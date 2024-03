Przegląd prasy (21.03.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Jak pozbyć się mrówek z ogrodu? Oto sprawdzone, domowe sposoby na pozbycie się nieproszonych gości. Sprawdź! ”?

Prasówka 21.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Jak pozbyć się mrówek z ogrodu? Oto sprawdzone, domowe sposoby na pozbycie się nieproszonych gości. Sprawdź! Oto sprawdzone, domowe sposoby na pozbycie się mrówek z domu i ogrodu. Mrówki mogą być w tych miejscach bardzo uciążliwe i często szukamy najbardziej skutecznego sposobu aby pozbyć się intruzów. Warto spróbować domowe metody, aby je odstraszyć. Mowa tutaj o produktach, które często używamy w kuchni. Oczywiście nie należy pominąć niektórych roślin, które również sprawdzą się w przepędzeniu nieproszonych gości. Oto sprawdzone metody, które z pewnością odstraszą mrówki. Sprawdź!

📢 Tych rzeczy nie wolno robić na działce. Oto lista zakazów, która może zaskoczyć nie jednego działkowicza. Sprawdź koniecznie! Oto lista rzeczy, których nie można robić na działce. Lista zakazów nie jest mała, a potrafi zaskoczyć nie jednego działkowca. Wyjazd na działkę kojarzy się głównie z wypoczynkiem i świeżymi warzywami i owocami. Wiele osób ceni sobie spokój i oderwanie od codziennego życia. Regulamin Ogródków Działkowych jasno określa co możemy, a czego nie możemy na naszym kawałku ziemi. Zastanawiasz się jakich zakazów trzeba przestrzegać? Sprawdź czego nie można robić na działce!

📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, czy masz je w portfelu!

Prasówka 21.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! 20.03.2024 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce! 📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Tyle prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! 20.03.2024 Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Te urządzenia zużywają najwięcej prądu. Sprawdź naszą listę!

📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 800 plus! 📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Tych modelów szukają kolekcjonerzy. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Oto rzadkie monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu! 📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź!

📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź listę najbardziej leniwych psów! 📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź !

📢 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź! Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, które poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się, że trzeba tam spędzić więcej czasu, niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej, musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się, jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami! 📢 Waloryzacja emerytur 2024. Ile wyniesie minimalna emerytura? Tyle pieniędzy dostaną seniorzy! Waloryzacja emerytur 2024. Od 1 marca wzrosła wysokość rent i emerytur. Wielu seniorów w Polsce czeka na wypłatę pierwszych świadczeń po waloryzacji. Na jakie kwoty mogą liczyć osoby pobierające świadczenie emerytalne? Przedstawiamy tabelę z wyliczeniami kwot brutto i netto.

📢 Podatek od kota 2024. Kto musi zapłacić i ile to kosztuje? Za brak opłaty grozi wysoka kara! Sprawdź! Podatek od kota w 2024 roku. Oto osoby, które muszą zapłacić opłatę za swojego czworonoga! Za brak wniesienia opłaty grozi wysoka kara. Właściciele, którzy zapomną o tym obowiązku lub przekroczą termin, mogą zostać ukarane przez fiskusa. Kiedy trzeba odprowadzić podatek za kota? Ile wynosi opłata? Sprawdź koniecznie! 📢 Mężczyźni o tych imionach są mistrzami flirtowania i nie są stali w uczuciach Sporo osób zwraca uwagę na to, jakie nosimy imię. Mówi się, że imiona określają pewne cechy naszego charakteru. Ezoterycy wymienili kilka męskich imion, których właściciele potrafią doskonale flirtować, a co się z tym wiąże, nie są stali w uczuciach. Mężczyźni o tych imionach są mistrzami flirtowania i nie są stali w uczuciach. Sprawdź, czy do nich należysz.

