starszego psa. Dorosłe bezdomniaki mają statystycznie mniejsze szanse na znalezienie nowego domu. Dziś to właśnie one chcą się państwu przedstawić. 📢 Bytów stolicą kolarstwa. Finał ORLEN Lang Team Race w mieście na Kaszubach (WIDEO) Dziś (sobota) Bytów stał się stolicą kolarstwa. Na starcie stanęło kilkuset zawodników. Finał ORLEN Lang Team Race w Bytowie!

📢 Projekt Warszawa - Trefl Gdańsk 3:1. Siatkarskie święto w Słupsku (zdjęcia) W sobotę 16 września br. o godz.15.00 w Hali Gryfia odbyło się starcie Projektu Warszawa i Trefla Gdańsk. Oba zespoły przygotowują się do tegorocznych zmagań w PlusLidze, a w ramach tych przygotowań rozegrali specjalne spotkanie będące efektem współpracy właściciela Projektu - firmy Plast-Box oraz miasta Słupsk. 📢 Otwarcie hotelu Gołębiewski w Pobierowie nad morzem coraz bliżej. Kiedy przyjadą pierwsi goście? Pięciogwiazdkowy Hotel Gołębiewski powstaje w Pobierowie (gmina Rewal) właściwie od początku 2018 roku. Zakończenie inwestycji planowano wtedy na sezon 2020, ale pandemia i kłopoty z pracownikami spowodowały, że inwestycja jest opóźniona. 📢 Szachowy XV Memoriał im. Sotero Wismonta w Słupsku (zdjęcia) W sobotę 16 września odbył się w Słupsku szachowy XV Memoriał im. Sotero Wismonta.

📢 X Memoriał im. Ryszarda Ksieniewicza w Słupsku. Rywalizowali lekkoatleci (zdjęcia) W sobotę 16 września na stadionie 650-lecia w Słupsku odbyły się zawody lekkoatletyczne im. Ryszarda Ksieniewicza.

📢 Stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne. Słupscy uczniowie wyróżnieni w ratuszu [ZDJĘCIA] Uczniom słupskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych wręczono w piątek, 15 września, stypendia Prezydenta Miasta Słupska. To nagroda za wybitne osiągnięcia w nauce i sztuce. 📢 Wyprzedaż w sklepie AMW. Wojsko sprzedaje płaszcze, spodnie, buty, bluzy, noże i inne militarne gadżety na działkę i do warsztatu Wyprzedaż wojskowych ubrań i nie tylko. Agencja Mienia Wojskowego przygotowała akcję promocyjną w swoim sklepie internetowym. Zyski ze sprzedaży powojskowego mienia zostaną przeznaczone na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, wiec zakup wycofanego z wojska asortymentu to możliwość dołożenia swojej cegiełki na modernizację polskiej armii. Od początku swojej działalności AMW odprowadziła na ten cel już blisko 2 mld zł.

📢 Śmierć w falach Bałtyku w Ustce. Utonął obywatel Ukrainy W czwartek w morzu w Ustce utonął 53-letni Ukrainiec. W akcji poszukiwawczej brały udział wszystkie służby. W piątek po godzinie 8 rano ratownicy morscy zauważyli nagie ciało w kamieniach przy falochronie wschodnim. To pierwsza ofiara śmiertelna Bałtyku na usteckiej plaży w tym sezonie.

📢 Księżna Kate w modnym butterfly haircut. Fryzura na motyla łagodzi rysy twarzy i odejmuje lat. Zobacz, komu pasuje! Fryzura na motyla jest znana już od lat, ale kobiety wciąż chętnie się na nią decydują. Niedawno w ten sposób włosy ścięła Kate Middleton. Jej włosy nabrały objętości i lekkości, a księżna dzięki tej zmianie wygląda bardziej promiennie. Butterfly haircut to dobra propozycja dla kobiet, które potrzebują zmiany, ale nie chcą radykalnie zmieniać wizerunku. Zobacz, na czym polega.

📢 Tragedia na Pomorzu! W dwóch wypadkach zginęły trzy osoby - kierowca oraz strażacy, którzy jechali na pomoc Policjanci pracują na miejscu śmiertelnego wypadku, do którego doszło w piątek nad ranem w Żukowie na drodze krajowej numer 20. Zginęli dwaj strażacy, którzy jechali do śmiertelnego wypadku w miejscowości Małkowo. Tam zginęła jedna osoba.

📢 Trzy miesiące aresztu dla podejrzanego o zabójstwo w Słupsku Na trzy miesiące trafił do aresztu Adam W. ze Słupska, podejrzany o zabójstwo znajomego. Podejrzany sam zadzwonił na policję i przyznał się do dźgnięcia nożem 59-letniego słupszczanina. 📢 Już 23 września oficjalne otwarcie Węzła transportowego Trwają ostatnie prace porządkowe na terenie Węzła transportowego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska. Już 23 września 2023 r Prezydentka Miasta Słupska zaprasza wszystkich mieszkańców na oficjalne otwarcie obiektu dworca.

