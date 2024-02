Przegląd prasy (20.02.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wojna na Ukrainie 2024 na żywo. Najnowsze informacje - relacja”?

Prasówka 20.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wojna na Ukrainie 2024 na żywo. Najnowsze informacje - relacja 19 lutego 2024 roku jest 725. dniem wojny. Ministerstwo Obrony Rosji obwieściło w sobotę o zajęciu przez wojska rosyjskie Awdijiwki, miasta, o które toczyły się długotrwałe i krwawe walki. Komunikat resortu przytoczyły agencje Reuters i AFP.

📢 Po co nam makieta przedwojennego Słupska? Rozmowa z Tomaszem Urbaniakiem, pasjonatem historii miasta Na facebookowym portalu Historia Słupska pomysł stworzenia makiety miasta, autorstwa Tomasza Urbaniaka, zyskał spore grono zwolenników, chociaż znależli się też sceptycy. Można dołożyć swoją cegiełkę do tej inicjatywy, wpłacając datek na portalu zrzutka.pl. 📢 Stasiu Witkacy zaprasza słupszczan na swoje urodziny. Zapowiadają się hucznie W piątek i sobotę, 23 i 24 lutego, Słupski Ośrodek Kultury zaprasza z licznymi partnerami na „139. urodziny Stasia”. Program obejmuje wykłady, warsztaty, rozmowy i koncert. Witkacy świętować będzie w różnych miejscach kultury.

Prasówka 20.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Jarmark Kaszubski w Karznicy przyciągnął tłumy z całego Pomorza! Było głośno i smakowicie [ZDJĘCIA] Frekwencja na Jarmarku Kaszubskim w Karznicy przeszła najśmielsze oczekiwania organizatorów. W kaszubskim jadle zasmakowali mieszkańcy całego Pomorza, którzy tłumnie zjechali w weekend do gminy Potęgowo.

📢 Urodziny Eskimorsów Trzebielino w... Wódce. Morsy mają już roczek (ZDJĘCIA) Huczne urodziny Eskimorsów Trzebielino w... Wódce. Morsy mają już roczek. Zimne kąpiele to dla nich pestka. Kilkadziesiąt osób, miłośników zimowej kąpieli hartowało swoje ciało. Sezon na morsowanie w pełni.

📢 Kierowca Mercedesa nie wyhamował. Uderzył w tył BMW. Sprawca z mandatem Do groźnego zdarzenia doszło w minioną sobotę w Słupsku przy Al. 3 Maja. Kierujący Mercedesem uderzył w tył BMW. Sprawca został ukarany mandatem. 📢 Adam Treder kandydatem PiS na prezydenta Słupska. Piotr Müller: Wiem, kiedy trzeba zrobić krok w bok Kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Słupska jest Adam Treder, radny miejski i menadżer. Po wygranych wyborach chciałby zająć się organizacją transportu miejskiego, obiecuje darmowe bilety autobusowe dla uczniów szkól podstawowych i średnich zameldowanych w Słupsku.

📢 Tak mieszka Aleksandra Kwaśniewska z Kubą Badachem. Zobacz wyjątkowy dom z ogrodem Oli Kwaśniewskiej i znanego muzyka Ola Kwaśniewska mieszka w najmodniejszej dzielnicy stolicy. Tu uwiła swoje rodzinne gniazdko ze znanym muzykiem, którego poślubiła w 2012 roku. Koniecznie zajrzyj do domu Kuby Badacha i córki byłego prezydenta. Tak się urządziła Aleksandra Kwaśniewska z mężem i ukochanym psiakiem Lulą. 📢 Protest rolników w Bytowie. Jutro zablokują centrum miasta Jutro (20 lutego) kolejna część protestów rolników. Na ulice Bytowa wyjedzie kilkaset ciągników. Będą utrudnienia w ruchu. 📢 Blisko Sławna wyrasta ogromna estakada w ramach ekspresowej drogi S6. Zdjęcia Blisko Sławna wyrasta wielka estakada w ramach budowanej ekspresowej drogi S6. Wyrasta na trudnym technicznie terenie, bo podmokłym i w pobliżu Kanału Miejskiego wpadającego do rzeki Wieprzy. Byliśmy tam. Zobaczcie na zdjęciach postęp robót.

📢 Tak żyje i mieszka Agnieszka Woźniak-Starak. Zajrzyj do luksusowego domu milionerki. Wpadnij do domu nowej prowadzącej „Mam talent” Agnieszka Wożniak-Starak mieszka w luksusowej willi nieopodal stolicy. Zobacz, jak żyje na co dzień z ukochanymi psami nowa prowadząca „Mam talent”. Tak urządziła kosztowny dom popularna dziennikarka i milionerka.

