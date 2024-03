Przegląd prasy 23.03.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Jak pozbyć się mrówek z ogrodu? Oto sprawdzone, domowe sposoby na pozbycie się nieproszonych gości. Sprawdź! 23.03.2024”?

Prasówka 23.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Jak pozbyć się mrówek z ogrodu? Oto sprawdzone, domowe sposoby na pozbycie się nieproszonych gości. Sprawdź! 23.03.2024 Oto sprawdzone, domowe sposoby na pozbycie się mrówek z domu i ogrodu. Mrówki mogą być w tych miejscach bardzo uciążliwe i często szukamy najbardziej skutecznego sposobu aby pozbyć się intruzów. Warto spróbować domowe metody, aby je odstraszyć. Mowa tutaj o produktach, które często używamy w kuchni. Oczywiście nie należy pominąć niektórych roślin, które również sprawdzą się w przepędzeniu nieproszonych gości. Oto sprawdzone metody, które z pewnością odstraszą mrówki. Sprawdź!

📢 Tych rzeczy nie wolno robić na działce. Oto lista zakazów, która może zaskoczyć nie jednego działkowicza. Sprawdź koniecznie! 23.03.2024 Oto lista rzeczy, których nie można robić na działce. Lista zakazów nie jest mała, a potrafi zaskoczyć nie jednego działkowca. Wyjazd na działkę kojarzy się głównie z wypoczynkiem i świeżymi warzywami i owocami. Wiele osób ceni sobie spokój i oderwanie od codziennego życia. Regulamin Ogródków Działkowych jasno określa co możemy, a czego nie możemy na naszym kawałku ziemi. Zastanawiasz się jakich zakazów trzeba przestrzegać? Sprawdź czego nie można robić na działce!

📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! 23.03.2024 Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, czy masz je w portfelu!

Prasówka 23.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! 23.03.2024 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Tyle prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! 23.03.2024 Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Te urządzenia zużywają najwięcej prądu. Sprawdź naszą listę! 📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! 23.03.2024 Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 800 plus!

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Tych modelów szukają kolekcjonerzy. Sprawdź czy masz je w domu! 23.03.2024 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy! 📢 Oto rzadkie monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 23.03.2024 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu!

📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! 23.03.2024 Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź! 📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! 23.03.2024 Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź listę najbardziej leniwych psów!

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! 23.03.2024 Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź ! 📢 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź! 23.03.2024 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, które poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się, że trzeba tam spędzić więcej czasu, niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej, musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się, jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami!

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Oto rzeczy, które kupisz w atrakcyjnych cenach. Sprawdź! [ZDJĘCIA] 23.03.2024 Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze! 📢 Waloryzacja emerytur 2024. Ile wyniesie minimalna emerytura? Tyle pieniędzy dostaną seniorzy! 23.03.2024 Waloryzacja emerytur 2024. Od 1 marca wzrosła wysokość rent i emerytur. Wielu seniorów w Polsce czeka na wypłatę pierwszych świadczeń po waloryzacji. Na jakie kwoty mogą liczyć osoby pobierające świadczenie emerytalne? Przedstawiamy tabelę z wyliczeniami kwot brutto i netto. 📢 Podatek od kota 2024. Kto musi zapłacić i ile to kosztuje? Za brak opłaty grozi wysoka kara! Sprawdź! 23.03.2024 Podatek od kota w 2024 roku. Oto osoby, które muszą zapłacić opłatę za swojego czworonoga! Za brak wniesienia opłaty grozi wysoka kara. Właściciele, którzy zapomną o tym obowiązku lub przekroczą termin, mogą zostać ukarane przez fiskusa. Kiedy trzeba odprowadzić podatek za kota? Ile wynosi opłata? Sprawdź koniecznie!

📢 Abonament RTV. Te osoby nie muszą już go płacić. Sprawdź, kogo zwolniono z opłacania abonamentu RTV. Zmiany w abonamencie RTV Najnowsze rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie obowiązku opłacania abonamentu RTV oraz jego wysokości zaktualizowało obowiązujące stawki na 2024 rok. W rozporządzeniu czytamy również o tym kto nie musi już opłacać abonamentu za posiadania radia oraz telewizora. Kto od tego roku nie musi tego robić? Ustawodawca jasno określa osoby, które są zwolnione z tego obowiązku. Sprawdź czy musisz opłacać abonament RTV.

