Przegląd prasy (22.12.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

📢 Gdański Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich wystosował oświadczenie w sprawie zmian w mediach publicznych W dniu 20 grudnia 2023 roku Sejm RP podjął uchwałę o wzywającą do przywrócenia standardów w mediach publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej. Zaraz po głosowaniu minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz odwołał prezesów i rady nadzorcze TVP, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Do decyzji ministra ustosunkował się Zarząd Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, wydając oświadczenie.

📢 Te stare bombki z PRL są warte fortunę! W tamtych czasach posiadał je każdy. Masz je w domu? Te bombki rodem z PRL są warte dużo pieniędzy. Niektóre sztuki są warte znacznie więcej niż nam się wydaje. Kolekcjonerzy poszukują stare bombki, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Nachodzi Cię myśl, które są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre bombki kosztują naprawdę duże pieniądze. Sprawdź koniecznie, czy masz w domu te drogocenne przedmioty z PRL-u!

Prasówka 22.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tanie mieszkania i domy od komornika w Zachodniopomorskiem. Sprawdź najnowsze licytacje komornicze [ZDJĘCIA] Tanie domy i mieszkania w Koszalinie i regionie. Najnowsze ogłoszenia licytacji domów od komornika. Domy nawet za pół ceny. Sprawdź, jakie są oferty. Licytacja komornicza to dobra okazja na zaoszczędzenie pieniędzy. Sprawdź oferty od komornika. Zobacz domy, które będą licytowane w najbliższym czasie przez komorników w Zachodniopomorskiem.

📢 Zima 30 lat temu. Białe szaleństwo w Słupsku i regionie [ZDJĘCIA] Zima była normalna, zgodna z kalendarzem i astronomią, nikogo niczym nie dziwiła, a raczej zachwycała swymi objawami. 📢 W Słupsku uczczono pamięć żołnierzy i policjantów poległych w misjach zagranicznych W Słupsku uczczono Dzień Pamięci Zmarłych i Poległych w Misjach Pokojowych poza granicami kraju. Na grobie zmarłego

podinspektora Andrzeja Kaczora, który zginął w Iraku w 1995 r. - pierwszego polskiego policjanta, który poległ na służbie poza granicami, zapalono znicze. 📢 Nie będzie taryfy ulgowej dla kierowców wjeżdżających na bytowski rynek (WIDEO) Mimo wielokrotnych apeli o stosowanie się do przepisów - nadal wielu kierowców ignoruje oznakowanie w rejonie placu Wyszyńskiego. Wzmożony ruch przedświąteczny oraz skargi mieszkańców i włodarzy miasta sprawiły, że funkcjonariusze skrupulatniej reagują na kierowców niestosujących się do ustawionych tam znaków.

📢 Sylwester w słupskim teatrze. Farsa z szampanem Nowy Teatr w Słupsku zaprasza na sylwestrowe wydanie spektaklu „Akt równoległy” w reżyserii Dominika Nowaka, dyrektora NT. 📢 Wigilia w Jasiu Kowalskim. Samotni, bezdomni podzielili się opłatkiem (WIDEO) W bytowskiej restauracji Jaś Kowalski odbyło się spotkanie wigilijne dla bezdomnych, samotnych i potrzebujących. Przy wspólnym stole zasiadło blisko kilkadziesiąt osób. 📢 Marynarka w kratę damską to modowy hit od wielu lat. W tym sezonie będziemy nosić ją w stylu Agaty Kornhauser-Dudy Marynarka w kratę to ostatnio ulubiona część garderoby Agaty Kornhauser-Dudy. Założyła ją na kilka ważnych spotkań. Ten wzór to klasyka – modny od wielu lat. Obecnie przechodzi swój renesans. Dlaczego warto mieć marynarkę w kratę damską w swojej szafie? Bo pasuje do wielu stylizacji. Z powodzeniem możesz ją założyć w nadchodzące święta.

