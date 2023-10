Przegląd prasy 22.10.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 21.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Limity wypłat pieniędzy z banków - PKO, Pekao, Millennium i inne. W tych sytuacjach bank nie wypłaci pieniędzy [22.10.2023]”?

Prasówka 22.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Limity wypłat pieniędzy z banków - PKO, Pekao, Millennium i inne. W tych sytuacjach bank nie wypłaci pieniędzy [22.10.2023] Planujesz duży zakup lub inwestycję za gotówkę? Może się okazać, że nie wystarczy, że udasz się do najbliższego oddziału swojego banku. Banki mają określone limity wypłat jednorazowych. Różnią się one w poszczególnych bankach i wahają pomiędzy 10 a 20 tys. zł. Jakie limity wypłat obowiązują w PKO, Pekao, Millennium, Alior Bank, Santander i innych popularnych bankach? Sprawdź!

📢 Wojna na Ukrainie 2023 na żywo. Najnowsze informacje - relacja 21 października 2023 roku jest 605. dniem wojny. Joe Biden uzasadniał w swoim orędziu konieczność dalszej pomocy Ukrainie, wobec rosnącego oporu w Kongresie. Argumentował, że pomoc Ukrainie teraz, jest sposobem na uniknięcie konieczności zaangażowania wojsk USA i ponoszenia jeszcze większych kosztów w przyszłości. Według agencji Reutera, Biały Dom chce poprosić Kongres o 60 mld dol. na wsparcie dla samej Ukrainy.

📢 To są hity z kartkówek. Takie rzeczy piszą uczniowie na sprawdzianach i w pracach domowych. Riposty z kartkówek uczniów z piekła rodem Uczniowie sięgają do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz!

Prasówka 22.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te kobiety i mężczyźni zaginęli w Polsce. Do dziś nie wiadomo kim są i skąd są. Rozpoznajesz kogoś? Baza zawiera zdjęcia i rysopisy osób o nieustalonej tożsamości, które zostały zgłoszone do ITAKI. Baza jest także sprawdzana przez Zespół Poszukiwań i Identyfikacji ITAKI przy każdym przyjęciu zgłoszenia osoby zaginionej. Zdarza się, że np. do szpitala trafiają osoby, które uległy wypadkowi i nie odzyskały przytomności lub są świadome, ale doznały obrażeń, które spowodowały utratę pamięci. Można mu pomóc odzyskać tożsamość!

📢 Sobota - Dzień Adopcji Kota. W słupskim schronisku miłośnicy mruczków szukali bratnich dusz Jedne łaszą się spragnione głaskania, inne ochoczo bawią się zabawkowymi myszami na patykach, kolejne leniwią się w swoich legowiskach. Ale wszystkie marzą o przytulnym kącie w nowym domu. 110 kotów i kotek czeka w słupskim Schronisku dla Zwierząt na adopcję. W Dniu Adopcji Kota kilka z nich podbiło człowiecze serce i pojechało do nowego domu. 📢 Kolekcjonujesz monety i banknoty z czasów PRL-u? Na tych skarbach możesz sporo zarobić Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

📢 Najpiękniejsze wiązanki na Wszystkich Świętych 2023. Tak wyglądają propozycje najmodniejszych w tym roku wiązanek (zdjęcia) 21.10.23 Piękne dekoracje pomników na Wszystkich Świętych 2023. Zobaczcie najpiękniejsze i unikatowe propozycje dekoracji pomników na Wszystkich Świętych w 2023 roku. 1 listopada już niebawem, warto zapoznać się z najnowszymi propozycjami na dekoracje i wieńce na groby naszych bliskich. Jakie kolory i liście są w tym roku w trendach? Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to czas w którym wspominamy naszych bliskich i odwiedzamy ich groby. 📢 Wielkie sadzenie lasu w Osusznicy. 300 osób z kosturami i sadzonkami (WIDEO) Wielkie sadzenie lasu w Osusznicy. Do integracyjnej akcji zgłosiło się ponad 300 osób. - Las to nasze wspólne dobro, musimy o niego dbać - mówi Wojciech Megier, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Bytowie.

