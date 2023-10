Przegląd prasy (19.10.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Limity wypłat pieniędzy z banków - PKO, Pekao, Millennium i inne. W tych sytuacjach bank nie wypłaci pieniędzy [19.10.2023 r.]”?

Prasówka 19.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Limity wypłat pieniędzy z banków - PKO, Pekao, Millennium i inne. W tych sytuacjach bank nie wypłaci pieniędzy [19.10.2023 r.] Planujesz duży zakup lub inwestycję za gotówkę? Może się okazać, że nie wystarczy, że udasz się do najbliższego oddziału swojego banku. Banki mają określone limity wypłat jednorazowych. Różnią się one w poszczególnych bankach i wahają pomiędzy 10 a 20 tys. zł. Jakie limity wypłat obowiązują w PKO, Pekao, Millennium, Alior Bank, Santander i innych popularnych bankach? Sprawdź!

📢 10 najlepszych miejsc na zimowy urlop w Europie. W nowym rankingu zwyciężyło polskie miasto! Czym zachwyciło zagranicznych ekspertów? Zastanawiacie się, gdzie zaplanować zimowy urlop czy krótką weekendową wycieczkę w Europie, by nacieszyć się atmosferą Bożego Narodzenia czy sylwestra? Okazuje się, że nie musicie daleko jechać. W nowym rankingu 10 najlepszych miejsc na zimowy urlop w Europie, stworzonym przez brytyjskich ekspertów, zwyciężyło polskie miasto i wcale nie chodzi o Zakopane. Sprawdźcie, czym tak zachwyciło zagranicznych ekspertów.

📢 Gmina Damnica odrestaurowała pomnik upamiętniający bitwę pod Mianowicami. Zyskał nowy wygląd Zakończyły się już prace konserwatorskie przy pomniku upamiętniającym bitwę pod Mianowicami. Gmina ma w planach również zagospodarowanie przestrzeni wokół obiektu.

Prasówka 19.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Agata Kornhauser-Duda w Rzymie postawiła m.in. na granatową stylizację i... szpilki. Kolor jej butów bardzo się wyróżniał Agata Kornhauser-Duda wraz z mężem wybrała się do Rzymu, aby wziąć udział w uroczystościach w 45. rocznicę wyboru Papieża św. Jana Pawła II. Pierwsza dama już na samym wstępie - wsiadając do samolotu postawiła na mocny kolory swojej stylizacji. Zobacz, jak się prezentuje żona Dudy we Włoszech.

📢 55-letnia kobieta z powiatu słupskiego przelała oszustowi 20 tys. złotych! Policja apeluje o ostrożność Ofiarą oszusta padła wczoraj 55-letnia mieszkanka powiatu słupskiego. Straciła 20 tysięcy złotych. Usłyszała w słuchawce telefonu, od mężczyzny podającego się za pracownika banku, że ktoś próbuje wziąć kredyt za pośrednictwem jej bankowego konta, a zgromadzone na nim środki są zagrożone. Zmanipulowana przez oszusta kobieta, przelała oszczędności na wskazane przez niego konto, a następnie, po rozmowie z bankową infolinią została poinformowana, przez prawdziwych bankowców, że padła ofiarą przestępców. 📢 Spotkanie z pięściarzami w Podkowa Cafe w Słupsku. Poznajemy zdolnych sportowców z regionu W czwartek, 19 października, odbędzie się kolejne "Spotkanie przy kawie z..." O godzinie 17 w kawiarni Podkowa Cafe przy ul. Starzyńskiego w Słupsku gośćmi będą przedstawiciele Słupskiego Klubu Bokserskiego Energa Czarni - Marek Pałucki, były pięściarz, trzykrotny mistrz Polski w wadze superciężkiej i Jerzy Walczuk, trener grup młodzieżowych, które mają medalowe sukcesy w mistrzostwach Polski i Ogólnopolskich Olimpiadach Młodzieży.