📢 Które auta nie mogą jeździć na nowe paliwo E10? Mamy listę samochodów, które nie mogą tankować nowej benzyny 19.02.2024 Benzyna o nazwie E10 zastąpiła popularną "95". Jednak nie wszystkie auta będą mogły palić E10. Mamy listę aut, które nie są kompatybilne z nowym paliwem. Jak sprawdzić, czy twój samochód może jeździć na E10? 📢 Rolnicy zapowiedzieli protest w Słupsku. Jutro część miasta będzie zablokowana 20 lutego (wtorek) na ulice Słupka wyjadą protestujący rolnicy. Już w godzinach porannych mogą występować utrudnienia w ruchu i opóźnienia w kursowaniu komunikacji miejskiej.

📢 Ostrzeżenia GIS luty 2024. Trzy partie batonów Milka Oreo wycofane ze sprzedaży. Możliwe zanieczyszczenie fragmentami plastiku GIS wycofał w ostatnich dniach ze sklepów kolejne artykuły. Wśród nich są m.in. kosmetyki, środki na potencję oraz produkty spożywcze zawierające pałeczki Salmonelli. W najnowszym komunikacie mowa jest m.in. o trzech partiach batonów Milka, wycofanych ze względu na możliwość ich zanieczyszczenia. Artykuły były dostępne w popularnych w Polsce sklepach i supermarketach. Główny Inspektor Sanitarny znalazł uchybienia, które mogą zagrażać naszemu zdrowiu. Sprawdź w domu, czy nie masz artykułów wycofanych przez GIS. Wiele z nich może zaszkodzić Twojemu zdrowiu. Przedmioty wciągnięte na czarną listę GIS należy zwrócić do sklepu, bądź się ich pozbyć! 📢 To nie jest zwykła ozdoba na skórze! Tatuaże, które mają ukryte znaczenie dla ich właścicieli. Sprawdź ich symbolikę Tatuaż 3 strzałki, puzzle, pszczoła to tylko nieliczne rysunki na ciele, które mają ukrytą symbolikę. Zobacz wzory, które mają szczególne znaczenie i sprawdź, co one mówią o ich właścicielu.

📢 Podpisano kluczowe umowy dla morskich farm wiatrowych Bałtyk II i III Equinor i Polenergia wybrały Siemens Gamesa na dostawcę turbin dla morskich farm wiatrowych Bałtyk II i Bałtyk III. Firmy energetyczne podpisały finalne umowy na produkcję, dostawę i serwis 100 nowoczesnych, morskich turbin wiatrowych. 📢 9 niesamowitych miejsc w Norwegii. Koniecznie je odwiedź, jeśli jesteś miłośnikiem zachwycającej przyrody Kraje skandynawskie to, według wielu podróżników, jedne z najpiękniejszych zakątków Europy. Ich dziewicza przyroda zachwyca każdego, kto potrafi docenić piękno natury. Z takich krajobrazów znana jest przede wszystkim Norwegia – oto 9 najpiękniejszych miejsc w tym niezwykłym kraju. Musisz je odwiedzić, jeśli jesteś miłośnikiem zapierających dech w piersiach widoków. 📢 Odurzona narkotykami kobieta miała pod opieką dwuletniego syna Dzielnicowym odwiedzającym rodzinę w ramach „Niebieskiej Karty” otworzyła drzwi zaskoczona kobieta z małym dzieckiem na rękach. Widząc funkcjonariuszy natychmiast cofnęła się do wewnątrz unikając rozmowy. Policjanci wchodząc do środka zauważyli, że 22-latka zaciska w dłoni papierowe zawiniątko.

📢 Lista kandydatów na burmistrza Bytowa jest długa. Kto startuje? Kampania wyborcza w Bytowie ruszyła na dobre. Przynajmniej ta internetowa, bo na portalach społecznościowych niemal wszyscy potencjalni kandydaci pozmieniali zdjęcia profilowe na bardziej oficjalne. Giełda nazwisk jest naprawdę duża. 📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 19.02.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

📢 Zabójcy baterii w twoim telefonie. Te 7 aplikacji błyskawicznie wyczerpują energię smartfonu. Korzystasz z nich? Na rynku znaleźć można obecnie setki rodzajów telefonów. Prześcigają się one w ilości i jakości nowoczesnych funkcji, czego skutkiem jest montowanie w nich coraz pojemniejszych baterii. Instalujemy jednak na swoich urządzeniach coraz więcej apek, które w mgnieniu oka opróżniają ogniwa z energii. Zobacz 7 aplikacji, które bardzo szybko wyczerpują baterię w telefonie. 📢 Zdrowe śniadanie z jajek na dobry początek dnia. Polecamy 11 przepisów na pyszne posiłki. Wypróbuj potrawy dla zapracowanych Zastanawiasz się co zrobić na śniadanie? Proponujemy 11 sprawdzonych przepisów na pyszne potrawy z jajkami. To m.in. sycąca szakszuka, pasta jajeczna oraz błyskawiczny omlet z szynką. Takie potrawy z pewnością cię nasycą i dodadzą energii. Gwarantujemy, że przy ich wykonaniu się nie napracujesz. Niektóre zrobisz w 15 minut. Sprawdź, jakie są smaczne i wypróbuj nasze przepisy na jajka na śniadanie.