📢 Te znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? To będzie wspaniały rok. Co czeka cię w 2024 roku? Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Jaki będzie rok 2024 w sferze zawodowej? Które znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? Sprawdź nasz horoskop na nowy rok i dowiedz się, jakie jest Twoje przeznaczenie.

📢 Te znaki zodiaku to najtrudniejsze żony. Mają ciężki charakter [LISTA] Na początku wydają się wspaniałymi partnerkami, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Wtedy pokazują ukochanemu prawdziwy charakter. Co możemy wyczytać w horoskopie o konkretnym znaku zodiaku? Zobacz listę! 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Kobiety na całe życie. Taka żona to marzenie. Lista zalet nie ma końca To, jakie imię nosimy, może sporo nam powiedzieć o preferencjach, naszym charakterze, a nawet zawodowe predyspozycjach. Co więcej, imię może również świadczyć o tym, jaką żoną i matką będziemy! Które kobiety są na całe życie? O których marzą mężczyźni? Zobacz listę żeńskich imion.

📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę.

📢 Porcelana z PRL - kolekcjonerski rarytas. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? Unikalna porcelana z PRL poszukiwana przez kolekcjonerów może zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na niej zarobić fortunę! Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalna porcelana poszukiwana przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie ją sprzedać! 📢 Kryształy z PRL warte od kilkuset złotych do kilku tysięcy. Masz takie w domu? Możesz zarobić na starociach z PRL (zdjęcia) Kryształy z PRL cieszą się niekończącą popularnością wśród miłośników staroci. Skupują je kolekcjonerzy, muzea zbierające pamiątki z PRL a także miłośnicy gadżetów związanych z tym okresem niedawnej historii. Kryształy z PRL mają w sobie coś wyjątkowego, większość z nas kojarzą się z domami dziadków, wakacjami czy świętami. Kiedyś stanowiły element wystroju w praktycznie każdym domu. Dziś u wielu z nas zalegają na kredensach czy strychach, mało kto wie, że można na nich sporo zarobić. Ile kosztują dziś kryształowe przedmioty z PRL? Sprawdziliśmy.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela podwyżek netto. O ile zostanie podniesiona twoja emerytura? Emerycie, zobacz ile dostaniesz Waloryzacja emerytur 2024. Już w marcu dojdzie do kolejnej waloryzacji obowiązujących stawek emerytur. Jej wysokość określana jest co roku, każdorazowo według wskaźnika waloryzacji. O ile w 2024 roku zostaną podniesione renty i emerytury? Zobaczcie jak prezentować będą się po marcowej waloryzacji renty i emerytury w Polsce. Podajemy zwaloryzowane kwoty brutto i netto dla emerytów. Zobacz tabele emerytur po waloryzacji w 2024 roku.

📢 Te aplikacje są niebezpieczne i wyłudzają dane z twojego smartfona. Huawei, Realme,VIVO, Xiaomi, Samsung, usuń te aplikacje Masz telefon Xiaomi, Samsung, Realme, Huawei lub VIVO? Zobacz, które aplikacje ze sklepu Play Google mogą być niebezpieczne i wyłudzać wrażliwe dane z Twojego telefonu. Tych aplikacji mobilnych nie instaluj na swoim smartfonie. Jeśli już je zainstalowałeś natychmiast je usuń. Możesz stracić dane a nawet pieniądze. Sprawdź czarną listę niebezpiecznych aplikacji na telefony.

