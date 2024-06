Przegląd prasy 20.06.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te polskie banknoty stracą ważność w 2024 roku. Oto pieniądze, którymi nie zapłacisz za zakupy, rachunki czy mandaty!”?

Prasówka 20.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Te polskie banknoty stracą ważność w 2024 roku. Oto pieniądze, którymi nie zapłacisz za zakupy, rachunki czy mandaty! Oto banknoty, które stracą ważność w 2024 roku. Może się okazać, że w portfelu posiadasz banknoty, którymi nie można płacić. Mowa tutaj o pieniądzach zniszczonych i uszkodzonych. Tracą one ważność i żaden sklep ich nie przyjmie. Sprawdź, jakie banknoty stracą ważność w 2024 roku!

📢 Oto osoby, które mogą jechać za darmo do sanatorium. Jakie warunki trzeba spełnić? Sprawdź, kto znalazł się na liście! Oto osoby, które nie zapłacą za pobyt w sanatorium. Warunkiem jest otrzymanie skierowania od lekarza z Narodowego Funduszu Zdrowia. Wystawiony dokument musi zawierać szczegółowe uzasadnienie decyzji, na tej podstawie dobrany będzie odpowiedni rodzaj leczenia oraz miejsce, w którym kuracjusz będzie przebywał. Zobacz w naszej galerii, kto może skorzystać z sanatorium za darmo!

📢 Oto najbardziej pożądane zawody na Pomorzu w 2024 roku. Tych fachowców pracodawcy szukają najbardziej [LISTA] Oto najbardziej pożądane zawody w województwie pomorskim. Sytuację na rynku szczegółowo obrazuje raport Barometr Zawodów. Jest to ogólnie dostępne darmowe opracowanie, które obejmuje cały kraj ze szczegółowym podziałem na województwa oraz powiaty. Zastanawiasz się na jakie zawody jest największy popyt? W galerii prezentujemy jak sytuacja przedstawia się na Pomorzu.

Prasówka 20.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 W tych zawodach przechodzi się najszybciej na emeryturę. Dla kogo wcześniejsze świadczenie? Sprawdź! Wcześniejsza emerytura w 2024 roku. W których zawodach przechodzi się najszybciej na emeryturę? Są osoby, które mogą to zrobić zdecydowanie szybciej. Zgodnie z obowiązującym polskim prawem, kobiety przechodzą na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni 65. Niektórzy jednak mogą zrobić to wcześniej. Sprawdź koniecznie! Wszystkie informacje w naszej galerii!

📢 Kobiety o tych imionach to prawdziwe zołzy. One potrafią być naprawdę wredne. Lepiej z nimi nie zadzieraj! Kobiety o tych imionach to prawdziwe zołzy! To popularne stwierdzenie, które krąży w naszej kulturze od lat. Według księgi znaczenia imion razem z nadaniem imienia otrzymujemy wiele cech, które są do niego przypisane. Są to zarówno pozytywne jak i negatywne. Kobiety uznawane za delikatne i subtelne również potrafią pokazać pazurki. Bilans jednak zawsze wychodzi na plus więc nie ma się czym przejmować. Sprawdź, które kobiety według znaczenia imion mają przypisane cechy charakterystyczne dla zołz. 📢 Jak pozbyć się mrówek z ogrodu? Oto sprawdzone, domowe sposoby na pozbycie się nieproszonych gości. Sprawdź! Oto sprawdzone, domowe sposoby na pozbycie się mrówek z domu i ogrodu. Mrówki mogą być w tych miejscach bardzo uciążliwe i często szukamy najbardziej skutecznego sposobu aby pozbyć się intruzów. Warto spróbować domowe metody, aby je odstraszyć. Mowa tutaj o produktach, które często używamy w kuchni. Oczywiście nie należy pominąć niektórych roślin, które również sprawdzą się w przepędzeniu nieproszonych gości. Oto sprawdzone metody, które z pewnością odstraszą mrówki. Sprawdź!

📢 Te imiona noszą najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Zakazane imiona w Polsce! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu może zostać odebrane 800 plus! 📢 Rzadkie monety z PRL poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznie, bo może masz je w domu!

