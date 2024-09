Przegląd prasy (2.09.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Horoskop na 2 września: Co przyniesie Ci dzisiejszy dzień? SPRAWDŹ!”?

Prasówka 2.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Horoskop na 2 września: Co przyniesie Ci dzisiejszy dzień? SPRAWDŹ! Wrzesień to miesiąc, który kojarzy się z nowymi początkiem, powrotem do szkoły i pracy po letnich wakacjach. Dla wielu z nas to czas, kiedy zaczynamy planować kolejne kroki w swoim życiu zawodowym i osobistym. Aby pomóc Ci lepiej przygotować się na to, co może przynieść dzień, przygotowaliśmy horoskop na 2 września. Sprawdź, co mówią gwiazdy na temat Twojego znaku zodiaku i jak najlepiej wykorzystać ten dzień. Horoskop dzienny.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 2.09.24

📢 Oto memy o nakrętkach na plastikowe butelki. Też was wkurzają? Te memy podbijają Internet! Najlepsze memy o nakrętkach na plastikowe butelki. Niby prozaiczna sprawa, a budzi bardzo duże emocje wśród Polaków. Do lipca 2024 wszystkie nakrętki muszą być fabrycznie przymocowane do plastikowych butelek Jest to efekt unijnej dyrektywy, aby nakrętki nie były wyrzucane gdzie popadnie i żeby łatwiej było poddać je recyklingowi. Niektórym pomysł ten się podoba, ale jest też wielu przeciwników. Oto najśmieszniejsze memy o nakrętkach przytwierdzonych do butelek! Sprawdź koniecznie!

📢 Kobiety o tych imionach to prawdziwe zołzy. One potrafią być naprawdę wredne. Lepiej z nimi nie zadzieraj! Kobiety o tych imionach to prawdziwe zołzy! To popularne stwierdzenie, które krąży w naszej kulturze od lat. Według księgi znaczenia imion razem z nadaniem imienia otrzymujemy wiele cech, które są do niego przypisane. Są to zarówno pozytywne jak i negatywne. Kobiety uznawane za delikatne i subtelne również potrafią pokazać pazurki. Bilans jednak zawsze wychodzi na plus więc nie ma się czym przejmować. Sprawdź, które kobiety według znaczenia imion mają przypisane cechy charakterystyczne dla zołz.

Prasówka 2.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Chiński horoskop finansowy. Te osoby mogą liczyć na duże pieniądze. Do nich może uśmiechnąć się szczęście! Chiński horoskop podobnie jak zodiakalny składa się z dwunastu znaków. Przypasowanie do konkretnego znaku dokonuje się na podstawie roku urodzenia. Horoskop ten, cieszy się coraz większą popularnością, również w Polsce. Rok 2024 jest rokiem Drewnianego Smoka. Sprawdź, komu według przepowiedni wróży się szansę na duże pieniądze.

📢 Te imiona noszą najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź koniecznie, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony. 📢 Oto zakazane imiona w Polsce! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Te imiona nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 To nas najbardziej denerwuje w mieszkaniu w bloku. Te zachowania szczególnie nie podobają się mieszkańcom budynków wielorodzinnych! Oto co nas najbardziej denerwuje w mieszkaniu w bloku. Te zachowania szczególnie nie podobają się mieszkańcom budynków wielorodzinnych. Mieszkanie w bloku może być prawdziwym utrapieniem. Mieszkańcom zazwyczaj przeszkadzają wszechobecne odgłosy dochodzące z mieszkań obok, czy też z klatki schodowej. Nie każdy ma szczęście trafić na spokojne, przyjazne i miłe sąsiedztwo. Te rzeczy powodują, że nie można liczyć na dobre stosunki z sąsiadami. Wiele z tych punktów będzie dla Was wielkim zaskoczeniem! Sprawdź! 📢 Zmiany w Kodeksie Pracy 2024. Krótszy czas pracy i staż po nowemu? Sprawdź! Duże zmiany w Kodeksie Pracy 2024. Wielu pracowników z niecierpliwością czeka na decyzje dotyczące krótszego czasu pracy oraz czy staż pracy będzie obliczany w nowy sposób. Jakie zmiany szykują się do pracowników i pracodawców? Jakie zmiany w Kodeksie pracy planuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej? Sprawdź koniecznie!

📢 Te osoby nie powinny pić kawy! Jeżeli masz te objawy to lepiej ją odstaw. Kofeina może negatywnie wpływać na nasze zdrowie! Te osoby nie powinny pić kawy. Zastanawiasz się, kto powinien zrezygnować z jej picia? Masz te objawy? Wielu z nas nie wyobraża sobie poranka bez filiżanki kawy. Kofeina to główny składnik, który może negatywnie wpływać na zdrowie osób, które przesadzają z ilością kawy. Są takie osoby, które powinny zmniejszyć lub całkowicie odstawić kawę. Sprawdź, kto powinien odstawić kawę! Jeżeli masz te objawy, to zrezygnuj z jej picia! 📢 Oto zarobki w Wojsku Polskim w 2024 roku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac w konkretnych stopniach! Oto zarobki żołnierzy w 2024 roku. Stawki uzależnione są od posiadanego stopnia. Wynagrodzenie żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale także wiele ulg i premii finansowych. Sprawdź koniecznie, ile zarabia się w wojsku na określonych stopniach!