📢 Działki ogrodnicze na sprzedaż w Słupsku i okolicy. Szukasz działki na ROD? Zobacz najciekawsze oferty na OLX (zdjęcia) Wielkimi krokami nadchodzi wiosna. Jest to czas, kiedy co raz większa ilość osób szuka ogródków działkowych na sprzedaż a ruch w branży ogrodniczej zaczyna się wzmagać. Działki ogrodnicze cieszą się niesłabnącą popularnością wśród miłośników odpoczynku na świeżym powietrzu, grillowania czy uprawiania własnych warzyw i owoców. Jak wygląda zatem rynek ogródków działkowych w Słupsku i okolicy? Zobaczcie ile kosztuje kupno ogródka działkowego. 📢 Oto domy, które zlicytuje komornik. Ich właściciele popadli w tarapaty finansowe. Można je kupić za bezcen (zdjęcia) Kolejne domy trafiły na licytacje komornicze. Ich właściciele popadli w tarapaty finansowe a nieruchomości przejął komornik. Domy te zakupić można w bardzo atrakcyjnych cenach na stronach związanych z licytacjami komorniczymi. Często powodem są kłopoty finansowe ich właścicieli, brak możliwości spłaty zadłużenia czego efektem jest interwencja komornicza i sprzedaż nieruchomości. Jakie domy zostaną zlicytowane w marcu 2024 roku? Zobacz licytacje komornicze domów.

📢 Słupsk, którego już nie ma. Tak wyglądało miasto 12 lat temu. Zdziwisz się, jak dużo się zmieniło od 2012 roku (zdjęcia) Samochód Google Street co jakiś czas odwiedza miasta w Polsce i fotografuje ulice tworząc jedyną w swoim rodzaju mapę. Dzięki temu możemy zobaczyć jak na przestrzeni lat zmieniały się ulice, zabudowania czy infrastruktura miejska. Nie inaczej jest ze Słupskiem. Najstarsze zdjęcia jakie możemy znaleźć pochodzą z 2012 roku. Zobaczcie jak wtedy wyglądało nasze miasto i jak wiele się w ciągu 12 lat zmieniło.

📢 W Słupsku będzie rondo Mazurka Dąbrowskiego. Nazwa spodobała się mieszkańcom Rondo u zbiegu ulic Legionów Polskich i Riedla będzie nosić nazwę Mazurka Dąbrowskiego. Pomysł zaaprobowali mieszkańcy w konsultacjach społecznych, teraz musi go zatwierdzić Rada Miejska.

📢 Jaką drogę pokonuje woda, zanim trafi do ustczan? Światowy Dzień Wody w stacji uzdatniania W Światowy Dzień Wody usteckie Wodociągi otworzyły przed mieszkańcami swój największy skarbiec – stację uzdatniania wody. Na edukacyjną wycieczkę wybrali się i dorośli, i dzieci. 📢 Memy po meczu Polska - Estonia. Tak internauci komentują czwartkowe zwycięstwo Oto memy po meczu Polska - Estonia. Nasza drużyna wygrała ten mecz 5:1 (pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 1:0). To ciągle daje nam szanse na zagranie w Mistrzostwach Europy, bo Polacy awansowali do baraży o Euro 2024. Tak internetowi kibice w żartobliwy sposób komentują wygraną reprezentacji Polski w piłkę nożną. 📢 Ruszył Słupski Jarmark Wielkanocny! Mieszkańcy mają w czym wybierać 22 marca na ulicy Nowobramskiej zrobiło się kolorowo niczym na palmie wielkanocnej, a domki wystawiennicze wypełniły się swojskim chlebem, zakwasami, wędlinami, ciastami i rękodziełem. Rozpoczął się Słupski Jarmark Wielkanocny.

📢 Światowy Dzień Wody. Akcja pod słupskim ratuszem [zdjęcia] W związku z obchodami Światowego Dnia Wody dziś (piątek) na placu Zwycięstwa w Słupsku zorganizowano „Eko-spotkanie” w namiocie. Miasto zachęcało do degustacji słupskiej kranówki i do postaw proekologicznych. 📢 Uczniowie odwiedzili strażników granicznych w Ustce Wystawa pojazdów służbowych, jednostki pływającej, pokaz sprzętu wykorzystywanego do zadań i prezentacja umiejętności psa służbowego do wykrywania substancji narkotycznych zdominowały dzień otwarty Placówki Straży Granicznej w Ustce.