📢 Najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź i zapoznaj się z konkretnymi rasami psów!

📢 Najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź obowiązkowo listę najbardziej leniwych psów!

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź! 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Oto rzeczy, które kupisz w atrakcyjnych cenach. Sprawdź! [ZDJĘCIA] Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze!

📢 Najlepsze MEMY o turystach. Wypoczynek na plaży czy w górach? Wszędzie spotkamy Januszy, czyli Polak na wakacjach W sezonie wakacyjnym turyści są zmorą wielu miejscowości wypoczynkowych. Niezależnie, czy pojedziemy nad morze, czy w góry, wszędzie spotkamy prawdziwe tłumy. Niestety, podczas urlopów turyści często pozostawiają dobre maniery w domu, nie przestrzegają przepisów, a nad morzem nieodłącznym elementem są panowie przechadzający się po centrum miejscowości w samych kąpielówkach. Nie uszło to oczywiście uwadze internautów, którzy tworzą o turystach MEMY i inne śmieszne obrazki. Jak turystów widzą internauci? Na pewno się uśmiejecie! Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach!

📢 Uwaga pasażerowie. Część autobusów miejskich wróciła na ulicę Dmowskiego Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku poinformował, że część linii miejskich od 19 czerwca ponownie przejedzie ulicą Dmowskiego.

📢 Prezentacje i pokazy dla przedsiębiorców. Dzień otwarty w słupskim Centrum 3D [ZDJĘCIA] Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego zorganizowała w środę dzień otwarty w Centrum 3D, w czasie którego przedstawione zostały korzyści dla przedsiębiorców płynące ze stosowania różnych technologii 3D.

📢 Złote i Diamentowe Gody w Miastku. Wielkie święto miłości Kilka par z gminy Miastko obchodziło Złote i Diamentowe Gody. Medale za długoletnie pozycie w imieniu prezydenta RP wręczył Jerzy Wójtowicz, burmistrz Miastka. 📢 Ciekawy projekt w Szkole Podstawowej w Sycewicach. Powstaną strefy relaksu dla uczniów Szkoła Podstawowa w Sycewicach została jednym z laureatów kolejnej edycji programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie”. Projekt zatytułowany jest „Mocni strefą relaksu” i jego założeniem jest doposażenie placówki w nowe sprzęty - na korytarzach szkoły powstaną strefy relaksu.

📢 Będzie strefa kibica w Słupsku. Mecz z Austrią obejrzycie wspólnie na stadionie przy Zielonej Miasto zaprasza mieszkańców do wspólnego oglądania meczu Polska-Austria. Strefa kibica zostanie zorganizowana na zmodernizowanym stadionie przy ulicy Zielonej. 📢 Monika Goździalska świeci pupą, Joanna Racewicz piersiami, a Edyta Herbuś wyglądała jak panna młoda. Ostatnie stylizacje gwiazd Ostatnie dni obfitują w wydarzenia zorganizowane dla celebrytów. W ostatni wtorek (18 czerwca) bawili się oni między innymi podczas Gali Gwiazd Plejady czy też XXIII Gali Businesswoman Awards. Kto zrobił największe wrażenie? Różnorodnych kreacji nie brakowało, ale kilka szczególnie zwróciło naszą uwagę. 📢 Święto Muzyki w Słupsku. Wszystkie gatunki muzyczne zabrzmią w całym mieście Idea nieskrępowanego ulicznego muzykowania niesie się od wielu lat po całym świecie, więc prędzej czy później musiała dotrzeć i do Słupska. Instytucje kultury i inni organizatorzy stanęli na wysokości zadania. Święto Muzyki potrwa aż trzy dni, a jego program przygotowano z rozmachem.

