Przegląd prasy 24.02.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Prasówka 24.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie są utrudnienia w ruchu w woj. zachodniopomorskim (24.02.2024)? Sprawdź, gdzie mogą wystąpić trudności Gdzie w województwie zachodniopomorskim należy spodziewać się dzisiaj (24.02.2024) utrudnień? Protest: droga S11, Węzeł Koszalin Zachód (2. km) Możliwy zjazd na DW 112 lub kontynuowanie jazdy S11 poprzez ronda rozprowadzające (zjazd i ponowny wjazd na S11)..

📢 Jak nie dać złapać się w sieci i nie zostać smombie? Słupscy policjanci o cyberpułapkach W ramach projektu edukacyjnego „Bezpieczny nastolatek w świecie cyfrowym” słupscy policjanci prowadzą spotkania z uczniami klas VIII. 📢 Słupska kolekcja Witkacego powiększyła się o dwa portrety. Choć malował po alkoholu i kokainie, są dziełami sztuki Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku wzbogaciło się o dwa obrazy Stanisława Ignacego Witkiewicza. To portret jego matki - Marii z Pietrzkiewiczów Witkiewiczowej oraz kuzyna - Tadeusza Wawrzyńca Pietrzkiewicza. Zakup prac sfinansował samorząd województwa pomorskiego oraz Port Lotniczy w Gdańsku im. Lecha Wałęsy.

Prasówka 24.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Skoki narciarskie. Dzisiaj w Oberstdorfie KONKURS DUETÓW, WYNIKI Zniszczoł i Żyła blisko podium w historycznych zawodach Pucharu Świata W piątek 23 lutego 2024 roku w niemieckim Oberstdorfie odbył się konkurs duetów. Pierwszy raz w Pucharze Świata duety rywalizowały na mamuciej skoczni. Polskę reprezentowali Aleksander Zniszczoł i Piotr Żyła. Poniżej WYNIKI.

📢 Wracał z rozmowy o pracę z dwoma promilami alkoholu w wydychanym powietrzu. Trafił na policjantów W ręce tuchomskich funkcjonariuszy wpadł nietrzeźwy kierowca. Mężczyzna, choć twierdził, że wypił tylko trzy piwa miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Wracał od przyszłego pracodawcy uzgadniać z nim warunki zatrudnienia. Stracił prawo jazdy, a za jazdę w stanie nietrzeźwości może trafić do więzienia nawet na 3 lata.

📢 Oto nowy fiat 126p w elektrycznej wersji! Maluch Vision zachwyca! Jak Wam się podoba taka modyfikacja? 23.02.2024 Tak się prezentuje nowy maluch! To naprawdę byłby motoryzacyjny hit! Nowy Maluch! Fiat 126p w elektrycznej wersji! Każdy zna Fiata 126p "malucha", który przez 28 lat był produkowany w naszym kraju. To bez wątpienia legenda rodzimej motoryzacji, która wciąż - gdy tylko pojawia się na drodze - wywołuje miłe wspomnienia i wzbudza niemałe emocje! ZOBACZCIE ZDJĘCIA

📢 Niezwykła atrakcja, niezapomniane wrażenia. Pomorska Góra Piachu. Możesz tam wejść Pomorska Góra Piachu to ciekawe miejsce i nietypowa atrakcja turystyczna. Każdy może na nią wejść. Jest tylko mała wspinaczka, oczywiście morze piasku, no i niezapomniana wrażenia. 📢 Finał konkursu „Młodzież dla Przystani”. Koncert w Słupsku [zdjęcia] W Słupsku odbył się finał konkursu „Młodzież dla Przystani”. Ideą tego przedsięwzięcia była promocja pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz autyzmem. 📢 Zmiany w abonamencie RTV w 2024. Te osoby nie muszą już go płacić. Kogo zwolniono z opłacania abonamentu RTV 23.02.2024 Najnowsze rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie obowiązku opłacania abonamentu RTV oraz jego wysokości zaktualizowało obowiązujące stawki na 2024 rok. W rozporządzeniu czytamy również o tym kto nie musi już opłacać abonamentu za posiadania radia oraz telewizora. Kto od tego roku nie musi tego robić? Ustawodawca jasno określa osoby, które są zwolnione z tego obowiązku. Sprawdź czy musisz opłacać abonament RTV.

