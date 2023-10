Przegląd prasy (21.10.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najpiękniejsze wiązanki na Wszystkich Świętych 2023. Tak wyglądają propozycje najmodniejszych w tym roku wiązanek (zdjęcia) 21.10.23”?

📢 Najpiękniejsze wiązanki na Wszystkich Świętych 2023. Tak wyglądają propozycje najmodniejszych w tym roku wiązanek (zdjęcia) 21.10.23 Piękne dekoracje pomników na Wszystkich Świętych 2023. Zobaczcie najpiękniejsze i unikatowe propozycje dekoracji pomników na Wszystkich Świętych w 2023 roku. 1 listopada już niebawem, warto zapoznać się z najnowszymi propozycjami na dekoracje i wieńce na groby naszych bliskich. Jakie kolory i liście są w tym roku w trendach? Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to czas w którym wspominamy naszych bliskich i odwiedzamy ich groby.

📢 Boks w grodzie nad Słupią był wiodąca dyscypliną sportową. Spotkanie z pięściarzami W kawiarni Cafe Podkowa w Słupsku odbyło się kolejne spotkanie z cyklu "Spotkanie przy kawie z...". Tym razem na kanapie obok prowadzącego Krzysztofa Niekrasza zasiadli pięściarze. Spotkanie było pokojowe. Tym razem goście nie walczyli, ale z pasją opowiadali o swoich sukcesach sportowych.

📢 Limity wypłat pieniędzy z banków - PKO, Pekao, Millennium i inne. W tych sytuacjach bank nie wypłaci pieniędzy [21.10.2023 r.] Planujesz duży zakup lub inwestycję za gotówkę? Może się okazać, że nie wystarczy, że udasz się do najbliższego oddziału swojego banku. Banki mają określone limity wypłat jednorazowych. Różnią się one w poszczególnych bankach i wahają pomiędzy 10 a 20 tys. zł. Jakie limity wypłat obowiązują w PKO, Pekao, Millennium, Alior Bank, Santander i innych popularnych bankach? Sprawdź!

Prasówka 21.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Sobota, więc adoptuj kota! W Słupsku na dom czeka ponad setka uroczych mruczków Capello, Fiskus, Inky, Pandzia, Werbena i Sówka oraz setka ich mruczących przyjaciół czeka w słupskim schronisku dla zwierząt na swój nowy dom. Za ciepły kącik i mizianie odwdzięczą się miłością. W sobotę - Dzień Adopcji Kota. Z kolei w niedzielę dzień otwarty, podczas którego można wziąć na spacer psa ze schroniska.

📢 Dni Kultury Ukraińskiej w Słupsku. Wykład, muzyka, spektakl. Wstęp wolny Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku, kluboksięgarnia Cepelin i klubokawiarnia Jolander zapraszają na Dni Kultury Ukraińskiej. Potrwają trzy dni: od 1 do 3 listopada. Wydarzenie ma charakter charytatywny. Prowadzone będą zbiórki, licytacje, ochotnicy przygotują pyszne smakołyki. Pieniądze zostaną przekazane wolontariatowi działającemu na rzecz Ukrainy. 📢 Scena Wolności w Nowym Teatrze w Słupsku. Dodatkowe spektakle z Janem Peszkiem W dniach 17-28 listopada w Nowym Teatrze w Słupsku trwać będzie festiwal Scena Wolności. Na życzenie widzów dwa spektakle będą wystawiane dwukrotnie.

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy!

