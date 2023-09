Przegląd prasy (22.09.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 21.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie!”?

Prasówka 22.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź!

📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! 22.09.2023 Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź listę najbardziej leniwych psów!

📢 Tych pracowników nie będzie można zwolnić z pracy. Te osoby są chronione przez prawo. Oto nowe przepisy od 22 września! 22.09.2023 Tych osób nie można zwolnić z pracy. Od 22 września zmieniają się przepisy prawne, które uniemożliwią zwolnienie z pracy określone grupy pracowników. Zyskają one dodatkową ochronę przed zwolnieniem z zakładu pracy. Wchodzące przepisy mają poskromić proceder piętnowania pracowników szczególnie chronionych. Sprawdź koniecznie listę osób, które mają dodatkowe gwarancje zatrudnienia i są chronione przez prawo.

Prasówka 22.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! 22.09.2023 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce! 📢 Oto ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! 22.09.2023 Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź koniecznie!

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Te rzeczy kupisz w niskich cenach [ZDJĘCIA] 22.09.2023 Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź koniecznie, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze! 📢 Tyle zarabia się w Wojsku Polskim w 2023 roku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac w konkretnych stopniach! 22.09.2023 Oto zarobki żołnierzy w 2023 roku. Stawki uzależnione są od posiadanego stopnia. Wynagrodzenie żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale także wiele ulg i premii finansowych. W Polsce ten rok ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. Ogólnie rzecz biorąc, to tylko w 2023 roku wydatki te, mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile pieniędzy będzie przeznaczonych na pensje dla wojskowych? Sprawdź, ile zarabia się w wojsku na określonych stopniach!

📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! 22.09.2023 Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź ! 📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 22.09.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 22.09.2023 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy! 📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! 22.09.2023 Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź koniecznie naszą listę!

📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź kogo to dotyczy! 22.09.23 Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 500 plus! 📢 Śledztwo w sprawie utonięcia Ukraińca w Ustce Prokuratura Rejonowa w Słupsku prowadzi śledztwo w sprawie utonięcia 53-letniego Ukraińca w Ustce. Sprawę zakwalifikowano z artykułu Kodeksu karnego dotyczącego nieumyślnego spowodowania śmierci. 📢 Burmistrz Ustki Jacek Maniszewski podziękował pani Wiesławie za uratowanie Amelki Usteckie władze miasta doceniły postawę pani Wiesławy Goliszewskiej, która dwa tygodnie temu uratowała siedmioletnią Amelkę. Dzięki natychmiast udzielonej pomocy skutki poważnego wypadku nie stały się tragiczne.

📢 Węzeł transportowy gotowy! Zobacz, jak prezentuje się nowe centrum komunikacyjne Słupska tuż przed wielkim otwarciem [WIDEO,ZDJĘCIA] Dobiegła końca budowa słupskiego węzła transportowego. Obiekt, którzy powstał za stacją kolejową przejmie rolę dworca autobusowego i docelowo, wraz z dworcem PKP, stanie się centrum komunikacyjnym miasta. 📢 Tak mieszka Maryla Rodowicz w drogiej willi. Zajrzyj do luksusowego domu piosenkarki. Zobacz wyjątkową rezydencję królowej piosenki Maryla Rodowicz mieszka w luksusowej rezydencji z przepięknym ogrodem nieopodal Warszawy. 100-letni dom królowej polskiej sceny muzycznej jest wart fortunę. Sprawdź, jak wygląda posiadłość Maryli Rodowicz i z kim uwielbia relaksować się na tarasie gwiazda. Zobacz, gdzie mieszka i odpoczywa po koncertach ukochana piosenkarka Polaków.

📢 Pepco wycofało ten produkt ze sprzedaży. Zobacz najnowsze ostrzeżenia GIS i sprawdź pozostałe szkodliwe produkty w innych sklepach Kosmetyki z Pepco, tatar z Auchan, herbata z Biedronki, chipsy z Rossmanna, chipsy z Lidla czy jajka z Kauflandu to tylko niektóre produkty wycofane ze sprzedaży. Co jeszcze znika ze sklepowych półek? Oto najnowsze ostrzeżenia GIS z 21.09.2023. W tym artykule znajdziesz informacje o szkodliwych produktach. Całkiem możliwe, że niektóre z nich masz w swojej kuchni. Nie używaj ich! Zawsze możesz oddać je do sklepu lub zwyczajnie wyrzucić. Sprawdź terminy ważności wycofywanych produktów oraz numery ich partii. Ten artykuł aktualizujemy na bieżąco, więc znajdziesz w nim najnowsze ostrzeżenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