📢 Półmaraton Komandosa. Sukces żołnierzy 7 Brygady Obrony Wybrzeża Wielki sukces odnieśli żołnierze 7. Brygady Obrony Wybrzeża podczas rozegranego w Warszawie Półmaratonu Komandosa. W klasyfikacji drużynowej męskie zespoły 7. BOW zajęły pierwsze dwa miejsca. Na najwyższym stopniu podium stanęły również panie. Indywidualnie srebro wywalczył mł. chor. Artur Pelo. 📢 Polacy coraz rzadziej szczepią swoje dzieci. Groźne choroby zakaźne mogą powrócić Mogłoby się wydawać, że szczepienie dzieci to już wieloletni standard i nie ma tu specjalnie o czym mówić. Tymczasem mówić jest o czym, bo z roku na rok rośnie liczba osób uchylających się od obowiązkowych szczepień swoich dzieci. I to rośnie wręcz lawinowo!

📢 Zwrot podatku 2024. Oto ulgi podatkowe, które można odliczyć w tym roku. Sprawdź wyliczenia! Zwrot podatku 2024. Zastanawiasz się, co można odliczyć od podatku w tym roku? Podatnicy na rozliczenie swoich dochodów za rok 2023 mają czas od 15 lutego do 30 kwietnia 2024 roku. Co będziemy mogli odliczyć, aby skorzystać ze zwrotu podatku? Zapoznaj się z najpopularniejszymi ulgami, które można odliczyć!

📢 Mężczyźni o tych imionach to najlepsi kochankowie. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Oto imiona mężczyzn, które uznawane są za najlepszych kochanków. Gwarantują one męskość, atrakcyjność i umiejętność zadowolenia partnerki. Imiona, które nosimy mogą zdradzić wiele o naszym charakterze, czy też mocnych i słabych stronach. Zastanawiasz się kto znalazł się w naszym zestawieniu? Przejdź do galerii zdjęć i poznaj imiona, które noszą najlepsi kochankowie! 📢 Oto dodatkowe opłaty w szpitalach. Lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź! Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się że trzeba tam spędzić więcej czasu niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami!

📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź listę najbardziej leniwych psów!

📢 Oto ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź !

📢 Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź! 📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu!

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy! 📢 Oto urządzenia, które pobierają najwięcej prądu. Tyle prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Te urządzenia zużywają najwięcej prądu. Sprawdź naszą listę!

📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 800 plus! 📢 O polsko-ukraińskiej wspólnocie uczniów i nauczycieli na wystawie w usteckiej Adventure [ZDJĘCIA] Niepubliczna Szkoła Podstawowa Adventure zorganizowała bardzo interesującą wystawę na temat życia codziennego w szkole, w której uczą się uczniowie polscy, ukraińscy, a także dzieci Polaków, powracających z emigracji. Otwarcie nastąpiło w sobotę.

📢 W 2023 roku urodziło się o 90 słupszczan mniej niż przed rokiem. Aż 99 dzieci to obywatele Ukrainy W 2023 w słupskim szpitalu urodziło się 1086 dzieci, z czego tylko 438 słupszczan a 99 to obywatele Ukrainy. To o 90 mniej słupszczan niż przed rokiem. Duża część maluchów stała się mieszkańcami pobliskich gmin.

📢 Sparingi czwartoligowców. Brazylijczyk w Starcie Miastko [ZDJĘCIA] Już tylko 2 tygodnie pozostały do startu wiosennych rozgrywek w pomorskiej IV lidze. Zespoły rozgrywają ostatnie sparingi i dopinają transfery. 📢 Niedzielna giełda w Koszalinie. Co znajdziesz na stoiskach? Sprawdź! [ZDJĘCIA] Jak co niedzielę na terenach podożynkowych w Koszalinie trwa giełda handlowa. I jak zwykle nie brakuje tu zarówno sprzedających, jak i chętnych do niedzielnych zakupów. Zobacz, co możesz znaleźć na stoiskach. 📢 Koszykarze Energa MJMS Słupsk przegrali walkę o finał. Zwyciężyła drużyna z Gliwic [ZDJĘCIA] Niestety, w trzecim dniu półfinału Młodzieżowych Mistrzostw Polski U 19 w koszykówce męskiej w Słupsku, Energa MJMS Słupsk przegrała z GTK Gliwice 59:94. To oznacza brak awansu do finału, ale i tak daje miejsce w czołówce krajowej w tej kategorii.

