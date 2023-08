Przegląd prasy (21.08.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Jary Oddział Zamknięty i H.Lucyna na rockowej scenie pod ratuszem. Była moc!”?

Prasówka 21.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Jary Oddział Zamknięty i H.Lucyna na rockowej scenie pod ratuszem. Była moc! "Zróbmy więc prywatkę, jakiej nie przeżył nikt, niech sąsiedzi walą, walą, walą, walą do drzwi. Sztuczne ognie niech się palą, palą, palą, a ty tańcz i wino pij, niech cały wiruje świat, Tańcz i wino pij, niech cały wiruje świat" - ten kawałek śpiewał tłum słupszczan zgromadzony pod słupskim ratuszem na koncercie Oddziału Zamkniętego. Przed nim zagrała słupska H.Lucyna oraz kapela State Control oraz Nerw – zwycięzcy II konkursu „Rock nad Słupią” .

📢 Firmy w Słupsku i regionie chcą zatrudnić pracowników. Sprawdź najnowsze oferty pracy 21.08.2023 Jeśli poszukasz pracy w Słupsku bądź okolicznych miejscowościach, to obowiązkowo sprawdź najnowsze oferty, które zostały zgłoszone przez przedsiębiorców do Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku. W ostatnim czasie wpłynęła znaczna ilość ogłoszeń od pracodawców, którzy potrzebują pracowników z różnych branż. Jeśli poszukujesz pracy bądź chcesz ją zmienić, to zapoznaj się z listą w naszej galerii zdjęć!

📢 Fortepiany nad Słupią. Polscy pianiści i muzyka z całego świata. Zobacz program 57. FPP w Słupsku Zmiany, zmiany, zmiany, a jednocześnie wierność tradycji. W dniach 15-20 września odbywać się będzie w Słupsku 57. Festiwal Pianistyki Polskiej. O jeden dzień krótszy niż poprzednie edycje, ale za to – z prologiem. Ten wypełnią słupszczanie. To nie koniec ukłonów w stronę festiwalowego miasta. Aż dwa razy będzie można usłyszeć pochodzącego ze Słupska pianistę Bogdana Kułakowskiego. Nie będzie jednak żadnego prawykonania. No i Rafała Blechacza, którego melomani wypatrują od lat bezskutecznie.

📢 Komentarz. Zjeść ciastko i mieć ciastko. Plany przebudowy Starego Rynku w Słupsku są za mało odważne Jedno jest pewne, wypełniona żwirkiem wielka kuweta w samym centrum Słupska, czyli Stary Rynek, musi zniknąć. Nie jest to miejsce ani ładne, ani funkcjonalne, ani – co najważniejsze w tym wypadku – miastotwórcze. Cieszmy się więc, że jest już pozwolenie na jego przebudowę. Radość jednak to połowiczna, kiedy spojrzy się na jej plany.

📢 Mamy swoje lata w lataniu. Pół wieku temu Z „Głosem” w chmurach [ZDJĘCIA] Tym razem poszybujemy nie tylko w przeszłość, ale i w górę. Otóż pod koniec września 1972 roku, gdy dzisiejszy „Głos Pomorza” wychodził jeszcze pod tytułami „Głos Słupski” i „Głos Koszaliński”, jedną z naszych publikacji zatytułowaliśmy: „Głos leci nad chmury”. Była to nasza relacja z dorocznego „Święta Latawca”. 📢 Tak mieszka Kinga Rusin z Markiem Kujawą. Luksusowy dom ze szkła z basenem i nieziemski widokiem. Zobacz, jak komfortowo żyje Kinga Rusin Kinga Rusin uwielbia poznawać malownicze zakątki świata i jest miłośniczką sportów wodnych. Dlatego wraz z długoletnim partnerem zamieszkała w luksusowej willi nad Pacyfikiem. Zobacz, w jakim wyjątkowym miejscu żyje w Ameryce Centralnej Kinga Rusin z Markiem Kujawą. Ten widok z tarasu, basenu i salonu zapamiętasz na długo!

