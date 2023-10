Przegląd prasy (20.10.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Rockowe show ukraińskiej orkiestry z Charkowa w Słupsku. Była moc!”?

Prasówka 20.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Rockowe show ukraińskiej orkiestry z Charkowa w Słupsku. Była moc! Rock Sympho Show to imponujące widowisko muzyczne w wykonaniu ukraińskiej orkiestry z Charkowa. W programie znalazły się najlepsze kompozycje światowych legend XX i XXI wieku, takich jak Led Zeppelin, Deep Purple, Queen, AC/DC, Metallica, czy Depeche Mode. Zabrzmiały też jak ukraińskie kompozycje, które orkiestra wykonała we własnej rockowej interpretacji. Jednak główne przesłanie to: bawcie się, ale pamiętajcie, że wojna na Ukrainie trwa nadal. A ludzie wciąż potrzebują pomocy.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 20.10.23

📢 Limity wypłat pieniędzy z banków - PKO, Pekao, Millennium i inne. W tych sytuacjach bank nie wypłaci pieniędzy [20.10.2023 r.] Planujesz duży zakup lub inwestycję za gotówkę? Może się okazać, że nie wystarczy, że udasz się do najbliższego oddziału swojego banku. Banki mają określone limity wypłat jednorazowych. Różnią się one w poszczególnych bankach i wahają pomiędzy 10 a 20 tys. zł. Jakie limity wypłat obowiązują w PKO, Pekao, Millennium, Alior Bank, Santander i innych popularnych bankach? Sprawdź!

📢 Idealne miejsce na jesienny spacer. Mosty Kozińskie na Kaszubach (WIDEO) Mosty Kozińskie zostały wysadzone podczas II wojny światowej. Stały się sporą atrakcją turystyczną. Robią wrażenie, szczególnie ze względu na swój rozmiar. Jeśli chcesz je zobaczyć wystarczy pojechać do gminy Czarna Dąbrówka.

Prasówka 20.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Policjant ewakuował poszkodowanego w wypadku kierowcę, którego samochód zaczął się palić O tym, że policjantem jest się również poza służbą doskonale wie st. post. Maksymilian Zuba z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Słupsku, który w miniony weekend, będąc w czasie wolnym od służby był świadkiem groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego. Policjant widząc samochód, który wjechał do głębokiego rowu i zaczął się palić od razu zareagował, ewakuował poszkodowanego kierowcę w bezpieczne miejsce, udzielał mu pomocy medycznej i sprawnie zabezpieczył miejsce zdarzenia do czasu przyjazdu swoich kolegów z patrolu i służb ratunkowych.

📢 Kościół budowany w czasie I wojny światowej w Borowym Młynie będzie odrestaurowany (WIDEO) Blisko 150 tysięcy złotych otrzyma gmina Lipnica na prace malarskie-wewnętrzne kościoła Parafialnego p.w. Ducha Świętego w Borowym Młynie. To kolejna dotacją na zabytkową świątynię. 📢 Sky Bridge 721, czyli najdłuższy most wiszący na świecie. Wspaniała atrakcja tuż za polską granicą. Ile kosztują bilety? Sky Bridge 721 to wyjątkowy most w Czechach. Co go wyróżnia? Jest najdłuższym pieszym mostem wiszącym na świecie. Znajduje się w ośrodku Dolní Morava, znanego do tej pory m.in. z ogromnej wieży widokowej, nazywanej „ścieżką w chmurach”. Wiszący most w Czechach jest rozpięty pomiędzy dwoma sąsiadującymi szczytami i wisi na wysokości prawie 100 metrów! Zobaczcie, jak wygląda Sky Bridge 721. Czy warto się tam wybrać? Ile kosztują bilety?

📢 Dawny nazistowski obóz pracy w lesie na Dolnym Śląsku. Tu zwożono same kobiety Arbeit Lager Birnbäumel był obozem przeznaczonym dla kobiet. W gęstym lesie między wsiami Sułów i Gruszeczka, w rejonie Doliny Baryczy na Dolnym Śląsku, wciąż można zobaczyć jego pozostałości. Fundamenty budynków, niektóre odkryte, niektóre porośnięte i zasłonięte betonowymi płytami, nadal kryją wiele historycznych tajemnic. Co znajdziemy nieopodal Gruszeczki? 📢 Dobiegają końca wycinki pod budowę kolejnego etapu ringu miejskiego. Utrudnienia na ulicy Słonecznej [ZDJĘCIA] Ku końcowi zmierzają prace związane z wycinką drzew pod budowę słupskiego ringu. Postęp robót widać niemal na wszystkich odcinkach przyszłej drogi. 📢 Jak przezimować pelargonie w torbie papierowej lub kartonie? Ta metoda naprawdę działa. Tak przechowasz te kwiaty do wiosny Pelargonie to wieloletnie kwiaty, które można przechować do wiosny, jednak trzeba im zapewnić odpowiednie warunki. Ciekawą metodą jest zimowanie pelargonii w kartonie lub papierowej torbie. Rośliny nie potrzebują dostępu do światła, nie zajmują też dużo miejsca. To łatwy i skuteczny sposób, sprawdziliśmy to. Zobacz, jak wygodnie przechować pelargonie.

