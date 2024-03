Przegląd prasy 20.03.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Złodzieje sklepowi zatrzymani. Usłyszą zarzuty i odpowiedzą za popełnione przestępstwo”?

Prasówka 20.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Złodzieje sklepowi zatrzymani. Usłyszą zarzuty i odpowiedzą za popełnione przestępstwo Od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności grozi parze słupszczan, podejrzewanej o kradzież artykułów spożywczych, kosmetycznych i drobnej elektroniki. Skradzione towary wynosili do zaparkowanego przed sklepem samochodu, aby po chwili wrócić po kolejne łupy. 28-letnia kobieta i 31-letni mężczyzna zostali wczoraj wieczorem zatrzymani. Łączna wartość skradzionych rzeczy jest bliska 1500 złotych, a zdecydowana większość z nich została odzyskana i wróci do dalszej sprzedaży.

📢 Śmierć 13-letniej Nikoli. Obrona oskarżonej Ewy W., byłej prezes PGM w Słupsku atakuje rodziców dziewczynki We wtorek przed Sądem Rejonowym w Słupsku rozpoczął się proces Ewy W., byłej prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Słupsku, oskarżonej o narażenie zdrowia i życia rodziny Sendeków na niebezpieczeństwo. Ewa W. nie przyznaje się do zarzutów. Według jej linii obrony winę za śmierć dziecka ponoszą rodzice jako najemcy mieszkania komunalnego.

📢 Zawody strzeleckie o puchar dyrektora „Mechanika”. Rywalizowali uczniowie klas mundurowych [ZDJĘCIA] Na Strzelnicy Sportowej KS „Gryf Słupski” rozegrały się zawody strzeleckie o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych oraz Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Słupsku. W szranki stanęli uczniowie klas mundurowych. Rywalizacja była zacięta.

📢 Fundacja Sub ventum zaprasza na marsz z mottem: Zrozumieć - Przebaczyć Fundacja Wspierania Inicjatyw Niekonwencjonalnych Sub ventum zaprasza w sobotę, 23 marca na „Ekumeniczny Marsz – Ku Pojednaniu". Tegoroczne motto marszu odzwierciadlają słowa Terencjusza: „Zrozumieć-Przebaczyć". Uczestnicy będą szli po zmroku na słupską Górkę Narciarza, zlokalizowaną w Lasku Południowym, dźwigając plecak o obciążeniu 7 kg, symbolizujący siedem grzechów głównych.

📢 W Gdańsku uczczono symboliczne urodziny Kaszub. 19 marca 1238 roku nazwa regionu pierwszy raz została zapisana w dokumencie 786 lat temu po raz pierwszy pojawiła się nazwa Kaszuby. Gdański odział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego uczcił rocznicę przy pomniku Świętopełka II. Największa impreza związana z datą, Dzień Jedności Kaszubów, w tym roku gościła w Kolbudach. 📢 To jest "polski Hogwart", czyli opuszczone budynki na Pomorzu. Zamek w Łapalicach i inne miejsca. Urbex Pomorze. Masz odwagę wejść? Polski Hogwart straszył, niebawem może być perełką Kaszub i polskie architektury. Dziś niestety to jednak opuszczone miejsce i budowla na Pomorzu. Nie jedyna! Gdzie możemy je znaleźć? Jak się okazuje, jest ich północy Polski dużo. Jednym z najsłynniejszych opuszczonych obiektów na Pomorzu jest zamek w Łapalicach, ale to nie jedyne miejsce warte uwagi miłośników dreszczyku i odkrywania. Sprawdźcie, jakie jeszcze opuszczone budynki znajdują się na Pomorzu.

📢 Firmy w Słupsku i regionie chcą zatrudnić pracowników. Trwa walka o fachowców w tych zawodach! Sprawdź! Jeśli poszukasz pracy w Słupsku bądź okolicznych miejscowościach, to obowiązkowo sprawdź najnowsze oferty, które zostały zgłoszone przez przedsiębiorców do Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku. W ostatnim czasie wpłynęła znaczna ilość ogłoszeń od pracodawców, którzy potrzebują pracowników z różnych branż. Jeśli poszukujesz pracy bądź chcesz ją zmienić, to zapoznaj się z listą w naszej galerii zdjęć! 📢 Tak bawiliście się na ostatnich imprezach w Crystal Club Słupsk [ZDJĘCIA] Zobacz, jak bawili się słupszczanie na ostatnich imprezach w Crystal Club. Zaśpiewał Sztoss, zagrał popularny DJ DNF. To były udane weekendy w Słupsku. 📢 Wyjątkowa Niedziela Palmowa w Swołowie. Kulinaria i stadko owieczek Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie - oddział Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku zaprasza w niedzielę 24 marca na Jarmark Wielkanocny - Niedziela Palmowa!