📢 Memy o kebabach. Oto najśmieszniejsze obrazki o tym fast foodzie. Internauci są bezlitośni! Memy o kebabie. Wielu Polaków pokochało ten fast food i nie wyobraża sobie bez niego życia. Kto nie trafił do najbliżej budki z kebabem po imprezie, niech pierwszy rzuci kamieniem! Internauci nie mogli przegapić takiej okazji i stworzyli zabawne memy o kebabie. Przejdź do galerii zdjęć - gwarantujemy, że na twojej twarzy zagości uśmiech! Sprawdź! 📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Tych modelów mogą szukać kolekcjonerzy. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Sprawdź, jakiego sprzętu mogą poszukiwać kolekcjonerzy!

📢 Abonament RTV w 2024 roku. Oto jak zachować się podczas kontroli pracowników Poczty Polskiej? Sprawdź! Abonament RTV w 2024 roku. W Polsce przeprowadzane są kontrole w związku z opłatami abonamentu RTV. Pracownicy Poczty Polskiej odwiedzają mieszkania i domy, w celu sprawdzenia, czy dana osoba opłaciła abonament radiowo telewizyjny. Nie od dziś wiadomo, że wiele osób unika opłacania abonamentu. Zastanawiasz się, czy kontroler ma prawo wejść do naszego mieszkania i sprawdzić czy wywiązaliśmy się z tego obowiązku? Jakie prawa mają pracownicy Poczty Polskiej? Sprawdź koniecznie, jakie kary mogą zostać nałożone w przypadku stwierdzenia braku opłaty za abonament RTV. 📢 Najniższa krajowa w 2025 roku w Polsce. Oto prognozowane wyliczenia płacy minimalnej. Będzie podwyżka? Sprawdź! Najniższa krajowa w Polsce. Wynagrodzenie minimalne w 2025 roku ma wzrosnąć nawet o kilkaset złotych! Od lipca 2024 roku, płaca minimalna wzrosła i wynosi obecnie 4300 złotych brutto. Zastanawiasz się jak to będzie wyglądało w przyszłym roku? Czy najniższa krajowa pójdzie w górę? Jakie zmiany będą w 2025? Sprawdź wszelkie szczegóły!

📢 Te polskie banknoty stracą ważność w 2024 roku. Oto pieniądze, którymi nie zapłacisz za zakupy, rachunki czy mandaty! Oto banknoty, które stracą ważność w 2024 roku. Może się okazać, że w portfelu posiadasz banknoty, którymi nie można płacić. Mowa tutaj o pieniądzach zniszczonych i uszkodzonych. Tracą one ważność i żaden sklep ich nie przyjmie. Sprawdź koniecznie, jakie banknoty stracą ważność w 2024 roku! 📢 Oto najlepsze memy o wędkarzach i ich pasji. Wędkarstwo to styl życia! Wędkarstwo uznawane jest przez wielu ludzi za styl życia. Jeszcze inni uważają, że to hobby najlepsze na świecie. Internauci przygotowali sporą dawkę śmiesznych memów, z których z pewnością uśmiejesz się do łez. W Internecie można natknąć się na liczne zdjęcia, prezentujące bardzo udane połowy. Nie mówimy tutaj tylko o Polsce, ale również wyprawy Polaków na zagraniczne wędkowanie. Wędkarz mają ogromny dystans do siebie i potrafią się śmiać sami z siebie. Zobaczcie najzabawniejsze memy!

📢 Oto dodatkowe opłaty w szpitalach. Za te rzeczy trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź! Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, które poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się, że trzeba tam spędzić więcej czasu, niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej, musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się, jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź koniecznie! 📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Oto wstrząsające i ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź koniecznie!

📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź koniecznie listę najbardziej leniwych psów! 📢 Najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź koniecznie i zapoznaj się z konkretnymi rasami psów!

📢 Rzadkie monety z PRL poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, bo może masz je w domu! 📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu może zostać odebrane 800 plus!

📢 Oto jakie emerytury będą we wrześniu 2024. Co się zmieni w wypłatach? Tyle pieniędzy dostaną emeryci. Sprawdź! Właśnie rozpoczęła się wypłata czternastek. Ruszyła wypłata podwójnych emerytur we wrześniu. Sprawdź, jak wyglądają tabele brutto i netto z najnowszymi wyliczeniami wypłat. Tyle dodatkowych pieniędzy dostaną seniorzy. Oto tabele. Sprawdź szczegóły! 📢 Po królewsku i na bogato. Dożynki powiatowe w Nożynie w powiecie bytowskim (ZDJĘCIA) Sezon dożynkowy w pełni. Dziś (niedziela) odbyły się dożynki powiatowo-gminne w Nożynie. Atrakcji było mnóstwo. Jak zawsze publiczność zachwycił Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca Bytów oraz perfekcyjnie wykonane wieńce dożynkowe. To prawdziwe dzieła sztuki.