📢 MOPR w Słupsku zmieni siedzibę. Ośrodek będzie funkcjonował w centrum miasta Do budynków po dawnym liceum ekonomicznym przy ul. Partyzantów przenieść się ma Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku. Nowe obiekty mają zaspokoić potrzeby mieszkańców i urzędników. 📢 Tragiczny wypadek w Wielu. Mężczyzna spadł z dachu i zginął! Sprawę wyjaśnia policja Do tragicznego wypadku doszło w środę w Wielu, gm. Karsin. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 41-letni mężczyzna podczas remontu dachu spadł z wysokości ok. 8 m. Zginął na miejscu. 📢 Tak mieszka Ewa Wachowicz. Niesamowita posiadłość Miss Polonia z widokiem na Babią Górę. Zobacz wyjątkową kuchnię gwiazdy „Ewa gotuje” Ewa Wachowicz mieszka w drewnianym domu z bali u podnóża Babiej Góry. Ta piękna posiadłość stanowi spełnienie jej marzeń z dzieciństwa, bo w podobnym domu żyli kiedyś dziadkowie słynnej Miss Polonia. Zajrzyj do niezwykłego domu Ewy Wachowicz i zobacz, gdzie przygotowuje pyszności gwiazda programu „Ewa gotuje”. Koniecznie zobacz jej piękny ogród z sauną oraz plenerową kuchnią z niesamowitym widokiem na góry.

📢 Kalkulator zużycia prądu. Masz za duże rachunki? NATYCHMIAST wyciągnij wtyczkę z gniazdka. Te urządzenia pobierają najwięcej prądu Uruchom kalkulator zużycia prądu i sprawdź, co powiększa twój domowy rachunek za energię. Oto lista urządzeń, które zużywają najwięcej prądu, nawet jeśli z nich nie korzystasz. Chcesz się obronić przed wysokimi rachunkami i nie przekroczyć 2000 kWh? Sprawdź listę urządzeń, które są pożeraczami prądu i kradną go bez twojej wiedzy. Te sprzęty i urządzenia kosztują cię kilkaset złotych rocznie! Tak obliczysz roczne zużycie prądu. Metoda jest prosta. 📢 Marcin Mastalerek: W przyszłym tygodniu konsultacje prezydenta Andrzeja Dudy z partiami politycznymi W przyszłym tygodniu odbędą się spotkania konsultacyjne prezydenta z przedstawicielami partii, które weszły do Sejmu – zapowiedział w czwartek w Radiu ZET Marcin Mastalerek, społeczny doradca Andrzeja Dudy. Ocenił on również, że PiS „koncertowo zawaliło kampanię” oraz że Jarosław Kaczyński powienien „pójść na polityczną emeryturę”.

📢 Najpiękniejsze wiązanki na Wszystkich Świętych 2023. Tak wyglądają propozycje najmodniejszych w tym roku wiązanek (zdjęcia) 19.10.23 Piękne dekoracje pomników na Wszystkich Świętych 2023. Zobaczcie najpiękniejsze i unikatowe propozycje dekoracji pomników na Wszystkich Świętych w 2023 roku. 1 listopada już niebawem, warto zapoznać się z najnowszymi propozycjami na dekoracje i wieńce na groby naszych bliskich. Jakie kolory i liście są w tym roku w trendach? Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to czas w którym wspominamy naszych bliskich i odwiedzamy ich groby. 📢 Te produkty SANEPID nakazał natychmiast wycofać z półek w Biedronce, Lidlu i innych. Parówki, jajka, mięso 19.10.23 Główny Inspektorat Sanitarny nakazał wycofanie ze sklepów kolejnych produktów, których spożycie zagrażać może zdrowi oraz życiu konsumentów. Mowa tu o takich produktach jak parówki, mięso, jajka czy kosmetyki. Wykryto w nich albo niepożądane substancje lub skażenie bakteriami salmonelli. Oznacza to, że produkty te muszą natychmiast zostać wycofane ze sprzedaży. Sprawdź o które produkty i ich partie chodzi. Robisz zakupy w Biedronce, Lidlu, Auchan czy innych popularnych marketach? Sprawdź czy nie kupiłeś rzeczy wycofanych przez Sanepid.

