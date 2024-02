Przegląd prasy (22.02.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 21.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Rozbudowa stadionu Gryfa Słupsk. Stoją jupitery, trwa budowa dachu [ZDJĘCIA]”?

Prasówka 22.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Rozbudowa stadionu Gryfa Słupsk. Stoją jupitery, trwa budowa dachu [ZDJĘCIA] Trwają prace przy rozbudowie stadionu Gryfa Słupsk przy ul. Zielonej. Stoją cztery jupitery, które oświetlać będą płytę boiska. Wykonawca zajmuje się zamontowaniem zadaszenia nad trybunami. Zobacz najnowsze zdjęcia z placu budowy.

📢 Wyokrętowanie hiszpańskich żołnierzy i sprzętu wojskowego w ramach Brilliant Jump Hiszpański sprzęt zostanie wyładowany w ramach ćwiczenia BRILLIANT JUMP 2024 (BRJU24), które to jest częścią ćwiczenia STEADFAST DEFENDER 2024 (STDE24), największego ćwiczenia NATO od dziesięcioleci. 📢 Karetka na językach, czyli jak to było z jej wpuszczeniem na blokadzie rolniczej w Koszalinie Sprawa karetki pogotowia, która miała nie być przepuszczona przez rolniczą blokadę w Koszalinie, rozgrzała wszystkie media ogólnopolskie. Jak było naprawdę? Zapytaliśmy.

📢 Pałac w Lubuczewie stanie się domem dla osób niepełnosprawnych. Będzie w nim funkcjonować centrum opiekuńczo-mieszkalne Dobiegają końca prace związane z adaptacją zespołu pałacowego w Lubuczewie (gmina Redzikowo) na potrzeby centrum opiekuńczo-mieszkalnego. W obiekcie przygotowano 20 miejsc wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.

📢 Zaniedbany dworzec w Kępicach zmienia się w nowoczesne centrum przesiadkowe. Trwają prace wewnątrz obiektu Zaniedbany i zapomniany dworzec kolejowy w Kępicach przechodzi metamorfozę. Budynek zostanie zaadaptowany na centrum przesiadkowe. Prace przebiegają zgodnie z planem, wewnątrz obiektu trwają roboty rozbiórkowe. 📢 Siatkówka. Projekt Warszawa kontra Vero Volley Monza. Stawką triumf w Pucharze Challenge. Pierwszy krok już dziś? Zobacz gdzie i o której Dziś trzeci zespół PlusLigi Projekt Warszawa podejmie szóstą drużynę ligi włoskiej Vero Volley Monza w pierwszym meczu finałowym Pucharu Challenge. Spotkanie rewanżowe zaplanowano na przyszły wtorek w Italii. Zobacz gdzie i o której

📢 Chirurdzy w słupskim szpitalu operują już robotem operacyjnym Da Vinci. To drugi oddział po urologii Lekarze na oddziale chirurgii ogólnej i onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku przeprowadzili pierwsze operacje przy użyciu robota chirurgicznego Da Vinci. Po urologii, to już drugi oddział słupskiego szpitala, który używa do operowania robota. 📢 Oto najbardziej twarzowe i odmładzające fryzury damskie dla 40-latek. Te uczesania działają lepiej, niż botoks. Zobacz topowe cięcia Odmładzające fryzury to recepta na atrakcyjny i młody wygląd. W takim razie, jakie uczesania damskie dla 40-latek będą najlepsze? Oto kilka naszych propozycji dla kobiet, które pragną odjąć sobie wizualnie kilka lat? 📢 Komendant bytowskiej policji przeszedł na emeryturę (ZDJĘCIA, WIDEO) Inspektor Andrzej Borzyszkowski służbę pełnił przed 34 lata, przechodząc przez każdy szczebel w bytowskiej jednostce. Policyjną przygodę zaczynał w ruchu drogowym, a przez następne lata był specjalistą do spraw nieletnich, dyżurnym, naczelnikiem prewencji, zastępcą komendanta i wreszcie przez niemal 14 lat komendantem powiatowym policji w Bytowie.