📢 IV Ogólnopolski Zlot Miłośników Fiata 125p w Wielu był okazją, aby zobaczyć klasyki w akcji Fani klasycznych samochodów po raz kolejny spotkali się w Wielu w gminie Karsin podczas IV Ogólnopolskiego Zlotu Miłośników Fiata 125p. Przez trzy dni uczestnicy mogli podziwiać różne wersje fiata, brać udział w konkursach, a przede wszystkim cieszyć się atmosferą pełną wspólnej miłości do motoryzacyjnej legendy.

📢 Zlot ciągników Ursus C-330 w Tuchomiu. To są dopiero dożynki! [ZDJĘCIA] Pomysłowości organizatorom dożynek można pozazdrościć. Ośrodek Kultury w Tuchomiu co roku zaskakuje nowatorskimi projektami. Tym razem podczas dożynek odbył się Zlot Ciągników Ursus C-330 tzw. "ciapków". 📢 UWAGA. Sanepid wycofał chipsy, piwo, tatar wołowy i inne produkty z popularnych sklepów. Lidl, Biedronka, Auchan, Żabka 01.09.2024 Sanepid, czyli Główny Inspektorat Sanitarny, wycofał partie popularnych produktów z marketów takich jak Lidl, Biedronka, Auchan i inne. Chodzi o popularne piwo, chipsy czy mięso. Kupiłeś je? Zobacz jakie prawa Ci przysługują. Dla konsumentów jest to istotna informacja, ponieważ wycofane produkty mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub nie spełniać określonych norm jakościowych. W tym artykule dowiesz się, dlaczego produkty są wycofywane, jakie są najczęstsze przyczyny oraz jak sprawdzić, czy dany produkt jest bezpieczny.

📢 85. rocznica wybuchu II wojny światowej. Obchody przed słupskim ratuszem [ZDJĘCIA] W niedzielne południe w Słupsku złożono hołd bohaterom i ofiarom II wojny światowej. Uroczystości zorganizowano na Placu Zwycięstwa. 📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! Cofnijmy się w czasie do kolorowych lat 90. [MEMY] 01.09.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90!

📢 Jak rozpoczęła się II wojna światowa. Inscenizacja historyczna w Słupsku [ZDJĘCIA] Jak wyglądali polscy żołnierze II RP? Jaką walczyli bronią i jakie mieli wyposażenie? Jak przebiegała wojna obronna Polski w 1939 r.? Tego wszystkiego można było dowiedzieć się podczas imprezy edukacyjnej organizowanej w niedzielę, 1 września przed Starostwem Powiatowym w Słupsku.

📢 Charlotta MTB Bike Adventure 2024 w Ustce. Prawie 100 kolarzy na malowniczej trasie (zdjęcia) W słoneczną sobotę (31.08.2024) w Ustce odbyła się kolejna edycja Charlotta MTB Bike Adventure, która przyciągnęła ponad 60 zapalonych kolarzy z różnych zakątków regionu. Rywalizacja, która odbyła się na malowniczej, ale wymagającej trasie, okazała się prawdziwym sprawdzianem wytrzymałości i techniki jazdy. 📢 Huczne dożynki w Tuchomiu! Tłumy zjechały na święto plonów (ZDJĘCIA) Pomysłowości mieszkańcom Tuchomia można pozazdrościć. Święto plonów można uznać za bardzo udane. Oprócz plebiscytu na najpiękniejszy wieniec odbył się także konkurs na najpiękniejszy stół dożynkowy. 📢 Najlepsze memy o rowerzystach. Śmieją się z nich kierowcy, a oni śmieją się z pieszych (NOWE MEMY) 01.09.2024 Rowerzyści - jedni ich uwielbiają - inni nienawidzą. Jazda na rowerze jest jedną z ulubionych form relaksu dla tysięcy Polaków. Często jednak na drogach i ścieżkach dochodzi do spięć i niemalże mitycznych konfliktów pomiędzy rowerzystami a pieszymi ale także i kierowcami samochodów. Jak wiadomo Internet to idealne miejsce do tego aby toczyć odwieczne konflikty tak więc Internauci tworzą na pęczki przezabawne memy dotyczące jazdy na rowerze, rowerzystów i toczonych sporów. Zobaczcie NOWE, najlepsze i najśmieszniejsze memy o rowerzystach.