📢 Tak mieszka Rafał Trzaskowski. Zobacz, jak się urządził w mieszkaniu w bloku prezydent Warszawy. Zajrzyj do domu Rafała Trzaskowskiego Rafał Trzaskowski mieszka w popularnej dzielnicy stolicy. Zobacz, jak żyje na co dzień prezydent Warszawy z żoną, dzieciakami, psem i papugą. Zaglądamy do 100-metrowego domu Rafała Trzaskowskiego w starym bloku nieopodal stacji metra.

📢 Tych parówek nie można kupować ani jeść! Nie dawaj też dzieciom. Co szkodzi? Oto, czego MUSISZ unikać Śniadanie bez parówek? Kolacja bez ciepłych frankfurterek? Kochają je dzieci, smakują dorosłym. Parówki wydają się idealnym dopełnieniem posiłku dla wielu z nas. I moglibyśmy je jeść często. Plusem jest szybkość i łatwość ich przyrządzenia. Jakie są minusy jedzenia parówek? Nie zawsze są dobrym wyborem na posiłek - zwłaszcza dla dzieci. Dlaczego nie powinieneś często jeść parówek? Sprawdź, co mówią o tym dietetycy i specjaliści od żywienia. 📢 Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka, POLOmarket 23.03.2024 Nowe ostrzeżenie GIS, aktualne na dzień 23.03.2024! Oto lista produktów, które zostały wycofanych przez sklepy sieci: Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, POLOmarket, Auchan. Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista została ostatnio powiększona o nowe produkty i przedmioty. Oto szkodliwe rzeczy, które muszą usunąć ze swoich półek sklepy zgodnie z decyzją, które wydał Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Sprawdź listę!

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy!

📢 Zioła na wysoki cukier we krwi. Naturalne napary dla osób z cukrzycą typu 2, stanem przedcukrzycowym oraz insulinoopornością Wysoki poziom glukozy we krwi zwiększa ryzyko wystąpienia wielu chorób, w tym cukrzycy typu 2, miażdżycy czy neuropatii. Jak obniżyć cukier we krwi? Podstawą są: dieta z niskim indeksem glikemicznym, umiarkowana aktywność fizyczna oraz unikanie nadwagi i otyłości. Zdrowy tryb życia warto uzupełnić o lecznicze, ziołowe napary, które w łagodny sposób pomagają obniżyć poziom glukozy. Podpowiadamy, co pić na obniżenie cukru we krwi. 📢 Oto finalistki Miss Województwa Pomorskiego 2024! Zobacz piękne panie, które będą walczyć o koronę Za nami pierwsze wydarzenie związane z tegoroczną edycją Miss Województwa Pomorskiego. W Hotelu SPA Faltom odbył się tegoroczny półfinał konkursu. Wyłoniono finalistki do tytułów Miss Woj. Pomorskiego oraz Miss Nastolatek Woj. Pomorskiego. Konkurs jest obecnie największym, jedynym i najbardziej prestiżowym konkursem piękności na Pomorzu. Prawie 90 uczestniczek walczyło o awans do finału konkursu.

📢 Wielkanocne smaki na jarmarku w Karznicy. W sobotę spróbujesz tradycyjnych potraw W tę sobotę, 23 marca, Karznica (gmina Potęgowo) zaprasza do siebie miłośników dobrego jedzenia. W tym tygodniu gościom zaserwowane zostaną tradycyjne wielkanocne potrawy. Nie zabraknie lokalnych wyrobów i rękodzieła. 📢 U cioci na imieninach, czyli kultowe przekąski i dania PRL na każdej domówce [PRZEPISY] Sałatka jarzynowa, zimne nóżki, jajka w majonezie, koreczki z kiełbasy i żółtego sera, sos tatarski i obowiązkowo paluszki w szklance – oto kultowe przekąski na każdej domówce w PRL-u. Macie ochotę zorganizować imprezę w stylu „czasów słusznie minionych”? Zobaczcie nasze propozycje na menu rodem z PRL-u. Będzie smacznie i sentymentalnie. 📢 Grzegorz Kwiatkowski: Brak poszanowania artefaktów ludobójstwa musi budzić niepokój Rozmawiamy z Grzegorzem Kwiatkowskim - pisarzem, muzykiem zespołu Trupa Trupa, wykładowcą i aktywistą, który nagłośnił sprawę butów znajdujących się w okolicach Muzeum Stutthof w Sztutowie. Chodzi o niemal pół miliona par odebranych więźniom niemieckich obozów koncentracyjnych.

