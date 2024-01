Przegląd prasy (23.01.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „18. Bal Charytatywny dla podopiecznych DPS w Machowinku. Darczyńcy byli hojni (WIDEO)”?

Prasówka 23.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 18. Bal Charytatywny dla podopiecznych DPS w Machowinku. Darczyńcy byli hojni (WIDEO) Bal Charytatywny na rzecz podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Machowinku osiągnął pełnoletność. Na XVIII imprezie w Dolinie Charlotty bawiło się blisko dwieście osób. Nie zabrakło działaczy społecznych, przedsiębiorców, samorządowców. Przyszli wszyscy Ci, którym los i dobro podpieczonych nie jest obojętne.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? [23.01.2024] Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Nowe mieszkania dla słupszczan gotowe. Zakończyła się inwestycja przy ulicy Płowieckiej W ciągu kilku najbliższych dni, do dwóch nowo wybudowanych budynków wprowadzić się mają pierwsi lokatorzy. Przy ulicy Płowieckiej powstało kilkadziesiąt mieszkań komunalnych.

Prasówka 23.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 3 cuda Dolnego Śląska, których zazdrości nam cały świat. Te niezwykłe atrakcje z listy UNESCO trzeba zobaczyć choć raz w życiu Lista światowego dziedzictwa UNESCO obejmuje miejsca unikalne w skali całego świata. Na Dolnym Śląsku są aż trzy tego rodzaju atrakcje, które przyciągają gości z całej Polski i zagranicy. Przekonajcie się, dlaczego warto obejrzeć te dolnośląskie cuda przynajmniej raz w życiu. Prezentujemy trzy turystyczne skarby Dolnego Śląska – ich dzieje, znaczenie i piękne zdjęcia.

📢 Najpiękniejsze kreacje studniówkowe. Co jest modne w tym roku? Zobacz! [ZDJĘCIA] Studniówka to pierwsza poważna impreza młodego człowieka. Tak samo ważny jest odpowiedni dobór kreacji studniówkowej. Zobacz, jaka moda panuje wśród tegorocznych maturzystek. Jakie suknie wybierały na bal w 2024 roku? 📢 Czy też nie możesz tankować benzyny E10? Oto lista samochodów i modeli. Sprawdź, czy twój samochód pojedzie na nowym paliwie E10 jest nową benzyną, którą nie każdy może stosować. Może nawet uszkodzić samochód, jeżeli ten nie jest przystosowany do jej spalania. Jak sprawdzić, kto nie może jej tankować? Są na to proste sposoby. Podajemy, jak to zweryfikować. Powstała specjalna wyszukiwarka modeli i marek samochodów oraz lista pojazdów. Jeśli masz taki samochód – lepiej nie tankuj benzyny E10. 📢 Jak zmieniało się centrum Słupska? Układ komunikacyjny z rondem pod szaszłykiem Zaprojektowano go i rozpoczęto budowę 50 lat temu, bo przejazd przez Słupsk we wszystkich kierunkach, a zwłaszcza nad morze, stawał się wielkim utrapieniem komunikacji drogowej. Słupsk jako peerelowski ośrodek przemysłu i rolnictwa był już w fazie dynamicznego rozwoju, wkrótce został stolicą nowo utworzonego województwa. Plan przebudowy układu komunikacyjnego centrum objął skrzyżowania u zbiegu alej Sienkiewicza i Wojska Polskiego oraz ulic Jedności Narodowej, 9 Marca (obecnie Anny Łajming) i Starzyńskiego. Zawalidrogą okazał się Dom Kultury Kolejarza.

📢 Te znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? To będzie wspaniały rok. Co czeka cię w 2024 roku? 22.01.2024 Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Jaki będzie rok 2024 w sferze zawodowej? Które znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? Sprawdź nasz horoskop na nowy rok i dowiedz się, jakie jest Twoje przeznaczenie.