📢 Motocykle są wszędzie. Zobacz najlepsze memy o motorach i motocyklistach (NOWE MEMY) 01.09.2024 Motocykle są wszędzie. Nie tylko na drogach - ale także na memach. Zobaczcie najnowszy pakiet najlepszych i najśmieszniejszych memów o motorach i ich właścicielach. Motocykle to styl życia. Zobacz jak internauci śmieją się z właścicieli motocykli. Słoneczna pogoda sprzyja przejażdżkom motorem, a to sprawia, że trzeba mieć oczy dookoła głowy. Motocykliści wyruszyli na drogi a internauci nie próżnują tworząc memy o motocyklistach na pęczki. Zobaczcie najnowsze memy o motocyklistach i ich motorach.

📢 Osoby o tych imionach są wredne i zawistne. Unikaj ich. Mają ciężki charakter i trudno z nimi współpracować (zdjęcia) 01.09.2024 Od setek lat ezoterycy zajmują się znaczeniem imion. Według wielu z nich imię predysponuje człowieka, który je nosi, do posiadania i eksponowania niektórych cech charakteru. Wierzono, że imię ma wpływ na nasza osobowość, charakter, empatię i inteligencję. Jednią są empatyczni i mili inni podli i zawistni. Czy na nasz charakter i zachowanie wpływa imię, które nosimy? Osoby o tych imionach są najwredniejsze. Sprawdź.

📢 500 plus dla małżeństw. Trzeba spełnić jeden warunek aby otrzymać dodatek. Zobacz jak dostać te pieniądze 01.09.2024 500 plus dla małżeństw: nowy dodatek dla seniorów. Sprawdź szczegóły! Czy 500 plus dla małżeństw to nowy program wsparcia dla seniorów? Jakie są warunki jego przyznawania i kiedy możemy spodziewać się jego wprowadzenia? Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w naszym artykule. 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Można kupić auta i inne pojazdy w bardzo okazyjnej cenie 01.09.2024 Marzenie o posiadaniu własnego czołgu, transportera opancerzonego, czy nawet samolotu wojskowego może stać się rzeczywistością dzięki Agencji Mienia Wojskowego. Ta instytucja umożliwia zakup wycofanego już sprzętu wojskowego, otwierając przed pasjonatami militariów, kolekcjonerami i przedsiębiorcami możliwość nabycia unikatowych pojazdów. Przedstawiamy, co trzeba wiedzieć, aby stać się właścicielem kawałka historii polskiej armii.

📢 Oto 10 oznak, że mężczyzna Cię zdradza. Zauważyłaś takie zachowanie? To powody do niepokoju. Sprawdź czy Twój mąż kogoś ma 1.09.2024 Zdrada to jeden z najbardziej bolesnych doświadczeń w związku. Choć każda relacja jest inna, istnieją pewne uniwersalne sygnały, które mogą wskazywać, że Twój partner nie jest lojalny. Poniżej przedstawiamy 10 oznak, które mogą sugerować, że mężczyzna Cię zdradza.

📢 Niedziela na giełdzie w Koszalinie. Sprawdź, co znajdziesz na stoiskach [ZDJĘCIA] W niedzielne przedpołudnie odwiedziliśmy koszalińską giełdę na terenach podożynkowych. Jesteście ciekawi, co można znaleźć na stoiskach? Zobaczcie! 📢 Dożynki gminy Ustka w Charnowie. Barwny korowód i święto plonów (zdjęcia) Dożynki to jedno z najważniejszych świąt w polskiej tradycji ludowej, które ma na celu podziękowanie za zebrane plony i zakończenie żniw. W Charnowie, malowniczej wsi położonej na Pomorzu, obchody dożynek są szczególnie uroczyste i pełne symboliki, co sprawia, że impreza przyciągnęła zarówno mieszkańców, jak i gości z okolicznych miejscowości.

📢 Seniorzy! Duża podwyżka emerytury. Taka będzie waloryzacja emerytury w 2025 roku [WYLICZENIA] 01.09.2024 W czwartek rząd poinformował o planowanym na 2025 r. wskaźniku waloryzacji emerytur i rent. Podwyżki będą sporo niższe niż w tym roku. Na jakie kwoty będą mogli liczyć emeryci? 📢 Jedyna taka góra na Pomorzu. Nietypowa atrakcja turystyczna. Wrażenia są gwarantowane To nietypowa i niezwykła atrakcja turystyczna. Tworzyła się przez kilkadziesiąt lat. Warto zobaczyć Pomorską Górę Piachu. Jest do niej łatwy dojazd. Każdy może wspiąć się na górę. Mamy morze piasku. Niezapomniane wrażenia gwarantowane. I przy dobrej pogodzie są niezapomniane panoramy na okolice. 📢 Niezwykła historia zapomnianej wyspy na Pomorzu. Zobaczcie podwodne zdjęcia! Ta pomorska wyspa miała w średniowieczu mosty, które łączyły ją z lądem. Chodzi ląd na jeziorze Bobięcińskim Wielkim, które jest położone na granicy województw: pomorskiego i zachodniopomorskiego. Jezioro współcześnie ma kilka wysp. Obecnie żadna nie jest zasiedlona. Największą wyspę z lądem łączyły mosty. Zobaczcie podwodne zdjęcia.