📢 Wybory Samorządowe 2024: Przedstawimy kandydatów na prezydentów miast [KOMENTARZ] Mógłbym pójść na łatwiznę. Napisać, że zbliżające się wybory samorządowe to nasz (suwerena) obowiązek. Że to wybory nam najbliższe, bo przecież kandydatów znamy prawie jak sąsiadów. Nawet w Gdańsku, Koszalinie, Słupsku czy w Szczecinie każdy obywatel może przyjść na salę sesyjną lokalnego parlamentu i posłuchać, co mówią wybrani przez lokalną społeczność. 📢 45 lat temu na nadmorskiej promenadzie w Ustce [ZDJĘCIA] Ustecka promenada nadmorska jak długa i szeroka ma swoje osobliwe miejsca, przywołujące wspomnienia z łezką w oku, a także fascynujące teraźniejszością. Wspomnienia sprzed 45 lat wiodą do światowej sławy dyrygenta, który prowadził na promenadzie koncert szopenowski z okazji odsłonięcia utaj pomnika Fryderyka Chopina. 📢 Krystyna Danilecka-Wojewódzka: Znam rytm życia Słupska, jego potrzeby i możliwości, dlatego chcę kontynuować rozpoczętą pracę Zapytaliśmy kandydatów na prezydenta Słupska o to, dlaczego kandydują. Obecna prezydent miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka, odpowiada: Znam rytm życia Słupska, jego potrzeby i możliwości, dlatego chcę kontynuować rozpoczętą pracę.

📢 Gmina Ustka rozpoczęła budowę drogi z Przewłoki do Grabna W gminie Ustka rozpoczęły się roboty ziemne związane z budową drogi z Przewłoki do Grabna. Inwestycja będzie gotowa do lipca 2025 roku, ale wcześniej powstanie ścieżka pieszo-rowerowa.

📢 U cioci na imieninach, czyli kultowe przekąski i dania PRL na każdej domówce [PRZEPISY] Sałatka jarzynowa, zimne nóżki, jajka w majonezie, koreczki z kiełbasy i żółtego sera, sos tatarski i obowiązkowo paluszki w szklance – oto kultowe przekąski na każdej domówce w PRL-u. Macie ochotę zorganizować imprezę w stylu „czasów słusznie minionych”? Zobaczcie nasze propozycje na menu rodem z PRL-u. Będzie smacznie i sentymentalnie. 📢 Nowa nawierzchnia i przejścia dla pieszych. Ulica Niemcewicza w Słupsku doczeka się przebudowy Ulicę Niemcewicza w Słupsku czekają spore zmiany. Kierowcy zyskają nową nawierzchnię, a piesi dostaną dodatkowe przejście. Ma być bezpieczniej i bardziej komfortowo. 📢 Miało być atrakcyjnie, ale teraz dyplomy tej uczelni mogą być anulowane Dyplomy MBA (Master of Business Administration) warszawskiej Collegium Humanum miały być przepustką do rozwoju kariery, a stały się powodem do tłumaczenia. Lista absolwentów jest długa i obejmuje gwiazdy sportu, polityków i samorządowców.

📢 Gmina Redzikowo chce korekty swoich granic. Samorząd liczy na odzyskanie strefy inwestycyjnej Gmina Redzikowo zawnioskowała do Rady Ministrów o zmianę swoich granic. Samorząd chce odzyskać strefę inwestycyjną Płaszewko, która w ubiegłym roku włączona została do Słupska. 📢 Psi uciekinier złapany przez policjantów. Pudel Bafi cały i zdrowy wrócił do swojego opiekuna Wszedł na torowisko, przebiegł przez jezdnię w miejscu niedozwolonym, wbiegł wprost pod jadący samochód, a następnie zlekceważył znaki drogowe i biegał po samym środku ronda. Sytuacja nie dotyczy jednak pieszego, tylko pudla o imieniu Bafi, który uciekł swojemu opiekunowi i przerażony biegał po ulicach Kobylnicy. Dzięki interwencji policjantów Bafi cały i zdrowy, po kilkudziesięciu minutach wrócił do swojego właściciela, który rozpoczął już poszukiwania swojego pupila. 📢 Medale zawodników Klubu Karate Goju-Ryu w XIX Mistrzostwach Polski Ogromny sukces 13 zawodników i trenera Krzysztofa Lehmanna z Dębnickiego Klubu Karate Goju-Ryu w XIX Mistrzostwach Polski, które odbyły się w Warszawie.

