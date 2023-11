Przegląd prasy 21.11.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Miłośnicy płyt winylowych świętowali 10-lecie Klubu Czarnego Krążka. Był tort, wspomnienia i muzyczna niespodzianka”?

Prasówka 21.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Miłośnicy płyt winylowych świętowali 10-lecie Klubu Czarnego Krążka. Był tort, wspomnienia i muzyczna niespodzianka To już 10 lat działalności Klubu Czarnego Krążka, który funkcjonuje przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku. W niedzielę - w kawiarni Antrakt - jubileusz świętowali miłośnicy muzyki z płyt winylowych. O początkach opowiedzieli założyciele, był czas na wspomnienia, tort i muzyczną niespodziankę.

📢 Kaczy dołek nie tylko ze skateparkiem, ale też placem zabaw (WIDEO) Tak zwany "kaczy dołek" w Miastku to wizytówka Miastka. Jest tam skatepark i to właśnie tutaj odbywają się najważniejsze imprezy w mieście. Niedługo pojawi się plac zabaw. 📢 Most Łabędzi zostanie kompleksowo odnowiony. Na pewien czas zniknie z miejskiego krajobrazu Są chętni na przebudowę Mostu Łabędziego w Słupsku. Po gruntownym remoncie obiekt ponownie zostanie udostępniony mieszkańcom.

Prasówka 21.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Groźna kolizja na obwodnicy Słupska. Osobówka uderzyła w ciężarówkę W poniedziałek po południu doszło do groźnie wyglądającej kolizji na trasie słupskiej obwodnicy. Samochód osobowy uderzył w ciężarówkę.

📢 Niezwykły mural powstał w Miastku. Autorem jest słynny Cukin (WIDEO) Wielkoformatowe malowidło, o tematyce niepodległościowej pojawiło się na elewacji jednego z budynków w Miastku. Autor to Tomasz Żuk - malarz, artysta z Koszalina, tworzący pod pseudonimem Cukin.

📢 Młodzi naukowcy zawitali do słupskiego „Ekonomika”. Rozpoczął się Międzyszkolny Festiwal Nauki E(x)plory Na słupskich uczniów czeka tydzień pełen wykładów, warsztatów i naukowej rywalizacji na najwyższym poziomie. Słupski „Ekonomik” po raz trzeci jest gospodarzem Międzyszkolnego Festiwalu Nauki E(x)plory. 📢 Niesamowite wsie Pomorza. Poznaj perły, które zobaczysz w tych niewielkich miejscowościach Pomorze to region chętnie odwiedzany przez turystów o każdej porze roku. Amatorzy kąpieli słonecznych wypoczywają latem na piaszczystych plażach, inni z kolei – preferują spokojny urlop bez tłumów, o które trudno jesienią i zimą. Odkryj wspaniałe i mało znane zakątki woj. pomorskiego. Nawet niewielkie miejscowości skrywają tam prawdziwe cuda!

📢 Zamknięte ulice w centrum Gdyni w związku z przygotowywaniem "Sokoła" do transportu na wystawę plenerową Muzeum Marynarki Wojennej Nie dziś, jak początkowo zakładano, a dopiero jutro, we wtorek 21 listopada, na ląd przeniesiony ma zostać okręt podwodny "Sokół", nowy eksponat Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, który trafi następnie na wystawę plenerową niedaleko plaży w Śródmieściu. Przygotowania do jego transportu wymusiły konieczność zamknięcia niektórych ulic w okolicach skweru Kościuszki. 📢 Ceny prądu i gazu w 2024 roku na dotychczasowym poziomie? Jest rządowy projekt ustawy Rząd planuje przedłużenie na 2024 r. zamrożonych cen m.in. prądu dla gospodarstw domowych – wynika z wpisu opublikowanego w poniedziałek w wykazie prac legislacyjnych rządu. Projektowane rozwiązania mają odnosić się też do gazu i ciepła. – Przygotowane w projekcie ustawy rozwiązania zapewnią w 2024 r. ochronę szerokiej grupy beneficjentów przed wzrostem kosztów energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła – podkreślono w wykazie.