📢 Kobiety na całe życie. Taka żona to marzenie. Lista zalet nie ma końca To, jakie imię nosimy, może sporo nam powiedzieć o preferencjach, naszym charakterze, a nawet zawodowe predyspozycjach. Co więcej, imię może również świadczyć o tym, jaką żoną i matką będziemy! Które kobiety są na całe życie? O których marzą mężczyźni? Zobacz listę żeńskich imion. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Te znaki zodiaku to najtrudniejsze żony. Mają ciężki charakter [LISTA] Na początku wydają się wspaniałymi partnerkami, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Wtedy pokazują ukochanemu prawdziwy charakter. Co możemy wyczytać w horoskopie o konkretnym znaku zodiaku? Zobacz listę! 📢 Te znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? To będzie wspaniały rok. Co czeka cię w 2024 roku? Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Jaki będzie rok 2024 w sferze zawodowej? Które znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? Sprawdź nasz horoskop na nowy rok i dowiedz się, jakie jest Twoje przeznaczenie.

📢 Abonament RTV. Te osoby nie muszą już go płacić. Sprawdź, kogo zwolniono z opłacania abonamentu RTV. Zmiany w abonamencie RTV Najnowsze rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie obowiązku opłacania abonamentu RTV oraz jego wysokości zaktualizowało obowiązujące stawki na 2024 rok. W rozporządzeniu czytamy również o tym kto nie musi już opłacać abonamentu za posiadania radia oraz telewizora. Kto od tego roku nie musi tego robić? Ustawodawca jasno określa osoby, które są zwolnione z tego obowiązku. Sprawdź czy musisz opłacać abonament RTV.

📢 Kryształy z PRL warte od kilkuset złotych do kilku tysięcy. Masz takie w domu? Możesz zarobić na starociach z PRL (zdjęcia) Kryształy z PRL cieszą się niekończącą popularnością wśród miłośników staroci. Skupują je kolekcjonerzy, muzea zbierające pamiątki z PRL a także miłośnicy gadżetów związanych z tym okresem niedawnej historii. Kryształy z PRL mają w sobie coś wyjątkowego, większość z nas kojarzą się z domami dziadków, wakacjami czy świętami. Kiedyś stanowiły element wystroju w praktycznie każdym domu. Dziś u wielu z nas zalegają na kredensach czy strychach, mało kto wie, że można na nich sporo zarobić. Ile kosztują dziś kryształowe przedmioty z PRL? Sprawdziliśmy. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela podwyżek netto. O ile zostanie podniesiona twoja emerytura? Emerycie, zobacz ile dostaniesz Waloryzacja emerytur 2024. Już w marcu dojdzie do kolejnej waloryzacji obowiązujących stawek emerytur. Jej wysokość określana jest co roku, każdorazowo według wskaźnika waloryzacji. O ile w 2024 roku zostaną podniesione renty i emerytury? Zobaczcie jak prezentować będą się po marcowej waloryzacji renty i emerytury w Polsce. Podajemy zwaloryzowane kwoty brutto i netto dla emerytów. Zobacz tabele emerytur po waloryzacji w 2024 roku.

📢 Te aplikacje są niebezpieczne i wyłudzają dane z twojego smartfona. Huawei, Realme,VIVO, Xiaomi, Samsung, usuń te aplikacje Masz telefon Xiaomi, Samsung, Realme, Huawei lub VIVO? Zobacz, które aplikacje ze sklepu Play Google mogą być niebezpieczne i wyłudzać wrażliwe dane z Twojego telefonu. Tych aplikacji mobilnych nie instaluj na swoim smartfonie. Jeśli już je zainstalowałeś natychmiast je usuń. Możesz stracić dane a nawet pieniądze. Sprawdź czarną listę niebezpiecznych aplikacji na telefony. 📢 Działki ogrodnicze na sprzedaż w Słupsku i okolicy. Szukasz działki na ROD? Zobacz najciekawsze oferty na OLX (zdjęcia) Wielkimi krokami nadchodzi wiosna. Jest to czas, kiedy co raz większa ilość osób szuka ogródków działkowych na sprzedaż a ruch w branży ogrodniczej zaczyna się wzmagać. Działki ogrodnicze cieszą się niesłabnącą popularnością wśród miłośników odpoczynku na świeżym powietrzu, grillowania czy uprawiania własnych warzyw i owoców. Jak wygląda zatem rynek ogródków działkowych w Słupsku i okolicy? Zobaczcie ile kosztuje kupno ogródka działkowego.