📢 Koalicja Obywatelska rozpoczęła zbieranie podpisów. W niedzielę Borys Budka odwiedził Słupsk W samo upalne południe w niedzielę, 20 sierpnia, Koalicja Obywatelska zorganizowała konferencje prasową w Słupsku, podczas której Borys Budka, przewodniczący partii, ogłosił zbieranie podpisów przez komitet koalicyjny. Przedstawił też kandydatów do Sejmu i Senatu ze Słupska.

📢 We wsi w gminie Malechowo znaleziono zwłoki kobiety i mężczyzny W jednej ze wsi gminy Malechowo, jak potwierdza policja ze Sławna i tutejsza prokuratura, znaleziono zwłoki kobiety i mężczyzny. Miało to miejsce w sobotę wieczorem. Co wiadomo? 📢 IV liga. Gryf wciąż niepokonany! Jaguar Gdańsk - Gryf Słupsk 2:5 Czwarty mecz i kolejna wygrana! Znakomicie sezon rozpoczęli podopieczni Krzysztofa Mullera. Słupscy piłkarze pokonali w Gdańsku Jaguara 5:2. 📢 Te panie już wiedzą, co zrobić z napastnikiem! Kurs samoobrony w Kobylnicy Czterdzieści kobiet wzięło udział w kursie samoobrony prowadzonym przez żołnierzy na terenie Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy. Panie nauczyły się, jak powinny zachować się w sytuacji, gdy zostaną zaatakowane przez napastnika. Wiedzą jakich chwytów użyć, aby się wyswobodzić oraz jak go położyć na łopatki.

📢 Tak żyje Katarzyna Cichopek. Zobacz zdjęcia pięknej prezenterki programu "Pytanie na śniadanie" 20.08.2023 Katarzyna Cichopek to obecnie jedna z gwiazd prowadzących popularny program śniadaniowy w Telewizji Polskiej. W programie "Pytanie na śniadanie" towarzyszy jej Maciej Kurzajewski. Relacja ta przeniosła się także do ich życia prywatnego. Obecnie są parą i tworzą udany związek. Zobacz, jak żyje Katarzyna Cichopek. 📢 Sezon w Rowach trwa w najlepsze. Turystom nawet mgła nie przeszkadza [zdjęcia] W sobotę, 19 sierpnia, odwiedziliśmy Rowy. Sezon, po lekkim wahnięciu na początku miesiąca, trwa w najlepsze. Teraz pogoda dopisuje, choć wczoraj było mgliście, ale ciepło. 📢 Wczasy w PRL-u nad morzem. Tak to kiedyś wyglądało [zdjęcia] W Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, czyli w PRL-u, ludzie nie mieli takich możliwości wypoczynku zagranicą, jak to jest teraz. Z konieczności wczasowali w kraju, chętnie nad morzem. Jak to kiedyś wyglądało?

📢 Głośno było pod słupskim ratuszem, bo to "Rock nad Słupią"! W niedzielę koncert finałowy i gwiazda wieczoru W sobotni wieczór pod słupskim ratuszem spotkali się fani rocka. Rock nad Słupią, czyli konkurs zespołów rockowych i punkrockowych, to impreza, która odbyła się dzięki funduszom ze Słupskiego Budżetu Obywatelskiego. Wydarzeniu towarzyszył Zlot Food Trucków. 📢 Białe Bociany wylądowały! Artyści i twórcy kultury nagrodzenie w pałacu w Damnicy Podczas piątkowej uroczystej gali w zabytkowym pałacu w Damnicy starosta słupski Paweł Lisowski uhonorował osoby, stowarzyszenia i zespoły szczególnie zasłużone dla powiatu słupskiego w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury. Imprezie towarzyszyła wystawa obrazów podsumowująca III Powiatowy Plener Malarski „Oczami baronowej Klary”. Organizatorami wydarzenia byli Starostwo Powiatowe w Słupsku i Centrum Kultury Powiatu Słupskiego.