📢 Odnowią organy i ambonę. Szykuje się remont miasteckiej świątyni (WIDEO) Region bytowski otrzyma ponad 10 mln zł w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. To środki na wsparcie obiektów zabytkowych, które służą celom społecznym w regionie. Do Miastka trafi 300 tysięcy złotych. 📢 Najpiękniejszy wieniec adwentowy na grudzień 2023 Adwentowy wieniec to symboliczna i piękna grudniowa dekoracja, która elegancko przystroi dom już od progu. Taka klimatyczna ozdoba może również być wyjątkowym akcentem w salonie, kuchni czy sypialni. Zobacz na zdjęciach inspiracje na wyjątkowe wianki na drzwi i nie tylko. Sprawdź, kiedy zaczyna się adwent i jaka jest jego symbolika. 📢 Wiedźmin w kultowych anime – SI przeniosła Geralta do Dragon Ball Z, Pokemonów, a nawet do Czarodziejki z Księżyca SI przeniosła Geralta z Rivii do słynnych serii anime. Nie zabrakło więc Pokemonów czy Dragon Ball, a nawet czegoś pokrewnego, jak Cyberpunk: Edgerunners. Czarodziejka z Księżyca dostarczyła jednak szczególnych wrażeń. Zobaczcie sami, jak Wiedźmin prezentuje się w popularnej stylistyce.

📢 Tak dzisiaj wygląda Iza Małysz. Żona popularnego skoczka imponuje urodą. Zobacz, jak się prezentowała kiedyś, a jak dzisiaj Iza Małysz to żona jednego z największych sław polskiego sportu, czyli Adama Małysza. Kobieta, która kiedyś stała w cieniu swojego męża postawiła z niego wyjść. Od czasu kiedy wzięła udział w popularnym programie „Taniec z gwiazdami”, cieszy się zainteresowaniem mediów podwójnie. Zobacz, jak dzisiaj wygląda. 📢 Nowe dodatki 500 plus dla osób pracujących. Kto może dostać dodatkowe pieniądze? Dodatkowe 500 plus dla osób, które pracują. Choć pojawiają się takie pomysły to wciąż jednak nie ma żadnych konkretów mówiących o tym, że powinniśmy się spodziewać dodatkowych pieniędzy, które zasilą domowy budżet. Jednak istnieją pewne przesłanki, które mówią, że choć nie będzie wzrostu 500 plus w 2023 roku to jednak dodatkowe pieniądze mogą się pojawić. Skorzystać mają na tym głównie osoby pracujące. Czy pracujący dostaną dodatek 500 plus? Sprawdziliśmy.

📢 W słupskim sądzie za gangsterkę z wolnej stopy. Z listem żelaznym w ręku Do Sądu Okręgowego w Słupsku trafił kolejny akt oskarżenia związany ze sprawą zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym, która ma na swoim koncie strzelaninę przy stadionie na ul. Madalińskiego w Słupsku w 2015 roku. Do Polski wrócił z listem żelaznym Paweł G. Razem z nim czeka na proces trzech innych oskarżonych. Tymczasem część głównej sprawy rozpatruje Sąd Apelacyjny w Gdańsku. 📢 Czwartoligowcy zakończyli rundę. Efektowne zakończenie Gryfa i Pogoni Ostatnią kolejkę pierwszej rundy rozgrywek ma za sobą pomorska IV liga. Mocnym akcentem zakończyły ją ekipy Energi Gryfa Słupsk i Pogoni Lębork. 📢 Morsowanie w Ustce. Zimna kąpiel w Bałtyku. Zobacz zdjęcia! Na plaży zachodniej w Ustce odbyła się wspólna kąpiel morsów. Kilkadziesiąt osób, miłośników kąpieli w zimnym Bałtyku, hartowało swoje ciało. Nowy sezon na morsowanie rozpoczął się na dobre! Zobacz fotogalerię.