📢 Te znaki zodiaku to najtrudniejsze żony. Mają ciężki charakter [LISTA] 22.01.2024 Na początku wydają się wspaniałymi partnerkami, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Wtedy pokazują ukochanemu prawdziwy charakter. Co możemy wyczytać w horoskopie o konkretnym znaku zodiaku? Zobacz listę! 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 22.01.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Kobiety o tych imionach są najmądrzejsze. Sprawdź, czy jesteś na liście 22.01.2024 Jakie imiona predestynują ludzi do bycia szczególnie inteligentnymi? Każde imię niesie ze sobą określone znaczenie. Poszczególnym imionom przypisuje się rozmaite dyspozycje osobowościowe – takie jak charakter, temperament, zainteresowania, czy inteligencję. Sprawdź inteligencję konkretnych imion według opinii ezoteryków, którzy bazują także na dawnej tzw. wiedzy tajemnej. 📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 22.01.2024 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę.

📢 Porcelana z PRL - kolekcjonerski rarytas. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 22.01.2024 Unikalna porcelana z PRL poszukiwana przez kolekcjonerów może zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na niej zarobić fortunę! Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalna porcelana poszukiwana przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie ją sprzedać!

📢 Wypadek w Komninie. Auto płonęło. Tata Natalki dziękuje ludziom, którzy uratowali jego córeczkę (zdjęcia) Auto stanęło w płomieniach po tym, gdy kierowca stracił panowanie nad pojazdem i wyrzuciło go na ogrodzenie posesji. Wewnątrz - oprócz kierowcy - była kobieta w ciąży i jej 9-letnia córka Natalka. Jej tata dziękuje ludziom, którzy uratowali córkę z płonącego auta. 📢 Lekkoatletyka. Telefon od trenera i rekord uznany. Marek Zakrzewski najszybszym europejskim juniorem w historii! Teraz czas na studniówkę To się nazywa „wejście w sezon” - już w drugim tegorocznym starcie halowym, Marek Zakrzewski (ur. 18 grudnia 2005) ustanowił rekord Europy juniorów w biegu na 200 metrów! Kapitalny czas 20.80 uzyskał na mityngu lekkoatletycznym z cyklu „World Athletics Indoor Tour - Bronze” - „CMCM Indoor Meeting” w Luksemburgu. Polak biegał w hali „Coque Sport Center” z 6. toru. Ostatnim europejskim juniorem, który pobiegł po dachem szybciej od Zakrzewskiego był Brytyjczyk Tim Benjamin (20.78 w 2001 roku, ale bez kontroli antydopingowej - wymaganej do uznania rekordu)...

📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 22.01.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

📢 Tak mieszka Alicja Majewska. Zobacz, jak pięknie urządziła się piosenkarka. Zajrzyj do wyjątkowego domu Alicji Majewskiej – galeria zdjęć Dom Alicji Majewskiej jest wyjątkowy. Tę utalentowaną piosenkarkę kochają miliony Polaków. Na scenie występuje już od ponad pięćdziesięciu lat i cały czas zachwyca swoich fanów. Zaglądamy do przytulnego domu Alicji Majewskiej w stolicy. Zobaczcie, jak pięknie się prezentuje świeżo wyremontowany strych zaaranżowany przez architektów. Tak wyjątkowo mieszka Alicja Majewska.

📢 Prognoza pogody na najbliższy tydzień, zimowa plucha nam nie odpuści (zdjęcia) Zmienna i zimowa pogoda daje we znaki mieszkańcom regionu. W tym tygodniu również tak będzie. Na pocieszenie możemy się cieszyć pięknymi wschodami słońca. 📢 Mityng w Luksemburgu. Zakrzewski z halowym rekordem Europy do lat 20 na 200 m Marek Zakrzewski ustanowił podczas lekkoatletycznego mityngu w Luksemburgu halowy rekord Europy do lat 20 w biegu na 200 metrów. Zawodnik AML Słupsk uzyskał czas 20,80. 📢 Fabryka Stellantis w Gliwicach. Duże „elektryki” zjeżdżają z taśmy produkcyjnej Fabryka dużych samochodów dostawczych w Gliwicach, należąca do jednostki biznesowej pojazdów użytkowych Stellantis (Stellantis Commercial Vehicles Business Unit), uruchomiła produkcję w pełni elektrycznych dużych samochodów dostawczych, dołączając tym samym do globalnej ofensywy Stellantis Pro One na rynku pojazdów użytkowych. Po zakończeniu tego etapu, Stellantis, posiadający zakłady w Gliwicach i Tychach jest w Polsce największym i jedynym seryjnym producentem zarówno w pełni elektrycznych samochodów osobowych, jak i pojazdów użytkowych.

