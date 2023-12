Przegląd prasy 20.12.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Uwaga pasażerowie! Świąteczne zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej w Słupsku i PKS Słupsk”?

📢 Czy ciało Iwony Wieczorek odnalezione na plaży przy Zatoce Sztuki? Mamy nowe informacje! Jak ustalił portal i.pl, wielomiesięczne przeczesywanie terenu przy Zatoce Sztuki w Sopocie związane było z poszukiwaniem ciała Iwony Wieczorek. Śledczy mieli bowiem informacje, że w tym miejscu zakopano zwłoki zaginionej przed wielu laty dziewczyny. Czy udało się odnaleźć szczątki poszukiwanej od lat dziewczyny?

📢 Od połowy maja do połowy października z dwóch lotnisk w Austrii będzie się można dostać na lotnisko w Goleniowie Niestety, to będzie tylko połączenie charterowe - mówi Krzysztof Domagalski, rzecznik prasowy lotniska w Goleniowie. - Ale i tak się cieszymy - dodaje.

📢 Nie wrócą szybko do Holandii. Dwaj bracia zatrzymani w Szczecinie Szczecińscy policjanci zatrzymali dwóch braci, którzy mają kłopoty z prawem. Jeden z nich jak się okazało był poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości do odbycia kary ponad trzech miesięcy pozbawienia wolności, drugi natomiast będąc nietrzeźwy wybił szybę w budynku dworca PKP. 📢 Amerykańscy żołnierze przekazali świąteczne prezenty dla potrzebujących rodzin z Drawska Pomorskiego [ZDJĘCIA] Amerykańscy żołnierze stacjonujący na poligonie w Drawsku Pomorskim przygotowali prezenty dla dwunastu potrzebujących rodzin mieszkających na terenie gminy. W paczkach były najpotrzebniejsze rzeczy, m.in. odzież i artykuły spożywcze. 📢 Trwa rozbudowa obwodnicy Słupska. Co nowego na budowie? [ZDJĘCIA] Nowy most nad Słupią i brakująca jezdnia między węzłami. Postępują prace przy rozbudowie obwodnicy. Zobacz aktualny postęp prac na budowie obwodnicy Słupska.

📢 ZUS obiecuje wypłatę emerytur i rent jeszcze przed świętami Emeryci i renciści, którym ZUS wypłaca świadczenia 25. każdego miesiąca, w grudniu otrzymają je przed świętami. Dotyczy to zarówno przekazów pocztowych, jak i przelewów na rachunki bankowe. 📢 Czterodniowy tydzień pracy będzie obowiązywał także Polsce? Ekspertka nie pozostawia złudzeń, jeżeli chodzi o skrócenie czasu pracy W 2022 r. Polacy pracowali tygodniowo 40 godzin, Niemcy 35 godzin, a Holendrzy 33 godziny – wynika z danych Eurostatu. Zdaniem Alicji Kotłowskiej z Uniwersytetu SWPS, najwyższy czas, aby rozpocząć dyskusję o skróceniu czasu pracy w Polsce. – Najczęściej słyszymy o „4-dniowym tygodniu pracy” lub „wolnych piątkach”, jednak wolne piątki to rozwiązanie niedostosowane do wielu sektorów gospodarki – mówi nam i dodaje, że skracanie wymiaru czasu pracy może być wprowadzane na wiele sposobów.

📢 Klocki LEGO z Wiedźmina – projekty zestawów, które chwali nawet CD projekt wyglądają znakomicie. Przekonaj się sam Połączenie marek Wiedźmin i LEGO to marzenie niejednego fana zarówno kultowych klocków, jak i Geralta z Rivii. CD Projekt RED pokazało i pochwaliło niezwykle wzory takich zestawów na swoim koncie i słusznie, ponieważ prezentują się znakomicie Zobaczcie, sami, ponieważ efekt jest fantastyczny. 📢 Pasjonaci historii poszukiwali pomnika poległych w I wojnie światowej Wielbiciele lokalnej historii - za zgodą Miejskiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie - prowadzili poszukiwania fragmentów płyt z pomnika upamiętniającego poległych mieszkańców Skolwina. 📢 Słupski sanepid zważył szkolne plecaki. Niektóre dzieci wciąż dźwigają zbyt ciężkie tornistry Zabawki, pamiętniki, albumy, ciężkie butelki z napojami – to wszystko, oprócz podręczników, ląduje w plecakach uczniów ze szkół podstawowych. Często bez wiedzy rodziców. Zbyt ciężkie tornistry to wciąż duży problem.