📢 Z odciętym palcem jechał do szpitala. Pomógł mu dzielnicowy z Bytowa (WIDEO) Mężczyzna z odciętym palcem usiłował samodzielnie dotrzeć do szpitala. Opadał jednak z sił, więc gdy tylko na swojej drodze zauważył radiowóz postanowił poprosić o pomoc. Dzielnicowy, gdy tylko zauważył w jakim stanie jest mężczyzna natychmiast zareagował i pilnie przy użyciu sygnałów przewiózł rannego do szpitala, dzięki czemu mężczyzna trafił pod opiekę specjalistów. 📢 Dzień bez samochodu 2023. W piątek i sobotę darmowa komunikacja miejska dla mieszkańców Słupska W piątek (22 września) i sobotę (23 września) mieszkańcy Słupska miejskimi autobusami pojadą za darmo. 📢 Katarzyna Skrzynecka to królowa metamorfoz. Aktorka często zmienia fryzury i może się pochwalić sporą utratą wagi Katarzyna Skrzynecka ze względu na swój zawód dosyć często zmienia swój wizerunek. Jej fani mogą podziwiać swoją ulubienicę w różnych kolorach włosów i strojach. Prywatnie artystka od lat wierna jest blond kosmykom, które stylizuje na wiele sposobów. Zrzuciła także kilkanaście zbędnych kilogramów. Zobacz, jak się zmieniała na przestrzeni lat ta popularna prezenterka telewizyjna, aktorka i piosenkarka.

📢 Psy do adopcji ze schroniska w Słupsku. Wszystkie zwierzaki czekają na nowego i kochającego właściciela [ZDJĘCIA] W słupskim schronisku dla zwierząt, na nowy i kochający dom czeka wiele zwierzaków. Wiele osób chciałoby adoptować szczeniaka, jednak warto zastanowić się też nad przygarnięciem starszego psa. Dorosłe bezdomniaki mają statystycznie mniejsze szanse na znalezienie nowego domu. Dziś to właśnie one chcą się państwu przedstawić. 📢 Nikoś i jego Trójmiasto: tutaj mieszkał, żył, bawił się i zginął. Miejsca związane z Nikodemem Skotarczakiem, słynnym gangsterem Każdy wie, kim był Nikodem Skotarczak, znany jako Nikoś, bohater produkcji Netflixa pt. "Jak pokochałam gangstera", ale nie każdy kojarzy, gdzie mieszkał i działał. Całe życie Nikosia związane było z Trójmiastem. Tu zaczynał karierę na bramkach w klubach, tu prowadził interesy, sponsorował Lechię Gdańsk, tu także zginął. Jakie miejsca są najbardziej związane z Nikosiem w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Zobacz w naszej galerii zdjęć.

📢 Michał Michalak z Czarnych Słupsk: Czuję się dobrze z wyzwaniami, bo wtedy gram swoją najlepszą koszykówkę Polską Ligę Koszykówki zna od podszewki, bo grał w wielu jej klubach. W ostatnich latach próbował sił także w lidze włoskiej, niemieckiej, hiszpańskiej czy tureckiej. Rzucający obrońca Michał Michalak związał się z Grupą Sierleckimi Czarnymi Słupsk i ma być liderem słynącego z waleczności zespołu. 📢 Historia słupskiego Zatorza. Ulica Jana Sobieskiego na starych fotografiach [ZDJĘCIA] Trudno wyobrazić sobie taki Słupsk, w którym Zatorze to tylko potoczna nazwa podmiejskiego obszaru budownictwa indywidualnego. Że to nie dzielnica wielotysięcznych osiedli z blokowiskami, tworzących drugie miasto za kolejowymi torami. Zatorze pewnie pozostałoby jako peryferie Słupska, gdyby nie kilka korekt planów rozwoju przestrzennego miasta, dokonanych na przełomie lat 50. i 60. minionego stulecia. Przypominamy więc, dlaczego zmieniano te plany i jakie były pierwsze tego rezultaty, które pół wieku temu widziała ówczesna młodzież. Jak ulica Sobieskiego, niczym gruba kreska, oddzieliła Zatorze od starszej części Słupska.