📢 Po narkotykach zasnął w samochodzie. Wcześniej pokłócił się z żoną Stojący na drodze leśnej samochód, a w nim śpiący mężczyzna zainteresował dzielnicowego, który pełnił służbę wspólnie ze strażnikiem leśnym w okolicach Borzytuchomia. Spotkanie z funkcjonariuszami zdenerwowało i zaskoczyło 30-latka. Jak się okazało w pojeździe posiadał narkotyki. Został zatrzymany i wkrótce usłyszy zarzuty ich posiadania. 📢 Tak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz. Tu żyje z rodziną minister obrony narodowej. Zajrzyj do domu Władysława Kosiniaka-Kamysza Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z żoną dentystką i ukochanymi córeczkami mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to przytulna przestrzeń dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się nowy minister obrony, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i jak polityk spędza wolny czas.

📢 Chociaż częściej wypatroszony niż żywy, karp wciąż jest królem świąt Dwa słowa w polskiej bożonarodzeniowej tradycji bezapelacyjnie wysuwały się ostatnimi czasy na plan pierwszy: choinka i karp. I obie te rzeczy z biegiem lat powodowały coraz więcej niejasności. 📢 Prezydent Andrzej Duda o zmianach w mediach publicznych: Minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz złamał konstytucję Wczoraj w sposób rażący została złamana konstytucja przez ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza – powiedział Prezydent RP Andrzej Duda. Głowa państwa odniosła się w ten sposób do sytuacji w mediach publicznych. 📢 Autobusem MZK po chodniku na Armii Krajowej w Słupsku Dziwne zachowania słupskich kierowców MZK obserwujemy ostatnio na ulicach miasta. Najpierw kierowca "jedynki' pojechał pod prąd ulicą Wojska Polskiego, a teraz czytelnik przysłał nam zdjęcia, na których widać kierowcę jadącego nowo wyremontowanym chodnikiem na ulicy Armii Krajowej. Być może dlatego, że chciał ominąć inny autobus, który na zakręcie uderzył w znak drogowy.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? [21.12.23] Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Szczęśliwy finał poszukiwań 10-letniej Hani z Koszalina. Dziewczynka odnaleziona Szybko podjęte działania przez koszalińskich policjantów doprowadziły do szczęśliwego finału poszukiwań 10-letniej Hani. - Dziękujemy za ogromne zaangażowanie i natychmiastową reakcję mediów, mieszkańców i służb - napisali w komunikacie policjanci. 📢 Oto nowy fiat 126p w elektrycznej wersji! Maluch Vision zachwyca! Jak Wam się podoba taka modyfikacja? 21.12.2023 Tak się prezentuje nowy maluch! To naprawdę byłby motoryzacyjny hit! Nowy Maluch! Fiat 126p w elektrycznej wersji! Każdy zna Fiata 126p "malucha", który przez 28 lat był produkowany w naszym kraju. To bez wątpienia legenda rodzimej motoryzacji, która wciąż - gdy tylko pojawia się na drodze - wywołuje miłe wspomnienia i wzbudza niemałe emocje! ZOBACZCIE ZDJĘCIA

📢 Biskup Zieliński: W czasie świąt szukajmy tego, co nas łączy Każde Boże Narodzenie to szansa dla nas. W jego trakcie szukajmy tego, co nas łączy i postarajmy się, aby ten świąteczny czas w naszych sercach pozostał na dłużej - mówił biskup Zbigniew Zieliński, ordynariusz w diecezji koszalińsko - kołobrzeskiej, w trakcie przedświątecznego spotkania. 📢 Muzycznie gorący sylwester i przebojowy karnawał w słupskiej filharmonii Polska Filharmonia Sinfonia Baltica zaprasza na sylwestrowy koncert, którym dyrygować będzie znany i lubiany w Słupsku Ruben Silva.

📢 Słupscy uczniowie na policji. Poznali wymagania stawiane przyszłym policjantom [zdjęcia] Uczniowie Policyjnego Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku uczestniczyli w wizycie w Komendzie Miejskiej Policji w Słupsku. zobaczyli obiekty policyjne i zaznajomili się z wymaganiami stawianymi kandydatom, którzy chcieliby służyć w policji.