📢 Oto nowy fiat 126p w elektrycznej wersji! Maluch Vision zachwyca! Jak Wam się podoba taka modyfikacja? 19.12.2023 Tak się prezentuje nowy maluch! To naprawdę byłby motoryzacyjny hit! Nowy Maluch! Fiat 126p w elektrycznej wersji! Każdy zna Fiata 126p "malucha", który przez 28 lat był produkowany w naszym kraju. To bez wątpienia legenda rodzimej motoryzacji, która wciąż - gdy tylko pojawia się na drodze - wywołuje miłe wspomnienia i wzbudza niemałe emocje! ZOBACZCIE ZDJĘCIA 📢 W horoskopie chińskim 2024 rok to czas Drewnianego Smoka, co to oznacza? Dla wielu znaków zodiaku to zmiany. Poznaj swoją przyszłość Horoskop chiński na 2024 rok będzie pomyślny dla niektórych znaków zodiaku. Sprawdź swoją przepowiednię na najbliższy rok, ale najpierw zobacz, jakim znakiem zodiaku jesteś. Niektórym osobom życie wywróci się do góry nogami.

📢 Kapitan z 8 Pułku Przeciwlotniczego w Koszalinie z zarzutami. Przyjmował korzyści majątkowe Prokuratura prowadzi postępowanie dotyczące przyjęcia korzyści majątkowej w formie kilkunastu tysięcy złotych oraz ekspresu do kawy o wartości 5 tysięcy złotych przy zawieraniu umowy na zakwaterowanie żołnierzy przez kapitana z 8 Pułku Przeciwlotniczego w Koszalinie - dowiedziała się PAP. 📢 Kobiety na całe życie. Taka żona to marzenie. Lista zalet nie ma końca 19.12.2023 To, jakie imię nosimy, może sporo nam powiedzieć o preferencjach, naszym charakterze, a nawet zawodowe predyspozycjach. Co więcej, imię może również świadczyć o tym, jaką żoną i matką będziemy! Które kobiety są na całe życie? O których marzą mężczyźni? Zobacz listę żeńskich imion. 📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 19.12.2023 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę.

📢 Osoby o tym imieniu piją najwięcej alkoholu. Kto znalazł się na liście? 19.12.2023 Znaczenie imion: dlaczego warto wiedzieć, co oznacza Twoje imię? Nasze imiona odpowiadają za wiele naszych cech charakteru. Zobaczcie zatem, kto pije najwięcej alkoholu. Pamiętajcie, że alkohol szkodzi zdrowiu i jest tylko dla osób pełnoletnich! 📢 Porcelana z PRL - kolekcjonerski rarytas. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 19.12.2023 Unikalna porcelana z PRL poszukiwana przez kolekcjonerów może zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na niej zarobić fortunę! Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalna porcelana poszukiwana przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie ją sprzedać!

📢 Słupsk 70 lat temu. Jak zmieniło się miasto? [zdjęcia] Jak wyglądał Słupsk w latach 50. ubiegłego wieku? W wielu miejscach miasto zmieniło się radykalnie, w innych w niewielkim stopniu. Ale zarówno w jednym, jak i drugim przypadku można rozpoznać, że to Słupsk. Z naszego archiwum wyszukaliśmy stare zdjęcia miasta.