📢 Zabójstwo 6-latka w Gdyni. Trwa obława policyjna na TEGO mężczyznę! Wielka obława w Gdyni po zabójstwie 6-latka. Policjanci szukają 44-letniego Grzegorza Borysa podejrzewanego o zabójstwo dziecka. Zwłoki znaleziono w piątek 20 października w jednym z gdyńskich mieszkań. Każdy, kto może pomóc ustalić miejsce pobytu 44-latka, powinien skontaktować się z policją. 📢 Tragedia w Gdyni. Zabójstwo 6-latka, policja szuka sprawcy W Gdyni doszło do zabójstwa 6-letniego chłopca. Czynu miał się dopuścić 44-letni żołnierz - Grzegorz Borys, którego teraz szukają funkcjonariusze z Trójmiasta. Na miejscu pracują mundurowi. Ogłoszono też alarm dla policjantów z garnizonu gdyńskiego oraz Wydziału Kryminalnego KWP w Gdańsku, którzy szukają osoby mogącej mieć związek z tym przestępstwem. 📢 Woda w tunelu pod torami usunięta. Fuszerka zostanie naprawiona Niewielki deszcz wystarczył, aby nowo otwarty tunel pod torami PKP w Słupsku zamienił się w wielką kałużę. Na miejscu zebrała się komisja, która ustaliła, że woda gromadząca się w nowej części przejścia podziemnego na stacji Słupsk pochodzi z licznych przecieków konstrukcji podziemnej dworca autobusowego, zrealizowanego przez Zarząd Inwestycji Miejskich w Słupsku. Fuszerka ma zostać szybko naprawiona.

📢 Pierwsze protesty wyborcze wpłynęły już do Sądu Najwyższego. Jak wnieść protest? Pierwsze protesty wyborcze wpływają już do Sądu Najwyższego. Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa, w czwartek, 19.10., do godz. 15.30 odnotowano wpłynięcie 17 protestów - 12 odnoszących się do wyborów parlamentarnych oraz 5 w sprawie referendum. Gdzie możemy wnieść protest wyborczy?

📢 Magdalena Boczarska na premierze filmu „Różyczka 2” w eleganckiej kreacji. Nie tylko jej buty przykuwały uwagę 19 października do jednego z warszawskich kin zawitały gwiazdy. Odbyła się uroczysta premiera filmu „Różyczka 2” Jana Kidawy-Błońskiego. W tym dniu oczy wszystkich były zwrócone na Magdalenę Boczarską, która wyglądała obłędnie. Jej sukienka wzbudziła wiele kontrowersji. 📢 Wszystkie linie PKS Słupsk przenoszą się od listopada na węzeł transportowy. Duże zmiany dla pasażerów Od 1 listopada wszystkie linie PKS Słupsk, które kursują obecnie z dworca przy ul. Kołłątaja, będą odjeżdżać z węzła transportowego. To oznacza korekty tras i zmiany w rozkładach jazdy.

📢 Tak mieszkają gwiazdy polskiego sportu! Zobacz apartamenty Małysza, Kubackiego, Radwańskiej, Lewandowskiego, Stocha, Zmarzlika ZDJĘCIA Majątki mają ogromne, więc przy urządzaniu swoich domów i apartamentów nie muszą się liczyć z każdym groszem. Sprawdziliśmy, jak mieszkają najbogatsze gwiazdy polskiego sportu. W naszej GALERII zobaczycie, jak czują się w domowych pieleszach Agnieszka Radwańska, Adam Małysz, Robert Lewandowski (w Monachium i przy Złotej 44 w Warszawie), Dawid Kubacki, Bartosz Zmarzlik, Joanna Jędrzejczyk, Grzegorz Krychowiak, Kamil Stoch oraz inni sławni zawodnicy. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 20.10.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najlepszymi mężami. Mają cudowny charakter [LISTA] 20.10.2023 Poszukujesz idealnego faceta na całe życie? Te osoby są najlepszymi mężami. Ci mężczyźni to partnerzy na całe życie, na których się nie zawiedziesz i będą z Tobą do grobowej deski. Jeśli ciągle się zastanawiasz w sprawie wyboru partnera, zobacz listę. Może okaże się niezbędna! 📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 20.10.2023 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę.