📢 Ewo, odeszłaś zbyt szybko, spoczywaj w pokoju Dziś, w Stargardzie zmarłą st. szeregową Ewę Graczyk pożegnali rodzina, przyjaciele oraz koleżanki i koledzy z 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej i 12 Brygady Zmechanizowanej. 📢 Fabryka Sztuk w Tczewie kupiła syrenkę. Oficjalnie ją przywitano w PRL-owskim anturażu Syrenę produkowano w Polsce w latach 1957-1983. Ponad pół miliona Polaków było szczęśliwymi posiadaczami tego auta. Syrena z Fabryki Sztuk w Tczewie to model 105 z 1978 roku. Na chodzie. 📢 Godziny oczekiwania w słupskim ratuszu. Członkowie komisji wyborczych byli wściekli i zmęczeni Jesteśmy czterdziestą godzinę bez snu. Ignorują nas, nie mamy żadnych informacji – mówią w rozmowie z „Głosem” członkowie jednej z komisji wyborczych w Słupsku. Na załatwienie formalności w słupskim ratuszu czekali cały dzień.

📢 "Nie święci garnki lepią". Bytowianie stworzyli prawdziwe cuda (WIDEO) To niezwykła wystawa, bo powstała z dzieł wykonanych przez bytowian. Przez kilka miesięcy lepili gliniane garnki. Powstały prawdziwe cuda. W roli głównej żuraw! 📢 Najmodniejsze stroiki na Wszystkich Świętych 2023. Piękne dekoracje na cmentarz na 1 listopada. Te wyjątkowe wiązanki na grób to hit Stroiki na cmentarz warto wybrać już teraz, bo lada chwila przypada jedno z najważniejszych świąt w roku, czyli dzień Wszystkich Świętych. 1 listopada dekorujemy nagrobki kompozycjami na cmentarz i zapalamy znicze, żeby uczyć pamięć bliskich i przyjaciół. Podpowiadamy, jakie wiązanki na Wszystkich Świętych wybrać. Zobacz w galerii, jak pięknie można udekorować rodzinne groby. 📢 W piątek w Słupsku msza w intencji pracowników oświaty W piątek w Sanktuarium św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Słupsku odbędzie się msza święta pod przewodnictwem ks. biskupa Zbigniewa Zielińskiego. Msza odbędzie się z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

📢 Dymy, wybuchy, strzały. Spokojnie, to tylko ćwiczenia Batalionu Ochrony Bazy w Redzikowie Żołnierze Batalionu Ochrony Bazy z marynarzami US Navy przeprowadzą wspólne ćwiczeniach na terenie Bazy w Redzikowie pod Słupskiem. Uspokajają mieszkańców, że może być głośno, ale nie ma powodów do niepokoju. 📢 Jesienna wyprzedaż działek ogrodniczych w Słupsku. Ostatnia szansa na zakup działki ROD. Zobacz ofert na OLX (zdjęcia) Jesień to znakomita okazja na zakupienie działki ogrodniczej na Rodzinnych Ogródkach Działkowych. Sporo działkowiczów decyduje się już po sezonie na sprzedaż prawa do swojej działki ROD. Ile trzeba zapłacić jesienią 2023 za działkę w Słupsku i okolicy? Okazuje się, że ofert sprzedaży jest stosunkowo niewiele, chętni więc muszą bardzo się spieszyć aby jeszcze w tym roku kupić wymarzoną działkę.

📢 Rockowe Show w wykonaniu Prime Orchestra z Ukrainy. Muzycy zbierają na pomoc rodakom Nowy program Rock Sympho Show 2023 to legendarne rockowe hity XX i XXI wieku w oryginalnej reinterpretacji innowacyjnej orkiestry Prime Orchestra z Ukrainy. To dwie godziny czystej muzycznej adrenaliny wyprodukowanej przez 35 muzyków i wokalistów na scenie. Usłyszymy utwory takich zespołów jak Metallic, Prodigy, czy Nirvana. Orkiestra wspiera finansowo ukraińskie szpitale, kupując m.in. sprzęt medyczny. Koncert już 19 październia na hali Gryfia w Słupsku.