📢 Osoby o tym imieniu piją najwięcej alkoholu. Kto znalazł się na liście? 19.06.2024 Nasze imiona odpowiadają za wiele naszych cech charakteru. Zobaczcie zatem, kto pije najwięcej alkoholu. Pamiętajcie, że alkohol szkodzi zdrowiu i jest tylko dla osób pełnoletnich! 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 19.06.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 19.06.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Słupska "Budowlanka" z zaproszeniem do Pałacu Prezydenckiego 11 czerwca w siedzibie Kancelarii Prezydenta RP odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursu „Razem dla Seniorów” pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser–Dudy. Obradom przewodniczył Minister Piotr Ćwik – Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP. Członkowie Kapituły zebrali się w celu rozpatrzenia nadesłanych zgłoszeń i wyłonienia finalistów 3. Edycji Konkursu.

📢 Motoryzacja w dziejach Słupska. Kultowe pojazdy na ulicach miasta [ZDJĘCIA] Motoryzacja odcisnęła silne piętno na powojennej historii Słupska. Choć tak jak w wielu innych miastach w Polsce, po ulicach jeździły tu samochody zarówno krajowe jak i zagraniczne (oczywiście niemal wyłącznie z państw dawnego bloku wschodniego), to Słupsk miał także swój udział w rozwoju przemysłu motoryzacyjnego. 📢 Do Łeby po prostej drodze. Remont kolejnego odcinka trasy 212 Kończą się remonty na dwóch odcinkach drogi wojewódzkiej 212 w kierunku Łeby. W Kleszczyńcu i Nożynie drogowcy leją ostatnią warstwę asfaltu.

📢 Ślub Krzysztofa Rutkowskiego z Mają Plich. W podwarszawskim Rozalinie Rutkowski ożenił się z Mają Plich ZDJĘCIA 19.06.2024 Krzysztof Rutkowski wziął ślub z Mają Plich w podwarszawskim Rozalinie. Maja i Krzysztof mieli przygotowane aż po cztery kreacje! Krzysztof Junior niósł rodzicom obrączki! Byliśmy na miejscu, zobaczcie zdjęcia z uroczystości! 📢 To są mocne HITY ze szkolnych kartkówek. Nauczyciel płakał, gdy sprawdzał. Takie rzeczy piszą dzieci na sprawdzianach i w pracach domowych Uczniowie naprawdę to napisali! Dzieci i młodzież sięga do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz!

📢 Działkowcy oburzeni działaniami GDDKiA. Budują drogę, zmienili bieg rzeki [MATERIAŁ WIDEO] Kolejka do pompy, nalewanie wody i marsz z wiadrem, niekiedy wiele kilometrów dziennie - tak w czasie upałów wygląda podlewanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych przy ul. Kolonii w Lęborku. Przez budowę trasy S-6 działkowcy w Lęborku stracili dostęp do bieżącej wody, bo wykonawca przesunął koryto rzeki Okalicy. Po interwencji senatora Kazimierza Kleiny GDDKiA zleciła pracę, które mają pomóc w rozwiązaniu problemu.

📢 „Nie ma dnia, żeby coś się nie wydarzyło”. Pasażerka skarży się na przewozy PKS Słupsk Autobusy są niesprawne, a kierowcy się spóźniają i nie zatrzymują na przystankach – skarży się pani Katarzyna, pasażerka PKS Słupsk. Przewoźnik odpowiada, że pojazdy są w dobrym stanie technicznym, a opóźnienia wynikają z remontów dróg.

📢 15 lat za zabójstwo słupszczanina. Oskarżony jest upośledzony, ale wiedział, co czyni Na karę 15 lat więzienia skazał we wtorek Sąd Okręgowy w Słupsku 24-letniego Adama W., który śmiertelnie ranił nożem znajomego. To wyrok wydany na upośledzonego umysłowo oskarżonego, ale biegli psychiatrzy stwierdzili, że w chwili zbrodni Adam W. był poczytalny. 📢 Nieznane zdjęcia Słupska z przedwojennych wydawnictw [FOTOGALERIA] Widoki z przedwojennego Słupska można znaleźć nie tylko na ocalonych widokówkach i kartach pocztowych. Takie zdjęcia stanowią również ilustracje książek i przewodników sprzed 1945 roku. Niektóre z nich są niemal nieznane. 📢 Będą z nich zawodowi strażacy. Turniej drużyn OSP z Trzebielina i Kołczygłów Na stadionie sportowym w Trzebielinie odbyły się zawody sportowo-pożarnicze na szczeblu gminnym. Najlepsi wezmą udział w rywalizacji powiatowej, która odbędzie się pod koniec czerwca w Bytowie.