📢 13 cudów Chin: miejsca, w których istnienie ciężko uwierzyć. Największy lej krasowy świata, kolorowe góry i inne niesamowitości Najludniejszy kraj świata, ze względu na ogromną powierzchnię i jej znaczne zróżnicowanie, jest jednym z najbardziej intrygujących kierunków podróży. Niekiedy podobnych miejsc nie znajdziecie nigdzie indziej na świecie – oto 13 cudów Chin, w których istnienie ciężko uwierzyć. Największy lej krasowy świata, kolorowe góry i kamienny las – co jeszcze warto tam zwiedzić?

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Od swoich ofiar wyłudzili ponad milion złotych. Zostali zatrzymani w Koszalinie! [ZDJĘCIA] Podawali się z policjantów, urzędników, pracowników banków po to, by przejmować oszczędności swoich ofiar. Zostali zatrzymani przez koszalińską policję. Dokładna skala ich działania nie jest jeszcze znana. Wiemy, że ofiary pochodzą z terenu kilku województw, a straty wstępnie szacowane są na ponad milion złotych. 📢 Modne tapety – trendy na 2024 r. Wybraliśmy najpiękniejsze wzory na wiosnę. Te tapety to hit – ściana w salonie nie musi być nudna! Modne tapety królują w najlepszych projektach wnętrz w 2024 roku. Chcesz zrobić szybką metamorfozę salonu, sypialni czy łazienki na wiosnę? Udekoruj ścianę modnym wzorem tapety. Zobacz, jakie motywy są na topie w 2024 roku i wybierz idealny wzór dla siebie. Sprawdź, jak modnie i oryginalnie ozdobić dom piękną tapetą.

📢 Strefa Imprez. DJ Fafaq w Crystal Club Słupsk. Tak się bawiliście [ZDJĘCIA] Zobacz, jak bawili się słupszczanie na ostatnich imprezach w Crystal Club. Gwiazdą weekendy był znany DJ Fafaq. 📢 Policjanci z Koszalina zatrzymali pięciu poszukiwanych. Wśród nich jest 16-latek Policjanci w ciągu jednej doby na terenie powiatu koszalińskiego zatrzymali 5 osób poszukiwanych. Wśród zatrzymanych był również 16-latek, wobec którego prowadzone były tzw. poszukiwania opiekuńcze.

📢 Te znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? To będzie wspaniały rok. Co czeka cię w 2024 roku? 23.02.2024 Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Jaki będzie rok 2024 w sferze zawodowej? Które znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? Sprawdź nasz horoskop na nowy rok i dowiedz się, jakie jest Twoje przeznaczenie.

📢 Te znaki zodiaku to najtrudniejsze żony. Mają ciężki charakter [LISTA] 23.02.2024 Na początku wydają się wspaniałymi partnerkami, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Wtedy pokazują ukochanemu prawdziwy charakter. Co możemy wyczytać w horoskopie o konkretnym znaku zodiaku? Zobacz listę! 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 23.02.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Kobiety o tych imionach są najmądrzejsze. Sprawdź, czy jesteś na liście 23.02.2024 Jakie imiona predestynują ludzi do bycia szczególnie inteligentnymi? Każde imię niesie ze sobą określone znaczenie. Poszczególnym imionom przypisuje się rozmaite dyspozycje osobowościowe – takie jak charakter, temperament, zainteresowania, czy inteligencję. Sprawdź inteligencję konkretnych imion według opinii ezoteryków, którzy bazują także na dawnej tzw. wiedzy tajemnej.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 23.02.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 23.02.2024 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę.

📢 Porcelana z PRL - kolekcjonerski rarytas. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 23.02.2024 Unikalna porcelana z PRL poszukiwana przez kolekcjonerów może zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na niej zarobić fortunę! Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalna porcelana poszukiwana przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie ją sprzedać! 📢 Waloryzacja emerytur w 2024 roku. Co musisz wiedzieć? Ile pieniędzy dotrzymają emeryci? Takie są prognozy 23.02.2024 Waloryzacja emerytur to temat, który wciąż pozostaje na pierwszym planie zainteresowania wielu Polaków. Oto wszystko, co musisz wiedzieć o waloryzacji emerytur na rok 2024. Jaki jest przewidywany wskaźnik waloryzacji w 2024 roku? Jakie są wyliczenia? 📢 Depresja - choroba, której wciąż się wstydzimy. Niepotrzebnie 23 lutego obchodzimy światowy dzień walki z depresją. Według WHO już w 2030 roku będzie to “najpopularniejsza” choroba na globie. Tylko w Polsce oficjalnie choruje milion 200 tysięcy osób, a zdaniem ekspertów, to nie są pełne dane. Zdrowie psychiczne to ciągle wstydliwy temat. Niestety, skutki tego potrafią być tragiczne.

