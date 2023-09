Przegląd prasy 21.09.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wspominamy wakacje w koszalińskiej Prywatce. Zobacz ZDJĘCIA pięknych imprezowiczek!”?

📢 Historia słupskiego Zatorza. Ulica Jana Sobieskiego na starych fotografiach Trudno wyobrazić sobie taki Słupsk, w którym Zatorze to tylko potoczna nazwa podmiejskiego obszaru budownictwa indywidualnego. Że to nie dzielnica wielotysięcznych osiedli z blokowiskami, tworzących drugie miasto za kolejowymi torami. Zatorze pewnie pozostałoby jako peryferie Słupska, gdyby nie kilka korekt planów rozwoju przestrzennego miasta, dokonanych na przełomie lat 50. i 60. minionego stulecia. Przypominamy więc, dlaczego zmieniano te plany i jakie były pierwsze tego rezultaty, które pół wieku temu widziała ówczesna młodzież. Jak ulica Sobieskiego, niczym gruba kreska, oddzieliła Zatorze od starszej części Słupska.

📢 Tragiczny wypadek na trasie Wysin - Chrósty w gm. Liniewo. Zginęło 2-letnie dziecko. Kobieta w ciąży w ciężkim stanie Do tragicznego wypadku doszło 20.09.2023 r. ok. godz. 17:10 na trasie Wysin - Chrósty Wysińskie w gminie Liniewo (pow. kościerski). Jak informuje bryg. Łukasz Płusa, oficer prasowy KW PSP w Gdańsku, w wypadku zginęło 2-letnie dziecko. Matka dziecka w ciężkim stanie trafiła do szpitala.

Prasówka 21.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Rozpoczął się kolejny etap prac remontowych na ulicy Armii Krajowej w Słupsku. Zamknięto skrzyżowanie z ulicą Pobożnego [WIDEO,ZDJĘCIA] Postępują prace związane z modernizacją ulicy Armii Krajowej. Dla ruchu zamknięto skrzyżowanie z ulicą Pobożnego, ale od ulicy Partyzantów możliwy jest już przejazd wyremontowanym odcinkiem.

📢 Zbigniew Konwiński: Po wygranych wyborach przywrócimy Urząd Morski w Słupsku Podczas środowej (20 września) konferencji prasowej, politycy Platformy Obywatelskiej zapowiedzieli, że jeśli wygrają wybory, będą dążyć do przywrócenia Urzędu Morskiego w Słupsku. Zdaniem Zbigniewa Konwińskiego, posła PO, instytucja była dumą miasta i regionu. 📢 Słupski radny Kamil B. prawomocnie skazany za płatną protekcję W środę Sąd Okręgowy w Słupsku prawomocnie skazał słupskiego radnego Kamila B. oskarżonego o płatną protekcję i oszustwa. Oskarżony obiecał kilku osobom załatwienie mieszkań komunalnych i wziął od nich pieniądze. Za to dostał karę w zawieszeniu, grzywnę, a wyrok zostanie podany do publicznej wiadomości. 📢 Bazarek Natury wraca do Krępy Słupskiej po letniej przerwie. W ofercie wystawców same smakowitości Bazarek Natury zawita do Krępy Słupskiej po letniej przerwie. Już w sobotę, 23 września, mieszkańcy regionu będą mogli ponownie nabyć pyszne wyroby od lokalnych przedsiębiorców.

📢 Tylko pałacu żal. Aleja lipowa, a na końcu ruina. Mieszkańcom Kartkowa szkoda zabytku (WIDEO) Pałac w Kartkowie w gminie Czarna Dąbrówka był jednym z piękniejszych w regionie. Niestety, popada w ruinę. 📢 Wspólna droga Czarnych Słupsk i Energi. Firma energetyczna sponsorem strategicznym koszykarskiego klubu Odbudowywana w pięciu-sześciu latach w Słupsku koszykówka przekonała do siebie sponsora, z którym w XXI wieku sięgała po medale mistrzostw Polski. W środę, 20 września 2023 roku Grupa Sierleccy Czarni Słupsk obwieścili w wieżowcu Olivia Star w Gdańsku, że mecenat nad klubem w formie sponsora strategicznego objęła Energa z Grupy Orlen.