📢 Oto domy, które zlicytuje komornik. Ich właściciele popadli w tarapaty finansowe. Można je kupić za bezcen (zdjęcia) Kolejne domy trafiły na licytacje komornicze. Ich właściciele popadli w tarapaty finansowe a nieruchomości przejął komornik. Domy te zakupić można w bardzo atrakcyjnych cenach na stronach związanych z licytacjami komorniczymi. Często powodem są kłopoty finansowe ich właścicieli, brak możliwości spłaty zadłużenia czego efektem jest interwencja komornicza i sprzedaż nieruchomości. Jakie domy zostaną zlicytowane w marcu 2024 roku? Zobacz licytacje komornicze domów. 📢 Słupsk, którego już nie ma. Tak wyglądało miasto 12 lat temu. Zdziwisz się, jak dużo się zmieniło od 2012 roku (zdjęcia) Samochód Google Street co jakiś czas odwiedza miasta w Polsce i fotografuje ulice tworząc jedyną w swoim rodzaju mapę. Dzięki temu możemy zobaczyć jak na przestrzeni lat zmieniały się ulice, zabudowania czy infrastruktura miejska. Nie inaczej jest ze Słupskiem. Najstarsze zdjęcia jakie możemy znaleźć pochodzą z 2012 roku. Zobaczcie jak wtedy wyglądało nasze miasto i jak wiele się w ciągu 12 lat zmieniło.

📢 Powiatowy Konkurs „Prawa Konsumenta" rozstrzygnięty. Nagrody wręczono w Bytowie Już po raz siódmy z okazji Światowego Dnia Konsumenta odbył się Powiatowy Konkurs „Prawa Konsumenta” . Uczniowie rywalizowali w dwóch kategoriach: test wiedzy konsumenckiej i praca twórcza. W zmaganiach wzięło udział kilkudziesięciu uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu bytowskiego. 📢 Targi pracy w słupskim „Mechaniku”. Firmy z regionu prezentowały swoją ofertę młodzieży [ZDJĘCIA] Na targach pracy zorganizowanych w środę w Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych zaprezentowało się ponad 30 wystawców – firm i instytucji z regionu. Młodzież mogła przebierać w propozycjach.

📢 Tak mieszka Szymon Hołownia. Tu żyje na co dzień marszałek Sejmu. Zajrzyj do ogromnego domu Szymona Hołowni – galeria zdjęć Szymon Hołownia mieszka nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w niewielkiej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do prywatnego domu Szymona Hołowni.

📢 Ogólnopolski protest rolników 20 marca 2024 r. Blokady na drogach, utrudnienia w całej Polsce We wszystkich województwach w środę odnotowano utrudnienia na drogach, głównie dojazdach do większych miast i trasach szybkiego ruchu. To skutek zaplanowanego na środę protestu rolników. Policja podała, że zapowiedziano 580 protestów. Większość z nich już się rozpoczęła.

📢 Mieszkanie Maffashion zachwyca fanów. Tu przeniosła się z luksusowej willi uczestniczka „Tańca z gwiazdami”. Tak mieszka Julia Kuczyńska Maffashion to topowa blogerka modowa, która świetnie sobie radzi w „Tańcu z gwiazdami”. Influencerka może się pochwalić wysokimi notami od jury w każdym z niedzielnych odcinków. Sprawdzamy, jak mieszka Julia Kuczyńska – gwiazda tanecznego show Polsatu, która walczy o kryształową kulę. Tak się urządziła Maffashion z synkiem w ogromnym apartamencie po rozstaniu z Sebastianem Fabijańskim. Zaglądamy do nowego domu Julii Kuczyńskiej.

