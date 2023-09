Przegląd prasy 2.09.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto imiona, które noszą największe kłamczuchy. Zastanawiasz się kto jest skłonny do kłamstwa? Sprawdź, na kogo lepiej uważać! 02.09.2023”?

Prasówka 2.09: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie.

📢 Firmy w Słupsku i regionie chcą zatrudnić pracowników. Trwa walka o fachowców w tych zawodach! Sprawdź! Jeśli poszukasz pracy w Słupsku bądź okolicznych miejscowościach, to obowiązkowo sprawdź najnowsze oferty, które zostały zgłoszone przez przedsiębiorców do Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku. W ostatnim czasie wpłynęła znaczna ilość ogłoszeń od pracodawców, którzy potrzebują pracowników z różnych branż. Jeśli poszukujesz pracy bądź chcesz ją zmienić, to zapoznaj się z listą w naszej galerii zdjęć! 📢 Ślubowanie i awanse słupskich nauczycieli. Uroczystości w ratuszu [ZDJĘCIA] 1 września w słupskim ratuszu wręczono akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego 37 osobom – nauczycielkom i nauczycielom z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych. 📢 Na dożynki powiatu bytowskiego do Miastka. Czeka wiele atrakcji (WIDEO) Tym razem dożynki powiatu bytowskiego odbędą się w Miastku w najbliższą niedzielę trzeciego września.

📢 Rowerzysta, u którego znaleziono narkotyki trafił do policyjnego aresztu Policjanci wczoraj w gminie Borzytuchom zatrzymali do kontroli rowerzystę. Przy 35-latku mundurowi z bytowskiej „drogówki” znaleźli narkotyki. Badanie narkotesterem wykazało, że mieszkaniec gminy Tuchomie jest pod wpływem amfetaminy. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu i w najbliższym czasie zostanie przesłuchany. Za posiadanie narkotyków grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat.

📢 Te byliny posadź we wrześniu! Polecamy kwiaty, które udadzą się nawet początkującym ogrodnikom. Zobacz, co wybrać Wrzesień to pora sadzenia bylin, czyli wieloletnich kwiatów. Dotyczy to zwłaszcza roślin, które kwitną wiosną i latem. Posadzone teraz zdążą się ukorzenić przed zimą, a wiosną rozpoczną życie już w naszym ogrodzie. We wrześniu też jest spory wybór bylin w sklepach ogrodniczych, a niektóre można też rozmnażać samodzielnie i pozyskiwać sadzonki od zaprzyjaźnionych ogrodników. Radzimy, jakie byliny warto posadzić we wrześniu.

📢 Dwoje słupszczan zatrzymanych za posiadanie 170 kilogramów nielegalnego tytoniu. Grozi im wysoka grzywna i więzienie Słupscy policjanci zatrzymali 42-letnią kobietę i 35-letniego mężczyznę, którzy łącznie posiadali 170 kilogramów krajanki tytoniowej. Zatrzymani słupszczanie usłyszeli zarzuty z kodeksu karno-skarbowego. Straty na jakie został narażony skarb państwa to około 150 tysięcy złotych. 📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Kolizja w Sycewicach. Osobówka uderzyła w lampę uliczną Do kolizji doszło 31 sierpnia w godzinach wieczornych w Sycewicach (gm. Kobylnica). Kierujący chryslerem zjechał z drogi i uderzył w uliczną lampę. 📢 14-emerytura. Wiemy jakie kwoty i kiedy zostaną wypłacone. Zobacz daty wypłat i wartości netto czternastej emerytury w 2023 roku 01.09.23 Czternasta emerytura to pomysł rządzących aby ulżyć osobom starszym w codziennym życiu. Senat przyjął poprawki do ustawy wprowadzającej na stałe 14. emeryturę. Co trzeba zrobić aby dostać dodatkowe świadczenie? Zobacz kiedy zostanie wypłacona czternasta emerytura dla emerytów i rencistów - znamy daty wypłat i wysokość przelewów. Sprawdź tabelę emerytur i wysokość czternastki w 2023 roku. 📢 Oto nowy i kultowy "Poldek" w najnowszej odsłonie. Jak Wam się podoba? Oto Polonez FSO! Oto niesamowity polonez! Jak wygląda Kultowy "Poldek" w nowej odsłonie? Firma FSO Syrena z Kutna postawiła przed sobą cel przywrócenia kultowych polskich marek samochodów w formie produkcji małoseryjnej.