📢 Zaczynamy poważne granie. Grupa Sierleccy Czarni Słupsk z nowym sponsorem i transferem! To ten moment, na który przez kilka miesięcy z niecierpliwością czekali wszyscy fani basketu ze Słupska. Grupa Sierleccy Czarni Słupsk zaczynają ligowe granie, a jeśli weźmiemy pod uwagę ostatnie informacje dotyczące słupskiego klubu - sezon 2023/2024 zapowiada się wyjątkowo. 📢 Czapki damskie na jesień, które uzupełnią twoją stylizację. Zobacz modne nakrycia głowy i sprawdź, jakie kolory podkreślą kobiecą urodę Czapki damskie już od jakiegoś czasu to ważny element kobiecej garderoby. Zapewniają nie tylko komfort cieplny, ale są też ważną częścią kobiecego wizerunku. Jakie czapki są modne tej jesieni? Zobacz przegląd trendów na sezon 2023/2024 oraz kolory nakryć głowy, w których wyjątkowo korzystnie będą wyglądały pięćdziesięciolatki. 📢 Wyprzedaż garażowa, rośliny za odpady i poczęstunek. PSZOK w Ustce zaprasza Zakład Gospodarki Komunalnej w Ustce w najbliższą sobotę 23 września na terenie PSZOK-u organizuje dla mieszkańców wyprzedaż garażową i zbiórkę odpadów. Podczas tego wydarzenia będzie można wymienić odpady za roślinkę, pohandlować rzeczami, które mogą komuś się przydać, a dla dzieci przewidziano gry edukacyjne i zabawy.

📢 Pstryk! I jest zdjęcie. Na efekt trzeba poczekać. Zajęcia fotograficzne w Żukówku (WIDEO) Jasiu Ryngwelski, znany na Pomorzu fotograf zamieszkał w małym Żukówku w gminie Parchowo i od razu postanowił rozruszać młodzież. Organizuje zajęcia fotograficzne. Jego cel to oderwać dzieci od komórek i laptopów. 📢 Blog 57. FPP. Odcinek 5: BBB, czyli Boska Beata Bilińska [ZDJĘCIA] Dziwnymi drogami płynie czasem pani Muzyka. Tak było w przypadku Koncertu fortepianowego a-moll Roberta Schumanna. Nie powstałby, gdyby nie wredni wydawcy i zakochana kobieta. A gdyby Schumann nigdy go nie napisał, to nie mielibyśmy wielkiej romantycznej uczty na zakończenie 57. Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku. Uczty, którą sprawiła nam wraz z genialnym romantycznym kompozytorem Beata Bilińska. Mistrzyni.

📢 Coraz większy problem na rynku pracy! Spotyka się z nim nawet 8 na 10 pracowników. „Może spotkać się z tym praktycznie każdy" – Według WHO wypalenie zawodowe stanowi jedno z poważniejszych zagrożeń naszych czasów – mówi nam Aleksandra Tokarewicz z Helping Hand. – Z różnych badania wynika, że 6 na 10, a nawet 8 na 10 osób doświadcza symptomów wypalenia zawodowego, więc to na pewno jest duży problem – dodaje. Pozytywny jest fakt, że coraz więcej osób zaczyna zwracać uwagę na równowagę pomiędzy życiem zawodowym a osobistym.

📢 Tak żyje Katarzyna Cichopek. Zobacz zdjęcia pięknej prezenterki programu "Pytanie na śniadanie" 21.09.2023 r. Katarzyna Cichopek to obecnie jedna z gwiazd prowadzących popularny program śniadaniowy w Telewizji Polskiej. W programie "Pytanie na śniadanie" towarzyszy jej Maciej Kurzajewski. Relacja ta przeniosła się także do ich życia prywatnego. Obecnie są parą i tworzą udany związek. Zobacz, jak żyje Katarzyna Cichopek. 📢 Wspominamy wakacje w koszalińskiej Prywatce. Zobacz ZDJĘCIA pięknych imprezowiczek! 21.09.2023 r. No cóż! Czas wakacyjnych szaleństw już za nami! Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by jeszcze te chwile powspominać. A w lipcu i sierpniu w koszalińskim klubie Prywatka było naprawdę gorąco! Zapraszamy do obejrzenia wybranych zdjęć z wakacyjnych imprez w klubie. 📢 Pytania są ważne dla naszego kraju i jego bezpieczeństwa Marcin Horała jest sekretarzem stanu w ministerstwie funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnikiem rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz posłem na Sejm RP. W nadchodzących wyborach również jest kandydatem na posła Prawa i Sprawiedliwości w okręgu 26.

