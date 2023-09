Przegląd prasy 23.09.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wojna na Ukrainie 2023 na żywo. Najnowsze informacje - relacja”?

Prasówka 23.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wojna na Ukrainie 2023 na żywo. Najnowsze informacje - relacja 23 września 2023 roku jest 577. dniem wojny. Na konferencji prasowej, podczas piątkowej wizyty w Kanadzie, Wołodymyr Zełenski został zapytany przez dziennikarzy o pojawiające się "podziały" w sprawie poparcia dla Ukrainy i wstrzymanie dostaw broni przez Polskę. Ukraiński prezydent odpowiedział, że Ukraina jest wszystkim wdzięczna za pomoc. Dodał, że największym dostawcą pomocy militarnej są USA. Na koniec powiedział, że "albo popiera się Ukrainę, albo Rosję".

📢 Wspominamy wakacje w koszalińskiej Prywatce. Zobacz ZDJĘCIA pięknych imprezowiczek! No cóż! Czas wakacyjnych szaleństw już za nami! Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by jeszcze te chwile powspominać. A w lipcu i sierpniu w koszalińskim klubie Prywatka było naprawdę gorąco! Zapraszamy do obejrzenia wybranych zdjęć z wakacyjnych imprez w klubie.

📢 Zwrot ws. Iwony Wieczorek? Archiwum X sięga po nadzwyczajne metody. Poważne problemy Pawła P. Archiwum X podejmie czynności zmierzające do szczegółowego odtworzenia i ustalenia przebiegu zdarzeń ws. zaginionej w 2010 roku Iwony Wieczorek - dowiedział się portal i.pl w Prokuraturze Krajowej. W tym celu prokuratorzy wykorzystają m.in. nowe technologie i niestandardowy sposób badania dowodów. Portalowi i.pl udało się ponadto ustalić nowe informacje ws. Pawła P., kolegi zaginionej gdańszczanki, który feralnej nocy bawił się z nią w klubie. Okazuje się, że jego problemy z prawem dotyczą nie tylko tej zagadkowej sprawy.

Prasówka 23.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Porażka Czarnych na inaugurację sezonu. Grupa Sierleccy Czarnych Słupsk - PGE Spójnia Stargard 61:81 Spójnia Stargard pokonała Czarnych Słupsk 81:61 w pierwszej kolejce ORLEN Basket Ligi.

📢 Wystawa fotografii otworkowej w słupskiej bibliotece Współczesny Słupsk na starych fotografiach. Czy to możliwe? Jak najbardziej – za sprawą aparatów otworkowych. W Filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku do 12 października będzie można obejrzeć tę interesującą wystawę. 📢 Piraci drogowi z powiatu bytowskiego. Kierowcy popełnili aż 51 wykroczeń (WIDEO) Bytowska drogówka wczoraj włączyła się w ogólnokrajowe działania „Prędkość”, których celem było eliminowanie kierowców, którzy nie przestrzegali przepisów ograniczających prędkość. Na bytowskich drogach funkcjonariusze ujawnili aż 51 takich wykroczeń. Apelujemy do kierowców o rozsądek za kierownicą przypominając, że prędkość jest główną przyczyną wypadków. 📢 Obłędna Natalia Kaczmarek – najszybsza i najpiękniejsza. Polska królowa jakiej jeszcze nie widzieliście [ZDJĘCIA] W niedzielę, 18 września, w Eugene w stanie Oregon w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej zakończyły się finały lekkoatletyczne Diamentowej Ligi. Najlepsza obecnie polska lekkoatletka, Natalia Kaczmarek zdobyła srebrny medal w biegu na 400 m, ustępując jedynie mistrzyni świata Dominikance Marileidy Paulino, a wyprzedzając na finiszu Holenderkę Lieke Klaver.

📢 Zbiorniki retencyjne na osiedlu Zachód nabierają kształtów. Mają uchronić Słupsk przed zalewaniem [WIDEO,ZDJĘCIA] W ekspresowym tempie powstają zbiorniki retencyjne na osiedlu Zachód w Słupsku. Z pracami wykonawcy muszą wyrobić się do końca roku, a trzeba jeszcze wybudować na nowo ulicę Dywizjonu 303. 📢 Czapki damskie na jesień, w których będzie ci do twarzy. Sprawdź fasony i kolory, które pasują kobietom w różnym wieku Czapki damskie na jesień nie muszą być nudne. Odpowiednio dobrane nakrycie głowy podkreśli urodę i będzie uzupełnieniem każdej jesiennej stylówki. Zobacz przegląd najmodniejszych czapek! W nich z pewnością będziesz wyglądała zjawiskowo!