📢 Otwarcie hotelu Gołębiewski w Pobierowie nad morzem coraz bliżej. Kiedy przyjadą pierwsi goście? [GALERIA ZDJĘĆ] Pięciogwiazdkowy Hotel Gołębiewski powstaje w Pobierowie (gmina Rewal) właściwie od początku 2018 roku. Zakończenie inwestycji planowano wtedy na sezon 2020, ale pandemia i kłopoty z pracownikami spowodowały, że inwestycja jest opóźniona.

📢 Tysiąc złotych mandatu za kolizję na ulicy Wróblewskiego w Ustce We wtorek w południe na ulicy Wróblewskiego w Ustce doszło do kolizji. Samochód, który się zatrzymał przed przejściem dla pieszych, został uderzony przez nadjeżdżający pojazd. Policja wystawiła sprawcy mandat w wysokości tysiąca złotych. 📢 Zbigniew Gach zagra na organach Voelknera w Duninowie W piątek 22 września wielbiciele muzyki organowej będą mieli okazje wysłuchać koncertu Zbigniewa Gacha. Organista zagra w kościele w Duninowie – rodzinnej miejscowości budowniczego instrumentu Christiana Voelknera. 📢 Premier Morawiecki o doktrynie obronnej PO: Czy wyobrażacie sobie większą głupotę? Doktryna obronna Platformy Obywatelskiej wskazywała obronę kraju na linii Wisły. Jak można było doprowadzić do takiego zagrożenia? Jak można było likwidować jednostki wojskowe? To jest zdrada narodowa! – powiedział we wtorek w Otwocku premier Mateusz Morawiecki.

📢 Nocne eksplozje w Bytowie. Pożar budynku dwurodzinnego z magazynem energii (WIDEO) To cud, że nikt nie zginął. Przy ulicy Dunikowskiego w Bytowie doszło do pożaru budynku dwurodzinnego z magazynem energii. Na szczęście dzieci udało się szybko wyprowadzić. Rodzina potrzebuje pomocy. 📢 Najlepsze memy o grzybach. Tych memów jeszcze nie widziałeś. Śmieszne obrazki GRZYBOBRANIE 2023 (NOWE MEMY) 19.09.23 Grzybobranie 2023 czas zacząć. Połowa września, jest ciepło a w nocy czasem popaduje deszcz. To idealne warunki do rozwoju grzybni a co za tym idzie nasze lasy pełne są podgrzybków, prawdziwków, koźlaków ale i muchomorów. Grzybiarze to wdzięczny temat do śmiechu. Dlatego też co roku powstają, można powiedzieć jak grzyby po deszczu, kolejne porcje prześmiewczych obrazków o grzybach i grzybobraniu. Z czego śmiejemy się w tym roku? Zobaczcie sami - oto najlepsze memy o grzybiarzach w 2023 roku.

📢 Objazdy dla kierowców i zmiany w komunikacji miejskiej. Postępują prace remontowe na słupskich ulicach W związku z kolejnymi etapami prac remontowych na ulicy Armii Krajowej i budową ronda na ulicy Bałtyckiej, Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku wyznaczył objazdy dla kierowców. Zmiany zaczną obowiązywać od jutra, czyli 20 września. 📢 Ostatnie pożegnanie żukowskich strażaków, którzy zginęli tragicznie spiesząc na ratunek Pogrzeb druhny Karoliny i druha Łukasza z Ochotniczej Straży Pożarnej w Żukowie odbędzie się w środę, 20 września. Msza święta odprawiona zostanie o godz. 11 w kościele parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Żukowie, przy ul. Siostry Faustyny. Po niej kondukt żałobny uda się ulicami Żukowa w stronę cmentarza. Jak zapowiada Urząd Gminy w Żukowie, należy się liczyć ze sporymi utrudnieniami w ruchu, m.in. zamknięte będą niektóre parkingi.