📢 PARR kompleksowo wspiera biznes w regionie Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. aktywnie wspiera przedsiębiorców na każdym etapie rozwoju – na starcie, w inwestycjach oraz innowacjach. Wsłuchując się w głos przedsiębiorców zespół zaangażowanych ludzi jest do dyspozycji każdej firmy, która chce się rozwijać. 📢 Tragiczny wypadek na trasie Wysin - Chrósty w gm. Liniewo. Zginęło 2-letnie dziecko. Kobieta w ciąży w ciężkim stanie Do tragicznego wypadku doszło 20.09.2023 r. ok. godz. 17:10 na trasie Wysin - Chrósty Wysińskie w gminie Liniewo (pow. kościerski). Jak informuje bryg. Łukasz Płusa, oficer prasowy KW PSP w Gdańsku, w wypadku zginęło 2-letnie dziecko. Matka dziecka w ciężkim stanie trafiła do szpitala. 📢 Griffin pomknie 200 km na godz. z Intercity a Vectron powiększy „stajnię” Cargounitu. Dwie lokomotywy bohaterkami drugiego dnia TRAKO To był dzień pierwszego polskiego elektrowozu dla prędkości 200 km na godz. i kolejnej lokomotywy Vectron dla firmy Cargounit. Griffin z nowosądeckiego Newagu został zaprezentowany przez producenta i PKP Intercity, jej przyszłego użytkownika. Z kolei kluczyki do lokomotywy Siemensa powędrowały do wrocławskiej firmy, która zarabia na dzierżawieniu taboru mniejszym przewoźnikom. Cargounit został 3 lata temu wykupiony przez fundusz inwestycyjny inicjatywy Trójmorza. Lokomotywa została zaprezentowana w malowaniu nawiązującym do tej idei integracji regionalnej.

📢 Rozpoczął się kolejny etap prac remontowych na ulicy Armii Krajowej w Słupsku. Zamknięto skrzyżowanie z ulicą Pobożnego [WIDEO,ZDJĘCIA] Postępują prace związane z modernizacją ulicy Armii Krajowej. Dla ruchu zamknięto skrzyżowanie z ulicą Pobożnego, ale od ulicy Partyzantów możliwy jest już przejazd wyremontowanym odcinkiem.

📢 Zbigniew Konwiński: Po wygranych wyborach przywrócimy Urząd Morski w Słupsku Podczas środowej (20 września) konferencji prasowej, politycy Platformy Obywatelskiej zapowiedzieli, że jeśli wygrają wybory, będą dążyć do przywrócenia Urzędu Morskiego w Słupsku. Zdaniem Zbigniewa Konwińskiego, posła PO, instytucja była dumą miasta i regionu. 📢 Słupski radny Kamil B. prawomocnie skazany za płatną protekcję W środę Sąd Okręgowy w Słupsku prawomocnie skazał słupskiego radnego Kamila B. oskarżonego o płatną protekcję i oszustwa. Oskarżony obiecał kilku osobom załatwienie mieszkań komunalnych i wziął od nich pieniądze. Za to dostał karę w zawieszeniu, grzywnę, a wyrok zostanie podany do publicznej wiadomości.

📢 Tylko pałacu żal. Aleja lipowa, a na końcu ruina. Mieszkańcom Kartkowa szkoda zabytku (WIDEO) Pałac w Kartkowie w gminie Czarna Dąbrówka był jednym z piękniejszych w regionie. Niestety, popada w ruinę. 📢 Wspólna droga Czarnych Słupsk i Energi. Firma energetyczna sponsorem strategicznym koszykarskiego klubu Odbudowywana w pięciu-sześciu latach w Słupsku koszykówka przekonała do siebie sponsora, z którym w XXI wieku sięgała po medale mistrzostw Polski. W środę, 20 września 2023 roku Grupa Sierleccy Czarni Słupsk obwieścili w wieżowcu Olivia Star w Gdańsku, że mecenat nad klubem w formie sponsora strategicznego objęła Energa z Grupy Orlen.