📢 Tereny inwestycyjne w gminie Słupsk zostaną uzbrojone. Podpisano umowę z wykonawcą prac. To inwestycja warta kilkadziesiąt milionów złotych Firma Krężel za blisko 54 miliony złotych uzbroi tereny pod inwestycje w Wieszynie. Gmina Słupsk chce przyciągnąć do siebie inwestorów z całej Polski, którzy stworzą setki nowych miejsc pracy.

📢 BytOFFsky Festival. Bytów stolicą teatru, muzyki i sztuki (WIDEO) BytOFFsky Festival to kilka dni spotkań artystycznych, przedstawień teatralnych scenicznych i plenerowych dla szerszej publiczności, koncertów, spotkań autorskich, seminariów, wystaw, projekcji filmowych. To niecodzienne przedsięwzięcie. Bytów przez kilka dni staje się miastem teatru i muzyki. 📢 Miasto uhonorowało Ewę i Staszka Szarków. Zostali patronami parku w zachodniej części Słupska Od dziś Park Zachodni to oficjalnie Park imienia Ewy i Staszka Szarek. Miasto uhonorowało w ten sposób zasłużone dla lokalnej społeczności małżeństwo harcerzy. 📢 Niezwykła historia pierścionka zrabowanego przez Niemców. Trafił do wnuczki właścicielki po 80 latach. Ktoś zostawił list na grobie W 1944 r. Niemcy ukradli pierścionek należący do pochodzącej z Zakopanego więźniarki obozu koncentracyjnego Ravensbrück. Po niemal 80 latach, biżuteria została przekazana jej wnuczce. Niemcy ukryli ją z dokumentami w kręgielni w Szlezwiku-Holsztynie, a tuż po wojnie kryjówkę odkryli alianci.

📢 Policjanci zatrzymali trzy osoby, które ukradły banery wyborcze Funkcjonariusze kryminalni zatrzymali trzech mężczyzn, którzy na terenie powiatu bytowskiego ukradli kilkanaście banerów wyborczych rozwieszonych w różnych częściach powiatu. Wszyscy sprawcy zostali szybko ustaleni i usłyszeli zarzuty. Wkrótce a o ich losie zadecyduje sąd. Za kradzież grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

📢 Szymon Hołownia: trzeba będzie zastanowić się nad wycofaniem świadczenia 800+ Uważam, że poważnie trzeba będzie się zastanowić nad wycofaniem świadczenia 800+, a te środki zainwestować w edukację, żłobki i ochronę zdrowia - powiedział w piątek w Radiu Zet lider Polski 2050 Szymon Hołownia. 📢 Śledztwo w sprawie odcumowania kutra w Ustce. Mogło dojść do katastrofy Prokuratura Rejonowa w Słupsku prowadzi śledztwo w sprawie sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu wodnym. Chodzi o zdarzenie z lipca tego roku, gdy dwaj nastolatkowie w usteckim porcie odcumowali kuter.

📢 Taka okazja: tylko dzisiaj i jutro w Nowym Teatrze w Słupsku najlepszy spektakl sezonu "Mała Piętnastka", przedstawienie Nowego Teatru w Słupsku, kosi nagrody jedna po drugiej. Nieczęsto możemy spektakl oglądać, bo Nowy Teatr różnicuje repertuar, więc tym bardziej zachęcamy wszystkich, którzy jeszcze tragicznej i prawdziwej historii utonięcia łódzkich harcerek w jeziorze Gardno nie widzieli, do wybrania się na niego dzisiaj (piątek, 22 września) i jutro. Początek o godzinie 19. 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Volkswagen Grand California. Sposób na udany wypoczynek Volkswagen Grand California to ciekawy i nietuzinkowy kamper. Świetnie przemyślany i dość dobrze wykonany. Z optymalną jednostką napędową, która zużywa relatywnie mało paliwa. W dodatku produkowany jest w Polsce - we Wrześni.