📢 „Odpad zdasz, drzewko masz!” – startuje wiosenna akcja EMKA w Słupsku EMKA jako firma działająca również w branży ochrony środowiska wierzy, że edukacja najmłodszych w kwestiach związanych z ekologią to gwarancja realnych zmian i inwestycja w przyszłość, dlatego do udziału w akcji „Odpad zdasz, drzewko masz!” zaprasza właśnie przedszkola i szkoły. 📢 Jedne z największych targów jubilerskich w Europie właśnie ruszyły. AMBERIF w Gdańsku potrwa do 23 marca Targi AMBERIF to wydarzenie odbywające się cyklicznie w Gdańsku od 1994 roku. W stolicy Kaszub od 30 już lat pojawiają się producenci i kupcy bursztynu i biżuterii z niego wytworzonych. Tegoroczne targi potrwają od 21 do 23 marca.

📢 Dwa miesiące tymczasowego aresztu za pedofilię. Podejrzany nie przyznaje się do czynu Sąd Rejonowy w Słupsku aresztował na dwa miesiące 25-letniego mężczyznę, któremu zarzucono czyn pedofilski popełniony wobec niespełna 13-letniej dziewczynki.

📢 Andersa i Dmowskiego w remoncie. Ulice czekają na wymianę nawierzchni Trwa modernizacja ulic Dmowskiego i Andersa w Słupsku. Będą nowe chodniki, nawierzchnia i wyremontowane przejścia dla pieszych. 📢 Schody widokowe na ulicy Górnej znów będą atrakcją. Trwa ich modernizacja Miasto remontuje zaniedbane schody widokowe na ul. Górnej. Niedługo znów będą ciekawą atrakcją dla mieszkańców Słupska. Po zimowym przestoju, prace ruszyły pełną parą.

📢 Lepsze połączenie Kołobrzegu z drogą S6. Jedziemy już nowym wjazdem [ZDJĘCIA] Funkcjonuje już w całości nowy wjazd do Kołobrzegu od strony drogi S6, czyli odcinek o długości 1,5 km do ronda im. Jerzego Patana. Do dyspozycji kierowców są dwie jezdnie na nowej drodze krajowej nr 11. 📢 Szkoła w Kobylnicy po termomodernizacji. Inwestycja kosztowała ponad 13 mln zł W Szkole Podstawowej w Kobylnicy podsumowano projekt termomodernizacji tej placówki. Obiekt nie tylko ocieplono, ale również zmodernizowano szereg instalacji oraz zamontowano energooszczędne urządzenia.

📢 W rodzinnej i świątecznej atmosferze. Urodziny pacjentki w usteckiej placówce opiekuńczej W rodzinnej i wielkanocnej atmosferze świętowano urodziny pacjentki usteckim Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczego. Była to świetna okazja do spotkania rodzin. Ale też do poznania placówki, która niesie pomoc w najtrudniejszych latach życia.

📢 W czwartek zmiana organizacji ruchu pod słupskim szpitalem W związku z pracami na odcinku drogi dojazdowej od ul. Hubalczyków do bramy terenu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku w czwartek, 21 marca, pod placówką będzie obowiązywać zmieniona organizacja ruchu. 📢 Profesor Zbigniew Osadowski wybrany na rektora Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku W środę, 20 marca, na Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku odbyły się wybory rektora. Uczelnią pokieruje dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. UP. Wybór Rektora to decyzja Kolegium Elektorów. 📢 Targi pracy w słupskim „Mechaniku”. Firmy z regionu prezentowały swoją ofertę młodzieży [ZDJĘCIA] Na targach pracy zorganizowanych w środę w Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych zaprezentowało się ponad 30 wystawców – firm i instytucji z regionu. Młodzież mogła przebierać w propozycjach.