📢 Policyjny pościg w Lęborku. Kierowca uciekał, uszkodził radiowóz i inne auto W Lęborku policjanci podjęli pościg na kierowcą bmw, który nie zatrzymał się do kontroli. Mężczyzna uciekając uszkodził inny samochód, a potem także radiowóz. Po kilku godzinach uciekinier sam się zgłosił do komendy policji. 📢 Tak mieszka Aleksander Mackiewicz. Zobacz dom przystojnego gliniarza z „Tańca z gwiazdami”. Tak żyje na co dzień gwiazda tanecznego show Aleksander Mackiewicz mieszka w przytulnym domu pełnym designerskich przedmiotów. Przystojny uczestnik tanecznego show Polsatu „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami” żyje na co dzień z partnerką i dziećmi w nowoczesnych wnętrzach. Zobacz, jak mieszka aktor z „Gliniarzy”, który występuje obok Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej, Filipa Chajzera, Macieja Musiała, Roksany Węgiel czy Maffashion. Tak się urządziła nowa gwiazda Muzycznego show Polsatu.

📢 Rolnicy protestują w Sławnie. Krajowa droga nr 6 zablokowana. - Nie chcemy taniego zboża z Ukrainy, które nas zalewa - mówią rolnicy Trwa protest rolników w dniu 20 marca 2024 r. Uwaga, kierowcy! Blokada krajowej drogi nr 6 w Sławnie w rejonie ulicy Gdańskiej.

📢 Pożyczki antysmogowe dla mieszkańców gminy Redzikowo. Pierwsza taka umowa w województwie Gmina Redzikowo wraz z Pomorskim Funduszem Rozwoju zawarła umowę z Pomorskim Funduszem Pożyczkowym na wdrożenie i realizację pożyczek antysmogowych dla mieszkańców. To pierwsza taka umowa w województwie pomorskim. 📢 Adam Sędziński, kandydat na prezydenta Słupska: Kandyduję, bo miałem dość ignorowania głosu mieszkańców Kandydatów na prezydenta Słupska zapytaliśmy, dlaczego kandydują. Dziś odpowiada Adam Sędziński, kandydat na prezydenta z KWW Słupsk Wspólnie. 📢 7 najlepszych miejsc w Europie na urlop wiosną. Najtańsze all inclusive i noclegi, najpiękniejsze ogrody, zachwycające zabytki Gdzie w Europie najlepiej zaplanować wiosenny urlop, by wypocząć wśród pachnących kwiatów, nacieszyć się atrakcjami i pozwiedzać, ale bez wydawania majątku na loty i noclegi? Wyszukaliśmy dla was 7 najlepszych miejsc w całej Europie na niezapomniane wiosenne wakacje i wielkanocne wycieczki. Noclegi, a nawet całe wakacje all inclusive są tam tanie! Zapraszamy do galerii, w której znajdziecie aktualny ranking cen.

📢 Tak zbudujesz dom bez pozwolenia. Projekt masz za darmo - wystarczy wybrać. Z tą budową możesz wystartować od zaraz, bez uzgodnień Chcesz zbudować dom, ale nie chcesz wydawać tysięcy złotych na projekt? Wiemy, gdzie znaleźć projekty domów za darmo. Nie musisz też ubiegać się o pozwolenie na budowę. Oto gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw. Celem programu budowy domów bez pozwolenia na budowę jest m.in. uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność projektów. Zobacz galerię prac konkursowych. 📢 Tak kiedyś wyglądały wakacje nad morzem. Historia w kolorze prosto z archiwum! Tak wyglądało lato m.in. w Jastarni i na Półwyspie Helskim Tak przed II wojną światową wyglądał odpoczynek nad polskim morzem. Wakacje nad Bałtykiem i Zatoką Pucką w latach 20. i 30. poprzedniego wieku to był czas, gdy nad dla tego rybacko-rolniczego regionu pojawiła się nowa perspektywa. Turystyka zaczęła nabierać kształtów i... za naszym pośrednictwem kolorów. Tak mogłyby wyglądać historyczne wakacje, gdyby sfotografować je na kolorowym filmie.