📢 Horoskop na jesień 2024. Co czeka twój znak zodiaku? Sprawdź, co zapisane jest w gwiazdach 1.09.2024 Jesień to czas refleksji, zmiany i przygotowań do zimy. Każdy znak zodiaku odczuje te energie na swój sposób. Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Jaka będzie jesień w sferze zawodowej? Które znaki zodiaku będą szczęśliwe ? Sprawdź nasz horoskop i dowiedz się, jakie jest Twoje przeznaczenie. Sprawdź, co przyniesie Ci ta pora roku! 📢 Teściowe z tymi imionami to największy koszmar młodych małżeństw. Wtrącają się i wiedzą najlepiej [LISTA] 1.09.2024 Wielu młodych małżonków zmaga się z problemem wścibskich teściowych. Opowieści o konfliktach na linii teściowa-zięć czy teściowa-synowa są powszechne i często przekształcają się w prawdziwe dramaty rodzinne. Czy kiedykolwiek musieliście sprzątać dom na przyjazd teściowej? Czy zdarzyło się wam otrzymywać niechciane rady dotyczące wychowywania dzieci? Choć niektóre teściowe mogą okazać się prawdziwym skarbem, większość z nich bywa utrapieniem. Sprawdź, które imiona teściowych są najgorsze.

📢 Te imiona przyciągają pieniądze. Sprawdź, czy twoje imię ma szczęście [LISTA] 1.09.2024 Imiona odgrywają najbardziej znaczącą rolę w naszym życiu. Kształtują cechy naszej osobowości. Imiona od dawna mają przypisywany szereg znaczeń. Co nasze imiona mówią o finansach w naszym życiu? Sprawdź, czy twoje imię ma szczęście w finansach. 📢 Jak przyciągnąć bogactwo i dobrobyt? Zobacz, jakie rzeczy warto mieć w swoim portfelu [LISTA] 1.09.2024 Kto z nas nie wierzy w przesądy. Szczególnie te, które dotyczą sfery finansowej. W zapewnieniu sobie finansowej pomyślności olbrzymią pomocą będą przedmioty przyciągające pieniądze - talizmany i amulety stworzone w odpowiedni sposób z odpowiednich materiałów, zawierające w sobie symbole bogactwa. Zobacz listę!

📢 Te znaki zodiaku to najtrudniejsze żony. Mają ciężki charakter [LISTA] 1.09.2024 Na początku wydają się wspaniałymi partnerkami, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Wtedy pokazują ukochanemu prawdziwy charakter. Co możemy wyczytać w horoskopie o konkretnym znaku zodiaku? Zobacz listę!

📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 1.09.2024 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę. 📢 Kobiety na całe życie. Taka żona to marzenie. Lista zalet nie ma końca 1.09.2024 To, jakie imię nosimy, może sporo nam powiedzieć o preferencjach, naszym charakterze, a nawet zawodowe predyspozycjach. Co więcej, imię może również świadczyć o tym, jaką żoną i matką będziemy! Które kobiety są na całe życie? O których marzą mężczyźni? Zobacz listę żeńskich imion.

📢 Szlakiem tuchomskich remiz. Młodzi strażacy na rowerach [ZDJĘCIA] 40-osobowa grupy młodych strażaków pokonała prawie 20-kilometrową trasę, wyznaczoną „szlakiem remiz strażackich” w Tuchomiu, Modrzejewie, Tągowiu i Tuchomku, aby dojechać na tereny rekreacyjne znajdujące się przy jeziorze Długim w Tuchomku. 📢 Przepiękne zachody słońca nad Bałtykiem! Odwiedziliśmy Łebę, Jastrzębią Górę i Karwię. Zakochaj się w Pomorzu i podziwiaj piękno natury! Jeśli marzysz o chwilach wytchnienia i zatrzymania się na moment w codziennym biegu, zapraszamy cię do odkrycia niezwykłego piękna zachodów słońca nad polskim morzem. Łeba, Jastrzębia Góra i Karwia to miejsca, gdzie każdy zachód słońca zamienia się w spektakl pełen ciepłych barw i niesamowitych widoków. W tych malowniczych zakątkach Bałtyku słońce nie tylko znika za horyzontem, ale tworzy prawdziwe arcydzieła natury, które zapierają dech w piersiach.

📢 Wciąż pamiętamy! 44. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych Dziś (sobota, 31 sierpnia) w Słupsku odbyły się uroczystości związane z 44. rocznicą podpisania porozumień sierpniowych. Doprowadziły do powstania NSZZ „Solidarność” – pierwszej w krajach komunistycznych, niezależnej od władz, legalnej organizacji związkowej – i stały się początkiem przemian z 1989 roku. 📢 Piękne zakończenie lata w Słupsku. Piknik w Parku Kultury i Wypoczynku [ZDJĘCIA] To najlepsze zakończenie lata, jakie mogliśmy sobie wymarzyć. Dziś (sobota, 31 sierpnia) w Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku odbył się piknik na pożegnanie lata. Na najmłodszych czekało mnóstwo atrakcji oraz właśnie oddany do użytku nowy plac zabaw. 📢 Znad Słupi w Słupsku zniknął jeden most. W tle wielka inwestycja [ZDJĘCIA] W Słupsku rozebrano kolejny most. Chodzi o przeprawę nad rzeką Słupią w rejonie ulicy Borchardta. To dawny most kolejowy, który od wielu lat służył pieszym i rowerzystom.