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy!

📢 Ford Transit & Tourneo Courier. Pierwsze jazdy, dane techniczne, wyposażenie i ceny Mimo ogromnych zmian na rynku motoryzacyjnym, panującej modzie na crossovery i SUV-y, w dobie dynamicznej ekspansji modeli elektrycznych, na rynku samochodów użytkowych i dostawczych różnych wielkości panuje względny sposób. Owszem, coraz więcej jest modeli z napędami elektrycznymi, ale w kwestiach nadwoziowych, a również silnikowych, pozostaje niemal „po staremu”. Podobnie jest z nowymi Fordami Transit i Tourneo Courier. Sporo nowości, ale miłośnicy tradycyjnych rozwiązań również będą zadowoleni.

📢 Morsy spotkały się w Korzybiu. Kąpiel była zimna, ale atmosfera gorąca W miniona niedzielę w Korzybiu w gminie Kępice spotkali się miłośnicy morsowania. Stawiły się nie tylko lokalne morsy, ale również ich koledzy z całego regionu. W sumie w imprezie wzięło udział 250 osób. 📢 Nikoś i jego Trójmiasto. Gdańsk, Gdynia, Sopot: miejsca związane z Nikodemem Skotarczakiem, słynnym gangsterem. Rozpoznasz te miejsca? Każdy wie, kim był Nikodem Skotarczak, znany jako Nikoś, bohater produkcji Netflixa pt. "Jak pokochałam gangstera", ale nie każdy kojarzy, gdzie mieszkał i działał. Całe życie Nikosia związane było z Trójmiastem. Tu zaczynał karierę na bramkach w klubach, tu prowadził interesy, sponsorował Lechię Gdańsk, tu także zginął. Jakie miejsca są najbardziej związane z Nikosiem w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Zobacz w naszej galerii zdjęć.

📢 Tak wyglądała zima stulecia na Pomorzu! Zamarzający Bałtyk, oblodzone miasta. Kiedyś to były zimy! Zobacz archiwalne zdjęcia! Kiedyś to były zimy... Potężne mrozy oznaczały nie tylko bardziej lub mniej zjawiskowe widoki za naszymi oknami. Oznaczały także ograniczenie handlu oraz codziennej aktywności. Wiele lat temu zamarzający Bałtyk i rzeki stanowiły jednak często możliwość do ożywienia transportu. Wystarczały tylko koń i sanie, a te były znacznie szybsze i tańsze od statku. Z kolei w miastach cykl życia zmieniał się - główną rozrywką stawały się łyżwy i ich wszelkie adaptacje, zaś w XIX wieku popularne stały się narty i sanki rekreacyjne.

📢 Program polskiej energetyki jądrowej jest bezpieczny, ale za nami tydzień zamieszania i kontrowersji Decyzja lokalizacyjna dla elektrowni jądrowej w Lubiatowie ma już status finalnej i jest nieodwoływalna. Trwający wiele lat proces wyłonienia odpowiedniego miejsca dla pomorskiej „jądrówki” był transparentny i zgodny z procedurami. Wybrana technologia jest nowoczesna, sprawdzona i bezpieczna - tłumaczą eksperci, których pytaliśmy o potencjalną zmianę miejsca budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu. Sprawa wzbudziła w minionym tygodniu wielkie kontrowersje.

📢 Ferie zimowe w Słupsku i Kobylnicy – już trwają zapisy. Każdy znajdzie coś dla siebie Warsztaty artystyczne, zabawy sportowe i ruchowe, zajęcia na świeżym powietrzu, konkursy, a może spektakle i spotkania w kinie? Trwają zapisy na ferie zimowe, które tym roku w województwie pomorskim przypadają na okres od 29 stycznia do 11 lutego. 📢 Mieszkanie Macieja Zakościelnego w modnej dzielnic. Zajrzyj do domu aktorka. Zobacz, jak styl pokochał Maciej Zakościelny Maciej Zakościelny uwielbia mieszkania w kamienicznym stylu, dlatego kilka lat temu zamieszkał z rodziną w domu z duszą w modnej dzielnicy. Wnętrza są urządzone z pomysłem i stanowią idealne gniazdko dla czteroosobowej rodziny. Niestety media donoszą, że Maciej Zakościelny rozstał się ze swoją żoną – Pauliną Wyką, z którą ma dwóch synów. Zobaczmy, jak mieszka popularny aktor i muzyk, który prawdopodobnie znowu jest do wzięcia.