📢 Wielkie ściganie w Bytowie. 8. Bëtowskô Gòńba (MAPY) Automobilklub Koszaliński zaprasza na 8. Bëtowskô Gòńba, która odbędzie się w niedzielę, 24 września.

Dzień wcześniej, w sobotę, 23 września nastąpi prezentacja zawodników w sercu miasta na Placu Wyszyńskiego. Od godz. 20 na specjalnie oświetlonej rampie zaprezentują się wszystkie załogi zgłoszone do rajdu. 📢 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! 22.09.2023 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź!

📢 Jutro oficjalne otwarcie węzła transportowego w Słupsku. Będzie wielka impreza dla wszystkich mieszkańców Na sobotę, 23 września, zaplanowano oficjalne otwarcie słupskiego węzła transportowego. Z tej okazji miasto przygotowało dla mieszkańców mnóstwo atrakcji. 📢 Waloryzacja emerytur w 2024 roku i w kolejnych latach. Ile dostaną emeryci w 2025 i 2026 roku? Sprawdź! 22.09.2023 r. Jak będzie wyglądała waloryzacja emerytur w 2024 roku i w kolejnych latach? Już pojawiają się informacje na ten temat. Z danych tych wynika, że w 2024 roku wskaźnik waloryzacii emerytur osiągnie nieco niższy poziom, ale wciąż będzie ponad dziesięcioprocentowy. W kolejnych dwóch latach ma jednak maleć - tak ma zakładać plan rządu. Jak więc będą wyglądały emerytury po tych waloryzacjach? Sprawdź! 📢 Tak żyje Katarzyna Cichopek. Zobacz zdjęcia pięknej prezenterki programu "Pytanie na śniadanie" 22.09.2023 r. Katarzyna Cichopek to obecnie jedna z gwiazd prowadzących popularny program śniadaniowy w Telewizji Polskiej. W programie "Pytanie na śniadanie" towarzyszy jej Maciej Kurzajewski. Relacja ta przeniosła się także do ich życia prywatnego. Obecnie są parą i tworzą udany związek. Zobacz, jak żyje Katarzyna Cichopek.

📢 Dramat w Czernikach: Chora miłość, zbrodnia i śmierć w szarym domu Czerniki to niewielka miejscowość - domy zadbane, w pobliżu lasy, jest też świetlica wiejska. Mieszkańcy doskonale się znają, wspierają, potrafią wspólnie działać. Jednak nie wszystko jest takie sielskie i idealne... 📢 Zdjęcia kibiców z meczu Legia Warszawa - Aston Villa. Oprawa z gorylem, komplet, Anglicy wypełnili sektor [GALERIA] Czwartek bezwzględnie należał do Legii Warszawa. Dzięki nienagannej grze i znakomitemu wsparciu z trybun stołeczna drużyna pokonała Aston Villę 3:2 na inaugurację fazy grupowej Ligi Konferencji. Widowisko przy Łazienkowskiej śledziło ponad 27 tys. kibiców. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Śledztwo w sprawie utonięcia Ukraińca w Ustce Prokuratura Rejonowa w Słupsku prowadzi śledztwo w sprawie utonięcia 53-letniego Ukraińca w Ustce. Sprawę zakwalifikowano z artykułu Kodeksu karnego dotyczącego nieumyślnego spowodowania śmierci.

📢 Z odciętym palcem jechał do szpitala. Pomógł mu dzielnicowy z Bytowa (WIDEO) Mężczyzna z odciętym palcem usiłował samodzielnie dotrzeć do szpitala. Opadał jednak z sił, więc gdy tylko na swojej drodze zauważył radiowóz postanowił poprosić o pomoc. Dzielnicowy, gdy tylko zauważył w jakim stanie jest mężczyzna natychmiast zareagował i pilnie przy użyciu sygnałów przewiózł rannego do szpitala, dzięki czemu mężczyzna trafił pod opiekę specjalistów. 📢 Dzień bez samochodu 2023. W piątek i sobotę darmowa komunikacja miejska dla mieszkańców Słupska W piątek (22 września) i sobotę (23 września) mieszkańcy Słupska miejskimi autobusami pojadą za darmo.