📢 Na starcie Dziki i Żuki. Bieg i marsz na orientację nad jeziorem w Żukówku (WIDEO) Na starcie Dziki i Żuki. Bieg i marsz na orientację nad jeziorem w Żukówku. Przez kaszubskie lasy i łąki biegło blisko stu zawodników. 📢 Oszustwa paragonowe to wciąż plaga. Szczególnie w nadmorskich kurortach Pomorska Izba Administracji Skarbowej, jak co roku, pod lupę wzięła przedsiębiorców z nadmorskich kurortów. Kontrolerzy sprawdzają, czy bary, restauracje i hotele przestrzegają przepisów i wydają swoim klientom paragony. Często to sami turyści zgłaszają do skarbówki fakt, że nie dostali dowodu zakupu – a wtedy sypią się kary. 📢 Polski Związek Łowiecki ma 100 lat. Obchody w Sianowie [ZDJĘCIA] Koncerty, pokazy, konkursy i szereg innych atrakcji - uroczyste obchody jubileuszu 100-lecia Polskiego Związku Łowieckiego na stadionie w Sianowie cieszyły się sporym zainteresowaniem mimo żaru lejącego się z nieba.

📢 Wiejskie dzieci na starych fotografiach. Tak spędzały czas dziesiątki lat temu: pasły krowy, chodziły po drzewach [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] Wiejskie dzieci wychowywane w ubiegłym stuleciu od najmłodszych lat miały wyznaczone zadania i obowiązki, którym musiały podołać. Był także czas na zabawę, choć ta miała znaczenie drugorzędne. Jak najmłodsi spędzali czas na wsi dziesiątki lat temu? Pasali krowy, wspinali się po drzewach, chodzili na sanki. Przejdź do galerii i zobacz archiwalne zdjęcia. 📢 Kolonie letnie w czasach PRL-u. Tak kiedyś wypoczywały dzieci [zdjęcia] W czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej główna formą letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży (tej uczącej się) były kolonie. Były to zorganizowane wczasy dla uczniów z nutą szkolnej dyscypliny. Do dziś wielu dorosłych z nostalgią wspomina takie wakacyjne wyjazdy.

📢 Wielka podróż czerwonego malucha z Koszalina wokół Bałtyku Andrzeja Liśniewskiego poznaliśmy, gdy postanowił fiatem 126p, starszym od niego o 10 lat, objechać Bałtyk. Jak postanowił, tak zrobił.

📢 Dobiegają końca inwestycje w gminie Słupsk. Samorząd modernizuje drogi, szkoły i obiekty sportowe Do końca sierpnia zakończyć się mają remonty w szkołach na terenie gminy Słupsk. Na finiszu są również inwestycje drogowe i sportowe, a niedawno do użytku oddano nową ścieżkę rowerową. 📢 To odliczysz od podatku w 2023 roku. Sprawdź co odliczysz po raz pierwszy i ile zyskasz! 19.08.2023 Te rzeczy można odliczyć od podatku w 2023 roku. Wielkimi krokami przychodzi czas, kiedy musimy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Każdy płatnik będzie musiał dokonać rozliczenia od 15 lutego. Warto zapoznać się z najnowszymi ulgami podatkowymi, aby nie być zmuszony do dopłaty. Sprawdź, co możesz odliczyć od podatku po raz pierwszy w 2023 roku! 📢 Wybory Miss Łeby. Piękne dziewczyny w klubie Euphoria [ZDJĘCIA] W klubie Euphoria w Łebie odbyły się wybory Miss. To jedno z wielu wydarzeń przygotowanych na wakacyjny sezon nad morzem. Zobacz fotorelację.