📢 Kociarze i kawosze oszukani na Allegro. Słupska prokuratura umorzyła sprawę Prokuratura Rejonowa w Słupsku umorzyła dochodzenie w sprawie oszustw na portalu internetowym Allegro. Policji nie udało się ustalić oszusta, który wyłudził pieniądze od kilkudziesięciu właścicieli kotów i amatorów kawy.

📢 Ostrzeżenie IMGW dla całego województwa pomorskiego! Gwałtowne zmiany warunków pogodowych Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne dla województwa pomorskiego. We wszystkich powiatach obowiązuje I stopień zagrożenia spowodowanego silnym wiatrem. Ponadto wydano też ostrzeżenia przed marznącymi opadami oraz przed roztopami. 📢 Studniówka uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bytowie (ZDJĘCIA) Uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych bawili się na swojej studniówce. Było pięknie i uroczyście. A także zaskakująco. Kreacje młodych pań i panów zwalały z nóg. Ich interpretacja poloneza była równie energetyczna.

📢 W małym pokoiku smyczy ma bez liku. Unikatowa pasja pana Adama Pochodzą z różnych zakątków świata, noszą unikatowe wzory. Jedne są pospolite, inne niespotykane. To nie znaczki ani monety. Adam Modliszewski ze Słupska kolekcjonuje smycze. Ma ich już prawie półtora tysiąca. 📢 Magiczne, tajemnicze i ciekawe zjawiska. Obejrzyjcie zdjęcia Natura tworzy prawdziwe cuda. To magiczne, tajemnicze i ciekawe zjawiska - Lodowe włosy, lodowe kwiaty, mamidła górskie. Każdy z nas może ich doświadczyć, każdy może je zobaczyć. Opisujemy cuda natury, publikujemy zdjęcia. 📢 Niedzielna giełda handlowa w Koszalinie. Zobacz, co znajdziesz na stoiskach [ZDJĘCIA] W niedzielne przedpołudnie odwiedziliśmy koszalińską giełdę na terenach podożynkowych. Niska temperatura nie zniechęciła mieszkańców do zakupów. Pokryta lodem droga jednak utrudniała spacer po terenie giełdy. Co można znaleźć na stoiskach?

📢 Kosztuje miliony, jest precyzyjny i potrafi zdziałać cuda. Ale nie sam. Jego sercem i mózgiem jest chirurg Leonardo da Vinci był człowiekiem renesansu, wielu talentów. Zupełnie jak robot operacyjny da Vinci. Dumnie wkroczył na szpitalne sale operacyjne i wszyscy pieją nad nim z zachwytu. Jednak bez człowieka jest bezużyteczny.

📢 Prawdziwy cud natury. Gdzie znajduje się Stevns Klint wpisany na listę UNESCO? (ZDJĘCIA) Białe zbocze odbija się w turkusowej fali morza. Olśniewa i zapiera dech. Gdzie znajduje możemy podziwiać Stevns Klint? Nie tak daleko jakby się mogło wydawać. Miejsce to nazywane jest "duńskim Trzęsaczem". Dlaczego? 📢 Zabójstwo 31-letniej kobiety w Kiełpinie. Wypływa coraz więcej informacji Mija powoli szok, spowodowany dramatycznym wydarzeniem, do którego doszło w Kiełpinie i w Mezowie w gminie Kartuzy. W salonie kosmetycznym w Kiełpinie doszło do morderstwa młodej kobiety, którą następnie sprawca w bagażniku jej samochodu wywiózł na przejazd kolejowy w Mezowie. Tam usadowił ją za kierownicą, by upozorować wypadek. Śledczy szybko zorientowali się, że to nie szynobus relacji Kartuzy - Gdańsk Wrzeszcz doprowadził do śmierci 31-letniej Jolanty. Zginęła z rąk oprawcy, który doskonale zaplanował tę zbrodnię. Ludzie związani z parą zaczynają mówić, co mogło doprowadzić do tego dramatu i jak zachowywał się podejrzany tuż po zabójstwie.