📢 „Młode Talenty”. Halowy turniej piłkarski w Kobylnicy W hali sportowej Szkoły Podstawowej w Kobylnicy rozegrano Halowy Turniej Piłki Nożnej „Młode Talenty” Kobylnica 2024. Organizatorem imprezy były UKS BYKI Słupsk w partnerstwie z Powiatem Słupskim i Gminą Kobylnica. 📢 Odkrycie archeologiczne podczas budowy ścieżki rowerowej do Gostkowa Wstrzymano budowę ścieżki pieszo-rowerowej z Dąbia do Gostkowa w powiecie bytowskim. Podczas prac ziemnych natrafiono na cenne znaleziska. Teren badają już archeolodzy. 📢 Tak zmieniała się Julia Wieniawa - młoda i utalentowana aktorka oraz piosenkarka. Zobacz jej metamorfozę Julia Wieniawa na brak zainteresowania fanów nie może narzekać. Ci poznali ją w serialu Rodzinka.pl jako pełną wdzięku Paulinę, dziewczynę Kuby Boskiego. Młoda celebrytka debiutowała jednak nie przed kamerą... a w teatrze. Jak przez 10 lat kariery zmieniała się aktorka i piosenkarka? Zobacz te zdjęcia!

📢 Ustka i Łeba przypominają rządowi o inwestycjach w portach Burmistrzowie Ustki i Łeby wystosowali list do premiera rządu, w którym wyrazili swoje zaniepokojenie dotyczące brakiem realizacji inwestycji przystosowania portów w Ustce i Łebie do funkcji serwisowych dla morskich farm wiatrowych, ze środków wcześniej zapewnionych w KPO. 📢 Panie dały czadu! Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich w Tuchomiu Borowianki - panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Borowego Młyna zgarnęły wszystko. Stanęły na podium w Powiatowym Turnieju KGW. Impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. 📢 Felieton rowerowy. O dwa mosty za daleko [ZDJĘCIA] Wskutek wyłączenia z użytku dwóch mostów pieszo – rowerowych na Słupi w Słupsku porobiło się jak w tytule. A jak komuś coś się skojarzyło z filmowym dziełem „O jeden most za daleko”, to ten myślowy odjazd w przeszłość ma jednak coś wspólnego z naszą rzeczywistością.

📢 Młodzież z gminy Kępice rywalizowała w turnieju wiedzy pożarniczej Na terenie kompleksu leśnego „Kawka” koło Biesowic w gminie Kępice, zorganizowano etap gminny Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Wzięło w nim udział 46 uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 📢 Targi leśne Forest Show Łobez 2024. Pokaz maszyn i konkursy operatorów (ZDJĘCIA) Drwale, firmy leśne, leśnicy - czyli cała branża leśna z całego Pomorza spotkała się na targach Forest Show Łobez 2024. 📢 Miss Wsi Pomorza. Wspomnień dawnych czar. Tak było 20-30 lat temu. Zobaczcie zdjęcia Miss Wsi Pomorza to wydarzenie, które organizowano w podmiasteckiej Łodzierzy w latach 1996-2004. Cieszyła się dużą popularnością. Kandydatki prezentowały nie tylko swoją urodę i wdzięk, a także znajomość realiów wiejskiego życia. Wybory miss miały swój klimat. Zapraszamy do obejrzenia naszej fotogalerii. Zapraszamy do wspomnień.

📢 Piknik Strażacki przy GCKiP w Kobylnicy [ZDJĘCIA] W sobotę 16 marca teren przy Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy zamienił się w prawdziwy strażacki plac zabaw. Za nami Piknik Strażacki. Zobacz fotorelację. 📢 Będzie duży zwrot pieniędzy dla emerytów w 2024 roku. Kiedy wypłaty na konta? Sprawdź Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Zobacz. 📢 Ustczanie przeszli ulicami miasta. Droga krzyżowa w rocznicę śmierci biskupa W piątek wieczorem ustczanie przeszli ulicami miasta, niosąc krzyż. W tym roku droga krzyżowa odbywała się 15 marca, w 28. rocznicę śmierci 2. biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego bp. Czesława Domina.