📢 Android 14 już jest oficjalnie dostępny. Czy twój telefon otrzyma aktualizację? Lista urządzeń, funkcji i ważne informacje o systemie Android znajduje się na zdecydowanej większości smartfonów na rynku. Android 14 zalicza właśnie swoją ogólnoświatową premierę. Wraz z nim pojawiło się kilka rewolucyjnych funkcjonalności i poprawek, w tym takie oparte na sztucznej inteligencji. Zobacz, co wiemy o systemie Android 14 i jakie smartfony otrzymają aktualizację. 📢 Osoby o tym imieniu piją najwięcej alkoholu. Kto znalazł się na liście? 20.10.2023 Znaczenie imion: dlaczego warto wiedzieć, co oznacza Twoje imię? Nasze imiona odpowiadają za wiele naszych cech charakteru. Zobaczcie zatem, kto pije najwięcej alkoholu. Pamiętajcie, że alkohol szkodzi zdrowiu i jest tylko dla osób pełnoletnich! 📢 Mężczyźni o tych imionach są mistrzami flirtowania i nie są stali w uczuciach 20.10.2023 Sporo osób zwraca uwagę na to, jakie nosimy imię. Mówi się, że imiona określają pewne cechy naszego charakteru. Ezoterycy wymienili kilka męskich imion, których właściciele potrafią doskonale flirtować, a co się z tym wiąże, nie są stali w uczuciach. Mężczyźni o tych imionach są mistrzami flirtowania i nie są stali w uczuciach. Sprawdź, czy do nich należysz.

📢 Porcelana z PRL - kolekcjonerski rarytas. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 20.10.2023 Unikalna porcelana z PRL poszukiwana przez kolekcjonerów może zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na niej zarobić fortunę! Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalna porcelana poszukiwana przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie ją sprzedać! 📢 Ekspresowe jabłka w cieście francuskim. Przepis na najlepszy deser na jesień. Ten przysmak zrobisz w 5 minut Mam dla ciebie rewelacyjny przepis na pyszne jabłka w cieście francuskim. To deser, przy którym się nie napracujesz. Zrobisz go w 5 minut, a upieczesz w 12. Chrupiące cynamonowe krążki jabłek możesz podać np. na podwieczorek lub przyjęcie w rodzinnym gronie. Świetnie smakują z gałką lodów śmietankowych. Polecam przepis na szybki deser z jabłkami i ciastem francuskim.

📢 Nowe uprawnienia straży miejskiej. Komu i za co wystawi mandat? Strażnicy miejscy i gminni posiadają nowe uprawnienia. Zmiany weszły w życie 20 października 2023 roku i dotyczą m.in. wystawiania mandatów dla rowerzystów. 📢 Cena kapusty ozdobnej w doniczkach prosto od producenta. Roślina częściej pojawia się na cmentarzach, bo jest odporna na mróz Chryzantemy wytrzymują na ogół pierwsze, niewielkie przymrozki, ale dużo więcej zniesie kapusta ozdobna. Już od kilku lat pojawia się na grobach, rywalizując z wrzosami czy wspomnianymi chryzantemami. Ile kosztuje kapusta ozdobna w doniczkach? Sama w sobie jest dwukolorową kompozycją na cmentarz. Sprawdzamy ceny u producentów przed Wszystkimi Świętymi. 📢 Wspominamy wakacje w koszalińskiej Prywatce. Zobacz ZDJĘCIA pięknych imprezowiczek! 20.10.2023 No cóż! Czas wakacyjnych szaleństw już za nami! Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by jeszcze te chwile powspominać. A w lipcu i sierpniu w koszalińskim klubie Prywatka było naprawdę gorąco! Zapraszamy do obejrzenia wybranych zdjęć z wakacyjnych imprez w klubie.