📢 Psy do adopcji ze schroniska w Słupsku. Wszystkie zwierzaki czekają na nowego i kochającego właściciela [ZDJĘCIA] W słupskim schronisku dla zwierząt, na nowy i kochający dom czeka wiele zwierzaków. Wiele osób chciałoby adoptować szczeniaka, jednak warto zastanowić się też nad przygarnięciem starszego psa. Dorosłe bezdomniaki mają statystycznie mniejsze szanse na znalezienie nowego domu. Dziś to właśnie one chcą się państwu przedstawić.

📢 Michał Michalak z Czarnych Słupsk: Czuję się dobrze z wyzwaniami, bo wtedy gram swoją najlepszą koszykówkę Polską Ligę Koszykówki zna od podszewki, bo grał w wielu jej klubach. W ostatnich latach próbował sił także w lidze włoskiej, niemieckiej, hiszpańskiej czy tureckiej. Rzucający obrońca Michał Michalak związał się z Grupą Sierleckimi Czarnymi Słupsk i ma być liderem słynącego z waleczności zespołu. 📢 Historia słupskiego Zatorza. Ulica Jana Sobieskiego na starych fotografiach [ZDJĘCIA] Trudno wyobrazić sobie taki Słupsk, w którym Zatorze to tylko potoczna nazwa podmiejskiego obszaru budownictwa indywidualnego. Że to nie dzielnica wielotysięcznych osiedli z blokowiskami, tworzących drugie miasto za kolejowymi torami. Zatorze pewnie pozostałoby jako peryferie Słupska, gdyby nie kilka korekt planów rozwoju przestrzennego miasta, dokonanych na przełomie lat 50. i 60. minionego stulecia. Przypominamy więc, dlaczego zmieniano te plany i jakie były pierwsze tego rezultaty, które pół wieku temu widziała ówczesna młodzież. Jak ulica Sobieskiego, niczym gruba kreska, oddzieliła Zatorze od starszej części Słupska.

📢 Zaczynamy poważne granie. Grupa Sierleccy Czarni Słupsk z nowym sponsorem i transferem! To ten moment, na który przez kilka miesięcy z niecierpliwością czekali wszyscy fani basketu ze Słupska. Grupa Sierleccy Czarni Słupsk zaczynają ligowe granie, a jeśli weźmiemy pod uwagę ostatnie informacje dotyczące słupskiego klubu - sezon 2023/2024 zapowiada się wyjątkowo.

📢 Wyprzedaż garażowa, rośliny za odpady i poczęstunek. PSZOK w Ustce zaprasza Zakład Gospodarki Komunalnej w Ustce w najbliższą sobotę 23 września na terenie PSZOK-u organizuje dla mieszkańców wyprzedaż garażową i zbiórkę odpadów. Podczas tego wydarzenia będzie można wymienić odpady za roślinkę, pohandlować rzeczami, które mogą komuś się przydać, a dla dzieci przewidziano gry edukacyjne i zabawy. 📢 Blog 57. FPP. Odcinek 5: BBB, czyli Boska Beata Bilińska [ZDJĘCIA] Dziwnymi drogami płynie czasem pani Muzyka. Tak było w przypadku Koncertu fortepianowego a-moll Roberta Schumanna. Nie powstałby, gdyby nie wredni wydawcy i zakochana kobieta. A gdyby Schumann nigdy go nie napisał, to nie mielibyśmy wielkiej romantycznej uczty na zakończenie 57. Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku. Uczty, którą sprawiła nam wraz z genialnym romantycznym kompozytorem Beata Bilińska. Mistrzyni.

📢 Coraz większy problem na rynku pracy! Spotyka się z nim nawet 8 na 10 pracowników. „Może spotkać się z tym praktycznie każdy" – Według WHO wypalenie zawodowe stanowi jedno z poważniejszych zagrożeń naszych czasów – mówi nam Aleksandra Tokarewicz z Helping Hand. – Z różnych badania wynika, że 6 na 10, a nawet 8 na 10 osób doświadcza symptomów wypalenia zawodowego, więc to na pewno jest duży problem – dodaje. Pozytywny jest fakt, że coraz więcej osób zaczyna zwracać uwagę na równowagę pomiędzy życiem zawodowym a osobistym. 📢 Tragiczny wypadek na trasie Wysin - Chrósty w gm. Liniewo. Zginęło 2-letnie dziecko. Kobieta w ciąży w ciężkim stanie Do tragicznego wypadku doszło 20.09.2023 r. ok. godz. 17:10 na trasie Wysin - Chrósty Wysińskie w gminie Liniewo (pow. kościerski). Jak informuje bryg. Łukasz Płusa, oficer prasowy KW PSP w Gdańsku, w wypadku zginęło 2-letnie dziecko. Matka dziecka w ciężkim stanie trafiła do szpitala.