📢 Policja, wojsko, żandarmeria i psy tropiące w Gdyni. Trwa obława na podejrzanego o zabójstwo 6-latka Grzegorza Borysa Policja cały czas poszukuje 44-letniego Grzegorza Borysa podejrzewanego o zabójstwo 6-letniego chłopca w Gdyni Fikakowie. W akcję zaangażowanych jest około tysiąc osób – podała w sobotę pomorska policja. Z informacji podanych w Polsat News, funkcjonariusze skupiają się na poszukiwaniach w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, to tam psy tropiące zaprowadziły funkcjonariuszy. 📢 Taka będzie najniższa krajowa w 2024 roku! Oto wyliczenia prognozowanej podwyżki. Zobacz, o ile więcej będziesz zarabiał 21.10.2023 Ile wyniesie płaca minimalna w 2024 roku? Sprawdź, o ile więcej będziesz zarabiał. Jaki wzrost najniższej krajowej przewidują eksperci? Tyle zarobisz „na rękę” w 2024. W 2023 roku płaca minimalna wzrośnie w dwóch etapach. W styczniu wzrosła do 3490 zł brutto. Kolejne zmiany nastąpią 1 lipca 2023 roku i najniższa krajowa wyniesie 3600 zł brutto. Jakie zmiany będą w 2024? Sprawdź szczegóły!

📢 Wspominamy wakacje w koszalińskiej Prywatce. Zobacz ZDJĘCIA pięknych imprezowiczek! 21.10.2023 No cóż! Czas wakacyjnych szaleństw już za nami! Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by jeszcze te chwile powspominać. A w lipcu i sierpniu w koszalińskim klubie Prywatka było naprawdę gorąco! Zapraszamy do obejrzenia wybranych zdjęć z wakacyjnych imprez w klubie. 📢 Wojna na ekranie komputera, czyli polska armia zaklęta w gigabajtach Drawski poligon ponownie był świadkiem historycznych wydarzeń. Polscy żołnierze skorzystali po raz pierwszy oficjalnie z GAMERA, czyli laserowego systemu symulacji pola walki. 📢 Słupska Fabryka Maszyn Budowlanych ZREMB. Tak wyglądała 50 lat temu (zdjęcia) Gdyby czas przebiegał normalnie dzień po dniu według kalendarza, to w tym roku Słupska Fabryka Maszyn Budowlanych „Zremb” w Jezierzycach Słupskich by obchodziła swoje 67-lecie. Niestety, 16 lat temu stanęła na zawsze. Było to nie do pomyślenia pół wieku temu i później, gdy odwiedzaliśmy tę fabryką ciekawi, co i kto tutaj produkuje oraz innych zdarzeń, zanim czas jak z bicza strzelił.

📢 Boks w grodzie nad Słupią był wiodąca dyscypliną sportową. Spotkanie z pięściarzami W kawiarni Cafe Podkowa w Słupsku odbyło się kolejne spotkanie z cyklu "Spotkanie przy kawie z...". Tym razem na kanapie obok prowadzącego Krzysztofa Niekrasza zasiadli pięściarze. Spotkanie było pokojowe. Tym razem goście nie walczyli, ale z pasją opowiadali o swoich sukcesach sportowych. 📢 Sobota, więc adoptuj kota! W Słupsku na dom czeka ponad setka uroczych mruczków Capello, Fiskus, Inky, Pandzia, Werbena i Sówka oraz setka ich mruczących przyjaciół czeka w słupskim schronisku dla zwierząt na swój nowy dom. Za ciepły kącik i mizianie odwdzięczą się miłością. W sobotę - Dzień Adopcji Kota. Z kolei w niedzielę dzień otwarty, podczas którego można wziąć na spacer psa ze schroniska.

📢 Kradzież rozbójnicza w centrum Słupska. Zaatakowali kuriera, kradzione paczki chowali w krzakach Wykorzystując nieuwagę kuriera, 27-letnia mężczyzna i 41-letnia kobieta usiłowali okraść samochód dostawczy w centrum Słupska. Szybko wpadli w ręce policji. Teraz grozi im nawet 10 lat więzienia.