📢 Finał szóstej edycji akcji organizowanej na rzecz Kuby Chmielowca [ZDJĘCIA] W niedzielę (18 lutego) odbył się finał szóstej edycji akcji charytatywnej organizowanej przez Marcina Plutę dla Kuby Chmielowca. Dzięki temu wydarzeniu, była możliwość zebrania środków finansowych, które pozwolą niepełnosprawnemu Kubie na korzystanie z zabiegów rehabilitacyjnych. 📢 Stare zdjęcia miasteckiego fotografa. Walenty Demiro-Saulski był kronikarzem miasta Walenty Demiro-Saulski przez lata dokumentował fotograficznie Miastko. Przemierzał ulice miasta, nieco przygarbiony, z nieodłączną torbą fotograficzną i aparatem. Miastecki kronikarz zmarł w 1996 r. Pośmiertnie został Honorowym Obywatelem Miastka. Zobaczcie jego zdjęcia. To tylko niewielka część jego dorobku. Niestety, część negatywów kronikarza Miastka wylądowała w śmietniku.

📢 Rekordowy XI Bieg Morsa im. Radka Flisikowskiego w Garczynie. Setki osób z różnych stron Pomorza XI Bieg Morsa im. Radka Flisikowskiego odbył się 18 lutego 2024 roku w Garczynie. Bieg Morsa to największa tego typu impreza w powiecie kościerskim. Tegoroczna edycja była jednak wyjątkowa. Organizatorzy postanowili uczcić pamięć tragicznie zmarłego Radosława Flisikowskiego.

📢 W Ustce „Książka na telefon”. Zadzwoń, umów się z bibliotekarzem, czytaj Biblioteka Miejska w Ustce zaprasza do korzystania z usługi „Książka na telefon”. Osoby starsze, chore, czy mające problem z poruszaniem się mogą zadzwonić do wypożyczalni, zamówić lekturę i czekać na przyjście bibliotekarza. To z pewnością ułatwi im dostęp do księgozbioru. 📢 Dzieje Stoczni Ustka. Z mielizny na głęboką wodę (część II) Na przełomie dekad lat 60. i 70. Stocznia Ustka znalazła się na gospodarczej mieliźnie, z której jednak wypłynęła na głęboką wodę. Te zmiany kursu z fatalnego na pomyślny okazały się możliwe dzięki postępowi technicznemu w przemyśle okrętowym. Zasygnalizowano je w I części opublikowanych niedawno dziejów usteckiej stoczni. 📢 Tancerki z Gdyni gwiazdami podczas słynnego karnawału w Rio de Janeiro! Magdalini i Monika Kozłowska solistkami na Sambodromie Gdynianka Magdalini Kozłowska i jej córka Monika to dwie z zaledwie czterech osób z Polski, które wystąpiły w tym roku w charakterze solistów na słynnym Sambodromie podczas największego na świecie karnawału w Rio de Janeiro. W Brazylii kilka dni temu spełniły swoje marzenie, i to z nawiązką.

📢 Nowy okres świadczeniowy 800 plus. Do pomorskiego ZUS wpłynęło już prawie 90 tys. wniosków Od 1 lutego mieszkańcy województwa pomorskiego mogą składać wnioski o 800 plus na nowy okres świadczeniowy, który rozpocznie się w czerwcu. W osiem pierwszych dni miesiąca, pomorscy rodzice złożyli do ZUS blisko 88 tys. wniosków.

📢 Poznaj 9 najlepszych miejsc do życia w Europie - nowy ranking odkrywa perły Starego Kontynentu Marzysz o słońcu nad morzem lub klimacie skandynawskim? Europa skrywa wiele uroczych zakątków, które idealnie nadają się do zamieszkania. Najnowszy ranking przedstawia 9 miejsc, gdzie życie staje się prawdziwą przyjemnością. Tu z pewnością znajdziesz tu coś dla siebie. 📢 Zmiany w abonamencie RTV w 2024. Te osoby nie muszą już go płacić. Kogo zwolniono z opłacania abonamentu radiowo telewizyjnego 18.02.2024 Najnowsze rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie obowiązku opłacania abonamentu RTV oraz jego wysokości zaktualizowało obowiązujące stawki na 2024 rok. W rozporządzeniu czytamy również o tym kto nie musi już opłacać abonamentu za posiadania radia oraz telewizora. Kto od tego roku nie musi tego robić? Ustawodawca jasno określa osoby, które są zwolnione z tego obowiązku. Sprawdź czy musisz opłacać abonament RTV.