📢 Promocja AMW. Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje ubrania. Wojskowa jakość i wytrzymałość w rozsądnej cenie Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje ubrania. AMW znana jest z szerokiej gamy wojskowych produktów wystawionych na sprzedaż, ale mało kto zdaje sobie sprawę, że wśród nich znajduje się również odzież. To prawda, wojsko sprzedaje ubrania, w tym koszule, kurtki, buty, bluzy, czapki, spodnie, płaszcze, noże i wiele innych przedmiotów. 📢 Zawody strzeleckie o puchar dyrektora „Mechanika”. Rywalizowali uczniowie klas mundurowych [ZDJĘCIA] Na Strzelnicy Sportowej KS „Gryf Słupski” rozegrały się zawody strzeleckie o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych oraz Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Słupsku. W szranki stanęli uczniowie klas mundurowych. Rywalizacja była zacięta. 📢 Firmy w Słupsku i regionie chcą zatrudnić pracowników. Trwa walka o fachowców w tych zawodach! Sprawdź! Jeśli poszukasz pracy w Słupsku bądź okolicznych miejscowościach, to obowiązkowo sprawdź najnowsze oferty, które zostały zgłoszone przez przedsiębiorców do Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku. W ostatnim czasie wpłynęła znaczna ilość ogłoszeń od pracodawców, którzy potrzebują pracowników z różnych branż. Jeśli poszukujesz pracy bądź chcesz ją zmienić, to zapoznaj się z listą w naszej galerii zdjęć!

📢 Tak bawiliście się na ostatnich imprezach w Crystal Club Słupsk [ZDJĘCIA] Zobacz, jak bawili się słupszczanie na ostatnich imprezach w Crystal Club. Zaśpiewał Sztoss, zagrał popularny DJ DNF. To były udane weekendy w Słupsku. 📢 Wyjątkowa Niedziela Palmowa w Swołowie. Kulinaria i stadko owieczek Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie - oddział Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku zaprasza w niedzielę 24 marca na Jarmark Wielkanocny - Niedziela Palmowa! 📢 Wybory Samorządowe 2024: Przedstawimy kandydatów na prezydentów miast [KOMENTARZ] Mógłbym pójść na łatwiznę. Napisać, że zbliżające się wybory samorządowe to nasz (suwerena) obowiązek. Że to wybory nam najbliższe, bo przecież kandydatów znamy prawie jak sąsiadów. Nawet w Gdańsku, Koszalinie, Słupsku czy w Szczecinie każdy obywatel może przyjść na salę sesyjną lokalnego parlamentu i posłuchać, co mówią wybrani przez lokalną społeczność.

📢 45 lat temu na nadmorskiej promenadzie w Ustce [ZDJĘCIA] Ustecka promenada nadmorska jak długa i szeroka ma swoje osobliwe miejsca, przywołujące wspomnienia z łezką w oku, a także fascynujące teraźniejszością. Wspomnienia sprzed 45 lat wiodą do światowej sławy dyrygenta, który prowadził na promenadzie koncert szopenowski z okazji odsłonięcia utaj pomnika Fryderyka Chopina. 📢 Najpiękniejsze palmy i pisanki w gminie Ustka. Wielkanocne spotkanie z tradycją i kulturą Gmina Ustka urządziła dla mieszkańców i gości przedświąteczne spotkanie. Tradycyjnie rozstrzygnięto konkurs na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną i Wesołą Pisankę oraz na najsmaczniejszą potrawę. 📢 Odkrycie archeologiczne podczas budowy ścieżki rowerowej do Gostkowa Wstrzymano budowę ścieżki pieszo-rowerowej z Dąbia do Gostkowa w powiecie bytowskim. Podczas prac ziemnych natrafiono na cenne znaleziska. Teren badają już archeolodzy.