📢 Zabójstwo w Główczycach, tragedia na morzu. Przegląd wydarzeń "Głosu Pomorza" Miniony tydzień obfitował w wiele ważnych dla regionu wydarzeń. Były też tragedię. Mieszkańcami regionu wstrząsnęło morderstwo w Główczycach.

📢 Pierwsze autorskie spotkanie twórców monografii "Stocznie w Ustce” W twórczym nastroju i rodzinnej, stoczniowej atmosferze przebiegło spotkanie z autorami monografii "Stocznie w Ustce" Władysławem Golińskim i Zbigniewem Miecznikowskim w Bibliotece Miejskiej w Ustce. Byli stoczniowcy, nauczyciele dawnej szkoły i pasjonaci dawnej Ustki nie zawiedli. 📢 Odchudzona darmowa komunikacja autobusowa w Ustce. Mniej kursów, turyści płacą za bilety Od 1 lutego w Ustce zmienia się oferta komunikacji publicznej. Będzie mniej kursów w dni powszednie, w sobotę autobusy nie będą jeździły. Turyści i niepełnosprawni będą płacić za bilety. Bezpłatne przejazdy tylko na Ustecką Kartę Mieszkańca. Zmienia się również rozkład jazdy linii 1 i 2.

📢 Poznajesz to jezioro? Skute lodem wygląda olśniewająco (ZDJĘCIA) Bytowianie i turyści uwielbiają to miejsce. Latem roi się od plażowiczów, zimą - spacerowiczów. O każdej porze wygląda wspaniale. A już z lotu ptaka - skute lodem - olśniewająco.

📢 Trwa budowa drogi S6 na odcinku Koszalin - Słupsk. Jak przebiegają prace? [ZDJĘCIA] W naszym regionie trwają prace przy budowie drogi ekspresowej S6 na odcinku z Sianowa do Słupska. Przyjrzeliśmy się, jak przebiegały one w ostatnich tygodniach. 📢 To prawdziwe HITY ze szkolnych kartkówek. Nauczyciel płakał, gdy sprawdzał. Takie rzeczy piszą dzieci na sprawdzianach i w pracach domowych Uczniowie sięgają do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz!

📢 Zabójstwo w Główczycach. Podejrzany - były mąż ofiary został aresztowany w szpitalu Sebastian Z. z Ustki jest podejrzany o zamordowanie byłej żony. Do tragedii doszło w niedzielę Główczycach. Zatrzymany mężczyzna trafił na oddział chirurgii słupskiego szpitala z obrażeniami, które najprawdopodobniej sam sobie zadał. W środę w szpitalu sąd aresztował go na trzy miesiące.

📢 Studniówka Liceum im. W. Sierpińskiego w Słupsku [ZDJĘCIA] W Liceum Ogólnokształcącym im. Wacława Sierpińskiego bal studniówkowy połączony z połowinkami klasy młodszej odbył się w "Starej Pralni" w Słupsku. 📢 Cztery aresztowania za bójkę z maczetami i siekierą w centrum Słupska Sąd Rejonowy w Słupsku aresztował na dwa miesiące czterech mężczyzn podejrzanych o udział w bójce oraz pobicie niebezpiecznymi przedmiotami, do których doszło 3 stycznia na ulicy Filmowej w Słupsku. Dodatkowo prokuratura zarzuca aresztowanym działanie chuligańskie. 📢 Żarnowiec. Elektrownia jądrowa. Jak wygląda aktualnie? Minęło 40 lat od rozpoczęcia porzuconej inwestycji. Zdjęcia Od rozpoczęcia budowy, która miała się stać pierwszą polską elektrownią jądrową, mijają właśnie 4 dekady. Po 8 latach prac marzenia o krajowej energetyce atomowej zostały pogrzebane. 17 grudnia 1990 roku rząd Tadeusza Mazowieckiego pod presją protestów społecznych i w realiach wychodzenia z ciężkiego kryzysu gospodarczego podjął uchwałę o postawieniu inwestycji w stan likwidacji. W ten sposób przedsiębiorstwo „Elektrownia Jądrowa Żarnowiec w budowie” na pewien czas przybrało absurdalną nazwę „Elektrownia Jądrowa Żarnowiec w budowie w likwidacji”, a na setkach hektarów wysiedlonej i zlikwidowanej wsi Kartoszyno nad Jeziorem Żarnowieckim dotąd straszą porzucone obiekty niedokończonej „atomówki”.