📢 Kobiety o tych imionach są najmądrzejsze. Sprawdź, czy jesteś na liście 19.12.2023 Jakie imiona predestynują ludzi do bycia szczególnie inteligentnymi? Każde imię niesie ze sobą określone znaczenie. Poszczególnym imionom przypisuje się rozmaite dyspozycje osobowościowe – takie jak charakter, temperament, zainteresowania, czy inteligencję. Sprawdź inteligencję konkretnych imion według opinii ezoteryków, którzy bazują także na dawnej tzw. wiedzy tajemnej. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najlepszymi mężami. Mają cudowny charakter [LISTA] 19.12.2023 Poszukujesz idealnego faceta na całe życie? Te osoby są najlepszymi mężami. Ci mężczyźni to partnerzy na całe życie, na których się nie zawiedziesz i będą z Tobą do grobowej deski. Jeśli ciągle się zastanawiasz w sprawie wyboru partnera, zobacz listę. Może okaże się niezbędna! 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 19.12.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Wakacje last minute w styczniu 2024: TOP 11 najtańszych kierunków. Nawet niecały 1000 zł za tydzień wypoczynku w słońcu! Szukacie ofert tanich wakacji w styczniu 2024 na przyjemny początek nowego roku? Wyszukaliśmy dla was 11 absolutnie najtańszych kierunków na urlop last minute w przyszłym miesiącu. Ceny są wyjątkowo atrakcyjne: wszystkie oferty w naszym rankingu kosztują poniżej 2 tys. zł, a zwycięzca oferuje tydzień relaksu w słońcu za niecały 1000 zł! W tych miejscach naprawdę wypoczniecie za grosze, i to z all inclusive!

📢 Idealny barszcz świąteczny. Wigilia seniorów i pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Parchowie Uroczysta Wigilia dla starszych, samotnych oraz pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Parchowie. Były kolędy, upominki oraz pyszne pierogi i barszcz. 📢 Agnieszka Grochowska i Blanka Lipińska z dekoltami do pasa i w czerni. Gwiazdy na premierze „Akademii Pana Kleksa” Królowały mocne kolory, głębokie dekolty odsłaniające brzuch i wyraziste akcenty. Na premierze filmu „Akademia Pana Kleksa” zagościli celebryci, którzy wzięli udział we współtworzeniu filmu oraz zaproszeni goście. Na czerwonym dywanie do zdjęć pozowały w odważnych stylizacjach między innymi Agnieszka Grochowska i Blanka Lipińska, ale też pojawiło się małżeństwo Pazurów, Edyta Herbuś, Danuta Stenka i wiele innych. Zobacz zdjęcia z tego wydarzenia.

📢 To odliczysz od podatku w 2023 roku. Sprawdź co odliczysz po raz pierwszy i ile zyskasz! 19.12.2023 Te rzeczy można odliczyć od podatku w 2023 roku. Wielkimi krokami przychodzi czas, kiedy musimy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Każdy płatnik będzie musiał dokonać rozliczenia od 15 lutego. Warto zapoznać się z najnowszymi ulgami podatkowymi, aby nie być zmuszony do dopłaty. Sprawdź, co możesz odliczyć od podatku po raz pierwszy w 2023 roku! 📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 19.12.2023 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

📢 Zakopane z dawnych lat. Stare zdjęcia pokazują, jak w górach wypoczywali nasi rodzice i dziadkowie. Niektóre pomysły na zabawy zaskakują! Turystyczna potęga Zakopanego narodziła się jeszcze przed II wojną światową. Stare zdjęcia miasta z archiwów ukazują, jak wypoczywali w górach nasi rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, jak rozwijała się stolica Tatr wraz z jej atrakcjami, oraz jak powstawała infrastruktura turystyczna na Kasprowym Wierchu, Gubałówce i nad Morskim Okiem. Zapraszamy do galerii niezwykłych zdjęć z dawnego Zakopanego, które pokazują, jak zmieniło się miasto i górska turystyka w ciągu minionych dekad. Przekonajcie się, jak dawniej bawiono się w górach! 📢 Tych parówek nie można kupować ani jeść! Nie dawaj też dzieciom. Co szkodzi? Oto, czego MUSISZ unikać Śniadanie bez parówek? Kolacja bez ciepłych frankfurterek? Kochają je dzieci, smakują dorosłym. Parówki wydają się idealnym dopełnieniem posiłku dla wielu z nas. I moglibyśmy je jeść często. Plusem jest szybkość i łatwość ich przyrządzenia. Jakie są minusy jedzenia parówek? Nie zawsze są dobrym wyborem na posiłek - zwłaszcza dla dzieci. Dlaczego nie powinieneś często jeść parówek? Sprawdź, co mówią o tym dietetycy i specjaliści od żywienia.