📢 Piękne stroiki na grób z lampionem. Wyjątkowe kompozycje z latarenką na Wszystkich Świętych 2023. Zobacz modne dekoracje na cmentarz Stroiki na grób z lampionem to pomysł na piękną ozdobę na Wszystkich Świętych. Warto więc pomyśleć o kupieniu lub wykonaniu takiej nietuzinkowej kompozycji na cmentarz i uczczeniu pamięci zmarłych. Podpowiadamy, jakie wzory stroików z lampionem są najmodniejsze w 2023 roku. Zobacz na zdjęciach wyjątkowe kompozycje na grób z latarenką. 📢 Najpiękniejsze wiązanki na Wszystkich Świętych 2023. Tak wyglądają propozycje najmodniejszych w tym roku wiązanek (zdjęcia) Piękne dekoracje pomników na Wszystkich Świętych 2023. Zobaczcie najpiękniejsze i unikatowe propozycje dekoracji pomników na Wszystkich Świętych w 2023 roku. 1 listopada już niebawem, warto zapoznać się z najnowszymi propozycjami na dekoracje i wieńce na groby naszych bliskich. Jakie kolory i liście są w tym roku w trendach? Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to czas w którym wspominamy naszych bliskich i odwiedzamy ich groby.

📢 Trwa budowa drogi S6 na odcinku Koszalin - Słupsk. Jak przebiegają prace? [ZDJĘCIA] Trwają prace przy budowie drogi ekspresowej S6 na odcinku z Sianowa do Słupska. Wyraźnie widać już zarysy przebiegu drogi oraz poszczególnych węzłów.

📢 Strażacy oddali krew. Kolejna zbiórka daru życia w Tuchomiu (ZDJĘCIA) Na strażaków zawsze można liczyć. Gaszą pożary, ratują życie, ale ruszają także, gdy tego daru jest zbyt mało. Kolejny raz zjawili się przy remizie, by w krwiobusie oddać krew. 📢 Pomysł na obiad. Przepisy na proste obiady z tego, co jest w domu. TOP 12 przepisów naszych Czytelników Proste i łatwe obiady z tego, co jest w domu! W każdym domu znajdzie się mąka, kasza, ryż i mięso w zamrażalniku, a w lodówce jajka, kawałek kiełbasy lub boczku i ser żółty! A w spiżarni przecier pomidorowy, cebula i ziemniaki. Z tych kilku składników można wyczarować pyszne obiady dla całej rodziny. Kliknijcie w galerię i zobaczcie nasze propozycje!

📢 Słupsk: Poszukiwani świadkowie wypadku na Hubalczyków. Potrącona została piesza Policjanci z Komisariatu Policji I w Słupsku poszukują świadków wypadku, do którego doszło 4 października około godziny 5.20. Z ustaleń policjantów wynika, że do zdarzenia z udziałem pieszej i kierującego osobowym fordem doszło na oznakowanym przejściu dla pieszych w Słupsku przy ul. Hubalczyków. 📢 Słupskie ulice, które tworzyły historię naszego miasta. Wojska Polskiego, Wolności, Jana Pawła II Aleja Wojska Polskiego to bez wątpienia jedna z najbardziej reprezentacyjnych ulic Słupska. Ale to nie jedyna ulica, która miała charakter miastotwórczy i miała bardzo duży wpływ na życie mieszkańców naszego miasta. Do grona tych ulic zaliczyć można również inne. Które? Zapraszamy do naszego materiału. 📢 Gorący imprezowy weekend w Prywatce w Koszalinie! Tak bawili się mieszkańcy [ZDJĘCIA] Gorący imprezowy weekend w Prywatce za nami. Imprezowiczów - zarówno w piątek, jak i w sobotę - nie brakowało. Zobaczcie, jak bawili się koszalinianie!