📢 Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka, POLOmarket 20.03.2024 Nowe ostrzeżenie GIS, aktualne na dzień 20.03.2024! Oto lista produktów, które zostały wycofanych przez sklepy sieci: Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, POLOmarket, Auchan. Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista została ostatnio powiększona o nowe produkty i przedmioty. Oto szkodliwe rzeczy, które muszą usunąć ze swoich półek sklepy zgodnie z decyzją, które wydał Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Sprawdź listę! 📢 Promocja AMW. Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje ubrania. Wojskowa jakość i wytrzymałość w rozsądnej cenie Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje ubrania. AMW znana jest z szerokiej gamy wojskowych produktów wystawionych na sprzedaż, ale mało kto zdaje sobie sprawę, że wśród nich znajduje się również odzież. To prawda, wojsko sprzedaje ubrania, w tym koszule, kurtki, buty, bluzy, czapki, spodnie, płaszcze, noże i wiele innych przedmiotów.

📢 Pijanemu zabiorą auto. A może nie… Prawo do poprawki. Sąd zdecyduje o przepadku auta Pierwsze skonfiskowane pijanym kierowcom auta trafiły na policyjne parkingi. Nowe prawo obowiązuje dopiero od kilku dni, a już resort sprawiedliwości zapowiedział, że zapisy dotyczące przepadku pojazdów zostaną zmienione. Poprawiona ustawa będzie łagodniejsza dla przestępców. 📢 Złodzieje sklepowi zatrzymani. Usłyszą zarzuty i odpowiedzą za popełnione przestępstwo Od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności grozi parze słupszczan, podejrzewanej o kradzież artykułów spożywczych, kosmetycznych i drobnej elektroniki. Skradzione towary wynosili do zaparkowanego przed sklepem samochodu, aby po chwili wrócić po kolejne łupy. 28-letnia kobieta i 31-letni mężczyzna zostali wczoraj wieczorem zatrzymani. Łączna wartość skradzionych rzeczy jest bliska 1500 złotych, a zdecydowana większość z nich została odzyskana i wróci do dalszej sprzedaży.

📢 Śmierć 13-letniej Nikoli. Obrona oskarżonej Ewy W., byłej prezes PGM w Słupsku atakuje rodziców dziewczynki We wtorek przed Sądem Rejonowym w Słupsku rozpoczął się proces Ewy W., byłej prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Słupsku, oskarżonej o narażenie zdrowia i życia rodziny Sendeków na niebezpieczeństwo. Ewa W. nie przyznaje się do zarzutów. Według jej linii obrony winę za śmierć dziecka ponoszą rodzice jako najemcy mieszkania komunalnego. 📢 Zawody strzeleckie o puchar dyrektora „Mechanika”. Rywalizowali uczniowie klas mundurowych [ZDJĘCIA] Na Strzelnicy Sportowej KS „Gryf Słupski” rozegrały się zawody strzeleckie o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych oraz Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Słupsku. W szranki stanęli uczniowie klas mundurowych. Rywalizacja była zacięta. 📢 Fundacja Sub ventum zaprasza na marsz z mottem: Zrozumieć - Przebaczyć Fundacja Wspierania Inicjatyw Niekonwencjonalnych Sub ventum zaprasza w sobotę, 23 marca na „Ekumeniczny Marsz – Ku Pojednaniu”. Tegoroczne motto marszu odzwierciadlają słowa Terencjusza: „Zrozumieć-Przebaczyć”. Uczestnicy będą szli po zmroku na słupską Górkę Narciarza, zlokalizowaną w Lasku Południowym, dźwigając plecak o obciążeniu 7 kg, symbolizujący siedem grzechów głównych.