📢 Pani Leokadia Dziarmaga świętowała swoje 100. urodziny! (WIDEO) Pani Leokadia Dziarmaga świętowała swoje 100. urodziny! Z tej okazji seniorkę odwiedził Witold Zajst, burmistrz Miastka. 📢 Tak mieszka Kayah we Włoszech. Zobacz jej wymarzony azyl w mieście na wodzie. Podłoga i sufit ze szkła – tak pięknie urządziła dom Kayah Kayah mieszka w wyjątkowym miejscu. Gwiazda kocha podróże i poznawanie nowych zakątków świata. Jakiś czas temu Kayah była właścicielką mieszkania w Rio de Janeiro, ale ostatnio malownicze Włochy są jej szczególnie bliskie. Dlatego właśnie w tym kraju zainwestował w wyjątkowy apartament w sercu miasta. Zobacz, jak się urządziła piosenkarka w domu w Wenecji. Koniecznie zajrzyj do klimatycznego domu Kayah.

📢 Cleo i Enej w Bytowie. Magiczne Święta z Druteksem (WIDEO) W wielkim finale Magicznych Świąt z Druteksem na bytowskim rynku, w piątek 22 grudnia, wystąpią Cleo i zespół Enej. Gwiazdy, których nikomu przedstawiać nie trzeba. Będzie też wiele innych atrakcji.

📢 Czy federalizacja UE nie zmieni się w jej centralizację? Debata na Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku Na Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku odbyła się debata dotycząca planowanych zmian w traktatach o Unii Europejskiej. Chodzi przede wszystkim o zniesienie zasady jednomyślności w decyzjach UE i wprowadzenie federacji państw. Uczestnicy debaty zastanawiali się, czy ta federalizacja nie doprowadzi do jej centralizacji.

📢 Ukradli rowery, potem samochód. Para niemal jak Bonnie i Clyde 24-letnia kobieta oraz 36-letni mężczyzna są podejrzani o kradzież dwóch rowerów i krótkotrwałe użycie samochodu, który następnie rozbili i porzucili na terenie Słowińskiego Parku Narodowego. Oboje usłyszeli zarzuty, a za popełnione przestępstwa grozi im do 8 lat pozbawienia wolności. 📢 Pijany 41-latek wiózł 7-letnie dziecko. Podróż zakończyła się uderzeniem w drzewo. To cud, że nikt nie zginął Do zdarzenie doszło w niedzielę, 17 grudnia w Potęgowie pod Słupskiem. 41-letni kierowca renaulta- nie dość, że był pijany, to jeszcze wiózł dziecko. Podróż zakończyła się uderzeniem w drzewo. To cud, że nikomu nic się nie stało.

📢 Autobus MZK pojechał pod prąd w Słupsku. O mały włos, a doszłoby do tragedii Na nagraniu widać, jak kierowca autobusu MZK w Słupsku przekracza podwójną ciągłą linię na ul. Wojska Polskiego w Słupsku, jedzie pod prąd - także przez przejście dla pieszych, po czym wymusza pierwszeństwo na rondzie, aby wjechać w ulicę Sienkiewicza. Wszystko nagrała kamera w samochodzie, który stał za autobusem. Kierowcą zajmie się policja. 📢 Bon senioralny - na czym polega i komu będzie przysługiwał? Rząd pracuje nad nowym programem wsparcia osób starszych Minister ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz poinformowała o pracach nad wdrożeniem bonu senioralnego. Nowy instrument finansowy ma pomóc w zapewnieniu opieki nad osobami starszymi niezdolnymi do samodzielnej egzystencji. Kiedy pojawi się bon senioralny i jak z niego skorzystać?

📢 „Niedziele nie powinny być handlowe”. Temat zakazu handlu dzieli nową koalicję. Znamy kalendarz niedziel handlowych 2024 Czy zakaz handlu powinien zostać zniesiony? Wielu uważa, że tak. Okazuje się, że nawet w nowym rządzie nie ma jednak w tej kwestii pełnej zgody. Zanim jednak nastąpią zmiany w ustawie o ograniczeniu handlu, kalendarz niedziel handlowych w 2024 roku jest już znany. Ile niedziel handlowych przewidziano w przyszłym roku? Które sklepy pozostaną otwarte mimo zakazu handlu?