📢 Nowy, a już coś cieknie. Zalany tunel pod torami na PKP w Słupsku Trochę deszczu wystarczyło, aby w nowo otwartym tunelu pod torami na dworcu PKP w Słupsku, zebrała się woda. Nie jest to jeszcze bajoro po kolana, ale suchą stopą nie da się przejść. Na środę zaplanowana jest wizja lokalna z udziałem inwestora i wykonawcy, aby coś zaradzić i zapobiec kolejnym powodziom. 📢 Kuźnia końskich talentów. Borys z tytułem championa (WIDEO) Ogier Borys z hodowli Witolda Świątek Brzezińskiego z Brzeźna Szlacheckiego z tytułem championa w swojej kategorii. Ze stajni pana Witolda wychodzi mnóstwo końskich gwiazd. Dla pana Witolda to duma.

📢 Strzelanina w Brukseli. Są ofiary. Władze wprowadziły najwyższy poziom zagrożenia terrorystycznego W poniedziałkowy wieczór doszło do strzelaniny w stolicy Belgii. Około godziny 19.00 mężczyzna wykrzykujący "Allah akbar" (Allach jest wielki) zastrzelił dwóch Szwedów. Byli to kibice piłkarscy, którzy przyjechali do Brukseli na mecze swojej reprezentacji w eliminacjach ME 2024. Zamachowiec-dżihadysta został postrzelony podczas próby ujęcia, po czym zmarł w szpitalu. Policja nadal poszukuje wspólnika dżihadysty.

📢 Posłowie w okręgu słupsko-gdyńskim. Zobacz 14 reprezentantów z naszego okręgu Czternastu posłów z okręgu słupsko-gdyńskiego zasiądzie w sejmowych ławach. To pięć kobiet i dziewięcioro mężczyzn. Sześć mandatów otrzyma Koalicja Obywatelska, cztery Prawo i Sprawiedliwość, dwa Trzecia Droga i po jednym Nowa Lewica i Konfederacja.

📢 Straż Graniczna z Ustki w akcji. Ujawniła papierosy i krajankę tytoniową o szacunkowej wartości blisko 450 tys. zł Papierosy i krajankę tytoniową o szacunkowej wartości blisko 450 tys. zł przejęli funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Ustce i pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej. Nielegalny towar znaleziono u dwóch mieszkańców woj. pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. 📢 W okręgu 26 (gdyńsko-słupskim) wygrała Barbara Nowacka Barbara Nowacka (KO) zdecydowanie wygrała w okręgu gdyńsko-słupskim uzyskując ponad 139 tys. głosów. Za nią uplasowali się politycy PiS - Piotr Müller z ponad 72 tys. głosów i Marcin Horała z ponad 47 tys. głosów. Na liście KO trzeci wynik uzyskał debiutant w polityce, były piłkarz Arki Gdynia Rafał Siemaszko - ponad 15 tys. głosów. 📢 Felieton rowerowy. Czym się spina Poddąbie i Dębina? Mając już niemało przejechanych kilometrów na rowerze ostro się hamuje na sam widok przydrożnego malowidła, ukazującego cyklistę wylatującego z siodełka. Napis głosi: Uwaga !!! Uwaga !!! W małym prostokącie na tym obrazie widnieje kolejne ostrzeżenie: Mokry beton. Taka przestroga trochę śmieszy, ale bardziej cieszy to, że trwa budowa nowego odcinka nadmorskiej rowerostrady Poddąbie – Dębina.

📢 Złote i Szmaragdowe Gody w Miastku. Małżonkowie z medalami To wyjątkowa uroczystość. Pary z Miastka obchodziły Złote i Szmaragdowe Gody. Życzymy im wszystkiego najlepszego.