📢 Naukowcy i praktycy dyskutowali o pracy zdalnej na Uniwersytecie Pomorskim Wyzwania związane z pracą zdalną oraz bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników były tematem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Zarządzanie i bezpieczeństwo pracy w dobie cyfrowej transformacji pracy – aspekty zarządcze i prawne”, która odbyła się na Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku. 📢 Rockowe show ukraińskiej orkiestry z Charkowa w Słupsku. Była moc! Rock Sympho Show to imponujące widowisko muzyczne w wykonaniu ukraińskiej orkiestry z Charkowa. W programie znalazły się najlepsze kompozycje światowych legend XX i XXI wieku, takich jak Led Zeppelin, Deep Purple, Queen, AC/DC, Metallica, czy Depeche Mode. Zabrzmiały też jak ukraińskie kompozycje, które orkiestra wykonała we własnej rockowej interpretacji. Jednak główne przesłanie to: bawcie się, ale pamiętajcie, że wojna na Ukrainie trwa nadal. A ludzie wciąż potrzebują pomocy.

📢 Tak mieszka Cleo. Luksusowy apartament jurorki „The Voice Kids” i wokalistki. Zaglądamy do domu Cleo z własnym studiem nagraniowym Cleo to niezwykle popularna wokalistka, którą na Instagramie obserwuje prawie milion fanów. W 2020 roku jurorka kupiła luksusowy apartament w sercu stolicy, ale dopiero teraz znalazła czas, żeby go urządzić. Zobacz, jak mieszka Cleo w swoim nowym domu w Warszawie. Zajrzyj do luksusowego i modnego gniazda popularnej polskiej piosenkarki. 📢 Projekt wyjątkowego mieszkania w bloku. Tak pomysłowo można urządzić dwa pokoje. Zobacz zdjęcia 50-metrowego apartamentu nad morzem Nieduże mieszkanie w bloku może być wyjątkowe i zachwycać już od progu. Udowodnili to projektanci, którzy stworzyli komfortową przestrzeń zaledwie na 50 metrach. Zobacz, jak modnie można urządzić dwa pokoje na wynajem. Zajrzyj do mieszkania w Gdyni z nutą orientu.

📢 Idealne miejsce na jesienny spacer. Mosty Kozińskie na Kaszubach (WIDEO) Mosty Kozińskie zostały wysadzone podczas II wojny światowej. Stały się sporą atrakcją turystyczną. Robią wrażenie, szczególnie ze względu na swój rozmiar. Jeśli chcesz je zobaczyć wystarczy pojechać do gminy Czarna Dąbrówka. 📢 Policjant ewakuował poszkodowanego w wypadku kierowcę, którego samochód zaczął się palić O tym, że policjantem jest się również poza służbą doskonale wie st. post. Maksymilian Zuba z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Słupsku, który w miniony weekend, będąc w czasie wolnym od służby był świadkiem groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego. Policjant widząc samochód, który wjechał do głębokiego rowu i zaczął się palić od razu zareagował, ewakuował poszkodowanego kierowcę w bezpieczne miejsce, udzielał mu pomocy medycznej i sprawnie zabezpieczył miejsce zdarzenia do czasu przyjazdu swoich kolegów z patrolu i służb ratunkowych.

📢 Te produkty SANEPID nakazał natychmiast wycofać z półek w Biedronce, Lidlu i innych. Parówki, jajka, mięso 19.10.23 Główny Inspektorat Sanitarny nakazał wycofanie ze sklepów kolejnych produktów, których spożycie zagrażać może zdrowi oraz życiu konsumentów. Mowa tu o takich produktach jak parówki, mięso, jajka czy kosmetyki. Wykryto w nich albo niepożądane substancje lub skażenie bakteriami salmonelli. Oznacza to, że produkty te muszą natychmiast zostać wycofane ze sprzedaży. Sprawdź o które produkty i ich partie chodzi. Robisz zakupy w Biedronce, Lidlu, Auchan czy innych popularnych marketach? Sprawdź czy nie kupiłeś rzeczy wycofanych przez Sanepid.

📢 Jesienna wyprzedaż działek ogrodniczych w Słupsku. Ostatnia szansa na zakup działki ROD. Zobacz ofert na OLX (zdjęcia) 19.10.23 Jesień to znakomita okazja na zakupienie działki ogrodniczej na Rodzinnych Ogródkach Działkowych. Sporo działkowiczów decyduje się już po sezonie na sprzedaż prawa do swojej działki ROD. Ile trzeba zapłacić jesienią 2023 za działkę w Słupsku i okolicy? Okazuje się, że ofert sprzedaży jest stosunkowo niewiele, chętni więc muszą bardzo się spieszyć aby jeszcze w tym roku kupić wymarzoną działkę.