📢 71 tysięcy złotych dla najlepszych sportowców. Stypendia sportowe gminy Bytów rozdane Ponad 70 tysięcy złotych wydal urząd miejski na stypendia sportowe dla najlepszych zawodników. Sporą pulę zgarnęła Garda Bytów.

📢 Granty dla szkół podstawowych w Pomorskiem. Na liście także placówki z regionu Ponad 60 szkół podstawowych w województwie pomorskim otrzyma dotacje na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, warsztaty psychologiczne a także zajęcia sportowe. Z oferty edukacyjnej skorzysta prawie 10 tysięcy uczniów i nauczycieli. 📢 Te produkty znikły ze sklepów! Słodycze wycofane ze sprzedaży (luty 2024). Mają niebezpieczną substancję. Ostrzeżenia GIS i GIF. Niebezpieczne produkty spożywcze w lutym 2024 roku. Nie kupuj batonów Milka Oreo (37g) ze względu na możliwe zanieczyszczenie produktu fragmentami plastiku! Z kolei sieć Kaufland wycofała ze sprzedaży K-Classic Ciastka z podwójną czekoladą 200 g. - Nie można wykluczyć, że produkt może zawierać drobne, metalowe ciała obce - informuje producent. Są też inne towary, które Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofali ze sklepów i aptek. Kliknij, sprawdź aktualną listę!

📢 W Korzybiu powitano nowy wóz bojowy dla strażaków Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Korzybiu w gminie Kępice wzbogaciła się o nowy wóz ratowniczo-gaśniczy. Przywitano go z fanfarami, szampanem i słodkim poczęstunkiem. 📢 Proces słupskiej prawniczki Katarzyny R. „Przerażona uderzała głową o dach radiowozu" W kolejnej odsłonie procesu słupskiej prawniczki Katarzyny R. zeznawało dwoje świadków. Jednak wciąż nie wiadomo, jakie były motywy działania oskarżonej o próbę zabójstwa 41-letniej adwokat. W kwietniu zapowiada się zakończenie sprawy. 📢 "Łowca nastolatek" trafi na 15 lat do więzienia. Znany z Zatoki Sztuki Krystian W. został skazany przez sąd w Wejherowie Na 15 lat więzienia został skazany w czwartek Krystian W., określany przez media jako "łowca nastolatek", przez sąd w Wejherowie m.in. za przestępstwa seksualne wobec nastoletnich i nieletnich dziewcząt. Były szef Zatoki Sztuki w Sopocie – Marcin T. usłyszał wyrok 6 lat więzienia. Wyrok jest nieprawomocny.

📢 9 niesamowitych zakątków Norwegii. Koniecznie je odwiedź, jeśli jesteś miłośnikiem zachwycającej przyrody Kraje skandynawskie to, według wielu podróżników, jedne z najpiękniejszych zakątków Europy. Ich dziewicza przyroda zachwyca każdego, kto potrafi docenić piękno natury. Z takich krajobrazów znana jest przede wszystkim Norwegia – oto 9 najpiękniejszych miejsc w tym niezwykłym kraju. Musisz je odwiedzić, jeśli jesteś miłośnikiem zapierających dech w piersiach widoków. 📢 Jakie wybrać drewno do wędzenia szynki, kiełbasy, boczku albo ryby? Wybór drewna ma wpływ na kolor i smak Jakie drewno wybrać do wędzenia szynki, ryby i kiełbasy albo boczku? Jakiej wilgotności powinno być wybrane drewno? Od czego zależy kolor i smak wędlin z wędzarni? Odpowiadamy na najważniejsze pytania. Podpowiadamy też, jakiego drewna lepiej nie używać do wędzenia, bo efekt może sprawić zawód smakowy. Własna wędzarnia w ogrodzie to niedawno spełnione marzenie? Zapraszamy do przewodnika dla początkujących.