📢 W Duninowie w gminie Ustka w środku nocy spalił się opuszczony budynek Policja ustala, jak doszło do pożaru pustostanu w Duninowie w gminie Ustka. Ogień zauważono w sobotę tuż przed północą. Walczyło z nim 25 strażaków. 📢 Wyniki wyborów w powiecie słupskim. Kto uzyskał najwięcej głosów w regionie? Wybory do Sejmu i Senatu. Wczoraj, mieszkańcy powiatu słupskiego tłumnie wzięli udział w wyborach parlamentarnych. Frekwencja w regionie była rekordowa. Jak przekłada się to na poparcie poszczególnych komitetów? Są oficjalne wyniki. 📢 Nie zatrzymał się do kontroli, miał zakaz prowadzenia pojazdów. Motocyklista zatrzymany przez słupską policję Policjanci ze słupskiej drogówki w sobotę ruszyli w pościg za motocyklistą, który nie zatrzymał się do kontroli. Funkcjonariuszom udało zatrzymać się 46-latka, który miał aktywny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i używał cudzej tablicy rejestracyjnej.

📢 Grand Prix Ustki 2023 w biegach i nordic walking zakończone. Wręczono nagrody dla najlepszych (zdjęcia) Walka nie tylko z własnymi słabościami, ale również niezwykle deszczową i wietrzną pogodą. Warunki mało sprzyjające nie zniechęciły uczestników do udziału w III biegu i zakończeniu całego cyklu Grand Prix Ustki 2023, jednak na starcie biegu i tak stanęło ponad 120 zawodników i zawodniczek.

📢 Ustka z najlepszą frekwencją w powiecie w wyborach do Sejmu i Senatu. Mieszkańcy i turyści głosują (Zdjęcia) Do godziny 12 Ustka w wyborach do Sejmu i Senatu miała najwyższą frekwencję w powiecie słupskim. Podnieśli ją skutecznie kuracjusze i turyści, którzy licznie dopisywali się do list wyborczych.

📢 Sztubackie życie w powojennej Ustce. Nauczyciele, uczniowie, szkoły [zdjęcia] Droga do szkoły, przerwa w lekcjach, uśmiech pierwszej nauczycielki. Mundurek, kołnierzyk, tarcza, boisko szkolne, klasówki, matura i wakacje! Czas powojennej Ustki zatrzymał się w kadrze Heleny Bieszczad. Może znajdziecie siebie lub swoich bliskich na fotografiach z tamtych lat? 📢 Sobotni Bazarek Natury w Krępie. Lokalny ryneczek zdrowej żywności W sobotnie przedpołudnie w Krępie koło Słupska zorganizowano kolejny Bazarek Natury. Mieszkańcy regionu mogli nabyć pyszne wyroby od lokalnych przedsiębiorców. 📢 Ślubowanie, wyróżnienia, czyli dzień nauczyciela. Dzień Edukacji Narodowej w słupskim „Mechaniku” [ZDJĘCIA] W Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku zorganizowano w piątek, 13 października, obchody Dnia Edukacji Narodowej. Było ślubowanie uczniów i wyróżnienia dla nauczycieli.

📢 W Słupsku świętowali wszyscy nauczyciele. Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej [ZDJĘCIA] Za trudy codziennej pracy, poświęcenie i szerzenie wiedzy podziękowano dziś (13.10) wszystkim słupskim nauczycielom. Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej zorganizowano w sali bankietowej „Aureus”.