📢 Otwarcie hotelu Gołębiewski w Pobierowie nad morzem coraz bliżej. Kiedy przyjadą pierwsi goście? [GALERIA ZDJĘĆ] Pięciogwiazdkowy Hotel Gołębiewski powstaje w Pobierowie (gmina Rewal) właściwie od początku 2018 roku. Zakończenie inwestycji planowano wtedy na sezon 2020, ale pandemia i kłopoty z pracownikami spowodowały, że inwestycja jest opóźniona.

📢 Tak mieszka Krzysztof Gojdź. Zobacz luksusowy apartament z widokiem na centrum. Tak wygląda mieszkanie ulubionego lekarza celebrytów Krzysztof Gojdź to znany lekarz medycyny estetycznej, który na co dzień jest bardzo zajętym człowiekiem. Z jego usług korzysta wiele znanych gwiazd. Chirurg celebrytów dużo czasu poświęca pracy za oceanem, ale w Polsce też uwił sobie komfortowe gniazdko. Zobacz, jak Krzysztof Gojdź urządził luksusowy apartament w centrum stolicy. 📢 S6 od Trasy Kaszubskiej do Słupska. Dużo się dzieje na budowie. Zobacz nowe zdjęcia Odcinek S6 od Bożegopola Wielkiego do Leśnic jest w budowie. Prace ziemne wyznaczają przebieg ekspresówki, co widać na najnowszych fotografiach.

📢 Nie jedz tego na śniadanie - najbardziej szkodliwe śniadania. Nie jedz tego na śniadanie. Te posiłki mogą ci zaszkodzić! Pełnowartościowe śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Jednak zdaniem specjalistów, istnieją produkty, których kategorycznie nie można spożywać na czczo. Spożywanie, tych produktów może doprowadzić do problemów. Zobacz, czego nie jeść i nie pić na śniadanie!

📢 Michał Probierz selekcjonerem reprezentacji Polski. Najlepsze MEMY. Zobacz, jak wybór komentują internauci [GALERIA] Cezary Kulesza wziął nas z wszystkich zaskoczenia i o godzinie ósmej ogłosił w środę nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Wbrew oczekiwaniom kibiców nie został nim Marek Papszun, lecz Michał Probierz. Zobaczcie, jak internauci komentują wybór prezesa PZPN! 📢 Słupsk ponad 50 lat temu. Jak zmieniło się miasto? [ZDJĘCIA] Jak wyglądał Słupsk w latach 70. ubiegłego wieku? W wielu miejscach miasto zmieniło się radykalnie, z kolei w innych w niewielkim stopniu. Jednak zarówno w jednym, jak i drugim przypadku można rozpoznać, że to Słupsk. Z naszego archiwum wyszukaliśmy stare zdjęcia miasta. 📢 Zbigniew Konwiński: Te pytania to przejaw wyjątkowego cynizmu połączonego z paniką Zbigniew Konwiński, poseł VI, VII, VIII i IX kadencji, startuje z pozycji drugiej na liście Koalicji Obywatelskiej w okręgu nr 26, czyli gdyńsko-słupskim.

📢 Targi kolejowe już po raz 15. w Gdańsku. TRAKO gromadzą ekspertów z branży kolejowej z całego świata. Jaka przyszłość czeka kolej? edycja targów TRAKO rozpoczęła się wczoraj w obiektach Amberexpo Międzynarodowych Targów Gdańskich. W debacie otwarcia dyskutowano o roli kolei w zapewnieniu bezpieczeństwa kontynentu w obliczu wojny u granic UE. TRAKO to blisko 600 wystawców. Aż 51 z nich pokazuje bardzo zróżnicowany tabor kolejowy, od tramwajów, przez maszyny torowe, po wagony i lokomotywy - na ekspozycji zewnętrznej. Targi znane są z tych robiących wrażenie prezentacji.

📢 Tysiąc złotych mandatu za kolizję na ulicy Wróblewskiego w Ustce We wtorek w południe na ulicy Wróblewskiego w Ustce doszło do kolizji. Samochód, który się zatrzymał przed przejściem dla pieszych, został uderzony przez nadjeżdżający pojazd. Policja wystawiła sprawcy mandat w wysokości tysiąca złotych.