📢 Śmiertelny wypadek na autostradzie A4 przy węźle Bielany Wrocławskie. Samochód dostawczy wbił się w naczepę tira. Auto zostało zmiażdżone Śmiertelny wypadek na autostradzie A4 przy stacji Orlen na węźle Bielany Wrocławskie. Samochód dostawczy, którym podróżowały dwie osoby, z impetem wbił się w naczepę tira. Bus został dosłownie zmiażdżony. Autostrada w kierunku Katowic została zablokowana. 📢 Niedozwolone przechodzenie przez tory to na Pomorzu nieustający problem Służą głównie za nielegalne skróty, są zlokalizowane przy dużych stacjach, jak i mniejszych przystankach. Zakład Linii Kolejowych w Gdyni szacuje, że na terenie województwa pomorskiego znajduje się nawet 400 dzikich przejść przez tory. Co roku na wielu z nich dochodzi do wypadków. 📢 Gmina Damnica odrestaurowała pomnik upamiętniający bitwę pod Mianowicami. Zyskał nowy wygląd Zakończyły się już prace konserwatorskie przy pomniku upamiętniającym bitwę pod Mianowicami. Gmina ma w planach również zagospodarowanie przestrzeni wokół obiektu.

📢 55-letnia kobieta z powiatu słupskiego przelała oszustowi 20 tys. złotych! Policja apeluje o ostrożność Ofiarą oszusta padła wczoraj 55-letnia mieszkanka powiatu słupskiego. Straciła 20 tysięcy złotych. Usłyszała w słuchawce telefonu, od mężczyzny podającego się za pracownika banku, że ktoś próbuje wziąć kredyt za pośrednictwem jej bankowego konta, a zgromadzone na nim środki są zagrożone. Zmanipulowana przez oszusta kobieta, przelała oszczędności na wskazane przez niego konto, a następnie, po rozmowie z bankową infolinią została poinformowana, przez prawdziwych bankowców, że padła ofiarą przestępców.

📢 Spotkanie z pięściarzami w Podkowa Cafe w Słupsku. Poznajemy zdolnych sportowców z regionu W czwartek, 19 października, odbędzie się kolejne "Spotkanie przy kawie z..." O godzinie 17 w kawiarni Podkowa Cafe przy ul. Starzyńskiego w Słupsku gośćmi będą przedstawiciele Słupskiego Klubu Bokserskiego Energa Czarni - Marek Pałucki, były pięściarz, trzykrotny mistrz Polski w wadze superciężkiej i Jerzy Walczuk, trener grup młodzieżowych, które mają medalowe sukcesy w mistrzostwach Polski i Ogólnopolskich Olimpiadach Młodzieży.

📢 Tak dostaniesz projekt domu bez pozwolenia (do 70 mkw). Za ile go zbudujesz? Z tą budową możesz wystartować od zaraz, bez uzgodnień Chcesz zbudować dom, ale nie chcesz wydawać tysięcy złotych na projekt? Wiemy, gdzie znaleźć projekty domów za darmo. Nie musisz też ubiegać się o pozwolenie na budowę. Oto gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw. Celem programu budowy domów bez pozwolenia na budowę jest m.in. uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność projektów. Zobacz galerię prac konkursowych.

📢 Te towary spożywcze wycofano ze sprzedaży, bo są niebezpieczne. Ostrzeżenia GIS: październik 2023. Zobacz, co zniknęło z półek Inspekcja sanitarna w październiku 2023 wycofała kolejną partię produktów niebezpiecznych dla zdrowia. Zanim pójdziesz na zakupy, sprawdź jakich towarów nie kupować w popularnych marketach. Zobacz też w domu, czy nie masz artykułów wycofanych przez GIS. UWAGA! Lista podejrzanych artykułów uaktualniana jest na bieżąco, więc codziennie śledź z nami alerty Głównego Inspektora Sanitarnego.