📢 Zakazane i dzikie Bieszczady. Tak było przez lata. Przed wojną tętniły życiem Po wojnie były to najbardziej dzikie fragmenty polskich Bieszczadów. Były też zakazane. Wcześniej tętniło tu życie, rozwijała się turystyka. Wsi leżących w tzw. bieszczadzkim worku nie ma już od ponad 70 lat. To m.in. Sianki, Beniowa, Bukowiec, w których pozostały nieliczne ślady dawnego życia. Ścieżką przyrodniczo-historyczną można dotrzeć do umownych źródeł Sanu przy granicy polsko-ukraińskiej i do najdalej wysuniętego południowego zakątka Polski.

📢 Sala w Białym Spichlerzu w Słupsku pękała w szwach. Film o Janie Maziejuku na dniach trafi do internetu Pan Janek ma wielu przyjaciół - mówi bibliotekarka i dokumentalistka Danuta Sroka w filmie "Pan Janek - fotoreporter", którego bohaterem jest Jan Maziejuk. Było to widoczne na premierze filmu, która odbyła się w Białym Spichlerzu w Słupsku w niedzielę, 17 grudnia. Sala szybko wypełniła się widzami i trzeba było ściągać krzesła z pozostałych pięter gmachu. 📢 Zabójstwo listonosza Piotra Z. Do sądu trafił akt oskarżenia po przełomie w śledztwie Archiwum X Do sądu trafił akt oskarżenia w głośnej sprawie zabójstwa listonosza sprzed ponad ćwierć wieku. Policja zatrzymała już raz oskarżonego w śledztwie jakiś czas po zabójstwie. Puściła go wtedy, nie było dowodów. Również w kolejnych powrotach do śledztwa był on typowany do sprawy z powodu swojej późniejszej działalności, polegającej na „wystawianiu” grupom przestępczym listonoszy doręczającym dużą gotówkę. Dopiero ślad znaleziony przez pomorskie Archiwum X w brytyjskiej bazie śladów biologicznych doprowadził do przełomu w śledztwie.

📢 Czy budynek po kinie Milenium w Słupsku przejdzie do historii? Zdania mieszkańców są podzielone Słupski przedsiębiorca chce przeprowadzić w centrum Słupska rewolucyjną inwestycję. W miejscu kina Milenium planuje wybudować kompleks budynków usługowych z podziemnym parkingiem. Radnym pomysł się podoba, ale zdania mieszkańców są podzielone.

📢 Gorący weekend w "Prywatce" w Koszalinie. Na parkiecie dużo się działo [zdjęcia] Gorący imprezowy weekend w Prywatce za nami. Imprezowiczów - zarówno w piątek, jak i w sobotę - nie brakowało. Zobaczcie, jak bawili się koszalinianie! 📢 Ekstraklasa koszykarzy. Ważna wygrana Czarnych ze Stelmetem Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 73:69. Była to szósta wygrana słupskich koszykarzy w rozgrywkach Orlen Basket Ligi. 📢 Zderzenie dwóch osobówek w Lubuczewie. Pięć osób zostało rannych Pięć osób, w tym dwuletnie dziecko, zostało poszkodowanych w wyniku wypadku, do którego doszło w niedzielę po południu w miejscowości Lubuczewo w powiecie słupskim. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe.

📢 Tak wyglądają najdroższe rasy psów. Za rasowego psa zapłacisz kilkadziesiąt tysięcy złotych. W te ceny naprawdę ciężko uwierzyć Zastanawiałeś się nad zakupem rasowego psa? Ceny najdroższych psów wahają się od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych, choć cena psa znajdującego się na podium może zaskoczyć. W galerii przedstawiamy ceny najdroższych psów na Pomorzu. Wszystkie pochodzą z portalu OLX z ogłoszeń, które można znaleźć w województwie pomorskim. 📢 Tak wyglądała zima stulecia na Pomorzu! Zamarzający Bałtyk, oblodzone miasta. Kiedyś to były zimy! Zobacz archiwalne zdjęcia! Kiedyś to były zimy... Potężne mrozy oznaczały nie tylko bardziej lub mniej zjawiskowe widoki za naszymi oknami. Oznaczały także ograniczenie handlu oraz codziennej aktywności. Wiele lat temu zamarzający Bałtyk i rzeki stanowiły jednak często możliwość do ożywienia transportu. Wystarczały tylko koń i sanie, a te były znacznie szybsze i tańsze od statku. Z kolei w miastach cykl życia zmieniał się - główną rozrywką stawały się łyżwy i ich wszelkie adaptacje, zaś w XIX wieku popularne stały się narty i sanki rekreacyjne.