📢 Zobacz najseksowniejsze stewardesy! GALERIA ZDJĘĆ. Są mądre, śliczne i seksowne. Z nimi poleciałbyś na koniec świata ZDJĘCIA 20.10.2023 Muszą znać wiele języków, potrafią odnaleźć się każdej, nawet ekstremalnej sytuacji. Do tego są piękne, nieraz ładniejsze niż zawodowe modelki. Tak... mowa o stewardesach. Aby zostać jedną z nich, trzeba przejść złożony proces rekrutacyjny. Wybierane są tylko najlepsze. My postanowiliśmy sprawdzić, jak prezentuje się damska obsługa samolotów na liniach lotniczych z całego świata. 📢 Dni Kultury Ukraińskiej w Słupsku. Wykład, muzyka, spektakl. Wstęp wolny Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku, kluboksięgarnia Cepelin i klubokawiarnia Jolander zapraszają na Dni Kultury Ukraińskiej. Potrwają trzy dni: od 1 do 3 listopada. Wydarzenie ma charakter charytatywny. Prowadzone będą zbiórki, licytacje, ochotnicy przygotują pyszne smakołyki. Pieniądze zostaną przekazane wolontariatowi działającemu na rzecz Ukrainy.

📢 Scena Wolności w Nowym Teatrze w Słupsku. Dodatkowe spektakle z Janem Peszkiem W dniach 17-28 listopada w Nowym Teatrze w Słupsku trwać będzie festiwal Scena Wolności. Na życzenie widzów dwa spektakle będą wystawiane dwukrotnie. 📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy!

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Zabójstwo 6-latka w Gdyni. Trwa obława policyjna na TEGO mężczyznę! Wielka obława w Gdyni po zabójstwie 6-latka. Policjanci szukają 44-letniego Grzegorza Borysa podejrzewanego o zabójstwo dziecka. Zwłoki znaleziono w piątek 20 października w jednym z gdyńskich mieszkań. Każdy, kto może pomóc ustalić miejsce pobytu 44-latka, powinien skontaktować się z policją. 📢 Tragedia w Gdyni. Zabójstwo 6-latka, policja szuka sprawcy W Gdyni doszło do zabójstwa 6-letniego chłopca. Czynu miał się dopuścić 44-letni żołnierz - Grzegorz Borys, którego teraz szukają funkcjonariusze z Trójmiasta. Na miejscu pracują mundurowi. Ogłoszono też alarm dla policjantów z garnizonu gdyńskiego oraz Wydziału Kryminalnego KWP w Gdańsku, którzy szukają osoby mogącej mieć związek z tym przestępstwem. 📢 Woda w tunelu pod torami usunięta. Fuszerka zostanie naprawiona Niewielki deszcz wystarczył, aby nowo otwarty tunel pod torami PKP w Słupsku zamienił się w wielką kałużę. Na miejscu zebrała się komisja, która ustaliła, że woda gromadząca się w nowej części przejścia podziemnego na stacji Słupsk pochodzi z licznych przecieków konstrukcji podziemnej dworca autobusowego, zrealizowanego przez Zarząd Inwestycji Miejskich w Słupsku. Fuszerka ma zostać szybko naprawiona.

📢 Wszystkie linie PKS Słupsk przenoszą się od listopada na węzeł transportowy. Duże zmiany dla pasażerów Od 1 listopada wszystkie linie PKS Słupsk, które kursują obecnie z dworca przy ul. Kołłątaja, będą odjeżdżać z węzła transportowego. To oznacza korekty tras i zmiany w rozkładach jazdy. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 20.10.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najlepszymi mężami. Mają cudowny charakter [LISTA] 20.10.2023 Poszukujesz idealnego faceta na całe życie? Te osoby są najlepszymi mężami. Ci mężczyźni to partnerzy na całe życie, na których się nie zawiedziesz i będą z Tobą do grobowej deski. Jeśli ciągle się zastanawiasz w sprawie wyboru partnera, zobacz listę. Może okaże się niezbędna!

📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 20.10.2023 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę. 📢 Osoby o tym imieniu piją najwięcej alkoholu. Kto znalazł się na liście? 20.10.2023 Znaczenie imion: dlaczego warto wiedzieć, co oznacza Twoje imię? Nasze imiona odpowiadają za wiele naszych cech charakteru. Zobaczcie zatem, kto pije najwięcej alkoholu. Pamiętajcie, że alkohol szkodzi zdrowiu i jest tylko dla osób pełnoletnich!