📢 Dożynki wojewódzkie 2024: terminy i miejsca imprez m.in. w Lubuskim, Dolnośląskim, Wielkopolskim Sprawdź, gdzie i kiedy będą świętować dożynki wojewódzkie 2024 mieszkańcy m.in. Wielkopolski czy Opolskiego czy Lubelskiego. Trwa sezon corocznych podziękowań za plony. Obchodzimy je w Polsce w wielu wydaniach, czasem bardzo lokalnych sołeckich i parafialnych. Najpopularniejsze są dożynki gminne i powiatowe, aż po wojewódzkie i ogólnopolskie. 📢 O przyjaźni, której śmierć nie zdołała przerwać Razem zdobywały tatrzańskie szczyty, razem pokonywały biegi w górach. Razem się śmiały i razem płakały. W ostatnim czasie łez było dużo. Do końca trzymały się za ręce, kiedy była tylko taka możliwość. 📢 Tragiczny w skutkach pożar kamienicy w Starogardzie Gdańskim. Nie żyje dziewczynka Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa, w Wielkopolskim Centrum Leczenia Oparzeń w Ostrowie Wielkopolskim zmarła dziewczynka, ofiara pożaru kamienicy w Starogardzie Gdańskim.

📢 Niespełna roczne dziecko miało zostać zgwałcone. Podejrzany został zatrzymany Do szpitala w Szczecinie trafiło niespełna roczne dziecko, które miało paść ofiarą gwałtu. Sprawca został zatrzymany i w piątek usłyszał zarzuty – przekazała Prokuratura Okręgowa w Szczecinie. Szczegółów nie podano ze względu na dobro osoby pokrzywdzonej. 📢 Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie zdarzenia drogowego z udziałem marszałka województwa zachodniopomorskiego Prokurator Okręgowy w Szczecinie podjęła decyzję o umorzeniu śledztwa prowadzonego przeciwko Olgierdowi G., podejrzanemu o sprowadzenie w dniu 13 maja 2021 r. na drodze S3 bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym – przekazano w komunikacie prokuratury. 📢 Szerszenie, osy, pszczoły! Zanim zadzwonisz po strażaków mocno się zastanów Niemal każdego dnia strażacy z regionu otrzymują wezwania do usunięcia gniazd os, pszczół i szerszeni. Tylko w wakacje w powiecie bytowskim interweniowali aż 42 razy! Pamiętajmy, że o pomoc możemy prosić wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach - gdy owady zagrażają zdrowiu i życiu ludzi.

📢 III liga. Pogoń II Szczecin - Energa Gryf Słupsk 1:1 [ZDJĘCIA] W piątek (30 sierpnia) Gryf Słupsk rozegrał kolejny mecz w ramach rozgrywek Betclic 3. ligi. Słupszczanie w Szczecinie zremisowali z rezerwami Pogoni 1:1. Był to piąty remis Gryfitów w sezonie. 📢 W gminie Kępice wzrosną stawki za wywóz odpadów Obradowała Rada Miejska w Kępicach. Radni uchwali podwyżkę za odbiór odpadów, zmiany w budżecie, zaś przedstawiciele samorządu wyróżnili miejscowych policjantów. 📢 Na plaży nad Bałtykiem turysta natknął się na ciekawy obiekt. "Te wręgi mogą mieć nawet 500 lat"! Mateusz Dziedziński z Nowej Wsi Lęborskiej, który wybrał się z rodziną na wypoczynek do Ulinii (gm. Wicko), natrafił na plaży na obiekt, który wywołał jego zainteresowanie. Urząd Morski w Gdyni ma już pewne przypuszczenia, czym jest ten obiekt, jednak do określenia jego wieku konieczne są specjalistyczne badania. A te przeprowadzi Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku.

📢 Park Kultury i Wypoczynku w Słupsku gotowy. W sobotę piknik na pożegnanie lata! W sobotę, 31 sierpnia, w Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku odbędzie się piknik na pożegnanie lata. Na najmłodszych czeka mnóstwo atrakcji oraz właśnie oddany do użytku nowy ogromny plac zabaw. 📢 Seniorzy z Bytowa zdobyli wioskę Gotów i górę Lemana (ZDJĘCIA) To była prawdziwa wyprawa. Seniorzy z Bytowa zdobyli wioskę gotów i weszli na wieżę widokową w Piasznie. A potem skosztowali chleba wypiekanego według tradycyjnej receptury. 📢 Złote Sowy dla najlepszych uczniów z gminy Miastko (ZDJĘCIA) Stefan Żeromski napisał kiedyś, że "Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony". Doskonałym przykładem tego twierdzenia są miasteccy uczniowie, którzy z każdym rokiem odnoszą coraz lepsze wyniki w edukacji.