📢 Niecodzienny widok na Pomorzu. Okazałe samoloty wojskowe przeleciały nad Sławnem Niecodzienny widok nad Sławnem. Nad miastem przeleciały dwa potężne samoloty wojskowo-transportowe "Hercules". - To prawdziwa ikona wojskowego taktycznego transportu powietrznego i jednocześnie wyznacznik standardu dla innych konstrukcji tego typu na świecie - czytamy na stronie zbiam.pl. 📢 Strefa Imprez. Tak bawiliście się na ostatnich imprezach w klubie Euphoria [ZDJĘCIA] Zobacz najnowsze zdjęcia z imprez, które odbyły się w klubie Euphoria. Tak bawiliście się w jednym z najpopularniejszych miejsc w Łebie. 📢 Słupsk 70 lat temu. Jak zmieniło się miasto? [zdjęcia] Jak wyglądał Słupsk w latach 50. ubiegłego wieku? W wielu miejscach miasto zmieniło się radykalnie, w innych w niewielkim stopniu. Ale zarówno w jednym, jak i drugim przypadku można rozpoznać, że to Słupsk. Z naszego archiwum wyszukaliśmy stare zdjęcia miasta.

📢 Te osoby dostaną dodatkowe pieniądze od ZUS. Nawet do 550 zł miesięcznie dla każdego. Jakie trzeba spełnić warunki? 14.09.23 Zasiłki od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przyznawane są od wielu lat z różnych powodów. Jakie świadczenia można otrzymać w 2023 roku? Sprawdziliśmy ile i jakie pieniądze można dostać od ZUS w 2023 roku. Okazuje się, że wielu z nas nie wie, że przysługują mu dodatkowe pieniądze wypłacane co miesiąc od ZUS. To całkiem spore kwoty. Pieniądze należą się nie tylko rencistom, osobom chorym czy z niepełnosprawnościami. Kto jeszcze może dostać pieniądze od ZUS i o jakich kwotach mowa? Sprawdź.

📢 Oto zaginieni mieszkańcy Pomorza. Wyszli z domu i ślad po nich zaginął. Poszukiwania niektórych trwają od wielu lat Ponad 100 osób z województwa poszukują policjanci z Pomorza. Jedni zaginęli niedawno, poszukiwanych innych trwają od wielu lat. Jak na razie bez efektu. Rozpoznajecie kogoś ze zdjęć? Jeśli macie jakieś informacje, które mogą pomóc w ich poszukiwaniach, to poinformujcie policję. Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

📢 Słupskie ulice, które tworzyły historię naszego miasta. Wojska Polskiego, Wolności, Jana Pawła II i rynek [ZDJĘCIA] Aleja Wojska Polskiego to bez wątpienia jedna z najbardziej reprezentacyjnych ulic Słupska. Ale to nie jedyna ulica, która miała charakter miastotwórczy i miała bardzo duży wpływ na życie mieszkańców naszego miasta. Do grona tych ulic zaliczyć można również inne. Które? Zapraszamy do naszego materiału. 📢 Bytowianie śmigają hulajnogami. Młodzi są za, starszym przeszkadza, że rzucane są byle gdzie (WIDEO) Wiosną tego roku w Bytowie pojawiły się e-hulajnogi. Zainteresowanie jest ogromne szczególnie wśród młodych mieszkańców miasta. Większych wpadek nie było. Mieszkańcy w zasadzie stosują się do regulaminu. Starszym nie podoba się to, że hulajnogi pozostawiane są byle gdzie. 📢 PUPIL ROKU Twój zwierzak może trafić na strony albumu, zostać gwiazdą Facebooka, a Ty możesz zdobyć super nagrody. Prześlij zdjęcie! Masz psa, kota albo inne zwierzątko domowe? Twój pupil może trafić na strony pięknego albumu prezentującego najpiękniejsze zwierzaki z całej Polski! Ty możesz zdobyć atrakcyjne nagrody i zaproszenie na sesję zdjęciową - oczywiście z ukochanym pupilem. W ramach naszej akcji posiadacze zwierząt domowych wybiorą także najlepszych weterynarzy i groomerów oraz sklepy zoologiczne.