📢 Porcelana z PRL - kolekcjonerski rarytas. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 20.10.2023 Unikalna porcelana z PRL poszukiwana przez kolekcjonerów może zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na niej zarobić fortunę! Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalna porcelana poszukiwana przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie ją sprzedać!

📢 Naukowcy i praktycy dyskutowali o pracy zdalnej na Uniwersytecie Pomorskim Wyzwania związane z pracą zdalną oraz bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników były tematem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Zarządzanie i bezpieczeństwo pracy w dobie cyfrowej transformacji pracy – aspekty zarządcze i prawne”, która odbyła się na Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku. 📢 Rockowe show ukraińskiej orkiestry z Charkowa w Słupsku. Była moc! Rock Sympho Show to imponujące widowisko muzyczne w wykonaniu ukraińskiej orkiestry z Charkowa. W programie znalazły się najlepsze kompozycje światowych legend XX i XXI wieku, takich jak Led Zeppelin, Deep Purple, Queen, AC/DC, Metallica, czy Depeche Mode. Zabrzmiały też jak ukraińskie kompozycje, które orkiestra wykonała we własnej rockowej interpretacji. Jednak główne przesłanie to: bawcie się, ale pamiętajcie, że wojna na Ukrainie trwa nadal. A ludzie wciąż potrzebują pomocy.

📢 Idealne miejsce na jesienny spacer. Mosty Kozińskie na Kaszubach (WIDEO) Mosty Kozińskie zostały wysadzone podczas II wojny światowej. Stały się sporą atrakcją turystyczną. Robią wrażenie, szczególnie ze względu na swój rozmiar. Jeśli chcesz je zobaczyć wystarczy pojechać do gminy Czarna Dąbrówka. 📢 Policjant ewakuował poszkodowanego w wypadku kierowcę, którego samochód zaczął się palić O tym, że policjantem jest się również poza służbą doskonale wie st. post. Maksymilian Zuba z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Słupsku, który w miniony weekend, będąc w czasie wolnym od służby był świadkiem groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego. Policjant widząc samochód, który wjechał do głębokiego rowu i zaczął się palić od razu zareagował, ewakuował poszkodowanego kierowcę w bezpieczne miejsce, udzielał mu pomocy medycznej i sprawnie zabezpieczył miejsce zdarzenia do czasu przyjazdu swoich kolegów z patrolu i służb ratunkowych.

📢 Kalkulator zużycia prądu. Masz za duże rachunki? NATYCHMIAST wyciągnij wtyczkę z gniazdka. Te urządzenia pobierają najwięcej prądu Uruchom kalkulator zużycia prądu i sprawdź, co powiększa twój domowy rachunek za energię. Oto lista urządzeń, które zużywają najwięcej prądu, nawet jeśli z nich nie korzystasz. Chcesz się obronić przed wysokimi rachunkami i nie przekroczyć 2000 kWh? Sprawdź listę urządzeń, które są pożeraczami prądu i kradną go bez twojej wiedzy. Te sprzęty i urządzenia kosztują cię kilkaset złotych rocznie! Tak obliczysz roczne zużycie prądu. Metoda jest prosta. 📢 Te produkty SANEPID nakazał natychmiast wycofać z półek w Biedronce, Lidlu i innych. Parówki, jajka, mięso 19.10.23 Główny Inspektorat Sanitarny nakazał wycofanie ze sklepów kolejnych produktów, których spożycie zagrażać może zdrowi oraz życiu konsumentów. Mowa tu o takich produktach jak parówki, mięso, jajka czy kosmetyki. Wykryto w nich albo niepożądane substancje lub skażenie bakteriami salmonelli. Oznacza to, że produkty te muszą natychmiast zostać wycofane ze sprzedaży. Sprawdź o które produkty i ich partie chodzi. Robisz zakupy w Biedronce, Lidlu, Auchan czy innych popularnych marketach? Sprawdź czy nie kupiłeś rzeczy wycofanych przez Sanepid.