📢 5. edycja Niepodległościowego Biegu Orła w Grabowie Parchowskim (WIDEO) 200 osób wzięło udział w 5. Biegu Orła. To miejsce wyjątkowe - trasa biegła wokół posadzonego z drzew godła Polski. 📢 „Korab” Ustka od obfitości do upadłości. 70 lat pływania i łowienia na Bałtyku Zachodnia strona kanału portu Ustka mało czym przypomina, że pół wieku temu była niedostępna dla osób niezatrudnionych w prosperującym tutaj Przedsiębiorstwie Połowów i Usług Rybackich „Korab”. Wysokie i grube ogrodzenie betonowe na długości ok. 1,5 kilometra, straż przemysłowa przy bramach wjazdowych, a nad wszystkim panował zapach morskich ryb. Dziś to obszar popadającej w ruinę bazy lądowej „Korabia”, który od lat jest w stanie upadłości likwidacyjnej. 📢 Zielony Ogród w Ustce otwarty. Pierwsi kuracjusze w nowym sanatorium We wtorek uroczyście zainaugurowano działalność Sanatorium Uzdrowiskowego Zielony Ogród w Ustce, w którym już korzysta z zabiegów 120 kuracjuszy. Obiekt został wyremontowany i wyposażony za 15 milionów złotych.

📢 Śmiertelny wypadek pod Reblinem koło Słupska. Nie żyje kobieta kierująca seatem (zdjęcia) Do śmiertelnego wypadku doszło na Drodze Krajowej nr 6 w rejonie miejscowości Reblino. Nie żyje 37-letnia kobieta kierująca seatem. W szpitalu jest m.in. kobieta w siódmym miesiącu ciąży i 9-letnia dziewczynka.

📢 Węzeł transportowy gotowy! Zobacz, jak prezentuje się nowe centrum komunikacyjne Słupska tuż przed wielkim otwarciem [WIDEO,ZDJĘCIA] Dobiegła końca budowa słupskiego węzła transportowego. Obiekt, którzy powstał za stacją kolejową przejmie rolę dworca autobusowego i docelowo, wraz z dworcem PKP, stanie się centrum komunikacyjnym miasta. 📢 Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Potęga obuwnicza, po której zostały tylko wspomnienia Mija 20 lat od początku stanu upadłości, w którym znalazł się potentat przemysłowy Pomorza Środkowego, a zarazem jeden z największych w Polsce producentów obuwia – Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Takiego końca nie zapowiadało wcześniejsze półwiecze działalności tej firmy. W szczytowym okresie swego prosperowania wy-produkowała ponad 6 milionów par obuwia na rynek krajowy i zagraniczny, zatrudniając około 4,2 tysiąca osób. Pełniła też rolę miastotwórczą. Kalendarium wzlotu i upadku tego sztandarowego w peerelu przedsiębiorstwa odtwarzamy tekstami i zdjęciami, a także niepublikowanymi wspomnieniami o tym, gdzie dziś nie ma już nic.

📢 To był inny Bytów. Zobaczcie stare zdjęcia. Druga część fotograficznych wspomnień (ZDJĘCIA) Prezentacje miast (Bytów, Kartuzy, Kościerzyna) z 2000 r., ale także zjazd byłych pracowników PGR, czy otwarcie SP nr 2 w Bytowie w 2001 r. oraz wielu inwestycji. To nie wszystko. Zapraszamy do drugiej części wspomnień sprzed ponad 20 lat (lata 2000-2002). Zobaczcie stare fotografie. 📢 Studniówki 2023. Tak bawili się uczniowie V LO w Słupsku [ZDJĘCIA] W sobotę na studniówce w Aureusie bawili się uczniowie z V Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku. 📢 Do zobaczenia, Krzysiu. Przyjacielu, Przewodniku, Mistrzu W środę na cmentarzu w Ustce rodzina, przyjaciele, dziennikarze, współpracownicy, samorządowcy z regionu słupskiego, przedstawiciele sądu, biura poselskiego PiS, sportowcy, sąsiedzi i ustczanie pożegnali Krzysztofa Nałęcza – słupskiego dziennikarza.

📢 Złoty Pikling w Słupsku dołączył do nieudanych Kuchennych Rewolucji Magdy Gessler. Właścicielka uważa, że restauracji wyjdzie to na dobre W czwartek wieczorem TVN wyemitował najnowszy odcinek „Kuchennych Rewolucji”, który był kręcony blisko rok temu w restauracji Mikołajek, która przez Magdę Gessler została przemianowana na Złotego Piklinga. Oglądaliście?