📢 Ulewny deszcz nad Szczecinem. Zawalił się dach hali w Załomiu Ulewny deszcz dał się we znaki. Najpoważniejsze szkody strażacy odnotowali w Załomiu. 📢 16-letnia Zofia z Jezierzyc wyszła z domu i nie wróciła. Szuka jej policja Policjanci poszukują 16-letniej Zofii Runowskiej z Jezierzyc. Dziewczyna 16 sierpnia wyszła z miejsca zamieszkania w Jezierzycach i do chwili obecnej nie wróciła. Nastolatka ostatni telefoniczny kontakt z rodziną nawiązała 17 sierpnia.

📢 Kaszubski etnodizajn na topie. Wszyscy chcą haftować i malować (WIDEO) Kaszubski etnodizajn przechodzi chwilę chwały. Na warsztaty z haftu, malowania ceramiki, czy ozdabiania wazonów przychodzą tłumy. Kolejne szkolenia - i to darmowe już w ten weekend. 📢 Zaginęła 16-letnia Oliwia z Niepoględzia. Nie nawiązuje kontaktu z rodziną. Szuka jej policja Policjanci poszukują 16-letniej Oliwii Niesiołowskiej. Dziewczyna wyszła z domu w Niepoględziu 12 sierpnia i do dziś nie nawiązała kontaktu z rodziną. Policja prosi o kontakt osoby, które wiedzą, gdzie może przebywać nastolatka.

📢 Ania Wyszkoni zaśpiewa dziś w Kobylnicy. Wstęp wolny W piątek, 18 sierpnia, przed Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy wystąpi znana wokalistka Ania Wyszkoni. Usłyszymy znane i mniej znane utwory artystki. Wstę na koncert jest bezpłatny.

📢 Nastoletni przestępcy w Słupsku. Chłopcy w wieku 14-16 lat napadali na mężczyzn. Bili i okradali Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Słupsku zatrzymali sprawców dwóch rozbojów, do których doszło w nocy z poniedziałku na wtorek. To czterech nastolatków w wieku od 14 do 16 lat. W czwartek rano wszyscy zatrzymani nieletni w obecności rodziców zostali przesłuchani i usłyszeli zarzuty. Sprawą popełnionych przez nich czynów karalnych zajmie się teraz Sąd Rodzinny. 📢 Nowe kamery w Parku Zachodnim i na przejściu dla pieszych na ul. Zaborowskiej Wandalizm, spożywanie alkoholu, hałas w godzinach nocnych to główne powody interwencji służb w Parku Zachodnim w Słupsku. Już wkrótce sprawcy będą pod czujnym okiem kamer miejskiego monitoringu. Kamery pojawią się także przy przejściu dla pieszych na ul. Zaborowskiej.

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! 18.08.2023 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony. 📢 Słupska seniorka oszukana metodą „na wypadek”. Straciła oszczędności życia Naciągacze posługują się coraz bardziej wyszukanymi metodami, by wyłudzać od starszych osób oszczędności. Tym razem ofiarą oszustwa padła 85-letnia słupszczanka, która straciła w sumie ponad dwadzieścia tysięcy złotych.

📢 Jest pozwolenie na przebudowę Starego Rynku w Słupsku. Powstanie w ciągu dwóch lat W ciągu dwóch lat Stary Rynek w Słupsku zmieni się nie do poznania. Zniknie uciążliwy żwirek oraz samochody parkujące dookoła. Pojawią się ogródki gastronomiczne. Jest już pozwolenie na przebudowę Starego Rynku w Słupsku. 📢 Rockowy weekend nad Słupią oraz Zlot Food Trucków. Będzie się działo na pl. Zwycięstwa Rock nad Słupią, czyli konkurs zespołów rockowych i punkrockowych rozpocznie się w sobotę, 19 sierpnia w Słupsku. Młodzi artyści powalczą o cztery tysiące złotych nagrody na nagranie w profesjonalnym studiu. Zwycięzca wystąpi także jako suport przed gwiazdą wieczoru - kultowym zespołem Jary Oddział Zamknięty. 📢 Tragiczny wypadek pod Potęgowem. Kierowca ciężarówki najechał na leżącego na drodze mężczyznę Do śmiertelnego wypadku w okolicach Głuszynka (gm. Potęgowo) doszło w nocy ze środy na czwartek. Kierowca samochodu ciężarowego z naczepą najechał na młodego mężczyznę leżącego na jezdni.