📢 Wyjątkowy dom Tomasza Szczepanika. Zobacz, jak muzyk urządził się na słonecznej wyspie. Tak mieszka juror „The Voice Senior” – galeria zdjęć Wyjątkowy dom Tomasza Szczepanika zlokalizowany jest na słonecznej wyspie Oceanu Atlantyckiego. Juror „The Voice Senior” może się pochwalić wyjątkową nieruchomością z prywatnym basen, ogromnym tarasem i przepięknym widokiem. Zobacz, gdzie kupił dom Tomasz Szczepanik. Tak pięknie mieszka lider zespołu Pectus. 📢 Umorzona sprawa karnoskarbowa Magdaleny Adamowicz. Zarzuty przedawniły się, postępowanie trwało w sądach 4 lata Gdański sąd rejonowy umorzył postępowanie w sprawie karnoskarbowej Magdaleny Adamowicz. Wdowa po prezydencie Gdańska została wcześniej uniewinniona od zarzutów nieujawnienia dochodów z lat 2011-12. Prokuratura złożyła odwołanie od wyroku we wrześniu 2022 roku. Już tamten proces przeciągał się z powodu zwolnień lekarskich obecnej europoseł, w sumie niedostępna była rok. Sąd wyższej instancji dopiero za trzecim podejściem rozpatrzył sprawę z kilkumiesięcznym poślizgiem. Rozpoczęcie powtórzonego postępowania wyznaczono dopiero na kwartał przed przedawnieniem.

📢 Prawie sześć tysięcy pacjentów z Ukrainy leczonych w słupskim szpitalu W sobotę, 24 lutego, mijają dwa lata od agresji Rosji na Ukrainę. W tym czasie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku leczono 5363 pacjentów z Ukrainy. W słupskim szpitalu pomoc otrzymują zarówno dorośli, jak i dzieci. 📢 Stare zdjęcia Słupska w kolorze. Zobacz, jak wyglądało miasto 50 lat temu na koloryzowanych zdjęciach Co jakiś czas na naszym portalu prezentujemy materiały ze starymi, czarno-białymi zdjęciami Słupska i regionu słupskiego. Zobaczcie jak wyglądał Słupsk w latach 70.,80. i 90-tych na pokolorowanych przez sztuczną inteligencję zdjęciach. 📢 Nowy szef posterunku w Czarnej Dąbrówce. Dochodzeniowiec kierownikiem Komendant bytowskiej policji mianował na stanowisko kierownika posterunku policji w Czarnej Dąbrówce - asp. szt. Wojciecha Jaśniaka.

📢 Rośnie liczba kradzieży w sklepach. Złodzieje nie gardzą nawet drobnymi łupami Policyjne statystyki nie pozostawiają złudzeń. Kradzieże w sklepach to problem, który z roku na rok przybiera na sile. Z procederem zmagają się nie tylko wielkie sieci handlowe, ale i małe punkty. Ze sklepowych półek znikają nawet produkty warte kilka złotych.

📢 Zaniedbany dworzec w Kępicach zmienia się w nowoczesne centrum przesiadkowe. Trwają prace wewnątrz obiektu Zaniedbany i zapomniany dworzec kolejowy w Kępicach przechodzi metamorfozę. Budynek zostanie zaadaptowany na centrum przesiadkowe. Prace przebiegają zgodnie z planem, wewnątrz obiektu trwają roboty rozbiórkowe. 📢 Od dziś utrudnienia dla słupskich kierowców. Zamknięto przejazd przez Stary Rynek Trwają prace przy rewitalizacji Starego Rynku w Słupsku. Od środy wyłączony z ruchu jest fragment jezdni w ciągu ulicy Grodzkiej. Wykonawca przystępuje do prac rozbiórkowych. Utrudnienia potrwają około dwóch miesięcy.

📢 Hotelowy kolos z Pobierowa coraz bliżej otwarcia. Zwiedziliśmy hotel Gołębiewski [ZDJĘCIA] Trwają odbiory i uzgodnienia z urzędami w sprawie inwestycji - twierdzą inwestorzy z hotelu Gołębiewski w Pobierowie. - A każde takie spotkanie z odpowiednimi urzędnikami powoduje, że jesteśmy bliżej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Nam udało się zobaczyć jak wygląda ukończona część hotelu. Zwiedziliśmy cały parter.