📢 NAJPIĘKNIEJSZE kobiet z Pomorza! Cudne panie na Instagramie. Zobacz, co podziwiają fani Sylwii Bomby, Marceliny Zawadzkiej... Marcelina Zawadzka, Agnieszka Boryń, Sylwia Bomba, Magdalena Frąckowiak... Z Pomorza pochodzą m.in. aktorki, modelki, prezenterki, aktorki, instruktorki fitness. Wszystkie chwalą się swoimi cudownymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jest co podziwiać! Pomorze bez wątpienia ma piękne twarze. 📢 Tak kiedyś wyglądały wakacje nad morzem. Historia w kolorze prosto z archiwum! Tak wyglądało lato m.in. w Jastarni i na Półwyspie Helskim Tak przed II wojną światową wyglądał odpoczynek nad polskim morzem. Wakacje nad Bałtykiem i Zatoką Pucką w latach 20. i 30. poprzedniego wieku to był czas, gdy nad dla tego rybacko-rolniczego regionu pojawiła się nowa perspektywa. Turystyka zaczęła nabierać kształtów i... za naszym pośrednictwem kolorów. Tak mogłyby wyglądać historyczne wakacje, gdyby sfotografować je na kolorowym filmie.

📢 Słupscy uczniowie spisali się na medal. Czytniki i tablety trafiły do ich szkół [ZDJĘCIA] Do pięciu słupskich szkół podstawowych trafiły czytniki i tablety w ramach programu realizowanego przez Amazon i Związek Cyfrowa Polska. Słupscy uczniowie sprawdzili się w teście kompetencji cyfrowych i wypadli znakomicie na tle rówieśników z całej Polski. 📢 Kaszubskie bombki robią furorę. Ręcznie malowane przez artystów są unikatowe Szklane, ręcznie malowane bombki z Kaszub sprawiają, że choinka nimi przyozdobiona staje się prawdziwym unikatem. Każda z tych ozdób tworzona przez lokalnych artystów jest niepowtarzalna. Bożonarodzeniowe drzewko z kaszubskimi motywami to hit świąt! 📢 Maszyny rolnicze po renowacji wróciły do muzeum w Swołowie [zdjęcia] Do Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie (gmina Słupsk) po konserwacji wróciło 20 maszyn rolniczych. Są to urządzenia zarówno do pracy w polu, jak i maszyny młócące, czy też maszyny do przygotowywania paszy dla zwierząt.

📢 Wypadek koło Motarzyna. Poszkodowany kierowca trafił do szpitala [ZDJĘCIA] W sobotę wieczorem doszło do poważnego wypadku koło Motarzyna (gmina Dębnica Kaszubska). Poszkodowany kierowca został odwieziony do szpitala. 📢 MISTRZOWIE HANDLU Wybieramy Sprzedawców i Florystów Roku oraz najlepsze sklepy i kwiaciarnie. Zgłoś swoich kandydatów! Znasz sympatycznego sprzedawcę, który z uśmiechem doradza kupującym? Albo florystę, który tworzy piękne bukiety i miło obsługuje klientów kwiaciarni? Masz swój ulubiony sklep albo kwiaciarnię, którą możesz polecić innym? Zgłoś kandydatów do nagród w plebiscycie Mistrzowie Handlu. Na laureatów czekają nagrody, a wśród nich samochód Peugeot 208. 📢 Zachwycająca iluminacja w Damnicy. Tysiące świateł przyciąga widzów [ZDJĘCIA] W świątecznym okresie kilka tysięcy lampek rozbłysło na posesji pana Kazimierza Michonia z Damnicy. To już rodzinna tradycja, która jest kultywowana każdego roku. Uroczyste odpalenie światełek nastąpiło punktualnie o godzinie 17:00, a na to wydarzenie czekało kilkadziesiąt osób, nie tylko z Damnicy. Na miejscu nie mogło zabraknąć Mikołaja, smakołyków i wspólnego śpiewania kolęd. Efekt zapiera dech w piersiach!