📢 Koszykówka. Wielkie emocje w meczach młodych zawodników Czarnych Słupsk 📢 Obwodnica Koszalina i Sianowa. Drogowcy podali nowy termin otwarcia odcinka S6 Przełom stycznia i lutego to nowy termin, kiedy ma być wreszcie otwarta cała obwodnica Koszalina i Sianowa. W tym samym okresie powinien być także oddany do użytku łącznik S6 z centrum Kołobrzegu. 📢 Robot operacyjny Da Vinci w słupskim szpitalu gotowy do działania. Pierwsza operacja w styczniu W połowie stycznia przyszłego roku w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku zostanie przeprowadzona pierwsza operacja urologiczna z wykorzystaniem robota operacyjnego Da Vinci. W ciągu roku wykonanych zostanie około dwustu operacji z wykorzystaniem robota. To sprzęt najnowszej generacji wart ponad 12 mln zł. Zakup był możliwy dzięki wsparciu finansowemu samorządu województwa pomorskiego.

📢 Remonty dróg w gminie Kępice. Jedne trwają, inne zakończono Gmina Kępice sukcesywnie remontuje drogi i ulice na swoim terenie. W Kępicach trwa właśnie modernizacja ulicy Leśnej, natomiast w Darnowie mieszkańcy mogą już korzystać z ulepszonej drogi. 📢 Świąteczny koncert szkoły muzycznej w Słupsku już w ten czwartek Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Słupsku zaprasza na koncert świąteczny. Wstęp wolny. 📢 10 najlepszych miejsc na zimowy urlop w Europie. W rankingu wygrało polskie miasto! Sprawdźcie, czym zachwyciło zagranicznych ekspertów Gdzie zaplanować zimowy urlop czy krótką weekendową wycieczkę w Europie, by nacieszyć się atmosferą Bożego Narodzenia czy sylwestra? W rankingu 10 najlepszych miejsc na zimowy urlop, stworzonym przez brytyjskich ekspertów, zwyciężyło polskie miasto i wcale nie chodzi o Zakopane. Sprawdź, które miejsce w Europie oferuje najlepsze atrakcje na zimę za rozsądną cenę.

📢 Świąteczne bombki z dawnych lat. Tak wyglądała choinka w czasach PRL-u Jak wyglądały bombki i świąteczne ozdoby choinkowe kiedyś, za czasów PRL? Bombki PRL miały wyraźny styl. Teraz moda na nie wraca. Peerelowskie bombki jednych fascynują, jako szklane dzieła sztuki użytkowej, inni zaś chętnie wracają z sentymentem do wspomnień Świąt Bożego Narodzenia sprzed lat. Zobaczmy, jak wyglądały bombki na choinkę za PRL-u. 📢 Jest nowy wojewoda pomorski. Beata Rutkiewicz, dotychczasowa wiceprezydent Wejherowa, zastąpiła Dariusza Drelicha Znamy nowego wojewodę pomorskiego. Została nim Beata Rutkiewicz, dotychczasowa wiceprezydentka Wejherowa. Zastąpiła Dariusza Drelicha, mianowanego na to stanowisko przez rząd Prawa i Sprawiedliwości w grudniu 2015 r. 📢 Budżet Słupska na 2024 rok uchwalony. Radni byli zgodni. Będą rekordowe wydatki Radni miejscy uchwalili w środę budżet Słupska na 2024 rok. Miasto planuje wydać w przyszłym roku rekordowe 906 mln złotych.

📢 Medale reprezentantów Skalara Słupsk w zimowych mistrzostwach Polski w pływaniu Trzy srebra i jeden brąz. Taki jest dorobek reprezentantów Skalara Słupsk w zimowych mistrzostwach Polski w pływaniu. Brawa dla Wiktorii Palickiej i Kacpra Maksajdy. 📢 Politycy komentują zmiany w TVP. „Minister działa zgodnie z prawem”, „przypomina praktyki stanu wojennego” Szef MKiDN Bartłomiej Sienkiewicz odwołał 19 grudnia dotychczasowych prezesów zarządów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej i rady nadzorcze. Zaraz po tym zniknął sygnał TVP Info. Portal i.pl rozmawiał z politykami: Marią Koc (PiS), Janem Filipem Libickim (PSL), Tomaszem Trelą (Lewica) oraz Wojciechem Królem (PO) o zmianach w TVP. 📢 Spotkanie piłkarskie z trenerem Tadeuszem Wanatem (seniorem) W czwartek, 21 grudnia, odbędzie się kolejne "Spotkanie przy kawie z..." O godzinie 17 w kawiarni Podkowa Cafe przy ul. Starzyńskiego w Słupsku gościem będzie Tadeusz Wanat (senior), trener piłki nożnej, który wcześniej był piłkarzem między innymi Górnika Zabrze i Śląska Wrocław. W swojej karierze szkoleniowej prowadził drugoligowego Gryfa Słupsk.