📢 Flota PKS Słupsk powiększy się o 15 nowych pojazdów. Na trasy w regionie wyjadą autobusy hybrydowe Powiat słupski otrzymał z Krajowego Planu Odbudowy dofinansowanie w wysokości ponad 20 mln złotych na zakup 15 autobusów hybrydowych. Nowe pojazdy pojadą na trasach obsługiwanych przez PKS Słupsk. 📢 Firmy w Słupsku i regionie chcą zatrudnić pracowników. Trwa walka o fachowców w tych zawodach! Sprawdź! Jeśli poszukasz pracy w Słupsku bądź okolicznych miejscowościach, to obowiązkowo sprawdź najnowsze oferty, które zostały zgłoszone przez przedsiębiorców do Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku. W ostatnim czasie wpłynęła znaczna ilość ogłoszeń od pracodawców, którzy potrzebują pracowników z różnych branż. Jeśli poszukujesz pracy bądź chcesz ją zmienić, to zapoznaj się z listą w naszej galerii zdjęć!

📢 Tak bawiliście się na ostatnich imprezach w Crystal Club Słupsk [ZDJĘCIA] Zobacz, jak bawili się słupszczanie na ostatnich imprezach w Crystal Club. Zaśpiewał Sztoss, zagrał popularny DJ DNF. To były udane weekendy w Słupsku.

📢 Wyjątkowa Niedziela Palmowa w Swołowie. Kulinaria i stadko owieczek Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie - oddział Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku zaprasza w niedzielę 24 marca na Jarmark Wielkanocny - Niedziela Palmowa! 📢 Te aplikacje musisz natychmiast odinstalować! Oto lista niebezpiecznych aplikacji na Android i iOS, które powinny zniknąć z twojego telefonu Aplikacje mobilne na smartfony i urządzenia przenośne cieszą się dużą popularnością, niestety także wśród cyberprzestępców. Sprawdź listę popularnych aplikacji na Android i iOS, które zawierają wirusy kradnące nasze dane, a nawet podsłuchujące użytkownika i robiące nam zdjęcia bez naszej wiedzy. Natychmiast je usuń, zanim będzie za późno. 📢 Oto finalistki Miss Województwa Pomorskiego 2024! Zobacz piękne panie, które będą walczyć o koronę Za nami pierwsze wydarzenie związane z tegoroczną edycją Miss Województwa Pomorskiego. W Hotelu SPA Faltom odbył się tegoroczny półfinał konkursu. Wyłoniono finalistki do tytułów Miss Woj. Pomorskiego oraz Miss Nastolatek Woj. Pomorskiego. Konkurs jest obecnie największym, jedynym i najbardziej prestiżowym konkursem piękności na Pomorzu. Prawie 90 uczestniczek walczyło o awans do finału konkursu.

📢 Wybory Samorządowe 2024: Przedstawimy kandydatów na prezydentów miast [KOMENTARZ] Mógłbym pójść na łatwiznę. Napisać, że zbliżające się wybory samorządowe to nasz (suwerena) obowiązek. Że to wybory nam najbliższe, bo przecież kandydatów znamy prawie jak sąsiadów. Nawet w Gdańsku, Koszalinie, Słupsku czy w Szczecinie każdy obywatel może przyjść na salę sesyjną lokalnego parlamentu i posłuchać, co mówią wybrani przez lokalną społeczność.

📢 45 lat temu na nadmorskiej promenadzie w Ustce [ZDJĘCIA] Ustecka promenada nadmorska jak długa i szeroka ma swoje osobliwe miejsca, przywołujące wspomnienia z łezką w oku, a także fascynujące teraźniejszością. Wspomnienia sprzed 45 lat wiodą do światowej sławy dyrygenta, który prowadził na promenadzie koncert szopenowski z okazji odsłonięcia utaj pomnika Fryderyka Chopina. 📢 Krystyna Danilecka-Wojewódzka: Znam rytm życia Słupska, jego potrzeby i możliwości, dlatego chcę kontynuować rozpoczętą pracę Zapytaliśmy kandydatów na prezydenta Słupska o to, dlaczego kandydują. Obecna prezydent miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka, odpowiada: Znam rytm życia Słupska, jego potrzeby i możliwości, dlatego chcę kontynuować rozpoczętą pracę.