📢 Rusza zastrzeżenie numeru PESEL w aplikacji mObywatel? Jak to zrobić i jak odwołać? Odpowiadamy na najważniejsze pytania W życie w piątek 17 listopada weszły przepisy umożliwiające zastrzeżenie numeru PESEL. Chodzi o ograniczenie skutków kradzieży tożsamości. Ważne zmiany czekają nas także w czerwcu 2024 roku. Jak w praktyce korzystać z zastrzeżenia numeru PESEL? Jak to zrobić i jak odwołać? Poznaj szczegóły. 📢 Poszukiwany nastolatek trafił do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Dzielnicowy z Posterunku Policji w Lipnicy udowodnił, że niezbędne jest bardzo dobre rozpoznanie wśród nieletnich. Gdy otrzymał sądowy nakaz doprowadzenia 17-latka do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, już po niespełna godzinie dotarł do jego miejsca pobytu i zatrzymał nastolatka. 📢 Najlepsze memy o kotach. Gdzie saszeta? Te memy doprowadzą Was do łez ze śmiechu. Twój kot też tak robi? (MEMY) 20.11.2023 Najnowsze memy o kotach w Internecie. Zobacz najśmieszniejsze obrazki z kotami w Internecie. Każdy, kto ma w domu kota ten wie, że z tymi czworonogami nie można się nudzić. Życie z nimi pod jednym dachem każdego dnia dostarcza całą masę prześmiesznych sytuacji. Dzięki temu internauci tworzą masę śmiesznych obrazków i memów o kotach z życia wziętych. Zobacz najnowsze i najśmieszniejsze memy o kotach w Internecie.

📢 Demolka w słupskiej hali Gryfia. Grupa Sierleccy Czarni Słupsk przejechała się po WKS Śląsku Wrocław [ZDJĘCIA, WIDEO] Grupa Sierleccy Czarni Słupsk zdecydowanie wygrała z WKS Śląsk Wrocław 78:53. Na uwagę zasługuje fakt, że goście zdobyli w pierwszej połowie tylko 13 punktów! Było to trzecie zwycięstwo słupskiego zespołu w Orlen Basket Lidze. 📢 Lanzarote: 11 najbardziej niesamowitych atrakcji wyspy. Cud natury, który zachwycił Pedro Almodovara, krajobraz jak z Marsa i inne Wyspy Kanaryjskie to idealny kierunek na wakacje i urlopy, jeśli kochacie słońce, piasek i morze. Jest tu wspaniale właściwie przez cały rok, także jesienią i zimą. Ale którą wyspę wybrać na pobyt? Na szczególną uwagę na pewno zasługuje Lanzarote – wyspa, która może was zaskoczyć swoimi krajobrazami i atrakcjami. Wybraliśmy 11 wyjątkowych atrakcji Lanzarote w sam raz na niezapomniany urlop czy wakacje. Przekonajcie się, co najbardziej warto zobaczyć i zrobić na tej unikalnej wyspie.

📢 Trening bokserski z Krzysztofem "Diablo" Włodarczykiem w Słupsku W sali treningowej Mazur Boxing Gym w Słupsku odbyło się seminarium, które poprowadził zawodowy mistrz świata Krzysztof Diablo Włodarczyk. 📢 Przyjechali do Obłęża na zimną kąpiel. W blasku pochodni i przy ognisku morsy rozpoczęły sezon Niemal 150 miłośników morsowania przyjechało w sobotni wieczór nad Jezioro Obłęskie. – Witamy Was gorąco na inauguracji sezonu morsowania. Cieszymy się, że ponownie spotykamy się w Gminie Kępice w tak licznym gronie – mówiła Magdalena Majewska, burmistrz Kępic. 📢 Finał Ligi Powiatowej LZS w Kobylnicy. Grały dzieci z rocznika 2015 i młodsze (zdjęcia) 18 listopada w hali SP w Kobylnicy odbył się Finałowy Turniej Powiatowej Ligi LZS. Cztery zespoły (Salos Słupsk, MKS Jantar Ustka, GAP Bruskowo Wielkie, LUKS Żelki Żelkowo) rywalizowały ze sobą przez 8 miesięcy na różnych nawierzchniach (hala, sztuczna trawa, naturalna trawa oraz piasek) w ramach rozgrywek ligowych.