📢 Słupska Ekstremalna Droga Krzyżowa. Zobacz zdjęcia z trasy W piątek 15 marca spod kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku po raz kolejny wyruszyła Ekstremalna Droga Krzyżowa. Najdłuższa trasa, to szlak wzdłuż nadmorskich klifów, która przekracza 50 km! Zobacz zdjęcia naszego fotoreportera Łukasza Capara, który wziął udział w wyjątkowym wydarzeniu. 📢 Komitet Słupsk Wspólnie przedstawił kandydatów na radnych W sobotę Komitet Wyborczy Wyborców „Słupsk Wspólnie” przedstawił swoich kandydatów do Rady Miasta Słupska. Komitet chce zdobyć mandaty we wszystkich okręgach wyborczych w mieście. 📢 Plaża w Ustce wciąga jak bagno. Spacery brzegiem morza w czasie refulacji kończą się źle Straż pożarna z Ustki na świeżo zrefulowanej plaży uwalniała kobietę, której nogi ugrzęzły w mule naniesionym z dna Bałtyku. To jednak nie jest pierwsza taka sytuacja. Do tej pory uwięzionym w mokrym piasku spacerowiczom pomagali inni turyści. Tym razem bez pomocy służb się nie obeszło. Potrzebna była łopata i drabina.

📢 Słupskie Milenium: zostawić czy wyburzyć? Debata swoje, życie swoje Temperatura dyskusji była gorąca. Pomysły na budynek kina Milenium świetne. Miały tylko jedną wadę - pieniądze albo raczej ich brak. Na Uniwersytecie Pomorskim z inicjatywy prof. Wojciecha Skóry, dyrektora Instutytu Historii, odbyła się debata nad budowlą, która, mimo iż budzi sentymenty słupszczan, prawdopodobnie zniknie z centrum Starego Rynku w Słupsku. 📢 Zmarł dr n. med. Jacek Balicki, wieloletni ordynator oddziału neurologii w Słupsku W czwartek, 14 marca 2024 r., zmarł dr n. med. Jacek Balicki, wieloletni ordynator oddziału neurologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku. To ogromna strata nie tylko dla rodziny, ale także dla pacjentów. Dr Balicki ceniony był za niezwykłą empatię, zrozumienie i troskę o pacjentów z najcięższymi schorzeniami neurologicznymi. Pogrzeb odbędzie się 19 marca w Skórzewie koło Poznania.

📢 Tak kiedyś wyglądały wakacje nad morzem. Historia w kolorze prosto z archiwum! Tak wyglądało lato m.in. w Jastarni i na Półwyspie Helskim Tak przed II wojną światową wyglądał odpoczynek nad polskim morzem. Wakacje nad Bałtykiem i Zatoką Pucką w latach 20. i 30. poprzedniego wieku to był czas, gdy nad dla tego rybacko-rolniczego regionu pojawiła się nowa perspektywa. Turystyka zaczęła nabierać kształtów i... za naszym pośrednictwem kolorów. Tak mogłyby wyglądać historyczne wakacje, gdyby sfotografować je na kolorowym filmie. 📢 W słupskim ratuszu podsumowano ogólnopolski konkurs „JA” [ZDJĘCIA] W piątek w Urzędzie Miejskim w Słupsku odbyło się zakończenie Ogólnopolskiego Konkursu Plastyczno-Fotograficzno-Filmowego „JA”, którego organizatorem było Liceum Sztuk Plastycznych przy Zespole Szkół Technicznych w Słupsku. 📢 Piękne i unikatowe nasze bałtyckie wydmy. Trochę wiosennej pustyni nad Morzem Bałtyckim Piesze szlaki turystyczne jako pętle są chętnie wybierane przez turystów. Start i meta znajdują w tym samym miejscu, co ma olbrzymie znaczenie dla zmotoryzowanych. Zapraszamy do odwiedzenia Wydmy Czołpińskiej (gm. Smołdzino), a konkretnie trasy, która jest pętlą. I to właśnie wiosną – na urokliwej trasie nie doświadczymy wtedy tłumu.