📢 Cisza na budowach dróg ekspresowych. Poważne problemy z dokończeniem S3 i S6 Tylko dwóch budowlańców kręciło się w poniedziałek na estakadzie koszalińskiej obwodnicy w ciągu niedokończonej trasy S6. Niewiele działo się też na S3 do Świnoujścia. Przestój się przeciąga i nie wiadomo, kiedy kierowcy skorzystają z nowych odcinków ekspresówek.

📢 Najpiękniejsze palmy i pisanki w gminie Ustka. Wielkanocne spotkanie z tradycją i kulturą Gmina Ustka urządziła dla mieszkańców i gości przedświąteczne spotkanie. Tradycyjnie rozstrzygnięto konkurs na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną i Wesołą Pisankę oraz na najsmaczniejszą potrawę. 📢 Otwarcie Oto Parku, nowego centrum handlowego, już w czwartek. Dojedziesz tam autobusami MZK Koszalin W czwartek 21 marca odbędzie się otwarcie nowego parku handlowego w Koszalinie - Oto Park. W związku z tym planowane są zmiany w komunikacji miejskiej.

📢 Panie dały czadu! Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich w Tuchomiu Borowianki - panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Borowego Młyna zgarnęły wszystko. Stanęły na podium w Powiatowym Turnieju KGW. Impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. 📢 Targi leśne Forest Show Łobez 2024. Pokaz maszyn i konkursy operatorów (ZDJĘCIA) Drwale, firmy leśne, leśnicy - czyli cała branża leśna z całego Pomorza spotkała się na targach Forest Show Łobez 2024. 📢 Znowu się śmieją! Nowe najgłupsze memy o wsi i rolnikach z Podlasia. Miastowi są bezczelni. Zobacz najlepsze śmieszne obrazki W dzisiejszych czasach trudno uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie.

📢 Miss Wsi Pomorza. Wspomnień dawnych czar. Tak było 20-30 lat temu. Zobaczcie zdjęcia Miss Wsi Pomorza to wydarzenie, które organizowano w podmiasteckiej Łodzierzy w latach 1996-2004. Cieszyła się dużą popularnością. Kandydatki prezentowały nie tylko swoją urodę i wdzięk, a także znajomość realiów wiejskiego życia. Wybory miss miały swój klimat. Zapraszamy do obejrzenia naszej fotogalerii. Zapraszamy do wspomnień. 📢 Będzie duży zwrot pieniędzy dla emerytów w 2024 roku. Kiedy wypłaty na konta? Sprawdź Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Zobacz.

📢 Słupska Ekstremalna Droga Krzyżowa. Zobacz zdjęcia z trasy W piątek 15 marca spod kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku po raz kolejny wyruszyła Ekstremalna Droga Krzyżowa. Najdłuższa trasa, to szlak wzdłuż nadmorskich klifów, która przekracza 50 km! Zobacz zdjęcia naszego fotoreportera Łukasza Capara, który wziął udział w wyjątkowym wydarzeniu.

📢 Komitet Słupsk Wspólnie przedstawił kandydatów na radnych W sobotę Komitet Wyborczy Wyborców „Słupsk Wspólnie” przedstawił swoich kandydatów do Rady Miasta Słupska. Komitet chce zdobyć mandaty we wszystkich okręgach wyborczych w mieście. 📢 Plaża w Ustce wciąga jak bagno. Spacery brzegiem morza w czasie refulacji kończą się źle Straż pożarna z Ustki na świeżo zrefulowanej plaży uwalniała kobietę, której nogi ugrzęzły w mule naniesionym z dna Bałtyku. To jednak nie jest pierwsza taka sytuacja. Do tej pory uwięzionym w mokrym piasku spacerowiczom pomagali inni turyści. Tym razem bez pomocy służb się nie obeszło. Potrzebna była łopata i drabina. 📢 W słupskim ratuszu podsumowano ogólnopolski konkurs „JA” [ZDJĘCIA] W piątek w Urzędzie Miejskim w Słupsku odbyło się zakończenie Ogólnopolskiego Konkursu Plastyczno-Fotograficzno-Filmowego „JA”, którego organizatorem było Liceum Sztuk Plastycznych przy Zespole Szkół Technicznych w Słupsku.