📢 Jesienna wyprzedaż działek ogrodniczych w Słupsku. Ostatnia szansa na zakup działki ROD. Zobacz ofert na OLX (zdjęcia) 19.10.23 Jesień to znakomita okazja na zakupienie działki ogrodniczej na Rodzinnych Ogródkach Działkowych. Sporo działkowiczów decyduje się już po sezonie na sprzedaż prawa do swojej działki ROD. Ile trzeba zapłacić jesienią 2023 za działkę w Słupsku i okolicy? Okazuje się, że ofert sprzedaży jest stosunkowo niewiele, chętni więc muszą bardzo się spieszyć aby jeszcze w tym roku kupić wymarzoną działkę. 📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 19.10.2023 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

📢 To odliczysz od podatku w 2023 roku. Sprawdź co odliczysz po raz pierwszy i ile zyskasz! 19.10.2023 Te rzeczy można odliczyć od podatku w 2023 roku. Wielkimi krokami przychodzi czas, kiedy musimy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Każdy płatnik będzie musiał dokonać rozliczenia od 15 lutego. Warto zapoznać się z najnowszymi ulgami podatkowymi, aby nie być zmuszony do dopłaty. Sprawdź, co możesz odliczyć od podatku po raz pierwszy w 2023 roku! 📢 Pomysł na obiad. Przepisy na proste obiady z tego, co jest w domu. TOP 12 przepisów naszych Czytelników Proste i łatwe obiady z tego, co jest w domu! W każdym domu znajdzie się mąka, kasza, ryż i mięso w zamrażalniku, a w lodówce jajka, kawałek kiełbasy lub boczku i ser żółty! A w spiżarni przecier pomidorowy, cebula i ziemniaki. Z tych kilku składników można wyczarować pyszne obiady dla całej rodziny. Kliknijcie w galerię i zobaczcie nasze propozycje!

📢 Taka będzie najniższa krajowa w 2024 roku! Oto wyliczenia prognozowanej podwyżki. Zobacz, o ile więcej będziesz zarabiał 19.10.2023 Ile wyniesie płaca minimalna w 2024 roku? Sprawdź, o ile więcej będziesz zarabiał. Jaki wzrost najniższej krajowej przewidują eksperci? Tyle zarobisz „na rękę” w 2024. W 2023 roku płaca minimalna wzrośnie w dwóch etapach. W styczniu wzrosła do 3490 zł brutto. Kolejne zmiany nastąpią 1 lipca 2023 roku i najniższa krajowa wyniesie 3600 zł brutto. Jakie zmiany będą w 2024? Sprawdź szczegóły! 📢 U cioci na imieninach, czyli kultowe przekąski i dania PRL na każdej domówce [PRZEPISY] Sałatka jarzynowa, zimne nóżki, jajka w majonezie, koreczki z kiełbasy i żółtego sera, sos tatarski i obowiązkowo paluszki w szklance – oto kultowe przekąski na każdej domówce w PRL-u. Macie ochotę zorganizować imprezę w stylu „czasów słusznie minionych”? Zobaczcie nasze propozycje na menu rodem z PRL-u. Będzie smacznie i sentymentalnie.

📢 Wspominamy wakacje w koszalińskiej Prywatce. Zobacz ZDJĘCIA pięknych imprezowiczek! 19.10.2023 No cóż! Czas wakacyjnych szaleństw już za nami! Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by jeszcze te chwile powspominać. A w lipcu i sierpniu w koszalińskim klubie Prywatka było naprawdę gorąco! Zapraszamy do obejrzenia wybranych zdjęć z wakacyjnych imprez w klubie. 📢 Śmiertelny wypadek na autostradzie A4 przy węźle Bielany Wrocławskie. Samochód dostawczy wbił się w naczepę tira. Auto zostało zmiażdżone Śmiertelny wypadek na autostradzie A4 przy stacji Orlen na węźle Bielany Wrocławskie. Samochód dostawczy, którym podróżowały dwie osoby, z impetem wbił się w naczepę tira. Bus został dosłownie zmiażdżony. Autostrada w kierunku Katowic została zablokowana.

📢 Niedozwolone przechodzenie przez tory to na Pomorzu nieustający problem Służą głównie za nielegalne skróty, są zlokalizowane przy dużych stacjach, jak i mniejszych przystankach. Zakład Linii Kolejowych w Gdyni szacuje, że na terenie województwa pomorskiego znajduje się nawet 400 dzikich przejść przez tory. Co roku na wielu z nich dochodzi do wypadków.