📢 Zbigniew Gach zagra na organach Voelknera w Duninowie W piątek 22 września wielbiciele muzyki organowej będą mieli okazje wysłuchać koncertu Zbigniewa Gacha. Organista zagra w kościele w Duninowie – rodzinnej miejscowości budowniczego instrumentu Christiana Voelknera. 📢 Premier Morawiecki o doktrynie obronnej PO: Czy wyobrażacie sobie większą głupotę? Doktryna obronna Platformy Obywatelskiej wskazywała obronę kraju na linii Wisły. Jak można było doprowadzić do takiego zagrożenia? Jak można było likwidować jednostki wojskowe? To jest zdrada narodowa! – powiedział we wtorek w Otwocku premier Mateusz Morawiecki. 📢 Pożegnanie doktora Jerzego Kozakiewicza. Ustecki lekarz zmarł w wieku 78 lat W środę 20 września na cmentarzu w Ustce rodzina, przyjaciele i mieszkańcy miasta pożegnają doktora Jerzego Kozakiewicza, znanego i lubianego lekarza, kierownika Przychodni Miejskiej w latach 1985-2002. Jerzy Kozakiewicz zmarł w wieku 78 lat.

📢 Stare zdjęcia Słupska w kolorze. Zobacz jak wyglądał Słupsk 50 lat temu na pokolorowanych przez sztuczną inteligencję zdjęciach (zdjęcia) Co jakiś czas na naszym portalu prezentujemy materiały ze starymi, czarno-białymi zdjęciami Słupska i regionu słupskiego. Zobaczcie jak wyglądał Słupsku w latach 70,80 i 90-tych na pokolorowanych przez sztuczną inteligencję zdjęciach. Zobacz ulicę Wojska Polskiego sprzed kilkudziesięciu lat na kolorowych fotografiach. 📢 Nocne eksplozje w Bytowie. Pożar budynku dwurodzinnego z magazynem energii (WIDEO) To cud, że nikt nie zginął. Przy ulicy Dunikowskiego w Bytowie doszło do pożaru budynku dwurodzinnego z magazynem energii. Na szczęście dzieci udało się szybko wyprowadzić. Rodzina potrzebuje pomocy.

📢 Najlepsze memy o grzybach. Tych memów jeszcze nie widziałeś. Śmieszne obrazki GRZYBOBRANIE 2023 (NOWE MEMY) 19.09.23 Grzybobranie 2023 czas zacząć. Połowa września, jest ciepło a w nocy czasem popaduje deszcz. To idealne warunki do rozwoju grzybni a co za tym idzie nasze lasy pełne są podgrzybków, prawdziwków, koźlaków ale i muchomorów. Grzybiarze to wdzięczny temat do śmiechu. Dlatego też co roku powstają, można powiedzieć jak grzyby po deszczu, kolejne porcje prześmiewczych obrazków o grzybach i grzybobraniu. Z czego śmiejemy się w tym roku? Zobaczcie sami - oto najlepsze memy o grzybiarzach w 2023 roku.

📢 Objazdy dla kierowców i zmiany w komunikacji miejskiej. Postępują prace remontowe na słupskich ulicach W związku z kolejnymi etapami prac remontowych na ulicy Armii Krajowej i budową ronda na ulicy Bałtyckiej, Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku wyznaczył objazdy dla kierowców. Zmiany zaczną obowiązywać od jutra, czyli 20 września. 📢 Po wypadku Amelki z usteckiego osiedla zniknęły niebezpieczne słupki Z terenu wspólnoty mieszkaniowej w Ustce przy ulicy Bałtyckiej zniknęły metalowe słupki. Przeglądy potencjalnie niebezpiecznych urządzeń na osiedlach robią też inni administratorzy. Natomiast policja wszczęła dochodzenie w sprawie wypadku siedmioletniej Amelki. 📢 Referendum 2023. Polacy odpowiedzieli w sondażu na pytania referendalne. Miażdżące wyniki W najnowszym sondażu Polakom zadano wszystkie cztery pytania referendalne. Okazuje się, że odpowiedzi były wyjątkowo zgodne.

📢 Nostalgiczne lata 90. Jeśli to pamiętasz, to miałeś fajne dzieciństwo. Zobacz kultowe zabawki [ZDJĘCIA] 18.09.2023 Zapraszamy do sentymentalnej podróży. Oto lista kultowych zabawek, przedmiotów, które skradły serca wszystkich dzieci z lat 80. i 90. To były absolutne hity dla młodego pokolenia. Które z nich pamiętasz? Być może masz te przedmioty w domu!