📢 Felieton. Pani prezydent Słupska rozkłada czerwony dywan Słupscy radni PiS domagają się odwołania Moniki Rapacewicz, rzeczniczki prezydent Słupska. Urzędniczka - korzystając z twittera - wyrażała „swoje poglądy”, wręcz knajacko obrażając wszystkich, którym nie po drodze z opozycją. Nie ma sensu powielać obrzydliwych konstatacji Moniki Rapacewicz, która zasadniczo ma nadzieję, że „pisowskie kur...” poczują „ból dupy” po wyborach. Do tzw. mowy nienawiści w wydaniu totalsów zdążyliśmy się już - niestety - przyzwyczaić, choć ciągle zagospodarowywane są nowe pola. Tak właśnie wygląda w praktyce „polityka miłości” wobec „pisowskich k..ew”. 📢 Ty też możesz pomóc słupskim seniorom. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poszukuje wolontariuszy dla osób starszych Pani Honorata z Banacha, Pani Stefania z Piłsudskiego, Pan Tadeusz z Herbsta – seniorów, którzy potrzebują wsparcia jest w Słupsku wielu. Pomóc im można na mnóstwo sposobów – przede wszystkim jednak towarzystwem i rozmową.

📢 Prezydent RP Andrzej Duda na Westerplatte: Nic nie zmieni historii i prawdy historycznej! Pamiętajmy, jak ważna jest wolna, suwerenna Polska Jakże przejmujący jest ten momenty, gdy słyszymy dźwięk syren, kiedy padły pierwsze salwy. Możemy sobie wyobrazić, co oznaczały salwy w tamtym momencie — rozpoczął swoje wystąpienie Prezydent RP Andrzej Duda w trakcie obchodów 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Prezydent przypomniał, że zniszczone w pierwszych dniach wojny Westerplatte nazwano "małym Verdun", dodał również, ze dzisiaj próbuje się przeinaczać historię. - Władze rosyjskie próbują pisać historię na nowo; nic nie zmieni historii i prawdy historycznej, dokumentów i zdjęć ściskających się hitlerowskich i sowieckich żołnierzy - dodał prezydent. 📢 Minister Mariusz Błaszczak: Dziś wypełniamy testament prezydenta Kaczyńsiego, wzmacniając polskie siły zbrojne, rozbudowując Wojsko Polskie Z udziałem prezydenta RP Andrzeja Dudy na gdańskim Westerplatte rozpoczęły się w piątek nad ranem obchody 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Gospodarzem uroczystości jest minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, który w trakcie wystąpienia przyznał o wypełnianiu testamentu prezydenta Lecha Kaczyńskiego, o konieczności wzmacniania siły polskiej armii i dbaniu o pamięć o polskich bohaterach i pielęgnowanie jej.

📢 Początek wojny w kolorze! Niemieckie propagandowe zdjęcia z ataku na Wybrzeże [GALERIA] 1 września 1939, z pogwałceniem wszelkich przepisów prawa międzynarodowego, niemieckie wojska zaatakowały Polskę. W Senacie Wolnego Miasta Gdańska oraz Reichstagu już w tym dniu proklamowano nielegalne ustawy. Była to proklamacja anschlussu (włączenia) Gdańska do III Rzeszy Niemieckiej. Ze zdobycia Pomorza powstały niemieckie propagandowe, które poddaliśmy koloryzacji za pomocą sztucznej inteligencji. 📢 Kubuś ma nawet sto ataków padaczki dziennie. Ratunkiem jest kosztowna operacja wycięcia nerwu w mózgu Kubuś ma dopiero sześć lat, ale wycierpiał już bardzo dużo. Od czterech lat ma bolesne ataki padaczki, które nie pozwalają mu normalnie funkcjonować. Bywa, że nawet sto dziennie! Przyczyną jest nieprawidłowo ułożony nerw w mózgu. Ratunkiem jest wycięcie nerwu, ale to bardzo droga operacja. Rodzice apelują o pomoc w uzbieraniu 70 tys. złotych.

📢 84. rocznica wybuchu II Wojny Światowej. Uroczystości miejskie w Słupsku Uroczystości z okazji 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej rozpoczną się w samo południe na pl. Zwycięstwa w Słupsku. Zaplanowano przemówienia okolicznościowe, odczytanie Apelu Pamięci i oddanie salwy honorowej. Pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego zostaną złożone wieńce i zapłoną znicze.