📢 Ostatni tydzień wakacji w nadmorskich klubach. Imprezowe szaleństwa [ZDJĘCIA] Sezon wakacyjnych imprez w klubie Euphoria w Łebie dobiega końca. To jedno z najbardziej znanych miejsc w regionie, gdzie można spotkać znanych artystów i DJ-ów. Zobacz, jak bawiliście się na ostatnich sierpniowych wydarzeniach muzycznych. 📢 Jak na Dzikim Zachodzie. Piknik Country nad jeziorem Głęboczek (ZDJĘCIA) Kilkaset osób bawiło się na Pikniku Country nad jeziorem Głęboczek w Lipnicy. Atrakcji było bardzo dużo. 📢 20 miejsc i obiektów w Słupsku, po których dziś nie ma śladu [zdjęcia] Słupsk się zmienia. Powstają nowe budynki, obiekty, ulice. Inne z kolei zniknęły z przestrzenie miejskiej. Nawet jeśli spojrzymy kilkadziesiąt lat wstecz, dostrzeżemy jak wiele miejsc i obiektów zniknęło z mapy Słupska. Niektóre z nich słupszczanie wspominają do dziś. Oto 20 ciekawych miejsc, których dziś już w Słupsku nie ma.

📢 Przed nimi rok szkolny i kolejne wyzwania. Słupscy nauczyciele z awansami [ZDJĘCIA] Na tydzień przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, w słupskim ratuszu zorganizowano uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego. To było ważne wydarzenie nie tylko dla nauczycieli, ale też placówek, w których nauczają. 📢 Nowy plac zabaw w Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku gotowy. Trwają ostatnie testy [ZDJĘCIA] W poniedziałek, 26 sierpnia, odbyła się prezentacja nowej inwestycji w Parku Kultury i Wypoczynku. Mowa o ogromnym placu zabaw na dawnym placu cyrkowym i mniejszym – w miejscu fontanny. Trwają ostatnie odbiory, ale jeszcze w tym tygodniu plac zabaw przetestują dzieci. 📢 Najwyższy szczyt Europy to nie Mont Blanc! Która góra jest rekordowo wysoka? Ranking 10 najwyższych szczytów w Europie Ustalenie, który szczyt w Europie jest najwyższy, wcale nie jest taką łatwą sprawą. Wiele z was może sądzić, że to Mont Blanc na granicy Francji i Włoch, bo tak uczono nas w szkole. Ale fakty są inne. W zależności od tego, co uznamy za granicę Europy, lista 10 najwyższych szczytów kontynentu może być inna. Sprawdź, które europejskie góry są rzeczywiście najwyższe i gdzie wznosi się ich królowa – wcale nie w Alpach.

📢 III liga. Energa Gryf Słupsk - Cartusia Kartuzy 1:1 [ZDJĘCIA] Gryf Słupsk zremisował 1:1 z Cartusią Kartuzy w meczu piątej kolejki rozgrywek III ligi. Kibice mogą czuć niedosyt, szczególnie po bardzo dobrej drugiej połowie spotkania. Gospodarze stworzyli sobie kilka znakomitych okazji na zdobycie zwycięskiej bramki. Gryf Słupsk wciąż pozostaje niepokonaną drużyną w rozgrywkach. 📢 Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka, POLOmarket Nowe ostrzeżenie GIS, aktualne na dzś! Oto lista produktów, które zostały wycofanych przez sklepy sieci: Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, POLOmarket, Auchan. Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista została ostatnio powiększona o nowe produkty i przedmioty. Oto szkodliwe rzeczy, które muszą usunąć ze swoich półek sklepy zgodnie z decyzją, które wydał Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Sprawdź listę!

📢 Jak kupić czołg lub transporter opancerzony? Wojsko wyprzedaje ciężarówki, auta terenowe, łodzie, a także samoloty! Agencja Mienia Wojskowego spełnia marzenia fanów militariów. Dzięki AMW kupno pojazdów wojskowych, takich jak czołgi, transportery czy ciężarówki, stało się możliwe. Agencja prowadzi sprzedaż różnych pojazdów, w tym opancerzonych, łodzi oraz samolotów. Prezentujemy, jakie militarne wyposażenie jest dostępne dla potencjalnych nabywców w katalogu polskiej armii, a także jakie warunki należy spełnić przed sfinalizowaniem zakupu. 📢 W porcie w Ustce "Baltic Lady II" poszła na dno. Nie udało się uratować jednostki W usteckim porcie zatonął jacht motorowo-żaglowy. Wycofana z eksploatacji jednostka "Baltic Lady II" nie była w najlepszej kondycji. W czwartek poszła na dno. 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje ubrania w wakacyjnej promocji. Wojskowa jakość za rozsądną cenę. To się nazywa wietrzenie magazynów! Sklep Agencji Mienia Wojskowego wyprzedaje ubrania podczas letniej wyprzedaży. Choć AMW kojarzy się przede wszystkim ze sprzedażą wojskowego sprzętu takiego jak pojazdy, czy narzędzia, to można w niej kupić także wojskową odzież. Ubrania od wojska cechuje przede wszystkim duża wytrzymałość. Do kupienia są m.in. buty, koszule, kurtki, bluzy, czapki, spodnie, płaszcze, noże i wiele innych przedmiotów.