📢 Słupskie ulice, które tworzyły historię naszego miasta. Wojska Polskiego, Wolności, Jana Pawła II Aleja Wojska Polskiego to bez wątpienia jedna z najbardziej reprezentacyjnych ulic Słupska. Ale to nie jedyna ulica, która miała charakter miastotwórczy i miała bardzo duży wpływ na życie mieszkańców naszego miasta. Do grona tych ulic zaliczyć można również inne. Które? Zapraszamy do naszego materiału.

📢 Nowy, a już coś cieknie. Zalany tunel pod torami na PKP w Słupsku Trochę deszczu wystarczyło, aby w nowo otwartym tunelu pod torami na dworcu PKP w Słupsku, zebrała się woda. Nie jest to jeszcze bajoro po kolana, ale suchą stopą nie da się przejść. Na środę zaplanowana jest wizja lokalna z udziałem inwestora i wykonawcy, aby coś zaradzić i zapobiec kolejnym powodziom.

📢 Kuźnia końskich talentów. Borys z tytułem championa (WIDEO) Ogier Borys z hodowli Witolda Świątek Brzezińskiego z Brzeźna Szlacheckiego z tytułem championa w swojej kategorii. Ze stajni pana Witolda wychodzi mnóstwo końskich gwiazd. Dla pana Witolda to duma. 📢 Impreza sylwestrowa wraca do Słupska. Będzie płatna zabawa w Gryfii, w rytmach muzyki elektronicznej Duża impreza sylwestrowa powraca do Słupska. Zorganizowana zostanie w hali Gryfia. Bez wielkich gwiazd, za to w rytmach muzyki elektronicznej. Nie będzie hucznej zabawy przed słupskim ratuszem. I darmowego wstępu na zabawę. 📢 Posłowie w okręgu słupsko-gdyńskim. Zobacz 14 reprezentantów z naszego okręgu Czternastu posłów z okręgu słupsko-gdyńskiego zasiądzie w sejmowych ławach. To pięć kobiet i dziewięciu mężczyzn. Sześć mandatów otrzyma Koalicja Obywatelska, cztery Prawo i Sprawiedliwość, dwa Trzecia Droga i po jednym Nowa Lewica i Konfederacja.

📢 Złote i Szmaragdowe Gody w Miastku. Małżonkowie z medalami To wyjątkowa uroczystość. Pary z Miastka obchodziły Złote i Szmaragdowe Gody. Życzymy im wszystkiego najlepszego. 📢 W Duninowie w gminie Ustka w środku nocy spalił się opuszczony budynek Policja ustala, jak doszło do pożaru pustostanu w Duninowie w gminie Ustka. Ogień zauważono w sobotę tuż przed północą. Walczyło z nim 25 strażaków.

📢 Najlepsze memy dla tych, którym się nie chce pracować. Zrób sobie przerwę na kawę i pośmiej się ze swojego szefa (zdjęcia) 16.10.23 Najtrudniejszy jest zawsze poniedziałek. Po weekendowym odpoczynku powrót do pracy nie należy do najprzyjemniejszych. Tego dnia najtrudniej jest nam odpisać na maile, spotkać się służbowo na telekonferencji czy po prostu być produktywnym. Kto z nas tego nie przeżywał choć jeden raz? Znając Wasze potrzeby przygotowaliśmy coś w sam raz dla tych, którym nie chce się dziś pracować. Zobaczcie najlepsze memy w Internecie o pracy, pracowaniu i szefach.