📢 Zbiórka pieniędzy dla pogorzelców z Miastka. Liczy się każda złotówka (WIDEO) Ogromny pożar pozbawił dachu nad głową mieszkańców kamienicy przy ulicy Królowej Jadwigi w Miastku. Ogłoszono zbiórkę pieniędzy dla poszkodowanych. Liczy się każda złotówka. 📢 Zbigniew Konwiński nowym szefem klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Słupski poseł Zbigniew Konwiński został nowym szefem klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej – poinformowano na profilu Platformy na platformie X. 📢 Tak wyglądała zima stulecia na Pomorzu! Zamarzający Bałtyk, oblodzone miasta. Kiedyś to były zimy! Zobacz archiwalne zdjęcia! Kiedyś to były zimy... Potężne mrozy oznaczały nie tylko bardziej lub mniej zjawiskowe widoki za naszymi oknami. Oznaczały także ograniczenie handlu oraz codziennej aktywności. Wiele lat temu zamarzający Bałtyk i rzeki stanowiły jednak często możliwość do ożywienia transportu. Wystarczały tylko koń i sanie, a te były znacznie szybsze i tańsze od statku. Z kolei w miastach cykl życia zmieniał się - główną rozrywką stawały się łyżwy i ich wszelkie adaptacje, zaś w XIX wieku popularne stały się narty i sanki rekreacyjne.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 20.12.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 NAJPIĘKNIEJSZE kobiet z Pomorza! Cudne panie na Instagramie. Zobacz, co podziwiają fani Sylwii Bomby, Marceliny Zawadzkiej... Marcelina Zawadzka, Agnieszka Boryń, Sylwia Bomba, Magdalena Frąckowiak... Z Pomorza pochodzą m.in. aktorki, modelki, prezenterki, aktorki, instruktorki fitness. Wszystkie chwalą się swoimi cudownymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jest co podziwiać! Pomorze bez wątpienia ma piękne twarze.

📢 Nikoś i jego Trójmiasto. Gdańsk, Gdynia, Sopot: miejsca związane z Nikodemem Skotarczakiem, słynnym gangsterem. Rozpoznasz te miejsca? Każdy wie, kim był Nikodem Skotarczak, znany jako Nikoś, bohater produkcji Netflixa pt. "Jak pokochałam gangstera", ale nie każdy kojarzy, gdzie mieszkał i działał. Całe życie Nikosia związane było z Trójmiastem. Tu zaczynał karierę na bramkach w klubach, tu prowadził interesy, sponsorował Lechię Gdańsk, tu także zginął. Jakie miejsca są najbardziej związane z Nikosiem w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Zobacz w naszej galerii zdjęć.

📢 Tak kiedyś wyglądały wakacje nad morzem. Historia w kolorze prosto z archiwum! Tak wyglądało lato m.in. w Jastarni i na Półwyspie Helskim Tak przed II wojną światową wyglądał odpoczynek nad polskim morzem. Wakacje nad Bałtykiem i Zatoką Pucką w latach 20. i 30. poprzedniego wieku to był czas, gdy nad dla tego rybacko-rolniczego regionu pojawiła się nowa perspektywa. Turystyka zaczęła nabierać kształtów i... za naszym pośrednictwem kolorów. Tak mogłyby wyglądać historyczne wakacje, gdyby sfotografować je na kolorowym filmie. 📢 Julia Wieniawa - aktorka i piosenkarka. Tak zmieniała się młoda i utalentowana artystka. Zobacz jej metamorfozę Julia Wieniawa na brak zainteresowania fanów nie może narzekać. Ci poznali ją w serialu Rodzinka.pl jako pełną wdzięku Paulinę, dziewczynę Kuby Boskiego. Młoda celebrytka debiutowała jednak nie przed kamerą... a w teatrze. Jak przez 10 lat kariery zmieniała się aktorka i piosenkarka? Zobacz te zdjęcia!