📢 Rozpoczął się kolejny etap prac remontowych na ulicy Armii Krajowej w Słupsku. Zamknięto skrzyżowanie z ulicą Pobożnego [WIDEO,ZDJĘCIA] Postępują prace związane z modernizacją ulicy Armii Krajowej. Dla ruchu zamknięto skrzyżowanie z ulicą Pobożnego, ale od ulicy Partyzantów możliwy jest już przejazd wyremontowanym odcinkiem. 📢 Słupski radny Kamil B. prawomocnie skazany za płatną protekcję W środę Sąd Okręgowy w Słupsku prawomocnie skazał słupskiego radnego Kamila B. oskarżonego o płatną protekcję i oszustwa. Oskarżony obiecał kilku osobom załatwienie mieszkań komunalnych i wziął od nich pieniądze. Za to dostał karę w zawieszeniu, grzywnę, a wyrok zostanie podany do publicznej wiadomości. 📢 Bazarek Natury wraca do Krępy Słupskiej po letniej przerwie. W ofercie wystawców same smakowitości Bazarek Natury zawita do Krępy Słupskiej po letniej przerwie. Już w sobotę, 23 września, mieszkańcy regionu będą mogli ponownie nabyć pyszne wyroby od lokalnych przedsiębiorców.

📢 Ptasia matematyka w SP1 w Słupsku. Uczniowie poznają królową nauk w niezwykle ciekawy sposób Matematyka wcale nie musi być taka straszna. Przekonali się o tym uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Słupsku. Rachować uczą się poprzez obserwację… ptaków. 📢 Pogrzeb tragicznie zmarłych strażaków z OSP Żukowo. Całe miasto pożegnało druhnę Karolinę i druha Łukasza Wyruszyli na akcję, z której już nie powrócili. Żukowo pożegnało druhnę Karolinę i druha Łukasza z tutejszej jednostki OSP. Na uroczystości przybyły liczne delegacje straży z całego regionu, a także przedstawiciele władz gminnych, powiatowych i wojewódzkich. 📢 Wspólna droga Czarnych Słupsk i Energi. Firma energetyczna sponsorem strategicznym koszykarskiego klubu Odbudowywana w pięciu-sześciu latach w Słupsku koszykówka przekonała do siebie sponsora, z którym w XXI wieku sięgała po medale mistrzostw Polski. W środę, 20 września 2023 roku Grupa Sierleccy Czarni Słupsk obwieścili w wieżowcu Olivia Star w Gdańsku, że mecenat nad klubem w formie sponsora strategicznego objęła Energa z Grupy Orlen.

📢 Targi kolejowe już po raz 15. w Gdańsku. TRAKO gromadzą ekspertów z branży kolejowej z całego świata. Jaka przyszłość czeka kolej? edycja targów TRAKO rozpoczęła się wczoraj w obiektach Amberexpo Międzynarodowych Targów Gdańskich. W debacie otwarcia dyskutowano o roli kolei w zapewnieniu bezpieczeństwa kontynentu w obliczu wojny u granic UE. TRAKO to blisko 600 wystawców. Aż 51 z nich pokazuje bardzo zróżnicowany tabor kolejowy, od tramwajów, przez maszyny torowe, po wagony i lokomotywy - na ekspozycji zewnętrznej. Targi znane są z tych robiących wrażenie prezentacji. 📢 Tysiąc złotych mandatu za kolizję na ulicy Wróblewskiego w Ustce We wtorek w południe na ulicy Wróblewskiego w Ustce doszło do kolizji. Samochód, który się zatrzymał przed przejściem dla pieszych, został uderzony przez nadjeżdżający pojazd. Policja wystawiła sprawcy mandat w wysokości tysiąca złotych.