📢 Dużo się dzieje. Najnowszy raport z placu budowy S6 Bożepole Wielkie - Leśnice Na 20 procent ocenia stan zaawansowania budowy drogi ekspresowej S6 Bożepole Wielkie - Leśnice dyrektor kontraktu z firmy Budimex Wojciech Kołacki. Prace ziemne, jakie prowadzone są w Lęborku, mają niespotykaną skalę na Pomorzu. Zakończenie inwestycji kosztującej 718 669 944,83 zł planowane jest na 7 października 2025 roku. 📢 Zdewastowany cmentarz ewangelicki w Smołdzinie zostanie uporządkowany Ewangelicki cmentarz w Smołdzinie wygląda jakby przeszło przez niego tornado. Kamienne nagrobki są porozrzucane bez ładu po całym terenie. Zaalarmowali nas o tym turyści, którzy trafili tam, chcą poznać historię tych ziem. Na szczęście już w weekend jego porządkowaniem zajmą się członkowie Słupskiego Stowarzyszenia Eksploracyjno-Historycznego Gryf. A w przyszłym roku odbędzie się renowacja za blisko 300 tys. zł z Polskiego Ładu.

📢 Taniej po Pomorzu z PKP Intercity – przewoźnik obniża ceny biletów okresowych! Dobra wiadomość dla podróżnych! Od września PKP wprowadza obniżki cen miesięcznych biletów odcinkowych na Pomorzu. Upust obejmie 72 odcinki, na których ceny spadną nawet o 239 zł. W województwie pomorskim największa zniżka sięgnie ponad 60 procent. 📢 Kto znalazł się na listach wyborczych PiS? Znamy "jedynki" z naszego regionu Mamy listy wyborcze. Reprezentujemy cały przekrój społeczeństwa. Chcemy budować efektywny i sprawiedliwy ustrój - oświadczył w czwartek prezes PiS Jarosław Kaczyński, podczas prezentacji "jedynek" na listach wyborczych do Sejmu. Jedynki z naszego regionu: Szczecin – Marek Gróbarczyk, Koszalin – Czesław Hoc, Gdynia – Piotr Müller, Gdańsk – Kacper Płażyński. 📢 Młodzi piłkarze z Sycewic wygrali w dwóch kategoriach Ogólnopolski Turniej piłkarski ,,Kolejarz Junior Cup" w Chojnicach W pierwszym dniu turnieju Spartanie wygrali w kategorii U-8,a w niedzielę w kategorii U-9. Grano systemem każdy z każdym.

📢 Już w najbliższą sobotę (02.09.23) kolejny turniej im. Zbyszka Żynisa w Słupsku Po raz 13 uczcimy pamięć Zbyszka Żynisa, działacza SL SALOS w Słupsku, wieloletniego pracownika Urzędu Morskiego w Słupsku, a zarazem wielkiego i znanego w naszym mieście społecznika 📢 Komu bije dzwon za głośno? Proboszcz konfliktu nie chce i póki co dzwony w kościele Mariackim w Słupsku zamilkły Mieszkańcy centrum Słupska poskarżyli się w urzędzie miasta, że hałas dzwonów i melodii płynących z kościoła Mariackiego jest nie do zniesienia. Ksiądz konfliktu nie chce i póki co dzwony zamilkły. Jednak nie wyobraża sobie, aby miały milczeć wieczność. Bo jak to - miasto bez dzwonów kościelnych? Przecież to tradycja.

📢 Słupsk za 80 milionów złotych uzbroi strefę przemysłową w zachodniej części miasta. Powstanie miejsce dla kilkudziesięciu firm [ZDJĘCIA] Blisko 80 milionów złotych przeznaczy Słupsk na uzbrojenie stu hektarów terenu pod inwestycje. To możliwe dzięki dofinansowaniu z programu Polski Ład. Ratusz liczy, że do miasta uda się przyciągnąć przedsiębiorców z Polski i zagranicy.

📢 Integracyjny Klub Sportowy „Zryw” świętował swoje urodziny. Uroczysta gala w słupskim ratuszu [ZDJĘCIA] Integracyjny Klub Sportowy „Zryw” ze Słupska zorganizował we wtorek, 29 sierpnia, w ratuszu uroczystą galę, by uczcić XX-lecie swojego istnienia. 📢 Niebieski Księżyc – kiedy wypada druga pełnia w sierpniu? Czy fazy księżyca mają wpływ na nasze zdrowie? Poznaj fakty i mity Przed nami kolejna Pełnia Księżyca w tym miesiącu! Niebieski Księżyc niebawem pojawi się na niebie. Czy będzie miał wpływ na nasze samopoczucie? Czy rzeczywiście Srebrny Glob może na nas oddziaływać? Poznaj popularne mity i sprawdzone fakty związane z wpływem faz Księżyca na nasze zdrowie i psychikę. Sprawdź, co oznacza termin Blue Moon.

📢 Ludzkie kości pod kościołem w Słupsku, a koparka kopie dalej Podczas prac budowlanych pod kościołem Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku odnaleziono ludzkie kości. Zdaniem historyka mogą pochodzić sprzed 700 lat. Jego zdaniem prace powinny wstrzymane, bo mogą tam być także inne cenne znaleziska. Inwestycja jednak prowadzona jest nadal. Inwestor zapewnia, że pod czujnym okiem archeolog.