📢 Kiedyś to były święta! Tak wyglądało Boże Narodzenie w czasach PRL. Oto zdjęcia z lat 70. i 80. Wtedy w telewizji nie leciał "Kevin sam w domu", a pod choinką nie znajdowało się Playstation i najnowszej komórki. Zamiast tego był Gwiazdor w plastikowej masce na twarzy, rachityczne drzewka sprzedawane z przyczepki na placu Wielkopolskim, prezenty w reklamówkach rozdawane w przedszkolach przez budzącego strach gwiazdora w masce. Zobaczcie, jak wyglądały święta Bożego Narodzenia w latach 70. i 80. Oto wyjątkowe zdjęcia z czasów PRL.

📢 Uczniowie naprawdę to napisali! To prawdziwe HITY ze szkolnych kartkówek. Takie rzeczy piszą dzieci na sprawdzianach i w pracach domowych Uczniowie sięgają do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz!

📢 Tu straszy! Opuszczone budynki na Pomorzu. Zobacz "polski Hogwart". Masz odwagę wejść? Zamek w Łapalicach i inne miejsca. Urbex Pomorze Znasz te opuszczone miejsca i budowle na Pomorzu? ? Jak się okazuje, tego typu budowli jest na północy Polski całkiem sporo. To świetny teren, by rozpocząć swoją przygodę z urbexem. Jednym z najsłynniejszych opuszczonych obiektów na Pomorzu jest zamek w Łapalicach, ale to nie jedyne miejsce warte uwagi miłośników dreszczyku i odkrywania. Sprawdźcie, jakie jeszcze opuszczone budynki znajdują się na Pomorzu. 📢 Kolory bombek na choince mają znaczenie. Jednej barwy musisz się wystrzegać, jeśli nie chcesz ściągnąć na siebie nieszczęścia Choinka powinna być kolorowa. Im więcej na niej barw, tym lepiej. Jednak nie wszystkie kolory bombek powinny się na niej znaleźć. Poznaj znaczenie ozdób choinkowych i sprawdź, które przyniosą ci dobrobyt, a które nieszczęście.

📢 Uwaga pasażerowie! Świąteczne zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej w Słupsku i PKS Słupsk Okres świąteczny to czas zmian w rozkładach komunikacji miejskiej w Słupsku. Niektóre linie nie będą kursować, zmieni się częstotliwość odjazdu autobusów. Pierwsze zmiany już w Wigilię. Inaczej pojadą też autobusy PKS Słupsk.

📢 Trwa rozbudowa obwodnicy Słupska. Co nowego na budowie? [ZDJĘCIA] Nowy most nad Słupią i brakująca jezdnia między węzłami. Postępują prace przy rozbudowie obwodnicy. Zobacz aktualny postęp prac na budowie obwodnicy Słupska. 📢 Porcelana z PRL - kolekcjonerski rarytas. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 19.12.2023 Unikalna porcelana z PRL poszukiwana przez kolekcjonerów może zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na niej zarobić fortunę! Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalna porcelana poszukiwana przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie ją sprzedać! 📢 Słupsk 70 lat temu. Jak zmieniło się miasto? [zdjęcia] Jak wyglądał Słupsk w latach 50. ubiegłego wieku? W wielu miejscach miasto zmieniło się radykalnie, w innych w niewielkim stopniu. Ale zarówno w jednym, jak i drugim przypadku można rozpoznać, że to Słupsk. Z naszego archiwum wyszukaliśmy stare zdjęcia miasta.