📢 Najwyżej oceniane lokale gastronomiczne w Słupsku według Google. Gdzie warto zjeść w Słupsku? Która restauracja w Słupsku cieszy się najlepszymi opiniami konsumentów? Jaką restaurację wybrać? Kuchnia włoska, polska, hiszpańska a może hinduska lub tajska? Oto ranking najlepiej ocenianych restauracji w Słupsku według ocen w Google Maps.

📢 Ta pomorska wyspa miała w średniowieczu mosty, które łączyły ją z lądem. Zobaczcie podwodne zdjęcia! Ta pomorska wyspa miała w średniowieczu mosty, które łączyły ją z lądem. Chodzi ląd na jeziorze Bobięcińskim Wielkim, które jest położone na granicy województw: pomorskiego i zachodniopomorskiego. Jezioro współcześnie ma kilka wysp. Obecnie żadna nie jest zasiedlona. Największą wyspę z lądem łączyły mosty. Zobaczcie podwodne zdjęcia. 📢 Słynne postacie kobiece z gier w prawdziwym życiu według SI – Lara Croft w klubie, Ciri w pracy, Ellie w szkole i więcej. Zobacz koniecznie Zastanawiałeś się kiedyś, jak wyglądałyby słynne bohaterki gier w prawdziwym życiu? Sprawdziliśmy to i pomogła nam w tym sztuczna inteligencja. Trzeba przyznać, że te zdjęcia robią ogromne wrażenie. Zobacz koniecznie i przekonaj się sam, czy znasz je wszystkie.

📢 Bałtyckie plaże, mola i moda. Przedwojenne lato zimą. Zobaczcie zdjęcia Zimą też lubimy lato, bo za nim tęsknimy. Mamy dla was zdjęcia z przedwojennych plaż i kurortów nad Morzem Bałtyckim. Zobaczcie, jak wyglądał przedwojenny plażing, mola, pomosty, ścieżki spacerowe. I nie tylko. Najstarsze zdjęcia są z około 1920, a najmłodsze z 1938. Przedstawiają m.in. Jastrzębią Górę, Karwię, Wielką Wieś, Rozewie, Hel, Dębki, Juratę, Kamienną Górę, Gdynię, Orłowo.

Miłego oglądania w oczekiwaniu na lato.

📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Co zrobić aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 09.01.2024 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Tych tatuaży nie odważyłbyś się nosić. Ich właściciele są szaleni? Zobacz najgorsze tatuaże 2024 (zdjęcia) 09.01.2024 Tatuaże damskie i męskie potrafią zaskoczyć wizją artystyczną ale i wykonaniem. Niektóre szokują, inne zachwycają ale dużo jest też takich, na widok których doznajemy szoku i ataku śmiechu. Co tatuują sobie ludzie? Pomysłów jest wiele - symbole, napisy, wizerunki zwierząt albo własnych dzieci. Zobaczcie najdziwniejsze, najgorsze i najśmieszniejsze tatuaże jakie powstały. Te najciekawsze zobaczyć możecie na Facebooku "Janusze Tatuażu" i "Tatuażysta płakał jak tatuował". 📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2024 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 09.01.2024 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu?

📢 Posiadłość owiana tajemnicą. To ten sam inwestor, co w słynnych Łapalicach Cała Polska słyszała o niedokończonej budowie zamku w Łapalicach. Ten sam inwestor, rzeźbiarz i przedsiębiorca z Gdańska, dwadzieścia lat temu zaczął budowę wielkiej posiadłości z basenami i grobowymi wnękami w Postołowie (gm. Trąbki Wielkie). Inwestycji nie skończył. Od lat niszczeje i do dzisiaj owiana jest tajemnicą. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 08.01.2024 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! 08.01.2024 Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 800 plus! 📢 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź koniecznie! 08.01.2024 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się że trzeba tam spędzić więcej czasu niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź koniecznie i zapoznaj się ze szczegółami!