📢 Unikatowe monety z PRL warte po kilka tysięcy zł. Masz takie w domu? Kolekcjonerzy szukają ich na aukcjach w Internecie 16.10.23 Nie od dziś wiadomo, że fanatycy kolekcjonerzy są w stanie zapłacić każde pieniądze aby skompletować swoje kolekcje. Nie inaczej jest z kolekcjonerami monet. Te na rynkach internetowych aukcji osiągają niejednokrotnie kwoty przekraczające nawet 10 czy 20 tysięcy złotych. Kolekcjonerzy szukają głównie monet w dobrym stanie i rzadkich ale również takich, które swoją wartość zyskują dopiero w pewnej kolekcji. Tak też jest z monetami, które wybite zostały w okresie Polski Ludowej. Jakich monet z PRL szukają kolekcjonerzy? 📢 Grand Prix Ustki 2023 w biegach i nordic walking zakończone. Wręczono nagrody dla najlepszych (zdjęcia) Walka nie tylko z własnymi słabościami, ale również niezwykle deszczową i wietrzną pogodą. Warunki mało sprzyjające nie zniechęciły uczestników do udziału w III biegu i zakończeniu całego cyklu Grand Prix Ustki 2023, jednak na starcie biegu i tak stanęło ponad 120 zawodników i zawodniczek.

📢 Najbardziej poszukiwane antyki. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 16.10.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Zobacz opuszczone budynki na Pomorzu. Tak wygląda "polski Hogwart". Masz odwagę tam wejść? Tu straszy! Zamek w Łapalicach oraz inne miejsca Polski Hogwart straszył, niebawem może być perełką Kaszub i polskie architektury. Dziś niestety to jednak opuszczone miejsce i budowla na Pomorzu. Nie jedyna! Gdzie możemy je znaleźć? Jak się okazuje, jest ich północy Polski dużo. Jednym z najsłynniejszych opuszczonych obiektów na Pomorzu jest zamek w Łapalicach, ale to nie jedyne miejsce warte uwagi miłośników dreszczyku i odkrywania. Sprawdźcie, jakie jeszcze opuszczone budynki znajdują się na Pomorzu.

📢 Te stare meble z PRL są warte fortunę. Sprawdź czy je masz, bo możesz dużo zarobić! [CENY] Te stare meble z PRL są warte fortunę. Trzymasz gdzieś na strychu stare meble z PRL? Zastanów się czy warto dalej pozwolić im się kurzyć, bo ceny mebli retro i vintage, szczególnie z czasów PRL - osiągają całkiem niezłe ceny. Za kilka sztuk takich mebli można zarobić fortunę! Sprawdź, za ile można sprzedać stare meble i co najlepiej się sprzedaje.

📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! 15.10.2023 Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź listę najbardziej leniwych psów! 📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! 15.10.2023 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 15.10.2023 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! 15.10.2023 Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź koniecznie!

📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 15.10.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznieczy masz je w domu! 📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 15.10.2023 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! 15.10.2023 Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź koniecznie naszą listę!

📢 Sztubackie życie w powojennej Ustce. Nauczyciele, uczniowie, szkoły [zdjęcia] Droga do szkoły, przerwa w lekcjach, uśmiech pierwszej nauczycielki. Mundurek, kołnierzyk, tarcza, boisko szkolne, klasówki, matura i wakacje! Czas powojennej Ustki zatrzymał się w kadrze Heleny Bieszczad. Może znajdziecie siebie lub swoich bliskich na fotografiach z tamtych lat?

📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź kogo to dotyczy! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 500 plus!

📢 Węzeł transportowy w Słupsku jak węzeł gordyjski. Pełen problemów Otwarty z wielką pompą węzeł transportowy w Słupsku w ciągu dwóch tygodni działania pokazał wiele niedociągnięć i nierozwiązanych problemów. Mieszkańcy się skarżą na nieczynną poczekalnię i windy oraz brak autobusów MZK. Inwestor uspokaja: wszystko w swoim czasie. 📢 Śmiertelny wypadek pod Reblinem koło Słupska. Nie żyje kobieta kierująca seatem (zdjęcia) Do śmiertelnego wypadku doszło na Drodze Krajowej nr 6 w rejonie miejscowości Reblino. Nie żyje 37-letnia kobieta kierująca seatem. W szpitalu jest m.in. kobieta w siódmym miesiącu ciąży i 9-letnia dziewczynka.