📢 10 najlepszych miejsc na zimowy urlop w Europie. W nowym rankingu zwyciężyło polskie miasto! Czym zachwyciło zagranicznych ekspertów? Zastanawiacie się, gdzie zaplanować zimowy urlop czy krótką weekendową wycieczkę w Europie, by nacieszyć się atmosferą Bożego Narodzenia czy sylwestra? Okazuje się, że nie musicie daleko jechać. W nowym rankingu 10 najlepszych miejsc na zimowy urlop w Europie, stworzonym przez brytyjskich ekspertów, zwyciężyło polskie miasto i wcale nie chodzi o Zakopane. Sprawdźcie, czym tak zachwyciło zagranicznych ekspertów. 📢 Gmina Damnica odrestaurowała pomnik upamiętniający bitwę pod Mianowicami. Zyskał nowy wygląd Zakończyły się już prace konserwatorskie przy pomniku upamiętniającym bitwę pod Mianowicami. Gmina ma w planach również zagospodarowanie przestrzeni wokół obiektu. 📢 Agata Kornhauser-Duda w Rzymie postawiła m.in. na granatową stylizację i... szpilki. Kolor jej butów bardzo się wyróżniał Agata Kornhauser-Duda wraz z mężem wybrała się do Rzymu, aby wziąć udział w uroczystościach w 45. rocznicę wyboru Papieża św. Jana Pawła II. Pierwsza dama już na samym wstępie - wsiadając do samolotu postawiła na mocny kolory swojej stylizacji. Zobacz, jak się prezentuje żona Dudy we Włoszech.

📢 55-letnia kobieta z powiatu słupskiego przelała oszustowi 20 tys. złotych! Policja apeluje o ostrożność Ofiarą oszusta padła wczoraj 55-letnia mieszkanka powiatu słupskiego. Straciła 20 tysięcy złotych. Usłyszała w słuchawce telefonu, od mężczyzny podającego się za pracownika banku, że ktoś próbuje wziąć kredyt za pośrednictwem jej bankowego konta, a zgromadzone na nim środki są zagrożone. Zmanipulowana przez oszusta kobieta, przelała oszczędności na wskazane przez niego konto, a następnie, po rozmowie z bankową infolinią została poinformowana, przez prawdziwych bankowców, że padła ofiarą przestępców.

📢 Spotkanie z pięściarzami w Podkowa Cafe w Słupsku. Poznajemy zdolnych sportowców z regionu W czwartek, 19 października, odbędzie się kolejne "Spotkanie przy kawie z..." O godzinie 17 w kawiarni Podkowa Cafe przy ul. Starzyńskiego w Słupsku gośćmi będą przedstawiciele Słupskiego Klubu Bokserskiego Energa Czarni - Marek Pałucki, były pięściarz, trzykrotny mistrz Polski w wadze superciężkiej i Jerzy Walczuk, trener grup młodzieżowych, które mają medalowe sukcesy w mistrzostwach Polski i Ogólnopolskich Olimpiadach Młodzieży.

📢 Ewo, odeszłaś zbyt szybko, spoczywaj w pokoju Dziś, w Stargardzie zmarłą st. szeregową Ewę Graczyk pożegnali rodzina, przyjaciele oraz koleżanki i koledzy z 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej i 12 Brygady Zmechanizowanej. 📢 Fabryka Sztuk w Tczewie kupiła syrenkę. Oficjalnie ją przywitano w PRL-owskim anturażu Syrenę produkowano w Polsce w latach 1957-1983. Ponad pół miliona Polaków było szczęśliwymi posiadaczami tego auta. Syrena z Fabryki Sztuk w Tczewie to model 105 z 1978 roku. Na chodzie. 📢 Godziny oczekiwania w słupskim ratuszu. Członkowie komisji wyborczych byli wściekli i zmęczeni Jesteśmy czterdziestą godzinę bez snu. Ignorują nas, nie mamy żadnych informacji – mówią w rozmowie z „Głosem” członkowie jednej z komisji wyborczych w Słupsku. Na załatwienie formalności w słupskim ratuszu czekali cały dzień.

📢 "Nie święci garnki lepią". Bytowianie stworzyli prawdziwe cuda (WIDEO) To niezwykła wystawa, bo powstała z dzieł wykonanych przez bytowian. Przez kilka miesięcy lepili gliniane garnki. Powstały prawdziwe cuda. W roli głównej żuraw! 📢 Najmodniejsze stroiki na grób na Wszystkich Świętych 2023. Piękne dekoracje na cmentarz na 1 listopada. Te wyjątkowe wiązanki na grób to hit Stroiki na cmentarz warto wybrać już teraz, bo lada chwila przypada jedno z najważniejszych świąt w roku, czyli dzień Wszystkich Świętych. 1 listopada dekorujemy nagrobki kompozycjami na cmentarz i zapalamy znicze, żeby uczyć pamięć bliskich i przyjaciół. Podpowiadamy, jakie wiązanki na Wszystkich Świętych wybrać. Zobacz w galerii, jak pięknie można udekorować rodzinne groby.