📢 Najdziwniejsze sprzęty i gadżety z Chin. 7 zaskakujących zakupów, które można dokonać na AliExpress, Temu i w innych sklepach Zakupy w chińskich sklepach stały się w ostatnich latach niezwykle popularne. Choć modę tę zapoczątkowały takie serwisy jak AliExpress oraz Wish, pojawia się coraz więcej tego typu miejsc. Znaleźć tam można naprawdę zaskakujące przedmioty, również jeśli chodzi o gadżety elektroniczne i związane z grami. Zobacz 7 najdziwniejszych rzeczy, które można zamówić z Chin. 📢 Od dziś utrudnienia dla słupskich kierowców. Zamknięto przejazd przez Stary Rynek Trwają prace przy rewitalizacji Starego Rynku w Słupsku. Od środy wyłączony z ruchu jest fragment jezdni w ciągu ulicy Grodzkiej. Wykonawca przystępuje do prac rozbiórkowych. Utrudnienia potrwają około dwóch miesięcy. 📢 Ponad 13 tys. zł mandatu. 20-latek ze Słupska uciekał przed policjantami Zarzut niezatrzymania się do policyjnej kontroli usłyszał mieszkaniec Słupska, który zlekceważył wydawane przez policjantów słupskiej drogówki sygnały do zatrzymania i rozpoczął ucieczkę. Następnie porzucił samochód na jednym z parkingów i próbował uciec pieszo, jednak po chwili został zatrzymany przez funkcjonariuszy. Policjanci ukarali 20-latka za popełnione podczas ucieczki wykroczenia mandatami na łączną kwotę 13 250 złotych, a kolejne konsekwencje grożą mu za brak uprawnień do kierowania.

📢 Szymon Tomczak nowym zawodnikiem Icon Sea Czarni Słupsk Stało się to na co słupscy kibicie czekali od odejścia Michała Michalaka. Do ekipy Czarnych dołączył Szymona Tomczak. 📢 Hotelowy kolos z Pobierowa coraz bliżej otwarcia. Zwiedziliśmy hotel Gołębiewski [ZDJĘCIA] Trwają odbiory i uzgodnienia z urzędami w sprawie inwestycji - twierdzą inwestorzy z hotelu Gołębiewski w Pobierowie. - A każde takie spotkanie z odpowiednimi urzędnikami powoduje, że jesteśmy bliżej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Nam udało się zobaczyć jak wygląda ukończona część hotelu. Zwiedziliśmy cały parter. 📢 Nowa Dacia Spring. Pierwsze wrażenia, dane techniczne, zmiany i nowości Dacia Spring w teorii miała zrewolucjonizować rynek samochodów elektrycznych. Rumuńska marka postanowiła zaoferować najtańsze auto z napędem elektrycznym na rynku, ale zdaniem wielu potencjalnych użytkowników oszczędności poszły nieco za daleko. Czy kolejna odsłona tego modelu zmieni postrzeganie kierowców? Tym razem mam nieco bardzo optymistyczne prognozy.

📢 Tyle zarobią zawodowi żołnierze w 2024 roku! MON przedstawiło projekt rozporządzenia Wynagrodzenie żołnierzy istotnie wzrośnie. Na podstawie ustawy o obronie ojczyzny oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej wojskowi otrzymają o ok. 20 % większe uposażenie. Pensja żołnierzy zawodowych uzależniona jest od kilku czynników, w tym od posiadanego stopnia. Oto jak będą się kształtowały wynagrodzenia w 2024 roku. 📢 Jak otrzymać 30 tys. zł z Urzędu Pracy na własny biznes? Zapisz się na bezpłatne szkolenie Słupski Inkubator Technologiczny zaprasza na bezpłatne szkolenia dotyczące pozyskiwania dotacji z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Ekspert omówi zasady przygotowania wniosku oraz elementy biznesplanu. Będzie także możliwość indywidualnych konsultacji ze specjalistą. 📢 Napad na magazyn broni w CSSMW w Ustce i zabójstwo milicjanta w Sławnie 3 sierpnia 1984 roku w Areszcie Śledczym w Gdańsku została wykonana kara śmierci. Skazańcem był 25-letni Janusz Magierski. Wyrok miał stanowić jasny przekaz, że na władzę ludową nikt ręki nie podniesie. Został wydany zanim sprawa trafiła do sądu.