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony. 📢 Niedzielne morsowanie w Ustce. Idealna pogoda na zimowy spacer [ZDJĘCIA] Sezon na morsowanie w zimnym Bałtyku w pełni. Podobnie było w niedzielę. "Morsy w Ustce" to grupa zrzeszająca osoby, które spotykają się co tydzień, aby zażyć rześkiej kąpieli. Nie brakował również miłośników nadmorskich spacerów.

📢 Fantastyczna Wielka Integracja Morsów w Ustce. Świąteczny orszak i kąpiel w Bałtyku Tego jeszcze w Ustce nie było. W sobotę 6 stycznia prawie 300 amatorów zimowych kąpieli w Bałtyku przemaszerowało promenadą, wskoczyło do wody i biesiadowało przy ognisku. To pierwsze wspólne morsowanie w Ustce, które ściągnęło nad morze 13 klubów z różnych zakątków Polski. 📢 Zobacz piękne życzenia dla seniorów. Przeczytaj, co oni mówią o byciu dziadkami. Wybierz z nami Super Babcię i Super Dziadka 2024! Z okazji Dni Babci i Dziadka publikujemy życzenia dla seniorów przesłane przez Czytelników. Sami seniorzy opowiadają także, jak pięknie być dziadkami. Rozpoczęło się głosowanie, w którym wybierzemy Super Babcię i Super Dziadka 2024. Czeka na nich mnóstwo nagród.

📢 Wybierz z nami Mistrzów Handlu. Głosowanie rozpoczęte! Znasz sympatycznego sprzedawcę, który z uśmiechem doradza kupującym? Albo florystę, który tworzy piękne bukiety i miło obsługuje klientów kwiaciarni? Masz swój ulubiony sklep albo kwiaciarnię, którą możesz polecić innym? Zgłoś kandydatów do nagród w plebiscycie Mistrzowie Handlu. Na laureatów czekają nagrody, a wśród nich samochód Peugeot 208.

📢 Wsie na dnie jeziora. Pochłonęła je woda. Zniknęły domy i pensjonaty. Tylko część obiektów uratowano W Pieninach przed laty zatopiono wsie, podobnie jak i w Bieszczadach. W obu regionach kilka miejscowości zniknęło pod wodą w związku z budową dużych zapór z jeziorami-zbiornikami wodnymi. W Pieninach chodzi o Jezioro Czorsztyńskie. Na jego dnie znalazły się Stare Maniowy, Kluszkowce i część starego Czorsztyna. Zbiornik w Czorsztynie napełniono wodą w 1997 r. 📢 Historia słupskiego Zatorza. Ulica Jana Sobieskiego na starych fotografiach [ZDJĘCIA] Trudno wyobrazić sobie taki Słupsk, w którym Zatorze to tylko potoczna nazwa podmiejskiego obszaru budownictwa indywidualnego. Że to nie dzielnica wielotysięcznych osiedli z blokowiskami, tworzących drugie miasto za kolejowymi torami. Zatorze pewnie pozostałoby jako peryferie Słupska, gdyby nie kilka korekt planów rozwoju przestrzennego miasta, dokonanych na przełomie lat 50. i 60. minionego stulecia. Przypominamy więc, dlaczego zmieniano te plany i jakie były pierwsze tego rezultaty, które pół wieku temu widziała ówczesna młodzież. Jak ulica Sobieskiego, niczym gruba kreska, oddzieliła Zatorze od starszej części Słupska.

📢 Zielony Ogród w Ustce otwarty. Pierwsi kuracjusze w nowym sanatorium We wtorek uroczyście zainaugurowano działalność Sanatorium Uzdrowiskowego Zielony Ogród w Ustce, w którym już korzysta z zabiegów 120 kuracjuszy. Obiekt został wyremontowany i wyposażony za 15 milionów złotych.

📢 Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Potęga obuwnicza, po której zostały tylko wspomnienia Mija 20 lat od początku stanu upadłości, w którym znalazł się potentat przemysłowy Pomorza Środkowego, a zarazem jeden z największych w Polsce producentów obuwia – Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Takiego końca nie zapowiadało wcześniejsze półwiecze działalności tej firmy. W szczytowym okresie swego prosperowania wy-produkowała ponad 6 milionów par obuwia na rynek krajowy i zagraniczny, zatrudniając około 4,2 tysiąca osób. Pełniła też rolę miastotwórczą. Kalendarium wzlotu i upadku tego sztandarowego w peerelu przedsiębiorstwa odtwarzamy tekstami i zdjęciami, a także niepublikowanymi wspomnieniami o tym, gdzie dziś nie ma już nic.