📢 W piątek w Słupsku msza w intencji pracowników oświaty W piątek w Sanktuarium św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Słupsku odbędzie się msza święta pod przewodnictwem ks. biskupa Zbigniewa Zielińskiego. Msza odbędzie się z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

📢 Dymy, wybuchy, strzały. Spokojnie, to tylko ćwiczenia Batalionu Ochrony Bazy w Redzikowie Żołnierze Batalionu Ochrony Bazy z marynarzami US Navy przeprowadzą wspólne ćwiczeniach na terenie Bazy w Redzikowie pod Słupskiem. Uspokajają mieszkańców, że może być głośno, ale nie ma powodów do niepokoju. 📢 Tak wyglądają najdroższe rasy psów. Za rasowego psa zapłacisz kilkadziesiąt tysięcy złotych. W te ceny naprawdę ciężko uwierzyć Zastanawiałeś się nad zakupem rasowego psa? Ceny najdroższych psów wahają się od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych, choć cena psa znajdującego się na podium może zaskoczyć. W galerii przedstawiamy ceny najdroższych psów na Pomorzu. Wszystkie pochodzą z portalu OLX z ogłoszeń, które można znaleźć w województwie pomorskim. 📢 Tak dostaniesz projekt domu bez pozwolenia (do 70 mkw). Za ile go zbudujesz? Z tą budową możesz wystartować od zaraz, bez uzgodnień Chcesz zbudować dom, ale nie chcesz wydawać tysięcy złotych na projekt? Wiemy, gdzie znaleźć projekty domów za darmo. Nie musisz też ubiegać się o pozwolenie na budowę. Oto gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw. Celem programu budowy domów bez pozwolenia na budowę jest m.in. uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność projektów. Zobacz galerię prac konkursowych.

📢 Te towary spożywcze wycofano ze sprzedaży, bo są niebezpieczne. Ostrzeżenia GIS: październik 2023. Zobacz, co zniknęło z półek Inspekcja sanitarna w październiku 2023 wycofała kolejną partię produktów niebezpiecznych dla zdrowia. Zanim pójdziesz na zakupy, sprawdź jakich towarów nie kupować w popularnych marketach. Zobacz też w domu, czy nie masz artykułów wycofanych przez GIS. UWAGA! Lista podejrzanych artykułów uaktualniana jest na bieżąco, więc codziennie śledź z nami alerty Głównego Inspektora Sanitarnego.

📢 Trwa budowa drogi S6 na odcinku Koszalin - Słupsk. Jak przebiegają prace? [ZDJĘCIA] Trwają prace przy budowie drogi ekspresowej S6 na odcinku z Sianowa do Słupska. Wyraźnie widać już zarysy przebiegu drogi oraz poszczególnych węzłów. 📢 Stomia to nie wyrok. To szansa na drugie życie. Rozmowa z Violettą Kiełpińską Stomia wcale nie oznacza gorszego życia. Rozmowa z Violettą Kiełpińską, prezesem słupskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Stomijnego Pol-Ilko.

📢 Słupsk: Poszukiwani świadkowie wypadku na Hubalczyków. Potrącona została piesza Policjanci z Komisariatu Policji I w Słupsku poszukują świadków wypadku, do którego doszło 4 października około godziny 5.20. Z ustaleń policjantów wynika, że do zdarzenia z udziałem pieszej i kierującego osobowym fordem doszło na oznakowanym przejściu dla pieszych w Słupsku przy ul. Hubalczyków. 📢 Słupskie ulice, które tworzyły historię naszego miasta. Wojska Polskiego, Wolności, Jana Pawła II Aleja Wojska Polskiego to bez wątpienia jedna z najbardziej reprezentacyjnych ulic Słupska. Ale to nie jedyna ulica, która miała charakter miastotwórczy i miała bardzo duży wpływ na życie mieszkańców naszego miasta. Do grona tych ulic zaliczyć można również inne. Które? Zapraszamy do naszego materiału. 📢 Nowy, a już coś cieknie. Zalany tunel pod torami na PKP w Słupsku Trochę deszczu wystarczyło, aby w nowo otwartym tunelu pod torami na dworcu PKP w Słupsku, zebrała się woda. Nie jest to jeszcze bajoro po kolana, ale suchą stopą nie da się przejść. Na środę zaplanowana jest wizja lokalna z udziałem inwestora i wykonawcy, aby coś zaradzić i zapobiec kolejnym powodziom.