📢 Pożegnanie doktora Jerzego Kozakiewicza. Ustecki lekarz zmarł w wieku 78 lat W środę 20 września na cmentarzu w Ustce rodzina, przyjaciele i mieszkańcy miasta pożegnają doktora Jerzego Kozakiewicza, znanego i lubianego lekarza, kierownika Przychodni Miejskiej w latach 1985-2002. Jerzy Kozakiewicz zmarł w wieku 78 lat. 📢 Tak mieszka Agnieszka Kaczorowska z mężem i córkami. Jak wygląda luksusowa willa tancerki? Zobacz elegancki dom Agnieszki Kaczorowskiej Agnieszka Kaczorowska-Pela to popularna tancerka, aktorka i choreografka. Celebrytka zaczęła być rozpoznawalna, gdy wcieliła się w rolę Bożenki w popularnym serialu „Klan". Zobacz, jak wygląda luksusowy dom Agnieszki Kaczorowskiej z tarasem i ogrodem. Sprawdź, jak się urządziła tancerka, która była trenerką i zwyciężczynią jednej z edycji telewizyjnego show „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”. 📢 Stare zdjęcia Słupska w kolorze. Zobacz jak wyglądał Słupsk 50 lat temu na pokolorowanych przez sztuczną inteligencję zdjęciach (zdjęcia) Co jakiś czas na naszym portalu prezentujemy materiały ze starymi, czarno-białymi zdjęciami Słupska i regionu słupskiego. Zobaczcie jak wyglądał Słupsku w latach 70,80 i 90-tych na pokolorowanych przez sztuczną inteligencję zdjęciach. Zobacz ulicę Wojska Polskiego sprzed kilkudziesięciu lat na kolorowych fotografiach.

📢 Nocne eksplozje w Bytowie. Pożar budynku dwurodzinnego z magazynem energii (WIDEO) To cud, że nikt nie zginął. Przy ulicy Dunikowskiego w Bytowie doszło do pożaru budynku dwurodzinnego z magazynem energii. Na szczęście dzieci udało się szybko wyprowadzić. Rodzina potrzebuje pomocy. 📢 Najlepsze memy o grzybach. Tych memów jeszcze nie widziałeś. Śmieszne obrazki GRZYBOBRANIE 2023 (NOWE MEMY) 19.09.23 Grzybobranie 2023 czas zacząć. Połowa września, jest ciepło a w nocy czasem popaduje deszcz. To idealne warunki do rozwoju grzybni a co za tym idzie nasze lasy pełne są podgrzybków, prawdziwków, koźlaków ale i muchomorów. Grzybiarze to wdzięczny temat do śmiechu. Dlatego też co roku powstają, można powiedzieć jak grzyby po deszczu, kolejne porcje prześmiewczych obrazków o grzybach i grzybobraniu. Z czego śmiejemy się w tym roku? Zobaczcie sami - oto najlepsze memy o grzybiarzach w 2023 roku.

📢 Budowa węzła transportowego na ostatniej prostej. Zobacz nowe zdjęcia z perspektywy drona Na zapleczu słupskiego dworca kolejowego kończą się prace budowlane wielofunkcyjnego dworca autobusowego. Nowy węzeł transportowy wkrótce zostanie otwarty. 📢 Przysięga dobrowolsów w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce W sobotę 12 sierpnia na placu apelowym Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej odbyła się uroczysta przysięga wojskowa. 93 szeregowych z dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej zdało egzamin, a 35 z nich już wybiera się do jednostek w różnych częściach Polski. 📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Jakie są warunki aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 10.08.23 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Zobacz, kto wziął ślub w pierwszy weekend sierpnia [ZDJĘCIA] Śluby 2023 w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Przedstawiamy galerię zdjęć ślubnych par z pierwszego weekendu sierpnia. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia! 📢 Budowa węzła transportowego na finiszu. Zobacz, jak wygląda nowe centrum komunikacyjne Słupska [ZDJĘCIA,VIDEO] Dobiegają końca prace związane z budową węzła transportowego zlokalizowanego za dworcem PKP w Słupsku. Obiekt ma być gotowy po wakacjach. Odjeżdżać będą stąd autobusy komunikacji regionalnej.