📢 Mamusia przyjechała. Czas iść do garażu. Zobacz najśmieszniejsze memy o teściowej (NOWE MEMY) 18.02.2024 Relacje między zięciem a teściową nigdy nie należały do najlżejszych. Odkąd świat światem, między tymi osobami w rodzinie zgody nigdy być nie mogło. Oczywiście zdarzają się wyjątki jednak co do zasady potwierdzają one regułę. Jak wybrnąć z trudnej sytuacji w przypadku konfliktu z teściową? Najlepiej obrócić wszystko w żart. Jak wszystko, również i teściowe są wdzięcznym tematem do żartów oraz memów. Tych w Internecie nie brakuje. Zobaczcie najlepsze memy o teściowych w 2024 roku. 📢 Studniówki 2024. Uczniowie Zespołu Szkół Informatycznych w Słupsku bawili się w Aureusie [ZDJĘCIA] Studniówka 2024. W sobotę (17.02) uczniowie Zespołu Szkół Informatycznych w Słupsku bawili się na uroczystym balu studniówkowym. Impreza została zorganizowana w restauracji Aureus. Zobacz, jak bawili się tegoroczni maturzyści!

📢 Dominika Ostałowska świętuje urodziny. Gwiazda przeszła spektakularną metamorfozę wizerunku. Sprawdź, jak się zmieniała Dominika Ostałowska to znana aktorka, która w show-biznesie jest już kilkanaście lat. Najbardziej znana jest z serialu telewizyjnego „M jak miłość”, w którym wciela się postać Marty Mostowiak. Gwiazda przez całą karierę aktorską przechodziła kilka metamorfoz – dotyczyły one nie tylko koloru włosów, ale także sylwetki. Zobacz, jak się zmieniała na przestrzeni lat Dominika Ostałowska. 📢 Kobiety o tych imionach są najlepszymi matkami. Są stworzone do bycia rodzicem. Sprawdź czy jesteś na liście! 18.02.2024 Oto imiona kobiet, które są najlepszymi matkami. Niektóre kobiety wydają się, że są wręcz stworzone do bycia rodzicem. Wiele osób twierdzi, że zawdzięczają to dzięki cechom osobowości, które odziedziliśmy wraz z nadaniem imienia. Jeszcze inni mówią, że to dzięki gwieździe pod którą się urodziliśmy. Zastanawiasz się czy jesteś doskonałą mamą? Te imiona noszą najlepsze matki! Sprawdź!

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Oto rzeczy, które kupisz w niskich cenach. Sprawdź! [ZDJĘCIA] 18.02.2024 Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze! 📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! 18.02.2024 Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, czy masz je w portfelu!

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! 18.02.2024 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony. 📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 18.02.2024 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Pierwszy w Europie pies, który wykrywa waluty. Popisy sprytnej Poli w Szkole Policji w Słupsku Poli to pies na forsę. W każdej walucie. Jak sunia labradorka zdobyła umiejętności wykrywania walut i co potrafi zdziałać z ukrytymi banknotami, przekonali się słuchacze Szkoły Policji w Słupsku. A trzeba dodać, że gwiazda pokazu jest pierwszą czworonożną funkcjonariuszką w Europie, która zdobyła takie umiejętności. "Lubi" także tytoń. 📢 Wkrótce zarejestrujesz samochód online, bez wizyty w urzędzie? Trwają prace nad tym rozwiązaniem. „Liczne korzyści" Czeka nas rewolucja w zakresie rejestracji pojazdów. Jednym z kluczowych elementów tej inicjatywy ma być rejestracja za pomocą aplikacji mObywatel. Planowane zmiany mają na celu ułatwienie życia kierowcom, eliminując konieczność fizycznej obecności w urzędzie podczas procesu rejestracji pojazdu. – Elektroniczna rejestracja eliminuje ryzyko błędów ludzkich, związanych np. z niekompletnymi dokumentami czy pomyłkami przy wprowadzaniu danych – zauważa Radosław Kopania, prezes bidcar.pl.