📢 Posłowie w okręgu słupsko-gdyńskim. Zobacz 14 reprezentantów z naszego okręgu Czternastu posłów z okręgu słupsko-gdyńskiego zasiądzie w sejmowych ławach. To pięć kobiet i dziewięciu mężczyzn. Sześć mandatów otrzyma Koalicja Obywatelska, cztery Prawo i Sprawiedliwość, dwa Trzecia Droga i po jednym Nowa Lewica i Konfederacja. 📢 Straż Graniczna z Ustki w akcji. Ujawniła papierosy i krajankę tytoniową o szacunkowej wartości blisko 450 tys. zł Papierosy i krajankę tytoniową o szacunkowej wartości blisko 450 tys. zł przejęli funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Ustce i pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej. Nielegalny towar znaleziono u dwóch mieszkańców woj. pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. 📢 W okręgu 26 (gdyńsko-słupskim) wygrała Barbara Nowacka Barbara Nowacka (KO) zdecydowanie wygrała w okręgu gdyńsko-słupskim uzyskując ponad 139 tys. głosów. Za nią uplasowali się politycy PiS - Piotr Müller z ponad 72 tys. głosów i Marcin Horała z ponad 47 tys. głosów. Na liście KO trzeci wynik uzyskał debiutant w polityce, były piłkarz Arki Gdynia Rafał Siemaszko - ponad 15 tys. głosów.

📢 Oto najseksowniejsze stewardesy! GALERIA ZDJĘĆ. Są mądre, śliczne i seksowne. Z nimi poleciałbyś na koniec świata ZDJĘCIA 17.10.2023 Muszą znać wiele języków, potrafią odnaleźć się każdej, nawet ekstremalnej sytuacji. Do tego są piękne, nieraz ładniejsze niż zawodowe modelki. Tak... mowa o stewardesach. Aby zostać jedną z nich, trzeba przejść złożony proces rekrutacyjny. Wybierane są tylko najlepsze. My postanowiliśmy sprawdzić, jak prezentuje się damska obsługa samolotów na liniach lotniczych z całego świata. 📢 Felieton rowerowy. Czym się spina Poddąbie i Dębina? Mając już niemało przejechanych kilometrów na rowerze ostro się hamuje na sam widok przydrożnego malowidła, ukazującego cyklistę wylatującego z siodełka. Napis głosi: Uwaga !!! Uwaga !!! W małym prostokącie na tym obrazie widnieje kolejne ostrzeżenie: Mokry beton. Taka przestroga trochę śmieszy, ale bardziej cieszy to, że trwa budowa nowego odcinka nadmorskiej rowerostrady Poddąbie – Dębina.

📢 Najlepsze memy dla tych, którym się nie chce pracować. Zrób sobie przerwę na kawę i pośmiej się ze swojego szefa (zdjęcia) 16.10.23 Najtrudniejszy jest zawsze poniedziałek. Po weekendowym odpoczynku powrót do pracy nie należy do najprzyjemniejszych. Tego dnia najtrudniej jest nam odpisać na maile, spotkać się służbowo na telekonferencji czy po prostu być produktywnym. Kto z nas tego nie przeżywał choć jeden raz? Znając Wasze potrzeby przygotowaliśmy coś w sam raz dla tych, którym nie chce się dziś pracować. Zobaczcie najlepsze memy w Internecie o pracy, pracowaniu i szefach. 📢 Unikatowe monety z PRL warte po kilka tysięcy zł. Masz takie w domu? Kolekcjonerzy szukają ich na aukcjach w Internecie 16.10.23 Nie od dziś wiadomo, że fanatycy kolekcjonerzy są w stanie zapłacić każde pieniądze aby skompletować swoje kolekcje. Nie inaczej jest z kolekcjonerami monet. Te na rynkach internetowych aukcji osiągają niejednokrotnie kwoty przekraczające nawet 10 czy 20 tysięcy złotych. Kolekcjonerzy szukają głównie monet w dobrym stanie i rzadkich ale również takich, które swoją wartość zyskują dopiero w pewnej kolekcji. Tak też jest z monetami, które wybite zostały w okresie Polski Ludowej. Jakich monet z PRL szukają kolekcjonerzy?

📢 Grand Prix Ustki 2023 w biegach i nordic walking zakończone. Wręczono nagrody dla najlepszych (zdjęcia) Walka nie tylko z własnymi słabościami, ale również niezwykle deszczową i wietrzną pogodą. Warunki mało sprzyjające nie zniechęciły uczestników do udziału w III biegu i zakończeniu całego cyklu Grand Prix Ustki 2023, jednak na starcie biegu i tak stanęło ponad 120 zawodników i zawodniczek.

📢 To są hity z kartkówek. Takie rzeczy piszą uczniowie na sprawdzianach i w pracach domowych. Riposty z kartkówek uczniów z piekła rodem Uczniowie sięgają do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz!