📢 Bartek Kubkowski coraz bliżej celu. Płynie przez Bałtyk ze Szwecji do Polski Muszę czekać, aż Bałtyk mnie przepuści – mówił dokładnie rok temu Bartłomiej Kubkowski po nieudanej próbie pokonania morza wpław. Dziś płynie po raz kolejny. Zmaga się z dystansem 170 km. Obok ekstremalnego wyczynu, pływakowi zależy także na charytatywnej akcji. 📢 Strefa Imprez. Tak bawiliście się w Dyskotece Wesele w Łebie [ZDJĘCIA] Zobacz fotorelację z ostatnich imprez w Dyskotece Wesele w Łebie. Tak bawiliście się nad morzem! 📢 Zbudowany w Stoczni Ustka ORP „Maćko” zawinął w rodzinne strony ORP „Maćko” w Święto Wojska Polskiego w usteckim porcie był niebywałą atrakcją. Do zwiedzania okrętu ustawiła się długa kolejka. Nie tylko turystów, ale i ustczan, bo ORP „Maćko” wypłynął na morze ze Stoczni Ustka. Dzisiaj jego załoga służy pod dowództwem kpt. mar. Natalii Podgórnej.

📢 Pierwsze dożynki w tym sezonie w Parchowie. Rolnicy podziękują za plon (WIDEO) Na najbliższą niedzielę (20 sierpnia) zaplanowano dożynki gminy Parchowo. Impreza tym razem odbędzie się na nowym placu rekreacyjnym w Parchowie. 📢 Chipsy wycofywane ze sklepów. Oto najnowsze ostrzeżenia GIS. Sprawdź także pozostałe szkodliwe produkty! Chipsy, płatki popularnej firmy, herbata z Biedronki, chipsy z Rossmanna, chipsy z Lidla oraz jajka z Kauflandu zostały wycofane ze sprzedaży. Co jeszcze znika ze sklepowych półek? Oto najnowsze ostrzeżenia GIS z 16.08.2023. W tym artykule znajdziesz informacje o takich szkodliwych produktach jak: hamburgery z bakteriami, zanieczyszczony pyłek kwiatowy, popcorn, czy mięso z bakteriami Salmonella. Całkiem możliwe, że masz niektóre z tych produktów w swojej kuchni. Nie jedz ich! Możesz je oddać do sklepu lub zwyczajnie wyrzucić. Sprawdź terminy ważności wycofywanych produktów oraz numery ich partii. Ten artykuł aktualizujemy na bieżąco, więc znajdziesz w nim najnowsze ostrzeżenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

📢 Przy wypieku nie można się śpieszyć. Święto chleba na Górze Lemana w Piasznie (WIDEO) Jak co roku, w święto Matki Boskiej Zielnej, Klemens Leman z Piaszna rozpala ceglany piec, do którego trafiają bochenki chleba. Teraz było tak samo, do Piaszna zjechało mnóstwo turystów. Była też kaszubska kapela, pokazy garncarstwa, stoisko zielarskie i z wyrobami tradycyjnymi. 📢 Depresja opowiedziana słowami nastolatków - LINK4 i Papaya New Directors zwracają uwagę na ważny problem Dane Narodowego Funduszu Zdrowia pokazują, że z roku na rok rośnie liczba dzieci i młodych osób cierpiących na depresję i zaburzenia lękowe. Dlatego tak ważne jest uświadamianie dorosłych i zwrócenie uwagi na ten często ukryty problem, również poprzez środki artystycznego wyrazu. Właśnie dlatego w ramach współpracy LINK 4 i konkursu Papaya New Directors twórca zmierzył się z bardzo ważnym społecznie tematem. Ubezpieczyciel po raz czwarty jest partnerem konkursu.