📢 Muzyczny powrót do lat międzywojennych. Na scenie piękne tancerki ze Słupska i Teatr Variete Muza Rewia„Lata 20., lata 30. Powróćmy jak za dawnych lat” to przepiękne widowisko wokalno-taneczne artystów Teatru Variete Muza z Koszalina, wśród których są cztery czarujące tancerki z grupy Mapi Art Shows ze Słupska. To rewia musicalowa z tancerzami i muzyką na żywo pod batutą słynnego dyrygenta z Royal Orkiestra i kompozytora Jarosława Barowa. 📢 Bytów stolicą kolarstwa. Finał ORLEN Lang Team Race w mieście na Kaszubach (WIDEO) Dziś (sobota) Bytów stał się stolicą kolarstwa. Na starcie stanęło kilkuset zawodników. Finał ORLEN Lang Team Race w Bytowie! 📢 Projekt Warszawa - Trefl Gdańsk 3:1. Siatkarskie święto w Słupsku (zdjęcia) W sobotę 16 września br. o godz.15.00 w Hali Gryfia odbyło się starcie Projektu Warszawa i Trefla Gdańsk. Oba zespoły przygotowują się do tegorocznych zmagań w PlusLidze, a w ramach tych przygotowań rozegrali specjalne spotkanie będące efektem współpracy właściciela Projektu - firmy Plast-Box oraz miasta Słupsk.

📢 Tragedia na Pomorzu! W dwóch wypadkach zginęły trzy osoby - kierowca oraz strażacy, którzy jechali na pomoc Policjanci pracują na miejscu śmiertelnego wypadku, do którego doszło w piątek nad ranem w Żukowie na drodze krajowej numer 20. Zginęli dwaj strażacy, którzy jechali do śmiertelnego wypadku w miejscowości Małkowo. Tam zginęła jedna osoba. 📢 Już 23 września oficjalne otwarcie Węzła transportowego Trwają ostatnie prace porządkowe na terenie Węzła transportowego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska. Już 23 września 2023 r Prezydentka Miasta Słupska zaprasza wszystkich mieszkańców na oficjalne otwarcie obiektu dworca. 📢 Te osoby dostaną dodatkowe pieniądze od ZUS. Nawet do 550 zł miesięcznie dla każdego. Jakie trzeba spełnić warunki? 14.09.23 Zasiłki od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przyznawane są od wielu lat z różnych powodów. Jakie świadczenia można otrzymać w 2023 roku? Sprawdziliśmy ile i jakie pieniądze można dostać od ZUS w 2023 roku. Okazuje się, że wielu z nas nie wie, że przysługują mu dodatkowe pieniądze wypłacane co miesiąc od ZUS. To całkiem spore kwoty. Pieniądze należą się nie tylko rencistom, osobom chorym czy z niepełnosprawnościami. Kto jeszcze może dostać pieniądze od ZUS i o jakich kwotach mowa? Sprawdź.

📢 Turniej o Puchar Prezydenta. Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - Suzuki Arka Gdynia 77-64 Zawodnicy Mantasa Cesnauskisa wygrali z Arką Gdynia 77-64. Mecz został rozegrany w ramach Turnieju o Puchar Prezydenta Słupska. Czarni są na ostatniej prostej przed zbliżającym się sezonem Orlen Basket Ligi. 📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Jakie są warunki aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 10.08.23 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Nowy dworzec autobusowy w Słupsku w wakacje. Prace na ostatniej prostej Koniec prac brukarskich i przygotowania układania nawierzchni asfaltowych. Budowa nowego dworca autobusowego w Słupsku powinna zakończyć się w przeciągu dwóch lub trzech miesięcy. 📢 Nowe sanatorium w Ustce czeka na poszerzenie strefy uzdrowiska W poszpitalnym budynku w Ustce przy ulicy Mickiewicza powstaje sanatorium. Pokoje i sprzęt rehabilitacyjny czekają na przyjęcie pierwszych kuracjuszy. Jednak problemem są lokalne przepisy uzdrowiskowe, które trzeba zmienić, by obiekt ruszył. 📢 To jeden z najbardziej wpływowych mafiosów Trójmiasta. Kim był Nikoś czyli Nikodem Skotarczak. Mija 25 lat od śmierci ojca chrzestnego mafii Nikodem Skotarczak był ojcem chrzestnym trójmiejskiego podziemia i jednym z najbardziej wpływowych członków mafii w Polsce. Jak przebiegła jego kariera w świecie przestępczym? 24 kwietnia 2023 roku minęło 25 lat od jego śmierci. Sprawcy jego zabójstwa nadal pozostają nieznani.