📢 Stare telefony komórkowe za DUŻE pieniądze. To modele cenne dla kolekcjonerów. Masz? Tyle teraz kosztują. Na tych telefonach dobrze zarobisz Stare telefony komórkowe są warte majątek! Wprawdzie nie dorównują smartfonom, ale są niezwykle cenne! Nie zrobisz nimi zdjęcia, nie przejrzysz facebooka, nie sprawdzisz instagrama... Nokia, Motorola czy Siemens to tylko część marek, rządzących rynkiem telefonów jeszcze 20 lat temu. Dziś mają wartość kolekcjonerską, więc są cenne! Masz w domu te aparaty? To trzymaj się - możesz zarobić dużą kasę! 📢 Najbardziej poszukiwane antyki. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 16.10.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Zobacz opuszczone budynki na Pomorzu. Tak wygląda "polski Hogwart". Masz odwagę tam wejść? Tu straszy! Zamek w Łapalicach oraz inne miejsca Polski Hogwart straszył, niebawem może być perełką Kaszub i polskie architektury. Dziś niestety to jednak opuszczone miejsce i budowla na Pomorzu. Nie jedyna! Gdzie możemy je znaleźć? Jak się okazuje, jest ich północy Polski dużo. Jednym z najsłynniejszych opuszczonych obiektów na Pomorzu jest zamek w Łapalicach, ale to nie jedyne miejsce warte uwagi miłośników dreszczyku i odkrywania. Sprawdźcie, jakie jeszcze opuszczone budynki znajdują się na Pomorzu.

📢 Ustka z najlepszą frekwencją w powiecie w wyborach do Sejmu i Senatu. Mieszkańcy i turyści głosują (Zdjęcia) Do godziny 12 Ustka w wyborach do Sejmu i Senatu miała najwyższą frekwencję w powiecie słupskim. Podnieśli ją skutecznie kuracjusze i turyści, którzy licznie dopisywali się do list wyborczych.

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! 15.10.2023 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 15.10.2023 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! 15.10.2023 Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź koniecznie! 📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 15.10.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznieczy masz je w domu!

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 15.10.2023 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! 15.10.2023 Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź koniecznie naszą listę!

📢 Sztubackie życie w powojennej Ustce. Nauczyciele, uczniowie, szkoły [zdjęcia] Droga do szkoły, przerwa w lekcjach, uśmiech pierwszej nauczycielki. Mundurek, kołnierzyk, tarcza, boisko szkolne, klasówki, matura i wakacje! Czas powojennej Ustki zatrzymał się w kadrze Heleny Bieszczad. Może znajdziecie siebie lub swoich bliskich na fotografiach z tamtych lat? 📢 Ślubowanie, wyróżnienia, czyli dzień nauczyciela. Dzień Edukacji Narodowej w słupskim „Mechaniku” [ZDJĘCIA] W Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku zorganizowano w piątek, 13 października, obchody Dnia Edukacji Narodowej. Było ślubowanie uczniów i wyróżnienia dla nauczycieli. 📢 Tyle zarabia się w Wojsku Polskim w 2023 roku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac w konkretnych stopniach! Oto zarobki żołnierzy w 2023 roku. Stawki uzależnione są od posiadanego stopnia. Wynagrodzenie żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale także wiele ulg i premii finansowych. W Polsce ten rok ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. Ogólnie rzecz biorąc, to tylko w 2023 roku wydatki te, mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile pieniędzy będzie przeznaczonych na pensje dla wojskowych? Sprawdź, ile zarabia się w wojsku na określonych stopniach!

📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź kogo to dotyczy! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 500 plus! 📢 Historia słupskiego Zatorza. Ulica Jana Sobieskiego na starych fotografiach [ZDJĘCIA] Trudno wyobrazić sobie taki Słupsk, w którym Zatorze to tylko potoczna nazwa podmiejskiego obszaru budownictwa indywidualnego. Że to nie dzielnica wielotysięcznych osiedli z blokowiskami, tworzących drugie miasto za kolejowymi torami. Zatorze pewnie pozostałoby jako peryferie Słupska, gdyby nie kilka korekt planów rozwoju przestrzennego miasta, dokonanych na przełomie lat 50. i 60. minionego stulecia. Przypominamy więc, dlaczego zmieniano te plany i jakie były pierwsze tego rezultaty, które pół wieku temu widziała ówczesna młodzież. Jak ulica Sobieskiego, niczym gruba kreska, oddzieliła Zatorze od starszej części Słupska.

📢 Wracają do Ustki nie tylko we wspomnieniach. Rezerwiści Marynarki Wojennej są tu sercem W Ustce trwa doroczny zjazd rezerwy Marynarki Wojennej. To już czwarte spotkanie rezerwistów, którzy przed laty przeszli przez bramę Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej. W tym roku nad morze ściągnęło 110 osób – marynarze, którzy zdobywali specjalności w CSSMW i ich rodziny. 📢 Wielkie emocje w hali Gryfia w Słupsku. Grupa Sierleccy Czarni wygrała z Legią Warszawa 82:80 [ZDJĘCIA, WIDEO] W ramach trzeciej kolejki Orlen Basket Ligi, Grupa Sierleccy Czarni Słupsk podejmowała na swoim parkiecie zespół Legii Warszawa. Po bardzo wyrównanym i emocjonującym do końca meczu, lepsi okazali się Czarni, którzy wygrali 82:80.