📢 Kwiaty doniczkowe: petunie, pelargonia, bakopa, surfinie, złocień, oleander. Kwiaty na balkon i taras 17.02.2024 Kwiaty w pojemnikach, doniczkach i skrzynkach na taras i balkon. Petunie, pelargonia, bakopa, surfinie, złocień, oleander - kwiaty na balkon i taras. Jak ożywić kwiatami balkon i ogród? Pielęgnacja i uprawa kwiatów doniczkowych. Jakie kwiaty wybrać na taras i balkon? Kwiaty na balkon i kwiaty na taras w skrzynkach i donicach. 📢 Po dogrywce Energa MJMS Słupsk pokonana przez Pyrę AZS Szkołę Gortata Poznań Po niezwykle wyrównanym i emocjonującym spotkaniu koszykarze Energa MJMS Słupsk przegrali po dogrywce czterema punktami z Pyrą AZS Szkoła Gortata Poznań. Aby zagrać w finale słupszczanie muszą w niedzielę pokonać GTK Gliwice. 📢 Dworzec w Słupsku. Kloc, szkaradztwo, ale na zmiany jest za późno. Pozostaje pokochać Nie brakuje emocji wokół planowanej budowy nowego dworca PKP w Słupsku. Choć o gustach się nie dyskutuje, tu ludowymi przysłowiami nikt się nie przejmuje. Nowy dworzec klocem ochrzczony ma grupę przeciwników, która uważa, że projekt został spartaczony.

📢 Wójtowie i burmistrzowie o remoncie i rozbudowie portu w Ustce Podczas odbywającego się w Ustce Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Słupskiego jednym z najważniejszych tematów była rozbudowa usteckiego portu. Na razie jednak na ogromną inwestycję się nie zanosi, bo Urząd Morski w Gdyni rozstrzyga przetarg dotyczący jedynie remontu falochronów i Nabrzeża Pilotowego. Rozbudowa ma nastąpić później. 📢 Rusza Pomorskie dla Działkowców 2024. Do rozdysponowania jest 100 tys. zł Startuje specjalny program wsparcia samorządu województwa pomorskiego dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Środki można przeznaczyć na budowę, rozbudowę czy modernizację ogrodowej infrastruktury. Łącznie do rozdysponowania jest 100 tys. zł. Wnioski należy składać do 20 marca 2024 r.

📢 Światowy Dzień Kota 2024. Zobacz najpiękniejsze kociaki naszych Czytelników [ZDJĘCIA] W sobotę 17 lutego obchodzimy Światowy Dzień Kota. Z tej okazji poprosiliśmy czytelników Głosu Pomorza o zdjęcia ich czworonożnych przyjaciół. Zobaczcie najpiękniejsze koty ze Słupska i regionu!

📢 Najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia w Słupsku i regionie Pierwsza przysięga dobrowolsów w Słupsku. Pierwsza kobieta prezesem Sądu Okręgowego w Słupsku. I pierwsi kandydaci na prezydenta Słupska oraz wójta gminy Ustka. Obchody Światowego Dnia Chorych w hospicjum i szpitalu. Co jeszcze przyniósł miniony tydzień? 📢 Kto kiczem wojuje, ten od kiczu ginie. Recenzja spektaklu "Jesteś szalona" w Nowym Teatrze w Słupsku Będzie, będzie zabawa - mówili. Będzie się działo - zapewniali. A wyszło jak wyszło, bez szaleństwa, które obiecywano w tytule sztuki. Na szczęście nie ma spektaklu bez czarnych charakterów. W tym były też. Dla nich głównie wysiedziałam do końca. 📢 Dzieje Stoczni Ustka. Z wiosłami, silnikami i pod żaglami (część I) Naszym przewodnikiem po dawnej usteckiej stoczni był Mieczysław Motyka (1927 – 1995) - jeden z 21 pierwszych stoczniowców, przyjętych do pracy na początku 1946 roku. Zastał rumowisko i powojenne zgliszcza, które udokumentował w swojej kronice oraz modelarni kutrów rybackich.

📢 Kandydaci na burmistrza Ustki. Jeden na jednego? Kto jest chętny zasiąść w fotelu burmistrza Ustki? Na razie pojawiają się dwie potwierdzone kandydatury – burmistrza Jacka Maniszewskiego i Piotra Wszółkowskiego, naczelnika wydziału oświaty usteckiego ratusza. 📢 Do Bytowa wrócą pociągi? Jest w końcu światełko w tunelu Jestem przekonana, że już niedługo spotkamy się wysiadając z pociągu na dworcu w Bytowie - mówi Anna Górska, senatorka Lewicy. Sprawą przywrócenia ruchu pasażerskiego na linii kolejowej 212 z Bytowa w kierunku Trójmiasta zajęła się senacka komisja infrastruktury.