📢 Piękne dziewczyny na imprezie w Crystal Club Słupsk. Tak bawiliście się w miniony weekend (zdjęcia) W sobotę 15 czerwca w Crystal Club Słupsk odbyła się kolejna niezapomniana impreza. Zobaczcie jak bawili się słupszczanie podczas gorącej sobotniej nocy w klubie Crystal Club Słupsk. 📢 Zabójcy baterii w twoim telefonie. Te 7 aplikacji błyskawicznie wyczerpują energię ze smartfonu. Korzystasz z nich? Na rynku znaleźć można setki przeróżnych modeli telefonów. Prześcigają się one w ilości i jakości nowoczesnych funkcji, przez co konieczne jest montowanie w nich coraz pojemniejszych baterii. Niestety, niektóre aplikacje w mgnieniu oka opróżniają ogniwa z energii. Zobacz 7 aplikacji, które bardzo szybko wyczerpują baterię w telefonie.

📢 Stadion na Zielonej w nowej odsłonie. Gryf Słupsk będzie mógł rozgrywać mecze w świetle jupiterów [ZDJĘCIA] Dobiegła końca modernizacja stadionu przy ulicy Zielonej w Słupsku. Kibice Gryfa mecze swojej drużyny obejrzą w świetle jupiterów zasiadając na zadaszonej trybunie. To jednak nie koniec inwestycji na miejskim obiekcie.

📢 Skubas i Hnatowicz na otwarciu lata w Damnicy! Artyści wystąpią na tarasie zabytkowego pałacu W tym roku Centrum Kultury Powiatu Słupskiego na otwarcie lata zaprosiło Skubasa - znakomitego artystę, który stworzył jedną z najpiękniejszych polskich piosenek o braku miłości, a teraz powrócił z czwartym studyjnym albumem zatytułowanym "W ogień". Dodatkowo, w tym roku, podczas 61. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, artysta po raz pierwszy zaprezentował na żywo wraz z Józefiną utwór “Gdy jest brzydko”, zdobywając nagrodę główną oraz statuetkę ZAIKS-u za najlepszy tekst.

📢 Gry, turnieje, kostiumy i dobra zabawa. Nadchodzi GryfCon II w Słupsku Dwa dni z postaciami z anime, mang i futrzakami. Do tego gry na konsole i plansze, a także poważne prelekcje psychologiczne i o kulturze masowej. W dniach 29-30 czerwca w Słupsku odbędzie się impreza „GryfCon II. Retro edition”.

📢 Na Bałtyku trwają ćwiczenia Baltops 24. Zadania realizują polscy marynarze, lotnicy i spadochroniarze [NOWE ZDJĘCIA] Do 22 czerwca potrwają największe ćwiczenia NATO na Bałtyku, Baltops 24. Uczestniczą w nich polskie okręty, choć nie tylko. Jednostki sojusznicze operują niemal na całym basenie Morza Bałtyckiego. 📢 Opera i musical na wynos w Bytowie. Niezwykłe wydarzenie w mieście na Kaszubach Niezwykłe wydarzenie w Bytowie. Na rynku można było posłuchać Operetki Wrocławskiej. Oczywiście publiczność dopisała.

📢 Z dala od przemysłu, z widokami na przyszłość. Rozmowa z wójtem gminy Główczyce Wójt gminy Główczyce Rafał Teterka ma 49 lat. Jest absolwentem Politechniki Koszalińskiej. Służył w siłach powietrznych. W wyborach samorządowych wygrał w pierwszej turze z czterema kontrkandydatami 52,22-procentowym poparciem. 📢 Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze w Główczycach. Rywalizowali strażacy ochotnicy z regionu W niedzielę, 16 czerwca w Główczycach odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze. Strażacy ochotnicy z regionu rywalizowali w kilku konkurencjach. Jak zawsze, zawody cieszyły sporym zainteresowaniem.