📢 Na imieninach u Borowej Ciotki. Zioła, kwiaty... i placki ziemniaczane Muzeum Zachodniokaszubskie już kolejny raz zaprosiło do Zagrody Styp-Rekowskich, gdzie odbyły się Imieniny Borowej Ciotki. W programie były m.in.: zajęcia i warsztaty manualne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Można było upleść sobie wianek, czy ulepić garnek. 📢 Święto Wojska Polskiego i Święto Ustki. Wspaniała uroczystość w porcie Piękną uroczystość w usteckim porcie mogli podziwiać ustczanie i turyści. We wtorek 15 sierpnia obchodzono tu Święto Wojska Polskiego pod hasłem "Silna Biało-Czerwona" i Święto Ustki. Garnizon Ustka zaprezentował się w uroczystej odsłonie, a miasto przedstawiło morskie, rybackie i marynarskie tradycje. 📢 Wysyp borowików na Kaszubach. Wiemy, gdzie pojechać na grzyby (WIDEO) Wyjątkowo wcześnie, bo w połowie sierpnia wysyp borowików na Kaszubach. Warto ruszyć do lasu, pogoda sprzyja.

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! 13.08.2023 Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź koniecznie! 📢 Fishparada w Ustce. Wielkie świętowanie uroczyście rozpoczęte Święto Ustki rozpoczęło się na dobre. Doroczne Dożynki Rybne tradycyjnie rozpoczęła Fishparada, którą poprowadziła niezawodna Ustecka Orkiestra Dęta pod kierownictwem Zbigniewa Maciąga w otoczeniu dam z Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Żyj kolorowo”. Turyści byli zachwyceni.

📢 Historia słupskiego Zatorza. Ulica Jana Sobieskiego na starych fotografiach Trudno wyobrazić sobie taki Słupsk, w którym Zatorze to tylko potoczna nazwa podmiejskiego obszaru budownictwa indywidualnego. Że to nie dzielnica wielotysięcznych osiedli z blokowiskami, tworzących drugie miasto za kolejowymi torami. Zatorze pewnie pozostałoby jako peryferie Słupska, gdyby nie kilka korekt planów rozwoju przestrzennego miasta, dokonanych na przełomie lat 50. i 60. minionego stulecia. Przypominamy więc, dlaczego zmieniano te plany i jakie były pierwsze tego rezultaty, które pół wieku temu widziała ówczesna młodzież. Jak ulica Sobieskiego, niczym gruba kreska, oddzieliła Zatorze od starszej części Słupska. 📢 Te piramidy przyciągają tłumy. Dobrze się w nich śpi (WIDEO) W podbytowskich Osiekach trochę jest jak w Egipcie i Stonehenge. Na drzewami królują piramidy, a w lesie kamienny kręgi. To projekty Czesław Zarzyckiego. Niezwykłe budowle powstała w wyniku zainteresowania gospodarza niekonwencjonalnymi metodami leczenia oraz chęcią przyciągnięcia turystów.

📢 "To były poziome błyskawice". Sześć lat temu przez Pomorze przeszła olbrzymia nawałnica (WIDEO) To już sześć lat, a wydaje się jakby wczoraj. W nocy 11 na 12 sierpnia 2017 rok przez Pomorze przeszła potężna nawałnica. Zebrała śmiertelne żniwo. W jej wyniku śmierć poniosło pięć osób, kilkadziesiąt zostało rannych. 📢 Ważna informacja dla klientów sklepów Lidl, Biedronka i innych marketów. Te produkty pilnie wycofują ze sklepowych półek 11.08.23 Ważna wiadomość dla klientów największych sieci sklepów w Polsce. Główny Inspektorat Sanitarny opublikował zaktualizowaną listę produktów, które muszą zostać natychmiast wycofane ze sklepowych półek. Chodzi o popularne artykuły spożywcze, które mogą zaszkodzić zdrowiu i życiu. Przed ich konsumpcją ostrzega Sanepid. O jakie produkty chodzi? Sprawdź w naszym materiale. 📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Jakie są warunki aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 10.08.23 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Zobacz, kto wziął ślub w pierwszy weekend sierpnia [ZDJĘCIA] Śluby 2023 w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Przedstawiamy galerię zdjęć ślubnych par z pierwszego weekendu sierpnia. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia!