📢 Panie dały czadu! Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich w Tuchomiu Borowianki - panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Borowego Młyna zgarnęły wszystko. Stanęły na podium w Powiatowym Turnieju KGW. Impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. 📢 Znowu się śmieją! Nowe najgłupsze memy o wsi i rolnikach z Podlasia. Miastowi są bezczelni. Zobacz najlepsze śmieszne obrazki W dzisiejszych czasach trudno uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie. 📢 Miss Wsi Pomorza. Wspomnień dawnych czar. Tak było 20-30 lat temu. Zobaczcie zdjęcia Miss Wsi Pomorza to wydarzenie, które organizowano w podmiasteckiej Łodzierzy w latach 1996-2004. Cieszyła się dużą popularnością. Kandydatki prezentowały nie tylko swoją urodę i wdzięk, a także znajomość realiów wiejskiego życia. Wybory miss miały swój klimat. Zapraszamy do obejrzenia naszej fotogalerii. Zapraszamy do wspomnień.

📢 Będzie duży zwrot pieniędzy dla emerytów w 2024 roku. Kiedy wypłaty na konta? Sprawdź Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Zobacz. 📢 Komitet Słupsk Wspólnie przedstawił kandydatów na radnych W sobotę Komitet Wyborczy Wyborców „Słupsk Wspólnie” przedstawił swoich kandydatów do Rady Miasta Słupska. Komitet chce zdobyć mandaty we wszystkich okręgach wyborczych w mieście.

📢 Plaża w Ustce wciąga jak bagno. Spacery brzegiem morza w czasie refulacji kończą się źle Straż pożarna z Ustki na świeżo zrefulowanej plaży uwalniała kobietę, której nogi ugrzęzły w mule naniesionym z dna Bałtyku. To jednak nie jest pierwsza taka sytuacja. Do tej pory uwięzionym w mokrym piasku spacerowiczom pomagali inni turyści. Tym razem bez pomocy służb się nie obeszło. Potrzebna była łopata i drabina.

📢 Słupsk Fight Night. Sportowe emocje w hali Gryfia [ZDJĘCIA, WIDEO] Znakomity pojedynek Wojtka Duszyńskiego z Yaroslavem Keibalo w formule K1. Porażka Miłosza Melcherta w walce wieczoru. Za nami gala sportów walki - Słupsk Fight Night! 📢 Zabójstwo Wojciecha N. Proces w Słupsku zamknięty, ale mów końcowych nie wygłoszono Mimo zapowiedzi w procesie o zabójstwo Wojciecha N. z Lęborka przed Sądem Okręgowym w Słupsku nie zostały wygłoszone mowy końcowe. Rozprawę przedłużyły wyjaśnienia jednego z oskarżonych i rozpatrywanie kilkudziesięciu wniosków złożonych przez obrońców. 📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Co zrobić aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 09.01.2024 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 14.06.23 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać. 📢 Budowa drogi ekspresowej S6. Odcinek Bożepole Wielkie - Obwodnica Trójmiasta na zdjęciach z drona Na najnowszych zdjęciach opublikowanych przez GDDKiA możemy zobaczyć, jak prezentuje się ekspresowa szóstka na odcinku Bożepole Wielkie - Obwodnica Trójmiasta. Jak wygląda postęp prac na innych budowanych odcinkach s6?

📢 Kartki wielkanocne z życzeniami. Zobacz najpiękniejsze kartki na Wielkanoc 2023 gotowe do wysłania na Facebooka, Messengera i SMS 09.04.23 Oto najpiękniejsze kartki wielkanocne z życzeniami i wierszykami. Kartki są gotowe do pobrania i wysłania z okazji Świąt Wielkanocnych 2023. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście to warto sprawdzić i złożyć rodzinie, przyjaciołom i najbliższym życzenia za pomocą kartek wielkanocnych. Można je pobrać na swój telefon lub komputer i potem wysłać przez Facebooka, Messengera, SMS lub na WhatsApp. Zobacz najpiękniejsze kartki wielkanocne. Zobacz galerię, pobierz i wyślij. 📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 Studniówki 2020. Bal maturzystów I LO w Słupsku [zdjęcia] Studniówkowe szaleństwo trwa. Zobacz fotorelację ze studniówki I Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku. Bal odbył się w słupskim Aureusie.