📢 Nowa Toyota C-HR. Czy będzie kolejny hit? Nie będzie truizmem stwierdzenie, że Toyota C-HR to dla koncernu jeden z najważniejszych modeli w Europie. I obok Yarisa czy Corolli, jeden z najbardziej identyfikowanych z marką. Za chwilę w salonach mogą stać obok siebie dwie generacje tego samego modelu. My już wiemy który warto jest wybrać. 📢 Wikingowie czy Mieszko? Ciepłe koło Gniewu może zdetronizować Gdańsk Czy niewielka wieś Ciepłe w gminie Gniew była na przełomie X i XI wieku najsilniejszym ośrodkiem na Pomorzu, a nie był nim Gdańsk? M.in. na to pytanie próbuje odpowiedzieć dr Sławomir Wadyl z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego wraz ze swoim zespołem. Przypomnijmy, że przełom obu stuleci to czas tworzenia ówczesnej państwowości polskiej pierwszych Piastów. Interdyscyplinarne badania rozpoczęły się w połowie br. i potrwają do 2026 r. Informacje z prowadzonych badań wzbudzają duże zainteresowanie wśród naukowców, ale i w przestrzeni medialnej, czasami prowadząc do pewnych uproszczeń.

📢 25-lecie Herbaciarni w Spichlerzu. Magiczne miejsce spotkań, wystaw i koncertów Stylowa herbaciarnia w zabytkowym Spichlerzu Richtera w Słupsku ma już ćwierć wieku. Podczas, gdy inne miejsca pojawiają się i znikają, herbaciarnia trwa i wciąż się rozwija, co jest zasługą właściciela i pasjonata Jarosława Rawskiego, a także wielu przyjaciół tego miejsca, którzy w sobotni wieczór spotkali się, aby powspominać i świętować. 📢 Bilety znikają, a słupska filharmonia Sinfonia Baltica już szykuje święta Na końcówkę listopada Polska Filharmonia Sinfonia Baltica przygotowała dwa koncerty, a grudzień zacznie bajką i muzyczną zapowiedzią świąt Bożego Narodzenia. Uwaga! Na te wydarzenia już dużo miejsc sprzedano, więc lepiej nie zwlekać z decyzją o zakupie biletów. 📢 Pierwszy etap hotelu Gołębiewski w Pobierowie jest już gotowy i trwają odbiory. Zwiedziliśmy największy hotel w kraju [ZDJĘCIA] Trwają odbiory i uzgodnienia z urzędami w sprawie inwestycji - twierdzą inwestorzy z hotelu Gołębiewski w Pobierowie. - A każde takie spotkanie z odpowiednimi urzędnikami powoduje, że jesteśmy bliżej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Nam udało się zobaczyć jak wygląda ukończona część hotelu. Zwiedziliśmy cały parter.

📢 Ostrzeżenie meteorologiczne. Intensywne opady śniegu i marznący deszcz na Pomorzu Ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu i marznącym deszczem w województwie pomorskim. Informacje wydał w niedzielę IMGW. 📢 Pusto na niedzielnej giełdzie w Koszalinie. Pogoda odstraszyła większość mieszkańców [zdjęcia] Sprawdziliśmy co można kupić na dzisiejszej giełdzie w Koszalinie. Pogoda odstraszyła większość sprzedawców i kupujących, ale najwytrwalsi i tak pojawili się na terenach podożynkowych w Koszalinie. Sprawdzamy co na stoiskach.

📢 Szach mat i po zawodach. W auli Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku rywalizowali młodzi szachiści W gościnnych progach Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku rywalizowali w sobotę młodzi szachiści w drużynowych mistrzostwach województwa pomorskiego. W zawodach wzięło udział 16 najlepszych drużyn juniorów z naszego województwa. 📢 Puchar Polski w tańcach standardowych i latynoamerykańskich. Pamięci Elżbiety Zięciak To była wspaniała uczta dla wszystkich miłośników tańca towarzyskiego. Piękna muzyka, śliczne tancerki w cudownie wirujących sukniach i eleganccy młodzi mężczyźni we frakach - to wszystko mogła podziwiać publiczność, która przyszła w sobotni wieczór na halę Gryfia na Puchar Polski w tańcach standardowych i latynoamerykańskich, który jednocześnie był III Memoriałem Elżbiety Zięciak.