📢 Jesienna wyprzedaż działek ogrodniczych w Słupsku. Ostatnia szansa na zakup działki ROD. Zobacz ofert na OLX (zdjęcia) 19.10.23 Jesień to znakomita okazja na zakupienie działki ogrodniczej na Rodzinnych Ogródkach Działkowych. Sporo działkowiczów decyduje się już po sezonie na sprzedaż prawa do swojej działki ROD. Ile trzeba zapłacić jesienią 2023 za działkę w Słupsku i okolicy? Okazuje się, że ofert sprzedaży jest stosunkowo niewiele, chętni więc muszą bardzo się spieszyć aby jeszcze w tym roku kupić wymarzoną działkę. 📢 Śmiertelny wypadek na autostradzie A4 przy węźle Bielany Wrocławskie. Samochód dostawczy wbił się w naczepę tira. Auto zostało zmiażdżone Śmiertelny wypadek na autostradzie A4 przy stacji Orlen na węźle Bielany Wrocławskie. Samochód dostawczy, którym podróżowały dwie osoby, z impetem wbił się w naczepę tira. Bus został dosłownie zmiażdżony. Autostrada w kierunku Katowic została zablokowana.

📢 Niedozwolone przechodzenie przez tory to na Pomorzu nieustający problem Służą głównie za nielegalne skróty, są zlokalizowane przy dużych stacjach, jak i mniejszych przystankach. Zakład Linii Kolejowych w Gdyni szacuje, że na terenie województwa pomorskiego znajduje się nawet 400 dzikich przejść przez tory. Co roku na wielu z nich dochodzi do wypadków. 📢 "Nie święci garnki lepią". Bytowianie stworzyli prawdziwe cuda (WIDEO) To niezwykła wystawa, bo powstała z dzieł wykonanych przez bytowian. Przez kilka miesięcy lepili gliniane garnki. Powstały prawdziwe cuda. W roli głównej żuraw! 📢 Tak wyglądają najdroższe rasy psów. Za rasowego psa zapłacisz kilkadziesiąt tysięcy złotych. W te ceny naprawdę ciężko uwierzyć Zastanawiałeś się nad zakupem rasowego psa? Ceny najdroższych psów wahają się od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych, choć cena psa znajdującego się na podium może zaskoczyć. W galerii przedstawiamy ceny najdroższych psów na Pomorzu. Wszystkie pochodzą z portalu OLX z ogłoszeń, które można znaleźć w województwie pomorskim.

📢 Tak dostaniesz projekt domu bez pozwolenia (do 70 mkw). Za ile go zbudujesz? Z tą budową możesz wystartować od zaraz, bez uzgodnień Chcesz zbudować dom, ale nie chcesz wydawać tysięcy złotych na projekt? Wiemy, gdzie znaleźć projekty domów za darmo. Nie musisz też ubiegać się o pozwolenie na budowę. Oto gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw. Celem programu budowy domów bez pozwolenia na budowę jest m.in. uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność projektów. Zobacz galerię prac konkursowych. 📢 Te towary spożywcze wycofano ze sprzedaży, bo są niebezpieczne. Ostrzeżenia GIS: październik 2023. Zobacz, co zniknęło z półek Inspekcja sanitarna w październiku 2023 wycofała kolejną partię produktów niebezpiecznych dla zdrowia. Zanim pójdziesz na zakupy, sprawdź jakich towarów nie kupować w popularnych marketach. Zobacz też w domu, czy nie masz artykułów wycofanych przez GIS. UWAGA! Lista podejrzanych artykułów uaktualniana jest na bieżąco, więc codziennie śledź z nami alerty Głównego Inspektora Sanitarnego.

📢 Trwa budowa drogi S6 na odcinku Koszalin - Słupsk. Jak przebiegają prace? [ZDJĘCIA] Trwają prace przy budowie drogi ekspresowej S6 na odcinku z Sianowa do Słupska. Wyraźnie widać już zarysy przebiegu drogi oraz poszczególnych węzłów. 📢 Słupskie ulice, które tworzyły historię naszego miasta. Wojska Polskiego, Wolności, Jana Pawła II Aleja Wojska Polskiego to bez wątpienia jedna z najbardziej reprezentacyjnych ulic Słupska. Ale to nie jedyna ulica, która miała charakter miastotwórczy i miała bardzo duży wpływ na życie mieszkańców naszego miasta. Do grona tych ulic zaliczyć można również inne. Które? Zapraszamy do naszego materiału.