📢 Słupscy żołnierze wrócili z Iraku. Pełnili tam służbę przez pół roku W garnizonie 7. Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku powitano żołnierzy tej jednostki, którzy pełnili misję w Iraku. Służyli tam sześć miesięcy. 📢 Tyle zarobią zawodowi żołnierze w 2024 roku! MON przedstawiło projekt rozporządzenia Wynagrodzenie żołnierzy istotnie wzrośnie. Na podstawie ustawy o obronie ojczyzny oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej wojskowi otrzymają o ok. 20 % większe uposażenie. Pensja żołnierzy zawodowych uzależniona jest od kilku czynników, w tym od posiadanego stopnia. Oto jak będą się kształtowały wynagrodzenia w 2024 roku. 📢 Jak otrzymać 30 tys. zł z Urzędu Pracy na własny biznes? Zapisz się na bezpłatne szkolenie Słupski Inkubator Technologiczny zaprasza na bezpłatne szkolenia dotyczące pozyskiwania dotacji z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Ekspert omówi zasady przygotowania wniosku oraz elementy biznesplanu. Będzie także możliwość indywidualnych konsultacji ze specjalistą.

📢 Napad na magazyn broni w CSSMW w Ustce i zabójstwo milicjanta w Sławnie 3 sierpnia 1984 roku w Areszcie Śledczym w Gdańsku została wykonana kara śmierci. Skazańcem był 25-letni Janusz Magierski. Wyrok miał stanowić jasny przekaz, że na władzę ludową nikt ręki nie podniesie. Został wydany zanim sprawa trafiła do sądu.

📢 Potężny protest rolników w Bytowie. Dołączyli pszczelarze, myśliwi i firmy transportowe 300 ciągników rolniczych i ponad 500 osób uczestniczyło w proteście rolników w Bytowie. Miasto zatrzymało się na kilka godzin. Rolnicy protestowali przeciw unijnemu „Zielonemu Ładowi”, jak i niekontrolowanemu napływowi żywności z Ukrainy. 📢 Rolnicy zjechali protestować do Słupska. Manifestacja zablokowała ruch w centrum miasta [ZDJĘCIA] Do Słupska zjechali rolnicy z regionu. Kilkaset ciągników i maszyn rolniczych w bardzo wolnym tempie jeździło głównymi ulicami centrum, co znacznie utrudniło ruch pojazdów. Rolnicy protestują zarówno przeciw unijnemu „Zielonemu Ładowi”, jak i niekontrolowanemu napływowi żywności z Ukrainy.

📢 Koalicja Obywatelska zaprezentowała kandydatów na burmistrza Ustki i wójta gminy Potęgowo. Poznaliśmy też liderów list do rady powiatu Kandydatem Koalicji Obywatelskiej na burmistrza Ustki jest wieloletni samorządowiec Piotr Wszółkowski, natomiast Paweł Wekwert, lokalny przedsiębiorca, powalczy o fotel wójta gminy Potęgowo. KO zaprezentowała również „jedynki” do Rady Powiatu Słupskiego. 📢 W branży offshore będą potrzebni nowi pracownicy W najbliższym czasie firmy związane z budową morskich farm wiatrowych na Bałtyku będą potrzebować wielu specjalistów. Chodzi o pracowników zarówno do fabryk, w których powstają elementy siłowni wiatrowych, jak i do baz serwisowych, które będą obsługiwać morskie farmy wiatrowe. Takich fachowców będzie potrzeba również w regionie słupskim. 📢 Urodziny Eskimorsów Trzebielino w... Wódce. Morsy mają już roczek (ZDJĘCIA) Huczne urodziny Eskimorsów Trzebielino w... Wódce. Morsy mają już roczek. Zimne kąpiele to dla nich pestka. Kilkadziesiąt osób, miłośników zimowej kąpieli hartowało swoje ciało. Sezon na morsowanie w pełni.

📢 Adam Treder kandydatem PiS na prezydenta Słupska. Piotr Müller: Wiem, kiedy trzeba zrobić krok w bok Kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Słupska jest Adam Treder, radny miejski i menadżer. Po wygranych wyborach chciałby zająć się organizacją transportu miejskiego, obiecuje darmowe bilety autobusowe dla uczniów szkól podstawowych i średnich zameldowanych w Słupsku.

📢 Blisko Sławna wyrasta ogromna estakada w ramach ekspresowej drogi S6. Zdjęcia Blisko Sławna wyrasta wielka estakada w ramach budowanej ekspresowej drogi S6. Wyrasta na trudnym technicznie terenie, bo podmokłym i w pobliżu Kanału Miejskiego wpadającego do rzeki Wieprzy. Byliśmy tam. Zobaczcie na zdjęciach postęp robót. 📢 Lista kandydatów na burmistrza Bytowa jest długa. Kto startuje? Kampania wyborcza w Bytowie ruszyła na dobre. Przynajmniej ta internetowa, bo na portalach społecznościowych niemal wszyscy potencjalni kandydaci pozmieniali zdjęcia profilowe na bardziej oficjalne. Giełda nazwisk jest naprawdę duża.