📢 XI Marsz dla Jezusa w Słupsku. Wierni przeszli przez miasto [ZDJĘCIA] Po raz jedenasty w Słupsku zorganizowano Marsz dla Jezusa. Wierni przeszli spod Sanktuarium św. Józefa przy ul. Szczecińskiej na Plac Zwycięstwa. 📢 Słupsk Paryżem Północy. Unikatowe zdjęcia Słupska, które przenoszą w czasie Słupsk na starych fotografiach potrafi zachwycić, tym bardziej jeśli są to zdjęcia, które są niezwykle rzadko publikowane. Z biegiem lat charakterystyczne miejsca w mieście bardzo się zmieniły. Zapraszamy do obejrzenia unikatowych zdjęć w naszej galerii! 📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Jakie są warunki aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 10.08.23 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Zobacz, kto wziął ślub w pierwszy weekend sierpnia [ZDJĘCIA] Śluby 2023 w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Przedstawiamy galerię zdjęć ślubnych par z pierwszego weekendu sierpnia. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia! 📢 Pół wieku temu w słupskim „Medyku”. Czepkowanie w blasku Eskulapa [ZDJĘCIA] Z dawnych zwyczajów przetrwało do dziś czepkowanie, ale takie uroczystości już nie obejmują pierwszych roczników nauki pielęgniarstwa. Nie odbywają się już w blasku wielkiego świecznika, zapalanego ku pamięci Eskulapa – mitycznego boga sztuki lekarskiej. Takie są pierwsze wrażenia z konfrontacji naszych wspomnień z niedawnym nadaniem imienia Rondo Pielęgniarek i Położnych na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym słupskich ulic Grunwaldzkiej i Leszczyńskiego.

📢 Budowa węzła transportowego na finiszu. Zobacz, jak wygląda nowe centrum komunikacyjne Słupska [ZDJĘCIA,VIDEO] Dobiegają końca prace związane z budową węzła transportowego zlokalizowanego za dworcem PKP w Słupsku. Obiekt ma być gotowy po wakacjach. Odjeżdżać będą stąd autobusy komunikacji regionalnej.

📢 Nowy dworzec autobusowy w Słupsku w wakacje. Prace na ostatniej prostej Koniec prac brukarskich i przygotowania układania nawierzchni asfaltowych. Budowa nowego dworca autobusowego w Słupsku powinna zakończyć się w przeciągu dwóch lub trzech miesięcy. 📢 Wybory a frekwencja. Czy to, jak dużo osób wykorzysta prawo głosu, ma wpływ na ważność wyborów? W Polsce udział w głosowaniu nie jest obywatelskim obowiązkiem i jest dobrowolny. Mimo to ważne jest, aby z tego prawa skorzystać i warto się nad tym zastanowić, zwłaszcza że termin wyborów parlamentarnych zbliża się coraz bardziej. Wiadome jest, że frekwencja jest ważna dla każdego kandydata starającego się o jak największe poparcie. Ale czy ma ona wpływ na ważność wyborów? Kiedy niska frekwencja może spowodować, że wynik głosowania nie będzie ważny? 📢 Bytów stolicą kolarstwa. Orlen Lang Team Race (ZDJĘCIA) Kilkuset kolarzy stanęło na starcie finału Orlen Lang Team Race w Bytowie. - Tak po kolarsku, życzę Wam "połamania kół" - dopingował zawodników Czesław Lang, wicemistrz olimpijski z Moskwy i pomysłodawca imprezy.

📢 Słupscy uczniowie wyróżnieni. Wręczono im stypendia Prezydenta Miasta Słupska W czwartek w słupskim ratuszu odbyła się XXIII edycja wręczenia stypendiów Prezydenta Miasta Słupska. Wyróżniono 45 uczniów za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne. 📢 Studniówka 2022. Tak bawili się uczniowie II LO w Słupsku W sobotę 22 stycznia odbyła się studniówka II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku. Uczniowie bawili się w lokalu Stara Pralnia. Zobacz fotorelację z imprezy.

📢 Szkoła Podstawowa nr 3 w Ustce ma sztandar! Piękna i wzruszająca uroczystość (Zdjęcia) W czwartek w Ustce odbyła się uroczystość poświęcenia i nadania sztandaru Szkole Podstawowej nr 3 w Ustce. Wraz ze szkołą świętowali ustczanie. 📢 Strefa Imprez. Malik Montana na imprezie w klubie Euphoria w Łebie [ZDJECIA] Imprezowe szaleństwo nad morzem w pełni. Za nami kolejna udana impreza w Łebie. W klubie Euphoria wystąpił Malik Montana.

📢 Wypadek na drodze krajowej nr 21 koło Miastka. Motocyklista zderzył się z samochodem osobowym (wideo, zdjęcia) Dzisiaj (niedziela) przed godz. 16 doszło do wypadku na drodze krajowej nr 21 między Miastkiem a Węgorzynkiem. Motocyklista zderzył się z samochodem osobowym. Motocyklista został ranny, doznał m.in. złamania nogi. Auto jechało od strony Miastka, grupa motocyklistów z przeciwnej strony.