📢 Pracownicy policji bez munduru obchodzili swoje święto w Słupsku Nazywani są niewidzialnym sercem Policji dlatego, że bez nich funkcjonowanie tej formacji byłoby praktycznie niemożliwe. Z okazji obchodzonego 17 lutego Dnia Służby Cywilnej Komendant Miejski Policji w Słupsku mł. insp. Mariusz Mejer wraz ze swoimi zastępcami i kadrą kierowniczą wręczyli wyróżnienia pracownikom i złożyli podziękowania za codzienny trud włożony w prawidłowe funkcjonowanie jednostki.

📢 Inwestycje w Słupsku: inwestor chce budować hotel w centrum miasta Inwestor, który miał budować hotel naprzeciwko CH Jantar w Słupsku chce sprzedać działkę i projekt budowlany. Jednak z kolei inny – chce budować hotel koło Galerii Słupsk. Za to nie dzieje się nic w sprawie inwestycji między Grottgera a Krzywoustego. Dobra wiadomość jest taka, że rozwija się budownictwo mieszkaniowe. 📢 Fotel wójta gminy Ustka do wzięcia. Ich troje już zapowiada walkę Kto powalczy o fotel wójta gminy Ustka? Na razie znane są trzy kandydatury. To obecna wójt Anna Sobczuk-Jodłowska, wicestarosta słupski Rafał Konon i radca prawny Michał Olejniczak. Zapowiada się ostra walka. 📢 ORP Wodnik znowu w domu. A wraz z nim podchorążowie V roku Akademii Marynarki Wojennej Po blisko 2 tygodniach podchorążowie V roku powrócili na ORP Wodnik do macierzystego portu w Gdyni. Zakończyła się praktyka zimowa, która była podsumowaniem i weryfikacją zdobytej wiedzy teoretycznej z obowiązkami i służbą na okręcie.

📢 Te znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? To będzie wspaniały rok. Co czeka cię w 2024 roku? 16.02.2024 Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Jaki będzie rok 2024 w sferze zawodowej? Które znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? Sprawdź nasz horoskop na nowy rok i dowiedz się, jakie jest Twoje przeznaczenie.

📢 Te znaki zodiaku to najtrudniejsze żony. Mają ciężki charakter [LISTA] 16.02.2024 Na początku wydają się wspaniałymi partnerkami, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Wtedy pokazują ukochanemu prawdziwy charakter. Co możemy wyczytać w horoskopie o konkretnym znaku zodiaku? Zobacz listę! 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 16.02.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Porcelana z PRL - kolekcjonerski rarytas. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 16.02.2024 Unikalna porcelana z PRL poszukiwana przez kolekcjonerów może zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na niej zarobić fortunę! Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalna porcelana poszukiwana przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie ją sprzedać! 📢 Nie ma już Starego Rynku w Słupsku. Prof. Skóra odważnie o mieście w ramach Historycznych czwartków Nie ma już Starego Rynku w naszym mieście. Nazwa jest nieadekwatna do miejsca i klimatu, jaki tutaj panuje. Rynek jest miejscem martwym i ze starym Słupskiem nie ma nic wspólnego. Trzeba pogodzić się z pewnymi realiami i zgasić pewne złudzenia, które prowadzą nas na manowce i uniemożliwiają realizację jakiejś śmiałej koncepcji i ruszenia z kopyta – profesor Wojciech Skóra tak odważnym stwierdzeniem rozpoczął swój wykład w sali słupskiego ratusza, który odbył się w ramach cyklicznych spotkań Historyczne czwartki.

📢 Gdzie saszeta? Najlepsze memy o kotach. Te memy doprowadzą Was do łez. Twój kot też tak robi? (MEMY) 15.02.2024 Najnowsze memy o kotach w Internecie. Zobacz najśmieszniejsze obrazki z kotami w Internecie. Każdy, kto ma w domu kota ten wie, że z tymi czworonogami nie można się nudzić. Życie z nimi pod jednym dachem każdego dnia dostarcza całą masę prześmiesznych sytuacji. Dzięki temu internauci tworzą masę śmiesznych obrazków i memów o kotach z życia wziętych. Zobacz najnowsze i najśmieszniejsze memy o kotach w Internecie. 📢 Przedwojenne zdjęcia i pocztówki z gminy Lipnica. To był zupełnie inny świat Obszar obecnej gminy Lipnica (powiat bytowski) był w okresie międzywojennym ziemią przygraniczną, stąd m.in. obecność placówek straży granicznej i celnej. Bezpośrednie sąsiedztwo z Niemcami miało ogromny wpływ na życie mieszkańców.