📢 Nowy, a już coś cieknie. Zalany tunel pod torami na PKP w Słupsku Trochę deszczu wystarczyło, aby w nowo otwartym tunelu pod torami na dworcu PKP w Słupsku, zebrała się woda. Nie jest to jeszcze bajoro po kolana, ale suchą stopą nie da się przejść. Na środę zaplanowana jest wizja lokalna z udziałem inwestora i wykonawcy, aby coś zaradzić i zapobiec kolejnym powodziom.

📢 Te stare meble z PRL są warte fortunę. Sprawdź czy je masz, bo możesz dużo zarobić! [CENY] Te stare meble z PRL są warte fortunę. Trzymasz gdzieś na strychu stare meble z PRL? Zastanów się czy warto dalej pozwolić im się kurzyć, bo ceny mebli retro i vintage, szczególnie z czasów PRL - osiągają całkiem niezłe ceny. Za kilka sztuk takich mebli można zarobić fortunę! Sprawdź, za ile można sprzedać stare meble i co najlepiej się sprzedaje. 📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! 15.10.2023 Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź listę najbardziej leniwych psów!

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! 15.10.2023 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony. 📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 15.10.2023 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! 15.10.2023 Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź koniecznie! 📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 15.10.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznieczy masz je w domu!

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 15.10.2023 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy! 📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! 15.10.2023 Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź koniecznie naszą listę!

📢 Uroczysta inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku [ZDJĘCIA,WIDEO] Słupska uczelnia po raz 55. zainaugurowała kolejny rok akademicki. Po raz pierwszy uroczystość zorganizowana została pod szyldem Uniwersytetu. 📢 Biżuteria z PRL na której można zarobić. Zobacz czego szukają jubilerzy i kolekcjonerzy. Kolczyki i pierścionki warte fortunę 12.10.23 Moda na biżuterię z PRL powraca. I nie jest to pusty slogan. Wystarczy popatrzeć na ogłoszenia dostępne w Internecie, choćby te na portalu OLX. To właśnie tam znajdziemy całą masę ogłoszeń chętnych nie tylko do sprzedania ale i kupienia pamiątkowej biżuterii po babci, mamie czy cioci. Wiele osób posiada w swoich domowych kolekcjach właśnie taką biżuterię. Okazuje się, że można na niej zarobić całkiem duże pieniądze ponieważ stanowią one dużą wartość dla zbieraczy, jubilerów a przede wszystkim dla kolekcjonerów. Ile zatem można zarobić na pierścionkach czy kolczykach z PRL na OLX? Sprawdziliśmy.

📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź kogo to dotyczy! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 500 plus! 📢 Historia słupskiego Zatorza. Ulica Jana Sobieskiego na starych fotografiach [ZDJĘCIA] Trudno wyobrazić sobie taki Słupsk, w którym Zatorze to tylko potoczna nazwa podmiejskiego obszaru budownictwa indywidualnego. Że to nie dzielnica wielotysięcznych osiedli z blokowiskami, tworzących drugie miasto za kolejowymi torami. Zatorze pewnie pozostałoby jako peryferie Słupska, gdyby nie kilka korekt planów rozwoju przestrzennego miasta, dokonanych na przełomie lat 50. i 60. minionego stulecia. Przypominamy więc, dlaczego zmieniano te plany i jakie były pierwsze tego rezultaty, które pół wieku temu widziała ówczesna młodzież. Jak ulica Sobieskiego, niczym gruba kreska, oddzieliła Zatorze od starszej części Słupska.

📢 Niedzielna giełda handlowa w Koszalinie. Zobacz, co znajdziesz na stoiskach [ZDJĘCIA] Niedziela bez wizyty na koszalińskiej giełdzie na terenach podożynkowych? Wielu mieszkańców Koszalina i regionu sobie tego nie wyobraża. Szczególnie kiedy sprzyja pogoda. Co dziś można kupić na giełdzie? Sprawdź zdjęcia! 📢 Węzeł transportowy w Słupsku jak węzeł gordyjski. Pełen problemów Otwarty z wielką pompą węzeł transportowy w Słupsku w ciągu dwóch tygodni działania pokazał wiele niedociągnięć i nierozwiązanych problemów. Mieszkańcy się skarżą na nieczynną poczekalnię i windy oraz brak autobusów MZK. Inwestor uspokaja: wszystko w swoim czasie. 📢 Zielony Ogród w Ustce otwarty. Pierwsi kuracjusze w nowym sanatorium We wtorek uroczyście zainaugurowano działalność Sanatorium Uzdrowiskowego Zielony Ogród w Ustce, w którym już korzysta z zabiegów 120 kuracjuszy. Obiekt został wyremontowany i wyposażony za 15 milionów złotych.