📢 Bieg Herbaciany z okazji 25-lecia słupskiej Herbaciarni w Spichlerzu Ponad sto osób pobiegło w II Biegu Herbacianym zorganizowanym z okazji 25-lecia Herbaciarni "W Spichlerzu" w Słupsku. Biegacze pokonali 6,5 km leśnymi drogami po pagórkowatym terenie Lasku Północnego w Słupsku. Na mecie czekał gorący żurek i ognisko. W pakiecie każdy dostał zestaw pysznych herbatek i oryginalny medal w kształcie imbryka. 📢 Wyjątkowa wystawa w Słupsku. Obrazy wypalane w drewnie [galeria] W piątkowe popołudnie w Galerii OT Rondo w Słupsku odbył się wernisaż wystawy prac Marleny Bieleńczuk. Artystka specjalizowała się w wyjątkowej technice pirografii, czyli wypalania w drewnie. 📢 Niesamowity widok! Morze odsłoniło zatopiony las w Łazach [ZDJĘCIA] Ostatnie sztormy, które panowały nad Bałtykiem odkryły las, który był skrywany pod piaskiem na plaży w Łazach. Odkryte konary robią olbrzymie wrażenie na spacerowiczach. Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia!

📢 Wypadek na S6 pod Kołobrzegiem. 4 osoby poszkodowane, droga jest już przejezdna [zdjęcia] W sobotę rano na drodze S6 na wysokości miejscowości Błotnica doszło do zderzenia kilku aut - w tym dostawczego. Służby są na miejscu. Są osoby poszkodowane. Policjanci sprawdzają okoliczności zdarzenia. 📢 Gala 50-lecia Gminy Słupsk. Powiewała już nowa flaga - Gminy Redzikowo W piątkowy wieczór odbyła się uroczysta gala z okazji jubileuszu 50-lecia Gminy Słupsk. Dzień to historyczny, gdyż od 1 stycznia z mapy Polski zniknie ta nazwa. Od Nowego Roku zastąpi ją Gmina Redzikowo. Podczas uroczystości oficjalnie zaprezentowano już flagę z nową nazwą.

📢 Choć są maleńkie, mają w sobie ogromną chęć życia. Międzynarodowy Dzień Wcześniaka w słupskim szpitalu Niektóre ważą zaledwie 800 gram i mają po 30 cm. Choć wyglądają cudnie jak porcelanowe laleczki, muszą być twardzielami. Walczą o życie. Mowa o wcześniakach – na każde tysiąc urodzonych dzieci, sześcioro przychodzi na świat zbyt wcześnie. W piątek, 17 listopada, obchodzono Międzynarodowy Dzień Wcześniaka. W szpitalu w Słupsku z tej okazji zorganizowano spotkanie dla małych superbohaterów i ich rodziców.

📢 Morze Bałtyckie odsłoniło kamienny las. Niezwykłe zdjęcia obiegły internet Sztorm nad Bałtykiem odsłonił tajemniczy las skrywany przez morze przez tysiące lat. Zdjęcia "zatopionego lasu" w Łazach obiegły internet, a skamieniałe drzewa przykuwają uwagę odbiorców. Przedstawiamy zdjęcia skarbów, które Morze Bałtyckie ukrywało przez tysiące lat. 📢 Proces słupskiej adwokat Katarzyny R. Pokrzywdzony siedzi w więzieniu. Świadek trafi do aresztu za 2,9 promila Nie ma szczęścia do trzeźwych świadków proces 40-letniej Katarzyny R., adwokat ze Słupska oskarżonej o usiłowanie zabójstwa. Najpierw w sądzie pojawili się nietrzeźwi pokrzywdzeni, a w czwartek żona jednego z nich stanęła za barierką dla świadków, mając prawie 2,9 promila alkoholu w organizmie. 📢 Dzień Seniora w słupskim ZUS. Były porady, badania, występy i ostrzeżenia przed oszustami Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Słupsku zorganizował obchody Dnia Seniora. Uczestnicy spotkania skorzystali z darmowych badań i porad ekspertów. Było też rozrywkowo.

📢 Przebudowa drogi krajowej nr 21. Woda zalewa Grabno pod Ustką Droga krajowa nr 21 na trasie Słupsk-Ustka jeszcze w przebudowie, a już aż się prosi o poprawki. W Grabnie zostały zalane przydomowe ogrody. Wykonawca doraźnie zaradził, ale rozwiązanie problemu wymaga zmian w projekcie. 📢 Obowiązkowe wyposażenie pojazdu. To tylko dwa elementy Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych aut stanowi, że właściciele samochodów muszą mieć w pojeździe dwa elementy. Wiesz jakie? Za ich brak grozi mandat.