📢 Kobiety o tych imionach są najmądrzejsze. Sprawdź, czy jesteś na liście 19.12.2023 Jakie imiona predestynują ludzi do bycia szczególnie inteligentnymi? Każde imię niesie ze sobą określone znaczenie. Poszczególnym imionom przypisuje się rozmaite dyspozycje osobowościowe – takie jak charakter, temperament, zainteresowania, czy inteligencję. Sprawdź inteligencję konkretnych imion według opinii ezoteryków, którzy bazują także na dawnej tzw. wiedzy tajemnej. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najlepszymi mężami. Mają cudowny charakter [LISTA] 19.12.2023 Poszukujesz idealnego faceta na całe życie? Te osoby są najlepszymi mężami. Ci mężczyźni to partnerzy na całe życie, na których się nie zawiedziesz i będą z Tobą do grobowej deski. Jeśli ciągle się zastanawiasz w sprawie wyboru partnera, zobacz listę. Może okaże się niezbędna! 📢 Idealny barszcz świąteczny. Wigilia seniorów i pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Parchowie Uroczysta Wigilia dla starszych, samotnych oraz pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Parchowie. Były kolędy, upominki oraz pyszne pierogi i barszcz.

📢 Autobus MZK pojechał pod prąd w Słupsku. O mały włos, a doszłoby do tragedii Na nagraniu widać, jak kierowca autobusu MZK w Słupsku przekracza podwójną ciągłą linię na ul. Wojska Polskiego w Słupsku, jedzie pod prąd - także przez przejście dla pieszych, po czym wymusza pierwszeństwo na rondzie, aby wjechać w ulicę Sienkiewicza. Wszystko nagrała kamera w samochodzie, który stał za autobusem. Kierowcą zajmie się policja.

📢 Sala w Białym Spichlerzu w Słupsku pękała w szwach. Film o Janie Maziejuku na dniach trafi do internetu Pan Janek ma wielu przyjaciół - mówi bibliotekarka i dokumentalistka Danuta Sroka w filmie "Pan Janek - fotoreporter", którego bohaterem jest Jan Maziejuk. Było to widoczne na premierze filmu, która odbyła się w Białym Spichlerzu w Słupsku w niedzielę, 17 grudnia. Sala szybko wypełniła się widzami i trzeba było ściągać krzesła z pozostałych pięter gmachu. 📢 Czy budynek po kinie Milenium w Słupsku przejdzie do historii? Zdania mieszkańców są podzielone Słupski przedsiębiorca chce przeprowadzić w centrum Słupska rewolucyjną inwestycję. W miejscu kina Milenium planuje wybudować kompleks budynków usługowych z podziemnym parkingiem. Radnym pomysł się podoba, ale zdania mieszkańców są podzielone. 📢 Ekstraklasa koszykarzy. Ważna wygrana Czarnych ze Stelmetem Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 73:69. Była to szósta wygrana słupskich koszykarzy w rozgrywkach Orlen Basket Ligi.

📢 Zderzenie dwóch osobówek w Lubuczewie. Pięć osób zostało rannych Pięć osób, w tym dwuletnie dziecko, zostało poszkodowanych w wyniku wypadku, do którego doszło w niedzielę po południu w miejscowości Lubuczewo w powiecie słupskim. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe.

📢 Maszyny rolnicze po renowacji wróciły do muzeum w Swołowie [zdjęcia] Do Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie (gmina Słupsk) po konserwacji wróciło 20 maszyn rolniczych. Są to urządzenia zarówno do pracy w polu, jak i maszyny młócące, czy też maszyny do przygotowywania paszy dla zwierząt. 📢 Wypadek koło Motarzyna. Poszkodowany kierowca trafił do szpitala [ZDJĘCIA] W sobotę wieczorem doszło do poważnego wypadku koło Motarzyna (gmina Dębnica Kaszubska). Poszkodowany kierowca został odwieziony do szpitala. 📢 Tylko u nas. Historia kina Milenium w Słupsku. 13 lat od ostatniego seansu Początek i koniec tego największego przybytku dziesiątej muzy w Słupsku paradoksalnie łączy „Zerwany most” - film Jerzego Passendorfera, zagrany jako pierwszy i ostatni w 47-letnich dziejach kina „Milenium”.