📢 Śmiertelny wypadek pod Reblinem koło Słupska. Nie żyje kobieta kierująca seatem (zdjęcia) Do śmiertelnego wypadku doszło na Drodze Krajowej nr 6 w rejonie miejscowości Reblino. Nie żyje 37-letnia kobieta kierująca seatem. W szpitalu jest m.in. kobieta w siódmym miesiącu ciąży i 9-letnia dziewczynka. 📢 Słupskie zakłady pracy na przestrzeni dziesięcioleci. Tak pracowało się w Sezamorze, Pomorzance i Słupskiej Fabryce Mebli (zdjęcia) 28.09.23 Tak wyglądały słupskie zakłady pracy na przestrzeni minionych dziesięcioleci. Zobacz jak wyglądała praca między innymi w Słupskiej Fabryce Mebli, Sezamorze czy Pomorzance. Z tych zakładów pracy pozostało już niewiele. Żyją głównie w naszych wspomnieniach i na starych fotografiach między innymi archiwum Głosu Pomorza. Zapraszamy do lektury i sentymentalnej galerii zdjęć. 📢 Rach-ciach nożyczkami i węzeł transportowy w Słupsku otwarto. Jest elegancko i nowocześnie Z wielką pompą otwarto w sobotę nowy dworzec w Słupsku. I jak mówi stare porzekadło – sukces ma wielu ojców, których przywiozły zabytkowe autobusy – piętrowy żółty ikarus i zabytkowy SAN. Wysypali się z nich goście a wraz z nimi - worek obietnic. Bo kampanię wyborczą czuć było na nowym dworcu na odległość.

📢 Węzeł transportowy gotowy! Zobacz, jak prezentuje się nowe centrum komunikacyjne Słupska tuż przed wielkim otwarciem [WIDEO,ZDJĘCIA] Dobiegła końca budowa słupskiego węzła transportowego. Obiekt, którzy powstał za stacją kolejową przejmie rolę dworca autobusowego i docelowo, wraz z dworcem PKP, stanie się centrum komunikacyjnym miasta. 📢 Psy do adopcji ze schroniska w Słupsku. Wszystkie zwierzaki czekają na nowego i kochającego właściciela [ZDJĘCIA] W słupskim schronisku dla zwierząt, na nowy i kochający dom czeka wiele zwierzaków. Wiele osób chciałoby adoptować szczeniaka, jednak warto zastanowić się też nad przygarnięciem starszego psa. Dorosłe bezdomniaki mają statystycznie mniejsze szanse na znalezienie nowego domu. Dziś to właśnie one chcą się państwu przedstawić. 📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Jakie są warunki aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 10.08.23 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego w lipcu 2023. Zobacz, kto wziął ślub [ZDJĘCIA] Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego z pierwszego weekendu lipca. Zobaczcie zdjęcia par małżeńskich, ze ślubów w Słupsku. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia!

📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 14.06.23 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać.