📢 W Damnicy rozegrano finałową edycję gminnej ligi tenisa stołowego Liga tenisa stołowego Gminy Damnica została rozstrzygnięta. W niedzielę na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Zagórzycy miłośnicy gry w tenisa stołowego stoczyli decydującą walkę o punkty. 📢 Potężny protest rolników w Bytowie. Dołączyli pszczelarze, myśliwi i firmy transportowe 300 ciągników rolniczych i ponad 500 osób uczestniczyło w proteście rolników w Bytowie. Miasto zatrzymało się na kilka godzin. Rolnicy protestowali przeciw unijnemu „Zielonemu Ładowi”, jak i niekontrolowanemu napływowi żywności z Ukrainy. 📢 50-latko, uważaj na te kolory paznokci! Zdradzą twój wiek i podkreślą niedoskonałości na dłoniach. Sprawdź, jaki manicure będzie lepszy Czerwone, pastelowe, a może czarne paznokcie? Nie zawsze to, co jest obecnie modne, pasuje do naszego wieku. Tak jest również z manicurem. Niestety, ale skóra rąk zdradza twój wiek, ale kolor paznokci może odwrócić uwagę od efektów starzenia widocznych na dłoniach. Zobacz listę zakazanych lakierów do paznokci i tych, które będą pięknie na nich wyglądały.

📢 Mistrzowie grają mistrzów. Koncert na otwarcie marca w słupskiej filharmonii Marzec w słupskiej filharmonii rozpocznie się niezwykle ciekawym koncertem: nie tylko ze względu na wybory repertuarowe, lecz również dzięki muzykom, którzy w mistrzowski sposób zaprezentują publiczności swoje interpretacje znanych dzieł muzyki poważnej. Wybrzmią kompozycje: Edwarda Elgara Koncert wiolonczelowy op. 85 i Antonina Dvořáka IX Symfonia e-moll op. 95 „Z Nowego Świata”. Solową partię wiolonczeli wykona jedna z najwybitniejszych polskich wiolonczelistek młodego pokolenia Zuzanna Sosnowska, zaś orkiestrą Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara zadyryguje (będący również wiolonczelistą) Adam Klocek. 📢 Rolnicy zjechali protestować do Słupska. Manifestacja zablokowała ruch w centrum miasta [ZDJĘCIA] Do Słupska zjechali rolnicy z regionu. Kilkaset ciągników i maszyn rolniczych w bardzo wolnym tempie jeździło głównymi ulicami centrum, co znacznie utrudniło ruch pojazdów. Rolnicy protestują zarówno przeciw unijnemu „Zielonemu Ładowi”, jak i niekontrolowanemu napływowi żywności z Ukrainy.

📢 Jaki kamień szlachetny pasuje do twojego znaku zodiaku? Sprawdź to koniecznie, a zaznasz w życiu szczęścia i miłości Diamenty, szmaragdy, rubiny, opale to kamienie szlachetne, które chętnie są wykorzystywane przy produkcji biżuterii damskiej. Wiele osób wierzy, że mają magiczną moc i traktuje je jako życiowy amulet. Czy wiesz, jaki kamień jest przypisany właśnie tobie? Wszystko zależy, jaki masz znak zodiaku. Sprawdź, który klejnot rządzi twoim znakiem zodiaku i dlaczego warto nosić go zawsze przy sobie. 📢 Koalicja Obywatelska zaprezentowała kandydatów na burmistrza Ustki i wójta gminy Potęgowo. Poznaliśmy też liderów list do rady powiatu Kandydatem Koalicji Obywatelskiej na burmistrza Ustki jest wieloletni samorządowiec Piotr Wszółkowski, natomiast Paweł Wekwert, lokalny przedsiębiorca, powalczy o fotel wójta gminy Potęgowo. KO zaprezentowała również „jedynki” do Rady Powiatu Słupskiego.

📢 W branży offshore będą potrzebni nowi pracownicy W najbliższym czasie firmy związane z budową morskich farm wiatrowych na Bałtyku będą potrzebować wielu specjalistów. Chodzi o pracowników zarówno do fabryk, w których powstają elementy siłowni wiatrowych, jak i do baz serwisowych, które będą obsługiwać morskie farmy wiatrowe. Takich fachowców będzie potrzeba również w regionie słupskim. 📢 Jarmark Kaszubski w Karznicy przyciągnął tłumy z całego Pomorza! Było głośno i smakowicie [ZDJĘCIA] Frekwencja na Jarmarku Kaszubskim w Karznicy przeszła najśmielsze oczekiwania organizatorów. W kaszubskim jadle zasmakowali mieszkańcy całego Pomorza, którzy tłumnie zjechali w weekend do gminy Potęgowo. 📢 Urodziny Eskimorsów Trzebielino w... Wódce. Morsy mają już roczek (ZDJĘCIA) Huczne urodziny Eskimorsów Trzebielino w... Wódce. Morsy mają już roczek. Zimne kąpiele to dla nich pestka. Kilkadziesiąt osób, miłośników zimowej kąpieli hartowało swoje ciało. Sezon na morsowanie w pełni.