📢 Te pieniądze musisz wymienić do końca lipca, bo stracą swoją wartość. Zobacz, które banknoty trzeba wymienić w banku (zdjęcia) 03.08.23 Na ogół banknoty, które posiadamy w swoich portfelach nie wymagają wymiany i nie posiadają terminu ważności. Jednak wśród nich są też takie, które, jeśli nie wymienimy ich w oddziale banku, staną się bezwartościowe. Dotyczy to zwłaszcza takich pieniędzy, które zostały w pewien sposób uszkodzone. Te koniecznie należy wymienić przed końcem lipca ponieważ stracą one swoją wartość i ważność. Które banknoty powinniśmy wymienić jak najszybciej i gdzie można to zrobić? Sprawdź wymianę banknotów w lipcu 2023.

📢 Słupsk i region 20 lat temu. Zobacz, co się zmieniło [zdjęcia] 20 lat to niedużo, ale w tym czasie nasz region mocno się zmienił. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z 2002 roku. 📢 Wysokie ceny mebli z PRL. Za kilka sztuk takich mebli można zarobić fortunę! [CENY] 29.03.2023 Trzymasz gdzieś na strychu stare meble z PRL? Zastanów się czy warto dalej pozwolić im się kurzyć, bo ceny mebli retro i vintage, szczególnie z czasów PRL - osiągają całkiem niezłe ceny. Za kilka sztuk takich mebli można zarobić fortunę! Sprawdź za ile można sprzedać stare meble i co najlepiej się sprzedaje. 📢 Kobiety o tych imionach to najlepsze przyjaciółki. Sprawdź, kto jest na liście 29.03.2023 Wiadomo, że najlepsza przyjaciółka ma specjalne miejsce w naszym życiu. Ale czy jej imię jest ważne? Według ezoteryków tak: najlepszymi przyjaciółkami mogą zostać kobiety o pewnych imionach. Sprawdźcie co to za imiona.

📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte. 📢 Historia miasteckiego liceum z archiwalnymi zdjęciami. Oficjalnie i mniej oficjalnie (część pierwsza) Dziewięć lat temu (2014 r.) w Miastku zlikwidowano samodzielne liceum. W dawnym szkolnym budynku przy ul. Mickiewicza są teraz mieszkania. Przybliżamy historię placówki i prezentujemy wiele ciekawych archiwalnych zdjęć (część pierwsza).

📢 Te przedmioty z PRL to prawdziwe skarby. Rupiecie na których można zarobić. Tych rzeczy szukają kolekcjonerzy staroci 02.03.23 Przedmioty z okresu PRL w naszych domach często zbierają kurz i wydają się zbędnymi bibelotami. Wszystko wówczas było inne, bardziej toporne i bezpłciowe. Dziś wiele z tych przedmiotów wraca do łask. Dzięki upływowi czasu rzeczy takie jak kryształy, biżuteria czy antyki z PRL nabierają realnej wartości. Dla jednych sentymentalna a dla innych materialna, przeliczalna na gotówkę. Tych rzeczy, z pozoru rupieci, szukają kolekcjonerzy i zbieracze przedmiotów z PRL. Można na nich sporo zarobić.