📢 Znakomite malarstwo w niezwykłym miejscu. Wernisaż w Swołowie W Zagrodzie Inicjatyw Twórczych w Swołowie odbył się wernisaż, na którym wystawiali prace uznani w Polsce artyści, biorący udział w Pierwszym Ogólnopolskim Plenerze Malarskim Ustka - Swołowo 2023 Nowy Horyzont, zorganizowanym przez Zagrodę Swołowo i Mistral Ustka. 📢 Nowe sanatorium w Ustce czeka na poszerzenie strefy uzdrowiska W poszpitalnym budynku w Ustce przy ulicy Mickiewicza powstaje sanatorium. Pokoje i sprzęt rehabilitacyjny czekają na przyjęcie pierwszych kuracjuszy. Jednak problemem są lokalne przepisy uzdrowiskowe, które trzeba zmienić, by obiekt ruszył. 📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 Unikatowe zdjęcia i pocztówki starego Miastka z kolekcji Hansa-Jurgena Knaacka. Najstarsze mają ponad 100 lat Hans-Jürgen Knaack urodził się w Miastku (ówczesnym Rummelsburgu) 20 lipca 1937 r. – mieszkał w domu przy obecnej ulicy Młodzieżowej 2. Prezentujemy zdjęcia i pocztówki z jego kolekcji przedstawiające dawne Miastko. Najstarsze fotografie i pocztówki mają ponad 100 lat. 📢 63. Gala Sportu Głosu Pomorza w Dolinie Charlotty. Poznaliśmy laureatów! [ZDJĘCIA] W sobotę (11 lutego) podczas uroczystej Gali Sportu "Głosu Pomorza" poznaliśmy najpopularniejszych sportowców, trenerów oraz drużyny roku 2022. 📢 Inne Miastko. To fotograficzna podróż w czasie. Zobaczcie unikatowe zdjęcia Pokazujemy Miastko, którego już nie ma. Jedni za dawnym Miastkiem tęsknią, inni nie. Tak czy inaczej, zapraszamy w fotograficzną podróż w przeszłość. Życie codzienne, radości i smutki, wielkie lokalne wydarzenia. I oczywiście kultowe obiekty, które już nie istnieją. Sprawcą tej podróży w czasie jest Jan Maziejuk, a w zasadzie jego unikatowe zdjęcia.

📢 W Słupsku zeznają gangsterzy z Pruszkowa. Krzysztof Ł. i Robert Z. sądzeni za czyny z ubiegłego wieku. Zobacz archiwalne zdjęcia Przed Sądem Rejonowym w Słupsku trwa proces przeciwko Krzysztofowi Ł. i Robertowi Z. Oskarżeni odpowiadają za przestępstwa sprzed ponad 20 lat, które do tej pory nie zostały osądzone prawomocnym wyrokiem. W sprawie świadkami są gangsterzy z Pruszkowa. 📢 Służba Więzienna szuka chętnych do służby. Zobacz jak wygląda praca w słupskim areszcie Kilkanaście wakatów czeka na chętnych do służby w Areszcie Śledczym w Słupsku. Służba Więzienna ma sporo do zaoferowania. Sprawdziliśmy, jak jest po drugiej stronie krat.

📢 Studniówka uczniów Zespołu Szkół "Elektryk" w Słupsku. Zobacz, jak bawili się maturzyści [ZDJĘCIA] W sobotę 23 października odbyła się studniówka uczniów Zespołu Szkół "Elektryk" w Słupsku. Przyszłoroczni maturzyści bawili się doskonale podczas imprezy zorganizowanej w słupskiej restauracji Aureus.

📢 Mosty Kozińskie wysadzone podczas II wojny światowej. Musisz je zobaczyć (ZDJĘCIA) Mosty Kozińskie wysadzone podczas II wojny światowej. Musisz je zobaczyć. Wystarczy podjechać do gminy Czarna Dąbrówka. Stały się sporą atrakcją turystyczną. Mosty robią wrażenie, szczególnie ze względu na swój rozmiar. 📢 75 lat SP nr 1 w Miastku (część druga). Archiwalne zdjęcia z lat 1987-89 Kontynuujemy nasz cykl związany z 75-leciem Szkoły Podstawowej nr 1 w Miastku. Dzisiaj kolejna, już druga odsłona, historii tej placówki, tym razem z lat 1987-89. 📢 Te kobiety złamały prawo i mogą być niebezpieczne. Widziałeś je? (zdjęcia, rysopisy, popełnione przestępstwa) 18.12.2020 Te kobiety złamały prawo. Są poszukiwane przez policję. Widziałeś je? Zobacz jakie popełnimy przestępstwa lub jakich zbrodni się dopuściły. Jak pokazują statystyki, kobiety popełniają nieporównywalnie mniej przestępstw niż mężczyźni. Jednak z roku na rok liczba kobiet dopuszczających się przestępstw i wykroczeń rośnie. Policja publikuje wizerunki oraz nazwiska kobiet poszukiwanych na Pomorzu.