📢 Zielony Ogród w Ustce otwarty. Pierwsi kuracjusze w nowym sanatorium We wtorek uroczyście zainaugurowano działalność Sanatorium Uzdrowiskowego Zielony Ogród w Ustce, w którym już korzysta z zabiegów 120 kuracjuszy. Obiekt został wyremontowany i wyposażony za 15 milionów złotych.

📢 Nowy dworzec autobusowy w Słupsku w wakacje. Prace na ostatniej prostej Koniec prac brukarskich i przygotowania układania nawierzchni asfaltowych. Budowa nowego dworca autobusowego w Słupsku powinna zakończyć się w przeciągu dwóch lub trzech miesięcy. 📢 Stare fotografie z życia Szkoły Podstawowej nr 1 w Miastku (część druga) Prezentujemy kolejne archiwalne zdjęcia z życia Szkoły Podstawowej nr 1 w Miastku. Fotografie pochodzą z lat 1989-1993 i przedstawiają najważniejsze wydarzenia z życia placówki.

📢 O długiej, drogiej i trudnej budowie szpitala. Największa inwestycja w powojennym Słupsku [ZDJĘCIA] Zabudowa wtopiona w panoramę miasta, widoczna z wielu jego stron, nawet z daleka. To zespół obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka przy ul. Hubalczyków na osiedlu Westerplatte. Zbudowany na około 20 hektarach gruntu, który przedtem był poligonem czołgowym pobliskich jednostek wojskowych. To największa i zarazem najdroższa inwestycja w powojennym Słupsku. Realizowana przez 25 lat, ale starania o budowę nowego szpitala dla Słupska podjęto przynajmniej pół wieku temu.

📢 Skansen w Sanoku. Atrakcje, ceny biletów, godziny otwarcia. Niedługo giełda staroci [ZDJĘCIA] Przemierzając szlaki w Bieszczadach czy Górach Sanocko-Turczańskich, warto zrobić sobie małą przerwę w wędrówce i odwiedzić skansen w Sanoku, a w zasadzie Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny. Ile kosztują bilety wstępu? Jakie są zasady zwiedzania? Dni i godziny otwarcia skansenu. 📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 Studniówki 2023. Uczniowie IV LO w Słupsku bawili się w Aureusie [ZDJĘCIA] W piątek (24 lutego) w Aureusie, odbył się bal studniówkowy uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku. Zobacz fotorelację. 📢 Słupski Famarol. Historia jednego z największych producentów maszyn rolniczych [ZDJĘCIA] Kalendarium Fabryki Maszyn Rolniczych Agromet – Famarol w Słupsku, jednego z największych w tym mieście przedsiębiorstw oraz najnowocześniejszych w kraju producentów wyrobów niezbędnych rolnictwu, zawiera wiele okrągłych rocznic funkcjonowania tej firmy.

📢 Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - BM Stal Ostrów Wielkopolski 66:90 [ZDJĘCIA, WIDEO] Nie było to najlepsze spotkanie słupskich koszykarzy. Czarni Słupsk przegrali u siebie ze Stalą Ostrów Wielkopolski 66:90 📢 Bytów stolicą kolarstwa. Orlen Lang Team Race (ZDJĘCIA) Kilkuset kolarzy stanęło na starcie finału Orlen Lang Team Race w Bytowie. - Tak po kolarsku, życzę Wam "połamania kół" - dopingował zawodników Czesław Lang, wicemistrz olimpijski z Moskwy i pomysłodawca imprezy.

📢 Dwadzieścia lat Konmetu. Jubileusz stalowego producenta. Zobacz galerię ze środka firmy Około 160 pracowników, dwie w pełni wyposażone lokalizacje, cała lista zamówień i ponad 3600 wyprodukowanych skrzyń ładunkowych. Przez dwadzieścia lat działalności Konmet ma co podsumowywać. Firma w tym roku celebruje swój jubileusz. 📢 Mosty Kozińskie wysadzone podczas II wojny światowej. Musisz je zobaczyć (ZDJĘCIA) Mosty Kozińskie wysadzone podczas II wojny światowej. Musisz je zobaczyć. Wystarczy podjechać do gminy Czarna Dąbrówka. Stały się sporą atrakcją turystyczną. Mosty robią wrażenie, szczególnie ze względu na swój rozmiar.

ZOBACZ KONIECZNIE Stan alarmowy: naukowcy ostrzegają przed kataklizmem

iPolitycznie - A. Wojciechowska van Heukelom i M. Gramatyka