📢 Nowe i stare znaleziska na morskim dnie. Wraki wciąż mogą być groźne Od 1500 do nawet 3 tys. wraków spoczywać może na dnie Bałtyku w polskim obszarze morskim. Do części z nich nie można nurkować rekreacyjnie, niektóre z nich mogą być potencjalnym zagrożeniem, z uwagi na spoczywającą w ich ładowniach amunicję i paliwa w zbiornikach. Nurkowie z grupy Baltictech zidentyfikowali kolejny wrak statku z czasów II wojny światowej. Szczątki jednostki Gerrit Fritzen znajdują się na północ od Władysławowa. 📢 Po wypadku Amelki z usteckiego osiedla zniknęły niebezpieczne słupki Z terenu wspólnoty mieszkaniowej w Ustce przy ulicy Bałtyckiej zniknęły metalowe słupki. Przeglądy potencjalnie niebezpiecznych urządzeń na osiedlach robią też inni administratorzy. Natomiast policja wszczęła dochodzenie w sprawie wypadku siedmioletniej Amelki. 📢 Referendum 2023. Polacy odpowiedzieli w sondażu na pytania referendalne. Miażdżące wyniki W najnowszym sondażu Polakom zadano wszystkie cztery pytania referendalne. Okazuje się, że odpowiedzi były wyjątkowo zgodne.

📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź kogo to dotyczy! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 500 plus! 📢 Sylwia Mike z honorowym tytułem Ustczanki Roku. Dzień Mieszkańca w Ustce W sobotę na usteckim OSiR-ze zgromadziły się tłumy. Było sportowo i rozrywkowo. Atrakcji nie zabrakło dla nikogo. Mieszkańcy poznali też nominowanych do tytułu Ustczanina Roku i zwyciężczynię tej edycji – Sylwię Mike.

📢 Słupsk włączył muzykę. Inauguracja 57. Festiwalu Pianistyki Polskiej Wyłączcie świat, włączcie muzykę - tymi słowami prezydent Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka otworzyła 57. Festiwal Pianistyki Polskiej. Początek imprezy, która potrwa do 20 września, był imponujący: pięciu pianistów, orkiestra, trzy utwory w różnych stylistykach.

📢 Muzyczny powrót do lat międzywojennych. Na scenie piękne tancerki ze Słupska i Teatr Variete Muza Rewia„Lata 20., lata 30. Powróćmy jak za dawnych lat” to przepiękne widowisko wokalno-taneczne artystów Teatru Variete Muza z Koszalina, wśród których są cztery czarujące tancerki z grupy Mapi Art Shows ze Słupska. To rewia musicalowa z tancerzami i muzyką na żywo pod batutą słynnego dyrygenta z Royal Orkiestra i kompozytora Jarosława Barowa. 📢 Setka chętnych pojawiła się w Słupsku na zajęciach "Trenuj z wojskiem". Dostali wyciski, ale nie żałowali! „Trenuj z wojskiem – sam i w grupie” to już czwarta odsłona ogólnopolskiej, bezpłatnej akcji mundurowych. W praktycznych ośmiogodzinnych ćwiczeniach udział wzięło sto osób w wieku od 15 do 65 lat. Zajęcia odbyły się w sobotę, 16 września, w 7. Brygadzie Obrony Wybrzeża w Słupsku.

📢 Psy do adopcji ze schroniska w Słupsku. Wszystkie zwierzaki czekają na nowego i kochającego właściciela [ZDJĘCIA] W słupskim schronisku dla zwierząt, na nowy i kochający dom czeka wiele zwierzaków. Wiele osób chciałoby adoptować szczeniaka, jednak warto zastanowić się też nad przygarnięciem starszego psa. Dorosłe bezdomniaki mają statystycznie mniejsze szanse na znalezienie nowego domu. Dziś to właśnie one chcą się państwu przedstawić. 📢 Bytów stolicą kolarstwa. Finał ORLEN Lang Team Race w mieście na Kaszubach (WIDEO) Dziś (sobota) Bytów stał się stolicą kolarstwa. Na starcie stanęło kilkuset zawodników. Finał ORLEN Lang Team Race w Bytowie!