📢 Rach-ciach nożyczkami i węzeł transportowy w Słupsku otwarto. Jest elegancko i nowocześnie Z wielką pompą otwarto w sobotę nowy dworzec w Słupsku. I jak mówi stare porzekadło – sukces ma wielu ojców, których przywiozły zabytkowe autobusy – piętrowy żółty ikarus i zabytkowy SAN. Wysypali się z nich goście a wraz z nimi - worek obietnic. Bo kampanię wyborczą czuć było na nowym dworcu na odległość. 📢 Węzeł transportowy gotowy! Zobacz, jak prezentuje się nowe centrum komunikacyjne Słupska tuż przed wielkim otwarciem [WIDEO,ZDJĘCIA] Dobiegła końca budowa słupskiego węzła transportowego. Obiekt, którzy powstał za stacją kolejową przejmie rolę dworca autobusowego i docelowo, wraz z dworcem PKP, stanie się centrum komunikacyjnym miasta. 📢 PKS Słupsk będzie korzystał z węzła transportowego. Powiatowy przewoźnik przeniesie się na nowy obiekt Autobusy PKS będą odjeżdżać z węzła transportowego, który w zamyśle stać się ma nowym centrum komunikacyjnym Słupska. To efekt porozumienia, które powiat słupski zawarł z miastem. W temacie przenosin przewoźnika pozostaje jednak jeszcze wiele niewiadomych.

📢 Śmierć harcerek na jeziorze Gardno. Katastrofa, która w 1948 roku wstrząsnęła Polską Dziś, 18 lipca, mija 75 lat od tragicznego wydarzenia na jeziorze Gardno. Utonęły 22 harcerki i trzy osoby dorosłe. Był to największy dramat, jaki wydarzył się Polsce na wodach śródlądowych. 📢 Nowy dworzec autobusowy w Słupsku w wakacje. Prace na ostatniej prostej Koniec prac brukarskich i przygotowania układania nawierzchni asfaltowych. Budowa nowego dworca autobusowego w Słupsku powinna zakończyć się w przeciągu dwóch lub trzech miesięcy. 📢 Unikatowe zdjęcia i pocztówki starego Miastka z kolekcji Hansa-Jurgena Knaacka. Najstarsze mają ponad 100 lat Hans-Jürgen Knaack urodził się w Miastku (ówczesnym Rummelsburgu) 20 lipca 1937 r. – mieszkał w domu przy obecnej ulicy Młodzieżowej 2. Prezentujemy zdjęcia i pocztówki z jego kolekcji przedstawiające dawne Miastko. Najstarsze fotografie i pocztówki mają ponad 100 lat.

📢 Studniówka uczniów IV LO w Słupsku. Zobacz, jak bawili się maturzyści [ZDJĘCIA] W piątek (5 listopada) odbyła się studniówka uczniów IV LO w Słupsku. Przyszłoroczni maturzyści bawili się świetnie podczas imprezy zorganizowanej w lokalu "Felix". Zapraszamy do galerii zdjęć naszego fotoreportera.

📢 Plon niesiemy, plon! Przepiękne dożynki w Objeździe w gminie Ustka [ZDJĘCIA, WIDEO] W sobotę w Objeździe w gminie Ustka odbyły się Dożynki Powiatowo-Gminne. W tym roku była szczególna okazja do świętowania, ponieważ gmina Ustka obchodzi jubileusz 45-lecia istnienia. 📢 Mosty Kozińskie wysadzone podczas II wojny światowej. Musisz je zobaczyć (ZDJĘCIA) Mosty Kozińskie wysadzone podczas II wojny światowej. Musisz je zobaczyć. Wystarczy podjechać do gminy Czarna Dąbrówka. Stały się sporą atrakcją turystyczną. Mosty robią wrażenie, szczególnie ze względu na swój rozmiar.