📢 Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku świętuje 20. urodziny. Stowarzyszenie zyskało sztandar 17 czerwca w auli Uniwersytetu Pomorskiego odbyło się uroczyste nadanie sztandaru Słupskiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku. Nie zabrakło wzruszeń, podziękowań i życzeń na przyszłość. 📢 Osiemnasty zjazd legendarnego klubu piłkarskiego MKS Cieśliki w Ustce [ZDJĘCIA] Tradycyjnie w rodzinnej atmosferze wychowankowie Międzyszkolnego Klubu Sportowego Cieśliki Słupsk (to była kuźnia piłkarskich talentów w latach 60. i 70. XX wieku) już po raz osiemnasty spotkali się, by powspominać dawne i piękne czasy oraz wspólnie obejrzeć niektóre mecze Euro 2024. 📢 Od poniedziałku w Ustce obowiązuje strefa płatnego parkowania W Ustce od poniedziałku parkowanie w dni powszednie jest płatne. W sezonie w centrum miasta obowiązuje SPP. Posiadacze Usteckiej Karty Mieszkańca mogą skorzystać z ulg. Na abonament ze zniżką mogą też liczyć właściciele samochodów hybrydowych.

📢 Pożar przy ulicy Słonecznej w Słupsku. Hala z materiałami palnymi ocalała W niedzielę późnym popołudniem aż dziewięć zastępów Państwowej Straży Pożarnej wyruszyło do pożaru w jednej z firm przy ulicy Słonecznej w Słupsku. Zagrożenie ekologiczne było olbrzymie. Na szczęście strażacy szybko ugasili pożar.

📢 Jubileusz 20-lecia istnienia Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Piknik na bulwarach Dwadzieścia lat pasji i tradycji. Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku obchodzi jubileusz. W niedzielę, na słupskich bulwarach odbył się urodzinowy piknik. 📢 W Karżniczce biegali, chodzili i jeździli quadami dla Mateuszka [ZDJĘCIA] W sobotę, 15 czerwca, w Karżniczce spotkali się ludzie o wielkich sercach. W samo południe rozpoczął się bieg dla Mateuszka Garsteckiego, który od urodzenia jest niepełnosprawny i oczekuje na operację nóg. "Powrót do sprawności" - tak nazywała się impreza zorganizowana przez Koło Gospodyń Wiejskich Karżniczka, które reprezentowali Agnieszka i Przemysław Grachelowie, Kamila Woronowicz i Szymon Rahoza.

📢 Piłkarski turniej oldboyów w Kępicach. 10 drużyn walczyło o Złotą Piłkę [zdjęcia] W sobotę w Kępicach było wielkie piłkarskie święto. W XII Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej Oldbojów spotkało się 10 drużyn. 📢 Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” powstała 65 lat temu. Zobacz, jak wyglądały kiedyś słupskie osiedla [ZDJĘCIA] Jedna z najstarszych spółdzielni mieszkaniowych w Słupsku obchodzi w tym roku swój jubileusz. SSM „Czyn” powstała w 1959 roku, a w jej zasobach mieszka obecnie blisko 10 tysięcy osób. Zobacz na archiwalnych zdjęciach jak powstawały i wyglądały słupskie osiedla. 📢 Najdziwniejsze łazienki w Polsce. Co za pomysły! Kąpiel tylko dla odważnych Łazienka z pomysłem to chwytliwe hasło. Szczególnie w blokach, gdzie do dyspozycji mamy małe klitki trzeba sobie jakoś radzić, ale pomysły uwiecznione na zdjęciach to chyba jednak za dużo. Łóżko piętrowe nad wanną? Pralka wmurowana w ścianę? Zobaczcie sami!

📢 Słupsk i region ponad 20 lat temu. Czy poznasz wszystkie miejsca? [ZDJĘCIA] 22 lat to niedużo, ale w tym czasie nasz region mocno się zmienił. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z 2002 roku.