📢 Budowa drogi ekspresowej S6. Odcinek Bożepole Wielkie - Obwodnica Trójmiasta na zdjęciach z drona Na najnowszych zdjęciach opublikowanych przez GDDKiA możemy zobaczyć, jak prezentuje się ekspresowa szóstka na odcinku Bożepole Wielkie - Obwodnica Trójmiasta. Jak wygląda postęp prac na innych budowanych odcinkach s6?

📢 Stare zdjęcia z miasteckiego liceum. Trzecia część wspomnień Prezentujemy trzecią część zdjęć z życia dawnego miasteckiego liceum. W większości są to fotografie z lat 90. i młodsze. Dokumentują szkolne wydarzenia - oficjalne i te mniej oficjalne. 📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 Od centrum Słupska na zachód. Zobaczcie ulicę Tuwima na dawnych zdjęciach! Ulica Tuwima nie jest reprezentacyjna ani urokliwa pod względem architektonicznym, ale to najbardziej ruchliwa i wielofunkcyjna ulica, wiodąca z centrum Słupsku w kierunku Szczecina. Mimo obwodnicy S6, ringu w ciągu DK21 przez miasto oraz częściowego rozdzielenia kierunków ruchu na sąsiednie ulice równoległe i przecznice, wciąż pozostaje drogowym oknem miasta na zachód. I tak jest od kilku stuleci.

📢 Bal Seniora w Czarnej Dąbrówce. Tańce i zabawa (ZDJĘCIA) Bal Seniora w Czarnej Dąbrówce. Tańce i zabawa niemal do rana.

📢 Tak będzie wyglądał nowy słupski dworzec autobusowy. Zobacz wizualizacje Informowaliśmy, że zaczęły się prace przy porządkowaniu terenu i rozbiórce zabytkowego budynku pod budowę słupskiego węzła komunikacyjnego, a projekt dopiero powstaje. Są już jednak pierwsze wizje nowego dworca autobusowego, zaprezentował je słupski Inwestprojekt, który projektuje węzeł. Zaznaczmy, że tutaj wciąż są detale dopracowywane między projektantem a Zarządem Infrastruktury Miejskiej. 📢 Inowrocław. Mistrzostwa Polski Strongman w Inowrocławiu. Wygrał Robert Cyrwus. Trzeci Oskar Ziółkowski z Grudziądza. Zdjęcia Przed halą widowiskowo-sportową w Inowrocławiu w sobotę, 26 września, odbyły się Mistrzostwa Polski Strongman. Rywalizowało 10 siłaczy, wyłonionych w eliminacjach, które dzień wcześniej odbyły się w Latkowie. Mistrzowski tytuł zdobył Robert Cyrwus.

📢 Zobacz, jak wygląda nowy Park Zachodni w Słupsku (zdjęcia) Jednym z zadań w projekcie „Słupskie kliny zieleni” było stworzenie Parku Zachodniego, który w założeniu miał stać się miejscem spotkań i spacerów dla mieszkańców szybko rozrastającego się osiedla Niepodległości. Park jest już praktycznie skończony, można z niego korzystać, a do całkowitego finiszu brakuje jeszcze tylko oświetlenia i pełnego rozkwitu zasadzonych roślin. 📢 Słupska ulica Wolności czyli dawniej Pastwiskowa. Tak tam było. Pamiętacie ją? (zdjęcia) To niedługa, niespełna 700-metrowa ulica o wąskich chodnikach i niezbyt szerokiej jezdni, ale będąca wciąż ważnym traktem w układzie komunikacyjnym Słupska. Łączy śródmiejskie ulice oraz podmiejskie tereny, rozciągnięte w północno – zachodniej strefie przymorskiej. Od powojnia zwie się ulicą Wolności, usytuowana jest pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Kołłątaja w kierunku zachodnim oraz ulic Kopernika, Staszica i ronda Inwalidów Wojennych RP w centrum.

📢 Bal maturalny ZSI na koniec sezonu studniówkowego [zdjęcia] Chociaż w kalendarzu juz marzec, to w Słupsku odbyła się jeszcze jedna zabawa studniówkowa. W Aureusie bawili się uczniowie ZSI.

📢 Warsztaty terapii zajęciowej w Sycewicach W Sycewicach uroczyście otwarto pierwsze w powiecie słupskim warsztaty terapii zajęciowej dla niepełnosprawnych.