📢 Tej biżuterii z PRL szukają jubilerzy i kolekcjonerzy. Płacą tysiące złotych za pierścionki, perły i brosze (zdjęcia) 02.03.23 Biżuteria, z resztą jak wszystko, podlegała modzie. Ta z okresu PRL była specyficzna - z jednej strony toporna i masywna jak wszystko co było wówczas produkowane a z drugiej strony posiadała swój charakter i była na swój sposób wyjątkowa. Gdy czasu Polski Ludowej odeszły na zasłużone miejsce, razem z nią odeszły pierścionki po babci czy cioci i zastąpiły ją nowe rzeczy. Dziś moda na przedmioty z okresu PRL wraca i nie inaczej jest z biżuterią z dawnych lat. Na zlotach kolekcjonerów, aukcjach czy w Internecie jubilerzy płacą za biżuterię z PRL po kilka lub nawet kilkanaście tysięcy złotych. 📢 Szopki bożonarodzeniowe w słupskich kościołach. Zobacz zdjęcia Szopki bożonarodzeniowe to stary średniowieczny zwyczaj. Co roku podziwiamy przedstawienie Świętej Rodziny z nowonarodzonym Jezusem w kościołach. Zobacz, jak wglądają szopki bożonarodzeniowe w słupskich świątyniach.

📢 Słupscy uczniowie wyróżnieni. Wręczono im stypendia Prezydenta Miasta Słupska W czwartek w słupskim ratuszu odbyła się XXIII edycja wręczenia stypendiów Prezydenta Miasta Słupska. Wyróżniono 45 uczniów za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne.

📢 Jezioro Obłęże na majówkę. Blisko Słupska i dobry dojazd [zdjęcia] Położone w gminie Kępice jezioro Obłęże to jeden z większych zbiorników wodnych położonych w pobliżu Słupska. Zanim zacznie się sezon turystyczny, warto tam się wybrać na spacer dookoła jeziora. 📢 Dożynki w gminie Kępice. Zabawa w sołectwie Płocko [ZDJĘCIA] W sobotę (28.08) w Płocku w gminie Kępice mieszkańcy uczestniczyli w Dożynkach Gminnych. Były konkursy, zabawy i tradycyjny konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. 📢 Po wojnie były to zakazane Bieszczady. Przed wojną m.in. kurorty. Dzisiaj możesz tam być (ZDJĘCIA) W okresie powojennym były to najbardziej dzikie, odludne i niedostępne fragmenty polskich Bieszczadów. Przed wojną i zmianami politycznymi - wsie tętniące życiem, a nawet kurorty turystyczne. Wsi leżących w tzw. bieszczadzkim worku nie ma już od ponad 70 lat. To m.in. Sianki, Beniowa, Bukowiec, w których pozostały nieliczne ślady dawnego życia. Ścieżką przyrodniczo-historyczną można dotrzeć do umownych źródeł Sanu przy granicy polsko-ukraińskiej i do najdalej wysuniętego południowego zakątka Polski.

📢 Ustczanie chodzili w chmurach! Niesamowita mgła nad morzem. Można było zabłądzić W środę Ustka była zalana słońcem. Jednak tylko te jej rejony oddalone od morza. Nadmorska część kurortu tonęła we mgle. A nawet w chmurze. Choć oko wykol, z lądu morza nie było widać. 📢 Jak Kaszubi pod Wiedniem walczyli. Pamiętacie duże plenerowe inscenizacje w Brzeźnie Szlacheckim...(ZDJĘCIA, WIDEO) 12 września 1683 roku wojska polskie i austriackie dowodzone przez króla Jana III Sobieskiego wygrały bitwę pod Wiedniem, w której główną rolę odegrał atak polskiej husarii na flankę sił tureckich. Tak skończyły się marzenia Imperium Osmańskiego na podbój Europy. Według legendy w Odsieczy Wiedeńskiej brali udział Kaszubi z Brzeźna Szlacheckiego i okolic. To na pamiątkę tych wydarzeń niemal co roku w Brzeźnie odbywały się inscenizacje bitwy. Dodajmy, że w Brzeźnie "uroczystości wiedeńskie" obchodzone były od dawna - po raz pierwszy w 1933 roku.