📢 Strefa Przybrzeżna połączyła Ustkę, Łebę oraz Gminy Główczyce, Smołdzino, Ustka i Wicko Powstało Stowarzyszenie „Strefa Przybrzeżna”. To inicjatywa sześciu samorządów, tj. Ustki, Łeby oraz Gmin Wicko, Główczyce, Smołdzino i Ustka w celu wspólnego reprezentowania obszaru wobec administracji rządowej i inicjowanie ponadlokalnej współpracy, związanej szczególnie z Morzem Bałtyckim.

📢 Tylko u nas. Historia kina Milenium w Słupsku. 13 lat od ostatniego seansu Początek i koniec tego największego przybytku dziesiątej muzy w Słupsku paradoksalnie łączy „Zerwany most” - film Jerzego Passendorfera, zagrany jako pierwszy i ostatni w 47-letnich dziejach kina „Milenium”. 📢 To była gorąca jesień w "Prywatce. Najnowsza galerią pięknych i uśmiechniętych imprezowiczek Koszaliński klub Prywatka to jedno z najpopularniejszych imprezowych miejsc na mapie miasta. Co weekend bawią się tutaj mieszkańcy Koszalina i okolic. Postanowiliśmy przypomnieć wybrane zdjęcia z dyskotek, które odbyły się tutaj tej jesieni. Sprawdźcie fotki prywatkowych imprezowiczek! 📢 Zderzenie trzech aut na skrzyżowaniu ulic Kołłątaja i Tuwima w Słupsku. Ucierpiał radiowóz [ZDJĘCIA] Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło dziś, około godziny 15, na skrzyżowaniu ulic Tuwima i Kołłątaja w Słupsku. W kolizji trzech aut ucierpiał radiowóz, który jechał na sygnale. Nikomu nic się nie stało.

📢 Urokliwa Dolina Huczka z zamkiem wodnym. Spacer w sercu parku krajobrazowego Polecamy. Atrakcyjny zimowy spacer w urokliwym sercu Parku Krajobrazowego Dolina Słupi. Na trasie godzinnego spaceru: zabytkowa elektrownia w Gałąźni Małej, zamek wodny oraz leśny rezerwat Dolina Huczka z drewnianymi mostkami i schodami. 📢 Sroga zima w Ustce. 50 lat temu brzeg był skuty lodem [ZDJĘCIA] Dokładnie było to 5 lutego 1972 roku, kiedy jako osobnik spragniony urokliwych obrazów zimy skierowałem obiektyw aparatu fotograficznego na Ustkę.

📢 Nowy pomysł na Stary Rynek w Słupsku. Budynek po kinie Milenium ma przejść do historii [ZDJĘCIA] 14 grudnia na specjalnym spotkaniu w słupskim ratuszu został zaprezentowany pomysł prywatnego inwestora na przebudowę kwartału zajmowanego przez obiekt po kinie Milenium. W jego miejscu powstać ma kompleks budynków usługowych wraz z podziemnym parkingiem.

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 10.12.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu! 📢 Początek grudnia na budowie drogi S6 Koszalin - Słupsk. Tak przebiegają prace [ZDJĘCIA] W naszym regionie trwają prace przy budowie drogi ekspresowej S6 na odcinku z Sianowa do Słupska. Przyjrzeliśmy się, jak przebiegały one w ostatnich tygodniach.

📢 Świąteczne iluminacje w Słupsku już świecą! Działa też koło widokowe [ZDJĘCIA, WIDEO] Punktualnie o godz. 17. w Słupsku zostały uruchomione świąteczne iluminacje. Ruszyło też koło widokowe, które stanęło przed miejskim ratuszem. 📢 Waloryzacja emerytur w 2024 roku. Co musisz wiedzieć? Ile pieniędzy dotrzymają emeryci? Takie są prognozy 05.12.2023 Waloryzacja emerytur to temat, który wciąż pozostaje na pierwszym planie zainteresowania wielu Polaków. Oto wszystko, co musisz wiedzieć o waloryzacji emerytur na rok 2024. Jaki jest przewidywany wskaźnik waloryzacji w 2024 roku? Jakie są wyliczenia?