📢 Pożar strawił ich dobytek życia, straciły dach nad głową. Słupszczanki potrzebują wsparcia 9 marca dom i firmę pani Natalii ze Słupska strawił bezlitosny pożar. Cała rodzina straciła dach nad głową. By odbudować swoje miejsce na Ziemi, potrzebują dużego wsparcia finansowego. Liczy się każda złotówka. 📢 Zajst, Wójtowicz, czy Zabrocki. Kogo 7 kwietnia wybiorą miastczanie? O fotel burmistrza Miastka walczy trzech kandydatów: Witold Zajst, Dariusz Zabrocki oraz Jerzy Wójtowicz. Kampania trwa - ale głównie internetowa.

📢 Kandydaci KWW Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej Łączy nas Słupsk prezentują swoje pomysły na miasto Kampania wyborcza nabiera tempa. Niektóre komitety zintensyfikowały działania, inne milczą. Na pewno jednym z aktywniejszych jest KWW Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej Łączy nas Słupsk. Pani prezydent podczas kolejnych konferencji prasowych przedstawia radnych z poszczególnych okręgów i ich plan działania w Radzie Miejskiej.

📢 Walka o Bytów. W wyborach wystartuje 7. kandydatów na burmistrza (ZDJĘCIA) Kampania wyborcza w Bytowie nabiera tempa. Mieszkańcy Bytowa będą mieli twardy orzech do zgryzienia, bo aż 7 osób ubiega się o fotel burmistrza. W tym gronie są przedsiębiorcy, sportowiec a nawet były komendant policji. 📢 Druga część starych fotografii z życia Szkoły Podstawowej nr 1 w Miastku Prezentujemy kolejne archiwalne zdjęcia z życia Szkoły Podstawowej nr 1 w Miastku. Fotografie pochodzą z lat 1989-1993 i przedstawiają najważniejsze wydarzenia z życia placówki. 📢 Rodzice z Widzina skazani na kary bezwzględnego więzienia. Oboje krzywdzili malutkie dzieci Sąd Rejonowy w Słupsku wydał wyrok za znęcanie się nad trojgiem małych dzieci. Ich rodzice – Mariola K. i Łukasz B. z Widzina pójdą na 2 lata oraz 2 lata i trzy miesiące do więzienia. Oboje dostali zakazy kontaktów z dziećmi i muszą zapłacić zadośćuczynienie. To nieprawomocny finał sądowy sprawy, która ujrzała światło dzienne pod koniec 2022 roku.

📢 Słupsk Fight Night. Sportowe emocje w hali Gryfia [ZDJĘCIA, WIDEO] Znakomity pojedynek Wojtka Duszyńskiego z Yaroslavem Keibalo w formule K1. Porażka Miłosza Melcherta w walce wieczoru. Za nami gala sportów walki - Słupsk Fight Night!

📢 Usteccy seniorzy świętowali. Orkiestra, zabawa, biesiada, konkursy i występy W sobotę ustecki OSiR opanowali seniorzy. Świętowali z Okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, który jest obchodzony 1 października. Imprezę zorganizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 📢 Słupskie zakłady pracy na przestrzeni dziesięcioleci. Tak pracowało się w Sezamorze, Pomorzance i Słupskiej Fabryce Mebli (zdjęcia) 28.09.23 Tak wyglądały słupskie zakłady pracy na przestrzeni minionych dziesięcioleci. Zobacz jak wyglądała praca między innymi w Słupskiej Fabryce Mebli, Sezamorze czy Pomorzance. Z tych zakładów pracy pozostało już niewiele. Żyją głównie w naszych wspomnieniach i na starych fotografiach między innymi archiwum Głosu Pomorza. Zapraszamy do lektury i sentymentalnej galerii zdjęć.

📢 Niedziela Palmowa w Swołowie. Kiermasz, warsztaty i regionalne specjały Obchody Niedzieli Palmowej w swołowskim muzeum były idealną okazją, by poznać tradycje i zwyczaje wielkanocne. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem. 📢 Najpiękniejsze tenisistki świata! Nie tylko dobrze grają, ale i świetnie wyglądają [ZDJĘCIA] Na korcie królują Iga Świątek czy Aryna Sabalenka, ale są też takie tenisistki, które ogrom popularności zdobywają nie tylko za to co robią na meczach, ale często za to jak wyglądają. Oto najpiękniejsze tenisistki świata, które aktualnie grają w tourze WTA. 📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