📢 Projekt Warszawa - Trefl Gdańsk 3:1. Siatkarskie święto w Słupsku (zdjęcia) W sobotę 16 września br. o godz.15.00 w Hali Gryfia odbyło się starcie Projektu Warszawa i Trefla Gdańsk. Oba zespoły przygotowują się do tegorocznych zmagań w PlusLidze, a w ramach tych przygotowań rozegrali specjalne spotkanie będące efektem współpracy właściciela Projektu - firmy Plast-Box oraz miasta Słupsk.

📢 Śmierć w falach Bałtyku w Ustce. Utonął obywatel Ukrainy W czwartek w morzu w Ustce utonął 53-letni Ukrainiec. W akcji poszukiwawczej brały udział wszystkie służby. W piątek po godzinie 8 rano ratownicy morscy zauważyli nagie ciało w kamieniach przy falochronie wschodnim. To pierwsza ofiara śmiertelna Bałtyku na usteckiej plaży w tym sezonie. 📢 To ich szuka policja. Nie mają jeszcze 30 lat, a wystosowano za nimi listy gończe. Zobacz aktualną listę poszukiwanych mężczyzn. Kogo? Nie mają jeszcze 30 lat, a szuka ich policja. Zobacz, kogo poszukuje pomorska policja. Rozpoznajesz kogoś ze zdjęcia? Zgłoś to na adres: poszukiwani@policja.gov.pl lub zadzwoń pod numer telefonu 997, lub 112. Za co policja na Pomorzu poszukuje młodych mężczyzn? Lista przestępstw oraz wykroczeń jest długa. Sprawdźcie szczegóły.

📢 Tragedia na Pomorzu! W dwóch wypadkach zginęły trzy osoby - kierowca oraz strażacy, którzy jechali na pomoc Policjanci pracują na miejscu śmiertelnego wypadku, do którego doszło w piątek nad ranem w Żukowie na drodze krajowej numer 20. Zginęli dwaj strażacy, którzy jechali do śmiertelnego wypadku w miejscowości Małkowo. Tam zginęła jedna osoba. 📢 Już 23 września oficjalne otwarcie Węzła transportowego Trwają ostatnie prace porządkowe na terenie Węzła transportowego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska. Już 23 września 2023 r Prezydentka Miasta Słupska zaprasza wszystkich mieszkańców na oficjalne otwarcie obiektu dworca.

📢 Plac zabaw w Sycewicach do poprawki. Mieszkańcy się skarżą, wójt zapewnia, że będzie poprawiony Mieszkańcy Sycewic boją się wypuszczać dzieci na plac zabaw. Jest ich zdaniem niebezpieczny. Co na to wójt Kobylnicy? - Będzie uprzątnięty i naprawiony - zapewnia. 📢 XIX-wieczny pałac Zitzewitzów w Biesowicach. Zmarnowano 20 lat. Teraz jest prywatny właściciel (ZDJĘCIA) W gminie Kępice jest sporo zabytkowych pałaców. Kilka z nich (Płocko, Warcino, Barcino) zostało gruntownie odnowionych. Kilku (niestety) już w ogóle nie ma. Zachował się XIX-wieczny pałac w Biesowicach należący wcześniej do rodziny Zitzewitzów. Po wojnie zagościł w nim PGR. W latach 90-tych XX wieku obiekt przejęła Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, która później sprzedała go Polskiemu Towarzystwu Zapobiegania Narkomanii. Obiekt stał i niszczał. Dopiero kilka lat temu pojawiło się światełko w tunelu…

📢 Słupska ulica Wolności czyli dawniej Pastwiskowa. Tak tam było. Pamiętacie ją? (zdjęcia) To niedługa, niespełna 700-metrowa ulica o wąskich chodnikach i niezbyt szerokiej jezdni, ale będąca wciąż ważnym traktem w układzie komunikacyjnym Słupska. Łączy śródmiejskie ulice oraz podmiejskie tereny, rozciągnięte w północno – zachodniej strefie przymorskiej. Od powojnia zwie się ulicą Wolności, usytuowana jest pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Kołłątaja w kierunku zachodnim oraz ulic Kopernika, Staszica i ronda Inwalidów Wojennych RP w centrum.