📢 Zwrot podatku 2024. Oto ulgi podatkowe, które można odliczyć w tym roku. Sprawdź wyliczenia! Zwrot podatku 2024. Zastanawiasz się, co można odliczyć od podatku w tym roku? Podatnicy na rozliczenie swoich dochodów za rok 2023 mają czas od 15 lutego do 30 kwietnia 2024 roku. Co będziemy mogli odliczyć, aby skorzystać ze zwrotu podatku? Zapoznaj się z najpopularniejszymi ulgami, które można odliczyć! 📢 Oto ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź !

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu!

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 800 plus! 📢 Stare zdjęcia miasteckiego fotografa. Walenty Demiro-Saulski był kronikarzem miasta Walenty Demiro-Saulski przez lata dokumentował fotograficznie Miastko. Przemierzał ulice miasta, nieco przygarbiony, z nieodłączną torbą fotograficzną i aparatem. Miastecki kronikarz zmarł w 1996 r. Pośmiertnie został Honorowym Obywatelem Miastka. Zobaczcie jego zdjęcia. To tylko niewielka część jego dorobku. Niestety, część negatywów kronikarza Miastka wylądowała w śmietniku.

📢 Dzieje Stoczni Ustka. Z mielizny na głęboką wodę (część II) Na przełomie dekad lat 60. i 70. Stocznia Ustka znalazła się na gospodarczej mieliźnie, z której jednak wypłynęła na głęboką wodę. Te zmiany kursu z fatalnego na pomyślny okazały się możliwe dzięki postępowi technicznemu w przemyśle okrętowym. Zasygnalizowano je w I części opublikowanych niedawno dziejów usteckiej stoczni.

📢 Mamusia przyjechała. Czas iść do garażu. Zobacz najśmieszniejsze memy o teściowej (NOWE MEMY) 18.02.2024 Relacje między zięciem a teściową nigdy nie należały do najlżejszych. Odkąd świat światem, między tymi osobami w rodzinie zgody nigdy być nie mogło. Oczywiście zdarzają się wyjątki jednak co do zasady potwierdzają one regułę. Jak wybrnąć z trudnej sytuacji w przypadku konfliktu z teściową? Najlepiej obrócić wszystko w żart. Jak wszystko, również i teściowe są wdzięcznym tematem do żartów oraz memów. Tych w Internecie nie brakuje. Zobaczcie najlepsze memy o teściowych w 2024 roku.

📢 Studniówki 2024. Uczniowie Zespołu Szkół Informatycznych w Słupsku bawili się w Aureusie [ZDJĘCIA] Studniówka 2024. W sobotę (17.02) uczniowie Zespołu Szkół Informatycznych w Słupsku bawili się na uroczystym balu studniówkowym. Impreza została zorganizowana w restauracji Aureus. Zobacz, jak bawili się tegoroczni maturzyści! 📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! 18.02.2024 Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, czy masz je w portfelu!

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! 18.02.2024 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Dworzec w Słupsku. Kloc, szkaradztwo, ale na zmiany jest za późno. Pozostaje pokochać Nie brakuje emocji wokół planowanej budowy nowego dworca PKP w Słupsku. Choć o gustach się nie dyskutuje, tu ludowymi przysłowiami nikt się nie przejmuje. Nowy dworzec klocem ochrzczony ma grupę przeciwników, która uważa, że projekt został spartaczony.

📢 Światowy Dzień Kota 2024. Zobacz najpiękniejsze kociaki naszych Czytelników [ZDJĘCIA] W sobotę 17 lutego obchodzimy Światowy Dzień Kota. Z tej okazji poprosiliśmy czytelników Głosu Pomorza o zdjęcia ich czworonożnych przyjaciół. Zobaczcie najpiękniejsze koty ze Słupska i regionu! 📢 Dzieje Stoczni Ustka. Z wiosłami, silnikami i pod żaglami (część I) Naszym przewodnikiem po dawnej usteckiej stoczni był Mieczysław Motyka (1927 – 1995) - jeden z 21 pierwszych stoczniowców, przyjętych do pracy na początku 1946 roku. Zastał rumowisko i powojenne zgliszcza, które udokumentował w swojej kronice oraz modelarni kutrów rybackich. 📢 Gdzie saszeta? Najlepsze memy o kotach. Te memy doprowadzą Was do łez. Twój kot też tak robi? (MEMY) 15.02.2024 Najnowsze memy o kotach w Internecie. Zobacz najśmieszniejsze obrazki z kotami w Internecie. Każdy, kto ma w domu kota ten wie, że z tymi czworonogami nie można się nudzić. Życie z nimi pod jednym dachem każdego dnia dostarcza całą masę prześmiesznych sytuacji. Dzięki temu internauci tworzą masę śmiesznych obrazków i memów o kotach z życia wziętych. Zobacz najnowsze i najśmieszniejsze memy o kotach w Internecie.