📢 Słupsk Paryżem Północy. Historia miasta na unikatowych zdjęciach! Słupsk na starych fotografiach potrafi zachwycić, tym bardziej jeśli są to zdjęcia, które są niezwykle rzadko publikowane. Z biegiem lat charakterystyczne miejsca w mieście bardzo się zmieniły. Zapraszamy do obejrzenia unikatowych zdjęć w naszej galerii! 📢 Zabójstwo Wojciecha N. Proces w Słupsku zamknięty, ale mów końcowych nie wygłoszono Mimo zapowiedzi w procesie o zabójstwo Wojciecha N. z Lęborka przed Sądem Okręgowym w Słupsku nie zostały wygłoszone mowy końcowe. Rozprawę przedłużyły wyjaśnienia jednego z oskarżonych i rozpatrywanie kilkudziesięciu wniosków złożonych przez obrońców. 📢 Studniówki 2024. Bal uczniów IV LO w Słupsku [ZDJĘCIA] Studniówka uczniów IV Liceum Ogólnokształcoącego w Słupsku odbyła się w restauracji Berela w Kobylnicy. Zobacz, jak bawili się tegoroczni maturzyści.

📢 Studniówki 2024. Bal uczniów słupskiego "Mechanika" [ZDJĘCIA] W piątek uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku bawili się na uroczystym balu studniówkowym. Impreza odbyła się w restauracji Stara Pralnia. Zobacz fotorelację! 📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Co zrobić aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 09.01.2024 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2024 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 09.01.2024 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu? 📢 Jak to z dworcami i koleją w Słupsku bywało [zdjęcia] W Słupsku rozpoczęto prace związane z budową nowego dworca kolejowego. Ale najpierw zostanie wyburzony ten dotychczasowy. Nowy dworzec ma być ukończony do 2026 roku. Przypominamy, ile już dworców Słupsk miał do tej pory i jakie były dzieje kolei w mieście.

📢 Te stare meble z PRL są warte fortunę. Sprawdź czy je masz, bo możesz dużo zarobić! [CENY] Te stare meble z PRL są warte fortunę. Trzymasz gdzieś na strychu stare meble z PRL? Zastanów się czy warto dalej pozwolić im się kurzyć, bo ceny mebli retro i vintage, szczególnie z czasów PRL - osiągają całkiem niezłe ceny. Za kilka sztuk takich mebli można zarobić fortunę! Sprawdź, za ile można sprzedać stare meble i co najlepiej się sprzedaje. 📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 14.06.23 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać.

📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte. 📢 Ta porcelana z PRL osiąga rekordowe ceny. Zestawy po kilkaset złotych na aukcjach i w sklepach z antykami. Szukają jej łowcy okazji 02.03.23 Moda na przedmioty z PRL wraca w wielu aspektach. Mowa tu nie tylko o trendach w modzie ale także w przedmiotach z tego co tu nie mówić, specyficznego okresu. Wśród przedmiotów cieszących się uznaniem kolekcjonerów i łowców okazji oprócz kryształów czy biżuterii znalazła się ostatnio także porcelana. Przedmioty wykonane z porcelany na aukcjach internetowych osiągają astronomiczne ceny. Które zestawy są najbardziej pożądane przez miłośników PRL?

📢 Te osoby nie muszą się martwić opłatami za abonament RTV. Oto długa lista zwolnionych z opłaty W 2022 roku stawki za abonament RTV pozostają na tym samym poziomie co w 2021 r. Niektórzy są jednak zwolnieni z tego obowiązku - podajemy długą listę osób zwolnionych z tej opłaty. 📢 Te osoby nie muszą płacić abonamentu RTV 2021. Inni musza płacić nawet za domniemane użytkowanie odbiorników W Polsce każdy, kto ma odbiornik radiowy lub telewizyjny, powinien opłacać abonament RTV. Jednak jest dość liczba grupa osób zwolnionych z tego obowiązku. Nie wszyscy muszą wiec opłacać abonament RTV, ale część musi płacić nawet za domniemane używanie odbiorników.

📢 Te kobiety złamały prawo i mogą być niebezpieczne. Widziałeś je? (zdjęcia, rysopisy, popełnione przestępstwa) 18.12.2020 Te kobiety złamały prawo. Są poszukiwane przez policję. Widziałeś je? Zobacz jakie popełnimy przestępstwa lub jakich zbrodni się dopuściły. Jak pokazują statystyki, kobiety popełniają nieporównywalnie mniej przestępstw niż mężczyźni. Jednak z roku na rok liczba kobiet dopuszczających się przestępstw i wykroczeń rośnie. Policja publikuje wizerunki oraz nazwiska kobiet poszukiwanych na Pomorzu.

📢 Studniówki 2020. Tak się bawił słupski Mechanik w Aureusie [zdjęcia] Studniówkowy bal maturzystów słupskiego Mechanika za nami. Zobacz, jak bawili się uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Aureusie.