📢 Adam Treder kandydatem PiS na prezydenta Słupska. Piotr Müller: Wiem, kiedy trzeba zrobić krok w bok Kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Słupska jest Adam Treder, radny miejski i menadżer. Po wygranych wyborach chciałby zająć się organizacją transportu miejskiego, obiecuje darmowe bilety autobusowe dla uczniów szkól podstawowych i średnich zameldowanych w Słupsku. 📢 Blisko Sławna wyrasta ogromna estakada w ramach ekspresowej drogi S6. Zdjęcia Blisko Sławna wyrasta wielka estakada w ramach budowanej ekspresowej drogi S6. Wyrasta na trudnym technicznie terenie, bo podmokłym i w pobliżu Kanału Miejskiego wpadającego do rzeki Wieprzy. Byliśmy tam. Zobaczcie na zdjęciach postęp robót. 📢 Rolnicy zapowiedzieli protest w Słupsku. Jutro część miasta będzie zablokowana 20 lutego (wtorek) na ulice Słupka wyjadą protestujący rolnicy. Już w godzinach porannych mogą występować utrudnienia w ruchu i opóźnienia w kursowaniu komunikacji miejskiej.

📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 800 plus! 📢 O polsko-ukraińskiej wspólnocie uczniów i nauczycieli na wystawie w usteckiej Adventure [ZDJĘCIA] Niepubliczna Szkoła Podstawowa Adventure zorganizowała bardzo interesującą wystawę na temat życia codziennego w szkole, w której uczą się uczniowie polscy, ukraińscy, a także dzieci Polaków, powracających z emigracji. Otwarcie nastąpiło w sobotę. 📢 Niedzielna giełda w Koszalinie. Co znajdziesz na stoiskach? Sprawdź! [ZDJĘCIA] Jak co niedzielę na terenach podożynkowych w Koszalinie trwa giełda handlowa. I jak zwykle nie brakuje tu zarówno sprzedających, jak i chętnych do niedzielnych zakupów. Zobacz, co możesz znaleźć na stoiskach.

📢 Finał szóstej edycji akcji organizowanej na rzecz Kuby Chmielowca [ZDJĘCIA] W niedzielę (18 lutego) odbył się finał szóstej edycji akcji charytatywnej organizowanej przez Marcina Plutę dla Kuby Chmielowca. Dzięki temu wydarzeniu, była możliwość zebrania środków finansowych, które pozwolą niepełnosprawnemu Kubie na korzystanie z zabiegów rehabilitacyjnych.

📢 Stare zdjęcia miasteckiego fotografa. Walenty Demiro-Saulski był kronikarzem miasta Walenty Demiro-Saulski przez lata dokumentował fotograficznie Miastko. Przemierzał ulice miasta, nieco przygarbiony, z nieodłączną torbą fotograficzną i aparatem. Miastecki kronikarz zmarł w 1996 r. Pośmiertnie został Honorowym Obywatelem Miastka. Zobaczcie jego zdjęcia. To tylko niewielka część jego dorobku. Niestety, część negatywów kronikarza Miastka wylądowała w śmietniku. 📢 Rekordowy XI Bieg Morsa im. Radka Flisikowskiego w Garczynie. Setki osób z różnych stron Pomorza XI Bieg Morsa im. Radka Flisikowskiego odbył się 18 lutego 2024 roku w Garczynie. Bieg Morsa to największa tego typu impreza w powiecie kościerskim. Tegoroczna edycja była jednak wyjątkowa. Organizatorzy postanowili uczcić pamięć tragicznie zmarłego Radosława Flisikowskiego.

📢 Słupsk 70 lat temu. Jak zmieniło się miasto? [zdjęcia] Jak wyglądał Słupsk w latach 50. ubiegłego wieku? W wielu miejscach miasto zmieniło się radykalnie, w innych w niewielkim stopniu. Ale zarówno w jednym, jak i drugim przypadku można rozpoznać, że to Słupsk. Z naszego archiwum wyszukaliśmy stare zdjęcia miasta. 📢 Adam Sędziński powalczy o fotel prezydenta Słupska. Doświadczenie samorządowca zdobywał w gminie Redzikowo Komitet Słupsk Wspólnie popierany przez stowarzyszenie Polska 2050 zaprezentował swojego kandydata na prezydenta Słupska – Adama Sędzińskiego, obecnie sekretarza gminy Redzikowo. Ugrupowanie powalczy również o miejsca w Radzie Miasta. 📢 Przedwojenne zdjęcia i pocztówki z gminy Lipnica. To był zupełnie inny świat Obszar obecnej gminy Lipnica (powiat bytowski) był w okresie międzywojennym ziemią przygraniczną, stąd m.in. obecność placówek straży granicznej i celnej. Bezpośrednie sąsiedztwo z Niemcami miało ogromny wpływ na życie mieszkańców.