📢 Zderzenie trzech aut na skrzyżowaniu ulic Kołłątaja i Tuwima w Słupsku. Ucierpiał radiowóz [ZDJĘCIA] Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło dziś, około godziny 15, na skrzyżowaniu ulic Tuwima i Kołłątaja w Słupsku. W kolizji trzech aut ucierpiał radiowóz, który jechał na sygnale. Nikomu nic się nie stało. 📢 TomTom Go Expert Plus. Nawigacja w wydaniu XXL. Test Wiele osób wieszczyło już koniec zewnętrznych nawigacji samochodowych. Ostatnie lata pokazują jednak, że ten produkt jeszcze przez długi czas może być istotnym uzupełnieniem samochodu. A rozwiązania marki TomTom dowodzą, że inwencja projektantów nie jest w tym przypadku ograniczona. 📢 Nowy pomysł na Stary Rynek w Słupsku. Budynek po kinie Milenium ma przejść do historii [ZDJĘCIA] 14 grudnia na specjalnym spotkaniu w słupskim ratuszu został zaprezentowany pomysł prywatnego inwestora na przebudowę kwartału zajmowanego przez obiekt po kinie Milenium. W jego miejscu powstać ma kompleks budynków usługowych wraz z podziemnym parkingiem.

📢 Grudniowa kolacja "Czarni and Friends" w Hotelu Grand Lubicz w Ustce [ZDJĘCIA] Kolejny raz Grupa Sierleccy Czarni Słupsk w uroczysty sposób podziękowała wszystkim, którym zależy na dobru słupskiej koszykówki. 📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 10.12.2023 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! 10.12.2023 Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 500 plus!

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 10.12.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu! 📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Tajemnicza budowla. Nie ma żadnych oznaczeń, ale można tu dotrzeć. Obiekt robi wrażenie Tajemniczy obiekt to dawna niemiecka fabryka kruszywa (szutru) w Dalimierzu, niewielkiej miejscowości w gminie Polanów (województwo zachodniopomorskie), Ze szczątkowo dostępnych informacji wynika, że powstała w latach 20. albo 30. XX wieku. To co widać na współczesnych zdjęciach, to tylko jej część. 📢 Najlepsze memy o kotach. Gdzie saszeta? Te memy doprowadzą Was do łez ze śmiechu. Twój kot też tak robi? (MEMY) 24.11.2023 Najnowsze memy o kotach w Internecie. Zobacz najśmieszniejsze obrazki z kotami w Internecie. Każdy, kto ma w domu kota ten wie, że z tymi czworonogami nie można się nudzić. Życie z nimi pod jednym dachem każdego dnia dostarcza całą masę prześmiesznych sytuacji. Dzięki temu internauci tworzą masę śmiesznych obrazków i memów o kotach z życia wziętych. Zobacz najnowsze i najśmieszniejsze memy o kotach w Internecie.

📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 24.11.2023 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu? 📢 Strefa Imprez. Tak bawiliście się na otwarciu nowego lokalu Crystal Club w Słupsku Gorący imprezowy weekend w Crystal Club za nami. Imprezowiczów - zarówno w piątek, jak i w sobotę - nie brakowało. Zobaczcie, jak bawili się słupszczanie na otwarciu nowego klubu!

📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Jakie są warunki aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 17.11.2023 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie? 📢 Historia słupskiego Zatorza. Ulica Jana Sobieskiego na starych fotografiach [ZDJĘCIA] Trudno wyobrazić sobie taki Słupsk, w którym Zatorze to tylko potoczna nazwa podmiejskiego obszaru budownictwa indywidualnego. Że to nie dzielnica wielotysięcznych osiedli z blokowiskami, tworzących drugie miasto za kolejowymi torami. Zatorze pewnie pozostałoby jako peryferie Słupska, gdyby nie kilka korekt planów rozwoju przestrzennego miasta, dokonanych na przełomie lat 50. i 60. minionego stulecia. Przypominamy więc, dlaczego zmieniano te plany i jakie były pierwsze tego rezultaty, które pół wieku temu widziała ówczesna młodzież. Jak ulica Sobieskiego, niczym gruba kreska, oddzieliła Zatorze od starszej części Słupska.