📢 Kobiety o tych imionach są wyjątkowo inteligentne. To prawdziwe bystrzaki. Zobacz czy jesteś na liście (zdjęcia) 08.07.2024 Inteligencja to nie tylko IQ; obejmuje szereg cech i nawyków, które przyczyniają się do ogólnych zdolności poznawczych i społecznych danej osoby. Kultywując ciekawość, adaptacyjność, otwarty umysł, myślenie krytyczne i samodyscyplinę, każdy może zwiększyć swoje zdolności intelektualne. Dodatkowo, przyjęcie nawyków takich jak nauka przez całe życie, refleksyjne myślenie, utrzymywanie zdrowego stylu życia, skuteczna komunikacja i zarządzanie czasem może jeszcze bardziej optymalizować potencjał jednostki do sukcesu. 📢 Turystyczne bagno na Pomorzu. Ścieżka turystyczna do przejścia. Przeżyj przygodę Na ścieżkę przyrodniczą w Rezerwacie Bagno Kusowo najlepiej wybrać się w kaloszach. Na częściowo podmokłym terenie są kładki, ale miejscami trzeba nieco obuwie zamoczyć, szczególnie wtedy, gdy zaczyna się bagienny bór. Ścieżka, poza krótkim dojściem, jest pętlą o długości około 2,5 km. Atrakcyjną przyrodniczo.

📢 Jak to z dworcami i koleją w Słupsku bywało [zdjęcia] W Słupsku rozpoczęto prace związane z budową nowego dworca kolejowego. Ale najpierw zostanie wyburzony ten dotychczasowy. Nowy dworzec ma być ukończony do 2026 roku. Przypominamy, ile już dworców Słupsk miał do tej pory i jakie były dzieje kolei w mieście. 📢 Te stare meble z PRL są warte fortunę. Sprawdź czy je masz, bo możesz dużo zarobić! [CENY] Te stare meble z PRL są warte fortunę. Trzymasz gdzieś na strychu stare meble z PRL? Zastanów się czy warto dalej pozwolić im się kurzyć, bo ceny mebli retro i vintage, szczególnie z czasów PRL - osiągają całkiem niezłe ceny. Za kilka sztuk takich mebli można zarobić fortunę! Sprawdź, za ile można sprzedać stare meble i co najlepiej się sprzedaje.

📢 Powiatowe Święto Plonów 2023. Tak wyglądały dożynki w Kobylnicy Tegoroczne Powiatowe Święto Plonów odbyło się 9 września na terenie przy Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy. Tradycyjne uroczystości dożynkowe są symbolicznym zakończeniem żniw oraz formą podziękowania rolnikom za ich ciężką pracę. 📢 Słupskie obchody 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej (zdjęcia) W południe, na Placu Zwycięstwa w Słupsku, rozpoczęły się obchody upamiętniające 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej. 📢 Przysięga, odznaczenia i festyn. Święto „niebieskich beretów” na Placu Zwycięstwa Dziś (30 lipca), na Placu Zwycięstwa, 7. Pomorska Brygada Obrony Wybrzeża celebrowała swoje święto. Festyn „Wśród niebieskich beretów” poprzedzony został uroczystym apelem i przysięgą żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. 📢 Dożynki gminy Miastko w Piaszczynie (wideo, zdjęcia) W Piaszczynie odbyły się dożynki gminy Miastko. Święto plonów rozpoczęło się mszą w miejscowym kościele. Po niej dożynkowy korowód przeszedł na boisko. Starostowie dożynek przekazali bochny chleba burmistrzowi oraz przewodniczącemu rady, a oni podzielili się nim z mieszkańcami. Na uczestników dożynek czekały sołeckie stoiska, odbył się turniej sołectw, były występy, rozstrzygnięto konkursy. Szersza relacja w papierowym Głosie Bytowa/Miastka (Głos Pomorza). (ang)

📢 Dożynki gminy Trzebielino w Suchorzu (wideo, zdjęcia) W Suchorzu odbyły się dożynki gminy Trzebielino. Zapraszamy do obejrzenia filmu wideo i zdjęć. Szersza relacja w papierowym Głosie Bytowa/Miastka (Głos Pomorza). (ang)

ZOBACZ KONIECZNIE Przerażające prognozy zmian klimatycznych. Czarne scenariusze dla Polski i świata