📢 Kobiety o tych imionach to najlepsze przyjaciółki. Sprawdź, kto jest na liście 29.03.2023 Wiadomo, że najlepsza przyjaciółka ma specjalne miejsce w naszym życiu. Ale czy jej imię jest ważne? Według ezoteryków tak: najlepszymi przyjaciółkami mogą zostać kobiety o pewnych imionach. Sprawdźcie co to za imiona. 📢 V Gala Białych Kołnierzyków w Słupsku. Wielkie emocje w wypełnionej po brzegi hali Gryfia [ZDJĘCIA] Sukcesem zakończyła się V Gala Białych Kołnierzyków organizowana przez Mazur Boxing Gym Słupsk. W wypełnionej po brzegi hali Gryfia rywalizowali pięściarze amatorzy. Emocji nie brakowało! 📢 Te przedmioty z PRL to prawdziwe skarby. Rupiecie na których można zarobić. Tych rzeczy szukają kolekcjonerzy staroci 02.03.23 Przedmioty z okresu PRL w naszych domach często zbierają kurz i wydają się zbędnymi bibelotami. Wszystko wówczas było inne, bardziej toporne i bezpłciowe. Dziś wiele z tych przedmiotów wraca do łask. Dzięki upływowi czasu rzeczy takie jak kryształy, biżuteria czy antyki z PRL nabierają realnej wartości. Dla jednych sentymentalna a dla innych materialna, przeliczalna na gotówkę. Tych rzeczy, z pozoru rupieci, szukają kolekcjonerzy i zbieracze przedmiotów z PRL. Można na nich sporo zarobić.

📢 Studniówki 2023. Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku bawili się w "Starej Pralni" [ZDJĘCIA] W piątek (17 lutego) w "Starej Pralni", odbył się bal studniówkowy uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku. Zobacz fotorelację. 📢 Inne Miastko. To fotograficzna podróż w czasie. Zobaczcie unikatowe zdjęcia Pokazujemy Miastko, którego już nie ma. Jedni za dawnym Miastkiem tęsknią, inni nie. Tak czy inaczej, zapraszamy w fotograficzną podróż w przeszłość. Życie codzienne, radości i smutki, wielkie lokalne wydarzenia. I oczywiście kultowe obiekty, które już nie istnieją. Sprawcą tej podróży w czasie jest Jan Maziejuk, a w zasadzie jego unikatowe zdjęcia. 📢 Od centrum Słupska na zachód. Zobaczcie ulicę Tuwima na dawnych zdjęciach! Ulica Tuwima nie jest reprezentacyjna ani urokliwa pod względem architektonicznym, ale to najbardziej ruchliwa i wielofunkcyjna ulica, wiodąca z centrum Słupsku w kierunku Szczecina. Mimo obwodnicy S6, ringu w ciągu DK21 przez miasto oraz częściowego rozdzielenia kierunków ruchu na sąsiednie ulice równoległe i przecznice, wciąż pozostaje drogowym oknem miasta na zachód. I tak jest od kilku stuleci.

📢 Słupska ulica Wolności czyli dawniej Pastwiskowa. Tak tam było. Pamiętacie ją? (zdjęcia) To niedługa, niespełna 700-metrowa ulica o wąskich chodnikach i niezbyt szerokiej jezdni, ale będąca wciąż ważnym traktem w układzie komunikacyjnym Słupska. Łączy śródmiejskie ulice oraz podmiejskie tereny, rozciągnięte w północno – zachodniej strefie przymorskiej. Od powojnia zwie się ulicą Wolności, usytuowana jest pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Kołłątaja w kierunku zachodnim oraz ulic Kopernika, Staszica i ronda Inwalidów Wojennych RP w centrum.

iPolitycznie - w jakim momencie w relacji polsko-ukraińskich jesteśmy?