📢 Tak bawiliście się na ostatnich imprezach w Crystal Club w Słupsku [ZDJĘCIA] Zobacz, jak bawili się słupszczanie na ostatnich imprezach w Crystal Club.

📢 Międzynarodowy Zlot Morsów. Miłośnicy zimowych kąpieli opanowali Mielno [ZDJĘCIA, WIDEO] Niedziela była już ostatnim z czterech dni Międzynarodowego Zlotu Morsów w Mielnie. I dopiero tego dnia pogoda dopisała. Choć tak naprawdę uczestnicy zlotu chcieliby mieć śnieg i mróz, a nie 9 stopni Celsjusza powyżej zera. 📢 Kubańczyk i Mezo w Słupsku. Darmowy koncert w hali Gryfia W piątek, 23 lutego, Młodzieżowa Rada Miasta Słupska zaprasza na koncert z udziałem takich gwiazd, jak Kubańczyk, Mezo i Sqare. Dzień wcześniej młodzież może wziąć udział w warsztatach street dance. 📢 Studniówka Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Bytowie. Po królewsku - zdjęcia Przyszli maturzyści Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych bawili się na swojej studniówce w hotelu Kiston. Było po prostu po królewsku!

📢 Gala Sportu 2024 "Głosu Pomorza" i "Dziennika Bałtyckiego". Brawa dla zwycięzców! Panowie zamienili dresy na garnitury, a panie na wieczorowe suknie. W sobotę w Dolinie Charlotty pod Słupskiem odbyła się 64. Gala Sportu podsumowująca Plebiscyt Sportowy „Głosu Pomorza” i „Dziennika Bałtyckiego”. Nagrodzono i wyróżniono sportowców z całego Pomorza. 📢 Bytów z dawnych lat. Takich obrazków już nie ma. Zobaczcie zdjęcia Jaki był Bytów dwadzieścia lat temu? Możecie się przekonać oglądając zdjęcia w naszej fotogalerii. Niemal wszystko inaczej teraz wygląda. Inny rynek, inne ulicy, inne władze, częściowo inne problemy. Zapraszamy w fotograficzną przeszłość w niedaleką przeszłość. 📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Co zrobić aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 09.01.2024 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2024 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 09.01.2024 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu? 📢 Nowy pomysł na Stary Rynek w Słupsku. Budynek po kinie Milenium ma przejść do historii [ZDJĘCIA] 14 grudnia na specjalnym spotkaniu w słupskim ratuszu został zaprezentowany pomysł prywatnego inwestora na przebudowę kwartału zajmowanego przez obiekt po kinie Milenium. W jego miejscu powstać ma kompleks budynków usługowych wraz z podziemnym parkingiem.

📢 Strefa Imprez. Tak bawiliście się na otwarciu nowego lokalu Crystal Club w Słupsku Gorący imprezowy weekend w Crystal Club za nami. Imprezowiczów - zarówno w piątek, jak i w sobotę - nie brakowało. Zobaczcie, jak bawili się słupszczanie na otwarciu nowego klubu! 📢 Budowa S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Co nowego? Zobacz zdjęcia Odcinek S6 od Słupska do Bożegopola Wielkiego jest w budowie. Prace ziemne wyznaczają przebieg ekspresówki, co widać na najnowszych fotografiach. Zobacz postępy! 📢 Jak to z dworcami i koleją w Słupsku bywało [zdjęcia] W Słupsku rozpoczęto prace związane z budową nowego dworca kolejowego. Ale najpierw zostanie wyburzony ten dotychczasowy. Nowy dworzec ma być ukończony do 2026 roku. Przypominamy, ile już dworców Słupsk miał do tej pory i jakie były dzieje kolei w mieście.