📢 Słupskie zakłady pracy na przestrzeni dziesięcioleci. Tak pracowało się w Sezamorze, Pomorzance i Słupskiej Fabryce Mebli (zdjęcia) 28.09.23 Tak wyglądały słupskie zakłady pracy na przestrzeni minionych dziesięcioleci. Zobacz jak wyglądała praca między innymi w Słupskiej Fabryce Mebli, Sezamorze czy Pomorzance. Z tych zakładów pracy pozostało już niewiele. Żyją głównie w naszych wspomnieniach i na starych fotografiach między innymi archiwum Głosu Pomorza. Zapraszamy do lektury i sentymentalnej galerii zdjęć.

📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego w lipcu 2023. Zobacz, kto wziął ślub [ZDJĘCIA] Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego z pierwszego weekendu lipca. Zobaczcie zdjęcia par małżeńskich, ze ślubów w Słupsku. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia! 📢 Stare zdjęcia z miasteckiego liceum. Trzecia część wspomnień Prezentujemy trzecią część zdjęć z życia dawnego miasteckiego liceum. W większości są to fotografie z lat 90. i młodsze. Dokumentują szkolne wydarzenia - oficjalne i te mniej oficjalne. 📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 Te przedmioty z PRL to prawdziwe skarby. Rupiecie na których można zarobić. Tych rzeczy szukają kolekcjonerzy staroci 02.03.23 Przedmioty z okresu PRL w naszych domach często zbierają kurz i wydają się zbędnymi bibelotami. Wszystko wówczas było inne, bardziej toporne i bezpłciowe. Dziś wiele z tych przedmiotów wraca do łask. Dzięki upływowi czasu rzeczy takie jak kryształy, biżuteria czy antyki z PRL nabierają realnej wartości. Dla jednych sentymentalna a dla innych materialna, przeliczalna na gotówkę. Tych rzeczy, z pozoru rupieci, szukają kolekcjonerzy i zbieracze przedmiotów z PRL. Można na nich sporo zarobić.

📢 Studniówki 2023. Tak bawili się uczniowie V LO w Słupsku [ZDJĘCIA] W sobotę na studniówce w Aureusie bawili się uczniowie z V Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku. 📢 Świąteczna iluminacja w Damnicy koło Słupska. Tysiące światełek przyciągają mieszkańców i turystów [ZDJĘCIA] W świątecznym okresie kilka tysięcy lampek rozbłysło na posesji pana Kazimierza Michonia z Damnicy. To już rodzinna tradycja, która jest kultywowana każdego roku. Uroczyste odpalenie światełek nastąpiło punktualnie o godzinie 16:00, a na to wydarzenie czekało kilkadziesiąt osób, nie tylko z Damnicy. Na miejscu nie mogło zabraknąć Mikołaja, pączków i wspólnego śpiewania kolęd. Efekt zapiera dech w piersiach!

📢 Jak zmieniało się centrum Słupska? Układ komunikacyjny z rondem pod szaszłykiem Zaprojektowano go i rozpoczęto budowę 50 lat temu, bo przejazd przez Słupsk we wszystkich kierunkach, a zwłaszcza nad morze, stawał się wielkim utrapieniem komunikacji drogowej. Słupsk jako peerelowski ośrodek przemysłu i rolnictwa był już w fazie dynamicznego rozwoju, wkrótce został stolicą nowo utworzonego województwa. Plan przebudowy układu komunikacyjnego centrum objął skrzyżowania u zbiegu alej Sienkiewicza i Wojska Polskiego oraz ulic Jedności Narodowej, 9 Marca (obecnie Anny Łajming) i Starzyńskiego. Zawalidrogą okazał się Dom Kultury Kolejarza. 📢 Ostre granie, pot na parkiecie! Grali amatorzy Nie , nie, to nie Czarni tylko „Pantery” vs. „Drużyna A”. Za nami pierwszy mecz turnieju 5x5 realizowane przez STK wspólnie z Akademią Pomorską w ramach realizacji programu Aktywna Akademia.