📢 Piękne i unikatowe nasze bałtyckie wydmy. Trochę wiosennej pustyni nad Morzem Bałtyckim Piesze szlaki turystyczne jako pętle są chętnie wybierane przez turystów. Start i meta znajdują w tym samym miejscu, co ma olbrzymie znaczenie dla zmotoryzowanych. Zapraszamy do odwiedzenia Wydmy Czołpińskiej (gm. Smołdzino), a konkretnie trasy, która jest pętlą. I to właśnie wiosną – na urokliwej trasie nie doświadczymy wtedy tłumu.

📢 Strefa Imprez. DJ Fafaq w Crystal Club Słupsk. Tak się bawiliście [ZDJĘCIA] Zobacz, jak bawili się słupszczanie na ostatnich imprezach w Crystal Club. Gwiazdą weekendy był znany DJ Fafaq. 📢 Rolnicy zjechali protestować do Słupska. Manifestacja zablokowała ruch w centrum miasta [ZDJĘCIA] Do Słupska zjechali rolnicy z regionu. Kilkaset ciągników i maszyn rolniczych w bardzo wolnym tempie jeździło głównymi ulicami centrum, co znacznie utrudniło ruch pojazdów. Rolnicy protestują zarówno przeciw unijnemu „Zielonemu Ładowi”, jak i niekontrolowanemu napływowi żywności z Ukrainy.

📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Co zrobić aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 09.01.2024 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie? 📢 Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Potęga obuwnicza, po której zostały tylko wspomnienia Mija 20 lat od początku stanu upadłości, w którym znalazł się potentat przemysłowy Pomorza Środkowego, a zarazem jeden z największych w Polsce producentów obuwia – Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Takiego końca nie zapowiadało wcześniejsze półwiecze działalności tej firmy. W szczytowym okresie swego prosperowania wy-produkowała ponad 6 milionów par obuwia na rynek krajowy i zagraniczny, zatrudniając około 4,2 tysiąca osób. Pełniła też rolę miastotwórczą. Kalendarium wzlotu i upadku tego sztandarowego w peerelu przedsiębiorstwa odtwarzamy tekstami i zdjęciami, a także niepublikowanymi wspomnieniami o tym, gdzie dziś nie ma już nic.

📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 14.06.23 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać. 📢 Budowa drogi ekspresowej S6. Odcinek Bożepole Wielkie - Obwodnica Trójmiasta na zdjęciach z drona Na najnowszych zdjęciach opublikowanych przez GDDKiA możemy zobaczyć, jak prezentuje się ekspresowa szóstka na odcinku Bożepole Wielkie - Obwodnica Trójmiasta. Jak wygląda postęp prac na innych budowanych odcinkach s6?

📢 Niedziela Palmowa w Swołowie. Kiermasz, warsztaty i regionalne specjały Obchody Niedzieli Palmowej w swołowskim muzeum były idealną okazją, by poznać tradycje i zwyczaje wielkanocne. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem. 📢 Grupa Sierleccy Czarni Słupsk przegrała z King Wilkami Morskimi Szczecin W ramach 23 kolejki Energa Basket Ligi, Grupa Sierleccy Czarni Słupsk zmierzyła się w słupskiej hali Gryfia z rewelacyjnymi King Wilkami Morskimi Szczecin. Bardzo dobra gra gości w drugiej połowie spotkania spowodowała, że przyjezdni wygrali 83:66. Tym samym koszykarze ze Szczecina rozgościli się na pozycji lidera. 📢 Historyczne zdjęcia Starego Rynku w Słupsku. Zobacz koniecznie! [ZDJĘCIA] Stary Rynek na fotografii z niemieckich czasów, z okresu międzywojennego. Zobacz historyczne zdjęcia Starego Rynku w Słupsku.