📢 Słupsk w latach 80. Jak zmieniło się miasto? [ZDJĘCIA] Jak wyglądał Słupsk w latach 80. ubiegłego wieku? Niektóre miejsca zmieniły się całkowicie, inne w niewielkim stopniu. Z naszego archiwum wyszukaliśmy stare zdjęcia miasta. 📢 Psy do adopcji ze schroniska w Słupsku. Wszystkie zwierzaki czekają na nowego i kochającego właściciela [ZDJĘCIA] W słupskim schronisku dla zwierząt, na nowy i kochający dom czeka wiele zwierzaków. Wiele osób chciałoby adoptować szczeniaka, jednak warto zastanowić się też nad przygarnięciem starszego psa. Dorosłe bezdomniaki mają statystycznie mniejsze szanse na znalezienie nowego domu. Dziś to właśnie one chcą się państwu przedstawić. 📢 Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Potęga obuwnicza, po której zostały tylko wspomnienia Mija 20 lat od początku stanu upadłości, w którym znalazł się potentat przemysłowy Pomorza Środkowego, a zarazem jeden z największych w Polsce producentów obuwia – Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Takiego końca nie zapowiadało wcześniejsze półwiecze działalności tej firmy. W szczytowym okresie swego prosperowania wy-produkowała ponad 6 milionów par obuwia na rynek krajowy i zagraniczny, zatrudniając około 4,2 tysiąca osób. Pełniła też rolę miastotwórczą. Kalendarium wzlotu i upadku tego sztandarowego w peerelu przedsiębiorstwa odtwarzamy tekstami i zdjęciami, a także niepublikowanymi wspomnieniami o tym, gdzie dziś nie ma już nic.

📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 14.06.23 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać.

📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 Ta porcelana z PRL osiąga rekordowe ceny. Zestawy po kilkaset złotych na aukcjach i w sklepach z antykami. Szukają jej łowcy okazji 02.03.23 Moda na przedmioty z PRL wraca w wielu aspektach. Mowa tu nie tylko o trendach w modzie ale także w przedmiotach z tego co tu nie mówić, specyficznego okresu. Wśród przedmiotów cieszących się uznaniem kolekcjonerów i łowców okazji oprócz kryształów czy biżuterii znalazła się ostatnio także porcelana. Przedmioty wykonane z porcelany na aukcjach internetowych osiągają astronomiczne ceny. Które zestawy są najbardziej pożądane przez miłośników PRL? 📢 Miami Nice, Qugino, Tonic, Lizard, Adamek, Aga - tak bawiliście się kiedyś w słupskich klubach [zdjęcia] Aga, Adamek, Miami Nice, Qugino, Tonic, Lizard, Rokoko - pamiętacie te słupskie kluby? Zobacz, jak bawiliście się na imprezach w Słupsku 10 lat temu. [DRUGA CZĘŚĆ]

📢 Dożynki gminy Kołczygłowy. Msza, dzielenie chleba, konkursy, zabawa [ZDJĘCIA] W sobotę (3.09) odbyły się dożynki gminy Kołczygłowy. Rozpoczęły się mszą, a zakończyły zabawą. 📢 Śmieszne memy o znaczeniu imion. Adam, Dominik czy Mateusz i wiele innych. Zobacz śmieszne obrazki 21.07.2022 Każde imię ma swoje korzenie, znaczenie oraz symbolikę. Znasz jakąś Agnieszkę, Zbyszka, Tomka albo Julkę? Zobacz jak internauci komentują osoby noszące popularne imiona w Polsce. Zobacz śmieszne obrazki i memy o znaczeniu i symbolice imion.

📢 Dni Kołczygłów ze strongmanami i koncertami. Było energetycznie Do późnych godzin wieczornych bawili się mieszkańcy na kolejnych Dniach Kołczygłów. 📢 Studniówka 2022. Tak bawili się uczniowie II LO w Słupsku W sobotę 22 stycznia odbyła się studniówka II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku. Uczniowie bawili się w lokalu Stara Pralnia. Zobacz fotorelację z imprezy.

📢 Te osoby nie muszą się martwić opłatami za abonament RTV. Oto długa lista zwolnionych z opłaty W 2022 roku stawki za abonament RTV pozostają na tym samym poziomie co w 2021 r. Niektórzy są jednak zwolnieni z tego obowiązku - podajemy długą listę osób zwolnionych z tej opłaty. 📢 Radna mogła mieć problemy, więc uciekła ze szkoły Maria Janusz, była wójt Damnicy i obecna radna powiatu słupskiego, na kilka tygodni przed końcem roku szkolnego zrezygnowała z funkcji dyrektora i godzin lekcyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębnicy Kaszubskiej.