📢 Gryf demoluje Powiśle Dzierzgoń. Siedem bramek w Słupsku. Losy awansu w ostatniej kolejce W przedostatnim meczu sezonu Energa Gryf Słupsk rozbił Powiśle Dzierzgoń. Siedem bramek obejrzeliśmy na stadionie przy ul. Zielonej. Drużynę, która awansuje do III ligi poznamy 22 czerwca, to wtedy rozegrana zostanie ostatnia kolejka gier. 📢 Śmiertelny wypadek niedaleko Rokit. Nie żyje motocyklista Do tragicznego wypadku doszło w sobotę 15 czerwca w gminie Czarna Dąbrówka. Nie żyje kierowca motocyklista. 📢 Słupski Marsz Równości 2024. Kolorowy pochód przeszedł głównymi ulicami miasta [ZDJĘCIA] W sobotę (15 czerwca) ok godz. 14 z mostu Grosza (kładka między Miejską Biblioteką Publiczną a Młodzieżowym Domem Kultury) przy ul. Szarych Szeregów wystartował Słupski Marsz Równości 2024. Tęczowe flagi i transparenty towarzyszyły uczestnikom. Kolorowy pochód przeszedł głównymi ulicami miasta.

📢 Fantastyczny koniec roku akademickiego. UUTW "Żyj kolorowo" egzamin zdał celująco Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku "Żyj kolorowo" zakończył 19. rok swojej działalności. Dorośli studenci wszystkie egzaminy zdali celująco, wysłuchali świetnego wykładu o muzyce i udowodnili, że najlepiej czują się na scenie. 📢 Rajska wyspa w Dolinie Charlotty? Brama do balijskiej wioski już wita gości [ZDJĘICA, WIDEO] Niezwykła budowla powstaje na łące w Dolinie Charlotty w Strzelinku pod Słupskiem. Będzie to indonezyjska wyspa Bali w pigułce – powstanie świątynia, teatr, restauracja, sala do ekspozycji wystaw, bungalowy z basenami, a to wszystko w otoczeniu palm i kwiatów jak w Indonezji. Już 1 lipca odbędzie się wielkie show, w którym weźmie udział kilku dziesięcioro indonezyjskich artystów. 📢 Osoby o tych imionach są wredne i zawistne. Unikaj ich jak ognia. Mają ciężki charakter i trudno z nimi współpracować (zdjęcia) 15.06.2024 Od setek lat ezoterycy zajmują się znaczeniem imion. Według wielu z nich imię predysponuje człowieka, który je nosi, do posiadania i eksponowania niektórych cech charakteru. Wierzono, że imię ma wpływ na nasza osobowość, charakter, empatię i inteligencję. Jednią są empatyczni i mili inni podli i zawistni. Czy na nasz charakter i zachowanie wpływa imię, które nosimy? Osoby o tych imionach są najwredniejsze. Sprawdź.

📢 Powstaje kolejny odcinek drogi ekspresowej S6 między Trójmiastem a Szczecinem. Zobaczcie postępy prac W województwie pomorskim powstaje odcinek trasy S6 pomiędzy Słupskiem a Bobrownikami. Całość powstaje w ramach drogi ekspresowej S6 pomiędzy Słupskiem a Bożepolem Wielkim, która jest jedną z najważniejszych inwestycji na Pomorzu. 📢 Ryś upodobał sobie plażę nad Bałtykiem w miejscowości Wicie! Ryś w miejscowości Wicie (gm. Darłowo - woj. zachodniopomorskie) spacerował ponownie plażą nad Bałtykiem. Wielki kot został wypuszczony przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze zajmujące się odbudową populacji tych zwierząt. Prezentujemy zdjęcia, które nam wysłała pani Małgorzata Sokalska - emerytowany nauczyciel biologii. 📢 Teleopieka dla seniorów w Miastku. Pierwsze urządzenia rozdane W Miastku pierwsza grupa seniorów odebrała elektroniczne opaski systemu teleopieki. Urządzenia zostały zakupione z programu „Korpus Wsparcia Seniorów”.