📢 Łeba: Ukrył samochód elektryczny pod namiotem i ładował z ryczałtowego przyłącza. Wyleciał z kempingu, zemścił się opinią w sieci Biwakujący na jednym z łebskich kempingów wymyślił, jak oszczędzić na ładowaniu swojej tesli. Samochód wstawił do... namiotu i podpiął do przyłącza, za które płaci się na polu kempingowym ryczałtem. Jest to zabronione regulaminem kempingu, który do tego oferuje przyłącza do ładowania „elektryków”. Nie mieszczące się w namiocie, wystające auto szybko zostało zauważone przez pracowników pola, rodzina biwakowiczów – wyrzucona. Zemścili się negatywną opinia w internecie, stwierdzając, że pracownicy zaglądają do namiotów pod nieobecność biwakujących. 📢 Wybory klubowej Miss Łeby. Zobacz zdjęcia z klubu Euphoria W nadmorskim klubie Euphoria odbyły się wybory Miss. To jedno z wielu wydarzeń przygotowanych na wakacyjny sezon nad morzem. Zobacz fotorelację.

📢 Tak kiedyś wyglądała codzienność uczniów! Oto archiwalne szkolne zdjęcia z XX wieku Do końca wakacji nie zostało za wiele dni. Wkrótce rozpocznie się nowy rok szkolny, a uczniowie wypełnią klasy i korytarze w budynkach. Jak kiedyś wyglądała szkolna rzeczywistość? Czy sporo się zmieniło w ostatnich kilkudziesięciu latach? Prezentujemy stare zdjęcia z Narodowego Archiwum Cyfrowego. 📢 Trwa budowa drogi S6 Koszalin - Sławno. Ruszyły pierwsze roboty mostowe [ZDJĘCIA] W naszym regionie trwają prace przy budowie drogi ekspresowej S6 na odcinku z Sianowa do Sławna. Te prowadzone są również na odcinku Sławno - Słupsk.

📢 Dożynki w Zapceniu z przytupem. Orkiestra, wieńce i kaszubskie gwiazdy (WIDEO) Tak udanych dożynek Zapceniowi koło Lipnicy mogłaby pozazdrościć niemal każda wieś w Polsce. Gmina Lipnica, rada sołecka wraz z mieszkańcami spisali się na medal. Przez małą wieś przewinęło się kilkaset osób.

📢 Charlotta MTB Bike Adventure w Ustce. Ponad 70 kolarzy na starcie wyścigu przełajowego (zdjęcia) W sobotę w Ustce odbyła się IV edycja Charlotta MTB Bike Adventure. Ponad 70 zawodników ruszyło na 20 kilometrową, malowniczo położoną trasę wiodącą z Ustki do Poddąbia i z powrotem. Trasa, oprócz walorów widokowych była także, co podkreślali uczestnicy, bardzo trudna technicznie i wymagająca. Najszybszym zawodnikiem okazał się Piotr Rzeszutek (Lew Lębork). 📢 Pijani kierowcy poszukiwani !!! Te osoby prowadziły auta pod wpływem alkoholu. Znasz ich? (zdjęcia, listy gończe) 25.08.23 Pomorska policja publikuje nową listę osób poszukiwanych z powodu złamania art. 178a kodeksu karnego. Chodzi o przestępstwa związane z jazdą pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Na podstawie tego artykułu KK policja z pomorza poszukuje ponad 100 kierowców - głównie z regionu słupskiego, bytowskiego i trójmiasta. Kogo poszukuje policja? Zobacz listy gończe i zdjęcia osób poszukiwanych za jazdę pod wpływem alkoholu w naszej galerii.

📢 Dożynki gminy Miastko w Kowalewicach. Piękne wsie i stoiska, turniej sołectw, zabawa (ZDJĘCIA) W małej wsi Kowalewice odbyły się w sobotę (10.09) tegoroczne dożynki gminy Miastko. Udane, mimo przelotnego deszczu.

📢 Dożynki w Borowym Młynie. Piękna pogoda i moc atrakcji (ZDJĘCIA, WIDEO) W niedzielę w Borowym Młynie odbyło się święto plonów gminy Lipnica. Wieś pięknie i zabawnie udekorowano. No i była moc atrakcji. 📢 Dawid Kwiatkowski - koncert w Słupsku (zdjęcia, wideo) W CH Jantar w Słupsku, Dawid Kwiatkowski spotkał się ze swoimi fanami. Piosenkarz jest laureatem nagrody MTV EMA 2014 roku w kategorii Najlepszy Polski Wykonawca.