📢 Wielki Bal Sołtysa. To najważniejszy człowiek we wsi (ZDJĘCIA) W sali GCKiB w Czarnej Dąbrówce odbyła się uroczystość z okazji Dnia Sołtysa. To święto obchodzone co roku w celu wyrażenia uznania wszystkim sołtysom oraz przedstawicielom lokalnych społeczności. 📢 Międzynarodowy Zlot Morsów. Miłośnicy zimowych kąpieli opanowali Mielno [ZDJĘCIA, WIDEO] Niedziela była już ostatnim z czterech dni Międzynarodowego Zlotu Morsów w Mielnie. I dopiero tego dnia pogoda dopisała. Choć tak naprawdę uczestnicy zlotu chcieliby mieć śnieg i mróz, a nie 9 stopni Celsjusza powyżej zera. 📢 Zatrzymany czas na zdjęciach i pocztówkach. Przedwojenna gmina Kępice Mleczarnia w Barcinie z 1930 r., budowa mostu w Osiekach w 1935 r., gospoda w Kępicach, przedwojenne pałace, szkoły, sklepy, apteki, ulice, ale także życie codzienne. To zatrzymany czas na zdjęciach i pocztówkach z gminy Kępice.

📢 Ostatnie pożegnanie radnej Urszuli Pietrasiewicz, wieloletniej skarbnik miasta w Ustce W piątek 9 lutego w kościele Najświętszego Zbawiciela i na cmentarzu w Ustce rodzina, przyjaciele, samorządowcy pożegnali Urszulę Pietrasiewicz, która wiele lat piastowała funkcję skarbnika miejskiego, a na emeryturze została radną obecnej kadencji. Urszula Pietrasiewicz zmarła w wieku 71 lat. 📢 Słupsk Paryżem Północy. Historia miasta na unikatowych zdjęciach! Słupsk na starych fotografiach potrafi zachwycić, tym bardziej jeśli są to zdjęcia, które są niezwykle rzadko publikowane. Z biegiem lat charakterystyczne miejsca w mieście bardzo się zmieniły. Zapraszamy do obejrzenia unikatowych zdjęć w naszej galerii! 📢 Niezwykłe zdjęcia starego Miastka. Takiego miasta już nie ma. Mamy dla was unikatowe fotografie Pokazujemy zdjęcia Miastka, którego już nie ma. To fotograficzna podróż w czasie. Dokumentacja życia codziennego, większych i mniejszych lokalnych wydarzeń. Są radości, ale i smutki. Obejrzycie zdjęcia.

📢 Nowy pomysł na Stary Rynek w Słupsku. Budynek po kinie Milenium ma przejść do historii [ZDJĘCIA] 14 grudnia na specjalnym spotkaniu w słupskim ratuszu został zaprezentowany pomysł prywatnego inwestora na przebudowę kwartału zajmowanego przez obiekt po kinie Milenium. W jego miejscu powstać ma kompleks budynków usługowych wraz z podziemnym parkingiem. 📢 Jak to z dworcami i koleją w Słupsku bywało [zdjęcia] W Słupsku rozpoczęto prace związane z budową nowego dworca kolejowego. Ale najpierw zostanie wyburzony ten dotychczasowy. Nowy dworzec ma być ukończony do 2026 roku. Przypominamy, ile już dworców Słupsk miał do tej pory i jakie były dzieje kolei w mieście.

📢 Polskie godła w metalu utrwalone w pracowni Tadeusza Czaplińskiego [zdjęcia] W kamienicy pod trójką na piętrze przy Alei Henryka Sienkiewicza w Słupsku powstała kolekcja „Orły Polskie”, licząca około pół tysiąca prac metaloplastycznych, przedstawiających wizerunki naszego godła narodowego od czasów Bolesława Chrobrego do III RP. Wszystkie wyklepane rękoma Tadeusza Czaplińskiego w blasze miedzianej, mosiężnej, stalowej lub aluminiowej.