📢 Śmierć harcerek na jeziorze Gardno. Katastrofa, która w 1948 roku wstrząsnęła Polską Dziś, 18 lipca, mija 75 lat od tragicznego wydarzenia na jeziorze Gardno. Utonęły 22 harcerki i trzy osoby dorosłe. Był to największy dramat, jaki wydarzył się Polsce na wodach śródlądowych. 📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 14.06.23 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać.

📢 To jeden z najbardziej wpływowych mafiosów Trójmiasta. Kim był Nikoś czyli Nikodem Skotarczak. Mija 25 lat od śmierci ojca chrzestnego mafii Nikodem Skotarczak był ojcem chrzestnym trójmiejskiego podziemia i jednym z najbardziej wpływowych członków mafii w Polsce. Jak przebiegła jego kariera w świecie przestępczym? 24 kwietnia 2023 roku minęło 25 lat od jego śmierci. Sprawcy jego zabójstwa nadal pozostają nieznani.

📢 Młoda dziewczyna i może. Patrycja z przynętą na grubą rybę O różowych wędkach oraz wyciąganiu potężnych szczupaków i karpi rozmawiamy z wędkarką Patrycją Jasnoch z Bytowa. 📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 Zamarznięty Bałtyk, porty odcięte od świata, Ustka w tafli lodu. Tak wyglądała zima w 1947 roku [ZDJĘCIA] Podobno zdarzały się zimy, w czasie których Bałtyk był całkowicie zamarznięty. Ostatnia taka była w 1947 roku. Jeśli nawet nie jest do końca prawdą, że do Szwecji można było dojechać saniami, to na pewno skuty lodem Bałtyk stał się niedostępny dla żeglugi. Życie w portach zamarło.

📢 Połowinki III klasy Liceum Ogólnokształcącego w Redzikowie [ZDJĘCIA] W piątek (26 listopada) uczniowie III klasy Liceum Ogólnokształcącego w Redzikowie świętowali połowinki. Impreza odbyła się w restauracji Portus przy ulicy Towarowej w Słupsku. Zapraszamy do galerii zdjęć naszego fotoreportera. 📢 Studniówka uczniów Zespołu Szkół "Elektryk" w Słupsku. Zobacz, jak bawili się maturzyści [ZDJĘCIA] W sobotę 23 października odbyła się studniówka uczniów Zespołu Szkół "Elektryk" w Słupsku. Przyszłoroczni maturzyści bawili się doskonale podczas imprezy zorganizowanej w słupskiej restauracji Aureus.

📢 Liceum w Miastku w latach 2000-2008. Studniówki, połowinki, matury, inne wydarzenia (ZDJĘCIA) Prezentujemy kolejną porcję archiwalnych zdjęć z miasteckiego liceum. Tym razem z lat 2000-2008. To: studniówki, matury, połowinki, zajęcia szkolne, pokazy mody, różne imprezy, wydarzenia, wycieczki. I wiele innych. Zapraszamy do ich obejrzenia. No i do wspomnień. 📢 Dramat sprzed lat: 22 harcerki utonęły w Jeziorze Gardno (zdjęcia) 18 lipca 1948 roku na jeziorze Gardno, w gminie Smołdzino, utonęło dwadzieścia pięć osób, w tym dwadzieścia dwie łódzkie harcerki. 📢 Przyjechała do Słupska, by po 64 latach zobaczyć browar ojca Gudrun Eitner z niemieckiego Szlezwiku wczoraj zwiedziła słupski browar. Jej ojciec do 1945 roku był jego współwłaścicielem. - Urodziłam się w 1944 roku. Rok później tato został aresztowany. Zmarł w więzieniu na tyfus. Nie wiem, gdzie został pochowany - opowiada pani Gudrun.

ZOBACZ KONIECZNIE Ile miesięcznie wydajemy na gospodarstwo domowe?