📢 Pożar marketu przy ulicy Drzymały w Bytowie. Straty są olbrzymie (WIDEO) Trwa gaszenie pożaru marketu przy ulicy Drzymały w Bytowie. Przyczyna pojawienia się ognia nie jest znana. Były utrudnienia w ruchu.

📢 Wkrótce koniec przebudowy drogi krajowej nr 21 na trasie Słupsk - Ustka Gdański oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada, że nie ma potrzeby kolejnego przedłużania terminu zakończenia prac na DK 21 Słupsk – Ustka. Droga ma być gotowa 6 grudnia.

📢 „Korab” Ustka od obfitości do upadłości. 70 lat pływania i łowienia na Bałtyku Zachodnia strona kanału portu Ustka mało czym przypomina, że pół wieku temu była niedostępna dla osób niezatrudnionych w prosperującym tutaj Przedsiębiorstwie Połowów i Usług Rybackich „Korab”. Wysokie i grube ogrodzenie betonowe na długości ok. 1,5 kilometra, straż przemysłowa przy bramach wjazdowych, a nad wszystkim panował zapach morskich ryb. Dziś to obszar popadającej w ruinę bazy lądowej „Korabia”, który od lat jest w stanie upadłości likwidacyjnej.

📢 Zielony Ogród w Ustce otwarty. Pierwsi kuracjusze w nowym sanatorium We wtorek uroczyście zainaugurowano działalność Sanatorium Uzdrowiskowego Zielony Ogród w Ustce, w którym już korzysta z zabiegów 120 kuracjuszy. Obiekt został wyremontowany i wyposażony za 15 milionów złotych. 📢 Psy do adopcji ze schroniska w Słupsku. Wszystkie zwierzaki czekają na nowego i kochającego właściciela [ZDJĘCIA] W słupskim schronisku dla zwierząt, na nowy i kochający dom czeka wiele zwierzaków. Wiele osób chciałoby adoptować szczeniaka, jednak warto zastanowić się też nad przygarnięciem starszego psa. Dorosłe bezdomniaki mają statystycznie mniejsze szanse na znalezienie nowego domu. Dziś to właśnie one chcą się państwu przedstawić.

📢 Ring po północnej stronie miasta zmienia przebieg. Dlaczego? Wydawałoby się, że nie ma nic prostszego niż planowane od lat połączenie drogowe od ulicy Kaszubskiej, przez tory, most na Słupi do ronda na wylocie na Ustkę. Wydawałoby się. Zmieniono koncepcję. 📢 Mirosław Wawrowski jako konsul honorowy Indonezji w Polsce rozpoczął urzędowanie [zdjęcia] W Gdańsku uroczyście otwarto Konsulat Honorowy Republiki Indonezji. Jak już informowaliśmy konsulem honorowym został Mirosław Wawrowski, dyrektor zarządzający Doliną Charlotty. 📢 25 lat temu doszło do wyjątkowo bestialskiej zbrodni w Wytownie [zdjęcia] 25 lat temu doszło do wyjątkowo bestialskiej zbrodni.Od strzałów w głowę zginęli 38-letni Edward Ratajczyk i jego 81-letnia matka Leokadia Ratajczyk. Mieszkali razem w Wytownie. Niezbyt szybko się wydało, że sprawcami tego mordu są dwaj bracia narodowości cygańskiej - najgroźniejsi polscy bandyci: Robert Kwiek, ps. Ciolo, oraz Bogdan Kwiek, ps. Bociek. Do popełnienia zabójstwa przyczyniło się trzech mieszkańców Słupska.

📢 I Zlot Morsów w Ustce. Morsy z całej Polski kąpią się w Bałtyku [zdjęcia] W niedzielę do Ustki zjechali się amatorzy morsowania z całego regionu. Odbył się tam I Zlot Morsów "Morsy na Fali". Uczestnicy ruszyli paradą z Bunkrów Bluchera, przeszli kładką do usteckiego portu, tam zaczęła się wspólna rozgrzewka, a potem kąpiel. Na koniec uczestnicy zrobili sobie wspólnie pamiątkowe zdjęcie. Na imprezę zaprosił Klub Morsów "Moczymorda" ze Słupska i ustecki Klub Morsów "Syrenka", a patronat objął Burmistrza Miasta Ustka i Starosta Słupski. Zobaczcie zdjęcia.