📢 PLEBISCYT SPORTOWY 2023 Głosowanie trwa! Finał powiatowy już dziś o 21:00. Oddaj swój głos na najlepszych sportowców, trenerów i drużyny Rozpoczęliśmy kolejną edycję Plebiscytu Sportowego. Jak w ubiegłych latach nagrody zostaną przyznane w regionie słupskim. Partnerem Plebiscytu Sportowego 2023 jest ORLEN - największy sponsor polskiego sportu zawodowego i amatorskiego. 📢 Słupskie zakłady pracy na przestrzeni dziesięcioleci. Tak pracowało się w Sezamorze, Pomorzance i Słupskiej Fabryce Mebli (zdjęcia) 28.09.23 Tak wyglądały słupskie zakłady pracy na przestrzeni minionych dziesięcioleci. Zobacz jak wyglądała praca między innymi w Słupskiej Fabryce Mebli, Sezamorze czy Pomorzance. Z tych zakładów pracy pozostało już niewiele. Żyją głównie w naszych wspomnieniach i na starych fotografiach między innymi archiwum Głosu Pomorza. Zapraszamy do lektury i sentymentalnej galerii zdjęć.

📢 Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Potęga obuwnicza, po której zostały tylko wspomnienia Mija 20 lat od początku stanu upadłości, w którym znalazł się potentat przemysłowy Pomorza Środkowego, a zarazem jeden z największych w Polsce producentów obuwia – Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Takiego końca nie zapowiadało wcześniejsze półwiecze działalności tej firmy. W szczytowym okresie swego prosperowania wy-produkowała ponad 6 milionów par obuwia na rynek krajowy i zagraniczny, zatrudniając około 4,2 tysiąca osób. Pełniła też rolę miastotwórczą. Kalendarium wzlotu i upadku tego sztandarowego w peerelu przedsiębiorstwa odtwarzamy tekstami i zdjęciami, a także niepublikowanymi wspomnieniami o tym, gdzie dziś nie ma już nic.

📢 Liceum w Miastku w starych fotografiach. Wielkie i małe wydarzenia [ZDJĘCIA] W kwietniu 2014 r. miasteckie liceum przy ulicy Mickiewicza opuścił ostatni rocznik. I to był koniec samodzielnego ogólniaka w Miastku. Zapraszamy do obejrzenia drugiej fotogalerii z archiwalnymi zdjęciami z życia szkoły od lat 80. Są w niej także fotografie z protestu uczniów i nauczycieli z 2011 r. oraz pożegnanie ostatniego rocznika (2014 r.). 📢 Studniówki 2023. Uczniowie II LO bawili się w Starej Pralni [ZDJĘCIA] 📢 Świąteczna iluminacja w Damnicy koło Słupska. Tysiące światełek przyciągają mieszkańców i turystów [ZDJĘCIA] W świątecznym okresie kilka tysięcy lampek rozbłysło na posesji pana Kazimierza Michonia z Damnicy. To już rodzinna tradycja, która jest kultywowana każdego roku. Uroczyste odpalenie światełek nastąpiło punktualnie o godzinie 16:00, a na to wydarzenie czekało kilkadziesiąt osób, nie tylko z Damnicy. Na miejscu nie mogło zabraknąć Mikołaja, pączków i wspólnego śpiewania kolęd. Efekt zapiera dech w piersiach!

📢 Inscenizacja Powstania Warszawskiego (więcej zdjęć) Punktualni o godzinie 17 rozpoczęło się Powstanie Warszawskie. Po raz kolejny w Słupsku odbyła się inscenizacja. Dziesiątki aktorów w strojach z epoki, czołg oraz walki powstańców z niemieckimi żołnierzami mogli zobaczyć słupszczanie na ulicy Partyzantów gdzie w tym roku zdecydowali się przenieść swoją inscenizację organizatorzy, Zapraszamy do galerii zdjęć. 📢 Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku. Życie codzienne - część 2 [ZDJĘCIA] Druga część archiwalnych zdjęć z życia słupskiej uczelni. Dziś pokazujemy, jak wyglądało życie codzienne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku.