📢 MISTRZOWIE SMAKU 2024 Zgłoś kandydatów do nagród w wielkim plebiscycie gastronomicznym! Który kucharz gotuje najsmaczniej? Który kelner najsympatyczniej obsługuje klientów? Który barman robi najlepsze drinki? Kto piecze najlepsze ciasta? Gdzie można zjeść najlepsze lody, gdzie warto wybrać się na obiad czy kolację, a gdzie na kawę lub ciasto? Po raz kolejny głosami klientów zostaną przyznane nagrody w plebiscycie Mistrzowie Smaku. NOWOŚĆ! W wielkim finale czekają główne nagrody finansowe w wysokości 20 000 złotych! 📢 Piękne imprezowiczki w nadmorskich dyskotekach. Królowe parkietu [ZDJĘCIA] Te panie z pewnością podbiły ostatnie imprezy w klubach z regionu słupskiego. W naszej galerii znajdziesz najnowsze zdjęcia z Klubu Euphoria oraz Crystal Club. 📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 20.05.2024 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać.

📢 Oto najdroższe psy na świecie. Te szczeniaki mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie! 📢 Jak wyglądają najdroższe rasy psów? Za rasowego psa zapłacisz kilkadziesiąt tysięcy złotych. Aż ciężko uwierzyć... Zastanawiałeś się nad zakupem rasowego psa? Ceny najdroższych psów wahają się od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych, choć cena psa znajdującego się na podium może zaskoczyć. W galerii przedstawiamy ceny najdroższych psów na Pomorzu. Wszystkie pochodzą z portalu OLX z ogłoszeń, które można znaleźć w województwie pomorskim.

📢 Strefa Imprez. DJ Fafaq w Crystal Club Słupsk. Tak się bawiliście [ZDJĘCIA] Zobacz, jak bawili się słupszczanie na ostatnich imprezach w Crystal Club. Gwiazdą weekendy był znany DJ Fafaq. 📢 Jak zmieniało się centrum Słupska? Układ komunikacyjny z rondem pod szaszłykiem Zaprojektowano go i rozpoczęto budowę 50 lat temu, bo przejazd przez Słupsk we wszystkich kierunkach, a zwłaszcza nad morze, stawał się wielkim utrapieniem komunikacji drogowej. Słupsk jako peerelowski ośrodek przemysłu i rolnictwa był już w fazie dynamicznego rozwoju, wkrótce został stolicą nowo utworzonego województwa. Plan przebudowy układu komunikacyjnego centrum objął skrzyżowania u zbiegu alej Sienkiewicza i Wojska Polskiego oraz ulic Jedności Narodowej, 9 Marca (obecnie Anny Łajming) i Starzyńskiego. Zawalidrogą okazał się Dom Kultury Kolejarza. 📢 Tak wyglądał Słupsk pod koniec XIX wieku. Zobaczcie unikalne zdjęcia W zbiorach Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej znaleźliśmy zestaw zdjęć Słupska z końca XIX wieku. Na fotografiach uwieczniono nie tylko ówczesny wygląd miasta, ale także jego mieszkańców. To unikalna faktografia sprzed ponad 130 lat.

📢 Od centrum Słupska na zachód. Zobaczcie ulicę Tuwima na dawnych zdjęciach! Ulica Tuwima nie jest reprezentacyjna ani urokliwa pod względem architektonicznym, ale to najbardziej ruchliwa i wielofunkcyjna ulica, wiodąca z centrum Słupsku w kierunku Szczecina. Mimo obwodnicy S6, ringu w ciągu DK21 przez miasto oraz częściowego rozdzielenia kierunków ruchu na sąsiednie ulice równoległe i przecznice, wciąż pozostaje drogowym oknem miasta na zachód. I tak jest od kilku stuleci. 📢 Ceny w górę, ale bez paragonów grozy. Zobacz, jak w Ustce otwiera się sezon Najdrożej rodzinę turystów może kosztować spacer ustecką Promenadą Nadmorską, gdzie atrakcje - nie tylko w postaci jadła - czyhają na nich co krok. Jeśli ktoś wybiera wczasy bez wyżywienia lub lubi podjadać między posiłkami, musi się liczyć z wydatkami. Jednak ceny dań nie zatrważają aż tak bardzo, a właściciele restauracji robią wszystko, by przyciągnąć wygłodniałych turystów i miejscowych łakomczuchów.

